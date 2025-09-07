Modelli gratuiti per la pianificazione dei turni di lavoro nei ristoranti per ottimizzare la pianificazione del personale

Ti è mai capitato che due server si presentassero per lo stesso turno mentre il tuo cuoco di linea chiama per chiedere se sono in programma? Questo è ciò che succede quando il programma dei tuoi dipendenti è un gioco d'ipotesi.

Un programma chiaro per il ristorante risolve il problema. Indica a tutto il team chi lavora, quando e dove. Inoltre, bilancia i turni, evita confusione e garantisce un funzionamento regolare. Mantiene anche i tuoi dipendenti soddisfatti e offre loro l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata di cui hanno bisogno per presentarsi al lavoro pronti e concentrati.

Non dovrai più scrivere il nuovo programma su una lavagna online o destreggiarti tra i testi. I modelli gratuiti per i turni di lavoro nei ristoranti ti semplificano la vita. Basta inserire le informazioni relative al tuo team e tornare a gestire la tua azienda.

In questa guida scoprirai cosa sono questi modelli, quali sono le caratteristiche di un buon modello e potrai accedere ai migliori modelli gratis di pianificazione orari per ristoranti di ClickUp, che potrai utilizzare immediatamente.

Cosa sono i modelli di calendario per ristoranti?

un modello di calendario per ristoranti è un layout già pronto che ti aiuta a organizzare i turni, assegnare i ruoli e gestire gli orari del tuo team*. Invece di creare un calendario da zero, inserisci nomi, ruoli e orari di inizio turno in un formattare predefinito, semplificando il processo di creazione dei calendari.

La maggior parte dei modelli segue un formattare settimanale, offrendoti la flessibilità necessaria per adeguare il personale in base alle esigenze aziendali e alla disponibilità dei dipendenti.

Che tu sia un manager o un supervisore dei turni, l'utilizzo di un modello di pianificazione del personale ti consente di organizzare il tuo team e migliorarne la produttività.

Con un calendario di lavoro chiaro, tutti sanno quando e dove sono richiesti. I modelli sono disponibili in diversi formattare: fogli di calcolo, PDF stampabili o strumenti digitali. Un modello gratuito per il calendario dei turni di lavoro nel settore della ristorazione spesso funziona bene, soprattutto per i piccoli team o i ristoranti indipendenti.

💡 Suggerimento professionale: Se gestisci un ristorante, comprendere la gestione delle risorse può rendere il piano molto più semplice. Ti aiuta a pianificare in modo più intelligente, a utilizzare il tuo team in modo più efficace e a evitare di sovraccaricare il personale.

Modelli di calendario per ristoranti

I seguenti modelli di calendario per ristoranti ti aiuteranno a monitorare le ore di lavoro e a gestire il tuo team con meno stress. Ma se potessi rendere la pianificazione del calendario del ristorante davvero un gioco da ragazzi!

ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, può trasformare questa possibilità in realtà. Piani i turni del personale, monitora le consegne delle scorte e gestisci le offerte speciali settimanali, tutto in un unico posto. Grazie alle visualizzazioni personalizzabili e ai promemoria, la tua cucina funzionerà senza intoppi e il tuo team sarà sempre in sincronizzazione.

1. Modello di calendario di lavoro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i turni settimanali e la capacità del team con il modello di calendario di lavoro dei dipendenti ClickUp

La pianificazione dei turni dei dipendenti non si limita alla compilazione di un calendario. È necessario bilanciare i carichi di lavoro, controllare i costi del personale e rispettare le leggi sul lavoro, il tutto gestendo i cambiamenti dell'ultimo minuto. Il modello di calendario di lavoro dei dipendenti di ClickUp ti aiuta a mantenere il controllo semplificando il piano dei turni, migliorando la visibilità dei carichi di lavoro e mantenendo le operazioni del tuo team in linea con gli obiettivi.

