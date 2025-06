le 20+ migliori app gratuite per bacheche Kanban nel 2025

Se stai cercando modi per massimizzare la tua efficienza in modo da poter gestire le mille cose che hai da fare, ti consiglio vivamente le bacheche Kanban. Ma con così tanti strumenti tra cui scegliere, ti starai chiedendo: "Come faccio a scegliere quello giusto per me?"

È proprio per questo che sono qui per aiutarti.

Dopo averne provati molti personalmente, ho compilato un elenco dei 23 migliori software di project management Kanban che ritengo possano aiutarti a iniziare con il minimo lavoro richiesto.

Spero che questo elenco ti aiuti a iniziare oggi stesso con Kanban!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra rassegna dei migliori strumenti software Kanban: ClickUp (Il migliore in assoluto, completo, personalizzabile, integrabile con molti strumenti)

Trello (ideale per la gestione visiva delle attività, semplice e intuitivo)

Monday. com (Il migliore per la personalizzazione, visivamente accattivante)

MeisterTask (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro, facile da usare)

Smartsheet (ideale per progetti di grandi dimensioni, visualizzazioni multiple)

Kanban Tool (ideale per piccoli team, semplice ed efficace)

Asana (ideale per la progettazione dell'interfaccia utente e l'esperienza utente, ottimo per la collaborazione)

Jira (ideale per lo sviluppo software, incentrato sull'agilità)

Zoho Projects (ideale per la collaborazione, comunicazione integrata)

Microsoft Planner (ideale per l'integrazione con Microsoft Teams)

Businessmap (ideale per visualizzare flussi di lavoro complessi)

Notion (ideale per piccoli progetti, combina Kanban con le note)

Airtable (ideale per progetti incentrati sui dati, simile a un foglio di calcolo)

KanbanFlow (il migliore per il monitoraggio del tempo con il metodo Pomodoro)

Miro (Ideale per il brainstorming collaborativo e i team creativi)

Kanban Zone (ideale per gestire flussi di lavoro complessi)

ProjectManager.com (Il migliore per il monitoraggio avanzato dei progetti)

Taskworld (Il migliore per la collaborazione in team)

Todoist (il migliore per la gestione delle attività personali)

Kanbanchi (il migliore per l'integrazione con Google Workspace)

ZenHub (il migliore per l'integrazione con GitHub)

Wrike (il migliore per il project management versatile)

Kanbanize (il migliore per scalare le pratiche agili)

Cosa cercare in uno strumento Kanban?

Uno strumento Kanban dedicato è molto più di una semplice bacheca visiva delle attività. Ottimizza il project management, semplifica i flussi di lavoro e incoraggia la collaborazione.

Ecco su cosa mi concentro quando valuto un software Kanban:

Bacheche personalizzabili : consentono di adattare i flussi di lavoro per progetti che vanno dai più semplici ai più complessi

Flussi di lavoro automatizzati : aiutano a risparmiare tempo riducendo le attività ripetitive

Gestione delle attività : semplifica l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle scadenze e il monitoraggio dello stato di avanzamento

Monitoraggio del tempo : misura la durata delle attività e ottimizza la produttività

Opzioni di integrazione : sincronizzazione con strumenti come Slack, Google Drive o Microsoft Teams

Limiti del lavoro in corso (WIP) : assicurano di evitare il sovraccarico di attività e di mantenere l'attenzione sulle priorità

Funzionalità/funzioni di project management visivo : maggiore chiarezza grazie a strumenti quali sequenze e gestione delle risorse

Interfaccia intuitiva: garantisce facilità d'uso per una rapida adozione da parte dei team

Tenendo presenti queste funzionalità/funzioni, esploriamo i migliori strumenti Kanban che possono aiutarti a ottenere il massimo dal tuo software di project management e aumentare la produttività del team.

💡 Suggerimento: quando utilizzi uno strumento Kanban, crea delle corsie per separare i diversi tipi di attività o priorità. Questo può aiutarti a distinguere visivamente categorie come "Urgente", "Routine" o "Bloccato"

i 20 migliori software per bacheche Kanban

Come ho detto prima, questo elenco riflette la mia esperienza personale con questi strumenti e le loro prestazioni. Ho cercato di esplorare un ampio intervallo di scenari per aiutarti a scoprire lo strumento perfetto per le tue esigenze!

1. ClickUp (Il migliore per il project management completo e la collaborazione in team)

Inizia gratis Aggiungi una vista Bacheca a qualsiasi elenco o progetto, in modo da poter visualizzare facilmente lo stato di avanzamento e gestire gli stati con la semplicità del drag-and-drop.

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Le sue bacheche Kanban integrate, note anche come Vista Bacheca, hanno aiutato il mio team a visualizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e migliorare la collaborazione.

