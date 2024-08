15 Hack intelligenti di Salesforce per semplificare i processi di gestione aziendale

Salesforce utilizza l'IA e altre tecnologie di trasformazione per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività dei team commerciali, di marketing e di assistenza clienti.

La piattaforma assiste i professionisti del marketing nella creazione di campagne personalizzate e nella determinazione dei tempi di pubblicazione ottimali. Ai team commerciali, invece, offre gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che li aiuta a monitorare i contatti e a gestire le pipeline commerciali.

Tuttavia, per sfruttare al meglio Salesforce, è necessario approfondire le sue funzionalità e implementare alcuni suggerimenti e best practice collaudati.

A tal fine, condivideremo 15 hack di Salesforce per portare la vostra gestione aziendale a un nuovo livello e usufruire di una produttività senza precedenti.

Automazioni e processi con 15 trucchi esperti di Salesforce

Abbiamo raccolto 15 hack esperti di Salesforce per aiutarvi a usufruire di tutto il potenziale della piattaforma e a diventare dei veri superutenti, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore della vostra azienda. ✨

1. Hack Lead Source

Per generare lead e aumentare la visibilità del marchio, i team di marketing spesso adottano strategie di comunicazione di marketing che coinvolgono più canali di marketing. Tuttavia, è essenziale comprendere le capacità di generazione di lead di ogni canale, in modo da poter ottimizzare i lavori richiesti e allocare correttamente le risorse.

Salesforce fornisce la soluzione più avanzata per il monitoraggio e la gestire i contatti -la funzionalità/funzione Lead Source. Sia che si tratti di SEO, di referral sui social media o di passaparola, la piattaforma fornirà informazioni dettagliate su come e dove i lead scoprono i vostri prodotti o servizi. 🔍

Individuare l'origine dei contatti vi permette di massimizzare i vostri lavori richiesti dalla produttività e di concentrarvi sui canali più produttivi. È inoltre possibile sviluppare strategie di campagna di remarketing per i canali che potrebbero generare meno contatti del previsto.

2. Hack per il monitoraggio della conversione dei lead

Il tempo di conversione dei lead si riferisce al tempo necessario per convertire i lead in clienti. Queste informazioni forniscono a ciascun rappresentante commerciale informazioni sulle tendenze del comportamento dei clienti, come ad esempio i tempi di picco degli acquisti, che sono essenziali per una previsione commerciale accurata. 🔮

Salesforce è un potente strumento di strumento per il monitoraggio dei personalizzati e dei contatti. Aiuta i commerciali a monitorare i dati di conversione dei lead, consentendo loro di individuare con precisione i tempi di massima conversione. Grazie a queste informazioni, i team commerciali possono affinare efficacemente le loro strategie e allocare le risorse per capitalizzare le opportunità di conversione ottimali.

3. Hack del dashboard

Per i team commerciali e di marketing, tenere sotto controllo i dati relativi ai clienti e le gli indicatori di performance commerciale (KPI) è essenziale per guidare la crescita e raggiungere i traguardi commerciali. In passato, i team dovevano lottare con fogli di calcolo e reportistica sui trend storici per ottenere informazioni sui dati commerciali, il che si rivelava macchinoso e incideva sull'efficienza complessiva.

Fortunatamente, i dashboard di Salesforce semplificano il monitoraggio delle metriche vitali, fornendo una rapida panoramica di prestazioni della pipeline , le tendenze commerciali e le opportunità di conversione dei lead attraverso grafici e diagrammi intuitivi. 📊

La funzione di filtro della piattaforma migliora ulteriormente la visibilità, consentendo agli utenti di concentrarsi sui dati più rilevanti e di prendere decisioni informate in tutta tranquillità.

4. Hack Web-to-Lead

I team di marketing spesso sfruttano la potenza dei canali online, come le pagine web o le landing page, per generare lead. Uno dei metodi chiave da fare è l'integrazione di moduli web nelle landing page o nelle pagine web. 🕸️

I moduli web sono portali di generazione di lead che raccolgono informazioni vitali dai visitatori, tra cui dettagli di contatto, dati demografici e preferenze sui prodotti. Questi dati servono spesso come base per le strategie di relazione con i clienti dei team commerciali e di marketing.

