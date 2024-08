Un giorno nella vita di un Operations Manager: Responsabilità, competenze e strumenti di supporto

I direttori operativi sono come i direttori d'orchestra. Proprio come il direttore d'orchestra coordina tutti i diversi strumentisti e assicura l'esecuzione di una performance musicale armonica, un direttore operativo supervisiona e coordina attività e risorse per mantenere l'azienda in sincronizzazione.

Sia che si tratti di rivedere i processi per eliminare le ridondanze e rendere i flussi di lavoro efficienti dal punto di vista dei costi, sia che si tratti di gestire programmi di garanzia della qualità a ritmo serrato, un responsabile operativo va oltre per tenere accese le luci di un'azienda 💡

Per comprendere la complessità di questa posizione, date un'occhiata al nostro resoconto di una giornata nella vita di un direttore operativo. Oltre ai compiti quotidiani, esploreremo vari aspetti di questo importante ruolo, tra cui:

Qualifiche desiderabili

Strumenti e tecniche utilizzati dai responsabili operativi

Comprendere il ruolo di un Operations Manager

Un manager operativo indossa molti cappelli in un'organizzazione. È coinvolto in molteplici processi e procedure di importanza vitale, da piano strategico ed efficiente raggruppamento delle attività al controllo qualità. In genere comunicano con altri reparti e divisioni all'interno dell'azienda, ma occasionalmente possono avere a che fare anche con i clienti.

Data la natura dinamica del lavoro, devono avere una forte competenza tecnica e aziendale e la sicurezza di prendere decisioni cruciali al volo. Devono inoltre possedere un intervallo di competenze trasversali, come ad esempio gestione del tempo e comunicazione.

Nelle sezioni seguenti analizzeremo le tre funzioni principali di un direttore operativo:

1. Pianificazione e definizione delle priorità per aumentare l'efficienza

Il responsabile operativo deve innanzitutto comprendere a fondo gli oggetti aziendali generali dell'organizzazione. Il suo compito è quello di allineare gli obiettivi di alto livello dell'azienda con gli obiettivi dei team operativi, costruendo un sistema efficace di pianificazione e di gestione delle attività strategia operativa .

Durante il processo di strategizzazione, il responsabile delle operazioni si concentra su:

Pianificazione delle operazioni: Il responsabile delle operazioni definisce le azioni che l'organizzazione o specifici team devono intraprendere e ne fissa le scadenze. Questi piani saranno la base del lavoro del manager operativopiani di capacità e delle strategie di gestione del rischio **Il responsabile delle operazioni si consulterà con altri manager senior per decidere quali attività devono essere spostate più in alto nell'elenco delle cose da fare del team. Definizione delle priorità di alcuni oggetti alla volta evita problemi di qualità a valle Decidere le metriche di performance: Il responsabile delle operazioni deve dedicare del tempo a determinare gli indicatori di performance chiave (KPI) che segneranno l'esito positivo dell'operazione e contribuiranno alla salute dell'azienda nei bilanci

2. Progettazione e monitoraggio dei processi e gestione dei programmi di garanzia della qualità

Tenendo conto degli obiettivi dell'azienda, delle leggi e degli standard del settore, il responsabile operativo elabora politiche e flussi di lavoro per l'intera organizzazione. Deve aggiornare queste politiche e migliorare i processi man mano che arrivano nuove informazioni.

Il manager operativo deve coordinarsi con gli altri dipartimenti coinvolti nella fornitura di prodotti e servizi. Questo può includere la gestione l'assicurazione della qualità programmi di controllo dell'efficienza produttiva, dell'economicità della logistica attuale e dell'allocazione ottimale delle risorse umane (HR).

Se le prestazioni operative non sono soddisfacenti, il manager può riprogettare o ottimizzare i processi per renderli efficienti dal punto di vista dei costi e ottenere risultati favorevoli.

Il responsabile delle operazioni supervisiona anche le operazioni in corso, sia in loco che in campo. Inoltre, controlla i bilanci, eseguendo un'analisi costi-benefici per valutare l'impatto finanziario delle decisioni operative. 💵

Consiglio professionale: Il Free Modello di analisi costi-benefici di ClickUp consente ai responsabili delle operazioni di valutare rapidamente il rapporto costi-benefici dei processi disponibili prima di investire in uno di essi. Grazie al suo design semplice e con codici a colori, il modello semplifica il processo decisionale complesso.

