Modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com per semplificare le discussioni del team

Le riunioni disorganizzate sono nemiche della produttività. Fanno perdere tempo, creano confusione e di solito finiscono con tutti che chiedono: "Allora... e adesso?"
Ti meriti di meglio. E anche il tuo team.
Ecco perché abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com, dalle riunioni settimanali ai kickoff di progetto, che rendono le tue riunioni più produttive. Questi modelli apportano struttura, chiarezza e account a ogni riunione.
E se questi non fossero ancora sufficienti, abbiamo incluso anche alcuni modelli ClickUp come alternative flessibili e pronte all'uso.
Cosa sono i modelli di programma per riunioni di Monday.com?
I modelli di programma per riunioni di Monday.com sono bacheche o documenti già pronti che riassumono in un unico posto gli argomenti della riunione, i titolari, gli orari e le attività di follow-up. Si collegano direttamente a Monday.com, così il tuo team può pianificare, gestire e effettuare il monitoraggio di ogni riunione senza dover partire da zero.
Sono particolarmente utili per riunioni ricorrenti come check-in settimanali, revisioni sprint o riunioni con i client in cui la coerenza è fondamentale. Inoltre, puoi personalizzarli per diversi team o flussi di lavoro, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.
👀 Lo sapevi? Solo il 37% delle riunioni sul posto di lavoro utilizza attivamente un programma e, anche quando lo fa, il 21% dei programmi contiene meno di 500 caratteri, imposti un limite alla loro struttura e chiarezza.
I migliori modelli di programma per riunioni di Monday.com e alternative
|Nome del modello
|scarica il modello*
|Ideale per
|*caratteristiche principali/funzionalità/funzione
|modello di programma per riunioni di team di Monday *
|Scarica il modello
|Organizzatori di riunioni settimanali del team o check-in di progetto
|Argomenti, titolari, note e follow-up; promemoria; condivisione di file e presentazioni
|Modello per la nota delle riunioni del Monday
|Scarica il modello
|Teams che desiderano registrare, effettuare il monitoraggio e rivedere gli approfondimenti delle riunioni
|Orari delle riunioni, programmi, partecipanti, domande e risposte, nota; etichette con codifica a colore; tag e filtraggio
|modello di verbale della riunione della Bacheca di Monday *
|Scarica il modello
|Professionisti, manager e imprenditori individuali alla ricerca di priorità
|Argomenti, partecipanti, orari, follow-up; dashboard; automazioni; visualizzare Calendario/Kanban/Sequenza;
|modello Monday per il piano degli eventi interaziendali *
|Scarica il modello
|Organizzatori e coordinatori di eventi che desiderano organizzare i dettagli di un evento
|Stati, date di scadenza, assegnatari; creazione di attività; visualizzare Gantt/Kanban/Tabella
|Modello Monday Opportunità post-evento
|Scarica il modello
|Teams di marketing che hanno bisogno di raccogliere il feedback dei partecipanti
|Moduli di feedback; categorizzazione dei lead; dashboard
|modello di retrospettiva sprint di Monday *
|Scarica il modello
|Teams di sviluppo agile in monitoraggio delle azioni di follow-up
|Votazione per stabilire le priorità; elementi da portare avanti; riferimento ai risultati retroattivi
|Modello di programma ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams che necessitano di una struttura per riunioni pronta all'uso e ripetibile
|Dettagli della riunione, liste di controllo dei partecipanti, note in tempo reale, attività di follow-up, integrazione con ClickUp Email
|Modello per riunioni plenarie ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Grandi organizzazioni che hanno in piano riunioni ricorrenti a livello aziendale
|Vista Gantt, nota in tempo reale, tag, assegnazione di attività con stati
|modello di programma per riunione fuori sede ClickUp *
|Ottieni il modello gratis
|Team HR, responsabili di reparto o fondatori che organizzano eventi fuori sede o ritiri aziendali
|Attività nidificate, note in formato testo, dipendenze delle attività, sincronizzazione del calendario
|Modello ClickUp riunioni
|Ottieni il modello gratis
|Teams che desiderano un modo flessibile per gestire qualsiasi tipo di riunione
|Programmi personalizzabili, integrazione con Google Slides, feedback in tempo reale
|Modello di elenco partecipanti alla riunione ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams che desiderano un modo chiaro e organizzato per il monitoraggio della partecipazione a riunioni ricorrenti o su larga scala
|Ruoli, registrazione delle presenze, automazioni, rapporti di partecipazione
|Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams che desiderano organizzare riunioni efficienti e mirate con monitoraggio delle attività in tempo reale
|Vista Tabella, liste di controllo, promemoria automatici, follow-up intelligenti
|Modello ClickUp Meeting Tracker
|Ottieni il modello gratis
|Teams e manager che hanno in piano riunioni tra progetti e reparti
|Campi personalizzati, visualizzare multiple, tag e priorità