La creazione e la distribuzione di questi moduli web è semplice. Con pochi clic, gli utenti di Salesforce possono progettare moduli per la raccolta di informazioni rilevanti dai visitatori e incorporarli nei loro siti web.

I dati provenienti dai moduli web entreranno direttamente nel Salesforce CRM, rendendo più facile qualificare i lead Salesforce e passarli rapidamente ai rappresentanti commerciali per i follower.

5. Automazioni hack

Automatizzando i lavori ripetitivi e noiosi, come la creazione di attività e l'invio di notifiche, le aziende possono liberare tempo prezioso per attività più strategiche come la prospezione di lead o la cura delle relazioni con i clienti. 🐣

Salesforce è un solido strumento di automazione commerciale e di marketing. In particolare, il Process Builder di Salesforce consente di configurare i trigger sulla piattaforma per automatizzare:

Aggiornare i record

Inviare notifiche quando un lead mostra interesse

Creare attività di follower per il team commerciale in base a specifiche azioni intraprese dai clienti o dai lead

6. Trucchi per l'integrazione di LinkedIn Navigator nel settore commerciale

Un modo eccellente per migliorare le capacità di prospezione commerciale di Salesforce è quello di integrarlo con LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator è una piattaforma che offre filtri di ricerca avanzati e algoritmi per individuare i potenziali clienti tra i contatti in target, identificare le loro preferenze e i loro interessi e consigliare i lead.

La connessione di Salesforce con LinkedIn Sales Navigator consente di accedere alle informazioni LinkedIn dei lead senza mai lasciare Salesforce. Grazie alle informazioni sui profili dei clienti, è possibile creare strategie di contatto personalizzate in base ai loro interessi.

È inoltre possibile utilizzare la piattaforma di messaggistica InMail di LinkedIn per coinvolgere i lead all'interno di Salesforce.

7. Modifica in linea

I team del marketing, del commerciale e del servizio clienti si imbattono occasionalmente in discrepanze negli account o nei dettagli dei contatti durante la creazione di documenti come i documenti di vendita o i documenti di contatto reportistica sulle spese aziendali .

Ogni tentativo di correggere tali errori comportava la modifica di una pagina separata e la ricerca manuale della sezione con la discrepanza. Questo processo era macchinoso e richiedeva molto tempo, poiché i membri del team dovevano spesso spostarsi tra più pagine per apportare solo alcune piccole correzioni.

Salesforce ha risolto questo problema introducendo una funzionalità/funzione chiamata modifica in linea. Una volta attivata, gli utenti possono semplicemente fare clic sul campo della pagina dei record di Salesforce che deve essere aggiornato, apportare le modifiche necessarie e salvare i cambiamenti, il tutto senza lasciare la visualizzazione del record.

8. Estensione Chrome hack

L'integrazione di Salesforce con Google Chrome offre visibilità in tempo reale su lead, account e opportunità a migliore conversione, il tutto comodamente dal browser.

Per istanza, l'estensione Salesforce Inspector permette un'analisi e una modifica approfondita dei record. Nel frattempo, Salesforce Navigator for Lightning presenta una potente barra di ricerca che consente di cercare i record e i file archiviati negli account Salesforce direttamente dal browser Chrome.

9. Creazione di reportistica hack

I team commerciali, di marketing e di assistenza ai clienti compilano regolarmente Reportistica KPI che descrivono nel dettaglio metriche essenziali come il fatturato commerciale, l'efficacia delle campagne e i punteggi di soddisfazione dei clienti.

Questi report di tendenza sono un punto di riferimento cruciale, in quanto forniscono indicazioni sullo stato di avanzamento del team verso la conversione dei lead e la obiettivi commerciali . Identificano inoltre le opportunità di crescita evidenziando le aree di miglioramento delle campagne e dei processi commerciali.

Il costruttore di report di facile utilizzo di Salesforce semplifica il processo di generazione dei report. Grazie al CRM che fornisce accesso alle informazioni in tempo reale su clienti e lead, è possibile applicare facilmente dei filtri per selezionare le metriche rilevanti da includere.