ClickUp Modello di analisi costi-benefici aiuta i responsabili delle operazioni a prendere decisioni finanziariamente responsabili

3. Gestione dei dipendenti

Un grande direttore operativo spesso collabora con il responsabile delle risorse umane per fare quanto segue:

Monitoraggio degli orari dei dipendenti

Inserire i nuovi dipendenti

Programmare il lavoro in modo efficace, in linea con le impostazioni e le disponibilità dei dipendenti

Documentare le best practice eprocedure operative standard (SOP)* Elaborare programmi di formazione d'impatto per migliorare l'efficienza dei team di produttività

Implementare nuovi sistemi per la rilevazione delle presenze e del monitoraggio del tempo dei dipendenti

Scrivere manuali di processo per migliorare l'efficienza e la produttività dei team

Implementare le misure di sicurezza nelle fabbriche e negli uffici

Suggerimento: Per valutare la capacità dei team e distribuire le attività in modo efficace, i gestori possono utilizzare la funzione Modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp .

Indipendentemente dalle dimensioni del team, il modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp semplifica il coordinamento dei carichi di lavoro

Il modello presenta diverse visualizzazioni, come Bacheca e Calendario, che consentono ai manager di valutare il lavoro da diverse angolazioni. Possono anche monitorare lo stato di avanzamento delle attività cardine di un progetto.

Una giornata tipica nella vita di un direttore operativo

Ogni giorno è unico per un direttore operativo. Di seguito abbiamo descritto la sua giornata media.

Al mattino

Di solito il responsabile operativo è una delle prime persone ad arrivare in ufficio. Questo gli permette di schiarirsi le idee per affrontare le sfide della giornata. Per prima cosa si assicurano che tutto sia in ordine per l'avvio dei processi operativi. 🌄

Per vedere cosa c'è in serbo per la giornata e fare piani efficaci, il responsabile delle operazioni esamina il proprio piano di lavoro elenco Da fare e del calendario. Controllano anche la finestra In arrivo per vedere se ci sono problemi da affrontare con urgenza.

Consiglio professionale: I responsabili delle operazioni ad alta produttività di solito usano una soluzione di gestione delle attività come ClickUp per mantenere l'organizzazione digitale. Per istanza, La lista di controllo delle attività di ClickUp è la funzionalità/funzione preferita da molti manager, in quanto semplifica attività complesse e le rende più gestibili.

Le liste di controllo di ClickUp aumentano la produttività consentendo di suddividere le attività più difficili in parti più piccole

Risoluzione dei problemi quotidiani (con esempi)

La maggior parte della giornata del responsabile operativo è dedicata alla risoluzione dei problemi emergenti. 🚨

Ad esempio, il fornitore comunica di essere in ritardo con la consegna delle materie prime a causa delle condizioni atmosferiche. In questo caso, il responsabile operativo valuta le scorte esistenti, dà priorità alla produzione dei prodotti più urgenti e informa i clienti dei potenziali ritardi. Può anche mettersi in contatto con fornitori alternativi per ridurre al minimo le interruzioni.

Nel caso di un guasto improvviso alle apparecchiature, il gestore del team chiama o riunisce un team per affrontare immediatamente le riparazioni. Se non è possibile una riparazione rapida, il manager determina come completare tutti i lavori utilizzando i macchinari disponibili ed evitando ritardi nella produttività.

Un altro scenario stressante di risoluzione dei problemi emerge quando un dipendente chiave deve prendersi un congedo per malattia inaspettato per un periodo indefinito. In questo caso, il direttore operativo ha il compito di trovare un sostituto temporaneo.

Per questo motivo, nel corso della giornata, un direttore operativo deve essere pronto ad affrontare questi problemi imprevisti gestione del rischio dovrebbe essere di altissimo livello.