|modello di riunione di avvio del progetto ClickUp *
|Ottieni il modello gratis
|Project manager, team leader e team a contatto con i client che desiderano allineare tutte le parti interessate
|Assegnazione dei ruoli, monitoraggio dei risultati, attività secondaria annidata, registrazione delle decisioni, presentazioni del team
|Modello ClickUp per i verbali delle riunioni (MoM)
|Ottieni il modello gratis
|Teams che necessitano di una registrazione chiara delle riunioni che coinvolgono più reparti
|Sequenza, azioni da intraprendere con scadenze, integrazione di liste di controllo, allegati, riferimenti a riunioni passate
|Modello di nota per riunioni ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili di team, capi reparto e collaboratori di progetto che necessitano di una nota strutturata della riunione
|Nota in tempo reale, punti di azione con data di scadenza, assegnazione dei ruoli, nota collegata alle riunioni incollate
|Modello di verbale di riunione ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams di progetto, responsabili di reparto e responsabili operativi che organizzano riunioni con molta documentazione
|Layout personalizzati, logistica delle riunioni, risultati delle votazioni, assegnazione delle attività, analisi, follow-up
|Modello ClickUp per la comunicazione e la matrice delle riunioni del team
|Ottieni il modello gratis
|Project manager, team leader e responsabili di reparto che hanno bisogno di comunicare con team ibridi o remoti
|Visualizzare Calendario, Kanban e vista Elenco; campi personalizzabili; titolarità e preparazione; attenzione all'efficienza
📚 Per saperne di più: Recensione di Monday: pro e contro
Cosa rende un modello di programma per riunioni di Monday.com efficace?
Non tutti i modelli sono uguali. Un buon modello di programma per riunioni di Monday.com mantiene le tue riunioni chiare, puntuali e con una buona produttività. Ecco cosa cercare 👇
- obiettivo chiaro della riunione: *Cerca modelli che iniziano con uno spazio per definire lo scopo della riunione
- durata stimata: *Scegli un modello che abbia una colonna dedicata al tempo per aiutarti a pianificare un piano realistico, ad esempio 10 minuti per gli aggiornamenti, 15 minuti per gli ostacoli
- titolari assegnati: *Scegli un modello che ti consenta di assegnare una persona a ciascun elemento
- azioni da intraprendere e scadenze: *Assicurati che il tuo modello di programma includa uno spazio per annotare i passaggi successivi, i titolari e le date di scadenza
- Colonna nota/decisioni: Cerca un modello che abbia un campo nota accanto a ciascun punto di discussione
- layouts personalizzabili: *scegli un modello che ti consenta di modificare le colonne, rinominare le sezioni o aggiungere integrazioni, se necessario
- Formattare riutilizzabile: Assicurati che il modello possa essere salvato e duplicato per riunioni ricorrenti
👀 Lo sapevi? Le riunioni inutili o inefficaci costano circa 25.000 dollari all'anno per ogni dipendente, per un totale di 101 milioni di dollari all'anno per le organizzazioni con più di 5.000 dipendenti.
Ecco perché è necessario disporre di un modello di programma per le riunioni, per garantire che ogni minuto sia sfruttato al meglio.
Modelli gratuiti di programma per riunioni di Monday.com
Dalla sincronizzazione del team alla pianificazione strategica, Monday.com offre una varietà di modelli di programma per riunioni già pronti per aiutarti a gestire riunioni più fluide. Di seguito sono riportati alcuni modelli selezionati con cura che apportano chiarezza, struttura e account alle discussioni del tuo team. Analizziamoli uno per uno:
1. Modello di programma per riunioni di team
Il modello di programma per riunioni di team ti aiuta a organizzare riunioni di team mirate e ripetibili, come check-in settimanali, aggiornamenti di team o incontri tra team. Definisce chiaramente l'agenda, assegna i titolari, monitora gli elementi e raccoglie i punti chiave su una bacheca in condivisione.
La bacheca presenta semplici colonne per argomenti, fasce orarie, titolari, nota e follow-up. Puoi aggiungere file, tag i colleghi, aggiornare lo stato in qualsiasi momento e riutilizzare la stessa configurazione la volta successiva.
Questo modello ti aiuterà a:
- Aggiungi note al programma all'interno di un documento collegato direttamente alla tua bacheca
- Imposta promemoria per le attività o avvisa i colleghi con un avviso quando è il loro turno
- Filtra argomenti, stati o membri del team con pochi clic
- Inserisci presentazioni, documenti e collegamenti in modo che tutti possano trovarli facilmente
✅ Ideale per: riunioni settimanali del team o check-in di progetto che richiedono una struttura chiara, account dei titolari e follow-up post-riunione.
2. Modello per nota delle riunioni
il modello per gli appunti delle riunioni* offre al tuo team uno spazio chiaro in cui annotare tutto ciò che viene discusso durante una riunione. Puoi registrare i punti chiave, tenere traccia dei partecipanti, annotare le domande e registrare gli elementi da intraprendere.
