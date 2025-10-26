i 11 migliori software per la creazione di database per la gestione dei dati strutturati

Quando più team accedono agli stessi dati, il caos si diffonde rapidamente. Il reparto marketing registra i lead in un modo, mentre quello commerciale li registra in un altro. Il reparto operativo aggiunge nuovi tag. Il reparto sviluppo aggiorna lo schema. Improvvisamente, nessuno sa più quale sia la versione corretta.

È qui che entra in gioco un ottimo software per la creazione di database: ti consente di raccogliere, archiviare e di effettuare la sincronizzazione dei dati tra i team, mantenendoli puliti, con connessione e utilizzabili.

In questo post abbiamo raccolto 11 dei migliori database builder per aiutarti a mantenere una collaborazione fluida, una struttura coerente e dati cristallini, indipendentemente dal numero di persone coinvolte. 🤝

I migliori software per la creazione di database in sintesi

Queste sono le migliori opzioni per i software per la creazione di database a confronto.

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi ClickUp Database e project management all-in-one Dimensioni del team: singoli individui e team di tutte le dimensioni Attività di ClickUp come record, campi personalizzati, vista Tabella, automazioni, dashboard, ClickUp Brain Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Google AppSheet Creazione di app senza codice all'interno di Google Workspace Dimensione del team: da singoli individui ad aziende di medie dimensioni Logica drag-and-drop, integrazione con il database di Fogli Google , sincronizzazione offline, dashboard ottimizzate per dispositivi mobili Gratis; a partire da 5 $ al mese per utente Microsoft SQL Server DBMS relazionale di livello azienda Dimensione del team: sviluppatori e amministratori di database OLTP in memoria, supporto JSON/grafico, disponibilità Always On Prezzi personalizzati Microsoft Access Creazione di database desktop e utilizzo locale Dimensione del team: piccoli team e amministratori Procedure guidate per tabelle, macro VBA, interfaccia utente basata su moduli 179,99 $/utente (una tantum) Zoho Autore App aziendali low-code con automazione dei flussi di lavoro Dimensione del team: team di marketing e operazioni di piccole e medie dimensioni Generatore drag-and-drop, scripting Deluge, implementazione mobile Versione di prova gratis; a partire da 12 $ al mese per utente Knack Database online senza codice Dimensione del team: singoli individui, amministratori di database e piccoli team Autorizzazioni basate sui ruoli, app incorporabili, grafici/mappe A partire da 19 $ al mese per utente Caspio App low-code conformi agli standard aziendali Dimensione del team: aziende di medie dimensioni e team operativi aziendali Conforme agli standard HIPAA/SOC 2, API REST, generatore point-and-click Prezzi personalizzati Zapier Piattaforma di automazione che crea la connessione tra app e flussi di lavoro Dimensione del team: singoli individui e team di marketing/operazioni di medie dimensioni oltre 6.000 integrazioni, flussi in più passaggi, gestione degli errori Gratis; a partire da 19 $ al mese Tadabase Crea rapidamente app web complesse Dimensione del team: team aziendali e amministratori di sistema Layout multi-tabella, white labeling, automazione PDF/email A partire da 50 $ al mese per utente PostgreSQL Motore SQL open source avanzato per set di dati di grandi dimensioni Dimensioni del team: aziende di medie dimensioni e grandi imprese JSONB/matrice, PostGIS, replica, estensibilità Gratis (open source) Airtable Fogli di calcolo relazionali con collaborazione Dimensione del team: team di prodotto e contenuto di piccole e medie dimensioni Visualizzare personalizzato, automazioni, integrazioni Slack/Gmail e strumenti interni di visualizzazione dei dati Gratis; a partire da 20 $ al mese per utente

Cosa cercare in un software per la creazione di database?

Ecco un elenco delle caratteristiche da ricercare in un software gratis per database:

Definisci facilmente la struttura dei tuoi dati con campi, tabelle e relazioni personalizzabili

Automatizza le attività ripetitive e gli aggiornamenti con flussi di lavoro o integrazioni integrati

Visualizza i tuoi dati in diversi formati, come tabelle, moduli, Kanban o vista Gantt

Controlla l'accesso degli utenti con autorizzazioni basate sui ruoli per proteggere le informazioni sensibili

Adatta il tuo database alla crescita del tuo team o alla complessità dei dati, senza problemi di prestazioni

collabora in tempo reale *con supporto multiutente e monitoraggio delle attività

Onboarding facile dei nuovi utenti grazie a facile dei nuovi utenti grazie a modelli di fogli di calcolo , documentazione e una curva di apprendimento ridotta

🔍 Lo sapevi? Il primo vero database per computer è apparso negli anni '60, con l'Integrated Data Store (IDS) di Charles Bachman, spesso considerato il primo vero DBMS.

