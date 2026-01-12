I 14 migliori software di gestione per agenzie nel 2026

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Molte agenzie si trovano costantemente ad affrontare numerose sfide gestionali. Dalla gestione di più progetti, clienti e scadenze alla produzione di lavori di qualità e al monitoraggio dei progressi, cercando al contempo nuove opportunità di business, le agenzie hanno davvero molto da fare.

Fornisci ai tuoi team creativi il supporto necessario per avere successo ed evitare il burnout utilizzando il software di gestione delle agenzie più adatto per facilitare la pianificazione delle risorse, il project management, la collaborazione tra i team, la gestione dei clienti e molto altro ancora.

Abbiamo selezionato 14 dei migliori software di gestione per agenzie attualmente disponibili, illustrandone le funzionalità principali, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti, per aiutarti a scegliere quelli più adatti alle tue esigenze!

Che cos'è un software di gestione per agenzie?

Il software di gestione per agenzie, o sistema di gestione per agenzie, è una soluzione completa per la gestione dei processi e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. In altre parole, è uno strumento che semplifica le operazioni e migliora i processi per aiutarti a far crescere la tua attività.

Tuttavia, trovare il software per agenzie più adatto al tuo team richiede ricerca e un'attenta valutazione, poiché non tutti gli strumenti di gestione delle agenzie sono uguali! Alcuni sono ideali per il project management, mentre altri sono perfetti per la pianificazione degli appuntamenti, la raccolta dei feedback dei clienti, la gestione della pipeline, ecc.

Indipendentemente dal settore in cui operi, i software di gestione per agenzie possono aiutarti a ottenere la spinta e il supporto necessari per gestire ogni aspetto della tua attività.

I 14 migliori software di gestione per agenzie

Ed eccoci qui. Abbiamo selezionato 14 dei migliori software per agenzie di marketing digitale, agenzie pubblicitarie, brand, PR, web design e altri settori. Dai un'occhiata a ciascuno di essi per capire a cosa serve, quale strumento puoi aggiungere al tuo stack tecnologico o, magari, quale strumento copre tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno.

1. ClickUp

Ideale per il project management e la collaborazione in team

Monitora gli aggiornamenti dei progetti, gestisci i flussi di lavoro e collabora con il team, tutto dall'area di lavoro di ClickUp

Cominciamo con ClickUp.

ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management e la produttività, pensato per tutti i team di diversi settori, comprese le agenzie di marketing, sia in fase iniziale che in fase di maturità.

Questo software ricco di funzionalità offre centinaia di opzioni avanzate per fornire alle agenzie di marketing gli strumenti necessari per gestire più progetti, clienti e scadenze, migliorare la collaborazione tra i team, monitorare gli obiettivi e misurare lo stato dei progetti, il tutto in un unico posto.

Innanzitutto, ClickUp offre una piattaforma completamente personalizzabile, che garantisce a qualsiasi team la flessibilità necessaria per configurare ClickUp in base ai propri flussi di lavoro e ai requisiti specifici dei progetti. Per quanto riguarda la visualizzazione del tuo lavoro, hai a disposizione oltre 15 viste personalizzate di ClickUp per visualizzare il tuo lavoro, il che è molto utile quando si gestiscono diversi progetti. Usa la vista Bacheca per vedere facilmente a che punto è ogni progetto, la vista Calendario per tenere traccia delle scadenze, la vista Carico di lavoro per gestire la capacità lavorativa del tuo team e usa le altre viste per semplificare il project management. Inoltre, la vista Dashboard con reportistica in tempo reale ti consente di creare una panoramica dettagliata del tuo lavoro per una migliore gestione delle risorse e per tenere tutti informati, aggiornati e in linea con gli obiettivi della tua agenzia.

Ottieni una panoramica generale dello stato di avanzamento dei tuoi progetti nelle dashboard di ClickUp

Per quanto riguarda la collaborazione in team, le agenzie digitali possono anche sfruttare funzionalità/funzioni collaborative come ClickUp Whiteboards , dove i team possono fare brainstorming e creare roadmap visive, e ClickUp Docs per delineare strategie, documentare le procedure operative standard e altro ancora. C'è anche una funzionalità di chat integrata dove i team e i clienti possono scambiarsi messaggi in tempo reale e la funzionalità di gestione delle email di ClickUp che ti permette di inviare e ricevere email senza uscire da ClickUp.

