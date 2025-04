i 10 migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie nel 2025

Con oltre 10.000 agenzie digitali solo negli Stati Uniti, non è mai stato così importante per i marchi avere una forte presenza sui social media per rimanere competitivi.

E per le agenzie di marketing che gestiscono uno o più marchi, dalla creazione di contenuti alla reportistica sulle prestazioni, l'utilizzo del giusto set di strumenti può aiutare a fare proprio questo. Da software per il project management per pianificare, gestire e monitorare ogni parte del vostro progetto flusso di lavoro sui social media alla collaborazione sui contenuti, questi strumenti vi permetteranno di massimizzare i lavori richiesti dal vostro team e di stabilire una strategia vincente sui contenuti.

È ora di passare al gioco dei social media. Ecco 10 dei migliori strumenti di gestione dei social media per agenzie disponibili oggi!

## Cosa sono gli strumenti di gestione dei social media?

Gli strumenti di gestione dei social media aiutano le agenzie e le aziende a gestire in modo più efficiente i loro account sui social media.

Questi strumenti offrono una matrice di funzionalità/funzioni, come:

Pianificazione e programmazione dei post

Monitoraggio dei social media

Collaborazione con i team

Analisi e reportistica

Project management e gestione delle campagne E altro ancora



Nel complesso, sono state progettate per ridurre il tempo dedicato alle attività più impegnative, in modo che le agenzie possano concentrarsi sui lavori più importanti.

Cosa rende un buon strumento di gestione dei social media?

Un solido strumento di gestione dei social media dovrebbe avere i seguenti aspetti:

Interfaccia utente intuitiva

Funzionalità/funzione di calendario che offre una panoramica dei contenuti su più piattaforme

Funzioni di feedback e collaborazione

Flussi di lavoro di approvazione con opzioni personalizzate o preimpostate

Prezzi accessibili e scalabili

Perché la vostra agenzia dovrebbe utilizzare uno strumento di gestione dei social media?

Per un'agenzia può essere impegnativo tenere traccia delle campagne di più client su diversi canali di social media. Un buon strumento di gestione dei social media consente alle agenzie di trovare soluzioni per tutti i lavori essenziali: analisi dei dati, misurazione delle prestazioni, collaborare con i client e creando e distribuendo contenuti.

Detto questo, scopriamo 10 strumenti di gestione dei social media che vi aiuteranno a portare la vostra agenzia a un livello superiore. 🚀 📈

10 migliori strumenti di gestione dei social media da conoscere nel 2024

1. ClickUp

Il migliore per il project management e la collaborazione con i team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Vista Documento, Chattare e Elenco in ClickUp /$$$img/ Monitoraggio degli aggiornamenti del progetto gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp ClickUp è una piattaforma leader nel project management e nella produttività. ClickUp è stato concepito come una soluzione all-in-one per il project management che aiuta i team a tenere sotto controllo le attività, a gestire efficacemente ogni parte del flusso di lavoro e a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Perché questo strumento è utile per le agenzie di marketing? Ecco alcuni motivi:

1️⃣ Piattaforma completamente personalizzabile e ricca di funzionalità/funzione flessibili: Offre centinaia di funzionalità/funzione potenti, un'interfaccia di facile utilizzo e una piattaforma completamente personalizzabile. Ciò significa che è possibile configurare ClickUp in qualsiasi modo per adattarlo alle esigenze del progetto, ai casi d'uso, alle preferenze e al flusso di lavoro, rendendo questo strumento perfetto per qualsiasi team, compresi quelli che si occupano di social media marketing.

2️⃣ Project management e collaborazione di team : Con ClickUp, i team di marketing avranno accesso a funzionalità avanzate di project management e collaborazione. Scegliete più di 15 visualizzazioni personalizzate per organizzare progetti di marketing dei contenuti una suite di strumenti, tra cui Documenti ClickUp per blog, wiki, procedure operative standard e altro esigenze di documentazione e lavagne online collaborative per il brainstorming, il piano strategico e la mappatura dei concetti. I gestori dei social media e i team possono trovare molto valore anche nella vista Calendario di ClickUp, dove possono pianificare, coordinare e gestire il calendario dei social media e dei contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp_calendar.png Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Programmate i post sui social, i blog e gli annunci insieme alle altre attività e alle riunioni utilizzando la visualizzazione Calendario di ClickUp