Il miglior software per la creazione di database

Il tuo attuale sistema ti sembra più una soluzione provvisoria? Ecco alcuni dei migliori strumenti software gratis per project management, che consentono di creare sistemi strutturati, flessibili e scalabili. 🎯

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per database all-in-one e project management)

Crea la tua prima attività in ClickUp Crea attività di ClickUp personalizzate come record nel tuo progetto

Il primo dell'elenco della nostra lista è ClickUp. È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

In combinazione con il software di project management CRM ClickUp, unisce le funzionalità di un database relazionale con quelle di esecuzione dei progetti. Ciò significa che puoi tenere traccia dei contatti come un CRM, creare flussi di lavoro come un team operativo e assegnare elementi come un project manager.

Attività di ClickUp

Pensa alle attività di ClickUp come al tuo "record" in termini di database. Ogni attività contiene un titolo, una descrizione, una lista di controllo, dei file, degli assegnatari e dei commenti.

Supponiamo che tu stia utilizzando ClickUp come sistema di gestione dei client. A ogni client viene assegnata un'attività in cui è possibile aggiungere una lista di controllo per i passaggi di onboarding, caricare contratti firmati o accordi di riservatezza e lasciare note interne.

Crea campi personalizzati ClickUp per assicurarti di filtrare in base a ciò che conta di più

ClickUp campi personalizzati è il luogo in cui la piattaforma inizia davvero a funzionare come un database. È possibile aggiungere elenchi a discesa, date, numeri di telefono, caselle di controllo, URL e persino campi calcolati. Questi campi creano una struttura su misura per le tue esigenze.

Ad esempio, stai gestendo le partnership con gli influencer. Per ogni attività della campagna, aggiungi: Un campo personalizzato per il Livello Influencer (ad es. Oro, Argento, Bronzo)

Formattare il contenuto (Reel, Post, Story)

Termine di consegna

Stato di approvazione con elenchi a discesa codificati a colore

Dipendenze nelle attività di ClickUp

Abbinalo a ClickUp Task Dependencies e avrai il controllo sulla sequenza. Tutto quello che devi fare è impostare le relazioni tra le attività consecutive e ClickUp ti avviserà quando le attività in ritardo influenzano la tua tempistica.

Organizza le attività e modifica i dati in blocco con l'intuitiva vista Tabella di ClickUp

Se vivi tra i fogli di calcolo, la vista Tabella di ClickUp ti risulterà piacevolmente familiare.

Ogni riga rappresenta un'attività e ogni colonna corrisponde a un campo (stato, assegnatario, dati personalizzati), con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Se gestisci un calendario dei contenuti, puoi visualizzare gli argomenti degli articoli in base all'autore assegnato e al numero di parole, ordinare in base a chi è in ritardo e aggiungere opzioni di filtro avanzate.

Crea regole personalizzate per mantenere attivo il tuo flusso di lavoro con ClickUp Automazioni

Ora, aggiungi ClickUp Automazioni e il tuo spazio di lavoro inizierà a pensare in modo intelligente. Puoi creare regole "quando. se" senza codice.

Supponiamo che tu stia gestendo il feedback dei clienti. Ogni volta che qualcuno compila un modulo di feedback, un'automazione può assegnarlo al team del supporto e impostare la priorità in base all'analisi del sentiment.

La creazione di un database è solo il primo passaggio: mantenerlo aggiornato è dove inizia la vera sfida. 🎥 In questo video imparerai come automatizzare i flussi di lavoro in soli cinque minuti, in modo che il tuo database rimanga accurato, i tuoi processi rimangano in sincronizzazione e il tuo team dedichi meno tempo agli aggiornamenti manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Acquisizione dei dati: crea sondaggi pubblici o interni per raccogliere brief dei client, richieste di funzionalità/funzione, ticket di supporto o feedback con crea sondaggi pubblici o interni per raccogliere brief dei client, richieste di funzionalità/funzione, ticket di supporto o feedback con ClickUp Forms e lascia che lo strumento li integri direttamente nelle attività.

Visualizza i progressi: monitora KPI, velocità di sprint, attività scadute o abbandono dei clienti in tempo reale con grafici personalizzati, widget e riepiloghi di monitoraggio del tempo con i dashboard di ClickUp

Lavora a modo tuo: passa da elenchi, bacheche, tabelle, linee temporali o calendari con le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp per adattarle al tuo flusso di lavoro.