Consiglio professionale: Quando si trovano di fronte a una decisione impegnativa, i responsabili delle operazioni possono rivolgersi alla Modello di matrice di rischio del valore ClickUp . Il modello consente di elencare tutte le soluzioni a un problema, di assegnare valutazioni di valore e di rischio e di visualizzare la posizione di ciascuna opzione nella matrice della lavagna online. Una volta emersa la soluzione ottimale, il manager potrà assegnare un ordine di priorità nell'area di lavoro in modo che il team possa iniziare a lavorarci il prima possibile.

Riunioni

I direttori operativi di solito partecipano o guidano molte riunioni e telefonate nel corso della giornata, ad esempio con:

Altri manager : In genere, il responsabile operativo organizza riunioni settimanali con tutti i manager e i capi reparto. Durante questa riunione, si riepilogano i risultati della riunione precedentesettimana di lavoro e pianificano quella successiva. È un'opportunità per portare alla luce i problemi e rivedere le reportistiche

: In genere, il responsabile operativo organizza riunioni settimanali con tutti i manager e i capi reparto. Durante questa riunione, si riepilogano i risultati della riunione precedentesettimana di lavoro e pianificano quella successiva. È un'opportunità per portare alla luce i problemi e rivedere le reportistiche Clienti : I client, soprattutto quelli nuovi, tendono ad avere molte domande e preoccupazioni. Il direttore operativo ne affronta alcune, spiegando come l'azienda svolgerà il lavoro per cui è stata assunta

: I client, soprattutto quelli nuovi, tendono ad avere molte domande e preoccupazioni. Il direttore operativo ne affronta alcune, spiegando come l'azienda svolgerà il lavoro per cui è stata assunta Dirigenti: Il responsabile operativo porta i problemi di processo o di qualità all'alta dirigenza, come l'amministratore delegato (CEO) e il direttore generale (GM), per ottenere soluzioni tempestive

Suggerimento: Avere una visione chiara del programma della riunione e rispettarla assicura che queste conversazioni siano efficienti e fruttuose. Con ClickUp, i manager possono creare modelli di Programma per diversi casi d'uso, per accelerare la preparazione delle riunioni future.

Modello di programma per riunioni ClickUp

Fine della giornata

Il responsabile operativo deve rimanere fino alla fine della giornata in caso di emergenze dell'ultimo minuto. Di solito conclude la giornata ricontrollando la finestra In arrivo, programmando riunioni e preparando le attività per il giorno successivo. 🌇

Come il settore può influenzare la giornata di un responsabile operativo

Le mansioni quotidiane di un responsabile operativo variano a seconda del settore in cui opera. Scoprite quattro esempi specifici di settore e le relative responsabilità:

Edilizia: Gestire l'approvvigionamento dei materiali per i cantieri, monitorare l'utilizzo delle risorse, garantire la manutenzione delle attrezzature, inviare le attrezzature e gli operai, monitorare i prezzi dei fornitori,project management: gestione del budget del progetto2. Tecnologia dell'informazione (IT): Monitorare, mantenere e ottimizzare l'infrastruttura di rete, supervisionare le operazioni di sicurezza e i trasferimenti di dati, gestire gli aggiornamenti di hardware e software, analizzare le prestazioni del sistema e proporre miglioramenti, risolvere difficoltà tecniche significative Assistenza sanitaria: Ordinare e monitorare l'inventario (attrezzature e forniture mediche), maintainer le cartelle cliniche dei pazienti, stabilire le politiche e le procedure della struttura, garantire la conformità, ideare strategie per ottimizzare l'esperienza del paziente Commercio al dettaglio: Costruire e mantenere relazioni con i client, gestire l'inventario, monitorare gli ordini, le spedizioni, generare vendite, indagare sui reclami e sui suggerimenti dei clienti

Competenze e requisiti di un direttore operativo

Data la versatilità e l'importanza della gestione delle operazioni, i candidati devono possedere le qualifiche e le competenze adeguate per essere presi in considerazione per questo ruolo. Scoprite quali sono nelle sezioni seguenti.