*questo modello consente di

Visualizza il calendario dei dipendenti in sette modi diversi, tra cui calendario settimanale, capacità dei dipendenti e bacheca dello stato

Monitora lo stato di avanzamento delle attività con stati personalizzati come "in corso" e "blocco"

Registra i costi del lavoro, la tariffa oraria e il responsabile dei turni utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Segnate i conflitti di programmazione e riducete il burnout bilanciando i carichi di lavoro

Rimani al passo con la conformità normativa in materia di lavoro grazie a una chiara visibilità delle attività e alla documentazione

🔑 Ideale per: manager alla ricerca di uno strumento di pianificazione che combini flessibilità, visibilità e facilità d'uso.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Excel

2. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Blocca il tempo in base al tipo di attività, alla posizione o alla disponibilità utilizzando il modello di blocco della pianificazione di ClickUp

Rimanere produttivi significa molto più che scrivere elenchi da fare. È necessario un programma chiaro che indichi su cosa concentrarsi e quando, aiutandoti a gestire bene il tuo tempo. Il modello di blocco del programma ClickUp ti aiuta a pianificare con precisione la tua giornata, settimana o mese. Ti fornisce la struttura per gestire le attività, evitare sovraprenotazioni e rimanere concentrato durante tutta la giornata.

*questo modello consente di

Suddividi il tuo tempo in visualizzazioni ClickUp giornaliere, settimanali o mensili per un piano flessibile

Organizza le attività con il modulo di pianificazione e la visualizzazione delle attività

Tieni traccia dei progressi con stati personalizzati come "Da fare", "in corso" e "completato"

Assegna il lavoro in base alla disponibilità, al tipo di attività e alla posizione utilizzando i campi personalizzati

Riduci il burnout creando turni realistici ed equilibrati

🔑 Ideale per: manager e team leader che desiderano pianificare le loro giornate con intenzionalità e ridurre il tempo dedicato ad attività non strutturate.

3. Modello di calendario dei turni di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna i turni, segnala le assenze e effettua il monitoraggio delle esigenze quotidiane di personale con il modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp

I turni a rotazione possono diventare rapidamente caotici, soprattutto con il personale part-time, le assenze improvvise e i cambiamenti dell'ultimo minuto. Il modello di calendario dei turni di lavoro di ClickUp ti aiuta a gestire tutto senza rallentamenti.

È pensato per i team che hanno bisogno di una pianificazione chiara, di adeguamenti rapidi e di una visibilità in tempo reale su chi sta lavorando e chi no.

*questo modello consente di

Mostra la copertura settimanale utilizzando le visualizzazioni "Turni", "Elenco" e "Guida introduttiva"

Monitora le assenze con campi come "Turno", "Assente" e "Motivo dell'assenza"

Monitora lo stato dei turni con stati personalizzati come "Da fare", "in corso" e "terminato"

Segnalate le assenze e modificate gli incarichi senza alterare l'intero programma

Mantieni la pianificazione semplice per operazioni frenetiche, settimana dopo settimana

🔑 Ideale per: supervisori dei turni e manager di ristoranti che devono gestire i cambiamenti quotidiani senza perdere il monitoraggio di chi è presente, chi è assente e perché.

💡 Suggerimento professionale: in un ristorante, non tutte le attività hanno lo stesso peso. Imparare a stabilire le priorità ti aiuta a concentrarti su ciò che conta davvero, che si tratti di prepararsi per l'ora di punta della cena o di gestire una prenotazione dell'ultimo minuto. Vuoi affinare questa abilità? Questa guida sulla definizione delle priorità delle attività offre passaggi pratici per aiutarti a rimanere in carreggiata.

4. Modello di rapporto sui turni ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra gli aggiornamenti chiave sui turni, i problemi e i passaggi di consegne del team con il modello di rapporto sui turni di ClickUp

Quando un turno finisce, la cosa più importante è quello che viene passato al gruppo successivo. Note mancanti o aggiornamenti incompleti possono mandare in tilt il team successivo. Il modello di rapporto sui turni di ClickUp è stato creato proprio per evitare che questo succeda.

Si concentra sulla documentazione esatta di ciò che è accaduto durante un turno, dalle prestazioni del personale ai problemi imprevisti.

*questo modello consente di

Raccogli aggiornamenti strutturati sui turni tramite i moduli ClickUp integrati

Documenta le prestazioni del personale, gli incidenti e le attività aperte

Inserisci la reportistica in una dashboard centralizzata per garantire la visibilità ai manager

Monitora i modelli, segnala i problemi ricorrenti e riconosci i migliori performer

Includi campi per le approvazioni e le note della direzione per rendere i feedback utilizzabili

🔑 Ideale per: titolari di ristoranti e responsabili dei turni che necessitano di passaggi di consegne affidabili, monitoraggio delle prestazioni e registrazione di ogni turno che vada oltre le fasce orarie.