La bacheca è suddivisa in sezioni dedicate agli orari delle riunioni, al programma, ai partecipanti, alle domande e risposte e a uno spazio dedicato alla nota e alle osservazioni. Puoi riordinare le voci, assegnare i compiti ai membri del team e tenere tutto sotto controllo con i tag di stato.
Questo modello ti aiuterà a:
- Etichette di priorità con codici colore per evidenziare i punti di discussione urgenti o in corso
- Mappare le note su una bacheca flessibile che ti consente di rinominare, ordinare o filtrare le voci a tuo piacimento
- Tagga i membri del team, lascia aggiornamenti e rendi chiari a tutti i passaggi successivi
✅ Ideale per: Teams che desiderano registrare, effettuare il monitoraggio e rivedere le informazioni e le decisioni delle riunioni senza fare affidamento su documenti o strumenti esterni.
3. Modello di verbale di riunione della Bacheca
Il modello di verbale della riunione della bacheca ti aiuta a gestire riunioni formali come le revisioni della bacheca o i check-in con gli stakeholder in modo strutturato e chiaro.
Ti consente di pianificare in anticipo il programma, assegnare i relatori, allegare documenti e registrare i verbali, assicurando al contempo che ogni partecipante disponga del contesto giusto e dell'accesso ai materiali chiave.
Troverai colonne per argomenti, partecipanti, ora, posizione e follow-up. Puoi anche caricare report, tenere traccia delle responsabilità e filtrare per titolare o data per vedere a che punto sono le cose.
Questo modello ti aiuterà a:
- Ottieni una vista dettagliata dello stato e della titolarità utilizzando i dashboard
- Passa dal calendario, al Kanban o alla Sequenza per visualizzare le attività nel modo che preferisci
- Imposta automazioni per inviare promemoria o aggiornare gli stati senza lavoro aggiuntivo
✅ Ideale per: Professionisti, manager o imprenditori individuali oberati di lavoro che hanno bisogno di un modo pratico per decidere a cosa dedicare il proprio tempo e a cosa no.
🎉 Curiosità: Microsoft ha sviluppato un sistema di apprendimento automatico, ora integrato in Teams, che rileva automaticamente quando un partecipante cerca di interrompere una riunione remota senza riuscirci, quindi gli fornisce un prompt per alzare la mano virtuale per chiedere la parola.
Sulla base di dati reali, ha raggiunto un AUC (area sotto la curva) di 0,95, con un tasso di veri positivi del 50% e meno dell'1% di falsi positivi, rendendolo sufficientemente affidabile per la produzione. Questa funzionalità/funzione consente alle voci più deboli di farsi sentire, contribuendo a rendere le riunioni più inclusive e garantendo una partecipazione equa, particolarmente importante in ambienti ibridi.
4. Modello per il piano degli eventi interaziendali
Il modello per la pianificazione di eventi interaziendali utilizza gruppi organizzati, stati, data di scadenza, assegnatari e visualizzare multiple per catturare ogni fase del flusso di lavoro dell'evento.
Durante le discussioni, puoi trasformare le attività di follow-up in elementi direttamente dalla bacheca e assegnare scadenze e titolari, in modo che le decisioni non vadano perse dopo la riunione.
Questo modello ti aiuterà a:
- Aggiungi, rimuovi o rinomina i gruppi predefiniti in base alle tue specifiche fasi di piano
- Trasforma ogni punto di discussione in un'attività e suddividi i passaggi dettagliati all'interno di ciascuna di esse per un migliore piano
- Attiva/disattiva la vista Gantt per il piano della Sequenza, a Kanban per il monitoraggio basato sulle fasi o alla tabella per una rapida scansione delle attività aperte
✅ Ideale per: Organizzatori e coordinatori di eventi alla ricerca di uno spazio di lavoro centralizzato per coordinare la logistica, la Sequenza e le comunicazioni di qualsiasi evento.
5. Modello Opportunità post-evento
Quando è il momento di agire in modo efficace sulle opportunità post-evento, il modello Opportunità post-evento ti consente di trasformare i feedback in lead utilizzabili e gestirli in tutte le fasi.
Include raccolta di feedback integrata, monitoraggio dei lead, visualizzare personalizzabili e dashboard su misura per i flussi di lavoro post-evento.
Condividi il modulo con i partecipanti dopo l'evento per raccogliere le risposte direttamente nella Bacheca Feedback sull'evento. Da lì, puoi classificare i lead in base a dimensioni, priorità, titolare, stato e scadenze, assicurandoti che le opportunità più promettenti vengano sfruttate in modo prompt.
Questo modello ti aiuterà a:
- Raccogli feedback e consenti follow-up post-evento utilizzando semplici moduli
- Organizza i lead in arrivo in base a dimensioni, priorità, stato e scadenze per una migliore visibilità della pipeline
- Monitora le valutazioni di soddisfazione, le tendenze dei feedback, le previsioni commerciali e le prestazioni del team, tutto visualizzato in un'unica visualizzazione
✅ Ideale per: Teams di marketing che hanno bisogno di raccogliere il feedback dei partecipanti e convertirlo in opportunità commerciali o di follow-up.