Risparmia tempo e semplifica la gestione delle email: invia e ricevi email direttamente da ClickUp

Inoltre, grazie alle impostazioni di condivisione e autorizzazioni, le agenzie digitali possono condividere facilmente documenti e attività con i propri clienti o invitarli nell'area di lavoro per semplificare la comunicazione tra team e clienti. Per velocizzare il processo di feedback e revisione, basta utilizzare la funzionalità di Correzione di bozze e annotazione che consente a team e clienti di inserire commenti all'interno di un allegato.

Queste sono solo alcune delle funzionalità chiave da sottolineare. Dai un'occhiata ad altre funzionalità/funzioni che potrebbero aiutare le operazioni della tua agenzia.

Funzionalità principali

Viste personalizzate : scegli tra oltre 15 viste per gestire diverse attività e progetti

Automazioni predefinite e personalizzate : crea processi efficienti e coerenti e automatizza il lavoro manuale con : crea processi efficienti e coerenti e automatizza il lavoro manuale con le automazioni di ClickUp

Lavagne collaborative : consentono ai team di collaborare ai progetti in tempo reale e distinguono ClickUp dagli altri strumenti di gestione delle agenzie

Funzionalità di integrazione : collega ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cui alcune app menzionate in questa rassegna ( Make ) : collega ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cui alcune app menzionate in questa rassegna ( Calendly

Modelli personalizzabili: accedi a una libreria di modelli per qualsiasi esigenza, incluso un : accedi a una libreria di modelli per qualsiasi esigenza, incluso un modello per agenzie di marketing di ClickUp

Il modello per agenzie di marketing di ClickUp può aiutare le agenzie a gestire più clienti, pianificare piani di campagna e molto altro ancora in un unico posto

Limiti

Sebbene ClickUp offra un gran numero di funzionalità/funzioni e sia altamente personalizzabile, capire come utilizzarle in modo efficiente per aumentare la produttività potrebbe richiedere un po' di tempo per imparare

Prezzi

Free Forever : piano Free ricco di funzionalità

Unlimited : 5 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Business Plus : 19 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,7 su 5 (oltre 4.780 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.070 recensioni)

Scopri come altre agenzie digitali, come Zenpilot, utilizzano ClickUp per ottimizzare il loro flusso di lavoro

2. Calendly

Ideale per la pianificazione e la prenotazione

Pianifica le riunioni con Calendly

Calendly è uno strumento di gestione per agenzie che aiuta a fidelizzare i clienti, gestire il processo di reclutamento e tutto ciò che sta in mezzo, offrendo una miriade di modi per effettuare automazioni delle attività e risparmiare tempo.

Offre funzionalità automatizzate di qualificazione e pianificazione direttamente sul tuo sito web, il che rende molto più semplice fissare chiamate con potenziali clienti, sia tramite Zoom, Google Meet o un sistema telefonico aziendale. Inoltre, libera spazio per i dipendenti, consentendo loro di dedicarsi alle attività di alta priorità.

Calendly invia inoltre questionari e-mail automatici prima e dopo le chiamate, oltre a messaggi di follow-up, il che contribuisce a rendere le agenzie ancora più professionali e aiuta a costruire relazioni più solide con i clienti.

Funzionalità principali

Aiuta i team a pianificare le riunioni in modo semplice ed efficiente

Molto semplice da usare, con un'interfaccia pulita e intuitiva e una procedura di impostazioni chiara

Numerose integrazioni e la possibilità di sincronizzarlo con diverse app di calendario

Adatto a team e startup che possono integrarlo nei propri siti web e persino utilizzarlo per fatturare i servizi di consulenza

Limiti

Le prestazioni di Calendly sono ottimizzate quando il software è integrato con Google Calendar. Sono state segnalate incongruenze durante l'integrazione con Outlook

Non fornisce una guida alla formazione né una pagina di supporto dedicata

Prezzi

Base : Gratis

Essentials : 8 $ al mese per postazione

Professional : 12 $ al mese per postazione

Teams : 16 $ al mese per postazione

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,7 su 5 (oltre 1.470 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 2.590 recensioni)

3. Walling

Ideale per visualizzare, organizzare e garantire la condivisione di idee

Organizza e effettua la condivisione delle idee nell'app di gestione del lavoro Walling

Walling è uno strumento di gestione del lavoro che organizza idee, attività e progetti in modo visivo e, soprattutto, creativo.

