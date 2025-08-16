Modelli gratuiti di script video per marketing, YouTube e formazione

Alcuni giorni le idee arrivano a fiumi: una frase d'apertura forte, un invito all'azione incisivo, tutto.

Gli altri giorni? Solo tu, un cursore lampeggiante e una bozza che non vuole prendere forma.

Se ti sei mai trovato in quella strana situazione in cui sai cosa vuoi dire ma non sai bene come dirlo, non sei il solo!

È qui che un buon modello di script fa la differenza. Fornisce l'impalcatura affinché il tuo messaggio risalti, scena dopo scena.

In questo blog parleremo dei migliori modelli di script video gratuiti.

Cosa sono i modelli di script video?

I modelli di script video danno una struttura chiara alle tue idee e ti aiutano a rimanere concentrato sul messaggio durante la registrazione. Con una solida bozza di script video, non dovrai affidarti alla memoria o improvvisare man mano che procedi.

Questi modelli ti mostrano dove inserire il tuo messaggio, quando introdurre le immagini e come chiudere in modo efficace. Ogni sezione ha uno scopo preciso e il tuo messaggio rimane chiaro dall'inizio alla fine.

Che tu stia creando video di marketing, pianificando video futuri per una campagna o semplicemente cercando di mettere in ordine le tue idee, avere un modello di script a portata di mano rende il processo molto più veloce e affidabile.

I migliori modelli di script video in sintesi

Cosa rende un modello di script video efficace?

Ecco cosa cercare quando selezioni un modello di script video:

Struttura chiara: il modello dovrebbe aiutarti a suddividere il contenuto del video in parti gestibili, in modo che il messaggio si sviluppi in modo naturale e non includa parole superflue

Consapevolezza del pubblico: un buon modello di script video tiene presente il tuo pubblico di riferimento, aiutandoti a parlare la sua lingua e a concentrarti su ciò che conta per lui

Formato flessibile: il tuo modello dovrebbe funzionare con diversi tipi di contenuti video, dai il tuo modello dovrebbe funzionare con diversi tipi di contenuti video, dai video esplicativi ai video aziendali, senza limitarti

Pianificazione visiva: il modello migliore lascia spazio agli elementi visivi, alla grafica su schermo, ai segnali e alle transizioni, rendendo la produzione più fluida e intenzionale

Sezioni di prompt: Un ottimo modello include prompt, guide passo passo e suggerimenti per la scrittura di script video che ti spingono a riflettere più a fondo su cosa dire e come dirlo

Extra intelligenti: i modelli migliori offrono strumenti integrati come i modelli migliori offrono strumenti integrati come la generazione di schemi , spazio per note SEO o idee di riutilizzo e persino collegamenti al calendario dei contenuti . Questi tocchi fanno risparmiare tempo e aiutano il tuo video a inserirsi in una strategia più ampia

I migliori modelli di script per video

Sei pronto a portare la creazione dei tuoi contenuti al livello successivo?

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ha i modelli che ti semplificano la vita! Ecco i migliori modelli di script video gratuiti da utilizzare:

1. Modello di script per podcast ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra i tuoi podcast senza interruzioni con il modello di script ClickUp

Se ti è mai capitato di premere "registra" e di rimanere immediatamente senza parole, questo è quello che fa per te. Il modello di script per podcast di ClickUp offre ai tuoi episodi podcast un modo affidabile per assicurarti di non rimanere bloccato a metà frase o di dimenticare l'importantissima menzione dello sponsor.

Dall'introduzione alla conclusione, ogni sezione è mappata in modo chiaro, con prompt intelligenti che ti incoraggiano a iniziare a scrivere.

Poiché si trovano in ClickUp Docs, tutto rimane esattamente dove il tuo team lavora già. In questo modo è facile modificare, commentare o aggiornare i documenti prima che i nuovi dipendenti entrino a far parte del team.