Collabora senza interruzioni: assegna attività, tagga i colleghi nei commenti in thread, allega documenti e monitora le dipendenze per il recupero delle informazioni contestuali.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue estese funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione di G2 riassume davvero tutto:

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che semplificano la personalizzazione dei flussi di lavoro, la gestione delle attività e il monitoraggio dei progressi in un unico posto. Adoro la possibilità di creare viste su misura per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che semplificano la personalizzazione dei flussi di lavoro, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

📮 ClickUp Insight: il 43% delle persone afferma che le attività ripetitive forniscono una struttura utile alla propria giornata lavorativa, ma il 48% le trova estenuanti e fonte di distrazione dal lavoro significativo. Sebbene la routine possa offrire un senso di produttività, spesso limita la creatività e impedisce di compiere progressi significativi. ClickUp ti aiuta a liberarti da questo ciclo automatizzando le attività di routine tramite agenti AI intelligenti, così potrai concentrarti sul lavoro più importante. Automatizza promemoria, aggiornamenti e assegnazioni di attività e lascia che funzionalità/funzioni come Automated Time Blocking e Task Priorities proteggano le tue ore più produttive. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

2. Google AppSheet (il miglior generatore senza codice per gli utenti di Google Workspace)

tramite Google AppSheet

AppSheet si integra con Google Workspace, consentendo ai team di trasformare i dati di Sheets in app pronte per i dispositivi mobili senza scrivere codice. Le espressioni drag-and-drop gestiscono la logica di business, mentre le autorizzazioni basate sul ruolo vengono estratte direttamente dagli account Google, riducendo il coinvolgimento dell'IT.

Una volta implementati, i membri del team acquisiscono i dati sul campo, approvano le richieste e trigger le automazioni di Drive o Gmail da qualsiasi dispositivo. E poiché tutto è archiviato in BigQuery o Sheets, gli analisti possono mantenere intatte le loro pipeline di reportistica esistenti, invece di ricostruirle attorno a un nuovo strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Google AppSheet

Crea app con una piattaforma intuitiva senza codice che consente agli utenti non tecnici di creare rapidamente app personalizzate

Automatizza i flussi di lavoro e i processi aziendali con bot basati sugli eventi, automazioni pianificate e logica condizionale

Personalizza le interfacce utente con viste dinamiche (tabelle, moduli, mappe, grafici, calendari) e opzioni di branding personalizzate in base alle tue esigenze e al tuo gusto estetico

Limiti di Google AppSheet

La versione desktop visualizza è relativamente limitata rispetto alla versione per app mobili/tablet

Opzioni di configurazione per formattare con limite

Prezzi di Google AppSheet

Starter: 5 $ al mese per utente

Core: 10 $ al mese per utente

Azienda Plus: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google AppSheet

G2: 4,8/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google AppSheet?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Sono estremamente soddisfatto di AppSheet. La piattaforma ha superato le mie aspettative in termini di flessibilità, facilità d'uso e potenti funzionalità/funzione per la creazione di applicazioni personalizzate senza scrivere codice... Sebbene AppSheet consenta un grado significativo di personalizzazione senza scrivere codice, alcuni utenti potrebbero trovare che alcune opzioni di personalizzazione hanno un limite rispetto agli approcci di codifica tradizionali, in particolare per requisiti complessi o specializzati...

Sono estremamente soddisfatto di AppSheet. La piattaforma ha superato le mie aspettative in termini di flessibilità, facilità d'uso e potenti funzionalità/funzione per la creazione di applicazioni personalizzate senza scrivere codice... Sebbene AppSheet consenta un grado significativo di personalizzazione senza scrivere codice, alcuni utenti potrebbero trovare che alcune opzioni di personalizzazione hanno un limite rispetto agli approcci di codifica tradizionali, in particolare per requisiti complessi o specializzati...

💡 Suggerimento professionale: Crea campi di riferimento, non solo campi di testo. Invece di inserire manualmente il nome di un progetto, crea un campo di riferimento a un'altra tabella; questo garantisce l'integrità dei dati e consente ricerche e rollup lungo la linea.

3. Microsoft SQL Server (ideale per la gestione di database relazionali a livello di azienda)

tramite Microsoft SQL Server

SQL Server offre un RDBMS maturo, insieme a strumenti integrati, che consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla progettazione dello schema e sull'ottimizzazione delle query, piuttosto che sull'infrastruttura. T-SQL supporta join complessi e funzioni finestra, mentre gli indici columnstore e OLTP in memoria gestiscono carichi transazionali di notevoli dimensioni.