Fornisce una panoramica completa di tutto ciò che viene fatto in quel momento e offre diverse opzioni di visualizzazione: moodboard, bacheche Kanban, calendari, ecc.

Walling è ricco di funzionalità di collaborazione in tempo reale tra i membri del team, che rendono molto più semplice portare avanti sia le attività interne che quelle dei clienti e consegnare il tutto nei tempi previsti.

Funzionalità principali

È un'app per prendere appunti con un'attenzione particolare alla parte visiva (muri e mattoni)

Una vasta gamma di piattaforme per aiutare i team a iniziare

Adatto a team creativi che operano nei settori del design e del marketing o nei relativi reparti

Limiti

Il metodo di strutturazione dei dati di Walling presenta una curva di apprendimento e richiede una certa comprensione per poter sfruttare efficacemente la sua flessibilità

Prezzi

Piano Free

Premium : 5 $ al mese per membro

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

Product Hunt : 5 su 5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,8 su 5 (oltre 25 recensioni)

4. TeamGantt

Il migliore per la gestione delle attività

Gestisci attività e sequenze in un diagramma di Gantt con TeamGantt

TeamGantt è uno strumento di project management facile da usare che include un diagramma di Gantt per aiutare le agenzie a gestire i progetti entro una Sequenza.

Si adatta alle esigenze di diversi tipi di agenzie e anche dei dipendenti (poiché ogni membro del team può personalizzare facilmente il proprio flusso di lavoro senza interferire con gli altri).

Con TeamGantt, tutto è a portata di clic. Questo strumento semplifica la pianificazione dei progetti, l'organizzazione delle attività, dei documenti e delle chat, semplifica il monitoraggio del tempo, ottimizza le comunicazioni e offre una panoramica accurata dello stato dei progetti. Tutto ciò elimina il mal di testa legato agli aggiornamenti dei clienti e mantiene soddisfatti sia i clienti che i team.

Funzionalità principali

Dotati di funzionalità di condivisione dei file, monitoraggio del tempo e comunicazione a livello di attività

Tieni traccia visivamente dello stato di avanzamento delle attività assegnate a ciascun membro del team

Layout semplice e personalizzabile

Ideale per team o liberi professionisti che preferiscono effettuare il monitoraggio dello stato dei propri progetti tramite diagrammi di Gantt

Limiti

TeamGantt presenta una carenza di funzionalità di monitoraggio del budget e delle finanze, il che rende difficile per i team tenere traccia dei costi dei progetti in modo accurato

L'interfaccia utente può risultare un po' complessa da navigare per alcuni utenti, rendendo un po' difficile trovare rapidamente i dati di cui hanno bisogno

Prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,8 su 5 (oltre 840 recensioni)

Capterra: 3,6 su 5 (oltre 90 recensioni)

5. Crea

Ideale per l'automazione del flusso di lavoro

Imposta trigger e condizioni per automatizzare il flusso di lavoro con Make

Make è un software di automazione del flusso di lavoro no-code che mostra tutto ciò che state sviluppando e creando in modo visivamente accattivante. Questo strumento è ideale per le agenzie che desiderano migliorare la gestione del flusso di lavoro e aumentare la produttività in tutti i team.

Make può aiutarti con tutte quelle cose con cui le agenzie fanno fatica, come la generazione efficace di lead, l'instradamento dei lead, la gestione dei contratti e tutto ciò che serve per chiudere più affari più velocemente. Si collega a migliaia di app, inclusa ClickUp, e rende semplicissimo riunire tutto ciò che conta su un'unica piattaforma.