📣 La voce dei clienti personalizzati: Ecco cosa dice Ryan Lamb, Operating Partner di Chick-fil-A: Stavamo iniziando ad accumulare molte ore dedicate alle attività di amministratore, alla pianificazione e altro ancora. ClickUp ci ha aiutato a invertire l'impatto che questo aveva sul nostro Business. Stavamo iniziando ad accumulare molte ore dedicate alle attività di amministratore, alla pianificazione e altro ancora. ClickUp ci ha aiutato a invertire l'impatto che questo aveva sul nostro aziendale.

5. Modello di calendario orario ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi la tua giornata in attività orarie mirate e monitora i costi del lavoro con il modello di pianificazione oraria ClickUp

In un ristorante affollato, la giornata scorre veloce. La preparazione inizia presto, il servizio procede a ondate e le pause devono essere programmate con precisione. Il modello di orario ClickUp è stato creato proprio per questo tipo di precisione. Questo schema ti offre una visibilità in tempo reale sui tempi delle attività, sui costi e sulle prestazioni del personale, in modo che ogni ora lavori di più.

*questo modello consente di

Monitora le attività orarie, i pagamenti e la frequenza delle attività in un unico posto

Registra le prestazioni e i tempi del personale per individuare rapidamente le tendenze

Suddividi gli orari e i costi del lavoro per persona per facilitare la pianificazione del piano

Modifica la copertura giornaliera senza interrompere il servizio

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che hanno bisogno di tenere sotto controllo gli orari dei turni, monitorare i costi del personale e gestire ogni attività con chiarezza.

6. Modello di turni del personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ordina il personale in base al ruolo, al team o alla posizione per ottimizzare la pianificazione e effettuare il monitoraggio della disponibilità con il modello di roster del personale ClickUp

Monitorare il personale non significa solo annotare i nomi su un calendario. È necessario conoscere i ruoli, le posizioni e la disponibilità a colpo d'occhio. Il modello di calendario del personale di ClickUp ti offre un modo semplice per tenere tutto in ordine.

*questo modello consente di

Organizza il roster del personale per ruolo, reparto, turno o posizione

Archivia le informazioni di contatto e i dettagli del team in un unico posto centrale

Ordina e filtra per assegnare il lavoro in modo rapido e accurato

Tieni traccia e ottimizza i permessi per evitare conflitti di programmazione

Presenta tutto in un layout chiaro, simile a un foglio di calcolo

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti e team delle risorse umane che necessitano di un calendario chiaro e aggiornato che fornisca supporto a una pianificazione intelligente e garantisca il funzionamento ottimale del team.

📖 Leggi anche: Il miglior software di gestione alimentare che vale la pena provare

7. Modello di calendario ferie ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano in base alle assenze del team registrando i tipi di ferie e visualizzando i giorni di assenza in un calendario condiviso con il modello di calendario ferie ClickUp

Le ferie fanno parte del lavoro. Ma quando gestisci un ristorante, un turno mancante può mandare tutto all'aria. Il modello di calendario ferie di ClickUp ti aiuta a stare al passo con tutto questo. Mostra chi è in ferie, quando e perché, così puoi pianificare in anticipo, garantire la copertura del personale ed evitare cambiamenti dell'ultimo minuto nella pianificazione.

*questo modello consente di

Registra le assenze ora per ora, con i dettagli relativi al motivo e all'approvazione

Mostra i tipi di ferie per individuare le tendenze e gestire l'equità

Visualizza la copertura nel calendario ClickUp per un piano rapido

Aiutati a prevenire le carenze di personale prima che influiscano sul servizio

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti e personale delle risorse umane che necessitano di un modo chiaro e affidabile per gestire le richieste di ferie ed evitare carenze di personale.

👀 Lo sapevi? Il programma di lavoro 9/80 offre ai team un giorno intero di riposo ogni due settimane, senza ridurre le ore lavorative. È molto diffuso negli uffici, ma questo concetto potrebbe ispirare nuovi modi per rendere più flessibile il programma del tuo ristorante.