Progettata specificamente per project manager, titolari di prodotti e team di sviluppo software, la vista Bacheca Kanban di ClickUp si adatta a vari progetti, dalle semplici bacheche delle attività ai flussi di lavoro complessi in più fasi.

La Bacheca Kanban di ClickUp è preziosa per gestire i progetti in modo efficiente. La sua interfaccia altamente personalizzabile mi permette di adattare il flusso di lavoro alle esigenze del mio team.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva drag-and-drop, il mio team può organizzare e dare priorità alle attività in modo visivo, impostando stati personalizzati per avere un'istantanea in tempo reale delle fasi del progetto.

Questa funzionalità si estende con campi personalizzati per monitorare scadenze, priorità e assegnazioni del team, oltre a flussi di lavoro automatizzati per semplificare le transizioni, rendendo il passaggio delle attività semplice ed efficace.

Si tratta di uno spazio versatile che garantisce chiarezza nelle attività e produttività per sprint brevi o cicli di sviluppo continui, con alcune funzionalità eccellenti. Grazie agli stati e ai flussi di lavoro personalizzabili, è possibile adattare le fasi del progetto per allinearle perfettamente al proprio flusso di lavoro unico.

Per evitare colli di bottiglia, cerco di controllare il numero di attività in corso in un dato momento impostando dei limiti per il lavoro in corso (WIP). Infine, mi aiuta a rimanere in contatto con il team attraverso funzionalità/funzioni integrate come commenti, allegati e notifiche istantanee, assicurando che tutti siano sempre aggiornati.

Queste funzionalità rendono la bacheca Kanban di ClickUp una parte essenziale del mio kit di strumenti di project management, principalmente per la gestione di progetti complessi. È senza dubbio più versatile della maggior parte dei software di project management.

ClickUp Visualizza modello Roadmap Kanban

All'interno dell'ecosistema ClickUp, mi affido spesso anche al modello ClickUp Kanban View Roadmap come alternativa a uno strumento strutturato per la pianificazione dei progetti.

Mi permette di visualizzare le fasi del progetto, le sequenze e le priorità del team e offre flessibilità nella personalizzazione delle categorie di attività, delle dipendenze e delle sequenze.

Ottieni il modello gratis Porta a termine le tue attività senza intoppi utilizzando il modello di roadmap Kanban View di ClickUp

Questo approccio basato su una roadmap migliora la trasparenza, consentendo ai team di vedere le attività cardine imminenti, monitorare le sequenze e adeguare le priorità insieme a:

Garantire che i ruoli e le scadenze di tutti siano chiari attraverso una delle diverse visualizzazioni predefinite

Acquisizione di dati cruciali come la durata delle attività e le descrizioni delle funzionalità tramite campi personalizzati

Controllare costantemente lo stato di avanzamento tramite le viste Elenco e Priorità aiuta a prevenire lo slittamento dei progetti

Insieme a questo modello, se fai parte di un team di sviluppo agile, dai un'occhiata al modello ClickUp Kanban per lo sviluppo software per team di sviluppo agile.

Offre strutture sprint chiare e allinea lo sviluppo delle funzionalità/funzioni con i programmi di consegna.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni, l'onboarding può sembrare complicato, soprattutto per gli utenti che non hanno familiarità con i software di project management

Ho riscontrato occasionali rallentamenti nel caricamento delle attività, soprattutto quando gestisco più bacheche con allegati di grandi dimensioni.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

ClickUp offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Dal layout delle attività (elenchi, bacheche Kanban, sequenze temporali) alla possibilità di creare automazioni personalizzate, si adatta facilmente alle esigenze di ogni team, piccolo o grande che sia. Il software include funzionalità quali gestione delle attività, attività secondarie, commenti, assegnazione delle attività a membri specifici, monitoraggio dei progressi, automazioni, integrazioni con altri strumenti (Google Drive, Slack, tra gli altri) e report dettagliati. Inoltre, è disponibile il supporto per il monitoraggio del tempo, utile per chi ha bisogno di monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

2. Trello (il migliore per la gestione visiva delle attività)

tramite Trello

Se cerchi semplicità e un design intuitivo, Trello è l'ideale per i team che desiderano una piattaforma semplice per gestire le proprie attività. È eccellente nell'aiutare gli utenti a creare flussi di lavoro organizzati utilizzando la sua firma interfaccia scheda-bacheca.