Funzionalità principali

Un numero infinito di scenari di integrazione delle app e tantissimi modelli condivisibili e pronti all'uso

L'interfaccia utente e l'esperienza utente sono ben progettate e offrono un'eccellente gamma di opzioni di ricerca

Automazione della gestione del team altamente efficace, con la possibilità di configurare automazioni separate per ogni team/reparto

L'API di Make lo rende adatto alle agenzie di servizi di automazione

Limiti

Progettato per sistemi basati su Unix, il che ne limita il supporto alle piattaforme

Sintassi complessa per la definizione delle attività di automazione, che ne rende difficile l'utilizzo ai principianti

Prezzi

Free

Core : 10,59 $ al mese

Pro : 18,82 $ al mese

Teams : 34,12 $ al mese

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,7 su 5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,8 su 5 (oltre 290 recensioni)

6. Sendinblue

Ideale per l'email marketing, le campagne di marketing digitale e l'automazione del marketing

Crea e progetta messaggi email eleganti su Sendinblue

Sendinblue è uno strumento ricco di funzionalità/funzioni, progettato per soddisfare le esigenze delle agenzie che desiderano potenziare la propria attività con gli strumenti commerciali e di marketing più adatti.

Questo software consente alle agenzie di inviare email, SMS o messaggi WhatsApp persuasivi per offerte a tempo limitato e di segmentare i messaggi in base a diversi segmenti di pubblico e diversi tipi di clienti , al fine di aumentare i tassi di fidelizzazione e costruire relazioni più solide con i clienti.

Consente inoltre di archiviare tutte le informazioni di contatto dei clienti in un unico posto, effettuare il monitoraggio di ogni fase del processo e tenere sotto controllo dati e prestazioni per individuare le aree da migliorare.

Funzionalità principali

Piattaforma di marketing all-in-one che consente agli utenti di lanciare campagne di email e SMS marketing, impostare l'automazione e gestire i contatti tramite un sistema CRM integrato

Le automazioni sono disponibili in tutti i piani

Opzioni di chat integrabili nel sito web

Campagne automatizzate e funzionalità di segmentazione del marketing

Limiti

Diversi utenti hanno segnalato limitazioni relative alle funzionalità di automazione

Le opzioni dei modelli di email di Sendinblue sono limitate e non molto personalizzabili

Prezzi

Free

Starter : a partire da 25 $ al mese

Business : a partire da 65 $ al mese

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,5 su 5 (oltre 1530 recensioni)

Capterra: 4,6 su 5 (oltre 1540 recensioni)

7. Trafft

Ideale per la prenotazione e la pianificazione degli appuntamenti

Accetta prenotazioni e pagamenti online, gestisci team e clienti e molto altro ancora con Trafft

Mantenere la tua agenzia organizzata non è mai stato così facile. Grazie a Trafft , ora puoi gestire la tua agenzia e far crescere il tuo marchio. Il software tiene in ordine tutti i tuoi appuntamenti, organizza i tuoi clienti e fa prosperare la tua attività.

Trafft è la soluzione ideale per le agenzie che hanno bisogno di semplificare l'esperienza di prenotazione sia per i membri del proprio team che per i propri clienti.

Questo software di prenotazione gestisce tutto il processo di prenotazione, compreso l'invio automatico di email o SMS di promemoria ai tuoi clienti.

Funzionalità principali

Dashboard aziendale per monitorare tutti i tuoi appuntamenti o eventi

Pannello di gestione clienti per informazioni dettagliate sui tuoi clienti

Calendario e pianificazione intelligenti

Puoi creare una pagina di prenotazione senza conoscenze di codice

È in grado di gestire pagamenti online, fatturazione e gestione fiscale direttamente dall'app

Limiti

Trafft non offre la possibilità di pianificare eventi che si svolgono su più giorni

Trafft non è ottimizzato per l'utilizzo su dispositivi mobili

Prezzi

Individuale Basic : 12 $ al mese Pro : 39 $ al mese Expert : 59 $ al mese

Basic : 12 $ al mese

Pro : 39 $ al mese

Expert : 59 $ al mese

Azienda Starter : 69 $ al mese Scaling : 150 $ al mese Enterprise : Contattaci per conoscere i prezzi

Starter : 69 $ al mese

Piano Scalare : 150 $ al mese

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Basic : 12 $ al mese

Pro : 39 $ al mese

Expert: 59 $ al mese

Starter : 69 $ al mese

Piano Scalare : 150 $ al mese

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,7 su 5 (oltre 16 recensioni)

Capterra: 5 su 5 (oltre 34 recensioni)

8. Sprout Social

Il migliore per il social media marketing

Visualizzazione del dashboard delle metriche chiave di performance in Sprout Social

Sprout Social è uno strumento completo utilizzato da molti team di social media e marketing. Con Sprout Social, le agenzie possono comprendere meglio i propri clienti e il loro pubblico e utilizzare questi dati per personalizzare le proprie strategie aziendali e di marketing.