6. Modello di retrospettiva sprint
Per i team di sviluppo software, ogni riunione è un'opportunità per esaminare e migliorare i processi. Il modello Sprint Retrospective è stato appositamente progettato per i team agili per centralizzare i punti di discussione e le riflessioni in un'unica bacheca collaborativa.
Man mano che lo sprint procede, i membri del team possono aggiungere osservazioni come elementi e allegare file per fornire ulteriori contestualizzazioni. Tutti i dati retrospettivi in un unico posto assicurano che le discussioni, le votazioni, gli allegati e le azioni da intraprendere siano organizzati e facilmente accessibili.
Questo modello ti aiuterà a:
- Utilizza la colonna Voto per consentire al team di stabilire le priorità degli argomenti su cui concentrarsi
- Genera e porta avanti gli elementi da intraprendere e monitora la loro esecuzione
- Fai riferimento ai risultati retrospettivi prima di iniziare il prossimo sprint e verifica i miglioramenti
✅ Ideale per: Team di sviluppo agile per monitorare le prestazioni degli sprint e per il monitoraggio delle azioni di follow-up.
Limiti dei modelli di programma per riunioni di Monday.com
Sebbene Monday.com offra modelli flessibili e ricchi dal punto di vista visivo per la gestione delle attività e delle riunioni, gli utenti hanno segnalato alcuni svantaggi significativi, in particolare per quanto riguarda la gestione dei programmi delle riunioni:
- La maggior parte dei modelli è statica e richiede aggiornamenti manuali che non hanno sincronia in tempo reale tra i membri del team
- Le colonne e le automazioni precaricate possono sopraffare i nuovi utenti invece di semplificare la configurazione
- nessuno spazio dedicato* per prendere note in linea o registrare le decisioni durante le discussioni dal vivo
- la mancanza di opzioni per formattare* rende difficile organizzare programmi più lunghi con una struttura chiara
- le attività di follow-up e i promemoria* non sono connessi automaticamente ai elementi del programma, a meno che non vengano impostati manualmente
⭐ Risparmio di tempo: usa ClickUp Brain per creare istantaneamente programmi strutturati in base ai tuoi obiettivi. Basta descrivere lo scopo e lasciare che/IA si occupi del resto.
Prompt: "Crea un programma di 30 minuti per una riunione settimanale del team di marketing con punti di discussione, tempistiche e elementi da intraprendere".
📚 Per saperne di più: ClickUp vs. Monday
Alternative ai modelli di programma per riunioni di Monday.com
Se i modelli di programma per riunioni di Monday.com ti sembrano con un limite o eccessivamente complessi per le tue esigenze aziendali, abbiamo un'alternativa a Monday.com flessibile e facile da usare per gli utenti.
Nota per la sua interfaccia utente pulita, la collaborazione in tempo reale e le visualizzazioni personalizzabili, ClickUp, l'app completa per il lavoro, fornisce modelli di programma per riunioni appositamente progettati che funzionano per team di tutte le dimensioni.
Vuoi scrivere programmi chiari ed efficaci di riunione? Guarda questo video!
Dagli incontri individuali alle riunioni aziendali con tutto il personale, ClickUp offre una libreria in continua espansione di modelli creati per garantire rapidità, struttura, collaborazione e allineamento del team. Nella sezione sottostante abbiamo raccolto i migliori modelli che puoi iniziare a utilizzare subito.
1. Modello di programma ClickUp
Il modello di programma ClickUp ti offre un modo semplice per gestire riunioni organizzate e orientate ai risultati. Si inizia con un semplice documento ClickUp, in cui puoi definire l'obiettivo della riunione insieme al tuo team.
Il programma stesso è suddiviso in quattro sezioni intelligenti: Dettagli della riunione, Partecipanti, Nota della riunione e Dettagli post-riunione.
Con questo modello puoi anche:
- Aggiungi le informazioni di base sulla riunione, come data, ora, ambito e tipo, in un unico posto
- Assegna i ruoli e controlla le presenze utilizzando le liste di controllo
- Prendi note in tempo reale e registra le attività di follow-up con i titolari e le scadenze
- Condivisione di programmi e invio rapidi aggiornamenti utilizzando ClickUp Email
- Monitora gli elementi con commenti, promemoria e collegamenti alle attività integrati
✅ Ideale per: Teams che necessitano di una struttura di riunione pronta all'uso e ripetibile per eseguire efficienti sincronizzazioni interne e effettuare il monitoraggio dello stato in modo affidabile.
📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media 8 o più partecipanti. Abbiamo anche scoperto che una riunione dura in media circa 51 minuti. Queste riunioni di grandi dimensioni possono avere come risultato almeno 6-8 ore di tempo collettivo dedicato alle riunioni a livello organizzativo ogni settimana.