È particolarmente popolare tra i team più piccoli e i singoli individui per il monitoraggio efficace dei progetti personali e di team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Semplifica la gestione delle attività con il design intuitivo di Trello, che ti consente di spostare rapidamente le schede tra gli elenchi con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare

Integra strumenti come calendari, automazioni e analisi per migliorare il tuo flusso di lavoro con un'ampia varietà di Power-Up

Personalizza le etichette con codici colore e le date di scadenza per una migliore definizione delle priorità, assicurando che le attività siano organizzate e facili da identificare

Limiti di Trello

Scalabilità limitata per flussi di lavoro complessi, soprattutto se confrontato con altre alternative a Trello

I potenziamenti potrebbero richiedere costi aggiuntivi per funzionalità avanzate e approfondite

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: a partire da 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.200 recensioni)

Funziona bene con la metodologia agile e anche perfettamente per la gestione dei client. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare spazi diversi per lavorare su diversi scenari come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è così attraente e fa risparmiare tempo che consente di risparmiare molto tempo e di effettuare analisi efficienti.

3. Monday. com (Il migliore per la personalizzazione)

Monday.com offre un livello di personalizzazione senza pari, consentendo ai team di costruire i propri flussi di lavoro da zero.

Che si tratti di gestire più team di project management agile o di coordinare diverse funzioni, Monday.com garantisce visibilità e controllo sui tuoi processi.

Il suo aspetto accattivante e le sue funzionalità modulari lo rendono uno dei preferiti dai team di progettazione e marketing.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Tieni traccia dei progressi del team con dashboard altamente visive per una panoramica completa dello stato dei progetti e delle scadenze

Crea automazioni e regole personalizzate per ridurre gli aggiornamenti manuali delle attività eliminando le attività ripetitive

Pianifica e monitora i progetti nei formati più adatti ai tuoi flussi di lavoro con diverse opzioni di visualizzazione flessibili, tra cui sequenza e calendario

Limiti di Monday.com

Per funzionalità/funzioni avanzate sono necessari livelli di prezzo più elevati

Una curva di apprendimento ripida segnalata dagli utenti con configurazioni complesse

Prezzi di Monday.com

Gratis (fino a due utenti)

Base : 12 $ al mese per utente

Standard : 14 $ al mese per utente

Pro : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 12.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.300 recensioni)

4. MeisterTask (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro)

via MeisterTask

Una delle cose che preferisco di MeisterTask è che dà priorità all'automazione e alla semplicità, consentendo ai team di risparmiare tempo sulle attività ripetitive.

Il suo design pulito e intuitivo consente anche ai team non tecnici di implementare pratiche di project management efficaci. Le funzionalità/funzioni esclusive di MeisterTask supportano la produttività a lungo termine semplificando i flussi di lavoro complessi e garantendo una collaborazione senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeisterTask

Automatizza i processi ripetitivi, come l'assegnazione delle attività o gli aggiornamenti di stato, con strumenti di automazione intelligenti

Organizza visivamente le attività in sequenze temporali tramite intuitive sequenze temporali di progetto per il monitoraggio dei risultati finali, semplificando il monitoraggio dello stato di avanzamento e il rispetto delle scadenze

Gestisci i progetti in modo efficace da qualsiasi dispositivo con un design ottimizzato per i dispositivi mobili per la gestione delle attività in movimento

Limiti di MeisterTask

Strumenti di reportistica limitati nel piano Free

Integrazioni limitate sui livelli di prezzo più bassi

Prezzi di MeisterTask

Free

Pro : 9 $ al mese per utente

Business : 16 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeisterTask

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.100 recensioni)

Uso MeisterTask da alcuni mesi e devo dire che è davvero rivoluzionario! La facilità d'uso è fenomenale: tutto è intuitivo e semplice. L'implementazione è stata semplicissima e il processo di onboarding è stato estremamente fluido. Una delle funzionalità/funzioni più importanti è l'elevata sicurezza dei dati, che mi dà la tranquillità di sapere che le nostre informazioni sono al sicuro. MeisterTask ha davvero semplificato il nostro project management. Ci aiuta a ottimizzare i ricavi mantenendoci organizzati e in linea con gli obiettivi. Inoltre, aumenta la produttività facendo risparmiare molto tempo nella gestione delle attività. Nel complesso, è uno strumento eccellente che consiglio vivamente a chiunque desideri semplificare il proprio flusso di lavoro e migliorare l'efficienza del proprio team!

5. Smartsheet (ideale per progetti di grandi dimensioni)

tramite Smartsheet

Smartsheet è ideale per gestire progetti complessi e su larga scala. Offre visualizzazioni multiple, tra cui Kanban, Gantt e calendario, fornendo una supervisione completa delle sequenze e delle dipendenze dei progetti.

