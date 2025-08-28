Modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com per semplificare le discussioni del team

Le riunioni disorganizzate sono nemiche della produttività. Fanno perdere tempo, creano confusione e di solito finiscono con tutti che chiedono: "Allora... e adesso?"

Ti meriti di meglio. E anche il tuo team.

Ecco perché abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com, dalle riunioni settimanali ai kickoff di progetto, che rendono le tue riunioni più produttive. Questi modelli apportano struttura, chiarezza e account a ogni riunione.

E se questi non fossero ancora sufficienti, abbiamo incluso anche alcuni modelli ClickUp come alternative flessibili e pronte all'uso.

Cosa sono i modelli di programma per riunioni di Monday.com?

I modelli di programma per riunioni di Monday.com sono bacheche o documenti già pronti che riassumono in un unico posto gli argomenti della riunione, i titolari, gli orari e le attività di follow-up. Si collegano direttamente a Monday.com, così il tuo team può pianificare, gestire e effettuare il monitoraggio di ogni riunione senza dover partire da zero.

Sono particolarmente utili per riunioni ricorrenti come check-in settimanali, revisioni sprint o riunioni con i client in cui la coerenza è fondamentale. Inoltre, puoi personalizzarli per diversi team o flussi di lavoro, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

👀 Lo sapevi? Solo il 37% delle riunioni sul posto di lavoro utilizza attivamente un programma e, anche quando lo fa, il 21% dei programmi contiene meno di 500 caratteri, imposti un limite alla loro struttura e chiarezza.

I migliori modelli di programma per riunioni di Monday.com e alternative

Cosa rende un modello di programma per riunioni di Monday.com efficace?

Non tutti i modelli sono uguali. Un buon modello di programma per riunioni di Monday.com mantiene le tue riunioni chiare, puntuali e con una buona produttività. Ecco cosa cercare 👇

obiettivo chiaro della riunione: *Cerca modelli che iniziano con uno spazio per definire lo scopo della riunione

durata stimata: *Scegli un modello che abbia una colonna dedicata al tempo per aiutarti a pianificare un piano realistico, ad esempio 10 minuti per gli aggiornamenti, 15 minuti per gli ostacoli

titolari assegnati: *Scegli un modello che ti consenta di assegnare una persona a ciascun elemento

azioni da intraprendere e scadenze: *Assicurati che il tuo modello di programma includa uno spazio per annotare i passaggi successivi, i titolari e le date di scadenza

Colonna nota/decisioni: Cerca un modello che abbia un campo nota accanto a ciascun punto di discussione

layouts personalizzabili: *scegli un modello che ti consenta di modificare le colonne, rinominare le sezioni o aggiungere integrazioni, se necessario

Formattare riutilizzabile: Assicurati che il modello possa essere salvato e duplicato per riunioni ricorrenti

👀 Lo sapevi? Le riunioni inutili o inefficaci costano circa 25.000 dollari all'anno per ogni dipendente, per un totale di 101 milioni di dollari all'anno per le organizzazioni con più di 5.000 dipendenti. Ecco perché è necessario disporre di un modello di programma per le riunioni, per garantire che ogni minuto sia sfruttato al meglio.

Modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com

Dalla sincronizzazione del team alla pianificazione strategica, Monday.com offre una varietà di modelli di programma per riunioni già pronti per aiutarti a gestire riunioni più fluide. Di seguito sono riportati alcuni modelli selezionati con cura che apportano chiarezza, struttura e account alle discussioni del tuo team. Analizziamoli uno per uno:

1. Modello di programma per riunioni di team

Il modello di programma per riunioni di team ti aiuta a organizzare riunioni di team mirate e ripetibili, come check-in settimanali, aggiornamenti di team o incontri tra team. Definisce chiaramente l'agenda, assegna i titolari, monitora gli elementi e raccoglie i punti chiave su una bacheca in condivisione.

La bacheca presenta semplici colonne per argomenti, fasce orarie, titolari, nota e follow-up. Puoi aggiungere file, tag i colleghi, aggiornare lo stato in qualsiasi momento e riutilizzare la stessa configurazione la volta successiva.

Questo modello ti aiuterà a:

Aggiungi note al programma all'interno di un documento collegato direttamente alla tua bacheca

Imposta promemoria per le attività o avvisa i colleghi con un avviso quando è il loro turno

Filtra argomenti, stati o membri del team con pochi clic

Inserisci presentazioni, documenti e collegamenti in modo che tutti possano trovarli facilmente

✅ Ideale per: riunioni settimanali del team o check-in di progetto che richiedono una struttura chiara, account dei titolari e follow-up post-riunione.

