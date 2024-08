10 certificazioni operative per far crescere la vostra carriera nel 2024

Volete fare carriera nella gestione delle operazioni?

Con l'avvicinarsi del 2024, i datori di lavoro sono alla ricerca di professionisti qualificati per gestire le esigenze della gestione operativa.

Le Business Operations sono la spina dorsale di qualsiasi organizzazione, sia che si tratti di contribuire alla creazione di una strategia di alto livello, sia che si tratti di scavare in profondità per trovare la causa di un problema che ha un impatto sull'azienda, i team operativi fanno tutto questo.

Data l'ampiezza dei ruoli operativi, da fare per costruire competenze e credibilità in questo spazio?

Le certificazioni operative sono come un timbro di approvazione, che dimostra che avete le capacità e le competenze per gestire più progetti, far funzionare le cose senza intoppi e affrontare i rischi in modo efficace.

Per le aziende è più facile assumervi o promuovervi quando vedono che avete le competenze necessarie e siete al passo con le ultime pratiche del settore.

Per voi, non si tratta solo di un timbro di approvazione. È un'opportunità per affinare le competenze in materia di ottimizzazione dei processi, gestione della catena di approvvigionamento, project management, controllo della qualità e altro ancora. Queste certificazioni aumentano la vostra credibilità, vi distinguono dai vostri colleghi e vi mettono in connessione con i professionisti del settore.

Oltre ad ampliare le opportunità di lavoro, queste certificazioni alimentano il vostro la crescita della carriera . Se siete desiderosi di fare carriera, abbiamo stilato un elenco di dieci certificazioni operative per aiutarvi a trovare quella più adatta ai vostri obiettivi.

**Che cosa sono le certificazioni per manager operativi?

Le certificazioni di Operations Manager convalidano le vostre capacità di supervisione e miglioramento dei processi per l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione. Offerte da organizzazioni professionali, queste certificazioni mettono in evidenza la vostra competenza nello sviluppo e nell'implementazione di processi operativi strategie operative .

Queste certificazioni operative coprono argomenti come la gestione della catena di approvvigionamento, il project management, lean e Six Sigma, software di gestione delle operazioni e Gestione delle operazioni IT .

Questi titoli consentono di mettere in evidenza le proprie competenze e sono molto richiesti dai datori di lavoro per ruoli quali operations manager, supply chain manager, project management e quality assurance manager.

Benefici del conseguimento di una certificazione operativa

Ottenere una certificazione in ambito operativo comporta numerosi vantaggi se si punta a uno stato di avanzamento nella gestione e nei campi correlati. Alcuni sono:

Convalida delle competenze: Le certificazioni di operation manager riconoscono formalmente le competenze e le capacità di gestione delle operazioni. Dimostrano ai datori di lavoro e ai colleghi che si è in possesso delle competenze necessarie gestione aziendale e di team conoscenze e competenze

Le certificazioni di operation manager riconoscono formalmente le competenze e le capacità di gestione delle operazioni. Dimostrano ai datori di lavoro e ai colleghi che si è in possesso delle competenze necessarie gestione aziendale e di team conoscenze e competenze **Molti datori di lavoro danno priorità ai professionisti certificati nelle decisioni di assunzione e promozione. Una certificazione operativa può migliorare il vostro curriculum, rendendovi un candidato più competitivo per ruoli di leadership

**Aumento delle opportunità di lavoro: le certificazioni operative ampliano l'intervallo delle opportunità di lavoro. Aprono le porte a posizioni che richiedono specificamente o preferiscono candidati con qualifiche riconosciute nella gestione delle operazioni

**Riconoscimento del settore: le certificazioni operative sono spesso molto apprezzate all'interno di settori specifici. Il conseguimento della certificazione dimostra il vostro impegno a rimanere aggiornati sulle best practice e sugli standard del settore

**Sviluppo professionale: la certificazione comporta l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Questo apprendimento continuo contribuisce al vostro sviluppo professionale, mantenendovi informati sulle ultime tendenze e sui progressi nella gestione delle operazioni

**Espansione della rete: i programmi di certificazione spesso offrono l'opportunità di entrare in connessione con altri professionisti del campo. Il networking con persone certificate ed esperti del settore può portare a preziose collaborazioni, mentorship e approfondimenti di carriera

10 certificazioni per le operazioni da considerare

Ora che abbiamo capito quali sono i vantaggi di perseguire le certificazioni operative, ecco le migliori valutazioni degli esperti:

1. Certificato in gestione della produttività e dell'inventario (CPIM)

via Apici Ottenete la certificazione in gestione della produzione e dell'inventario (CPIM) attraverso l'APICS (American Production and Inventory Control Society). Questa rinomata istituzione esiste dal 1973. Questa certificazione aiuta a comprendere le basi della gestione della produttività e delle attività di inventario.