Puoi assegnare attività, taggare il tuo co-conduttore, lasciare commenti e persino collegare questo documento al flusso di lavoro o al calendario di produzione, garantendo che la pianificazione e la sceneggiatura avvengano nello stesso spazio. È pulito, flessibile e non ostacola la tua creatività.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Conserva i dettagli degli episodi, le note degli sponsor e le presentazioni degli ospiti in un unico documento

Formatta i segmenti con tabelle facili da duplicare e personalizzare

Collabora ai contenuti con co-host, editor e ospiti utilizzando la funzionalità di commenti e condivisione

🔑 Ideale per: Podcaster principianti ed esperti che desiderano strutturare bene i propri podcast senza tralasciare alcun elemento fondamentale.

2. Modello vuoto per podcast ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i tuoi podcast dall'inizio alla fine con il modello di schema podcast vuoto di ClickUp

Il modello di schema podcast vuoto di ClickUp riunisce tutto in un unico spazio organizzato. Ti consente di tenere traccia degli ospiti, registrare le date e pubblicare le date utilizzando pratici campi personalizzati e attività secondarie.

Allegare il copione finale è veloce e lo stato di avanzamento viene aggiornato automaticamente man mano che completi i passaggi. Questa configurazione ti aiuta a mantenere la produzione del podcast fluida e organizzata, risparmiando tempo e facilitando il lavoro di squadra.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna attività secondarie come brainstorming, pianificazione degli ospiti e marketing ai membri del team con priorità e scadenze

Allega il link alla tua sceneggiatura direttamente all'interno dell'attività

Guarda automaticamente lo stato di avanzamento man mano che le attività vengono completate

🔑 Ideale per: Team di podcast alla ricerca di un modo semplice e ripetibile per gestire ogni episodio.

Usa i campi personalizzati con l'IA in ClickUp per catturare i dettagli chiave!

3. Modello per la scrittura di contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza tutti i tuoi contenuti in un unico posto con il modello per la scrittura di contenuti di ClickUp

La pianificazione di un ottimo copione video inizia con una solida bozza, e questo modello per la scrittura di contenuti di ClickUp ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per creare il tuo messaggio con sicurezza.

Dalla definizione di obiettivi chiari e dalla comprensione del pubblico alla pianificazione delle scadenze e all'elenco di tutte le risorse multimediali, ti aiuta a organizzare l'intero processo di creazione dei contenuti.

La parte migliore? Anche ClickUp Brain è progettato per integrarsi perfettamente. È il tuo assistente di scrittura basato sull'IA che offre suggerimenti intelligenti, schemi di contenuti e miglioramenti, il tutto accessibile all'interno dei tuoi documenti ClickUp.

Usa più LLM all'interno di ClickUp Brain per migliorare la tua esperienza di scrittura

Brain aiuta ad accelerare il brainstorming, la rifinitura e la generazione delle tue sceneggiature. Inoltre, automatizza gli aggiornamenti e i riepiloghi/riassunti e scrive nel tono che preferisci, così puoi dedicare più tempo alla creazione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza un unico documento con pagine nidificate per pianificare e monitorare diversi tipi di contenuti

Impara a conoscere il tuo pubblico e personalizza i contenuti in base alle sue esigenze

Segui formati strutturati per la scrittura di contenuti , inclusi post di blog, comunicati stampa, casi di studio e altro ancora

🔑 Ideale per: Scrittori e team di marketing che desiderano un framework completo e dettagliato che supporti la creatività e mantenga i progetti in linea con gli obiettivi.

🔍 Lo sapevi? I primi film, spesso della durata di appena un minuto, non avevano bisogno di sceneggiature. I registi si affidavano invece a "scenari", brevi schemi. Il termine "sceneggiatura" è diventato comune solo negli anni '40.

4. Modello di pianificatore di contenuti YouTube ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il tuo canale YouTube senza problemi con il modello di pianificazione dei contenuti YouTube di ClickUp

Il modello di pianificazione dei contenuti YouTube di ClickUp riunisce l'intero processo di pianificazione dei video, dalla pianificazione e la sceneggiatura alla modifica e la pubblicazione, in uno spazio visivo e facile da gestire. È configurato con fasi di attività già pronte come sceneggiatura, registrazione e modifica, in modo da poter monitorare lo stato senza dover ricominciare da capo ogni volta.