2. Modello per nota delle riunioni

tramite Monday.com

il modello per gli appunti delle riunioni* offre al tuo team uno spazio chiaro in cui annotare tutto ciò che viene discusso durante una riunione. Puoi registrare i punti chiave, tenere traccia dei partecipanti, annotare le domande e registrare gli elementi da intraprendere.

La bacheca è suddivisa in sezioni dedicate agli orari delle riunioni, al programma, ai partecipanti, alle domande e risposte e a uno spazio dedicato alla nota e alle osservazioni. Puoi riordinare le voci, assegnare i compiti ai membri del team e tenere tutto sotto controllo con i tag di stato.

Questo modello ti aiuterà a:

Etichette di priorità con codici colore per evidenziare i punti di discussione urgenti o in corso

Mappare le note su una bacheca flessibile che ti consente di rinominare, ordinare o filtrare le voci a tuo piacimento

Tagga i membri del team, lascia aggiornamenti e rendi chiari a tutti i passaggi successivi

✅ Ideale per: Teams che desiderano registrare, effettuare il monitoraggio e rivedere le informazioni e le decisioni delle riunioni senza fare affidamento su documenti o strumenti esterni.

3. Modello di verbale di riunione della Bacheca

tramite Monday.com

Il modello di verbale della riunione della bacheca ti aiuta a gestire riunioni formali come le revisioni della bacheca o i check-in con gli stakeholder in modo strutturato e chiaro.

Ti consente di pianificare in anticipo il programma, assegnare i relatori, allegare documenti e registrare i verbali, assicurando al contempo che ogni partecipante disponga del contesto giusto e dell'accesso ai materiali chiave.

Troverai colonne per argomenti, partecipanti, ora, posizione e follow-up. Puoi anche caricare report, tenere traccia delle responsabilità e filtrare per titolare o data per vedere a che punto sono le cose.

Questo modello ti aiuterà a:

Ottieni una vista dettagliata dello stato e della titolarità utilizzando i dashboard

Passa dal calendario, al Kanban o alla Sequenza per visualizzare le attività nel modo che preferisci

Imposta automazioni per inviare promemoria o aggiornare gli stati senza lavoro aggiuntivo

✅ Ideale per: Professionisti, manager o imprenditori individuali oberati di lavoro che hanno bisogno di un modo pratico per decidere a cosa dedicare il proprio tempo e a cosa no.

🎉 Curiosità: Microsoft ha sviluppato un sistema di apprendimento automatico, ora integrato in Teams, che rileva automaticamente quando un partecipante cerca di interrompere una riunione remota senza riuscirci, quindi gli fornisce un prompt per alzare la mano virtuale per chiedere la parola. Sulla base di dati reali, ha raggiunto un AUC (area sotto la curva) di 0,95, con un tasso di veri positivi del 50% e meno dell'1% di falsi positivi, rendendolo sufficientemente affidabile per la produzione. Questa funzionalità/funzione consente alle voci più deboli di farsi sentire, contribuendo a rendere le riunioni più inclusive e garantendo una partecipazione equa, particolarmente importante in ambienti ibridi.

4. Modello per il piano degli eventi interaziendali

tramite Monday.com

Il modello per la pianificazione di eventi interaziendali utilizza gruppi organizzati, stati, data di scadenza, assegnatari e visualizzare multiple per catturare ogni fase del flusso di lavoro dell'evento.

Durante le discussioni, puoi trasformare le attività di follow-up in elementi direttamente dalla bacheca e assegnare scadenze e titolari, in modo che le decisioni non vadano perse dopo la riunione.

Questo modello ti aiuterà a:

Aggiungi, rimuovi o rinomina i gruppi predefiniti in base alle tue specifiche fasi di piano

Trasforma ogni punto di discussione in un'attività e suddividi i passaggi dettagliati all'interno di ciascuna di esse per un migliore piano

Attiva/disattiva la vista Gantt per il piano della Sequenza, a Kanban per il monitoraggio basato sulle fasi o alla tabella per una rapida scansione delle attività aperte

✅ Ideale per: Organizzatori e coordinatori di eventi alla ricerca di uno spazio di lavoro centralizzato per coordinare la logistica, la Sequenza e le comunicazioni di qualsiasi evento.

5. Modello Opportunità post-evento

tramite Monday.com

Quando è il momento di agire in modo efficace sulle opportunità post-evento, il modello Opportunità post-evento ti consente di trasformare i feedback in lead utilizzabili e gestirli in tutte le fasi.