Provate la visualizzazione Calendario di ClickUp

3️⃣ Ammette ospiti come client e team esterni: Per quanto riguarda la comunicazione con i client e i team esterni, le agenzie possono invitare ospiti a partecipare alla propria area di lavoro e a utilizzare l'opzione Impostazioni di condivisione e privacy per controllare l'accesso degli ospiti. Concedere ai client l'accesso a ClickUp significa poter lavorare con loro all'interno della piattaforma e utilizzare funzionalità come la Correzione di bozze, che consente di annotare immagini, video e PDF per facilitare la comunicazione e accelerare il processo di feedback e approvazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/clickup-image-proofing-1400x914.png Correzione di bozze di immagini in ClickUp /$$$img/

Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione con la Correzione di bozze, assegnando commenti direttamente agli allegati delle attività

4️⃣ Una libreria di modelli personalizzabili: ClickUp offre una libreria di modelli per ogni caso d'uso, compreso un modello per principianti Social Media Tetarga e il Modello di calendario moderno per i social media per dare una solida struttura al vostro flusso di lavoro in ClickUp. C'è anche un modello di livello avanzato per aiutarvi a sviluppare la vostra strategia per i social media e a gestire tutti i vostri lavori, i team e i client in un unico posto: The Modello per i post sui social media di ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Social-Posts-Template-by-ClickUp-1400x785.png Utilizzo di ClickUp per la gestione dei social media /$$$img/

Il modello Social Posts di ClickUp include visualizzazioni flessibili precostituite, stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora. Il vostro modello personale per i social media vi offre la base perfetta per inserire, strategizzare e ottimizzare i vostri contenuti

Che si tratti di agenzie, piccoli team, grandi aziende o una via di mezzo, ClickUp può aiutarvi a rimanere organizzati e produttivi. Riunite i vostri progetti di social media marketing e fateli funzionare senza intoppi con questo strumento di project management all-in-one: potrebbe essere proprio quello di cui ha bisogno la vostra agenzia di social media.

Migliori funzionalità/funzione

Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : 15+ visualizzazioni personalizzate per visualizzare il vostro lavoro a modo vostro, inclusa una visualizzazione Calendario

: 15+ visualizzazioni personalizzate per visualizzare il vostro lavoro a modo vostro, inclusa una visualizzazione Calendario ClickUp Brain: Creare Contenuto generato dall'IA utilizzando lo strumento di IA di ClickUp

Creare Contenuto generato dall'IA utilizzando lo strumento di IA di ClickUp Visualizzazione del calendario : Gestione del calendario sociale, sviluppo dei contenuti per i social media e molto altro in un'unica visualizzazione

: Gestione del calendario sociale, sviluppo dei contenuti per i social media e molto altro in un'unica visualizzazione Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ClickUp per qualsiasi esigenza. Utilizzatelo per project management di siti web , gestione dei contenuti e altro ancora

: Personalizzate ClickUp per qualsiasi esigenza. Utilizzatelo per project management di siti web , gestione dei contenuti e altro ancora Correzione di bozze : Velocizzare il processo di feedback e approvazione annotando direttamente su immagini, video e PDF e taggando i membri del team o i client

: Velocizzare il processo di feedback e approvazione annotando direttamente su immagini, video e PDF e taggando i membri del team o i client Tag : Aggiunta di tag personalizzati per organizzare le attività in base alla categoria

: Aggiunta di tag personalizzati per organizzare le attività in base alla categoria Contrassegni di priorità : Contrassegnate le vostre attività come urgenti, ad alta, normale e bassa priorità per garantire che il vostro team sia a conoscenza di tutti gli aspetti della vostra attività a cosa dare priorità Modelli personalizzabili : Scegliere tra oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni caso d'uso, tra cui modelli per il calendario dei contenuti App mobile : ClickUp è disponibile su mobile. Accedete al vostro lavoro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

: Contrassegnate le vostre attività come urgenti, ad alta, normale e bassa priorità per garantire che il vostro team sia a conoscenza di tutti gli aspetti della vostra attività a cosa dare priorità Capacità di integrazione: Connettete ClickUp a oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per portare tutto il vostro lavoro in un unico posto e ottimizzare il vostro flusso di lavoro