Ogni attività è dotata di spazio per brief creativi, parole chiave, date di scadenza e persino script allegati, rendendo più facile tenere tutto in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dell'intero processo di produzione video, dall'idea alla pubblicazione

Sposta le attività attraverso la creazione di script, la registrazione, la modifica e molto altro nella vista Bacheca di produzione

Collabora con il tuo team per raccogliere idee su argomenti e contenuti dei video su una lavagna online

🔑 Ideale per: Autori e team di YouTube che desiderano semplificare il processo creativo e mantenere ogni video in linea con gli obiettivi.

5. Modello di prompt ClickUp ChatGPT per la scrittura

Ottieni il modello gratis Rendi la tua scrittura più veloce e fresca con i prompt ChatGPT per la scrittura di ClickUp

Cerchi quella scintilla perfetta per far fluire le parole? Il modello ChatGPT Prompts for Writing di ClickUp contiene oltre 200 prompt di scrittura creativi, eccentrici e stimolanti per scuotere la tua routine di scrittura.

Che tu stia scrivendo un diario, abbozzando una bozza, facendo brainstorming di idee video che possano coinvolgere gli spettatori o semplicemente riscaldandoti, questi prompt sono facili da personalizzare. Il layout è flessibile, con ampio spazio per sperimentare, riscrivere e creare qualcosa di originale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Sfoglia oltre 200 prompt di scrittura versatili in un unico documento organizzato

Modifica e remixa i prompt per adattarli al tuo stile di scrittura personale

Struttura i tuoi pensieri, fai brainstorming su nuovi argomenti e crea contenuti accattivanti con utili prompt

🔑 Ideale per: scrittori, vlogger, studenti o chiunque desideri superare i blocchi creativi.

📮 Approfondimento ClickUp: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il costo associato all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto aumenta nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

6. Modello per la produzione di video ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la pre-produzione, la produzione e la post-produzione dei video con il modello di produzione video di ClickUp

Questo modello per la produzione video di ClickUp offre al tuo team un modo strutturato per gestire ogni fase della produzione senza lo stress abituale.

Con una vista Elenco dei progetti per vedere tutto a colpo d'occhio, una vista Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento e un calendario per rispettare le scadenze, gestisci la produzione dei tuoi video senza intoppi.

Cosa c'è di più? Funziona perfettamente con ClickUp for Marketing per garantire che i tuoi progetti video non vadano alla deriva. Puoi integrare la produzione video nella pianificazione delle campagne, gestire le approvazioni dei contenuti, monitorare le risorse di progettazione e collaborare alle brief senza passare da uno strumento all'altro.

Semplificano la sincronizzazione della produzione con i team di marketing, mantengono allineati i messaggi e misurano il ruolo di ciascun video nel quadro generale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Archivia script, dettagli sulla posizione e contatti dei partner in un unico posto

Organizza le posizioni delle riprese, il personale necessario, i copioni dei video e i contatti dell'agenzia

Visualizza e modifica facilmente le date di premiere utilizzando il calendario

🔑 Ideale per: Teams che producono video di marketing, contenuti interni o lavori per i clienti e che necessitano di un modo affidabile per gestire la produzione video.

7. Modello per la produzione di video YouTube ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci la coerenza dei tuoi video con il modello per la produzione di video YouTube di ClickUp

La produzione di un video YouTube di qualità richiede pianificazione, coordinamento e follow-up in ogni passaggio. Il modello per la produzione di video YouTube di ClickUp definisce un processo di produzione completo, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa fare, chi lo sta facendo e cosa è necessario per pubblicare un video finito.

Dalla stesura della sceneggiatura alla distribuzione, ogni fase è suddivisa in attività secondarie con liste di controllo integrate che consentono di rimanere concentrati e lavorare in modo efficiente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna ruoli chiave come sceneggiatore ed editor utilizzando i campi integrati

Tieni tutti aggiornati con la sezione delle note per i leader e il feedback interno

Utilizza campi dedicati per l'editor video, le date di pubblicazione, i tag e persino i tuoi design per miniature e banner

🔑 Ideale per: Autori, esperti di marketing o team che gestiscono canali YouTube.