Ho trovato particolarmente utile il software di project management Smartsheet, che mi ha aiutato a mantenere un flusso di lavoro strutturato e a visualizzare le fasi del progetto a ogni livello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Passa dalla vista Kanban, Gantt, Griglia e Calendario per ottenere una panoramica completa dello stato di avanzamento e della pianificazione dei progetti

Crea regole di automazione personalizzate per semplificare le attività ripetitive, ridurre al minimo gli interventi manuali e migliorare l'efficienza del team

Migliora la comunicazione del team, mantenendo tutti allineati senza lasciare la piattaforma con aggiornamenti in tempo reale e funzioni di messaggistica

Limiti di Smartsheet

Più costosi rispetto agli strumenti Kanban più semplici

Troppo complesso per gli utenti che necessitano di una gestione delle attività di base

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente (1-10 utenti)

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4. 4/5 (oltre 17.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

6. Kanban Tool (ideale per piccoli team)

via Kanban Tool

Ho trovato Kanban Tool uno degli strumenti di project management basati su Kanban più semplici ma anche più efficaci che abbia mai provato. È ottimo anche per la gestione dei team.

Si tratta di una soluzione semplice e intuitiva, progettata per piccoli team. L'attenzione dello strumento alla semplicità e alle funzionalità/funzioni Kanban di base lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un sistema di gestione delle attività facile da usare ma efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanban Tool

Visualizza immediatamente gli aggiornamenti e lo stato delle attività, assicurandoti che tutti siano aggiornati sugli ultimi sviluppi

Monitora il tempo dedicato a ciascuna attività, semplificando la valutazione della produttività e migliorando la gestione del tempo

Definisci i limiti del lavoro in corso (WIP) per evitare di sovraccaricare i membri del team, mantenendo l'attenzione sulle attività attive

Limiti di Kanban Tool

Funzionalità/funzioni avanzate limitate per team di grandi dimensioni

Meno integrazioni rispetto alla concorrenza

Prezzi di Kanban Tool

Free

Team : 6 $ al mese per utente

Enterprise: 11 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kanban Tool

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 160 recensioni)

7. Asana (il migliore per la progettazione dell'interfaccia utente e l'esperienza utente)

tramite Asana

Asana combina un'interfaccia visivamente accattivante con solide funzionalità/funzioni di gestione delle attività. È particolarmente efficace per i team che desiderano migliorare la collaborazione e ottimizzare i flussi di lavoro in un ambiente intuitivo.

L'ho trovato particolarmente utile per suddividere le attività in attività secondarie gestibili, consentendo un percorso chiaro verso il completamento del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea bacheche in linea con le esigenze del tuo progetto, consentendo una rappresentazione visiva delle attività e del loro stato

Assegna attività ai membri del team con scadenze specifiche, promuovendo la responsabilità e il completamento tempestivo

Integra facilmente vari strumenti, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro su diverse piattaforme

Limiti di Asana

Funzionalità limitate per progetti aziendali di grandi dimensioni

Le funzionalità/funzioni di reportistica richiedono piani premium

Prezzi di Asana

Free

Starter : 8,50 $ al mese per utente

Avanzato : 19,21 $ al mese per utente

Enterprise/Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.200 recensioni)

Asana offre una vasta gamma di strumenti per la gestione e la pianificazione degli sprint e aiuta a sviluppare le fasi con semplicità, riducendo la confusione e apportando chiarezza tra i membri del team. Mi piace il layout a colonne e la vista calendario sottostante. Manca di alcune funzionalità comuni e l'interfaccia utente può essere migliorata con opzioni per report personalizzati ed esportazioni dallo strumento. Ritengo che l'automazione possa essere migliorata attraverso l'apprendimento automatico.

Asana offre una vasta gamma di strumenti per la gestione e la pianificazione degli sprint e aiuta a sviluppare le fasi con semplicità, riducendo la confusione e apportando chiarezza tra i membri del team. Mi piace il layout a colonne e la vista calendario sottostante. Manca di alcune funzionalità comuni e l'interfaccia utente può essere migliorata con opzioni per report personalizzati ed esportazioni dallo strumento. Ritengo che l'automazione possa essere migliorata attraverso l'apprendimento automatico.

8. Jira (il migliore per lo sviluppo software)

tramite Jira

Jira è un potente strumento per i team di sviluppo software, molto conosciuto negli ambienti degli sviluppatori. Con funzionalità/funzioni su misura per le metodologie agili, eccelle nella gestione di sprint, backlog e progetti di sviluppo complessi.

Ho trovato Jira particolarmente utile per coordinare progetti che coinvolgono più team. Mi permette di adattarmi facilmente alle mutevoli esigenze dei progetti.