Cinque corsi coprono aree essenziali come il piano della domanda, la gestione della qualità, la gestione dell'inventario, la programmazione della produttività, ecc. Una volta terminati tutti e cinque i corsi online, si ottiene la certificazione.

La certificazione CPIM aumenta le possibilità di carriera e facilita il lavoro con i colleghi, migliorando la conoscenza dei concetti della supply chain. Questa certificazione vi dà un vantaggio in un mondo di crescente competizione globale.

Inoltre, vi istruisce sulla creazione e sul mantenimento di procedure operative standard, rese più semplici da un'esperienza di formazione e di aggiornamento modello di procedura operativa standard per la gestione delle operazioni .

Questa certificazione è utile per i responsabili delle operazioni, i pianificatori della produzione, gli specialisti del controllo delle scorte, gli specialisti della supply chain e gli specialisti degli acquisti. Inoltre, è possibile terminare questo corso di gestione operativa secondo i propri ritmi, da sei mesi a due anni, garantendo la flessibilità necessaria.

**Offerto da: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Argomenti chiave: Panoramica della supply chain, gestione della domanda, piano di approvvigionamento e gestione delle scorte

Panoramica della supply chain, gestione della domanda, piano di approvvigionamento e gestione delle scorte Prezzo: $1000-$3000, a seconda che si studi autonomamente o si seguano le lezioni con un partner approvato dall'ASCM

2. Responsabile delle operazioni certificato (COM)

via AIBMC Il Certified Operations Manager o COM è gestito dall'American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Si tratta di un corso di certificazione delle operazioni di livello professionale, adatto a tutti coloro che desiderano fare carriera nella gestione delle operazioni.

Aumentate significativamente le vostre possibilità di comandare uno stipendio più alto con una certificazione riconosciuta dal settore come il COM.

L'esame, della durata di 3 ore, è formato da un libretto con 100 domande a scelta multipla (MCQ). Per iscriversi al corso di certificazione, è necessario avere una laurea e almeno due o più anni di esperienza nella gestione operativa.

Offerto da: L'Istituto americano per la gestione e la comunicazione aziendale (AIBMC)

Argomenti chiave: Strategie e piano delle operazioni, gestione della domanda e previsione dei prodotti, miglioramento dei processi, gestione dei programmi e problemi internazionali

Prezzo: Non disponibile online

3. Professionista certificato della catena di approvvigionamento (CSCP)

via APICS Questa certificazione vi fornisce le competenze e le conoscenze essenziali per gestire catene di fornitura complesse. Sia che lavoriate come manager della logistica, responsabile degli acquisti, pianificatore dell'inventario, coordinatore della logistica o manager della catena di approvvigionamento, questo corso vi permetterà di fare carriera nel vostro ruolo.

Avete diverse opzioni per prepararvi all'esame, che dura 3,5 ore, composto da 150 domande. Scegliete tra un sistema di apprendimento, l'autoapprendimento o le opzioni con istruttore e supporto.

La scelta più economica è quella dell'autoapprendimento, con un prezzo compreso tra 1.000 e 1.500 dollari. Questa opzione prevede l'accesso a materiale di studio digitale e cartaceo, tra cui guide, domande pratiche e flashcard.

Offerto da: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Argomenti chiave: Catene di approvvigionamento, gestione della domanda, previsione, reti globali della catena di approvvigionamento, rischio della catena di approvvigionamento e operazioni interne e inventario

Prezzo: $1000-$1500

4. Certificazione Project Management Professional (PMP)

via PMI La certificazione Project Management Professional (PMP), offerta dal Project Management Institute (PMI), riconosciuto a livello mondiale, fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per guidare e dirigere progetti in diversi settori. Questa certificazione è ideale se avete almeno 36 mesi di esperienza nella conduzione e gestione di progetti.

La certificazione copre cinque aree chiave: avvio, piano, esecuzione, monitoraggio, controllo e chiusura. Una solida padronanza di tutti questi aspetti del project management porta a miglioramento dei processi aziendali . Questa certificazione è necessaria se si punta a posizioni più elevate e a ruoli di leadership!

La durata dell'esame è di quattro ore con 200 domande a risposta multipla. Se si supera l'esame e si ottiene la certificazione, è necessario rinnovarla ogni tre anni.