8. Modello di storyboard ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza la tua storia con il modello di storyboard di ClickUp

Se pensi meglio con le immagini che con i paragrafi, il modello Storyboard di ClickUp ti offre uno spazio visivo chiaro e codificato a colori per impostare l'intera storia.

Mappa sei scene, dall'esposizione alla risoluzione, con box dedicati all'azione, al dialogo e all'audio/FX in ciascuna di esse. È un modello di storyboard che imita il modo di pensare dei team creativi: scena per scena, strato per strato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Personalizza, trascina ed espandi ogni sezione in base alle tue esigenze

Utilizza box dedicati per monitorare l'azione, i dialoghi e l'audio/gli effetti speciali

Visualizza l'intero arco narrativo disposto in una sequenza orizzontale chiara

🔑 Ideale per: Scrittori e team creativi che desiderano uno spazio collaborativo per abbozzare idee e strutturare scene.

🧠 Curiosità: Negli anni '10, Thomas Ince, soprannominato il "padre dello studio cinematografico", trasformò la produzione cinematografica in un sistema di catena di montaggio, rendendo la sceneggiatura il progetto dettagliato per la produzione. Questo cambiamento in termini di efficienza contribuì all'evoluzione della sceneggiatura da semplice bozza a documento creativo centrale.

9. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Rispetta le scadenze dei contenuti con il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Tenere traccia di ciò che è in fase di pubblicazione, di ciò che è ancora in bozza e di chi sta lavorando su cosa non deve essere un compito arduo. Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp ti offre un hub centrale e visivo per pianificare, programmare e gestire ogni contenuto pubblicato dal tuo team.

Sono progettati per funzionare con diversi formati, inclusi post di blog, video e newsletter, e offrono visibilità completa sull'intero processo. Ogni attività relativa ai contenuti include campi per date di scadenza, canali, collegamenti alle risorse, assegnatari e monitoraggio dello stato, assicurando che non ti sfugga nulla.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Pianifica e programma i contenuti per settimana, mese o campagna con questo modello di calendario dei contenuti

Assegna attività, imposta scadenze e monitora lo stato in un unico spazio

Carica risorse creative e collega documenti di supporto direttamente alle attività

🔑 Ideale per: Team di marketing, social media manager e responsabili dei contenuti che devono coordinare i contenuti su più piattaforme.

10. Modello di piano creativo per progetti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica i progetti e monitora lo stato di avanzamento con il modello di piano di progetto creativo ClickUp

Affrontare un progetto creativo diventa molto più semplice con questo modello di piano di progetto creativo ClickUp. Ti aiuta a tenere aggiornato il tuo team e a seguire lo stato di avanzamento dei tuoi progetti con obiettivi e scadenze chiari.

Troverai diverse viste adatte al tuo stile, dagli elenchi che mostrano tutte le attività alle bacheche che offrono una rapida panoramica dello stato di avanzamento e alle sequenze che ti consentono di tenere sotto controllo il calendario.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività con stati personalizzati come Completato, In attesa di approvazione, In corso e In revisione

Pianifica le attività e assegnale ai membri del team con la vista Progetto Creative

Assicurati che i tuoi progetti vengano completati in tempo e nel rispetto del budget con una tabella di marcia chiara

🔑 Ideale per: Team creativi e gestori di progetti che desiderano flussi di lavoro fluidi e una pianificazione chiara dei progetti.

11. Modello di linee guida per la scrittura ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni la coerenza e l'accuratezza dei tuoi contenuti con il modello di linee guida per la scrittura di ClickUp

Il modello di linee guida di scrittura ClickUp è la soluzione ideale per mantenere coerente la voce e il tono della tua azienda su tutte le piattaforme.

