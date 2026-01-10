nTask e ClickUp: quale strumento di project management è migliore?

Hai creato un team, acquisito alcuni clienti e finalmente i progetti stanno arrivando. Prima che te ne renda conto, la parte più difficile non è più quella di acquisire lavoro, ma di mantenerlo organizzato.

Quando semplici attività da fare si trasformano in progetti completi, è il momento di creare una struttura vera e propria. È il momento di adottare una potente piattaforma di project management che funzioni proprio come te. E, per molti team, la scelta si riduce a nTask e ClickUp.

In questo post del blog analizzeremo le differenze tra nTask e ClickUp, confronteremo le loro funzionalità/funzioni e vedremo quale dei due potrebbe aiutarti a dormire sonni più tranquilli.

ClickUp e nTask a colpo d'occhio

Ecco un rapido confronto diretto prima di esplorare gli strumenti in modo approfondito:

Criteri ClickUp nTask Personalizzazione Flussi di lavoro altamente personalizzabili, dashboard, autorizzazioni, tipi di attività e modelli di gestione delle attività Opzioni di personalizzazione limitate rispetto a ClickUp Visualizzazioni Elenco, bacheca, calendario, diagrammi di Gantt , Sequenza, tabella, mappa mentale Modelli di progetto con elenco, bacheca, calendario e diagramma di Gantt Automazioni Funzionalità di automazione e modelli robusti Automazione di base Integrazioni Ampia: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub e altro ancora Limitato: Slack, Google Calendar, Outlook e Zoom Gestione delle attività Creazione avanzata di attività, dipendenze, priorità, monitoraggio del tempo, promemoria Gestione delle attività di base, dipendenze, monitoraggio del tempo Strumenti di collaborazione Chat integrata, condivisione di documenti, commenti, collaborazione in tempo reale Commenti, gestione delle riunioni, allegati di file Reportistica e dashboard Dashboard avanzate basate sull'IA, report personalizzabili, monitoraggio degli obiettivi e dello stato di avanzamento dei progetti. Dashboard di reportistica limitato Supporto mobile Web, iOS, Android Web, iOS, Android Curva di apprendimento Più costoso (a causa delle funzionalità avanzate e della profondità) Più intuitivo per i principianti, onboarding più semplice

Cos'è ClickUp?

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti non collegati tra loro. Questo crea una dispersione del lavoro, ci fa perdere il 61% del nostro tempo nella ricerca di informazioni e ci rallenta.

ClickUp risolve questo problema con la prima area di lavoro AI convergente al mondo che combina i tuoi progetti, le tue conoscenze e le tue chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA contestuale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Funzionalità di ClickUp

Quando il lavoro e il contesto sono suddivisi su più strumenti, è necessario continuare a cambiare contesto per terminare le attività. Questo continuo passaggio da una scheda all'altra riduce la concentrazione, porta a un duplicato del lavoro e crea un attrito silenzioso che si accumula nel tempo. Vediamo come il software gratuito di project management ClickUp affronta tali problemi.

Funzionalità/funzione n. 1: Funzionalità di project management

La soluzione di project management di ClickUp si adatta a qualsiasi team, flusso di lavoro o dimensione del progetto. Se stai gestendo il lancio di un progetto, un ciclo sprint, una consegna al cliente o un progetto operativo interno, ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro connesso.

Per l'esecuzione, hai a disposizione le attività di ClickUp. Considerale come singole unità di lavoro che puoi assegnare, monitorare e misurare.

Suddividi i progetti più grandi in passaggi più piccoli e realizzabili con le attività di ClickUp

Supponiamo che tu sia il fondatore di una startup e stia pianificando il lancio di un prodotto. Puoi creare un'attività per ogni attività cardine, come "Finalizzare il testo della landing page", "QA demo del prodotto" o "Pianificare le email di lancio".

All'interno di ogni attività, puoi aggiungere istruzioni dettagliate, assegnarla a più colleghi, impostare scadenze, effettuare il monitoraggio del tempo e allegare documenti o link rilevanti per contestualizzare. Se desideri suddividerla ulteriormente, aggiungi attività secondarie per ogni passaggio, come la stesura del testo, la revisione legale e l'approvazione finale.

E la parte migliore? Non devi fare nulla manualmente! Puoi utilizzare:

Creazione di attività IA per convertire qualsiasi messaggio in una chat thread all'interno di ClickUp in un'attività

Crea automaticamente attività da chat, documenti e altro tramite ClickUp AI.

Compilazione automatica con IA per inserire automaticamente le proprietà delle attività come priorità, assegnatari e altro ancora.

Campi IA per riassumere, classificare e effettuare la condivisione automatica degli aggiornamenti sui progressi delle attività

Tutto ciò semplifica la gestione delle attività, consentendoti di ottenere progressi concreti.

Ascolta l'opinione di Dane Dusthimer di RevPartners:

Senza ClickUp, non saremmo in grado di individuare rapidamente le lacune nel lavoro e nei processi. La possibilità di visualizzare le attività senza date di scadenza, quelle scadute, quelle senza punti dello sprint e quelle senza assegnatari mi aiuta a mantenere lo slancio in avanti tra i team e i progetti. Queste metriche non sono disponibili nella maggior parte dei software di project management.

Funzionalità n. 2: funzionalità di IA e automazione

ClickUp vanta l'intelligenza artificiale più completa e sensibile al contesto del pianeta, ClickUp Brain. Progettato per comprendere i tuoi progetti, documenti, attività, riunioni e persino le dinamiche del team, collega i punti per trovare informazioni rilevanti dalla tua area di lavoro e dalle app collegate. Con Brain come assistente IA, non devi perdere tempo a cercare manualmente le informazioni.

Usa ClickUp Brain per risparmiare almeno un giorno alla settimana:

Trasforma le intuizioni in azioni creando attività, aggiornando gli stati, assegnando i titolari o redigendo documenti direttamente da una risposta dell'IA.

Riassumi e sintetizza tutta l'area di lavoro, dai lunghi thread di commenti e note delle riunioni ai progetti completi.

Chiedi a ClickUp Brain aggiornamenti sullo stato relativo a qualsiasi aspetto della tua area di lavoro

Redigi, riscrivi e personalizza i contenuti in base al contesto, che si tratti di aggiornamenti di progetto, procedure operative standard, PRD o messaggi degli stakeholder basati sul tuo lavoro effettivo.

Hai bisogno di recuperare rapidamente un'attività a cui non hai partecipato? Basta chiedere a ClickUp Brain. Vuoi generare un piano di progetto da una singola frase? Terminato. Puoi persino eseguire automazioni del flusso di lavoro e aggiornare i dashboard utilizzando il linguaggio naturale.

Usa ClickUp BrainGPT per sfogliare e gestire il lavoro su più app

Fai un passo avanti con ClickUp BrainGPT. Centralizza l'intelligenza artificiale su ClickUp e strumenti di terze parti come Google Drive, Notion e GitHub, così puoi trovare qualsiasi cosa, agire su più piattaforme ed eliminare il disordine derivante dall'uso di più strumenti di IA scollegati tra loro (noto anche come AI Sprawl ). C'è anche Talk to Text per quando preferisci dettare istruzioni, email e documenti piuttosto che digitarli!

💡 Suggerimento: con ClickUp non sei vincolato a un unico modello di IA. ClickUp Brain ti consente di scegliere tra ChatGPT, Claude, Gemini e altri modelli in base alle diverse attività del progetto.

Crea automazioni ClickUp personalizzate con regole "if this, then that"

Abbina queste funzionalità a ClickUp Automazioni e ClickUp Super Agents e otterrai una coppia che manterrà il lavoro in movimento con il pilota automatico.

Le automazioni gestiscono flussi di lavoro basati su regole su larga scala, triggerando aggiornamenti nel momento in cui vengono soddisfatte le condizioni. I Super Agent vanno oltre, ragionando sul contesto, prendendo decisioni e agendo su attività, documenti e strumenti.

Ad esempio, sei un project manager che supervisiona il lancio di un prodotto interfunzionale. Puoi creare un'automazione che assegna istantaneamente un'attività al tuo designer quando un'attività di contenuto passa allo stato "Pronto per la progettazione". Un Super Agent fa ancora di più: esamina il brief dell'attività per individuare eventuali input mancanti, segnala i requisiti poco chiari, tagga gli stakeholder giusti per ottenere chiarimenti e aggiorna la Sequenza se vengono rilevati ritardi, in modo che il progetto proceda senza intoppi senza che tu debba fare da vigile urbano.

Insieme, le automazioni garantiscono coerenza, mentre i Super Agent si adattano in modo intelligente, così il lavoro di routine si svolge da solo e anche quello complesso procede rapidamente.

Ulteriori informazioni sui Super Agenti qui:

Funzionalità/funzione n. 3: Funzionalità di comunicazione

ClickUp Chat riunisce comunicazione e lavoro in un unico posto. A differenza dei tradizionali strumenti di chat che vivono al di fuori del flusso di lavoro del tuo progetto, è completamente integrato, quindi le discussioni si collegano naturalmente alle attività, ai documenti e alle scadenze.