🧠 Curiosità: Jira deriva da "Gojira", la parola giapponese che significa Godzilla.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Tieni traccia di bug, attività e miglioramenti in tempo reale, assicurandoti che nulla venga tralasciato durante i cicli di sviluppo

Utilizza JQL (Jira Query Language) per ricerche complesse, consentendo un monitoraggio preciso dei problemi su più progetti

Integrazione con molti strumenti di sviluppo (come Bitbucket e Confluence), migliorando la collaborazione tra i team e l'analisi del flusso di lavoro per una maggiore efficienza

Limiti di Jira

Processo di configurazione complesso per utenti non esperti

Può essere difficile per i team più piccoli che non utilizzano software

Prezzi di Jira

Gratis (per un massimo di 10 utenti)

Standard: a partire da 8,60 $ al mese per utente

Premium: a partire da 17 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 14.900 recensioni)

9. Zoho Projects (il migliore per la collaborazione)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects combina varie funzionalità/funzioni in un'unica piattaforma coesa, consentendo ai team di collaborare senza soluzione di continuità. Con strumenti per il monitoraggio delle dipendenze e dello stato di avanzamento, garantisce che ogni aspetto di un progetto sia preso in considerazione.

Gli strumenti di comunicazione integrati di Zoho migliorano la collaborazione in tempo reale, rendendolo uno dei preferiti dai team distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Registra le ore di lavoro con il monitoraggio del tempo integrato per gestire i budget e valutare le sequenze dei progetti

Integra funzionalità di chat, commenti e condivisione di file per facilitare una comunicazione efficace tra i membri del team

Personalizza la tua dashboard per visualizzare le metriche e i KPI rilevanti del progetto, fornendo una panoramica rapida dello stato di avanzamento del progetto

Limiti di Zoho Projects

Integrazioni di terze parti limitate nei piani inferiori

Curva di apprendimento più ripida per le funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Zoho Projects

Gratis (fino a 3 utenti, due progetti)

Premium : 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 720 recensioni)

10. Microsoft Planner (ideale per l'integrazione con Microsoft Teams)

tramite Microsoft Planner

Sei già un utente Microsoft Suite? Non cercare oltre Microsoft Planner. Si integra direttamente con l'ecosistema Microsoft Office, fornendo uno strumento semplice in stile Kanban per la gestione delle attività.

I suoi aggiornamenti in tempo reale e le funzionalità di collaborazione consentono ai team di lavorare in modo efficiente con strumenti familiari come Teams e Outlook. Planner è particolarmente efficace per i team di piccole e medie dimensioni che fanno ampio uso dei prodotti Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Planner

Assegna attività ai membri del team e imposta date di scadenza per garantire la responsabilità di tutti

Monitora il completamento delle attività e lo stato dei progetti attraverso grafici e dashboard integrati

Rimani informato con notifiche automatiche sulle scadenze imminenti e sugli aggiornamenti delle attività

Limiti di Microsoft Planner

Funzionalità di base rispetto agli strumenti Kanban avanzati e altre alternative a Microsoft Planner

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Microsoft Planner

Gratis (nei piani Microsoft 365)

Piano Planner 1 : 10 $ al mese per utente

Planner e Piano di progetto 3 : 30,00 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 5: 55,00 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Planner

G2 : 4,2/5 (oltre 210 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

11. Businessmap (ideale per visualizzare flussi di lavoro complessi)

via Businessmap

Businessmap è progettato per i team che hanno bisogno di visualizzare e monitorare flussi di lavoro complessi. Offre funzionalità avanzate di mappatura, consentendo alle organizzazioni di collegare i processi, identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le operazioni.

Questi strumenti sono particolarmente adatti a reparti come operazioni, risorse umane e finanza, dove chiarezza e struttura sono fondamentali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Businessmap

Crea mappe dettagliate dei processi insieme alle bacheche Kanban, offrendo una visione olistica dei flussi e delle dipendenze dei progetti

Suddividi le attività e gestisci progetti complessi con dipendenze, garantendo un avanzamento regolare dei progetti

Migliora la collaborazione del team con la chat integrata nell'app e la condivisione dei documenti per ridurre la necessità di strumenti di comunicazione esterni

Limiti di Businessmap

La ripida curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi più elevati rispetto a strumenti più semplici

Prezzi di Businessmap

Standard : a partire da 179 $ al mese per utente (minimo 15 utenti)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Businessmap

G2 : 3,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

💡 Suggerimento: Organizza brevi workshop pratici per aumentare l'adesione del team ai nuovi strumenti Kanban. Esaminare le funzionalità/funzioni con dati di progetti reali può facilitare il processo di adozione.

12. Notion (ideale per piccoli progetti)

tramite Notion

Nella mia esperienza, Notion offre un'area di lavoro flessibile che combina bacheche Kanban con funzionalità di presa di appunti e documentazione. È perfetto per piccoli progetti e la gestione delle attività personali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Organizza e tieni traccia delle attività in base al tuo flusso di lavoro

Unisci note, attività e database per un'esperienza di project management senza intoppi

Utilizza modelli predefiniti per una configurazione più rapida e una maggiore efficienza

Limiti di Notion

Accesso offline limitato

Potrebbe mancare di approfondimento per il project management complesso

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 5.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

13. Airtable (ideale per progetti incentrati sui dati)

tramite Airtable

Airtable è una combinazione unica di funzionalità di foglio di calcolo e project management, pensata per i team che hanno bisogno di organizzare e analizzare i dati insieme al monitoraggio delle attività.

La sua interfaccia flessibile consente agli utenti di creare database, rendendolo perfetto per i team che gestiscono grandi set di dati o progetti interconnessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Personalizza le bacheche in base ai diversi progetti e cambia vista secondo necessità

Tieni traccia di grandi insiemi di dati e collega facilmente i record correlati, il che è utile per progetti con attività interconnesse

Riduci il tempo dedicato alle attività ripetitive grazie all'automazione

Limiti di Airtable

Il piano Free ha limiti di spazio di archiviazione e di registrazione

Curva di apprendimento più ripida per le funzionalità del database

Prezzi di Airtable

Free

Team : 24 $ al mese per utente

Business : 54 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

14. KanbanFlow (il migliore per il monitoraggio del tempo con il metodo Pomodoro)

via KanbanFlow

La tecnica Pomodoro è un metodo di gestione del tempo sviluppato alla fine degli anni '80. Utilizza un timer da cucina per suddividere il lavoro in intervalli, in genere della durata di 25 minuti, separati da brevi pause.

Se, come me e molti altri, hai trovato utile la tecnica Pomodoro, KanbanFlow è un'ottima scelta. Incorpora il monitoraggio del tempo in stile Pomodoro direttamente nelle sue bacheche Kanban, rendendolo un'ottima scelta per i team che mirano a migliorare la concentrazione e la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di KanbanFlow

Personalizza le bacheche delle attività in base alle esigenze del progetto con colonne personalizzate, attività codificate a colori e attività secondarie, consentendo una suddivisione visiva dei flussi di lavoro

Gestisci le priorità delle attività con i limiti WIP (lavori in corso) e imposta le dipendenze per semplificare i progetti complessi

Accedi ad approfondimenti sulla produttività basati sulle attività e a report di monitoraggio del tempo, ideali per valutare le prestazioni del team e le sequenze dei progetti

Limiti di KanbanFlow

Funzionalità/funzioni di reportistica e visualizzazione limitate

Meno integrazioni di terze parti

Prezzi di KanbanFlow

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di KanbanFlow

G2 : 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

15. Miro (il migliore per il brainstorming collaborativo)

via Miro

Miro è una piattaforma versatile che combina bacheche Kanban con strumenti di brainstorming come mappe mentali e diagrammi di flusso. È una soluzione ideale per i team creativi che desiderano pianificare, ideare ed eseguire attività in modo collaborativo.

La modifica in tempo reale e la vasta libreria di modelli di Miro lo rendono uno strumento prezioso per i team remoti o ibridi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Lavora in tempo reale con note adesive, commenti e monitoraggio del cursore in tempo reale, perfetto per la collaborazione remota

Utilizza modelli per tutto, dalle bacheche Kanban alla pianificazione strategica, semplificando l'avvio rapido di un nuovo progetto

Connettiti con strumenti come Slack, Jira e Microsoft Teams, consentendo ai team di sincronizzare le attività e collaborare su più piattaforme

Limiti di Miro

Richiede una connessione Internet per la maggior parte delle funzionalità/funzioni

I prezzi possono essere elevati per i team più grandi

Prezzi di Miro

Free

Starter : 10 $ al mese per utente

Business : 20 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

A volte, l'esperienza utente per i nuovi utenti può essere un po' opprimente. È necessario investire un po' di tempo per integrare tutti nella piattaforma e assicurarsi che sappiano cosa fare. L'interfaccia è ricca di funzionalità, il che è ottimo nel lungo periodo, ma piuttosto impegnativo per i nuovi utenti. Detto questo, una volta che hai trascorso un po' di tempo ad esplorarla, diventa un ottimo strumento per i team.

16. Kanban Zone (ideale per gestire flussi di lavoro complessi)

via Kanban Zone

Se gestisci progetti complessi, Kanban Zone si concentra sulla fornitura di strumenti avanzati di project management per gestire e ottimizzare flussi di lavoro intricati.

Le sue esclusive bacheche multilivello consentono ai team di mappare le dipendenze e semplificare i processi, rendendolo particolarmente adatto a progetti di grandi dimensioni che richiedono un'elevata visibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanban Zone

Struttura i flussi di lavoro per mostrare le relazioni tra le attività, utile per progetti più complessi

Tieni traccia dello stato di avanzamento di più progetti, semplificando l'allineamento degli obiettivi di progetto e delle attività del team

Aggiungi dipendenze e limiti di lavoro in corso (WIP) per semplificare il flusso delle attività ed evitare colli di bottiglia nei progetti

Limiti di Kanban Zone

Integrazioni limitate con strumenti di project management di terze parti

Per funzionalità/funzioni avanzate sono necessari livelli di prezzo più elevati

Prezzi di Kanban Zone

Free

Personale : 6,25 $ al mese per utente

Professional : 13,75 $ al mese per utente

Portfolio: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kanban Zone

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

17. ProjectManager.com (Il migliore per il monitoraggio avanzato dei progetti)

ProjectManager.com è uno strumento ricco di funzionalità/funzioni pensato su misura per i team che gestiscono portfolio complessi.

