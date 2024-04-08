Coda vs. Airtable a confronto: Quale strumento è migliore? 2025

Che ci crediate o no, la gestione dei database è molto più divertente di un tempo.

Sono finiti i tempi delle interfacce datate e impegnative dei fogli di calcolo di ieri: oggi abbiamo a disposizione strumenti come Coda e Airtable per rendere i dati e le informazioni più facili da gestire base di conoscenza è più intuitiva, preziosa e coinvolgente da usare.

Mentre Coda è più basato sui documenti e Airtable è, beh, incentrato sulle tabelle, entrambi i software aiutano i team a raggiungere obiettivi simili.

Sia che lavorino da remoto che di persona, i team possono gestire progetti, aggiornamenti, bug e altro ancora utilizzando gli strumenti di gestione dei database, le integrazioni, i report e altro ancora di Coda e Airtable.

Ma quale scegliere?

Abbiamo creato questa guida dettagliata per aiutarvi a prendere questa decisione. 🙂

Seguite il testa a testa tra Coda e Airtable nel confronto definitivo. Confronteremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i piani tariffari, gli strumenti di sicurezza e vi proporremo anche un'altra alternativa software che eccelle nelle aree in cui Coda e Airtable non riescono ad eccellere.

Cos'è Coda? Coda fornisce una suite completa di strumenti per la modifica e di

modelli Coda personalizzabili per facilitare la creazione e la collaborazione rapida di tutti i tipi di dati. Ogni elemento, come fogli di calcolo, elenchi di attività, sequenze e immagini, è comodamente accessibile all'interno del documento, consentendo ai project management di monitorare facilmente le modifiche. 🪄

L'interfaccia di Coda, basata sui documenti, è stata progettata con una navigazione potente, che invita gli utenti ad adattare i propri flussi di lavoro in base alle necessità. Per finire, gli utenti possono accedere alle informazioni del progetto da qualsiasi dispositivo e posizione grazie alla perfetta integrazione con piattaforme come Slack e Google Drive!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/coda-team-hub-example-1400x936.png L'hub dei dati del team e dell'azienda di Coda /$$$img/

via Coda

Che cos'è Airtable? Airtable è un software basato su fogli di calcolo progettato per migliorare la gestione e l'organizzazione dei progetti. Ha un'interfaccia utente intuitiva che consente ai membri del team di archiviare e ordinare facilmente le informazioni, monitorare lo stato del progetto e collaborare con gli altri. 🤝

Con Airtable, i project manager possono facilmente organizzare le attività in diverse visualizzazioni e creare flussi di lavoro e pipeline per gestire meglio i progetti in pochi clic. Il software offre anche aggiornamenti in tempo reale sulle attività e sullo stato di avanzamento dei progetti, dando ai project manager maggiore visibilità sulle loro attività.

Controllate il nostro sito_ completo Recensione di Airtable !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/airtable-product-management-example.png Database Airtable con dati strutturati /$$$img/

via Airtable Confrontare Coda e Airtable è come cercare di decidere tra il gusto di gelato preferito d'infanzia e una coppa di gelato al caramello caldo: Entrambi sono deliziosi, ma alla fine tutto si riduce all'elenco delle funzionalità/funzione non negoziabili. Quindi valutiamo attentamente le opzioni prima di decidere quale soddisfa il vostro appetito! 🍨

Coda Vs. Airtable: Funzionalità/funzione a confronto

Coda offre tutto il lavoro: dai documenti basati su cloud ai database, tutto in un'unica piattaforma. Airtable, invece, è più simile a un impressionante Fogli Google con automazione. Ecco come i due database relazionali si confrontano.

