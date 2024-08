ClickUp esplora: Un giorno nella vita di un manager IT

Quando un guasto al server fa sì che i vostri sistemi siano posseduti da poltergeist, chi chiamerete?

Il responsabile IT, naturalmente!

Se siete del settore, probabilmente sapete che questo ruolo è fondamentale. I responsabili IT sono in genere coinvolti nella maggior parte delle decisioni e delle operazioni dell'organizzazione. Sono responsabili della riunione dei clienti, dei dipendenti e delle esigenze dell'azienda.

Dotati di un'estesa competenza tecnica e di capacità di risoluzione dei problemi, i responsabili IT sono in grado di combattere qualsiasi problema che affligge l'infrastruttura IT, per quanto spaventoso. 👻

Per celebrare i manager IT di tutto il mondo, approfondiamo le complessità di questa posizione. Descriveremo una giornata tipica nella vita di un manager IT, esploreremo la tecnologia su cui si basano e analizzeremo come il settore in cui sono coinvolti può modificare i loro compiti.

Manager IT vs. Direttori IT

Sebbene possano sembrare simili e condividere alcune responsabilità, i ruoli dei manager IT e dei direttori IT differiscono in modo significativo.

Il referente IT ha un ruolo più pratico e si concentra sulla quotidianità. La loro responsabilità principale consiste nel gestire attività e membri del personale e nel mantenere l'infrastruttura. Pur essendo spesso coinvolti nel processo decisionale, la loro influenza sugli obiettivi organizzativi di livello superiore è limitata.

Il direttore IT ha un'acutezza aziendale più solida e influenza il piano strategico del dipartimento IT dell'organizzazione. Lavorando con i dirigenti di livello C e con i responsabili di altri reparti, contribuiscono ad allineare gli obiettivi aziendali generali con gli obiettivi specifici del reparto IT.

I direttori IT collaborano con i manager IT per implementare le strategie e valutare le esigenze degli utenti per informare le decisioni future.

La routine quotidiana di un responsabile IT

Il ruolo di un project manager IT può assumere diversi moduli. Alcuni manager sono responsabili di un solo reparto, mentre altri fungono da intermediari tra altri reparti e stakeholder. Alcuni manager sono addirittura dei veri e propri dipartimenti IT, assumendo il ruolo di amministratori di sistema,

sviluppatori di software

e manager IT tutti insieme. 🤹

Molti manager iniziano la loro carriera come sviluppatori o agenti di supporto tecnico e lavorano gradualmente per acquisire familiarità con il settore. Questa esperienza e competenza tecnica può renderli leader più compassionevoli e pratici.

Oltre alle competenze in informatica e tecnologia dell'informazione, le qualità preferite dei manager IT includono:

Gestione del tempo competenze

Capacità di risolvere i problemi

Capacità di comunicazione

Adattabilità

Desiderio di imparare e migliorare

**Anche le persone di talento che hanno scelto il giusto percorso professionale possono avere bisogno di aiuto. Un'eccellente capacità di project management e di

produttività

può essere cruciale per l'esito positivo del manager.

Con

ClickUp

grazie alle numerose funzionalità/funzione e alle opzioni di personalizzazione, i manager possono garantire un piano e un'operatività senza intoppi in tutto il reparto. Utilizzando le funzionalità di ClickUp

Modelli IT

possono ridurre la curva di apprendimento e iniziare a sfruttare rapidamente i vantaggi della piattaforma.

Visualizzate una vista completa per anticipare e organizzare meglio il vostro lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home

Le responsabilità dei responsabili IT variano da organizzazione a organizzazione e da giorno a giorno. Sono influenzate da fattori quali la fase del progetto, le problematiche emergenti e i cambiamenti organizzativi. In generale, l'itinerario quotidiano di un responsabile IT può includere i seguenti tipi di lavoro:

Governance, strategia e operazioni IT

Considerando l'importanza e l'impatto del ruolo, i responsabili IT devono comprendere appieno il lavoro che l'azienda sta facendo e perché lo sta facendo. Per

prendere le decisioni giuste

il manager deve padroneggiare quanto segue:

Complessità del prodotto o del servizio Regolamenti di conformità Missione dell'azienda Esigenze dei personalizzati

I responsabili IT sono tipicamente coinvolti in entrambi

Governance IT

Processi e piani di livello inferiore. Collaborano con i dirigenti e le altre parti interessate chiave per identificare opportunità e potenziali colli di bottiglia, impostare obiettivi e progettare flussi di lavoro. Riconoscono i principali problemi dei clienti, sviluppano le soluzioni più efficaci e ne supervisionano l'implementazione insieme al project manager.

Nelle aziende più piccole,

Gestione IT

può comportare

attività di budgeting

come la stesura delle richieste di finanziamento, la verifica delle spese e la reportistica agli investitori.

I responsabili IT contribuiscono anche a introdurre l'innovazione nell'azienda. Insieme agli stakeholder, definiscono le roadmap IT per le iniziative di miglioramento e trasformazione. 🗺️

Sebbene il piano sia un aspetto cruciale del lavoro di un manager IT, a volte passa in secondo piano. Quando si presenta un problema importante, di solito è tutte le mani in pasta, quindi il manager deve fare un passaggio per aiutare a risolverlo in modo efficiente. Ecco perché la flessibilità e la competenza sono caratteristiche molto richieste per questo lavoro.

Suggerimento:

Modello di piano strategico per manager IT di ClickUp

consente ai manager di creare una roadmap completa e di allineare facilmente le iniziative IT agli obiettivi dell'organizzazione.

Semplificate la pianificazione di alto livello con il modello di piano strategico per responsabili IT di ClickUp

Comunicazione e coordinamento su più fronti

Oltre a lavorare con i superiori per definire obiettivi e strategie, i responsabili IT devono trasformarli in attività attuabili e tracciabili e comunicare questi piani ai loro reparti. Devono assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e abbiano tutte le informazioni necessarie per affrontare le attività.

In genere comunicano le informazioni cruciali attraverso una meticolosa

Documentazione informatica

e riunioni regolari. Il manager deve anche preparare le riunioni in anticipo per ridurre gli sprechi di tempo, pensando a come presentare le informazioni in modo chiaro ed efficace.

Suggerimento: I manager possono usare il semplice

Modello di Programma ClickUp

per delineare gli argomenti e gli obiettivi delle riunioni.

ClickUp Brain

, l'assistente IA e la rete neurale della piattaforma, li aiuta a redigere il Programma e può anche trascrivere e riepilogare le riunioni.

Una volta avviato il nuovo progetto, i responsabili IT supportano il project manager e il suo team per agevolare l'esecuzione del progetto

la collaborazione interfunzionale

. È importante mantenere l'equilibrio: supervisionare il lavoro senza fare da micromanager e guidare i dipendenti senza fare tutto il lavoro al posto loro. ⚖️

Con il feedback, le nuove informazioni o i problemi che emergono, gli obiettivi e i piani dell'azienda si evolvono, quindi i responsabili IT devono adattarsi e garantire che anche gli altri si adattino. Devono sempre avere una visione dello stato e delle prestazioni dei team, riportando queste informazioni ai superiori o ai client.

Leadership e mentorship del team

Un fattore importante che influenza l'esito positivo del prodotto è costituito dalle persone che lo realizzano; il manager è responsabile dell'assunzione e della supervisione di queste persone. Per questo motivo, dovrebbe seguire alcune pratiche salutari:

Selezione accurata dei nuovi candidati: Selezione, colloquio e test, tenendo conto delle principali qualità necessarie per il ruolo

Selezione, colloquio e test, tenendo conto delle principali qualità necessarie per il ruolo Inserire e formare i candidati: Progettare un piano di formazione efficace che prepari l'individuo al nuovo ruolo e lo imposti per un esito positivo

Progettare un piano di formazione efficace che prepari l'individuo al nuovo ruolo e lo imposti per un esito positivo Offrire supporto e mentoring continui: Descrivere le attività in modo comprensibile, condurre regolari riunioni individuali con i propri reportisti e rispondere alle query dei dipendenti

Descrivere le attività in modo comprensibile, condurre regolari riunioni individuali con i propri reportisti e rispondere alle query dei dipendenti Fornire un feedback costruttivo: Sapere quando e come dare elogi e rimproveri, e aiutare i provider a sviluppare le loro capacità

Sapere quando e come dare elogi e rimproveri, e aiutare i provider a sviluppare le loro capacità Assistere nelle sfide: Aiutare a risolvere i problemi emergenti, come nel caso di guasti ai server o di violazioni della sicurezza

Sebbene i dipendenti non possano essere sempre produttivi al 100%, è compito del manager tenerne conto e fare il possibile per garantire uno stato di avanzamento continuo. Fanno da ponte tra i livelli superiori e inferiori dell'organizzazione e armonizzano gli obiettivi dell'azienda con le capacità, i bisogni e il benessere dei dipendenti. 🌉

Suggerimento: Coordinare i membri del personale è più semplice con

Modello di piano delle risorse di ClickUp

. Consente ai manager di assegnare il lavoro in modo efficiente, di garantire un carico di lavoro equo e di rispettare le sequenze di progetto.

Gestite in modo efficiente il carico di lavoro del vostro team con il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

L'aspetto tecnico

Anche se non è obbligatorio, un solido background tecnologico dà al manager un vantaggio. Permette loro di essere più connessi al prodotto e al team che lo costruisce e lo mantiene.

I manager IT hanno anche un ruolo nell'implementazione , manutenzione e ottimizzazione_ della tecnologia utilizzata dall'azienda o dal team. Ciò include l'infrastruttura, la rete, l'hardware e gli strumenti che aiutano a pianificare, eseguire e supervisionare le operazioni, come le piattaforme di sviluppo,

software di gestione delle attività

e

software di biglietteria

.

È anche responsabilità del manager IT tenersi al passo con le tendenze e gli sviluppi del mondo tecnologico. Deve osservare e implementare nuovi strumenti che portino a una maggiore efficienza e a risultati migliori. 🖥️

Adattarsi a priorità variabili come project manager IT

Gli imprevisti e i cambiamenti di piano sono occorrenze regolari in un dipartimento IT. Il ruolo del manager è quello di rimanere aggiornato, adattarsi ai cambiamenti e garantire che tutte le altre parti si adeguino di conseguenza.

Leggete alcuni comuni cambiamenti di priorità che i manager IT si trovano ad affrontare e come li affrontano:

Emergenze: Un'interruzione di rete o una minaccia alla sicurezza diventano in genere la priorità assoluta del team o dell'azienda. Il manager deve coordinare i lavori richiesti per garantire una rapida risoluzione. In seguito, deve adottare misure per prevenire incidenti futuri

Un'interruzione di rete o una minaccia alla sicurezza diventano in genere la priorità assoluta del team o dell'azienda. Il manager deve coordinare i lavori richiesti per garantire una rapida risoluzione. In seguito, deve adottare misure per prevenire incidenti futuri **Quando i clienti richiedono nuove funzionalità/funzioni e miglioramenti, il ruolo del manager è quello di orchestrare e supervisionare la loro implementazione attraverso la collaborazione con il team di sviluppo

Tagli al budget: A causa di vincoli di budget o di cambiamenti di strategia, il client o l'azienda possono ridurre i finanziamenti per i progetti in corso. In questo caso, il manager deve tornare al disegno, ovvero alla lavagna Kanban, e rivalutare il progetto esistente allocazione delle risorse strategia esistente per garantire la massima efficienza

A causa di vincoli di budget o di cambiamenti di strategia, il client o l'azienda possono ridurre i finanziamenti per i progetti in corso. In questo caso, il manager deve tornare al disegno, ovvero alla lavagna Kanban, e rivalutare il progetto esistente allocazione delle risorse strategia esistente per garantire la massima efficienza Cambiamenti interni: Quando si tratta di cambiamenti organizzativi, strategici e di modello di lavoro, nonché di passaggio a nuove tecnologie, il compito del manager è quello di rendere la transizione più agevole e di fornire supporto

Esempio di vita reale: La routine quotidiana di un senior manager di Amazon

Dave Anderson, ex senior development manager di Amazon, ha condiviso che i suoi compiti erano imprevedibili e variati giorno per giorno.

Ha descritto una giornata tipo:

Si sveglia con la casella di posta elettronica piena

indaga sui potenziali problemi scoperti dal team

ricontrolla le soluzioni proposte con il responsabile dell'operazione, l'ingegnere senior

Anche se questo non è il suo compito tipico, lo fa per garantire che tutto fili liscio. Anderson ha spiegato che il compito del manager è quello di tenere il team lontano dalle distrazioni e di assicurarsi che il loro manager sappia che hanno tutto sotto controllo.