Include raccolta di feedback integrata, monitoraggio dei lead, visualizzare personalizzabili e dashboard su misura per i flussi di lavoro post-evento.

Condividi il modulo con i partecipanti dopo l'evento per raccogliere le risposte direttamente nella Bacheca Feedback sull'evento. Da lì, puoi classificare i lead in base a dimensioni, priorità, titolare, stato e scadenze, assicurandoti che le opportunità più promettenti vengano sfruttate in modo prompt.

Questo modello ti aiuterà a:

Raccogli feedback e consenti follow-up post-evento utilizzando semplici moduli

Organizza i lead in arrivo in base a dimensioni, priorità, stato e scadenze per una migliore visibilità della pipeline

Monitora le valutazioni di soddisfazione, le tendenze dei feedback, le previsioni commerciali e le prestazioni del team, tutto visualizzato in un'unica visualizzazione

✅ Ideale per: Teams di marketing che hanno bisogno di raccogliere il feedback dei partecipanti e convertirlo in opportunità commerciali o di follow-up.

6. Modello di retrospettiva sprint

tramite Monday.com

Per i team di sviluppo software, ogni riunione è un'opportunità per esaminare e migliorare i processi. Il modello Sprint Retrospective è stato appositamente progettato per i team agili per centralizzare i punti di discussione e le riflessioni in un'unica bacheca collaborativa.

Man mano che lo sprint procede, i membri del team possono aggiungere osservazioni come elementi e allegare file per fornire ulteriori contestualizzazioni. Tutti i dati retrospettivi in un unico posto assicurano che le discussioni, le votazioni, gli allegati e le azioni da intraprendere siano organizzati e facilmente accessibili.

Questo modello ti aiuterà a:

Utilizza la colonna Voto per consentire al team di stabilire le priorità degli argomenti su cui concentrarsi

Genera e porta avanti gli elementi da intraprendere e monitora la loro esecuzione

Fai riferimento ai risultati retrospettivi prima di iniziare il prossimo sprint e verifica i miglioramenti

✅ Ideale per: Team di sviluppo agile per monitorare le prestazioni degli sprint e per il monitoraggio delle azioni di follow-up.

Limiti dei modelli di programma per riunioni di Monday.com

Sebbene Monday.com offra modelli flessibili e ricchi dal punto di vista visivo per la gestione delle attività e delle riunioni, gli utenti hanno segnalato alcuni svantaggi significativi, in particolare per quanto riguarda la gestione dei programmi delle riunioni:

La maggior parte dei modelli è statica e richiede aggiornamenti manuali che non hanno sincronia in tempo reale tra i membri del team

Le colonne e le automazioni precaricate possono sopraffare i nuovi utenti invece di semplificare la configurazione

nessuno spazio dedicato* per prendere note in linea o registrare le decisioni durante le discussioni dal vivo

la mancanza di opzioni per formattare* rende difficile organizzare programmi più lunghi con una struttura chiara

le attività di follow-up e i promemoria* non sono connessi automaticamente ai elementi del programma, a meno che non vengano impostati manualmente

⭐ Risparmio di tempo: usa ClickUp Brain per creare istantaneamente programmi strutturati in base ai tuoi obiettivi. Basta descrivere lo scopo e lasciare che/IA si occupi del resto. Prompt: "Crea un programma di 30 minuti per una riunione settimanale del team di marketing con punti di discussione, tempistiche e elementi da intraprendere". Crea un programma completo con blocchi di tempo e punti di discussione utilizzando ClickUp Brain

Alternative ai modelli di programma per riunioni di Monday.com

Se i modelli di programma per riunioni di Monday.com ti sembrano con un limite o eccessivamente complessi per le tue esigenze aziendali, abbiamo un'alternativa a Monday.com flessibile e facile da usare per gli utenti.

Nota per la sua interfaccia utente pulita, la collaborazione in tempo reale e le visualizzazioni personalizzabili, ClickUp, l'app completa per il lavoro, fornisce modelli di programma per riunioni appositamente progettati che funzionano per team di tutte le dimensioni.

Vuoi scrivere programmi chiari ed efficaci di riunione? Guarda questo video!

Dagli incontri individuali alle riunioni aziendali con tutto il personale, ClickUp offre una libreria in continua espansione di modelli creati per garantire rapidità, struttura, collaborazione e allineamento del team. Nella sezione sottostante abbiamo raccolto i migliori modelli che puoi iniziare a utilizzare subito.