E se potessi ridurle? ClickUp trasforma il modo in cui i team comunicano! Invece di lunghe riunioni, collabora direttamente all'interno delle attività utilizzando commenti, allegati, note vocali, video clip e altro ancora, tutto in un unico posto.
📚 Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e del programma
2. Modello di riunione generale ClickUp
Il modello ClickUp All-Hands Meeting è pensato per i team che necessitano di un modo chiaro e ripetibile per gestire le riunioni a livello aziendale.
Una funzionalità/funzione distintiva è la vista Gantt ClickUp integrata che ti consente di pianificare (piano) la preparazione delle riunioni, le discussioni dal vivo e le azioni di follow-up in una linea temporale visiva, rendendo il coordinamento più fluido. Puoi anche trascinare e rilasciare elementi, regolare le sequenze al volo e collegare attività correlate utilizzando le dipendenze.
con questo modello puoi anche: *
- Cattura nota, domande e decisioni delle discussioni dal vivo in sezioni strutturate
- Utilizza i tag per contrassegnare le discussioni specifiche del team o gli elementi ricorrenti del programma per le riunioni con tutto il personale
- Assegna attività post-riunione con data di scadenza e aggiornamenti di stato in tempo reale
✅Ideale per: Grandi organizzazioni che necessitano di una struttura coerente e collaborativa per riunioni ricorrenti a livello aziendale.
💡Suggerimento: abbina questi modelli a ClickUp Meetings per organizzare riunioni più intelligenti e interattive. Grazie agli strumenti integrati per prendere note, assegnare attività durante la chiamata, impostare programmi e effettuare il monitoraggio dei follow-up, puoi trasformare ogni riunione in un trampolino di lancio per l'azione.
È il modo perfetto per semplificare le discussioni dal vivo e mantenere lo slancio anche dopo la fine della chiamata.
3. Modello di programma per riunione fuori sede ClickUp
Il modello di programma per riunioni fuori sede di ClickUp ti aiuta a pianificare e realizzare eventi fuori sede di esito positivo dall'inizio alla fine. Progettato con la struttura nidificata di ClickUp, ti consente di organizzare le sessioni come attività individuali con elementi dettagliati per la logistica, gli obiettivi e la titolarità.
Ogni sessione può includere note in formato testo, liste di controllo, allegati e persino tag per raggruppare temi o posizioni. Con campi integrati come il titolare della sessione, l'ora e la posizione, questo modello funziona come un itinerario in tempo reale che si adatta al flusso del tuo team.
Con questo modello puoi anche:
- Aggiungi punti di discussione, risultati di brainstorming o nota dei relatori all'interno delle attività con la collaborazione in tempo reale
- Imposta le dipendenze delle attività per evitare sovrapposizioni o passaggi di preparazione mancanti
- Carica presentazioni, guide e mappare in modo che tutto sia pronto prima dell'inizio della sessione
✅ Ideale per: team HR, responsabili di reparto o fondatori che organizzano eventi di piano fuori sede o ritiri aziendali per allineare e motivare i Teams.
🎯 Bonus: effettua una sincronizzazione visiva dell'intero programma fuori sede utilizzando il potente Calendario ClickUp.
Ecco come sfruttarle al meglio:
- Evita conflitti di programmazione grazie a suggerimenti intelligenti basati sulla disponibilità del team
- Blocchi drag-and-drop per modifiche dell'ultimo minuto (perché le riunioni fuori sede non vanno mai al 100% come nel piano!)
- Collega attività e documenti all'interno della visualizzazione Calendario, in modo che i relatori sappiano cosa preparare e quando
- Aggiungi promemoria, durata e fuso orario, rendendo la collaborazione remota perfettamente integrata
- Fai la sincronizzazione con Google Calendar, Outlook o Microsoft Teams, in modo che tutti gli stakeholder rimangano allineati
4. Modello ClickUp riunioni
Il modello ClickUp Meetings è pensato per i teams che desiderano avere il pieno controllo sulla struttura e lo svolgimento delle proprie riunioni. Grazie alla sua completa flessibilità nel personalizzare il programma e allegare risorse in un unico posto, ti aiuta a prepararti con sicurezza alle riunioni.
Prima della riunione, puoi preparare il programma, riordinare gli argomenti e avviare la condivisione con il tuo team. Durante la riunione, puoi prendere nota, assegnare attività e mantenere il flusso della discussione. Dopo la riunione, il modello garantisce che i follow-up, le attività e le scadenze rimangano visibili e attuabili.
Con questo modello puoi anche:
- Monitora le riunioni non programmate, programmate e in corso con la vista Elenco
- incorpora Google Slides* per presentare direttamente senza cambiare scheda
- Utilizza l'area Discussione per raccogliere feedback e idee in tempo reale dai partecipanti remoti
✅ Ideale per: Teams che desiderano un sistema flessibile e integrato per gestire qualsiasi tipo di riunione, dalle chiamate commerciali strutturate alle sincronizzazioni spontanee del team.