8. Modello di calendario 24 ore su 24 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica la copertura dell'intera giornata per operazioni senza interruzioni con il modello di pianificazione oraria 24 ore su 24 di ClickUp

Quando il tuo ristorante è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non puoi permetterti di perdere di vista il tempo. Ogni ora è importante. Questo modello di calendario 24 ore su 24 di ClickUp è pensato per i locali che non rallentano mai, dove il personale notturno, i team di preparazione e i turni a rotazione devono rimanere in sincronizzazione.

*questo modello consente di

Pianifica turni, pause e attività chiave su una Sequenza completa di 24 ore

Tieni traccia delle note, dei check-in del team e dei problemi quotidiani in tempo reale

Assegna il lavoro e modificalo al volo senza perdere visibilità

Cattura il ritmo completo della tua giornata, non solo gli elenchi delle attività

Mantieni allineati i Teams in rapido movimento e le operazioni stabili

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti e capoturno che hanno bisogno di coprire l'intera giornata senza caos, ora per ora, attività per attività.

9. Modello di calendario del team ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina le attività e i ruoli del tuo team con il modello di calendario del team ClickUp

Gestire il personale di un ristorante non significa solo pubblicare un calendario. Devi avere la certezza che il tuo team sia in grado di gestire la giornata. Il modello di calendario del team ClickUp ti offre una visualizzazione completa del tuo personale e delle sue responsabilità, in modo che tutto sia organizzato, la copertura rimanga equilibrata e il servizio quotidiano proceda senza interruzioni.

*questo modello consente di

Assegna i ruoli in base alla posizione, alla sezione o alla postazione per garantire la massima chiarezza al team

Aiuta i nuovi assunti a rimanere nel monitoraggio con assegnazioni di attività chiare

Consente di modificare rapidamente i turni in caso di assenze o picchi di domanda

Evita di riscrivere il programma spostando le attività invece di ricostruire il piano

Mantieni alta la visibilità in modo da poter individuare e risolvere rapidamente eventuali lacune nella copertura

🔑 Ideale per: manager e supervisori di ristoranti che desiderano ridurre la confusione, delegare il lavoro in modo chiaro e mantenere l'intero team allineato sugli stessi obiettivi.

10. Modello di reportistica sul cambio turno ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta le responsabilità e i problemi aperti tra i turni con il modello di rapporto sul cambio turno di ClickUp

Quando un turno finisce e ne inizia un altro, i dettagli sono importanti. Il modello di report sul cambio turno di ClickUp aiuta il tuo team a condividere gli aggiornamenti chiave, a monitorare le attività in sospeso e a segnalare i problemi prima che si aggravino.

*questo modello consente di

Registra le attività completate, gli incidenti e le responsabilità ancora aperte

Includi gli orari dei turni, i nomi dei dipendenti e i riepiloghi/riassunti del lavoro in un unico posto

Evidenzia le sfide in modo che il team successivo possa agire rapidamente

Fornisci un formattare chiaro e ripetibile per ogni cambio di turno

Migliora l'accountability e riduci gli errori durante i passaggi di consegne

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti e supervisori dei turni che necessitano di un metodo affidabile per documentare le attività dei turni e garantire passaggi di consegne senza intoppi.

11. Modello di calendario mensile di ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le attività, assegna i titolari e mantieni le operazioni mensili in linea con il modello di programma di lavoro mensile ClickUp

Il modello di calendario mensile di ClickUp ti aiuta a vedere il quadro generale: cosa deve essere fatto, quando e chi ne è responsabile. Ti offre la possibilità di visualizzare ciò che deve essere fatto, chi lo fa e quando, in modo da poter gestire attività, teams e sequenze senza perdere un colpo.

*questo modello consente di

Pianifica le attività per tutto il mese con scadenze e assegnatari chiari

Monitora lo stato, aggiorna le priorità e modifica i piani secondo necessità

Registra i dettagli chiave come costi, tipi di attività e titolare

Aiuta i team a rimanere allineati sugli obiettivi generali e sulle azioni quotidiane

Riduci le corse dell'ultimo minuto con un piano mensile strutturato

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che devono elaborare un piano per le operazioni mensili, coordinare il personale e garantire che tutto funzioni correttamente.