Inoltre, le opzioni di visualizzazione della piattaforma - grafici, diagrammi e tabelle - facilitano l'interpretazione dei dati, consentendo al team commerciale di discernere le prestazioni dei lead e i modelli di comportamento dei clienti. 📈

Dopo aver generato report sulle tendenze storiche con grafici e tabelle pertinenti, i responsabili del team possono sfruttare l'hub collaborativo di Salesforce, Salesforce Chatter, per condividere i documenti con i membri del team.

10. Integrazione hack

Oltre a LinkedIn Sales Navigator e Google Chrome, Salesforce si connette con numerose altre applicazioni per centralizzare e semplificare il lavoro. Un'integrazione che non vale nulla è ClickUp , una piattaforma di produttività all-in-one rinomata per i suoi progetti e per il suo gestione delle attività , impostazione degli obiettivi e funzionalità/funzione di collaborazione. Integrazione di Salesforce con ClickUp prevede l'utilizzo di un partner di servizi di integrazione (ISP) come Zapier. Una volta collegata, questa integrazione migliora le capacità di entrambe le piattaforme, pur mantenendo le loro funzioni distinte.

È possibile sincronizzare senza problemi i dati tra ClickUp e Salesforce per eliminare i silos di informazioni e il cambio di contesto . Ogni volta che Salesforce identifica opportunità che richiedono un'azione di follower, ClickUp genera automaticamente le attività corrispondenti. ✅

Queste attività possono essere codificate per colore in base alla priorità e assegnate a diversi membri del team con scadenze appropriate. In seguito, l'avanzamento di ogni attività può essere monitorato in ClickUp fino al completamento.

Integrazione di Salesforce con ClickUp per la sincronizzazione dei dati e la creazione automatica di attività di ClickUp

11. Ricerca globale hack

A volte le organizzazioni hanno bisogno di individuare record specifici o dettagli di account per rispondere alle preoccupazioni dei clienti o per seguire i contatti. Prima di soluzioni software come Salesforce, si trattava di un processo impegnativo che richiedeva di setacciare manualmente più record per trovare un singolo account.

Salesforce affronta questa sfida a testa alta con una potente funzionalità/funzione di ricerca globale. Dopo aver inserito le query di ricerca, come ad esempio la richiesta dei dettagli dell'account Salesforce per i lead in una regione specifica, la funzionalità di ricerca globale vi aiuterà a monitorare i dati dal vostro sistema CRM.

Questo strumento intelligente recupera istantaneamente i dati critici, tra cui account, lead e opportunità, assicurando agli utenti di avere a portata di mano le informazioni di cui hanno bisogno. 🌐

12. Hackeraggio delle email basato sull'IA

Oltre a sfruttare i moduli web sulle pagine di destinazione, i team di marketing utilizzano campagne di email marketing per generare lead. D'altro canto, i team commerciali si affidano alle campagne email per seguire i lead qualificati e chiudere gli affari, mentre il servizio clienti utilizza le email per risolvere i problemi comuni dei clienti.

Salesforce ha introdotto Einstein IA, una funzionalità rivoluzionaria, per rivoluzionare il sistema di gestione dei clienti la gestione della comunicazione con i clienti .

Einstein IA assiste i team nella stesura dei modelli di email, delle righe degli oggetti e delle intestazioni, ottimizzando i contenuti in modo che risuonino con i destinatari. Inoltre, personalizza i tempi di invio per garantire che i destinatari ricevano avvisi email quando sono più propensi a impegnarsi. ⏲️

13. Hack per app mobili

L'app di Salesforce vi permette di rimanere informati e proattivi con notifiche in tempo reale sulle opportunità e sugli aggiornamenti dei lead, consegnate direttamente sul vostro dispositivo mobile. 📲

Inoltre, la funzione offline dell'app consente agli utenti di continuare a lavorare sul CRM senza connessione a Internet. Le modifiche apportate offline vengono sincronizzate e salvate automaticamente una volta ripristinata la connessione a internet, garantendo l'accuratezza dei dati e la continuità del lavoro.

14. Hack di segmentazione dei lead basato sull'IA

L'esito positivo delle campagne di marketing dipende spesso dal traguardo dei clienti che hanno maggiori probabilità di coinvolgimento e conversione. Tuttavia, identificare tali clienti può sembrare come trovare un ago in un pagliaio. 🪡

Il marketing cloud di Salesforce offre una soluzione con funzioni di segmentazione dei lead basate sull'IA. Questo strumento analizza i comportamenti, le interazioni e i dati demografici per categorizzare i lead in segmenti distinti in base a caratteristiche condivise. Di conseguenza, questo aiuta gli esperti di marketing ad adattare le loro campagne in modo che risuonino con ogni segmento, aumentando la possibilità di convertire i contatti.