Inoltre, è utile per tutto ciò che riguarda i contenuti, compresa la pianificazione, la pubblicazione, la promozione del coinvolgimento e il miglioramento della reattività. Infine, ma non meno importante, le agenzie che utilizzano Sprout Social possono accedere a dashboard ricche di dati e prendere decisioni più strategiche per far crescere la propria attività e quella dei propri clienti.

Funzionalità principali

Aiuta a gestire l'attività sui social media e la comunicazione su più piattaforme

Analisi meticolose consentono agli utenti di effettuare controlli sulla concorrenza ed esportare facilmente i dati, garantendo campagne sui social media efficaci in futuro

Conveniente per le medie aziende e i team che desiderano massimizzare la propria presenza digitale attraverso un approccio orientato ai dati

Limiti

La piattaforma presenta una curva di apprendimento e può risultare complessa per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di gestione dei social media

Il prezzo è relativamente alto, il che potrebbe rendere difficile l'acquisto per le startup e aumentare i costi quando più membri del team devono accedervi

Prezzi

Standard : 249 $ al mese (ogni utente aggiuntivo +199 $ al mese)

Professional : 399 $ al mese (ogni utente aggiuntivo +299 $ al mese)

Advanced : 499 $ al mese (ogni utente aggiuntivo +349 $ al mese)

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,3 su 5 (oltre 2.050 recensioni)

Capterra: 4,4 su 5 (oltre 520 recensioni)

9. Circle

Ideale come piattaforma community all-in-one per autori e marchi

Combina la natura coinvolgente e interattiva di una community con i tuoi contenuti: il tutto in un'unica esperienza senza soluzione di continuità con Circle

Circle è il tipo di strumento di cui le agenzie hanno bisogno per le attività di community building e team building. Questo software interattivo offre un'esperienza fluida di chat di gruppo, dirette streaming ed eventi, solo per citarne alcuni.

Le sue solide funzionalità di coinvolgimento rendono davvero possibile creare un'atmosfera vivace all'interno della tua agenzia e consentire ai membri dei diversi team di lavorare insieme su una visione unica e unificata. D'altra parte, con Circle, le agenzie possono aiutare i propri clienti a rafforzare la consapevolezza del marchio e a connettersi con altri sviluppatori e autori dello spazio.

Funzionalità principali

Consente di creare forum, argomenti e threads per coinvolgere il pubblico in dibattiti aperti

Consente alle aziende, in generale, di mantenere alta la fidelizzazione dei clienti semplificando l'interazione e il dialogo tra i membri della comunità

Gli utenti possono ospitare e organizzare eventi all'interno della piattaforma stessa, dove i membri possono pubblicare contenuti e interagire. Inoltre, è possibile creare dirette streaming e personalizzare le impostazioni di condivisione.

Limiti

Non è adatto agli autori di corsi poiché manca di una pagina di checkout dedicata e presenta una funzionalità di paywall poco intuitiva che influisce sulle conversioni

L'opzione per creare un corso è disponibile solo nei piani Professional e Enterprise

Prezzi

Basic : 49 $ al mese

Professional : 99 $ al mese

Enterprise: 399 $ al mese

Recensioni dei clienti

App Store : 4,8 su 5 (oltre 2.200 recensioni)

ProductHunt: 3,6 su 5 (oltre 40 recensioni)

10. Canny

Il migliore per la gestione dei clienti e lo strumento per il feedback dei clienti

Raccogli, organizza e analizza i feedback sui prodotti in Canny

Le agenzie hanno bisogno del feedback dei clienti per migliorare i propri servizi e, naturalmente, per massimizzare il proprio potenziale di guadagno. Canny è uno dei migliori software di gestione delle relazioni con i clienti disponibili sul mercato, che rende semplicissimo raccogliere, organizzare e analizzare il feedback.