1. Modello di programma ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni i partecipanti alla riunione allineati e concentrati sugli obiettivi grazie a un programma chiaro e dettagliato con il modello di programma ClickUp

Il modello di programma ClickUp ti offre un modo semplice per gestire riunioni organizzate e orientate ai risultati. Si inizia con un semplice documento ClickUp, in cui puoi definire l'obiettivo della riunione insieme al tuo team.

Il programma stesso è suddiviso in quattro sezioni intelligenti: Dettagli della riunione, Partecipanti, Nota della riunione e Dettagli post-riunione.

Con questo modello puoi anche:

Aggiungi le informazioni di base sulla riunione, come data, ora, ambito e tipo, in un unico posto

Assegna i ruoli e controlla le presenze utilizzando le liste di controllo

Prendi note in tempo reale e registra le attività di follow-up con i titolari e le scadenze

Condivisione di programmi e invio rapidi aggiornamenti utilizzando ClickUp Email

Monitora gli elementi con commenti, promemoria e collegamenti alle attività integrati

✅ Ideale per: Teams che necessitano di una struttura di riunione pronta all'uso e ripetibile per eseguire efficienti sincronizzazioni interne e effettuare il monitoraggio dello stato in modo affidabile.

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media 8 o più partecipanti. Abbiamo anche scoperto che una riunione dura in media circa 51 minuti. Queste riunioni di grandi dimensioni possono avere come risultato almeno 6-8 ore di tempo collettivo dedicato alle riunioni a livello organizzativo ogni settimana. E se potessi ridurle? ClickUp trasforma il modo in cui i team comunicano! Invece di lunghe riunioni, collabora direttamente all'interno delle attività utilizzando commenti, allegati, note vocali, video clip e altro ancora, tutto in un unico posto.

📚 Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e del programma

2. Modello di riunione generale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il piano, i tempi e la logistica della tua prossima riunione aziendale utilizzando il modello ClickUp All Hands Meeting Template

Il modello ClickUp All-Hands Meeting è pensato per i team che necessitano di un modo chiaro e ripetibile per gestire le riunioni a livello aziendale.

Una funzionalità/funzione distintiva è la vista Gantt ClickUp integrata che ti consente di pianificare (piano) la preparazione delle riunioni, le discussioni dal vivo e le azioni di follow-up in una linea temporale visiva, rendendo il coordinamento più fluido. Puoi anche trascinare e rilasciare elementi, regolare le sequenze al volo e collegare attività correlate utilizzando le dipendenze.

con questo modello puoi anche: *

Cattura nota, domande e decisioni delle discussioni dal vivo in sezioni strutturate

Utilizza i tag per contrassegnare le discussioni specifiche del team o gli elementi ricorrenti del programma per le riunioni con tutto il personale

Assegna attività post-riunione con data di scadenza e aggiornamenti di stato in tempo reale

✅Ideale per: Grandi organizzazioni che necessitano di una struttura coerente e collaborativa per riunioni ricorrenti a livello aziendale.

💡Suggerimento: abbina questi modelli a ClickUp Meetings per organizzare riunioni più intelligenti e interattive. Grazie agli strumenti integrati per prendere note, assegnare attività durante la chiamata, impostare programmi e effettuare il monitoraggio dei follow-up, puoi trasformare ogni riunione in un trampolino di lancio per l'azione. È il modo perfetto per semplificare le discussioni dal vivo e mantenere lo slancio anche dopo la fine della chiamata. Documenta il programma della riunione, gli elementi d'azione e altro ancora con ClickUp Riunioni

3. Modello di programma per riunione fuori sede ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano e struttura facilmente le tue riunioni fuori sede con il modello di programma per riunioni fuori sede di ClickUp

Il modello di programma per riunioni fuori sede di ClickUp ti aiuta a pianificare e realizzare eventi fuori sede di esito positivo dall'inizio alla fine. Progettato con la struttura nidificata di ClickUp, ti consente di organizzare le sessioni come attività individuali con elementi dettagliati per la logistica, gli obiettivi e la titolarità.

Ogni sessione può includere note in formato testo, liste di controllo, allegati e persino tag per raggruppare temi o posizioni. Con campi integrati come il titolare della sessione, l'ora e la posizione, questo modello funziona come un itinerario in tempo reale che si adatta al flusso del tuo team.

Con questo modello puoi anche:

Aggiungi punti di discussione, risultati di brainstorming o nota dei relatori all'interno delle attività con la collaborazione in tempo reale

Imposta le dipendenze delle attività per evitare sovrapposizioni o passaggi di preparazione mancanti

Carica presentazioni, guide e mappare in modo che tutto sia pronto prima dell'inizio della sessione

✅ Ideale per: team HR, responsabili di reparto o fondatori che organizzano eventi di piano fuori sede o ritiri aziendali per allineare e motivare i Teams.