15. L'hack della deduplicazione dei dati

I record duplicati rappresentano una sfida significativa per l'integrità dei dati, in quanto distorcono metriche vitali come i tassi di conversione, la produttività commerciale e le prestazioni dei lead. Possono portare a intuizioni imprecise, strategie sbagliate e clienti e rappresentanti commerciali frustrati.

Salesforce affronta il problema dei dati duplicati con le sue regole di duplicazione e il componente Potenziali duplicati.

La funzionalità/funzione di regole sui duplicati previene la ridondanza dei dati impedendo agli utenti di inserire dati duplicati. Se rileva somiglianze tra le nuove voci e i dati esistenti, avvisa automaticamente l'utente, prompt a rivedere i record prima di procedere.

Nel frattempo, il componente Potenziali duplicati identifica i record duplicati e permette agli utenti di unire automaticamente queste voci all'interno del sistema CRM.

Limiti di Salesforce

Pur essendo un potente sistema di strumento di abilitazione commerciale anche se Salesforce è una soluzione CRM leader con capacità uniche, ha dei limiti. Anche se gli hack discussi in precedenza miglioreranno la vostra esperienza con Salesforce, è fondamentale riconoscere le sfide che potreste incontrare durante l'utilizzo della piattaforma.

Ecco alcuni problemi ricorrenti che gli utenti di Salesforce hanno evidenziato nel corso degli anni:

1. Curva di apprendimento

L'estensione delle funzionalità/funzione di Salesforce può essere un'arma a doppio taglio. Nuovi utenti, in particolare quelli che hanno un'esperienza limitata nell'uso dei sistemi CRM spesso hanno difficoltà a navigare nell'interfaccia della piattaforma.

2. Struttura dei prezzi

Una lamentela comune tra gli utenti di Salesforce è il costo elevato delle licenze e le spese aggiuntive associate all'accesso a funzionalità/funzione avanzate. Questi le commissioni rappresentano un ostacolo significativo per le startup e le piccole aziende, dissuadendole potenzialmente dall'utilizzare la piattaforma. 💰

3. Tempo di caricamento

Un limite notevole segnalato da alcuni utenti è il tempo di caricamento di tendenza della piattaforma a essere lenta che può compromettere notevolmente l'efficienza e la produttività del flusso di lavoro.

ClickUp: Un CRM alternativo e uno strumento di project management commerciale

ClickUp è uno strumento completo per la gestione dei progetti e delle vendite strumento di gestione aziendale ideale per agenzie di marketing e team commerciali di tutte le dimensioni. La gestione delle attività, la collaborazione in tempo reale e le funzionalità/funzione di automazione lo rendono perfetto per le agenzie di marketing e i team di vendita Alternativa a Salesforce .

In questa sezione esploreremo in dettaglio gli strumenti e le funzionalità/funzione di ClickUp e vi mostreremo come utilizzare la piattaforma per ottimizzare le vostre operazioni di marketing, commerciali e CRM.

1. ClickUp CRM

Se siete alla ricerca di una soluzione che vi aiuti a implementare il vostro sistema di strategie di relazioni con i clienti alla perfezione, ClickUp CRM è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze!

La piattaforma funge da repository centrale di tutte le informazioni su lead e clienti e consente di gestirle con 10+ viste personalizzate come Elenco, Tabella e Bacheca.

Monitoraggio della pipeline e delle interazioni con i clienti con visualizzazioni personalizzate in ClickUp CRM

ClickUp Le funzioni CRM di ClickUp sono ideali per i servizi e per le aziende basate sui prodotti. Si pensi, per istanza, alla piattaforma Moduli personalizzati funzionalità/funzione che consente agli utenti di creare moduli web da utilizzare per raccogliere dati vitali su clienti e lead e di integrarli senza problemi nel CRM aziendale.

Inoltre, ClickUp Dashboard sono il centro di controllo di tutte le operazioni commerciali e di CRM. Consentono di visualizzare e analizzare i dati commerciali e dei clienti con oltre 50 grafici a torta, a linee e a barre e report personalizzati.