Requisiti tecnici

I selezionatori possono ricercare i seguenti requisiti per l'assunzione di manager operativi:

Istruzione: Di solito, una laurea o un titolo superiore in gestione delle operazioni, business administration o campi correlati. Il titolo di studio indica la conoscenza teorica dell'individuo Esperienza di lavoro comprovata: L'esperienza nella gestione delle operazioni è l'ideale, ma va bene anche un background in altri ruoli di leadership Competenze: Alcune delle più richieste sono la competenza nell'analisi dei dati, la gestione del budget e il project managementmetodologie come l'agile eLean Six Sigma. L'esperienza con i software aziendali e gestionali è auspicabile Certificazioni: Anche se non sempre necessarie, le certificazioni dimostrano la volontà del manager di continuare a sviluppare le proprie competenze. Validocertificazioni per manager operativi includono:

Certificazione di manager certificato (CMC) Professionista di project management (PMP) Supervisione e gestione della sicurezza certificata (CSM) Account di gestione certificato (CMA) Competenze specifiche del settore: La conoscenza e l'esperienza nel settore specifico possono aumentare le possibilità di successo del manager nel ruolo

Acume aziendale e amministrazione

Un direttore operativo deve possedere capacità analitiche per comprendere i processi aziendali e riconoscere ciò che va terminato per far funzionare e crescere l'azienda. Dovrebbero inoltre essere in grado di pensare in modo strategico, di valutare rischi e opportunità e di possedere le conoscenze di base per navigare nei bilanci.

Capacità di gestione del tempo e delle operazioni

Dovendo destreggiarsi tra molte attività e risorse, un manager operativo deve essere organizzato. Il suo compito è quello di creare programmi tenendo conto di sequenza dei progetti e la disponibilità dei dipendenti.

I responsabili delle operazioni utilizzano spesso i grafici di Gantt ( disponibili all'interno di ClickUp ) per costruire e monitorare la Sequenza dei progetti.

Il modello Gantt Sequenza di ClickUp fornisce un modo efficace e accattivante per visualizzare la pianificazione delle attività per qualsiasi progetto

Capacità interpersonali e di comunicazione

I manager operativi interagiscono con quasi tutte le parti coinvolte nell'azienda. Si tratta di personale, altri manager, dirigenti, distributori e client. Per questo motivo devono essere cortesi e mantenere relazioni solide. Devono essere in grado di condividere le idee in modo efficace con qualsiasi mezzo.

Capacità di gestione e coaching

Nella gestione del personale, il responsabile operativo ha la responsabilità di formare i dipendenti, aiutarli a sviluppare le loro competenze procedurali e a diventare più produttivi .

Strumenti e tecniche utilizzati dai direttori operativi per le attività quotidiane

Le seguenti linee guida possono aiutare i direttori operativi a diventare eccezionali nel loro lavoro.

1. Sfruttare la potenza del software e delle Automazioni

Una volta acquisita una profonda comprensione di tutti i processi operativi, iniziate a introdurre la tecnologia. Ciò consentirà a voi e al vostro team di lavorare in modo più efficiente, di automatizzare alcune attività banali e di prevenire i tempi di inattività legati ai ritardi degli amministratori. Alcuni dei software più comuni utilizzati dai responsabili operativi sono:

Strumenti per il project management

Sistemi di comunicazione

Strumenti di help desk

Soluzioni per la gestione dei processi aziendali

Con una piattaforma completa come ClickUp, è possibile disporre di tutti questi elementi strumenti di gestione delle operazioni sotto lo stesso tetto. 😍

ClickUp può essere un hub per tutti i vostri flussi di lavoro di conoscenza, pianificazione e monitoraggio. Utilizzo Attività di ClickUp e il suo nativo capacità di project management per pianificare e assegnare le attività. Le suddividete in attività secondarie o liste di controllo e specificate le dipendenze per creare un flusso di lavoro omogeneo per tutto il team.

Visualizzate tutti i lavori imminenti in uno dei seguenti file Le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp -il classico Vista Bacheca e Visualizzazione del calendario sono i preferiti dai direttori operativi!

Visualizzate tutti i lavori imminenti e programmate le attività con facilità grazie a ClickUp

Non è tutto: semplificate le operazioni di supporto clienti e raccogliete feedback con ClickUp Modulo di visualizzazione personalizzabile di ClickUp . La piattaforma trasforma automaticamente le risposte in attività, risparmiando il tempo necessario per elaborarle manualmente.