Puoi creare attività direttamente dai messaggi, collegare le conversazioni a cartelle o progetti specifici e organizzare le chat per team, funzione o iniziativa.

Gestisci senza sforzo le comunicazioni interne ed esterne con ClickUp Chat

Supponiamo che i tuoi team di prodotto e marketing stiano finalizzando un piano di lancio. Durante una chat sui tempi del progetto, qualcuno fa una menzione sul fatto che la creatività per i social media è ancora in attesa di approvazione. Con ClickUp Chat, puoi convertire istantaneamente quel messaggio in un'attività, assegnarla al collega giusto e collegarla alla cartella "Campagna di lancio", senza uscire dalla chat.

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare i canali di chat di ClickUp per aggiornamenti istantanei

La chat, alimentata da ClickUp Brain, può anche generare riassunti intelligenti delle conversazioni che hai perso, estrarre decisioni chiave e persino suggerire i passaggi successivi. Puoi chiedere all'IA di redigere messaggi di follow-up, taggare le parti interessate e riassumere le trascrizioni delle videochiamate.

💡 Suggerimento: quando i testi non funzionano, passa a ClickUp SyncUps per videochiamate audio-video in tempo reale con il tuo team. L'IA Notetaker di ClickUp può persino registrare, trascrivere e riassumere le videochiamate per te, così potrai rimanere completamente concentrato sulla discussione!

Funzionalità n. 4: monitoraggio del tempo

Quando le scadenze si avvicinano, spesso ci si chiede: "Stiamo impiegando il nostro tempo nel modo giusto?"

ClickUp Monitoraggio del tempo per il progetto rende facile rispondere a questa domanda. La piattaforma ti consente di avviare e arrestare i timer da qualsiasi luogo: desktop, dispositivo mobile o browser.

Preferisci registrare le ore dopo averle lavorate? Puoi farlo anche tu, fino all'ultimo minuto.

Registra come il tuo team impiega il proprio tempo con ClickUp Project Monitoraggio del tempo

Supponiamo che tu sia il fondatore di una startup e gestisca le attività di un team piccolo ma pieno di risorse. Ogni membro del team effettua il monitoraggio delle attività e del tempo dedicato loro. Alla fine della settimana, puoi esaminare una tabella oraria, visualizzare la distribuzione delle ore tra i reparti e confrontarle con le stime per identificare eventuali colli di bottiglia o allocazioni errate.

Hai bisogno di fatturare i clienti o giustificare le tempistiche agli stakeholder? Utilizza i dashboard e le tabelle orarie di ClickUp per generare report dettagliati e visivi per attività, progetto o collega.

📮ClickUp Insight: il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo alla leadership. Il risultato? Oneri amministrativi inutili, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l’area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati reali: riunisci 200 professionisti in un unico spazio di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli di project management personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più sedi.

Prezzi di ClickUp

Cos'è nTask?

tramite nTask

nTask è una piattaforma basata su cloud progettata per il project management e l'attività, la collaborazione e l'organizzazione del flusso di lavoro.

Si distingue per la sua interfaccia intuitiva e l'accessibilità economica, che lo rendono accessibile a liberi professionisti, piccole imprese e team in crescita in vari settori. La piattaforma supporta sia approcci di project management agili che tradizionali.

🧠 Curiosità: uno studio fMRI ha scoperto che ogni volta che cambi attività, il tuo cervello deve lavorare di più per adattarsi. Attiva i centri di controllo per resettarsi e rifocalizzarsi, il che ti rallenta e aumenta le possibilità di commettere errori.

Funzionalità di nTask

Per i team che necessitano di una struttura senza complessità, nTask offre un'esperienza di project management semplice e diretta. Esploriamo alcune delle sue funzionalità/funzioni.

Funzionalità n. 1: monitoraggio dei rischi e dei problemi

Effettua il monitoraggio dei problemi aperti e dei bug risolti con nTask

nTask dispone di strumenti integrati per il monitoraggio dei rischi e dei problemi. Puoi registrare bug o blocchi, assegnare livelli di gravità e impostare date per la risoluzione. È disponibile anche una matrice dei rischi completa e un registro se ti trovi in un ambiente di progetto ad alto rischio.

Supponiamo che tu stia lanciando una nuova app. Puoi effettuare il monitoraggio di potenziali errori API, problemi di larghezza di banda del team o problemi di conformità in un unico posto e agire di conseguenza.