Prezzi

Piano Free : Per sempre

: Per sempre Unlimitato : $7 per membro/mese

: $7 per membro/mese Business : $12 per membro/mese

: $12 per membro/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (6.547 recensioni)

4,7 su 5 (6.547 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (3.602 recensioni) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/ ### 2. Pianificabile

Migliore per la collaborazione sui contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image1-2-1400x1065.png Calendario dei contenuti pianificabile /$$$img/

via Planable Pianificabile è uno strumento di pianificazione e collaborazione dei contenuti che aiuta i team di marketing a pianificare, visualizzare in anteprima, approvare e collaborare sui contenuti dei social media.

Con Planable è possibile condividere facilmente le idee per i post con i colleghi e i client e ricevere feedback in tempo reale nello stesso luogo. Con l'ultimo aggiornamento, Contenuto universale i team possono creare e collaborare su qualsiasi tipo di contenuto: post sui social media, newsletter, blog, descrizioni di prodotti e qualsiasi altra cosa.

Planable ottimizza l'approvazione dei contenuti in diversi modi. Per cominciare, gli utenti di Planable possono optare per uno dei 4 flussi di lavoro di approvazione: nessuno, facoltativo, necessario e più livelli di approvazione. Quest'ultimo consente agli utenti di personalizzare l'approvazione nella configurazione più adatta alla loro situazione e aggiunge un ulteriore livello di sicurezza facendo passare i post attraverso una catena di approvazione prima della pubblicazione. Ad esempio, è possibile fare in modo che un post debba passare attraverso l'ufficio legale del client prima di essere pubblicato.

L'interfaccia intuitiva di Tag rende facile la collaborazione tra diversi team: le conversazioni del vostro team sono contenute in un'unica piattaforma e potete facilmente taggare altri membri per avviare discussioni o rivedere contenuti. Le conversazioni vengono infatti visualizzate accanto al post in questione, sotto forma di commenti e risposte.

C'è anche la collaborazione esterna. I contenuti e i commenti possono essere impostati come "interni" finché non si è sicuri al 100% che siano pronti per l'approvazione del client. Per quanto riguarda i clienti, c'è la possibilità di generare un collegato che porta direttamente al post, rendendo più facile per il cliente saltare e condividere i suoi pensieri nei commenti.

Che si tratti di una boutique agenzia di marketing o che gestisce molti client diversi, Planable fornisce gli strumenti per ottimizzare i processi di collaborazione e ottenere risultati migliori dalle campagne. Si può iniziare con la pianificazione del lancio di un prodotto e utilizzare Planable per la sincronizzazione dei contenuti di tutti i canali (social media, blog, email, banner, ecc.).

Migliori funzionalità/funzione

Flussi di lavoro di approvazione personalizzati e a più livelli

Sincronizzazione e/o modifica dei post per le piattaforme dei social media (non è ancora disponibile per i contenuti universali)

Visualizzazione intuitiva ed elegante del calendario

Filtri personalizzati per i contenuti che possono essere salvati come visualizzazioni personalizzate

Cinque modi per visualizzare i contenuti (griglia, elenco, feed,Calendario)

Collaborazione in tempo reale

Strumento di modifica delle immagini in app

Integrazione con le principali piattaforme di social media

Prezzi

piano Free : Basic

Basic Basic : $13 per utente/mese

: $13 per utente/mese Pro : $26 per utente/mese

: $26 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,6 su 5 (548 recensioni)

4,6 su 5 (548 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (305 recensioni)

3. Hootsuite

Migliore per le agenzie di creazione di contenuti e di reportistica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Hootsuite.png Utilizzo di Hootsuite come app per la pianificazione dei social media /$$$img/

via Hootsuite Hootsuite è uno dei più vecchi e importanti strumenti di gestione dei social media. Hootsuite si è fatto un nome come una delle soluzioni di riferimento per le agenzie che vogliono investire nei loro lavori di social media marketing.

Hootsuite presenta molte funzioni che ci si aspetta da uno strumento per i social media del suo calibro, tra cui la programmazione dei post sui social media, il monitoraggio, gestione delle attività e la reportistica sulle prestazioni. Grazie al mix di funzioni di reportistica e project management, Hootsuite è una buona soluzione per le agenzie che si destreggiano tra performance e progetti creativi.