Non solo consente di raccogliere il feedback dei clienti, ma anche quello dei colleghi. In questo modo, le agenzie possono assicurarsi che le idee migliori non vadano perse e utilizzare il proprio tempo nel modo più efficiente possibile: per sviluppare le funzionalità/funzioni più richieste, diversificare i propri servizi o concentrare il proprio lavoro esclusivamente su un determinato tipo di servizio.

Funzionalità principali

Raccogli e analizza il feedback dei clienti in modo semplice

Facile da integrare con varie piattaforme esterne

Consente di impostare un sistema di feedback incorporandolo in un sito web o utilizzandolo come sottodominio

Limiti

La bacheca di voto di Canny è piuttosto utile, ma se non configurata correttamente può involontariamente influenzare il feedback, limitandone l'efficacia.

Prezzi

Free

Growth : 400 $ al mese

Business: Contattaci per informazioni sui prezzi

Recensioni dei clienti

ProductHunt : 4,3 su 5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 35 recensioni)

11. Testimonianza

Ideale per raccogliere le testimonianze dei clienti

Raccogli le testimonianze dei clienti con Testimonial

Testimonial , come suggerisce il nome, è un software per la raccolta delle testimonianze dei clienti. Le agenzie possono facilmente incorporare testimonianze video e di testo nei propri siti web e persino creare pagine dedicate in circa 2 minuti senza dover ricorrere a sviluppatori.

Le testimonianze, se utilizzate in modo efficace, possono far decollare qualsiasi attività aziendale. Non solo le agenzie possono caricare testimonianze e social proof senza bisogno di codice, ma possono anche effettuare il monitoraggio e il tracciamento delle prestazioni di ciascuna, visualizzarle tutte su una dashboard e persino promuovere quelle con le migliori prestazioni per attirare più clienti, il che rappresenta un enorme motore di ricavi.

Funzionalità principali

Raccogli e mostra i complimenti, sia in formato testo che video, e mettili in evidenza davanti ai potenziali clienti

I video di testimonianze possono essere condivisi sui social media e incorporati nei siti web, oltre a poter essere utilizzati nelle campagne di marketing

È possibile effettuare l'impostazione dell'automazione con le testimonianze utilizzando app di terze parti come Make

Limiti

Non offre strumenti integrati per modificare e apportare modifiche ai video ricevuti dai clienti

I clienti ricevono istruzioni limitate su come creare video di alta qualità

Prezzi

Starter : Gratis

Premium : 50 $ al mese

Ultimate : 150 $ al mese

Agenzia: a partire da 300 $ al mese

Recensioni dei clienti

ProductHunt: 4,2 su 5 (oltre 15 recensioni)

12. Coda

Ideale per la gestione di documenti e file

Gestisci le idee nell'editor di documenti di Coda

Coda è una soluzione all-in-one per gestire documenti, attività, elenchi di cose da fare e dati in modo semplice ma interattivo e coinvolgente. Le agenzie lo utilizzano per accelerare i processi decisionali e collaborare in modo più efficiente con il personale interno.

È completamente personalizzabile in base alle diverse esigenze delle agenzie e facile da adattare man mano che le agenzie crescono. Coda presenta i dati in modo intuitivo, mentre le dashboard consentono di effettuare il monitoraggio dei progressi e degli aggiornamenti relativi al lavoro dei clienti.

Funzionalità principali

Un documento completo che riunisce documenti e tabelle per rendere la gestione delle attività, la collaborazione interattiva e il coordinamento il più agevoli possibile

La funzionalità "Packs" è pensata appositamente per l'integrazione con altre applicazioni

Adatto ai team di sviluppatori di app (tra gli altri) che mirano a creare una struttura organizzativa aziendale semplice che faciliti l'accesso a documenti e dati

Limiti

Il design dell'interfaccia di Coda è considerato obsoleto e poco accattivante dal punto di vista visivo

Di tanto in tanto, la struttura dei documenti in Coda diventa disorganizzata.

Prezzi

Free

Pro : 10 $ al mese/Doc Maker

Team : 30 $ al mese/Doc Maker

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4,7 su 5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: 4,6 su 5 (oltre 80 recensioni)

Bonus: Coda vs. Airtable

13. Tally

Ideale per la creazione di moduli

Crea il tuo modulo online e raccogli qualsiasi tipo di dato con il generatore di moduli Tally

Tally è un altro ottimo software no-code per la gestione delle agenzie. Questo generatore di moduli va ben oltre la semplice creazione di moduli, offrendo supporto per la logica dei moduli, i calcolatori, i messaggi di chiusura personalizzati, il caricamento di file e la raccolta dei pagamenti, solo per citare alcune delle sue eccellenti funzionalità.