Funzionalità n. 2: Gestione delle riunioni

Monitora le riunioni interdipartimentali con gli strumenti di gestione delle riunioni di nTask

Le riunioni in nTask sono aree di lavoro completamente tracciabili. Puoi creare programmi, prendere note in tempo reale, assegnare elementi da intraprendere e rivedere i verbali direttamente dall'app.

Stai pianificando una revisione sprint o un check-in? Impostalo in modo che si ripeta settimanalmente, collegalo al tuo Google Calendar e inserisci il link Zoom direttamente nell'invito alla riunione. Tutto rimane collegato senza dover cercare tra i thread di email.

Caratteristica n. 3: Funzionalità di collaborazione per i team

Collabora senza soluzione di continuità con i team interni in nTask

La chat integrata nell'app e i commenti a livello di attività assicurano che le conversazioni rimangano legate al lavoro stesso. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o chiedersi dove qualcuno abbia lasciato un feedback. I team possono utilizzare @mentions, caricare file o inserire risposte direttamente sotto un'attività.

Combina queste funzionalità di collaborazione in team con aree di lavoro personalizzate e autorizzazioni di ruolo, e sarà facile coinvolgere le persone giuste sui dettagli giusti.

Prezzi di nTask

Free

Mensile: 4 $ al mese per utente

Aziendale: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

ClickUp e nTask: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia ClickUp che nTask promettono di semplificare la pianificazione, aumentare la produttività e mantenere i team allineati. Tuttavia, quando si esaminano più da vicino le funzionalità/funzioni, le differenze diventano evidenti.

Scopriamo insieme come questi strumenti software per la gestione delle attività si distinguono in varie categorie. 👇

Funzionalità n. 1: flessibilità nel project management

Sia ClickUp che nTask offrono gli strumenti fondamentali per il project management che ti aspetteresti. Tuttavia, la differenza sta nella loro scalabilità e adattabilità man mano che le tue esigenze di project management crescono.

nTask

nTask è semplice e molto accessibile, soprattutto per i team più piccoli o per chi è alle prime armi con i software di project management. Copre bene le funzioni di base: attività, attività secondarie, date di scadenza e viste multiple come lavagne Kanban, diagrammi di Gantt e Calendario.

Tuttavia, la personalizzazione avanzata del flusso di lavoro ha un limite.

Le visualizzazioni Kanban e vista Gantt sono disponibili solo con i piani a pagamento e, sebbene siano disponibili dipendenze e attività ricorrenti, il controllo su di esse è piuttosto basilare.

ClickUp

ClickUp, d'altra parte, è costruito con la flessibilità al centro. Si adatta sia ai casi d'uso delle startup che alla complessità dell'azienda. Ti offre visualizzazioni (elenco, bacheca, diagramma di Gantt, Sequenza, Calendario), strumenti di automazione, strumenti di visualizzazione dei dati e campi personalizzati per adattare l'area di lavoro alle esigenze specifiche del tuo team.

Supponiamo che tu stia lanciando una campagna di marketing in più fasi. Puoi creare una vista Bacheca per i flussi di lavoro creativi, impostare le dipendenze delle attività tra le fasi di revisione, automatizzare i promemoria e effettuare il monitoraggio dello stato in un dashboard.

🏆 Vincitore: ClickUp per la sua flessibilità senza pari, i flussi di lavoro automatizzati e la capacità di supportare team di tutte le dimensioni.

Funzionalità n. 2: collaborazione senza soluzione di continuità

Scopriamo come questi strumenti aiutano i team a stabilire connessioni durante progetti complessi e altamente collaborativi.

nTask

nTask gestisce bene la collaborazione a livello di attività, con commenti in thread, allegati di file e @menzioni. Tuttavia, manca di funzionalità di collaborazione in tempo reale più approfondite come documenti condivisi o una chat dedicata.

È la soluzione ideale se il tuo team comunica principalmente durante le riunioni o utilizza altri strumenti parallelamente.

ClickUp

ClickUp trasforma il tuo spazio di progetto in un vero e proprio hub di collaborazione. Puoi co-modificare documenti, avviare lavagne per il brainstorming, assegnare commenti come attività tracciabili e persino chattare in spazi dedicati di ClickUp Chat o DM. Per i team in rapida evoluzione o asincroni, queste funzionalità aiutano a ridurre il cambio di contesto e a centralizzare la comunicazione.

Puoi anche partecipare alle riunioni programmate su Google Meet, Zoom e altri strumenti direttamente dal tuo calendario ClickUp. È inoltre disponibile un blocco note integrato per registrare la riunione e prendere appunti basati sull'intelligenza artificiale.

🏆 Vincitore: ClickUp, per una collaborazione più profonda e versatile integrata in ogni livello della tua area di lavoro.