Le estensioni JSON e grafiche integrate mantengono i tipi di dati moderni nello stesso motore, semplificando gli stack tecnologici. Le pipeline DevOps si inseriscono attraverso immagini Docker native e l'estensione SQL Server Data Tools. I test unitari automatizzati convalidano le procedure memorizzate e Query Store rileva le regressioni prima che raggiungano la produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft SQL Server

Mantieni i sistemi reattivi senza failover manuali o finestre di downtime grazie alla disponibilità sempre attiva e alla ricostruzione degli indici online

Garantisci una solida sicurezza dei dati grazie alla crittografia trasparente dei dati, alla sicurezza a livello di riga e a funzionalità di auditing complete

Integrazione perfetta con l'ecosistema Microsoft più ampio, sfruttando strumenti come SQL Server Integration Services (SSIS) per ETL, SQL Profiler per l'ottimizzazione delle prestazioni e Management Studio per l'amministrazione

Limiti di Microsoft SQL Server

A volte non è facile individuare i guasti, con strumenti a limite, a causa della complessità di alcuni database

L'importazione di file CSV è complicata

Prezzi di Microsoft SQL Server

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft SQL Server?

Una recensione di Capterra lo descrive in questo modo:

Si tratta di un DBMS solido, veloce e personalizzabile. L'affidabilità è molto alta e negli anni in cui l'ho utilizzato non ho mai avuto problemi né perso dati. SQL Management Studio è intuitivo da usare e consente di configurare quasi ogni aspetto del database o del server senza dover scrivere query SQL... Il sistema di licenze è confuso: quando si dispone di una licenza per chiamata o per core CPU, è un po' difficile capire come vengono applicati i prezzi.

Si tratta di un DBMS solido, veloce e personalizzabile. L'affidabilità è molto alta e negli anni in cui l'ho utilizzato non ho mai avuto problemi né perso dati. SQL Management Studio è intuitivo da usare e consente di configurare quasi ogni aspetto del database o del server senza dover scrivere query SQL... Il sistema di licenze è confuso: quando si dispone di una licenza per chiamata o per core CPU, è un po' difficile capire come vengono applicati i prezzi.

4. Microsoft Access (ideale per la creazione di database desktop e l'uso locale)

tramite Microsoft Access

Microsoft Access aiuta i responsabili delle operazioni a centralizzare fogli di calcolo sparsi in un unico database desktop senza assumere un amministratore di database. Le procedure guidate delle tabelle importano CSV, fatture o registri delle attrezzature in pochi minuti e la vista Relazioni rende visibili a colpo d'occhio i collegamenti tra le entità collegate.

Puoi eseguire attività di routine, come i controlli mensili delle variazioni, tramite query e macro salvate. Inoltre, poiché Access dispone di una sincronizzazione con SharePoint o SQL Server, puoi iniziare in locale e successivamente migrare i dati online senza dover riscrivere i processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Access

Progetta e gestisci database relazionali con tabelle, moduli, query e reportistica senza competenze tecniche specifiche

Automatizza le attività ripetitive e la logica aziendale con le macro integrate e Visual Basic for Applications (VBA)

Importa ed esporta facilmente i dati da e verso vari formattare ( database Excel , CSV, XML) e collegali alle origini dati esterne

Controlla l'accesso degli utenti e l'integrità dei dati attraverso autorizzazioni basate sui ruoli, regole di convalida dei dati e applicazione dell'integrità referenziale

Limiti di Microsoft Access

Gli utenti lamentano che sembra un po' obsoleto

Rispetto alle alternative Microsoft Access , manca di innovazioni e aggiornamenti

Prezzi di Microsoft Access

Accesso: 179,99 $/utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Access

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Access?

Un utente ha condiviso questo feedback:

Come utente, a mio parere e come comunemente citato da molti utenti, apprezzo Microsoft Access per la sua interfaccia intuitiva, la facilità di creazione dei database e la sua capacità di gestire e analizzare i dati senza richiedere competenze di programmazione avanzate... Sebbene Microsoft Access abbia i suoi punti di forza, ci sono alcune limitazioni e svantaggi da considerare: Scalabilità, Problemi di sicurezza, Supporto SQL limitato, Difficoltà di integrazione, Affidabilità

Come utente, a mio parere e come comunemente citato da molti utenti, apprezzo Microsoft Access per la sua interfaccia intuitiva, la facilità di creazione dei database e la sua capacità di gestire e analizzare i dati senza richiedere competenze di programmazione avanzate... Sebbene Microsoft Access abbia i suoi punti di forza, ci sono alcune limitazioni e svantaggi da considerare: Scalabilità, Problemi di sicurezza, Supporto SQL limitato, Difficoltà di integrazione, Affidabilità

💡 Suggerimento professionale: utilizza un campo a selezione singola denominato _OwnerCheck in ogni tabella e filtra le visualizzazioni "Le mie attività" in base ad esso. Ciò garantisce una chiara titolarità, previene la creazione di record orfani e mantiene la responsabilità delle attività in primo piano.

5. Zoho autore (ideale per creare rapidamente app aziendali scalabili)

tramite Zoho Creator

Zoho Creator consente ai team di marketing di creare tracker di campagne, router di lead e calendari di contenuto senza dover attendere gli sprint di ingegneria. Il suo linguaggio di scripting Deluge è simile all'inglese semplice e si collega direttamente a Zoho CRM, Google Ads e Facebook Lead Ads, mantenendo le metriche di attribuzione e ROI in un unico posto.