⚡ Archivio modelli: Ti ritrovi con aggiornamenti commerciali sparsi? Questi modelli di programma per riunioni commerciali danno struttura alle tue revisioni della pipeline e aiutano i rappresentanti a rimanere allineati su obiettivi, accordi e passaggi successivi.
5. Modello di elenco partecipanti alla riunione ClickUp
Il modello di elenco partecipanti alle riunioni di ClickUp ti aiuta a semplificare il monitoraggio delle presenze e la titolarità delle riunioni con attributi integrati come Facilitatore, Segretario e Cronometrista.
Prima di creare l'elenco, puoi utilizzare questo modello per raccogliere i dati essenziali dei partecipanti, come nomi, ruoli e informazioni di contatto.
Il vero punto di forza di questo modello risiede nella combinazione di documentazione strutturata, trasparenza e automazione. Una volta creato l'elenco, è possibile rivederlo, aggiornarlo e avviare la condivisione istantanea con tutti i partecipanti utilizzando gli inviti del calendario tramite ClickUp.
Con questo modello puoi anche:
- Registra le presenze per data, ora e tipo di riunione utilizzando i campi personalizzati
- Condivisione dei dati di partecipazione sia con i partecipanti che con gli assenti
- Tagga i membri del team, aggiungi commenti e automatizza i follow-up con facilità
- Genera report approfonditi per il monitoraggio della partecipazione regolare e per individuare eventuali problemi di coinvolgimento
✅ Ideale per: Teams che desiderano un modo chiaro e organizzato per il monitoraggio della partecipazione alle riunioni, assegnare ruoli e garantire account nelle riunioni ricorrenti o su larga scala.
💡 Suggerimento professionale: Segui il galateo delle riunioni virtuali per videochiamate più fluide con i colleghi:
- Partecipa puntuale e controlla l'audio/video prima della chiamata
- Disattiva l'audio quando non parli per evitare rumori di fondo
- Rimani davanti alla telecamera, se possibile, per rafforzare la tua presenza e la fiducia
- Evita il multitasking e concentrati completamente sul presente
- Utilizza il box di chat per inserire rapidamente informazioni o follow-up
6. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp
Il modello di lista di controllo per riunioni di ClickUp è lo strumento ideale per pianificare e condurre riunioni di produttività, soprattutto quando ci sono molti argomenti da trattare. Ti aiuta a definire obiettivi chiari, creare un programma dettagliato, assegnare ruoli e gestire in anticipo i materiali per la riunione.
Grazie a funzionalità/funzioni come la vista Tabella di ClickUp e le liste di controllo personalizzate, puoi assegnare attività, monitorare lo stato di preparazione e seguire le azioni da intraprendere.
È perfetto per tutto, dalle sincronizzazioni commerciali alle riunioni di pianificazione strategica, dove la coerenza, la chiarezza e il follow-up sono fondamentali.
con questo modello puoi anche: *
- Crea programmi dettagliati con attività secondarie annidate, tag di priorità e più assegnatari
- Imposta promemoria automatici prima delle riunioni e utilizza ClickUp Brain per follow-up intelligenti
- Aggiungi istantaneamente elementi del programma, argomenti di discussione o regole di base con /Check List all'interno del tuo area di lavoro
✅ Ideale per: Teams che desiderano organizzare riunioni efficienti e mirate con ruoli chiari, elementi da intraprendere e monitoraggio delle attività in tempo reale.
📚 Per saperne di più: Come creare una lista di controllo efficace per le riunioni
7. Modello ClickUp Meeting Tracker
Il modello ClickUp Meeting Tracker è una soluzione flessibile e completa per organizzare, effettuare il monitoraggio e dare seguito a qualsiasi tipo di riunione, che si tratti di revisioni strategiche, check-in quotidiani o persino feste di compleanno.
Consente di strutturare il flusso di lavoro consolidando in un unico posto i dettagli chiave delle riunioni, i partecipanti, gli elementi da intraprendere e i follow-up. Grazie alle visualizzazioni integrate e ai campi personalizzabili, è possibile pianificare in modo più intelligente, effettuare il monitoraggio dei progressi in modo chiaro e mantenere allineati tutti gli stakeholder.
Con questo modello puoi anche:
- Cattura dettagli specifici utilizzando campi come Tipo di riunione, Posizione, Cronometrista e Segretario
- Visualizza le riunioni nelle visualizzazioni Calendario, Riunione e Bacheca per rimanere organizzato ed evitare conflitti di programmazione
- Utilizza tag con codici colore o priorità per individuare a colpo d'occhio le riunioni più importanti
- Mantieni collegata la nota preparatoria e post-riunione per facilitarne la consultazione e la reportistica
✅ Ideale per: Teams e manager che necessitano di un sistema centralizzato e personalizzabile per pianificare, effettuare il monitoraggio e dare seguito a riunioni ricorrenti o ad hoc tra progetti e reparti.