🎯 Bonus: effettua una sincronizzazione visiva dell'intero programma fuori sede utilizzando il potente Calendario ClickUp. Mantieni organizzate le tue riunioni e i tuoi impegni con ClickUp Calendario Ecco come sfruttarle al meglio: Evita conflitti di programmazione grazie a suggerimenti intelligenti basati sulla disponibilità del team

Blocchi drag-and-drop per modifiche dell'ultimo minuto (perché le riunioni fuori sede non vanno mai al 100% come nel piano!)

Collega attività e documenti all'interno della visualizzazione Calendario , in modo che i relatori sappiano cosa preparare e quando

Aggiungi promemoria, durata e fuso orario, rendendo la collaborazione remota perfettamente integrata

Fai la sincronizzazione con Google Calendar, Outlook o Microsoft Teams, in modo che tutti gli stakeholder rimangano allineati

4. Modello ClickUp riunioni

Ottieni il modello gratis Organizza ogni dettaglio delle tue riunioni in un unico hub centralizzato con il modello ClickUp Riunioni

Il modello ClickUp Meetings è pensato per i teams che desiderano avere il pieno controllo sulla struttura e lo svolgimento delle proprie riunioni. Grazie alla sua completa flessibilità nel personalizzare il programma e allegare risorse in un unico posto, ti aiuta a prepararti con sicurezza alle riunioni.

Prima della riunione, puoi preparare il programma, riordinare gli argomenti e avviare la condivisione con il tuo team. Durante la riunione, puoi prendere nota, assegnare attività e mantenere il flusso della discussione. Dopo la riunione, il modello garantisce che i follow-up, le attività e le scadenze rimangano visibili e attuabili.

Con questo modello puoi anche:

Monitora le riunioni non programmate, programmate e in corso con la vista Elenco

incorpora Google Slides* per presentare direttamente senza cambiare scheda

Utilizza l'area Discussione per raccogliere feedback e idee in tempo reale dai partecipanti remoti

✅ Ideale per: Teams che desiderano un sistema flessibile e integrato per gestire qualsiasi tipo di riunione, dalle chiamate commerciali strutturate alle sincronizzazioni spontanee del team.

⚡ Archivio modelli: Ti ritrovi con aggiornamenti commerciali sparsi? Questi modelli di programma per riunioni commerciali danno struttura alle tue revisioni della pipeline e aiutano i rappresentanti a rimanere allineati su obiettivi, accordi e passaggi successivi.

5. Modello di elenco partecipanti alla riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Effettua il monitoraggio delle presenze e della partecipazione del team senza sforzo utilizzando il modello di elenco dei partecipanti alle riunioni di ClickUp

Il modello di elenco partecipanti alle riunioni di ClickUp ti aiuta a semplificare il monitoraggio delle presenze e la titolarità delle riunioni con attributi integrati come Facilitatore, Segretario e Cronometrista.

Prima di creare l'elenco, puoi utilizzare questo modello per raccogliere i dati essenziali dei partecipanti, come nomi, ruoli e informazioni di contatto.

Il vero punto di forza di questo modello risiede nella combinazione di documentazione strutturata, trasparenza e automazione. Una volta creato l'elenco, è possibile rivederlo, aggiornarlo e avviare la condivisione istantanea con tutti i partecipanti utilizzando gli inviti del calendario tramite ClickUp.

Con questo modello puoi anche:

Registra le presenze per data, ora e tipo di riunione utilizzando i campi personalizzati

Condivisione dei dati di partecipazione sia con i partecipanti che con gli assenti

Tagga i membri del team, aggiungi commenti e automatizza i follow-up con facilità

Genera report approfonditi per il monitoraggio della partecipazione regolare e per individuare eventuali problemi di coinvolgimento

✅ Ideale per: Teams che desiderano un modo chiaro e organizzato per il monitoraggio della partecipazione alle riunioni, assegnare ruoli e garantire account nelle riunioni ricorrenti o su larga scala.