Inoltre, i flussi di lavoro personalizzati inviano email di nurturing o avvisi Slack quando i potenziali clienti superano le soglie di punteggio. È anche possibile utilizzare analisi integrate per rivelare le prestazioni dei canali fino alla variante creativa. I marketer ottengono un hub self-service che si adatta all'evoluzione dei funnel, senza fogli fragili o silos SaaS una tantum.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho autore

Automatizza i processi aziendali con un potente motore di flusso di lavoro, che consente approvazioni, notifiche ed elaborazione dei dati

Distribuisci le applicazioni istantaneamente su piattaforme web, iOS e Android, con accesso offline ai dati senza interruzioni

Integrazione con la suite Zoho e servizi di terze parti, supporto per analisi, collaborazione in tempo reale e portali clienti

Limiti di Zoho autore

Gli utenti hanno difficoltà a creare software complessi

Molti dei wizard dei modelli sono destinati esclusivamente a soluzioni per gli Stati Uniti, che determinano un limite all'accesso

Prezzi di Zoho Autore

Versione di prova gratis disponibile

Standard: 12 $ al mese per utente

Professional: 230 $ al mese per utente

Azienda: 37 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Creator?

Da una recensione su G2:

È possibile personalizzare qualsiasi modulo e creare un dashboard personalizzato. Dispone anche di app e di un metodo di accesso alla sicurezza tramite un'app di autenticazione... Il software è macchinoso e richiede un po' di tempo per abituarsi, inoltre i dashboard necessitano di una personalizzazione significativa per essere efficaci.

È possibile personalizzare qualsiasi modulo e creare un dashboard personalizzato. Dispone anche di app e di un metodo di accesso sicuro tramite un'app di autenticazione... Il software è macchinoso e richiede un po' di tempo per abituarsi, inoltre i dashboard necessitano di una personalizzazione significativa per essere efficaci.

6. Knack (ideale per creare semplici database online senza codice)

via Knack

Knack offre un builder basato su browser che consente ai team di mappare tabelle, definire connessioni e generare interfacce reattive, il tutto all'interno della stessa tela. I modelli di database predefiniti consentono di avviare rapidamente casi d'uso comuni, come registri delle risorse, portali client e elenchi di volontari, riducendo i tempi di configurazione a poche ore.

Il motore delle regole filtra le visualizzazioni in base ai ruoli degli utenti, in modo che ogni stakeholder veda solo ciò che è rilevante per lui. Per le integrazioni, gli endpoint API facilitano l'accesso e la connessione a qualsiasi oggetto, mentre strumenti come Zapier o Make possono gestire automazioni rapide senza codice. Poiché l'hosting, i backup e la sicurezza SSL sono inclusi, i team possono evitare il fastidio di gestire server o configurare firewall, pur mantenendo il pieno controllo sul proprio modello di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Knack

Visualizza i dati con grafici, calendari, mappe e tabelle integrati, facilitando l'analisi

Incorpora le app in siti web o portali, offrendo un'esperienza white label ed estendendo le funzioni

Progetta interfacce intuitive con un editor WYSIWYG e opzioni di personalizzazione del marchio

Collabora e gestisci i contenuti con strumenti di gestione dei documenti e dei contenuti

Limiti di Knack

Gli utenti lamentano che si tratta di un'app web dall'aspetto antiquato che dovrebbe essere più flessibile nel design

Documentazione sui cookie inadeguata, il che è problematico per le dichiarazioni GDPR

Prezzi Knack

Starter: 19 $ al mese per utente

Pro: 49 $ al mese per utente

Aziendale: A partire da 269 $

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Knack

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Knack?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Knack è facile da configurare e utilizzare. Rende leggero il lavoro più pesante. Dimentica le complessità di Excel... L'unico difetto di Knack è la mancanza di alcune integrazioni native in tabelle preesistenti come Commerciale e Prodotti per Shopify, esempio, ma l'API è facile da usare, quindi abbiamo risolto il problema.

Knack è facile da configurare e utilizzare. Rende leggero il lavoro più pesante. Dimentica le complessità di Excel... L'unico difetto di Knack è la mancanza di alcune integrazioni native in tabelle preesistenti come Vendite e Prodotti per Shopify, esempio, ma l'API è facile da usare, quindi abbiamo risolto il problema.