In una riunione successiva, si accorge di essere l'unico ingegnere del gruppo. invita un collega a partecipare perché il suo contributo è prezioso_, nonostante non sia stato invitato di proposito a causa di un conflitto interpersonale con il product manager.

Questa situazione mette in evidenza l'importanza di avere un mezzo uomo che possa rimanere concentrato sull'obiettivo finale e coordinare il lavoro nonostante le differenze personali.

Nota a margine: tutto questo accade prima delle 9 del mattino!

Come il settore influenza i compiti dei responsabili IT

Per illustrare come i diversi settori possano influenzare la routine quotidiana dei responsabili IT, abbiamo esplorato due esempi: la gestione dei prodotti e l'industria degli eventi.

Nel settore della gestione dei prodotti, i responsabili IT devono avere una profonda comprensione del

produttività del prodotto

e degli oggetti. Possono quindi aiutare a determinare le soluzioni tecnologiche ottimali per realizzare il prodotto. Collaborano con i product manager e supervisionano le operazioni durante il ciclo di vita del progetto, assicurandosi che siano in linea con gli obiettivi più ampi. Il ruolo del manager è anche quello di garantire che il prodotto sia conforme alle norme di conformità e di sicurezza.

Diamo ora uno sguardo ai compiti dei manager IT nel settore della gestione degli eventi. I progressi tecnologici hanno permesso

pianificatori di eventi

per eseguire gli eventi alla perfezione e offrire agli utenti un'esperienza di registrazione senza interruzioni, rendendo il ruolo del responsabile IT fondamentale.

I responsabili IT coordinano le operazioni in modo che sia gli organizzatori che i partecipanti siano soddisfatti del servizio. Ad esempio, si occupano di ottimizzare il sistema di biglietteria, di mettere in sicurezza i pagamenti e le informazioni sensibili degli utenti e di sincronizzare i dati in modo che tutti siano aggiornati.

Se l'azienda decide di implementare eventi online dal vivo o addirittura la VR, il compito del responsabile IT sarà quello di garantire che l'infrastruttura tecnica sia in grado di supportare questi cambiamenti e di supervisionarne l'integrazione.

Strumenti essenziali per la gestione IT

Sebbene la gestione dell'IT sia un processo complesso, esistono molti strumenti che rendono il lavoro meno stressante e più efficiente. 🛠️

Scoprite i diversi tipi di strumenti che i responsabili IT e i loro team utilizzano quotidianamente:

Software di gestione aziendale e delle risorse umane

I responsabili IT utilizzano vari software per le operazioni dietro le quinte, come la gestione dei dipendenti, le finanze e le procedure di analisi aziendale. Alcuni di questi includono:

Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per gestire le vendite e il marketing

Software per le risorse umane (HR) e le buste paga per gestire le pratiche e i compensi

Strumenti finanziari, di account e di documentazione

Strumenti di business analytics per monitorare le prestazioni dell'azienda, le tendenze del mercato, il comportamento dei clienti e altre metriche cruciali per il processo decisionale

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/60346/strumenti-software-erp/ Software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) /%href/

possiede molte di queste funzionalità, consentendo all'azienda di gestire le attività aziendali quotidiane, tra cui l'account, la gestione del rischio e gli acquisti, all'interno di una piattaforma centralizzata.

Software di project management

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

A

strumento di project management

come ClickUp è indispensabile per la gestione dell'IT. Facilita la pianificazione e l'esecuzione dei progetti, consentendo ai manager di allocare le risorse in modo efficiente e di monitorare lo stato di avanzamento.

Strumenti per il project management

sono fondamentali per la collaborazione, l'impostazione delle scadenze e l'adattamento ai problemi emergenti.

Con

Attività di ClickUp

è possibile assegnare, dare priorità e pianificare facilmente attività misurabili in diverse modalità di visualizzazione, tra cui quella preferita da tutti

Vista Bacheca Kanban

. I membri del team possono visualizzare i piani più aggiornati, raccogliere informazioni sulle attività e controllare i compiti man mano che li completano. ✅

ClickUp Dashboard

offrono una panoramica di alto livello sulle ore di lavoro e sullo stato dell'azienda o del team. Con oltre 50 schede tra cui scegliere, sono altamente personalizzabili.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Piattaforme di sviluppo prodotto

I gestori del team utilizzano le stesse piattaforme di sviluppo da loro utilizzate. Queste piattaforme ospitano il codice e consentono il controllo delle versioni per garantire la coesione.

Tuttavia, gli strumenti più comuni del kit di strumenti del manager IT sono le piattaforme di gestione delle interfacce utente (UI) e delle idee. Esse semplificano la fase di pianificazione del prodotto e consentono la collaborazione.

Fatto divertente:

ClickUp integra

con le più diffuse piattaforme di sviluppo software, come GitHub, Gitlab e Bitbucket, oltre che con oltre 1.000 altri strumenti.

Evitate di saltare da una piattaforma all'altra e create un ramo o una nuova richiesta di pull all'interno di un'attività utilizzando l'integrazione con GitHub

Software di gestione dell'infrastruttura

La spina dorsale della maggior parte dei prodotti software è una piattaforma di cloud computing, come AWS e Azure. Questi servizi ospitano l'applicazione e i database, li proteggono e ne consentono la scalabilità.

I responsabili IT utilizzano strumenti di monitoraggio del carico dei server per misurare le prestazioni del sistema, individuare rapidamente i problemi ed evitare che si aggravino. Il team IT può anche sviluppare strumenti interni per le proprie esigenze specifiche, come soluzioni personalizzate per l'automazione delle attività.

Strumenti di comunicazione

Per comunicazioni interne i team IT utilizzano in genere piattaforme di messaggistica come Slack. Le occasioni più importanti e formali richiedono invece piattaforme di videoconferenza come Zoom. È possibile accedere a queste piattaforme da un unico luogo, poiché ClickUp si integra con entrambe le piattaforme Slack e Zoom per una collaborazione ininterrotta.

Quando si tratta di interazioni con i clienti, una scelta personalizzata è il servizio VoIP (Voice Over Internet Protocol). Offre una comunicazione più rapida e personalizzata che favorisce il coinvolgimento. 📞

Se utilizzate ClickUp, potete comunicare via Visualizzazione della chat , commenti e email integrate per evitare di doversi destreggiare tra più piattaforme. Allo stesso tempo, Lavagne online di ClickUp offrono un modo visivamente accattivante per fare brainstorming collettivo in tempo reale.

Conducete discussioni cruciali sui prodotti e condividete i vostri pensieri con la visualizzazione della chat di ClickUp

Software di service desk

Software per la gestione dei servizi

consente al manager di creare moduli e di raccogliere i dati personalizzati dei clienti, tra cui

reportistica sui bug

e richieste di funzionalità/funzione o di servizio. In questo modo, possono individuare e risolvere i problemi e soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti, garantendo la loro soddisfazione e una collaborazione duratura.

Da fare con l'aiuto di

Modulo di ClickUp da visualizzare

che presenta una funzionalità/funzione di

modulo avanzato

e permette di distribuire moduli ai personalizzati. La piattaforma può trasformare automaticamente le risposte in attività tracciabili, pronte per essere lavorate o spostate nel backlog.

Utilizzate ClickUp per costruire moduli personalizzati e trasformare automaticamente le risposte degli utenti in attività di ClickUp

Raggiungere l'eccellenza nella gestione IT con ClickUp

Il meticoloso e duro lavoro che i responsabili IT si assumono può fare la differenza in un'organizzazione. Partecipano a processi decisionali critici e assicurano la funzione ininterrotta dei sistemi informativi, bilanciando al tempo stesso le esigenze dell'alta dirigenza e dei dipendenti.

Uno strumento come ClickUp vi permette di gestire tutti questi processi complessi sotto un unico tetto, facendo risparmiare a voi e al vostro team molto tempo e lavoro richiesto. Potrete così utilizzare queste preziose risorse per concentrarvi su ciò che è essenziale: fornire il miglior prodotto possibile.

Iscrivetevi a ClickUp

, sfruttate uno dei suoi numerosi modelli per iniziare rapidamente e aumentate al massimo la produttività del vostro team! ☝️