Funzionalità/funzione #1: creazione e gestione del database

Coda è lo strumento perfetto per i project manager impegnati che devono tenere il passo con i database dei documenti. La sua interfaccia elegante permette di raggruppare e ordinare facilmente i dati all'interno dei documenti utilizzando chiavi di scorciatoia. Quindi, sia che siate in una situazione di sessione di brainstorming, sia che si tratti di o la costruzione di complesse Sequenze di progetti, avete il potere di strutturare il contenuto all'interno del documento in qualsiasi modo vogliate! 🎨

Ecco come funziona: Formattare i documenti di Coda per creare piani di progetto è come costruire con i LEGO. Per prima cosa, dovete capire quali sono i pezzi necessari per la vostra struttura. Pensate alla raccolta di obiettivi, sequenze e informazioni sul budget. Una volta che avete tutti i pezzi, organizzateli in blocchi di dati come liste di controllo, tabelle e grafici Gantt. Quindi, modificate i blocchi all'interno del documento fino a quando non avrete progettato il vostro piano di progetto perfetto.

Imparare come creare un database di contenuti !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/coda-kanban-board-and-timeline-example.png Tabelle di Coda su documenti di testo /$$$img/

via Coda Le aree di lavoro e le basi di Airtable sono come archivi per i team di progetto. Ogni base funziona come un cassetto individuale per separare diversi tipi di progetti e risorse. La struttura organizzata facilita la ricerca delle informazioni necessarie, mentre i flussi di lavoro personalizzabili consentono di creare sistemi unici che funzionano al meglio per il team. Tuttavia, il principale svantaggio del database relazionale di Airtable è che i singoli record delle varie basi non possono essere sincronizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/airtable-logic-example.png Logica di Airtable con Javscript /$$$img/

via Airtable Vincitore: Scelta del giocatore! ♠️

Alcune persone lavorano meglio con interfacce basate su documenti e altre su fogli di calcolo.

se visualizzare un'attività in più database è una funzionalità indispensabile per il vostro lavoro quotidiano, date un'occhiata a ClickUp! La funzionalità/funzione "Attività in più elenchi" aggiunge la stessa attività a diversi elenchi all'interno dell'area di lavoro. Così, quando team interfunzionali lavorano allo stesso compito, non devono attraversare ponti digitali per raggiungere l'attività! ⚡️ Gestire le attività di ClickUp

Funzionalità/funzione #2: Integrazioni

Integrando Coda con altre app e strumenti, i team possono usufruire di un intervallo di potenti funzionalità. Le funzionalità di integrazione di Coda consentono ai team di adattare i dati memorizzati alle loro esigenze specifiche, sfruttando le opzioni di personalizzazione come i pulsanti predefiniti.

Ciò è possibile grazie all'estensione Coda Pack. L'estensione Pack consente di personalizzare l'aspetto, il lavoro e l'integrazione dei documenti. È un aspetto chiave se attualmente si usa software di project management e desiderate che i membri del team possano estrarre le richieste dal vostro project tracker o accedere ai dati in tempo reale dai collegati ai documenti di Coda. Le attività possono procedere più velocemente e senza ritardi! 🔌

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/coda-pack-example.png Coda Packs e integrazioni con Jira e Fogli Google /$$$img/

via Coda L'integrazione di Airtable con altre applicazioni e strumenti software è un modo potente per espandere i dati aziendali. Per esempio, l'integrazione di Airtable con CRM (Customer Relationship Management) consente alle organizzazioni di gestire le comunicazioni quotidiane con i clienti. Questa integrazione permette anche di creare processi automatizzati per gestire in modo efficiente attività e aggiornamenti.

Inoltre, gli utenti possono attingere ai dati archiviati in Airtable da altre applicazioni, semplificando la gestione dei flussi di lavoro in un unico luogo.

Ecco una panoramica di alcune opzioni di integrazione no-code e low-code:

Estensioni per i partner mantenute dal team di Airtable

Importazione/esportazione CSV per aggiungere dati a una tabella

API e sistemi esterni per eseguire lavori programmati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Airtable-project-management.png Software di gestione delle informazioni Airtable /$$$img/

via Airtable Vincitore: È un pareggio! 🏅

Entrambi hanno un'ampia gamma di integrazioni per aggiungere ai preferiti app e strumenti.