Per comunicare con i team o con i singoli per risolvere rapidamente i problemi, utilizzare la funzione Visualizzazione della chat o taggare i compagni di squadra nei commenti sulle attività. E se volete fare un brainstorming di nuove strategie e mappare i processi in una configurazione più visiva, utilizzate Lavagne online di ClickUp e Mappe mentali che supportano la collaborazione in tempo reale.

Brainstorming collettivo e creatività con l'aiuto delle lavagne online ClickUp

Leggi il bonus: Il migliore modelli per il project management per i team operativi!

2. I dati sono i vostri migliori amici

Se non misurate le prestazioni, è difficile stabilire l'esito positivo delle vostre operazioni. I dati consentono di essere oggettivi e di monitorare gli stati incrementali. Sono anche la chiave per identificare i colli di bottiglia prima che si trasformino in problemi significativi.

È inoltre necessario un modo efficace per organizzare tutti i dati in modo da averli a portata di mano. Entrare Documenti ClickUp è il gestore e l'editor di documenti della piattaforma, con ricche funzionalità/funzione di formattazione. È dotato di un sistema di gestione dei documenti assistente nativo IA in grado di:

Elaborare le richieste di dati per le attività e i processi nell'area di lavoro di ClickUp

Elaborare soluzioni per i team operativi (con oltre 100 prompt)

Generare sequenze di progetti e guide di processo

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni

Organizzare e riepilogare le proprie ricerche con l'aiuto di ClickUp Documenti e dell'IA

3. Non abbiate paura di analizzare i concorrenti

Dovreste analizzare le operazioni e le metriche utilizzate dalle aziende e dai manager che ammirate. Pensate a come implementarli nei vostri flussi di lavoro. Attenzione, però, a non esagerare. Alcune tattiche potrebbero non funzionare per la vostra nicchia specifica.

Lettura bonus: Scopri la top di oggi strumenti di analisi della concorrenza .

4. Supervisionare, ma non microgestire

Molti direttori operativi si complicano la vita da soli controllando tutti i dipendenti, ma questo non funziona.

L'obiettivo è che i dipendenti lavorino in modo indipendente senza bisogno di una supervisione costante. Pur dovendo supervisionare il lavoro per garantire che le operazioni quotidiane si svolgano senza intoppi, è importante investire in formazione del personale e fidarsi del proprio team. In questo modo, potrete concentrarvi su attività più importanti, come lo snellimento dei flussi di lavoro e delle prestazioni.

ClickUp consente di monitorare lo stato di avanzamento da lontano, man mano che il lavoro viene completato. È possibile impostare gli Obiettivi e traguardi misurabili. Sfogliate le oltre 50 schede e disponetele in base alle vostre esigenze Dashboard di ClickUp . In questo modo, è possibile ottenere una rapida panoramica dei processi del team o dell'intera azienda in tempo reale.

Costruite una dashboard di ClickUp per valutare rapidamente lo stato di ogni operazione e le prestazioni del team

5. Bilanciare efficienza e qualità

Nel mondo delle operazioni, né l'efficienza né la qualità devono soffrire. Anche se non è sempre possibile raggiungere entrambi i risultati, è essenziale che la vostra strategia operativa sia forte in entrambi gli aspetti. La ricerca costante di questo equilibrio rafforzerà la redditività e la sostenibilità della vostra azienda, posizionandola come leader di mercato. ⚖️

Pianificare e gestire le aziende in modo efficiente con ClickUp

In questa panoramica sulla vita quotidiana di un direttore operativo, avete imparato a conoscere i compiti e le sfide specifiche che questo ruolo comporta. Sebbene si tratti di un lavoro complesso, con il giusto approccio, le giuste competenze e la giusta motivazione, qualsiasi responsabile operativo può guidare l'efficienza e l'innovazione con risultati eccellenti.

Uno strumento di supporto a questi processi può aiutarvi a raggiungere più rapidamente questo obiettivo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso, e utilizzate uno dei suoi numerosi modelli di operazioni e funzionalità/funzione per **lavorare in modo più intelligente, non più difficile!