Aiutano tutti a capire il tono del tuo marchio senza risultare pomposi o confusi. Spiegano come scrivere con personalità pur mantenendo un tono professionale, indicando quali parole usare (e quali evitare!) nei tuoi script video, fornendo consigli grammaticali e dettagli stilistici.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci la voce del tuo marchio in modo che la scrittura risulti naturale e coerente

Elenca gli elementi grammaticali e stilistici indispensabili per evitare confusione nei copioni lunghi e brevi

Chiarisci come utilizzare abbreviazioni, acronimi, punteggiatura e altro ancora

🔑 Ideale per: Team di marketing, autori di contenuti e aziende che desiderano unificare la propria voce evitando interruzioni di pattern e rendendo la scrittura più fluida.

12. Modello di procedura operativa standard per la creazione di contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contenuti di alta qualità con il modello di procedura operativa standard per la creazione di contenuti di ClickUp

Cerchi un modo semplice per rendere il processo di creazione dei contenuti fluido e coerente? Il modello di procedura operativa standard per la creazione di contenuti di ClickUp definisce passaggi chiari in modo che tutti conoscano le proprie priorità e responsabilità.

Sono perfetti per garantire che il tuo team fornisca sempre contenuti di qualità, senza confusione.

Inoltre, puoi utilizzare i Clip di ClickUp incorporati per aggiungere rapide spiegazioni video direttamente all'interno della procedura operativa standard. Registra brevi messaggi video, condivisioni dello schermo o aggiornamenti della webcam direttamente all'interno delle tue attività.

In questo modo potrai spiegare le tue idee, fornire feedback o condividere aggiornamenti in modo più rapido e chiaro rispetto alla digitazione di lunghi messaggi chiave.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna ruoli e responsabilità con semplici @menzioni

Conserva le domande frequenti e le risorse in un unico posto per guidare e istruire le persone in modo semplice

Gestisci facilmente feedback e aggiornamenti con il monitoraggio delle revisioni

🔑 Ideale per: Team e gestori di contenuti che desiderano creare un processo di creazione dei contenuti affidabile e facile da seguire.

💡 Suggerimento: rivedi e aggiorna regolarmente le tue procedure operative standard utilizzando il modulo di richiesta di revisione per mantenere le procedure aggiornate e garantire che il tuo team segua sempre le best practice.

13. Modello di copione video di Canva

tramite Canva

Il modello di documento per script video di Canva ti offre uno spazio pulito e chiaro per pianificare ciò che dirai e come lo dirai. Che tu stia girando video tutorial interni, video professionali, video di marketing o video musicali, ti aiuta a rimanere organizzato e a centrare i punti chiave.

Mappa le immagini, le riprese secondarie, la voce fuori campo e i tempi in un unico documento. È facile da usare, facile da condividere e ti evita pause imbarazzanti o riprese infinite.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Pianifica il copione del tuo video scena per scena o riga per riga

Semplifica la collaborazione con un documento pulito e modificabile

Risparmia tempo durante la registrazione con uno script pronto all'uso

🔑 Ideale per: Autori di contenuti, esperti di marketing e team video che desiderano script raffinati senza stress.

💡 Suggerimento: Crea video incredibili scrivendo i copioni mentre parli. Usa frasi brevi e colloquiali per rendere il tuo messaggio facile da seguire. Leggi il copione del video ad alta voce per vedere se suona naturale. Immagina di chattare con un amico: è proprio questa l'atmosfera che cattura l'attenzione della maggior parte degli spettatori! Se hai bisogno di aiuto, sfrutta la funzionalità/funzione Talk-to-Text di ClickUp Brain MAX, il tuo assistente IA desktop!

14. Modello di copione video di Template.net

tramite Template. net

Il modello di copione video di Template.net ti offre una struttura già pronta che rende la scrittura meno intimidatoria e molto più gestibile.