📖 Leggi anche: Crea un programma di progetto efficiente per il progetto del tuo team

12. Modello di calendario ClickUp 2-2-3

Ottieni il modello gratis Gestisci i turni a rotazione per bilanciare i carichi di lavoro con il modello di calendario 2-2-3 di ClickUp

Quando sei aperto tutti i giorni, hai bisogno di un programma che permetta alle persone di lavorare senza esaurirsi. Il modello di programma 2-2-3 di ClickUp è stato creato proprio per questo.

Questo modello ti aiuta a implementare un programma di lavoro 2-2-3 che mantiene i turni equi e i team ricaricati, senza sacrificare la coerenza o le prestazioni.

*questo modello consente di

Segui una rotazione di 2 giorni di lavoro, 2 di riposo e 3 di lavoro su un ciclo di 28 giorni

Assegna ruoli come cuoco, server o manager per mantenere chiare le attività

Monitora le presenze e mantieni un organico equilibrato tra i turni

Riduci il burnout bilanciando lavoro e riposo per ogni membro del team

Forniamo supporto alle operazioni continue senza interruzioni o supposizioni sui turni

🔑 Ideale per: manager che gestiscono attività operative 24 ore su 24 e necessitano di un programma a rotazione che garantisca un equilibrio tra copertura e work-life balance.

13. Modello di tabella oraria ClickUp Services

Ottieni il modello gratis Monitora le ore lavorative dei dipendenti, le tariffe salariali e i dettagli relativi alle ferie con il modello di tabella oraria giornaliero di ClickUp

Tenere traccia delle ore lavorative in un ristorante basato sui servizi ti aiuta a capire dove vanno a finire ogni minuto e ogni dollaro. Il modello di tabella oraria per i servizi di ClickUp ti aiuta a farlo. È progettato per semplificare il monitoraggio della manodopera, migliorare le decisioni relative alla pianificazione e mantenere accurata la contabilità salariale, senza ulteriori oneri dell'amministratore.

*questo modello consente di

Registra le ore di lavoro, i congedi per malattia e le ferie

Monitora le valutazioni orarie e calcola automaticamente la retribuzione totale

Monitora le prestazioni dei dipendenti per gestire i costi del lavoro

Offri la possibilità di visualizzare le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili per individuare le tendenze

Sfrutta le integrazioni di ClickUp per integrarti con i più diffusi strumenti di elaborazione delle buste paga

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che hanno bisogno di effettuare il monitoraggio delle ore dei dipendenti, gestire i costi del lavoro e garantire una pianificazione efficiente.

14. Modello di disponibilità per il calendario personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Condivisione e gestione della disponibilità individuale per evitare conflitti di programmazione con il modello di disponibilità personale ClickUp

Alcuni giorni ti sfuggono di mano. Le attività si accumulano, i turni si sovrappongono e nessuno sa con certezza chi è effettivamente disponibile. Il modello di disponibilità personale di ClickUp ti aiuta a risolvere il problema.

Questo modello ti aiuta a stare al passo con i tempi rendendo la tua disponibilità con visibilità, organizzata e facile da gestire. È pensato per team flessibili che hanno bisogno di chiarezza senza continui scambi di comunicazioni.

*questo modello consente di

Imposta il blocco della disponibilità per ora e segnala i conflitti di programmazione

Registra riunioni, turni, tempo libero e nota in un unico posto

Rendi più facile per i manager pianificare i turni in base alla disponibilità in tempo reale

Aiuta il personale part-time o con più ruoli a organizzarsi al meglio nonostante i turni mutevoli

Mantieni gli orari cancellati senza fare affidamento su testi o messaggi sparsi

🔑 Ideale per: personale part-time, gestori di ristoranti o capi team che hanno bisogno di un modo semplice per la condivisione e la gestione della disponibilità senza continue comunicazioni.

📮 ClickUp Insight: il 32% dei lavoratori fatica a ritagliarsi del tempo libero, ma solo il 14% lo blocca sul proprio Calendario. Se non è programmato, non è protetto! 📆 Il calendario di ClickUp ti aiuta a riservare ore personali come le riunioni. Ha la sincronizzazione con calendari esterni, ti consente di impostare blocchi di tempo ricorrenti per il lavoro e la vita privata e ti permette di trascinare e rilasciare eventi o attività per modificare facilmente il tuo programma. Ferma il lavoro dell'ultimo minuto prima che invada il tuo tempo libero! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

15. Modello di calendario per ristoranti di Workfeed

tramite Workfeed

I fogli di calcolo Excel possono fare il lavoro, ma spesso creano più lavoro di quanto ne facciano risparmiare. Il modello gratis per la pianificazione dei turni di lavoro nel settore della ristorazione di Workfeed ti consente di creare turni settimanali senza il solito mal di testa causato dal formattare.