Funzionalità/funzione #3: reportistica e visualizzazione

Con Coda, i team possono facilmente visualizzare le loro prestazioni attraverso diverse metriche per tenere tutti aggiornati sullo stato e sulle prestazioni e identificare facilmente le aree in cui è necessario intervenire, il tutto all'interno di una dashboard.

In senso tradizionale, le dashboard sono panoramiche di alto livello del lavoro svolto dal team, dal reparto o dal progetto. Ma le dashboard personalizzabili di Coda potrebbero sembrare strane a causa del loro approccio basato sulla logica dei filtri. È necessaria una comprensione di base del linguaggio delle formule di Coda (più lettura) e una conoscenza approfondita dei punti di riferimento e delle impostazioni (più lavoro richiesto). ⌛️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/coda-dashboards.png Visualizzazione dei dati di Coda /$$$img/

via Coda Sebbene Coda e Airtable dispongano entrambi di strumenti utili per riepilogare i dati, Airtable ha un approccio più semplice, poiché l'interfaccia della piattaforma è progettata per consentire ai team di collaborare a una visualizzazione condivisa dei dati della tabella.

I team che lavorano allo stesso progetto, come un evento o il lancio di un prodotto, possono apportare rapidamente le modifiche necessarie senza dover impostare una visualizzazione completamente nuova.

Vincitore: Airtable! 📊

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/airtable-dashboards.png Dashboard di Airtable /$$$img/

via Airtable

Coda Vs. Airtable: Prezzi e sicurezza

Sebbene prezzi e sicurezza possano sembrare un po' noiosi e tecnici, sono entrambi importanti per la crescita e la scalabilità dell'organizzazione. Coda e Airtable offrono strumenti ricchi di funzionalità/funzione per semplificare la vita lavorativa, ma la cosa più importante è che i livelli di sicurezza e gli approcci al pagamento sono diversi, quindi assicuratevi di valutarli prima di prendere una decisione! ⚖️

Piani tariffari

A seconda dell'uso che se ne fa, il software può essere un salvadanaio o un bruciatore di budget. Le scelte software di un'azienda possono influenzare drasticamente i suoi profitti. Automatizzando le attività ripetitive e snellendo le operazioni, un software di qualità può ridurre i costi generali. Tuttavia, se un'azienda sceglie il software sbagliato per le proprie esigenze, potrebbe ritrovarsi con un conto salato. Un software mal gestito e la mancanza di formazione del team possono portare a risultati costosi. 💸

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Coda-pack-with-Jira.png Pacchetto Coda con Jira /$$$img/

via Coda

Coda dei prezzi

Piano Free : $0 Tabelle, grafici, tabelle Kanban e moduli connessi Strumenti e servizi di terze parti tramite i Pack Potenti formule e automazioni e molto altro

: $0 Piano Pro : $10/mese per Doc Maker Dimensioni illimitate dei documenti Accesso all'assistenza dedicata cronologia delle versioni per 30 giorni e altro ancora

: $10/mese per Doc Maker Piano Teams : $30/mese per Doc Maker Automazioni illimitate Cronologia versioni illimitata Blocco dei documenti e molto altro ancora

: $30/mese per Doc Maker Piano Enterprise : Contattare Coda per i prezzi Controlli di accesso avanzati Gestione avanzata degli utenti Assistenza in priorità e altro ancora

: Contattare Coda per i prezzi

Prezzi di Airtable

Piano Free : $0 Fino a 5 autori o editor Utenti illimitati per i commenti e la sola lettura Designer dell'interfaccia e altro ancora

: $0 PianoPlus : $10/mese per postazione con fatturazione annuale Sincronizzazione automatica delle tabelle 5.000 record per base 5 GB di allegati per base e altro ancora

: $10/mese per postazione con fatturazione annuale piano Pro : $20/mese per postazione con fatturazione annuale Autorizzazioni granulari per l'interfaccia Autorizzazioni per la modifica di campi e tabelle Viste Gantt e Sequenza e altro ancora

: $20/mese per postazione con fatturazione annuale Azienda : Contattare Airtable per i prezzi Controlli avanzati dell'interfaccia Aree di lavoro illimitate per organizzazione 250.000 record per base e altro ancora

: Contattare Airtable per i prezzi

Scoprire il il miglior software per database gratis !