Offerto da: Project Management Institute (PMI)

Argomenti chiave: Avvio (13%), piano (24%), esecuzione (42%), monitoraggio e controllo (16%) e chiusura (5%). Altri argomenti di vitale importanza sono la gestione degli stakeholder, la leadership del team, l'agilità e l'affidabilità project management e project management ibrido

Prezzo: Membri PMI $405, non membri PMI $555

5. Dirigente associativo certificato (CAE)

via ASAE Offerto dall'American Society of Association Executives (ASAE), il programma è adatto a manager operativi esperti. Per partecipare al programma, è necessario avere una laurea o otto anni di esperienza nel settore, soddisfacendo il codice di condotta dell'ASAE.

Tra i ruoli che in genere ottengono le certificazioni vi sono amministratori delegati, presidenti, direttori esecutivi e persone che cercano di progredire nella loro carriera nella gestione delle associazioni. È possibile iscriversi all'esame CAE due volte l'anno, a maggio e a dicembre. L'esame dura quattro ore e consiste in 200 domande a scelta multipla.

Inoltre, è necessario rinnovare la certificazione ogni tre anni.

Offerto da: Società americana dei dirigenti associativi (ASAE)

Argomenti chiave: Governance e leadership, marketing, politiche pubbliche, gestione operativa e sviluppo professionale

Prezzo: $500 per i membri, $750 per i non membri

6. Manager di strutture certificato (CFM)

via IFMA In corso da 25 anni, il corso CFM offerto dall'IFMA (International Facility Management Association) copre oltre 11 aree fondamentali del facility management. Vi prepara sia che vogliate migliorare la comunicazione, la leadership, la finanza, la gestione del rischio o la gestione delle risorse umane ottimizzazione dei processi .

Questo programma di certificazione è adatto ai professionisti delle strutture già in attività che desiderano posizionarsi come esperti del settore. L'esperienza minima richiesta è di 3-5 anni e una laurea o un master in facility management.

Anche in questo caso, il prezzo varia per i membri (595 dollari) e per i non membri (880 dollari), e l'IFMA fornisce molte risorse diverse per aiutarvi a prepararvi. Se si desidera una formazione aziendale o di gruppo, si applicano costi aggiuntivi. Non c'è una durata fissa e si può sostenere l'esame quando si è completamente preparati.

Offerto da: IFMA (International Facility Management Association)

Argomenti chiave: Piano delle strutture, gestione della qualità, strategia di leadership, finanza, project management, sostenibilità e gestione del rischio

Prezzo: 595 dollari per i membri e 880 dollari per i non membri

7. Professionista degli acquisti certificato (CPP)

via Società americana per gli acquisti Se la gestione dei materiali è qualcosa in cui desiderate eccellere, questo corso di certificazione fa al caso vostro. Vi introduce ai fondamenti dell'acquisto, alla gestione della catena di fornitura, all'acume aziendale e all'approvvigionamento globale.

Gestito dall'American Purchasing Society (APS), è un modo eccellente per eccellere nella vostra carriera. L'iscrizione a questo programma di certificazione richiede almeno due anni di esperienza negli acquisti e referenze di fornitori.

Per quanto riguarda il formato dell'esame, si tratta di un esame online di 150 minuti con 150 domande a risposta multipla. Ripassate i casi di studio relativi all'argomento!

Offerto da: American Purchasing Society (APS)

Argomenti chiave: Fondamenti di acquisto, amministrazione dei contratti, analisi dei processi, gestione della catena di fornitura, analisi dei costi, negoziazione e gestione dei fornitori

Prezzo: Non disponibile online

8. Cintura verde Six Sigma

via Società americana per la qualità La certificazione Six Sigma Green Belt è una qualifica preziosa per le persone con almeno tre anni di esperienza lavorativa. Si concentra principalmente sull'aiutare i responsabili delle operazioni a eliminare meglio le inefficienze all'interno dei processi.

Offerta dall'American Society for Quality (ASQ), questa certificazione fornisce molti materiali e risorse, come guide di studio, banche di domande e manuali per supportare la preparazione.

Una funzionalità/funzione distintiva dell'esame di metodologia Sigma è il suo format a libro aperto, che consente di portare con sé materiale di riferimento. L'esame dura oltre quattro ore e consiste in 100 domande a scelta multipla.