💡 Suggerimento professionale: crea sempre un campo _ID personalizzato utilizzando una formula come RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Anche se la tua piattaforma genera automaticamente gli ID dei record, questo rende le integrazioni, la reportistica e i filtri più leggibili e con una dipendenza più bassa.

usa ClickUp Brain MAX per acquisire e pulire i dati all'istante* L'inserimento manuale dei dati è uno dei maggiori ostacoli alla produttività nella gestione dei database di condivisione. È qui che entra in gioco ClickUp Brain MAX , l'assistente AI desktop di ClickUp che consente di aggiornare o creare record senza usare le mani grazie alla funzione Talk to Text . Invece di passare da una scheda all'altra o digitare ogni campo, puoi pronunciare aggiornamenti come "Aggiungi un nuovo client al database con priorità = alta e data di scadenza = venerdì" e ClickUp Brain MAX lo convertirà istantaneamente in un'attività o un record. Usa la funzionalità/funzione di conversione da voce a testo e porta a termine il tuo lavoro più velocemente Una volta acquisiti, ClickUp Brain (in-app) può riepilogare/riassumere le ultime voci del tuo progetto, rilevare i record duplicati e persino generare rapidi approfondimenti sui dati correlati. Insieme, trasformano il tuo spazio di lavoro in un database intelligente e autogestito, consentendo al tuo team di dedicare meno tempo alla correzione dei dati e più tempo al loro utilizzo. 💫 Consideralo come il tuo assistente database vocale che mantiene ogni campo, attività e report perfettamente in sincronizzazione.

7. Caspio (ideale per lo sviluppo di app low-code con conformità dell'azienda)

tramite Caspio

Caspio è progettato per i responsabili operativi che necessitano di app web pronte per la governance. Tutto risiede in un cloud di sicurezza e conforme agli standard SOC 2 e HIPAA, rendendo gli audit molto meno complessi. È possibile creare trigger point-and-click che gestiscono le convalide a livello di campo (senza bisogno di SQL), ma se si ha una maggiore competenza tecnica, è possibile passare a JavaScript o collegarsi alle API REST.

Hai bisogno di flussi di lavoro strutturati? L'automazione in più passaggi dello strumento di progettazione di database può instradare i ticket di assistenza o i controlli di qualità attraverso una catena di approvatori, mentre i registri granulari monitorano ogni modifica, in modo da essere sempre pronti per la revisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Caspio

Sfrutta le funzionalità dei dati basate sull'IA con OpenAI ChatGPT integrato per generare approfondimenti

Personalizza le interfacce delle app con framework flessibili come Flex e Bridge

Gestisci i dati con sicurezza su una solida infrastruttura AWS e Microsoft SQL per un'elevata affidabilità

Limiti di Caspio

Offre personalizzazioni personalizzate complesse, ma non è possibile aggiungere codice o ulteriori funzionalità/funzione

L'importazione non è disponibile in base al trigger

Prezzi di Caspio

Lite: 100 $ al mese

In più: 300 $ al mese

aziendale: *600 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2: 4,5/5 (150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Caspio?

Tratto direttamente da una recensione di Capterra:

Abbiamo scelto Caspio dopo aver fatto il piano dei nostri moduli in Excel e il trasferimento della struttura è stato relativamente semplice, soprattutto grazie all'eccellente supporto tecnico di Caspio. Le sessioni di formazione individuali sono state incredibilmente utili durante la fase di configurazione e hanno reso la curva di apprendimento più gestibile, anche per chi non aveva terminato il codice da tempo.

Abbiamo scelto Caspio dopo aver fatto il piano dei nostri moduli in Excel e il trasferimento della struttura è stato relativamente semplice, soprattutto grazie all'eccellente supporto tecnico di Caspio. Le sessioni di formazione individuali sono state incredibilmente utili durante la fase di configurazione e hanno reso la curva di apprendimento più gestibile, anche per chi non aveva terminato il codice da tempo.

🔍 Lo sapevi? I database grafici, basati sulla teoria dei grafi e ideali per mappare le relazioni, sono nati nel 2006, ispirati dalla visione di Tim Berners-Lee sui dati collegati.

8. Zapier (la migliore piattaforma di automazione per la connessione di app e flussi di lavoro)

tramite Zapier

Zapier collega oltre 6.000 app SaaS tramite Zaps, consentendo agli esperti di marketing di mettere insieme campagne senza scrivere middleware. Un trigger (come la compilazione di un modulo, un acquisto o la registrazione a un webinar) avvia azioni passaggio dopo passaggio, tra cui l'aggiornamento dei campi CRM o l'invio di email di nurturing.