Si tratta di un semplice file Excel che ti aiuta a organizzarti senza dover acquistare un software completo.

*questo modello consente di

Consente di personalizzare i giorni di inizio, gli orari dei turni e i nomi dei dipendenti in modo personalizzato

Utilizza gli elenchi a discesa per assegnare i ruoli e ridurre l'inserimento manuale dei dati

Mantieni il tuo programma settimanale cancellato e facile da leggere

Contribuisci a ridurre al minimo i conflitti tra i turni senza aggiungere complessità

Utilizzabile come opzione pratica prima di passare a strumenti avanzati

🔑 Ideale per: titolari di piccoli ristoranti e responsabili dei turni che desiderano un calendario semplice e modificabile, facile da condividere e da aggiornare.

16. Modello di pianificazione per ristoranti di Toast

tramite Toast

Gestire turni, ruoli e orari in un ristorante affollato può essere complicato. Il modello di pianificazione per ristoranti di Toast offre un modo semplice per organizzarsi senza complicare eccessivamente il processo. Questo modello è realizzato in Excel, facile da personalizzare e ideale per i ristoranti che desiderano una struttura senza software aggiuntivi.

*questo modello consente di

Assegna i ruoli, imposta gli orari dei turni e inserisci i nomi dei dipendenti

Calcola automaticamente le ore totali per aiutarti a gestire i costi del lavoro

Offri un layout chiaro e ripetibile per l'uso settimanale

Aggiorna rapidamente i turni senza difficoltà di apprendimento

Offri un'alternativa pratica alle piattaforme di pianificazione complete, come provider

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti e titolari di piccole imprese che cercano un modo semplice ed efficiente per organizzare i turni settimanali del personale e monitorare le ore di lavoro.

17. Modello di foglio di calcolo per la pianificazione del personale di ristorante di GooDocs

tramite GooDocs

il modello di calendario del personale per ristoranti di Goodocs* è progettato per un piano rapido senza distrazioni. Funziona sia con Fogli Google che con Excel, quindi puoi utilizzarlo, renderlo personalizzato e condividerlo con il tuo team senza bisogno di strumenti o app aggiuntivi.

*questo modello consente di

Elenco i nomi dei dipendenti e i loro ruoli, come server, host o cuoco

Blocco i turni per tutti i sette giorni con una griglia settimanale chiara

Forniamo supporto ai turni mattutini, pomeridiani e serali con una formattazione flessibile

Utilizza i codici colore per rendere i turni più facili da leggere a colpo d'occhio

Stampa o effettua la condivisione in formato digitale per aggiornamenti rapidi del team

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che desiderano un calendario semplice e modificabile, facile da compilare, stampare e affiggere sulla bacheca della sala pausa.

📖 Leggi anche: Gestione dei risultati finali dei progetti con modelli ed esempi

18. Calendario a colori per ristoranti di GooDocs

tramite GooDocs

Il modello colorato per il calendario del ristorante di Goodocs è progettato per aggiornamenti rapidi e comunicazioni chiare. Realizzato in Google Slides e PowerPoint, è facile da aprire, modificare e visualizzare dove il tuo team può vederlo, senza necessità di configurazione o apprendimento.

*questo modello consente di

Assegna nomi, ruoli e orari di turno ai dipendenti in un layout semplice

Usa i giorni contrassegnati dal colore diverso per rendere più facile la lettura del programma settimanale

Includi spazio per note come obiettivi, eventi o promemoria sull'inventario

Stampa o visualizza in formato digitale per una visibilità a livello di team

Aiuta tutti a rimanere allineati senza strumenti complessi o monitoraggio del tempo

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che desiderano un programma settimanale visivo e facile da modificare, che il personale possa leggere rapidamente e seguire senza problemi.

19. Modello di calendario del lavoro per ristoranti di Restaurantowner.com

Il modello di calendario del lavoro per ristoranti di RestaurantOwner.com è realizzato in Excel e delinea chiaramente tutti i dettagli, grandi e piccoli. Puoi programmare fino a 100 dipendenti in 20 reparti: Front, cucina, barra e così via.