8. Modello di riunione di avvio del progetto ClickUp
Il modello per riunioni di avvio del progetto ClickUp include una lista di controllo già pronta che copre tutti i punti chiave, dall'assegnazione dei ruoli (come il segretario e il cronometrista) agli obiettivi del progetto, alle responsabilità, alle sequenze e ai risultati chiave.
Questa struttura garantisce che la tua riunione rimanga mirata, efficiente e completa, sia che si tratti di lanciare un'iniziativa interna o di acquisire un nuovo client.
Inoltre, grazie a funzionalità/funzioni quali attività secondaria annidata, più assegnatari e reazioni ai commenti, puoi gestire la preparazione, la partecipazione e i follow-up senza alcuno sforzo.
Con questo modello puoi anche:
- Utilizza attività di ClickUp per mappare ogni punto del programma e ogni partecipante
- Presenta Sequenza, KPI, risultati attesi e definisci le scadenze
- Tieni traccia delle decisioni chiave e dei passaggi successivi con i titolari assegnati
- Presenta i membri del team e incoraggiali a fare una breve Introduzione a sé stessi per impostare il clima giusto
✅ Ideale per: Project manager, team leader e team a contatto con i client che desiderano un modo strutturato, efficiente e completamente tracciabile per avviare nuovi progetti e allineare tutte le parti interessate fin dal primo giorno.
👀 Lo sapevi? Circa il 92% delle persone svolge più attività contemporaneamente durante le riunioni e il 30% invia persino email mentre partecipa. Purtroppo, questo sovraccarico spesso porta ad affaticamento mentale. Per affrontare questo problema, utilizza il framework S.T.O.P. di Nir Eyal:
- segnalate* chiuso laptop/telefoni
- Parla apertamente dell'importanza di rimanere presenti
- Disattiva gli inviti non essenziali
- Fermati prima di cedere alle distrazioni
📚 Per saperne di più: Gestire riunioni di progetto efficaci: tipi chiave, strategie e suggerimenti
9. ClickUp Riunioni Of The Minute Modello MOM
Il modello ClickUp Meetings Of The Minute MOM ti aiuta a catturare ogni dettaglio importante delle tue riunioni. Ti consente di registrare una Sequenza degli eventi chiave, tenere traccia dei partecipanti e riassumere tutti i punti principali senza perdere il contesto.
Offre uno spazio strutturato per registrare i dettagli delle riunioni, gli elementi da intraprendere, le decisioni prese, le scadenze e i titolari, garantendo che ogni minuto sia produttivo e tracciabile.
Con questo modello puoi anche:
- Categorizza i tipi di riunione e collegali ai progetti pertinenti
- Organizza gli argomenti di discussione e le azioni da intraprendere con le liste di controllo di ClickUp
- Aggiungi urgenza e account con elementi da intraprendere contrassegnati da data e ora
- Aggiungi documenti, screenshot o presentazioni direttamente alla nota della riunione
- Fai riferimento alle riunioni incollate per dare seguito agli elementi o alle decisioni precedenti
✅ Ideale per: Teams che necessitano di un registro chiaro e accessibile di ogni riunione e vogliono assicurarsi che nulla venga tralasciato, soprattutto quando le cose procedono rapidamente o coinvolgono più reparti.
⚡ Archivio modelli: Trasforma note sparpinate in conclusioni chiare. Questi modelli di riepilogo delle riunioni ti aiutano a sintetizzare le decisioni chiave, effettuare il monitoraggio della titolarità e condividere riassunti attuabili, mantenendo il tuo team allineato e pronto ad andare avanti, anche dopo la fine della riunione.
10. Modello di nota per riunioni ClickUp
Il modello di note per riunioni di ClickUp è uno strumento potente che semplifica la presa di appunti e favorisce la collaborazione del team fornendo una struttura coerente e incentrata sull'azione per qualsiasi tipo di riunione. Consente di monitorare le presenze, gli elementi del programma, i punti di azione e le decisioni importanti.
Puoi prendere note in tempo reale o assegnare un incarico a qualcuno, utilizzare liste di controllo per registrare i punti di azione e aggiungere più assegnatari e data di scadenza. Il modello ti consente anche di collegare le note delle riunioni incollate, aiutandoti a creare una Sequenza degli eventi e a monitorare lo stato da una riunione all'altra.
Con questo modello puoi anche:
- Registra i partecipanti e assegna i ruoli per mantenere la partecipazione cancellata
- Registra i programmi e le decisioni con liste di controllo e documenti strutturati
- Collabora utilizzando commenti, reazioni e modifiche in tempo reale per mantenere il tuo team allineato prima, durante e dopo ogni sessione
✅ Ideale per: Team leader, capi reparto e collaboratori di progetto che necessitano di un metodo strutturato e ripetibile per prendere e consultare le note delle riunioni.
🌟 Suggerimento per la produttività: le riunioni consecutive possono metterti in difficoltà tra l'ascolto e la presa di nota, per poi chiederti in seguito "Abbiamo registrato quella decisione?" o "Quali erano gli elementi da fare?"