Le regole di percorso consentono di ramificare i flussi in base al punteggio dei lead, alla fonte UTM o ad altri campi chiave, garantendo che i contatti giusti ricevano il trattamento giusto. E se qualcosa va storto? La gestione degli errori riprova automaticamente le esecuzioni fallite e avvisa il titolare, riducendo la probabilità di errori silenziosi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea flussi di lavoro a più passaggi che possono includere filtri, ritardi e logica condizionale

Monitora e gestisci la cronologia dell'automazione con registri dettagliati e monitoraggio degli errori

Lascia che i formattatori integrati si occupino delle attività di pulizia

Limiti di Zapier

Alcune integrazioni sembrano incomplete o instabili. Per esempio, non tutte le app dispongono di trigger o azioni che sfruttano appieno le loro API

A volte, i diversi Zap possono interrompersi e influire sui flussi di lavoro

Prezzi di Zapier

Gratis forever

Professional: 29,99 $ al mese

Team : 103,50 $ al mese

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione di G2 lo descrive in questo modo:

Zapier è incredibilmente utile, ma presenta alcuni limiti quando si inizia a scalare le automazioni o si ha bisogno di una logica più avanzata, come condizioni di ramo o condizioni a più passaggi, che possono diventare rapidamente costose. Alcune app hanno anche trigger o azioni con limite disponibili, il che significa che a volte devo cercare delle soluzioni alternative. Occasionalmente uno zap potrebbe fallire senza una spiegazione chiara, a meno che non si approfondisca la cronologia delle attività.

Zapier è incredibilmente utile, ma presenta alcuni limiti quando si inizia a scalare le automazioni o si necessita di una logica più avanzata, come condizioni di ramo o condizioni a più passaggi, e può diventare rapidamente costoso. Alcune app hanno anche trigger o azioni limitate disponibili, il che significa che a volte devo cercare delle soluzioni alternative. Occasionalmente uno zap potrebbe fallire senza una spiegazione chiara, a meno che non si approfondisca la cronologia delle attività.

9. Tadabase (ideale per la creazione di app web complesse basate sui dati)

tramite Tadabase

Tadabase eccelle nella creazione di strumenti interni che rispecchiano processi complessi, come tracker di produzione multi-tabella, dispatcher di assistenza sul campo e portali di onboarding delle risorse umane. Lo schema designer gestisce collegamenti molti-a-molti e i layout basati su componenti visualizzano i record correlati affiancati per un rapido contesto.

Le automazioni vengono eseguite secondo un programma prestabilito o in risposta a un evento, con supporto nativo per la generazione di PDF e i passaggi email. Self-hosting o distribuzione sul cloud gestito di Tadabase; entrambe le opzioni includono controlli di accesso basati sui ruoli e registri di audit. È inoltre possibile sostituire i file Access legacy o i moduli intranet obsoleti con un sistema sicuro basato su browser che si adatta alle politiche in evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tadabase

Visualizza e gestisci i dati con bacheche Kanban, calendari, mappe, grafici e tabelle interattive

Estendi le funzionalità delle app con CSS e JavaScript personalizzati e crea componenti personalizzati

Distribuisci aggiornamenti e modifiche istantanei senza tempi di inattività

Limiti di Tadabase

Rispetto ad altri software per database relazionali, manca di funzionalità avanzate

La configurazione iniziale richiede molto tempo

Prezzi di Tadabase

Starter: 50 $ al mese per utente

Crescita: 125 $ al mese per utente

Professional: 250 $ al mese per utente

Elite: 450 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tadabase

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tadabase?

Ecco cosa ne pensa un recensore:

Tadabase è uno strumento potente per creare app molto rapidamente. Alcune funzionalità/funzioni potrebbero essere migliorate, ma lo uso e continuerò a usarlo!… La gestione dei dati e i modelli (su dispositivi mobili) potrebbero essere migliorati. [sic]

Tadabase è uno strumento potente per creare app molto rapidamente. Alcune funzionalità/funzione potrebbero essere migliorate, ma lo uso e continuerò a usarlo!… La gestione dei dati e i modelli (su dispositivi mobili) potrebbero essere migliorati. [sic]

💡 Suggerimento professionale: crea un database CRM con un campo di rollup di ricerca per contare i record secondari correlati. Ad esempio, in una tabella client, visualizza il numero di progetti attivi eseguendo il rollup dalla tabella Progetti, dove lo Stato non è completato. Ottimo per la pianificazione della capacità e la definizione delle priorità.

10. PostgreSQL (il miglior database relazionale open source per un utilizzo avanzato di SQL)

tramite PostgreSQL

PostgreSQL offre agli sviluppatori un motore SQL potente ed estensibile che possono prototipare localmente e scalare fino a terabyte senza modificare la sintassi. Grazie al supporto di tipi di dati ricchi, come JSONB, matrice e geometria PostGIS, spesso non è necessario destreggiarsi tra più database per gestire carichi di lavoro diversi.

Le funzionalità integrate, come il partizionamento dichiarativo e la replica logica, coprono tutto, dall'analisi alle configurazioni ad alta disponibilità. Strumenti come PGAdmin, psql e un ampio ecosistema di driver si integrano perfettamente nelle pipeline CI, rendendo l'integrazione fluida.