Sicurezza

Quando si sta per fare un acquisto importante, è importante leggere le clausole scritte in piccolo. E con i prodotti SaaS, questo significa assicurarsi di aver compreso la loro politica di sicurezza prima di fare il grande passo. 🔐

Dopo tutto, quando si acquista un software, si affidano informazioni sensibili. Quindi, prima di preparare il team alla migrazione a un nuovo software, assicuratevi di controllare gli standard di sicurezza della vostra organizzazione e il loro elenco di requisiti di sicurezza non negoziabili per tutti gli acquisti.

I team IT, Acquisti e Finanza apprezzeranno la vostra scrupolosità! 🔎

Sia Coda che Airtable hanno pagine dedicate alla sicurezza sui loro siti per avere una panoramica generale dei passaggi attivi che stanno facendo per proteggere regolarmente i dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image1-6.png Impostazioni di Airtable per la privacy /$$$img/

via Airtable Se si sta cercando un sito di soluzione di database che offra il meglio di entrambi i mondi - la flessibilità di gestire team e dati, la personalizzazione e la sicurezza end-to-end - non cercate altro che ClickUp! 🦄

Bonus:_ Software per database per Mac !

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Coda e Airtable

Non è necessario accontentarsi di uno o dell'altro quando si tratta di un project management basato su fogli di calcolo o documenti. Cercate invece il software in grado di supportare entrambi e non solo!

Nella battaglia tra Coda e Airtable, il vincitore è chiaro: ClickUp ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Esempio di tutte le diverse visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è un potente software di produttività con centinaia di funzionalità/funzioni dinamiche che aiutano i team interfunzionali a centralizzare il loro lavoro in un'unica piattaforma collaborativa e sicura. È stato progettato per essere personalizzato da ogni utente, consentendo a team, membri e persino intere aziende di strutturare, personalizzare e gestire i processi fino all'ultima attività secondaria.

ClickUp è intuitivo da imparare e altamente visivo per natura, con codici di colore per lo stato delle attività, oltre 15 visualizzazioni uniche dei progetti e dashboard personalizzabili per avere un quadro completo dello stato in corso in un solo colpo d'occhio. Inoltre, grazie alle oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, non sarete mai costretti ad aprire un'altra scheda o ad aggiornare la finestra per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-4-1400x933.png ClickUp dashboard /$$$img/

Creare dashboard personalizzate in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

È ricco di strumenti avanzati per tutti i piani tariffari, tra cui uno gratis lavagna online software, chat integrate, registrazione dello schermo e altro ancora. Ma ciò che fa di ClickUp la scelta ideale tra Coda e Arirtable sono le sue dinamiche editor di documenti , la vista Tabella e i modelli precostituiti.

Documenti ClickUp dinamici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif ricca formattazione e comandi slash nei documenti ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Se amate Coda per il suo intuitivo editor di documenti e per le sue integrazioni, allora amerete anche ClickUp Documenti ancora di più! Con il rilevamento in tempo reale di modificare i documenti accanto al team, commenti delegati e widget per collegare Teams direttamente ai vostri flussi di lavoro, ClickUp Docs è tanto collaborativo quanto produttivo!

Create qualsiasi cosa, da semplici Da fare a wiki splendidamente strutturati con pagine annidate per creare una gerarchia visiva . Utilizzate poi i comandi slash e le ricche opzioni di formattazione per aggiungere stile e funzioni, tra cui banner, tabelle, pulsanti, allegati, codici e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/docs-combo-features-3.png Modifiche e commenti in tempo reale in ClickUp Docs /$$$img/

Modificate insieme al team, fate commenti e delegate attività ad altri membri direttamente dal vostro documento ClickUp

I documenti sono sempre protetti in ClickUp con autorizzazioni avanzate e personalizzate per controllare chi può vedere, modificare o accedere alle risorse in qualsiasi momento. E quando siete pronti a condividere il vostro lavoro all'interno o all'esterno di ClickUp, è semplice copiare un URL.