💡 Suggerimento professionale: Segui il galateo delle riunioni virtuali per videochiamate più fluide con i colleghi: Partecipa puntuale e controlla l'audio/video prima della chiamata

Disattiva l'audio quando non parli per evitare rumori di fondo

Rimani davanti alla telecamera, se possibile, per rafforzare la tua presenza e la fiducia

Evita il multitasking e concentrati completamente sul presente

Utilizza il box di chat per inserire rapidamente informazioni o follow-up

6. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza riunioni (riunioni) di produttività e collaborazione con facilità utilizzando il modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

Il modello di lista di controllo per riunioni di ClickUp è lo strumento ideale per pianificare e condurre riunioni di produttività, soprattutto quando ci sono molti argomenti da trattare. Ti aiuta a definire obiettivi chiari, creare un programma dettagliato, assegnare ruoli e gestire in anticipo i materiali per la riunione.

Grazie a funzionalità/funzioni come la vista Tabella di ClickUp e le liste di controllo personalizzate, puoi assegnare attività, monitorare lo stato di preparazione e seguire le azioni da intraprendere.

È perfetto per tutto, dalle sincronizzazioni commerciali alle riunioni di pianificazione strategica, dove la coerenza, la chiarezza e il follow-up sono fondamentali.

con questo modello puoi anche: *

Crea programmi dettagliati con attività secondarie annidate, tag di priorità e più assegnatari

Imposta promemoria automatici prima delle riunioni e utilizza ClickUp Brain per follow-up intelligenti

Aggiungi istantaneamente elementi del programma, argomenti di discussione o regole di base con /Check List all'interno del tuo area di lavoro

✅ Ideale per: Teams che desiderano organizzare riunioni efficienti e mirate con ruoli chiari, elementi da intraprendere e monitoraggio delle attività in tempo reale.

📚 Per saperne di più: Come creare una lista di controllo efficace per le riunioni

7. Modello ClickUp Meeting Tracker

Ottieni il modello gratis Allinea facilmente tutte le tue riunioni al tuo programma utilizzando il modello ClickUp Meeting Tracker

Il modello ClickUp Meeting Tracker è una soluzione flessibile e completa per organizzare, effettuare il monitoraggio e dare seguito a qualsiasi tipo di riunione, che si tratti di revisioni strategiche, check-in quotidiani o persino feste di compleanno.

Consente di strutturare il flusso di lavoro consolidando in un unico posto i dettagli chiave delle riunioni, i partecipanti, gli elementi da intraprendere e i follow-up. Grazie alle visualizzazioni integrate e ai campi personalizzabili, è possibile pianificare in modo più intelligente, effettuare il monitoraggio dei progressi in modo chiaro e mantenere allineati tutti gli stakeholder.

Con questo modello puoi anche:

Cattura dettagli specifici utilizzando campi come Tipo di riunione, Posizione, Cronometrista e Segretario

Visualizza le riunioni nelle visualizzazioni Calendario, Riunione e Bacheca per rimanere organizzato ed evitare conflitti di programmazione

Utilizza tag con codici colore o priorità per individuare a colpo d'occhio le riunioni più importanti

Mantieni collegata la nota preparatoria e post-riunione per facilitarne la consultazione e la reportistica

✅ Ideale per: Teams e manager che necessitano di un sistema centralizzato e personalizzabile per pianificare, effettuare il monitoraggio e dare seguito a riunioni ricorrenti o ad hoc tra progetti e reparti.

8. Modello di riunione di avvio del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci aspettative chiare, definisci i ruoli, assegna le attività e comprendi la Sequenza del progetto con il modello di riunione di avvio del progetto ClickUp

Il modello per riunioni di avvio del progetto ClickUp include una lista di controllo già pronta che copre tutti i punti chiave, dall'assegnazione dei ruoli (come il segretario e il cronometrista) agli obiettivi del progetto, alle responsabilità, alle sequenze e ai risultati chiave.

Questa struttura garantisce che la tua riunione rimanga mirata, efficiente e completa, sia che si tratti di lanciare un'iniziativa interna o di acquisire un nuovo client.

Inoltre, grazie a funzionalità/funzioni quali attività secondaria annidata, più assegnatari e reazioni ai commenti, puoi gestire la preparazione, la partecipazione e i follow-up senza alcuno sforzo.

Con questo modello puoi anche:

Utilizza attività di ClickUp per mappare ogni punto del programma e ogni partecipante

Presenta Sequenza, KPI, risultati attesi e definisci le scadenze

Tieni traccia delle decisioni chiave e dei passaggi successivi con i titolari assegnati

Presenta i membri del team e incoraggiali a fare una breve Introduzione a sé stessi per impostare il clima giusto

✅ Ideale per: Project manager, team leader e team a contatto con i client che desiderano un modo strutturato, efficiente e completamente tracciabile per avviare nuovi progetti e allineare tutte le parti interessate fin dal primo giorno.

👀 Lo sapevi? Circa il 92% delle persone svolge più attività contemporaneamente durante le riunioni e il 30% invia persino email mentre partecipa. Purtroppo, questo sovraccarico spesso porta ad affaticamento mentale. Per affrontare questo problema, utilizza il framework S.T.O.P. di Nir Eyal: segnalate* chiuso laptop/telefoni

Parla apertamente dell'importanza di rimanere presenti

Disattiva gli inviti non essenziali

Fermati prima di cedere alle distrazioni

📚 Per saperne di più: Gestire riunioni di progetto efficaci: tipi chiave, strategie e suggerimenti

9. ClickUp Riunioni Of The Minute Modello MOM

Ottieni il modello gratis Gestisci facilmente la partecipazione alle riunioni, il programma, gli elementi da intraprendere e i follow-up con il modello di verbale di riunione (MoM) di ClickUp

Il modello ClickUp Meetings Of The Minute MOM ti aiuta a catturare ogni dettaglio importante delle tue riunioni. Ti consente di registrare una Sequenza degli eventi chiave, tenere traccia dei partecipanti e riassumere tutti i punti principali senza perdere il contesto.

Offre uno spazio strutturato per registrare i dettagli delle riunioni, gli elementi da intraprendere, le decisioni prese, le scadenze e i titolari, garantendo che ogni minuto sia produttivo e tracciabile.

Con questo modello puoi anche:

Categorizza i tipi di riunione e collegali ai progetti pertinenti

Organizza gli argomenti di discussione e le azioni da intraprendere con le liste di controllo di ClickUp

Aggiungi urgenza e account con elementi da intraprendere contrassegnati da data e ora

Aggiungi documenti, screenshot o presentazioni direttamente alla nota della riunione

Fai riferimento alle riunioni incollate per dare seguito agli elementi o alle decisioni precedenti

✅ Ideale per: Teams che necessitano di un registro chiaro e accessibile di ogni riunione e vogliono assicurarsi che nulla venga tralasciato, soprattutto quando le cose procedono rapidamente o coinvolgono più reparti.

⚡ Archivio modelli: Trasforma note sparpinate in conclusioni chiare. Questi modelli di riepilogo delle riunioni ti aiutano a sintetizzare le decisioni chiave, effettuare il monitoraggio della titolarità e condividere riassunti attuabili, mantenendo il tuo team allineato e pronto ad andare avanti, anche dopo la fine della riunione.

10. Modello di nota per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le tue note della riunione e migliora la collaborazione del team con il modello di note della riunione di ClickUp

Il modello di note per riunioni di ClickUp è uno strumento potente che semplifica la presa di appunti e favorisce la collaborazione del team fornendo una struttura coerente e incentrata sull'azione per qualsiasi tipo di riunione. Consente di monitorare le presenze, gli elementi del programma, i punti di azione e le decisioni importanti.

Puoi prendere note in tempo reale o assegnare un incarico a qualcuno, utilizzare liste di controllo per registrare i punti di azione e aggiungere più assegnatari e data di scadenza. Il modello ti consente anche di collegare le note delle riunioni incollate, aiutandoti a creare una Sequenza degli eventi e a monitorare lo stato da una riunione all'altra.

Con questo modello puoi anche:

Registra i partecipanti e assegna i ruoli per mantenere la partecipazione cancellata

Registra i programmi e le decisioni con liste di controllo e documenti strutturati

Collabora utilizzando commenti, reazioni e modifiche in tempo reale per mantenere il tuo team allineato prima, durante e dopo ogni sessione

✅ Ideale per: Team leader, capi reparto e collaboratori di progetto che necessitano di un metodo strutturato e ripetibile per prendere e consultare le note delle riunioni.

🌟 Suggerimento per la produttività: le riunioni consecutive possono metterti in difficoltà tra l'ascolto e la presa di nota, per poi chiederti in seguito "Abbiamo registrato quella decisione?" o "Quali erano gli elementi da fare?" È qui che ClickUp AI Notetaker fa il suo passaggio. Ti consente di utilizzare l'IA per prendere nota durante le riunioni, così il tuo team può concentrarsi sulla conversazione Ecco cosa fa automaticamente: Registra la conversazione intera

Fornisce un chiaro riepilogo/riassunto TL;DR

Evidenzia le decisioni chiave e i passaggi successivi

Crea e assegna automaticamente le attività in ClickUp

Archivia tutto in un documento ricercabile ClickUp AI Notetaker rende le tue note di riunione più intelligenti e i tuoi follow-up più rapidi

11. Modello di verbale di riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra i dettagli dei partecipanti e prendi nota per ogni elemento del programma con il modello di verbale di riunione ClickUp

Il modello di verbale di riunione ClickUp ti aiuta a registrare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei risultati delle riunioni con precisione e account.