Le migliori funzionalità/funzioni di PostgreSQL

Supporta tipi di dati avanzati ed estensibilità, inclusi tipi personalizzati, matrici e potente gestione JSON/JSONB

Aggiungi estensioni come pg_partman o TimescaleDB per funzionalità avanzate di partizionamento o serie temporali

Offri scalabilità di livello azienda con controllo della concorrenza a più versioni (MVCC), ripristino point-in-time, replica in streaming e architetture ad alta disponibilità

Ottimizza le prestazioni su larga scala utilizzando gli indici avanzati (B-tree, GIN, GiST), il partizionamento e l'esecuzione parallela delle query

Limiti di PostgreSQL

Offre meno strumenti GUI rispetto ad altri database

Mancano estensioni con software/app open source ampiamente utilizzati

Prezzi di PostgreSQL

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PostgreSQL

G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PostgreSQL?

Un breve estratto da un utente reale:

Avanzato supporto per tecniche di indice avanzate come BRIN, GIN e GiST, che ottimizzano le prestazioni delle query per set di dati di grandi dimensioni. Inoltre, il supporto JSON integrato lo rende una scelta eccellente per la gestione di dati semi-strutturati senza sacrificare le capacità relazionali... La replica e il clustering possono essere più manuali rispetto a soluzioni come la replica integrata di MySQL

Supporto avanzato per tecniche di indice avanzate come BRIN, GIN e GiST, che ottimizzano le prestazioni delle query per set di dati di grandi dimensioni. Inoltre, il supporto JSON integrato lo rende una scelta eccellente per la gestione di dati semi-strutturati senza sacrificare le capacità relazionali... La replica e il clustering possono essere più manuali rispetto a soluzioni come la replica integrata di MySQL

11. Airtable (ideale per combinare fogli di calcolo con database relazionali)

tramite Airtable

Airtable offre ai team di prodotto un unico spazio di lavoro per pianificare piani, raccogliere feedback dagli utenti e gestire le versioni. È possibile ruotare, raggruppare o calendarizzare i dati con pochi clic senza formule. Ogni record supporta il caricamento di file, il testo formattato e le liste di controllo, facilitando la collaborazione tra designer, ingegneri e project manager in un unico posto.

E con Interfaces, puoi trasformare il complesso project management su fogli di calcolo in dashboard pulite e leggere che permettono ai dirigenti di visualizzare la vista dettagliata di cui hanno bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Visualizza i dati con reportistica e dashboard integrati per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, dei budget e delle metriche di successo

Utilizza Airtable IA per migliorare l'organizzazione dei dati, generare approfondimenti e fornire supporto al processo decisionale

Accedi a risorse estese, storie dei clienti e approfondimenti degli esperti per stare al passo con le tendenze del settore

Limiti di Airtable

Il software per la creazione di database è troppo semplice per flussi di lavoro complessi, manca di flessibilità e opzioni avanzate per la creazione di grafici

È più difficile eseguire query/riepilogo/riassunto complessi su dati numerici all'interno del database

Prezzi di Airtable

Free

Team: 20 $ al mese per utente (abbonamento annuale)

*aziendale: 45 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.940 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Secondo un recensore:

Finora non ho riscontrato particolari svantaggi, tuttavia ho notato che le numerose opzioni disponibili per visualizzare, ordinare o configurazione di dati e aree di lavoro richiedono molto tempo per essere ottimizzate per gli utenti che hanno meno familiarità con le funzionalità di Airtable. Il processo di implementazione sembra piuttosto impegnativo per il mio team, poiché abbiamo a che fare con centinaia di stakeholder e un elenco esteso di prodotti, ciascuno con diversi livelli di autorizzazione e dettagli.

Finora non ho riscontrato particolari svantaggi, tuttavia ho notato che le numerose opzioni disponibili per visualizzare, ordinare o configurazione di dati e aree di lavoro richiedono molto tempo per essere ottimizzate per gli utenti che hanno meno familiarità con le funzionalità di Airtable. Il processo di implementazione sembra piuttosto impegnativo per il mio team, poiché abbiamo a che fare con centinaia di stakeholder e un elenco esteso di prodotti, ciascuno con diversi livelli di autorizzazione e dettagli.

Crea una solida base (di dati) con ClickUp

Ora che abbiamo esaminato i migliori software per la creazione di database disponibili sul mercato, sai che la scelta giusta dipende dal livello di competenza del tuo team, dalla complessità del tuo caso d'uso e dal livello di flessibilità richiesto.

Se hai bisogno di qualcosa di più di un semplice database, prova ClickUp. Questo strumento no-code ti consente di creare viste personalizzate, collegare campi, organizzare dati non strutturati e collaborare in tempo reale con più utenti.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