Offerto da: Società americana per la qualità (ASQ)

Argomenti chiave: Introduzione ai principi e alle metodologie Sigma, identificazione delle cause e dei difetti, sviluppo e implementazione di soluzioni e misure di controllo

Prezzo: $438 per i non membri e $338 per i membri (certificazione ASQ)

9. Professionista della gestione del rischio PMI

via PMI Comprendere e gestire i rischi in un progetto è fondamentale e la certificazione PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) è qui per aiutarvi a sviluppare questa competenza essenziale. È offerta dal Project Management Institute (PMI).

Con questa certificazione per manager operativi, imparerete a identificare e pianificare i rischi, a valutarli e a rispondere in modo efficace. In sostanza, diventerete lo specialista del rischio su cui la vostra organizzazione potrà contare per gestire problemi inaspettati.

Una volta completata la certificazione, le conoscenze e le competenze acquisite vi consentiranno di individuare i problemi prima che si verifichino e di ridurne l'impatto. Questa certificazione operativa è adatta a project manager, risk manager, manager di funzione e dirigenti di alto livello.

Per sostenere l'esame sono necessari un diploma di laurea, 36 mesi di esperienza nel project management e 40 ore di formazione sulla gestione del rischio dei progetti.

Offerto da: Project Management Institute (PMI)

Argomenti chiave: Strategia del rischio e pianificazione del progetto, coinvolgimento degli stakeholder, analisi qualitativa e quantitativa del rischio e pianificazione della risposta al rischio

Prezzo: 358 dollari per i membri e 659 dollari per i non membri

10 Certificato in Logistica, trasporto e distribuzione (CLTD)

via APICS Questa certificazione operativa offerta dall'APICS (American Production and Inventory Control Society) è perfetta per imparare strategie efficaci di logistica, trasporto e distribuzione per aumentare l'efficienza. Copre gli standard globali e le competenze essenziali, guidandovi nella gestione dei materiali in entrata, nella distribuzione dei prodotti e nella gestione dei resi.

Per ottenere la certificazione, dovrete sostenere un esame di 150 domande della durata di 3,5 ore. È necessario ottenere un punteggio pari o superiore a 300 per superare l'esame e dimostrare la comprensione del materiale.

Chi sceglie il pacchetto ASCM, al prezzo di 1865 dollari, riceverà sia il materiale di studio che l'iscrizione. Per chi opta per il solo portale di autoapprendimento, il costo è di 1035 dollari.

Sia che si scelga il pacchetto completo o l'opzione di autoapprendimento più conveniente, questo corso apre le porte al riconoscimento globale e all'esperienza nella gestione della logistica e della supply chain.

Offerto da: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Argomenti chiave: Panoramica e strategia della logistica, gestione degli ordini, gestione delle scorte, logistica inversa, gestione del magazzino, logistica globale e trasporti

Prezzo: $1000-$2000, a seconda della vostra dipendenza

Migliorare la gestione delle operazioni con ClickUp

Le certificazioni operative vi aiuteranno ad acquisire le conoscenze e le competenze adeguate per gestire le situazioni in modo efficace. E avete l'elenco dei migliori corsi di gestione delle operazioni per fare la vostra scelta!

Ma non bastano solo le certificazioni: servono anche il software e gli strumenti giusti per aiutarvi a eccellere nel vostro ruolo e a guidare l'efficienza aziendale.

Nella selezione di un software di gestione operativa, date la priorità a una piattaforma scalabile e all-in-one come ClickUp, una soluzione completa che consolida tutti gli aspetti della gestione operativa, dall'inventario alle risorse umane, in una piattaforma di facile utilizzo.

Impostare un chiaro ordine di operazioni aggiungendo dipendenze "di blocco" o "di attesa" tra le attività e mantenere il team in carreggiata per sapere su cosa lavorare per primo

Uno dei punti chiave di ClickUp è la capacità di semplificare i processi amministrativi. Funzionalità/funzione quali project management , l'allocazione delle risorse e collaborazione del team sono integrati, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro. Questo consolidamento contribuisce a rendere il lavoro più efficiente e più flusso di lavoro più efficiente e organizzato .

Semplificate il vostro flusso di lavoro con ClickUp Project Manager per un lavoro efficiente gestione delle attività e la collaborazione del team con visualizzazioni personalizzabili

Con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, potete adattare il vostro sistema di gestione operativa alle vostre esigenze. Sia che si tratti di grafici Gantt per sequenze di progetti o le bacheche Kanban per il monitoraggio delle attività, ClickUp offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi scenari operativi e migliorare le prestazioni aziendali.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro e snellire le operazioni Provate ClickUp oggi stesso e imparate a gestire le vostre operazioni senza problemi!