🔍 Lo sapevi? Solo il 48% dei progetti ha un esito positivo. Circa il 40% finisce in una strana situazione intermedia in cui nessuno è sicuro di come sia andata, e il 12% non ce la fa. ClickUp ti aiuta a tenere tutto sotto controllo in modo che il tuo progetto raggiunga il traguardo come dovrebbe.

Funzionalità n. 3: monitoraggio del tempo

Il monitoraggio del tempo significa capire dove viene impiegato il lavoro richiesto, ottimizzare i carichi di lavoro e mantenere la responsabilità. Ecco gli approcci di questi strumenti.

nTask

nTask offre un sistema integrato di monitoraggio del tempo con un semplice timer start-stop, inserimento manuale del tempo e approvazione delle tabelle orarie.

I membri del team possono registrare il tempo dedicato alle attività e i manager possono generare report per valutare la produttività o le ore fatturabili. È utile per i piccoli team e i liberi professionisti che necessitano di un sistema di monitoraggio del tempo leggero e integrato, senza integrazioni esterne.

ClickUp

Il monitoraggio del tempo di ClickUp è altrettanto efficiente e offre timer, inserimento manuale, registrazione per intervalli di date e tabelle orarie. Puoi monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo o utilizzare l'estensione gratis per Chrome.

Per i team avanzati, ClickUp consente anche il monitoraggio cumulativo del tempo tra le attività secondarie e permette di confrontare il tempo stimato con quello effettivo. Tuttavia, non include il monitoraggio degli screenshot, privilegiando la trasparenza rispetto alla sorveglianza.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Entrambi gli strumenti coprono bene gli aspetti essenziali. nTask mantiene le cose semplici per i team più piccoli, mentre ClickUp offre una maggiore profondità per flussi di lavoro complessi e organizzazioni più grandi.

📖 Leggi anche: Le migliori app gratis di software Kanban Board per completare i progetti

ClickUp e nTask su Reddit

Per ascoltare le opinioni degli utenti reali di entrambi gli strumenti, abbiamo consultato Reddit. Sebbene non ci siano thread specifici che mettono a confronto i due strumenti, ecco un consenso generale.

Questo utente mappa esattamente ciò che apprezza di nTask:

La funzionalità che preferisco di nTask sono le bacheche Kanban, che semplificano i miei processi di lavoro e la collaborazione dinamica in tempo reale aiuta davvero la comunicazione all'interno del team. Inoltre, nelle bacheche Kanban posso controllare le prestazioni delle attività del mio team con un solo sguardo. La funzionalità che manca a nTask è la gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Un altro utente di Reddit condivide perché ClickUp è perfetto per le grandi aziende:

ClickUp è uno strumento incredibile. Avere 1000 persone che utilizzano la stessa app in modo coerente ti darebbe una grande visibilità sul lavoro e sui progetti. Se fatto bene, già solo i dashboard sarebbero incredibili.

Un utente di Reddit ha anche effettuato la condivisione:

Gestisco un team di web designer in tutto il mondo e ClickUp è fantastico! Non è perfetto, ma è in costante miglioramento e l'azienda è piuttosto trasparente. Provo spesso altre app come Basecamp e Asana, pensando che l'erba del vicino sia sempre più verde, ma torno sempre a ClickUp. Anche se queste altre app possono essere leggermente più rifinite, semplicemente non fanno quello che fa ClickUp.

Gestisco un team di web designer in tutto il mondo e ClickUp è fantastico! Non è perfetto, ma è in costante miglioramento e l'azienda è piuttosto trasparente.

🔍 Lo sapevi? Solo il 47% dei team effettua il monitoraggio dei KPI dei progetti in tempo reale. Il resto perde intere giornate solo per cercare di estrarre i report. ClickUp ti fornisce questi dati in tempo reale, così sai sempre a che punto sei, in tempo reale.

Qual è il miglior software di gestione delle attività?

Il verdetto è stato emesso e, come avrai intuito, ClickUp ha vinto!

Sebbene nTask copra le funzionalità di base e possa funzionare bene per team più piccoli o flussi di lavoro più semplici, inizia a mostrare dei limiti man mano che i tuoi progetti (e le tue aspettative) crescono.

D'altra parte, ClickUp va avanti a tutta velocità. Da viste personalizzabili e automazioni intelligenti a documenti nativi, lavagne online e assistenza contestuale basata sull'IA, fornisce ai team la flessibilità, la struttura e la visibilità di cui hanno bisogno per muoversi più rapidamente.

Vuoi eliminare la proliferazione di strumenti e consolidare il tuo lavoro?