Sono perfetti per organizzare le idee, abbinare i dialoghi alle scene e assicurarti che tutto scorra senza intoppi. Apri il documento, inserisci i tuoi contenuti e inizia a creare uno script pronto per essere girato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Struttura il tuo video in un formato semplice e leggibile

Dividi il tuo copione in introduzioni, indicazioni fuori campo, dietro le quinte e didascalie appropriate

Personalizza il modello in base al tono del tuo brand

🔑 Ideale per: Autori e piccoli team che desiderano scrivere script efficaci e ben strutturati senza partire da zero.

15. Modello di copione per video del canale YouTube di Template.net

tramite Template. net

Il modello di copione per video del canale YouTube di Template.net ti aiuta a dare forma ai tuoi contenuti con chiarezza e intenzionalità.

Ti offrono lo spazio necessario per strutturare l'introduzione, i punti chiave, le call to action e la conclusione, assicurandoti di mantenere vivo l'interesse senza divagare. Sono anche un ottimo modo per standardizzare il formato dei tuoi video e creare un tono coerente per il tuo brand nel tempo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza l'introduzione, il corpo e la conclusione del tuo video in un unico posto

Mantieni i copioni dei video in linea con il tono e la voce del tuo brand

Usa le note aggiuntive per includere dettagli importanti come il pubblico di destinazione, gli effetti sonori, la narrazione principale e i dettagli di produzione

🔑 Ideale per: Autori di YouTube che desiderano creare video chiari e strutturati in grado di catturare l'attenzione degli spettatori.

16. Modello di copione video di Backlinko

via Backlinko

Il modello di script video Backlinko è pensato per i professionisti del marketing che desiderano realizzare video incisivi, strategici e orientati ai risultati. Progettato all'insegna della chiarezza e della struttura, ti guida attraverso ogni sezione, dall'hook che cattura l'attenzione al CTA che spinge all'azione.

Ogni parte è studiata per catturare l'attenzione degli spettatori e spingerli verso il tuo obiettivo, che si tratti di ottenere più clic, iscrizioni o condivisioni.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi il tuo messaggio in sezioni chiare e persuasive

Usa la formula in 4 parti: Hook, Introduzione, Contenuto e CTA per creare script coinvolgenti

Concentrati sugli obiettivi di marketing mantenendo i contenuti umani e facilmente riconoscibili

🔑 Ideale per: Marketer e team di contenuti che desiderano scrivere script video ad alte prestazioni.

🔍 Lo sapevi? Il primo spot televisivo in assoluto è andato in onda nel 1941 durante una partita di baseball ed è durato solo 10 secondi, dimostrando che anche le prime pubblicità riconoscevano il potere di un messaggio conciso.

17. Modello di copione video di HubSpot

tramite HubSpot

Il modello di script video HubSpot ti guida nella creazione dello script del tuo video, partendo dal messaggio principale e terminando con una call to action che ottiene una risposta.

Ti aiutano a iniziare chiarendo il tuo obiettivo, identificando il tuo pubblico e definendo i punti chiave da trasmettere. Puoi dare forma al tuo copione in tre parti distinte: l'aggancio, il messaggio principale e la chiusura.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi indicazioni visive insieme alle descrizioni audio per maggiore chiarezza

Personalizza il modello per aggiungere le tue sezioni e i tuoi prompt

Collabora con il tuo team per mantenere tutti sulla stessa pagina

🔑 Ideale per: Autori e marketer che desiderano scrivere video in tono colloquiale e mantenere l'attenzione degli spettatori.

Trova il partner perfetto per i tuoi script video con ClickUp

I modelli di script video ti offrono strutture chiare e collaudate per pianificare il tuo messaggio, organizzare le scene e mantenere i tuoi video coinvolgenti dall'inizio alla fine.

Aiutano gli autori e i marketer a risparmiare tempo, rimanere concentrati e fornire contenuti che creano una connessione con il pubblico.

Per portare i tuoi progetti video ancora più lontano, ClickUp offre modelli e funzionalità potenti progettati per mantenere l'intera produzione organizzata e in linea con gli obiettivi. Grazie alle potenti funzionalità integrate, ti consente di generare schemi e idee per sceneggiature in pochi secondi e di redigere e condividere sceneggiature video senza alcuno sforzo.