Migliori funzionalità/funzione

I manager possono assegnare post specifici sui social media a determinati membri del team.

Il calendario di Hootsuite offre tre modi di visualizzare il calendario (elenco, settimana, mese) e due sotto-visualizzazioni (per stato dei post o social network)

Funzionalità analitiche e reportistiche dettagliate

limiti di ####

Nessuna libreria multimediale centralizzata per la condivisione delle risorse

Funzionalità/funzione di collaborazione relativamente limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi elevati

Nessun controllo di versione per i post

Non c'è modo di condividere i post con gli ospiti

Prezzi

Professionale: $99 al mese

$99 al mese Team: $249 al mese

$249 al mese Business: $739 al mese

$739 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.1 su 5(3.840 recensioni)

: 4.1 su 5(3.840 recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (3.412 recensioni)

4. Agorapulse

Il migliore per il social media management e il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Agorapulse-app-1400x877.png Utilizzo di Agorapulse come software di gestione dei social media /$$$img/

via Agorapulse Agorapulse è una piattaforma di gestione dei social media che offre funzioni di pianificazione e gestione delle attività. Ciò che distingue Agorapulse da altri strumenti di social media per le agenzie è il suo intervallo di nicchie di marketing, dall'analisi, al monitoraggio delle parole chiave, all'ascolto sociale, al project management.

Migliori funzionalità/funzione

Calendario visivo dei contenuti

Calendario condiviso componente aggiuntivo per la collaborazione esterna

Copre un ampio intervallo di attività di social media marketing

Solide funzioni di project management per i social media

limiti di ####

Nessuna approvazione multilivello

Curva di apprendimento ripida

L'interfaccia utente può essere migliorata

Prezzi

Piano Free

Standard: $49 per utente/mese (fatturati annualmente)

$49 per utente/mese (fatturati annualmente) Professionale: $79 per utente/mese (fatturati annualmente)

$79 per utente/mese (fatturati annualmente) Avanzato: $119 per utente/mese (fatturati annualmente)

$119 per utente/mese (fatturati annualmente) Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (871 recensioni)

4,5 su 5 (871 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (698 recensioni)

5. Germoglio sociale

Il migliore per il monitoraggio dei social media

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Sprout-Social.png La dashboard di Sprout Social /$$$img/

via Sprout Sprout Social è uno strumento di gestione dei social media progettato per le agenzie. Sprout Social consente di gestire più account in un'unica piattaforma e collaborare tra i vari team . È inoltre possibile misurare l'esito positivo delle campagne grazie alle dettagliate funzionalità di analisi e reportistica.

Infine, un'altra grande funzionalità/funzione di Sprout Social è la sua ampia libreria di risorse. Poiché le agenzie sono, per definizione, dipendenti dalle risorse, la libreria di risorse di Sprout fornisce tonnellate di valore offrendo un'intera sottopiattaforma in cui le agenzie possono condividere, gestire e distribuire le risorse con i team e i client.

Le migliori funzionalità/funzione

Finestra In arrivo intelligente per smistare rapidamente richieste e lavori

Libreria di asset con due modi per visualizzarla, che consente una gestione degli asset semplice e veloce

Ricche funzionalità di analisi, ascolto sociale e monitoraggio

La collaborazione esterna è semplice e diretta

limiti di ####

Prezzi elevati per le agenzie di piccole dimensioni

Non è possibile raggruppare i post nel calendario

Nessuna opzione di trascinamento nel calendario

Prezzi

Standard: $249 al mese

$249 al mese Professionale: $399 al mese

$399 al mese Advanced: $499 al mese

$499 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (2.367 recensioni)

4,4 su 5 (2.367 recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (550 recensioni)

guarda questi

!

6. Buffer

Migliore per integrazioni, reportistica, gestione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image49-1400x823.png Utilizzo di Buffer come strumento software multifunzionale per il social media marketing /$$$img/

via Buffer

Mentre Buffer si è fatto un nome grazie alle sue numerose integrazioni, ma è anche uno strumento potente per le agenzie di tutte le dimensioni.