*questo modello consente di

Assegna fino a 50 tipi di turni utilizzando gli elenchi a discesa per una pianificazione più rapida

Assistenza ai turni doppi e alle esigenze complesse di personale

Calcola automaticamente le ore settimanali totali e i costi di manodopera per controllare il tuo budget

Copri sei settimane all'intervallo per un piano a lungo termine e la preparazione degli eventi

Offri un layout chiaro e essenziale, pensato per team con volumi elevati

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che necessitano di uno strumento dettagliato basato su Excel per pianificare i turni, monitorare i costi del lavoro ed evitare lacune nella copertura tra i reparti.

20. Modello di calendario per ristoranti di 7Shifts

tramite 7Shifts

Il modello Excel per la pianificazione dei turni di lavoro nei ristoranti 7shifts è semplice, chiaro e pensato per un piano rapido. Si apre in Excel e offre un layout settimanale chiaro in cui inserire nomi, ruoli e orari dei turni.

*questo modello consente di

Inserisci facilmente i nomi dei dipendenti, i ruoli e gli orari dei turni

Utilizza gli elenchi a discesa per le posizioni più comuni come server, hostess e barista

Da copiare e riutilizzare settimanalmente per una programmazione coerente

Stampali, affiggili o condividili con il tuo team secondo necessità

Mantieni i turni cancellati senza configurazioni o funzionalità/funzione aggiuntive

🔑 Ideale per: gestori di ristoranti che desiderano un modo semplice e intuitivo per pianificare il personale ogni settimana senza utilizzare software complessi.

Cosa rende efficace un modello di calendario per ristoranti?

Ora che sei arrivato a questo punto del blog, come fai a sapere quale modello di calendario per ristoranti è più adatto alle tue esigenze?

Un modello di calendario ben progettato mantiene il tuo team organizzato, riduce la confusione e aiuta a controllare i costi del personale. Inoltre, struttura il tuo piano settimanale e offre supporto a una migliore copertura dei turni.

Ecco le funzionalità chiave che un modello ideale di calendario per ristoranti dovrebbe includere:

struttura dei turni chiara*: definisci gli orari dei turni giornalieri utilizzando le tabelle orarie dei dipendenti per garantire la copertura completa dei servizi di colazione, pranzo e cena

campi di assegnazione dei ruoli*: assegna attività e ruoli (server, cuochi, host) in modo che tutti conoscano le proprie responsabilità

layout del programma settimanale*: visualizza tutti i sette giorni in un unico posto per pianificare il piano del personale ed evitare lacune

monitoraggio delle ore di lavoro*: controlla il totale delle ore di lavoro per gestire i costi del personale ed evitare gli straordinari

Sezione disponibilità dei dipendenti : registra la disponibilità del team per ridurre i conflitti di programmazione e i cambiamenti dell'ultimo minuto

spazio per note e comunicazioni*: lascia spazio per le note del manager o i promemoria specifici relativi ai turni

supporto all'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata*: spazio per alternare i turni in modo equo e prevenire il burnout tra il personale

formattare stampabile e digitale*: facile condivisione con il tuo team, sia su carta che online

Elimina il caos dalla pianificazione dei turni nel ristorante con ClickUp

Creare un programma per il personale non dovrebbe sembrare come risolvere un puzzle con dei pezzi mancanti. Con ClickUp, puoi abbandonare la lavagna online e iniziare a gestire il programma del tuo ristorante con facilità.

Piano i turni, monitora i costi del lavoro, registra la disponibilità e apporta modifiche in tempo reale, il tutto in un unico spazio di lavoro intuitivo. Niente più testo, annotazioni su grafici stampati o problemi dell'ultimo minuto. Solo un sistema semplificato che mantiene il tuo team allineato e il tuo servizio efficiente.

E con oltre 1.000 modelli (compresi quelli per la pianificazione dei turni di lavoro nei ristoranti che hai visto sopra), ClickUp ti offre la possibilità di organizzarti al meglio, il tutto mentre servi ottimo cibo e guidi un team eccezionale.

✨ Pronto a semplificare il tuo programma? Iscriviti a ClickUp e inizia gratis, per sempre.