Con Tally, le agenzie possono raccogliere grandi quantità di dati, analizzarli o esportarli e organizzarli per progetto o per membri del team (che possono collaborare ulteriormente sui moduli e condividere i risultati in aree di lavoro condivise).

Funzionalità principali

Generatore di moduli con UX e UI uniche che consente la creazione di un numero illimitato di moduli e sondaggi in pochi minuti

Infinite opzioni di personalizzazione

La riscossione dei pagamenti, i calcoli, la logica dei moduli e il piping delle risposte sono alcune delle funzionalità/funzioni più interessanti di questo software

Può essere integrato praticamente con qualsiasi prodotto disponibile sul mercato

Limiti

La mancanza di funzionalità quali la logica condizionale e l'integrazione dei dati rende Tally meno adatto a tipi di moduli più avanzati e potrebbe limitarne la funzionalità complessiva

Prezzi

Piano Free

Tally Pro: 29 $ al mese

Recensioni dei clienti

ProductHunt: 4,9 su 5 (oltre 70 recensioni)

14. Pitch

Il migliore tra i software per presentazioni collaborative

Crea splendide presentazioni in pochi minuti con Pitch

Pitch è un software di presentazione che include migliaia di modelli personalizzabili e progettati in modo professionale che le agenzie possono utilizzare per presentare i propri servizi e i piani di progetto ai clienti.

Questo strumento semplifica la preparazione di discorsi per conferenze e presentazioni per riunioni di team, consentendo di condividere il lavoro e gli aggiornamenti in modo elegante e creativo. Infine, Pitch offre funzionalità di collaborazione in team e semplifica la presentazione di idee, la condivisione di feedback e il processo decisionale.

Funzionalità principali

Piattaforma di presentazione collaborativa incentrata sul team con un'interfaccia utente estremamente intuitiva

La potente funzionalità di chat live aiuta i membri del team a collaborare alle presentazioni in tempo reale grazie a un'elegante opzione di visualizzazione del relatore

Una serie di ottimi modelli per iniziare

I membri del team possono monitorare lo stato del proprio lavoro e i dati grazie all'integrazione con Google Analytics

Limiti

Disponibilità limitata di modelli pronti all'uso che possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente

Prezzi

Starter : Gratis

Pro : 8 $ al mese per membro

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Recensioni dei clienti

ProductHunt : 4,9 su 5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,8 su 5 (oltre 25 recensioni)

Scegliere il software di gestione giusto per la tua agenzia

Esistono tantissimi sistemi di gestione per agenzie, e questo è un vantaggio per te. Ora, la chiave è trovare gli strumenti che offrono la flessibilità necessaria per supportare la tua agenzia man mano che cresce, che ti aiutino nella pianificazione delle risorse e che funzionino perfettamente con altri strumenti di lavoro per mantenere il tuo flusso di lavoro sotto controllo.

Come accennato in precedenza, ClickUp è uno strumento all-in-one per la project management e la produttività che offre una piattaforma completamente personalizzabile per dare alla tua agenzia la possibilità di configurare ClickUp in modo che si adatti al tuo flusso di lavoro e ai tuoi progetti complessi, supportando il tuo team man mano che la tua attività si espande. Questo motivo da solo lo rende uno dei migliori software di gestione per agenzie oggi disponibili sul mercato.

E poiché le agenzie potrebbero aver bisogno di più app per gestire le operazioni quotidiane, puoi effettuare la sincronizzazione e la connessione di ClickUp ad altri strumenti di lavoro per riunire tutto il tuo lavoro in un unico posto.

Iniziare a usare ClickUp è facile e gratis. È ora di lavorare in modo più intelligente con il giusto software di gestione delle agenzie a tua disposizione. 👌

Autore ospite:

Alladdine Djaidani è un esperto di marketing online e fondatore di Hustler Ethos . Ama aiutare le aziende a posizionarsi su Google e a promuovere la crescita senza spendere una fortuna.