Buffer permette di creare e programmare facilmente post su più account di social media. I suoi eccellenti dati analitici consentono di monitorare le prestazioni dei post, di fare un resoconto dello stato e di confrontarsi con la concorrenza. Inoltre, la funzionalità/funzione di programmazione in blocco lo rende lo strumento perfetto per le agenzie con un elevato numero di client.

Migliori funzionalità/funzione

Numerose integrazioni, tra cui quella con Canva

Monitoraggio e gestione delle campagne; è possibile creare contenuti nella finestra della campagna e tenere traccia dei post programmati, pubblicati, in bozza e delle approvazioni

Ha un piano tariffario letteralmente per le agenzie

limiti di ####

Non ci sono etichette e tag per i post, che sono praticamente essenziali per le iniziative di social media su larga scala

Non consente di collaborare con team esterni

L'infrastruttura di approvazione di Hootsuite è un po' limitata, nel senso che a parte un flusso di lavoro di approvazione 1 a 1, gli utenti non possono strutturare le approvazioni per livelli

Prezzi

Piano Free

Essenziale: $6 per canale/mese

$6 per canale/mese Team: $12 per canale/mese

$12 per canale/mese Agenzia: $120 per 10 canali/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,3 su 5 (971 recensioni)

4,3 su 5 (971 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (1.390 recensioni)

7. Inviabile

Migliore per le agenzie di piccole e medie dimensioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Sendible-app.png Utilizzo di Sendible come strumento di gestione dei social media /$$$img/

via Sendible

Il prossimo elenco è Inviabile è un potente strumento progettato per aiutare le agenzie a gestire i loro account sui social media. Sendible offre una matrice abbastanza diversificata di funzionalità/funzioni, tra cui calendari dei contenuti , messaggi automatizzati e funzionalità di reportistica. Inoltre, Sendible permette agli utenti di collaborare con i client e con i membri del team su progetti in tempo reale.

Sendible ha un paio di funzionalità/funzione che lo distinguono da strumenti simili, come il monitoraggio dei DM e un dashboard per i client. Quest'ultima fa un ottimo lavoro per semplificare la gestione del team e del client . Da menzionare anche l'editor di immagini integrato e i suggerimenti di argomenti.

Migliori funzionalità/funzione

Gli utenti possono sincronizzare e modificare i post su più piattaforme social media, invece di modificare ogni post individualmente

Calendario dei social media intuitivo e molto facile da usare

Monitoraggio dei DM

Client Connect consente ai client di connettere i loro social alla Client Dashboard senza dover fornire le proprie credenziali di accesso

Flussi di lavoro di approvazione personalizzati per i client e i team dei social media

limiti di ####

L'esperienza mobile può essere migliorata

Prezzi

Creator: $29 al mese

$29 al mese Traction: $89 al mese

$89 al mese Scala: $199 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (832 recensioni)

4,5 su 5 (832 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (116 recensioni)

8. Più tardi

Il migliore per le agenzie di social media e content marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Later-app.png Utilizzo di Later come strumento di gestione dei social media /$$$img/

via Later Più tardi è una scelta eccellente per qualsiasi agenzia che voglia portare la gestione dei social media a un livello superiore. Il suo intuitivo sistema di pianificazione permette agli utenti di pianificare e pubblicare contenuti su più canali in un unico posto, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Offre inoltre potenti funzionalità di analisi e strumenti SEO.

Inoltre, la visual media library di Later semplifica l'archiviazione e l'organizzazione dei contenuti visivi, consentendo agli utenti di trovare rapidamente la foto o il video perfetto per il loro prossimo post. Con funzionalità/funzioni così potenti, non c'è da stupirsi che Later sia diventato uno degli strumenti di gestione dei social media più popolari tra le agenzie.