Con funzionalità avanzate di reportistica e pianificazione, è ideale per le organizzazioni che richiedono informazioni dettagliate sull'allocazione delle risorse, le sequenze temporali e le prestazioni dei progetti. Offre tutto, dalle bacheche Kanban alle dashboard di progetto.

Questo strumento è particolarmente indicato in ambienti in cui precisione e scalabilità sono fondamentali.

ProjectManager. com migliori funzionalità/funzioni

Ottieni informazioni dettagliate con dashboard di progetto, tabelle orarie e report sulla gestione delle risorse, particolarmente utili per progetti più grandi e complessi

Automatizza le attività ripetitive per semplificare i flussi di lavoro e risparmiare tempo

Assegna attività, monitora il tempo e controlla le prestazioni del team su più progetti

Limiti di ProjectManager.com

Costo più elevato rispetto a strumenti più semplici

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Prezzi di ProjectManager.com

Team : 16 $ al mese per utente

Business : 28 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager.com

G2 : 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 340 recensioni)

18. Taskworld (Il migliore per la collaborazione in team)

via Taskworld

A volte, il principale ostacolo al completamento con esito positivo di un progetto è la mancanza di comunicazione tra i membri del team. Ciò è particolarmente difficile se i team sono sparsi in luoghi remoti e/o svolgono ruoli asincroni.

Taskworld risolve questa sfida integrando le bacheche Kanban con solide funzionalità di collaborazione, rendendolo una scelta eccellente per i team che danno priorità alla comunicazione e alla trasparenza.

La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di analisi integrate garantiscono che i team rimangano in linea e sincronizzati, anche in ambienti frenetici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskworld

Visualizza attività, scadenze e responsabilità del team in un'unica vista

Rimani aggiornato sullo stato dei progetti con aggiornamenti in tempo reale che mantengono tutti sincronizzati sulle attività

Migliora la collaborazione e la produttività del team con la chat integrata nell'app

Limiti di Taskworld

Personalizzazione limitata per flussi di lavoro avanzati

Prezzo premium per funzionalità/funzioni complete

Prezzi di Taskworld

Versione di prova gratuita

Business : 19 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskworld

G2 : 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 210 recensioni)

🧠 Curiosità: Taskworld monitora non solo lo stato di avanzamento delle attività, ma anche il feedback emotivo dei membri del team su attività specifiche, al fine di migliorare il morale e la collaborazione all'interno del team.

19. Todoist (il migliore per la gestione delle attività personali)

tramite Todoist

Todoist è un'applicazione versatile per la gestione delle attività, sia per singoli utenti che per team. Offre un'interfaccia pulita e, attraverso la sua funzionalità Bacheca, supporta varie metodologie di produttività, tra cui Kanban.

Questa flessibilità lo rende adatto alla gestione di attività personali e progetti collaborativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Imposta le priorità e aggiungi etichette per tenere traccia delle attività urgenti e classificarle per una migliore organizzazione

Imposta scadenze e date di scadenza digitando frasi come "martedì prossimo", rendendo efficiente l'inserimento delle attività

Utilizza i modelli integrati per vari flussi di lavoro per iniziare rapidamente

Limiti di Todoist

Potrebbero mancare alcune funzionalità avanzate di project management presenti in strumenti più robusti

Funzionalità/funzioni avanzate come etichette e filtri sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Todoist

Principianti : Gratis

Pro : 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Uso Todoist praticamente dal primo giorno. L'azienda è una delle più trasparenti che abbia mai conosciuto e il team di sviluppo e supporto è sicuramente uno dei migliori in assoluto. In tutti questi anni non ho mai cambiato le mie metodologie di base, ma le ho modificate di tanto in tanto con l'aggiunta di nuove funzionalità. Ho provato praticamente tutti i task manager disponibili, da Remember The Milk, Any. do, TickTick ecc., ma Todoist rimane il migliore in assoluto ai miei occhi.

20. Kanbanchi (il migliore per l'integrazione con Google Workspace)

via Kanbanchi

Se, come migliaia di altri utenti, utilizzi regolarmente Google Workspace e i suoi servizi, devi provare Kanbanchi per le tue esigenze relative alle bacheche Kanban.