Monitorate le prestazioni commerciali, i ricavi generati, l'attività della pipeline e altro ancora con report personalizzati e dashboard in ClickUp CRM

2. Automazioni di ClickUp Automazioni di ClickUp aumenta la produttività e snellisce i flussi di lavoro permettendo di mettere il pilota automatico alle attività di routine, ripetitive e manuali!

Per utilizzare questa funzionalità/funzione, specificate un trigger e inserite l'azione che volete che ClickUp esegua quando triggerete. Per esempio, un trigger potrebbe essere un lead che interagisce con il modulo web della vostra pagina di destinazione, mentre l'azione potrebbe essere l'invio automatico da parte di ClickUp di un'email per presentargli il vostro prodotto.

Se avete un'esperienza limitata nell'automazione di attività, ClickUp vi aiuta! Offre oltre 100 automazioni precostituite per l'assegnazione automatica delle attività, l'invio di promemoria e l'aggiornamento dello stato delle attività in base alla priorità.

Creare Automazioni personalizzate che si attivano sulla base di trigger e condizioni a scelta in ClickUp

3. Modelli di ClickUp

Offerte ClickUp più di 1.000 modelli preconfezionati per il settore commerciale, il marketing, la finanza, il project management e praticamente qualsiasi altro caso d'uso aziendale!

Raccomandiamo il Modello di ClickUp CRM se volete evitare di costruire un sistema CRM da zero. Il modello vi fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire la vostra pipeline commerciale, qualificare i contatti e costruire relazioni durature con i clienti. Utilizzate il suo Campi personalizzati per visualizzare e organizzare i dati del cliente e Stati personalizzati per tenere traccia dello stato delle relazioni e degli affari.

Gestite i clienti, le pipeline commerciali, gli elementi d'azione e altro ancora con il modello ClickUp CRM in vista Elenco

ClickUp dispone anche di modelli per aiutare i gestori del team commerciale a creare documenti di importanza fondamentale come piani commerciali e reportistica commerciale in un attimo. 📃

Per istanza, l'elemento Modello di piano commerciale ClickUp consente ai team commerciali di delineare obiettivi, sequenze e strategie per raggiungere i traguardi.

Inoltre, il Modello di reportistica commerciale ClickUp facilita la documentazione delle metriche critiche e degli indicatori di performance, consentendo agli utenti di visualizzare le tendenze del comportamento dei clienti attraverso i grafici.

Utilizzate il modello di reportistica commerciale di ClickUp per monitorare lo stato e le prestazioni commerciali

4. Integrazioni ClickUp

Sebbene ClickUp sia intrinsecamente potente, è possibile migliorarne ulteriormente le funzioni sfruttando le sue estese capacità di integrazione. Con Le integrazioni di ClickUp gli utenti possono connettersi con oltre 1.000 strumenti, tra cui piattaforme CRM come HubSpot, direttamente o tramite app di integrazione di terze parti come Zapier.

L'integrazione con le app utilizzate quotidianamente facilita la sincronizzazione dei dati e consente di centralizzare il lavoro su ClickUp. Ad esempio, collegando ClickUp a Google Drive consente di cercare, creare e allegare reportistica e altri documenti a Drive dell'azienda, senza lasciare ClickUp!

Elevare la gestione aziendale con ClickUp: La migliore alternativa a Salesforce

Salesforce è un potente alleato nella gestione aziendale, in quanto offre funzionalità/funzione per ottimizzare le operazioni commerciali, di marketing e di assistenza clienti. Tuttavia, l'esito positivo di Salesforce è un viaggio continuo. Aggiornamenti regolari, hack di Salesforce e apprendimento continuo sono fondamentali per sfruttarne appieno il potenziale.

È inoltre possibile ottimizzare e automatizzare le operazioni commerciali, di marketing e aziendali con ClickUp, l'alternativa definitiva a Salesforce

Da un robusto sistema CRM e potenti funzionalità di automazione a funzionalità avanzate di gestione delle attività e opzioni di integrazione senza soluzione di continuità, ClickUp ha tutto ciò che serve per guidare il successo e ottenere una crescita aziendale sostenibile. Quindi, iscrivetevi a ClickUp oggi stesso; è gratis!