Ti consente di assegnare attività direttamente dalle note, tagga i partecipanti e monitora le azioni di follow-up, il tutto all'interno della tua area di lavoro di ClickUp. I partecipanti possono anche aggiungere aggiornamenti personali sui progressi prima della riunione.

Puoi personalizzare il layout in base al tuo stile di riunione. Ad esempio, riepiloghi/riassunti di una pagina per riunioni standup o sottopagine dettagliate per sessioni più lunghe. È anche altamente visivo, consentendoti di migliorare i verbali delle riunioni con liste di controllo, tabelle, contenuti multimediali e dati per una comprensione più rapida.

Con questo modello puoi anche:

Registra i dettagli logistici delle riunioni, come data, ora, posizione, partecipanti e ruolo

Registra il programma approvato per guidare la nota in modo strutturato e senza distrazioni

Riepiloga/riassumere i punti chiave, le decisioni prese e i risultati delle votazioni per mantenere una documentazione chiara

Assegna gli elementi da intraprendere utilizzando il software di gestione delle attività e le funzionalità/funzioni Tag di ClickUp

Monitora lo stato con le analisi integrate e monitora i follow-up

✅ Ideale per: Team di progetto, responsabili di reparto e responsabili operativi alla ricerca di un modo trasparente, attuabile e ripetibile per gestire le riunioni, in particolare quando la documentazione è fondamentale.

💡 Suggerimento professionale: non ti piace scrivere i verbali delle riunioni? Basta premere "Registra" con ClickUp Clip, poi lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Trascriverà la tua riunione, estrarrà i punti chiave, le decisioni e gli elementi da fare, in modo che il tuo team rimanga allineato senza lavoro richiesto aggiuntivo.

12. Modello ClickUp per la comunicazione e la matrice delle riunioni del team

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente eventi, destinatari, obiettivi e metodi di comunicazione con il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrix

Il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrice è un framework che porta ordine nelle riunioni sul posto di lavoro consolidando le informazioni chiave, come il tipo di riunione, la frequenza, il pubblico, gli obiettivi, ecc., per ridurre al minimo le incomprensioni e semplificare il piano.

Hai a disposizione tre potenti visualizzazioni: un calendario per visualizzare gli orari, una bacheca Kanban per il monitoraggio dello stato delle riunioni in base al pubblico e un elenco per la modifica e la gestione dei dettagli delle riunioni.

Con questo modello puoi anche:

Personalizza i campi con elenchi a discesa, tag delle persone, aree di testo ed etichette di stato

Visualizza tutte le riunioni a colpo d'occhio, raggruppate per destinatari, frequenza e scopo

Assegna la titolarità, definisci i passaggi preparatori e distingue le riunioni obbligatorie da quelle facoltative

Promuovi l'efficienza gestendo programmi, note e follow-up in un unico posto

✅ Ideale per: Project manager, team leader e responsabili di reparto che necessitano di un sistema centralizzato per pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le riunioni e la comunicazione tra team ibridi o remoti.

🧭 Approfondimento rapido: quando crei la tua matrice delle riunioni, è importante determinare la frequenza con cui ogni riunione dovrebbe svolgersi: standup quotidiani, check-in settimanali o retrospettive mensili. Impostare la giusta cadenza delle riunioni aiuta a evitare il burnout e mantiene il tuo team allineato senza sovraccaricare il suo programma.

Riunioni semplificate con ClickUp

Monday.com offre una varietà di modelli per la gestione delle riunioni e della collaborazione. Questi modelli aiutano a strutturare i programmi, assegnare attività e dare seguito alle attività. Ma se stai cercando qualcosa che vada oltre il semplice piano e che integri effettivamente le tue riunioni nel tuo flusso di lavoro, ClickUp è lo strumento che fa per te.

Con ClickUp, non ti limiti a organizzare riunioni, ma le colleghi direttamente ai tuoi documenti, alle attività, ai dashboard e al monitoraggio dello stato. Ogni elemento e aggiornamento ha visibilità in tempo reale, le responsabilità sono chiaramente assegnate, la comunicazione è chiara e c'è meno passaggio da uno strumento all'altro.

Quindi, se sei pronto a eliminare i costi amministrativi dalle riunioni, prova ClickUp oggi stesso.