Kanbanchi è uno strumento di project management e collaborazione progettato specificamente per gli utenti di Google Workspace.

Fornisce bacheche Kanban, grafici Gantt e monitoraggio del tempo, il tutto perfettamente integrato con Google Drive, rendendolo ideale per i team profondamente radicati nell'ecosistema Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanbanchi

Integrazione con Google Drive e altre app Google per un flusso di lavoro ottimizzato

Monitora il tempo dedicato alle attività, facilitando l'analisi della produttività

Utilizza strumenti analitici come diagrammi di flusso cumulativo e grafici burn-down per il monitoraggio delle prestazioni

Limiti di Kanbanchi

Meno adatto ai team che non utilizzano Google Workspace, poiché le sue funzionalità/funzioni sono ottimizzate per l'ecosistema Google

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia meno intuitiva rispetto ad altri strumenti Kanban

Prezzi di Kanbanchi

Essenziale : 5,99 $ al mese per utente

Premium : 16,99 $ al mese per utente

Professionale: 41,99 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 99,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kanbanchi

G2 : 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

21. ZenHub (il migliore per l'integrazione con GitHub)

via ZenH u b

ZenHub è una soluzione di project management creata appositamente per i team di sviluppo che utilizzano GitHub. Si integra direttamente nell'interfaccia di GitHub, fornendo bacheche Kanban e funzionalità di project management agile senza uscire dall'ambiente di sviluppo.

Questo strumento aiuta gli sviluppatori a concentrarsi sulla codifica, mantenendo aggiornati gli stakeholder sulle sequenze dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZenHub

Integra le funzionalità/funzioni di project management direttamente in GitHub per un'esperienza senza interruzioni

Automatizza le attività ripetitive, migliorando l'efficienza dello sviluppo

Visualizza informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle prestazioni del team con analisi approfondite

Limiti di ZenHub

Utile principalmente per i team che già utilizzano GitHub; meno utile per gli altri

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare in modo efficace tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi di ZenHub

Free

Teams : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ZenHub

G2 : 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

22. Wrike (il migliore per il project management versatile)

tramite Wrike

Ho trovato Wrike uno strumento completo per il project management che offre flessibilità per adattarsi a vari flussi di lavoro, incluso Kanban.

Offre funzionalità/funzioni quali monitoraggio delle attività, grafici Gantt e reportistica avanzata, rendendolo adatto a team di tutte le dimensioni in diversi settori.

Funzionalità/funzioni chiave di Wrike

Personalizza la tua area di lavoro in base alle esigenze specifiche del progetto

Monitora attività, scadenze e stato in dettaglio

Visualizza le sequenze e le dipendenze dei progetti con grafici Gantt integrati

Limiti di Wrike

Potrebbe risultare eccessivo per i team più piccoli a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni, soprattutto se confrontato con altre alternative a Wrike

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, che possono essere costosi

Prezzi di Wrike

Free .

Team : 10 $ al mese per utente

Business : 24,80 $ al mese per utente

Enterprise e Pinnacle: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

23. Kanbanize (il migliore per scalare le pratiche agili)

via Kanbanize

Kanbanize (acquisito da Businessmap nell'ottobre 2023) è progettato per aiutare le organizzazioni a scalare le loro pratiche agili combinando bacheche Kanban con automazioni e analisi aziendali.

È adatto ai team che desiderano visualizzare il lavoro, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza in tutta l'azienda.

Funzionalità/funzioni chiave di Kanbanize

Automatizza le attività e i processi ricorrenti con regole di automazione aziendale per migliorare l'efficienza

Gestisci più progetti e portfolio all'interno dell'organizzazione

Genera report e metriche completi con analisi dettagliate per monitorare le prestazioni e identificare le aree di miglioramento

Limiti di Kanbanize

Le numerose funzionalità/funzioni potrebbero richiedere tempo e formazione per essere padroneggiate

I prezzi potrebbero essere meno accessibili per i team più piccoli o le startup

Prezzi di Kanbanize

Standard : 179 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kanbanize

G2 : 3,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

ClickUp: la migliore app software Kanban

Dopo aver provato i vari strumenti Kanban elencati qui, posso affermare con certezza che ClickUp è la migliore opzione per il project management end-to-end, e anche altri sono d'accordo.

La combinazione di personalizzazione, interfaccia intuitiva e funzionalità/funzioni potenti di ClickUp ha aumentato significativamente la produttività del mio team e reso più efficienti i nostri flussi di lavoro.

La possibilità di creare stati personalizzati, automatizzare le attività e integrarsi con altri strumenti essenziali lo rende una risorsa indispensabile per qualsiasi project manager.

Se desideri migliorare la tua esperienza Kanban, ti consiglio vivamente di registrarti oggi stesso a ClickUp: prova tu stesso la differenza!