È qui che ClickUp AI Notetaker fa il suo passaggio. Ti consente di utilizzare l'IA per prendere nota durante le riunioni, così il tuo team può concentrarsi sulla conversazione
Ecco cosa fa automaticamente:
- Registra la conversazione intera
- Fornisce un chiaro riepilogo/riassunto TL;DR
- Evidenzia le decisioni chiave e i passaggi successivi
- Crea e assegna automaticamente le attività in ClickUp
- Archivia tutto in un documento ricercabile
11. Modello di verbale di riunione ClickUp
Il modello di verbale di riunione ClickUp ti aiuta a registrare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei risultati delle riunioni con precisione e account.
Ti consente di assegnare attività direttamente dalle note, tagga i partecipanti e monitora le azioni di follow-up, il tutto all'interno della tua area di lavoro di ClickUp. I partecipanti possono anche aggiungere aggiornamenti personali sui progressi prima della riunione.
Puoi personalizzare il layout in base al tuo stile di riunione. Ad esempio, riepiloghi/riassunti di una pagina per riunioni standup o sottopagine dettagliate per sessioni più lunghe. È anche altamente visivo, consentendoti di migliorare i verbali delle riunioni con liste di controllo, tabelle, contenuti multimediali e dati per una comprensione più rapida.
Con questo modello puoi anche:
- Registra i dettagli logistici delle riunioni, come data, ora, posizione, partecipanti e ruolo
- Registra il programma approvato per guidare la nota in modo strutturato e senza distrazioni
- Riepiloga/riassumere i punti chiave, le decisioni prese e i risultati delle votazioni per mantenere una documentazione chiara
- Assegna gli elementi da intraprendere utilizzando il software di gestione delle attività e le funzionalità/funzioni Tag di ClickUp
- Monitora lo stato con le analisi integrate e monitora i follow-up
✅ Ideale per: Team di progetto, responsabili di reparto e responsabili operativi alla ricerca di un modo trasparente, attuabile e ripetibile per gestire le riunioni, in particolare quando la documentazione è fondamentale.
💡 Suggerimento professionale: non ti piace scrivere i verbali delle riunioni? Basta premere "Registra" con ClickUp Clip, poi lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Trascriverà la tua riunione, estrarrà i punti chiave, le decisioni e gli elementi da fare, in modo che il tuo team rimanga allineato senza lavoro richiesto aggiuntivo.
12. Modello ClickUp per la comunicazione e la matrice delle riunioni del team
Il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrice è un framework che porta ordine nelle riunioni sul posto di lavoro consolidando le informazioni chiave, come il tipo di riunione, la frequenza, il pubblico, gli obiettivi, ecc., per ridurre al minimo le incomprensioni e semplificare il piano.
Hai a disposizione tre potenti visualizzazioni: un calendario per visualizzare gli orari, una bacheca Kanban per il monitoraggio dello stato delle riunioni in base al pubblico e un elenco per la modifica e la gestione dei dettagli delle riunioni.
Con questo modello puoi anche:
- Personalizza i campi con elenchi a discesa, tag delle persone, aree di testo ed etichette di stato
- Visualizza tutte le riunioni a colpo d'occhio, raggruppate per destinatari, frequenza e scopo
- Assegna la titolarità, definisci i passaggi preparatori e distingue le riunioni obbligatorie da quelle facoltative
- Promuovi l'efficienza gestendo programmi, note e follow-up in un unico posto
✅ Ideale per: Project manager, team leader e responsabili di reparto che necessitano di un sistema centralizzato per pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le riunioni e la comunicazione tra team ibridi o remoti.
🧭 Approfondimento rapido: quando crei la tua matrice delle riunioni, è importante determinare la frequenza con cui ogni riunione dovrebbe svolgersi: standup quotidiani, check-in settimanali o retrospettive mensili. Impostare la giusta cadenza delle riunioni aiuta a evitare il burnout e mantiene il tuo team allineato senza sovraccaricare il suo programma.
Riunioni semplificate con ClickUp
Monday.com offre una varietà di modelli per la gestione delle riunioni e della collaborazione. Questi modelli aiutano a strutturare i programmi, assegnare attività e dare seguito alle attività. Ma se stai cercando qualcosa che vada oltre il semplice piano e che integri effettivamente le tue riunioni nel tuo flusso di lavoro, ClickUp è lo strumento che fa per te.
Con ClickUp, non ti limiti a organizzare riunioni, ma le colleghi direttamente ai tuoi documenti, alle attività, ai dashboard e al monitoraggio dello stato. Ogni elemento e aggiornamento ha visibilità in tempo reale, le responsabilità sono chiaramente assegnate, la comunicazione è chiara e c'è meno passaggio da uno strumento all'altro.
Quindi, se sei pronto a eliminare i costi amministrativi dalle riunioni, prova ClickUp oggi stesso.
Iscriviti a ClickUp gratis!