Migliori funzionalità/funzione

Integrazione con WordPress

Facilità d'uso e interfaccia pulita

Robusta libreria multimediale che rende la gestione delle risorse per i team e per gli utenti più esigenti gestione dei client più facile

Supporta il collegamento nella biografia

limiti di ####

Nessuna integrazione con il profilo di Google (precedentemente Google My Business)

Prezzi poco flessibili. Ad esempio, i piani Starter e Growth prevedono limiti rispettivamente a 30 e 150 post per social

Il piano Starter limita i dati analitici a un massimo di tre mesi di dati

Prezzi

Starter: 18 dollari al mese

18 dollari al mese Crescita: $40 al mese

$40 al mese Avanzato: $80 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,6 su 5 (289 recensioni)

4,6 su 5 (289 recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (358 recensioni)

9. Planoly

Ideale per le agenzie medio-grandi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Planoly-app-1400x685.png Utilizzo di Planoly come strumento di gestione dei social media /$$$img/

via Planoly Planoly è un'altra scelta eccellente per le agenzie che vogliono ottimizzare il loro flusso di lavoro sui social media. Questa popolare piattaforma di pianificazione lavora con Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook e altre importanti piattaforme.

Planoly offre una semplice interfaccia visiva che aiuta a collaborare, pianificare le campagne, monitorare le metriche delle prestazioni e analizzare i risultati. Planoly semplifica anche la creazione di immagini straordinarie, offrendo oltre sette milioni di foto stock, grafica e font di marca.

Migliori funzionalità/funzione

Supporta il link nella biografia

Robusto pianificatore di video TikTok in app

Supporta il cross-posting tra le piattaforme (ad esempio, i video di TikTok nei cortometraggi di YouTube)

limiti di ####

Il periodo di versione di prova gratuita dura solo sette giorni

Le piccole agenzie potrebbero trovare Planoly inaccessibile perché il piano Starter pone un limite al numero di upload mensili

Prezzi

Starter: 13 dollari al mese

13 dollari al mese Crescita: $23 al mese

$23 al mese Professionale: $43 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,3 su 5 (64 recensioni)

4,3 su 5 (64 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (46 recensioni)

10. Loomly

Il migliore per l'analisi e la collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Loomly-app-1400x1131.png Utilizzo di Loom come strumento di gestione dei social media /$$$img/

via Loom

L'ultima voce della nostra carrellata dei migliori strumenti per i social media per le agenzie è Loom .

Loom offre un'interfaccia utente intuitiva che rende semplice la programmazione e la pubblicazione dei post e consente agli utenti di visualizzare l'anteprima dei post su tutti i canali e di impostare processi di approvazione automatizzati con ruoli e autorizzazioni personalizzabili.

Quest'ultima funzionalità/funzione consente ai team delle agenzie di avere un maggiore controllo sui contenuti dei loro client assicurando la coerenza del marchio . Utilizzando Loom, le agenzie possono anche analizzare le prestazioni dei loro contenuti con reportistica dettagliata sull'engagement, la portata e altre metriche. Tutto ciò rende Loomly la scelta ideale per le agenzie che vogliono migliorare la propria efficienza nella gestione dei social media.

Migliori funzionalità/funzione

Supporta l'integrazione con Snapchat

Flussi di lavoro del team personalizzabili per l'approvazione e la pubblicazione dei contenuti sui social media

Idee di post suggeriti e feed RSS per ispirare il team

limiti di ####

Nessuna area di lavoro o cartella

Pubblicazione manuale dei post di Instagram e Facebook

Problemi di interfaccia utente con i filtri

Prezzi

Base: $35 al mese

$35 al mese Standard: $7 al mese

$7 al mese Avanzato: $172 al mese

$172 al mese Premium: $359 al mese

$359 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,6 su 5 (1.307 recensioni)

(1.307 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (476 recensioni)

Snellire il flusso di lavoro e gestire più account con gli strumenti per i social media

I migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie dipendono dalle loro specifiche esigenze e dimensioni. Le agenzie più grandi possono richiedere soluzioni più avanzate con capacità di automazione e analisi più profonde.

Le agenzie più piccole, invece, potrebbero Da fare con soluzioni più semplici che offrano funzionalità/funzione sufficienti per svolgere le attività di base. Indipendentemente dalle vostre esigenze, esiste una piattaforma di pianificazione dei social media in grado di soddisfarle: dovete solo scegliere quella che vi offre le funzionalità e la flessibilità necessarie per supportare le vostre crescenti esigenze e la vostra azienda in espansione! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png Blog ClickUp semplice CTA /%img/ ---

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Marco-Giuliani.jpeg Marco Giuliani Pianificabile /%img/ Marco Giuliani _è un content marketer di Planable e un aspirante YouTube. È esperto di scrittura di contenuti, social media copywriting e romanzi grafici neo-noir