Visualizzazione tabella veloce come un fulmine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/table-view-3.0-1400x918.png Visualizzazione della tabella in ClickUp /$$$img/

Disponete tutte le vostre attività su una griglia insieme ai loro dettagli chiave, tra cui lo stato, la data di scadenza, gli assegnatari e altro ancora con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Delle oltre 15 visualizzazioni del progetto in ClickUp, Vista Tabella è quella che dà filo da torcere ad Airtable.

In ClickUp è possibile creare database visivi intuitivi e potenti per gestire in modo efficiente le risorse, le relazioni con i clienti, lo stato delle attività e molto altro ancora in un formato simile a un foglio di calcolo.

Collegate qualsiasi cosa, dalle attività ai documenti, alle dipendenze, reportistica sui bug e gli ordini dei clienti per dare maggiore contesto a ogni riga e colonna della vostra Tabella, quindi gestite il vostro lavoro usando le robuste opzioni di filtraggio e raggruppamento di ClickUp. Potete anche trascinare e rilasciare le colonne per scegliere l'organizzazione dei vostri dati, oppure nascondere e fissare gli elementi per accedere più rapidamente alle informazioni!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/drag-and-drop-tasks-on-a-clickup-table.gif trascinare e rilasciare le attività di ClickUp su una tabella /$$$img/

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

La vista Tabella è tutta una questione di efficienza, anche se non l'avete mai usata prima! Date il via al vostro database utilizzando un file di modello pre-costruito da ClickUp Template Oppure copiare e incollare informazioni da altri strumenti direttamente in ClickUp.

E come per i documenti di ClickUp, quando siete pronti a presentare i vostri stati a client, stakeholder o altri dipartimenti, potete condividere la vista Documento in ClickUp esportandola o tramite un semplice collegato.

Modello di gestione delle risorse di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image-23-1400x697.png Modello di gestione delle risorse in ClickUp /$$$img/

Gestite tutte le vostre attrezzature, risorse e beni in un'unica comoda posizione con ClickUp

Una delle maggiori difficoltà nel creare una base di conoscenze o un database utilizzando un editor di documenti o una tabella è semplicemente iniziare. La creazione di queste risorse complete richiede molti dati, collaborazione e apprendimento, ed è per questo che i modelli sono una parte fondamentale dell'utilizzo di qualsiasi software di project management.

Fortunatamente, la vasta libreria di modelli di ClickUp offre centinaia di modelli precostituiti per ogni caso d'uso, tra cui Modello per la gestione delle risorse di ClickUp Cartella, per gestire le risorse, i beni e le attrezzature da ogni punto di vista.

È possibile scegliere tra tre visualizzazioni personalizzate, tra cui le viste Calendario ed Elenco dinamiche di ClickUp, per visualizzare le attività, le scadenze e tutte le informazioni pertinenti. Per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni attività, utilizzate i 10 stati predefiniti forniti con questo modello. Ma basta con le chiacchiere: provatelo voi stessi!

Documenti, tabelle e molto altro in ClickUp

La parte migliore di queste funzionalità/funzione avanzate di ClickUp è che sono offerte gratis su ClickUp Piano Free Forever di ClickUp !

Quindi, invece di sentirsi costretti a scegliere tra Coda e Airtable per i documenti o per i fogli di calcolo, scegliete entrambi! Solo quando si sceglie ClickUp 🙂

Accedete a ClickUp Documenti, alla vista Tabella, a centinaia di modelli precostituiti, a più di 1.000 integrazioni e a molto altro ancora quando iscrivendosi oggi a ClickUp !