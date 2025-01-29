8 migliori alternative alle email per la comunicazione aziendale

Ah, l'email. È semplice. È familiare. È... obsoleta e dolorosamente lenta. 🐌

Certo, va bene per le discussioni formali o per l'invio di documenti importanti. Ma, dato che ci affidiamo sempre più alla collaborazione digitale, è diventato chiaro che l'email non è stata progettata per gestire comunicazioni collaborative su larga scala.

Fortunatamente, esistono molte alternative all'email che sono state progettate per supportare le comunicazioni globali collaborazione in tempo reale . L'adozione di una o più di queste alternative alle email consente di accelerare la produttività delle attività di collaborazione.

Non siete ancora sicuri di essere pronti ad abbandonare l'email? Non preoccupatevi. Lo capiamo! Per aiutarvi a capire da dove veniamo, analizziamo rapidamente perché l'email non è in grado di soddisfare le vostre moderne esigenze di comunicazione aziendale.

Poi, condivideremo otto delle migliori alternative all'email e degli strumenti di comunicazione per ottimizzare il vostro team e comunicazioni aziendali . 🙌

3 motivi per cui avete bisogno di un'alternativa alle email

L'email è il luogo in cui la collaborazione va a morire.

No, davvero, non stiamo esagerando; 70% dei dipendenti ritiene che l'email sia un'enorme perdita di produttività.

perché?

Perché, a differenza di altre soluzioni ibride per il posto di lavoro , l'email manca delle funzionalità/funzione che promuovono una collaborazione efficace.

Vediamo i tre problemi principali dell'email. 👀

1. L'email non è appropriata per un ciclo di feedback in tempo reale 🔁

Il feedback guida il nostro miglioramento continuo e agile. Quanto più velocemente e regolarmente si riceve il feedback, tanto prima lo si può utilizzare per apportare modifiche consapevoli.

Il problema dell'email, però, è che è notoriamente lenta e inaffidabile.

Immaginate di aver inviato via email un documento a dieci persone per la revisione. Quanto tempo dovrete aspettare perché vi rispondano?

Qualche ora? Un giorno? Una settimana o due? Da fare: come fate a sapere che hanno visto la vostra email? (Inizia il follower passivo-aggressivo dell'email)

Senza la capacità di facilitare un ciclo di feedback in tempo reale, le email lasciano che lo sviluppo e la crescita procedano a passo di lumaca.

2. Le email possono facilmente perdersi in thread 📨

L'email è un vicolo cieco per le informazioni.

Dopo un paio di messaggi, la posizione di informazioni specifiche in un thread di email inizia a diventare difficile, e questo solo quando si tratta di una conversazione individuale. Se si aggiungono altre persone, trovare informazioni specifiche in un thread è come cercare un granello di sale in una sabbiera.

In effetti, il 73% dei dipendenti dichiara di passare troppo tempo a cercare la posizione delle email. il 56% trova estremamente frustrante l'attività di ricerca dei documenti nella propria finestra In arrivo.

3. Le email non sono agili 🐌

Se volete creare un capolavoro, dovete essere in grado di avere conversazioni agili e collaborative. Le idee devono fluire, i piani devono essere complessi, gli elementi devono essere scartati e migliorati man mano che il progetto prende forma.

L'email non rende solo difficili le conversazioni agili.

Nessuna conversazione avviene in tempo reale. I thread di email di grandi dimensioni diventano confusi e difficili da navigare. I dipendenti vengono lasciati fuori dal giro dei nuovi sviluppi, con conseguenti silos di conoscenza e spreco di produttività. Tutti questi problemi possono danneggiare il flusso di lavoro interno e la qualità dei progetti.

8 alternative all'email per la comunicazione aziendale

Non tutto è perduto: ci sono molte alternative all'email che potete utilizzare per le vostre comunicazioni aziendali.

Per prima cosa, esaminiamo il software di project management.

1. Software per il project management

Una gran parte delle comunicazioni aziendali ruota intorno a software di project management giusto? Ma avete mai provato a gestire un progetto tramite Gmail o Outlook?

È noioso. È confuso. Non c'è un sistema di archiviazione centrale per la condivisione dei file, né un ciclo di feedback in tempo reale, né visibilità del progetto. E tutto questo perché le piattaforme di email non sono fatte per il project management.

la soluzione? Software di project management.

la soluzione per gli appassionati di email? Il project management delle email in ClickUp !

Il miglior strumento: Il software per il project management delle email di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif Inviare e ricevere email senza uscire da ClickUp /$$$img/

Gestite le vostre email e il vostro lavoro in un unico posto: inviate e ricevete email ovunque in ClickUp, create attività dalle email, impostate l'automazione, allegate le email a qualsiasi attività e molto altro ancora

Se cercate un project management indolore, ClickUp ve lo offre. Ma cosa rende esattamente ClickUp uno strumento di project management a cinque stelle?

Beh, un software di project management come ClickUp è stato progettato per snellire il processo di project management e aiuta i singoli e i team di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività riunendo tutti i lavori in un unico luogo.

Le funzionalità flessibili e avanzate consentono di assegnare e monitorare facilmente le attività, di gestire efficacemente più Da fare, di impostare automazioni personalizzate, di comunicare in tempo reale con i membri del team e molto altro ancora, il tutto in un'unica piattaforma centralizzata.

ClickUp impedisce inoltre che le comunicazioni aziendali si aggroviglino in una ragnatela di caos. Centralizza le comunicazioni e fornisce una visibilità end-to-end di ogni singola conversazione (completata ovviamente da un servizio di email sicuro).

Con il ClickApp Email gli utenti di Outlook, IMAP, Office 365 e Gmail possono collegare i loro account di posta elettronica a ClickUp per inviare e ricevere email direttamente da un'attività di ClickUp, rendendo più semplice la semplificazione delle conversazioni, il monitoraggio delle conversazioni e la gestione della posta elettronica risparmiare tempo di passare a una scheda diversa per gestire le email. 📧

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione delle email /$$$img/

Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione della posta elettronica

Non solo è possibile inviare e ricevere email direttamente dalle attività, ma è anche possibile: