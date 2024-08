8 principi DevOps per aumentare l'efficienza dello sviluppo software

Da fare quando si uniscono team di sviluppo software e team operativi IT? DevOps, una metodologia progettata per migliorare la collaborazione e l'efficienza del tipico ciclo di vita dello sviluppo software.

Oltre a riunire i due team, DevOps combina diversi strumenti filosofie e produttività per fornire prodotti di qualità a tempo di record, rendere felici i clienti e garantire una migliore qualità del prodotto utilizzo delle risorse .

Tutto questo è possibile grazie ai principi di DevOps, che fungono da linee guida per i team di sviluppo e operativi per ottimizzare i processi di creazione, test, distribuzione e mantenimento dei prodotti software. La condivisione di questi principi chiave porta a un miglioramento continuo, all'eliminazione dei silos dei reparti e a una cultura di responsabilità condivisa dei risultati.

In questo articolo esploreremo gli otto principi DevOps più importanti per aiutarvi a costruire un sistema ad alte prestazioni, flessibile e trasparente team interfunzionali ad alte prestazioni, flessibili e trasparenti pronti ad affrontare qualsiasi sfida. 💪

Che cos'è DevOps? DevOps è una metodologia ibrida in cui i team di sviluppo software (Dev) e di operazioni IT (Ops) uniscono le forze per snellire l'intero processo di sviluppo e consegnare il software più velocemente. Ora, si potrebbe pensare che sia facile come mettere i due team nella stessa stanza e dire loro di lavorare insieme?

Beh, le cose non sono così semplici. Per far funzionare DevOps e garantire che sia agile, efficiente ed economico, è necessario seguire alcune regole di base, altrimenti note come principi di DevOps. Questi principi consentono di trasformare il modello tradizionale di sviluppo del software e di guidare il team nella giusta direzione. ➡️

8 principi DevOps per creare un team software vincente

Esploriamo otto principi DevOps chiave per aiutarvi a migliorare i flussi di lavoro dello sviluppo software e a far progredire il vostro team.

1. La collaborazione è d'obbligo

Dal momento che DevOps combina sviluppo e operazioni, non può sopravvivere senza collaborazione efficiente . L'esito positivo di ogni team DevOps dipende in larga misura dalla sua funzione durante lo sviluppo e la distribuzione.

In primo luogo, l'enfasi è sulla condivisione delle informazioni. Tutti i membri del team devono sentirsi liberi di parlare e di esprimere le proprie opinioni e i propri atteggiamenti. Se notate un problema, per quanto piccolo possa sembrare, condividetelo con gli altri il prima possibile. È probabile che abbiate individuato per tempo un malfunzionamento e abbiate risparmiato ore di lavoro all'intero team nel tentativo di risolverlo.

Anche i team più sincronizzati si sentono smarriti se non sanno perché stanno facendo qualcosa, quindi un'impostazione efficiente degli obiettivi è una condizione importante per incoraggiare la collaborazione. Questi obiettivi sono la stella polare del team ed è compito del manager assicurarsi che siano realistici e chiaramente definiti. ⭐

In un team DevOps ognuno ha un ruolo. Ma questi ruoli sono interconnessi: se una persona non funziona bene, tutti ne risentiranno. Per evitare che ciò accada, è necessario fornire uno spazio sufficiente per il brainstorming, le strategie e il piano. In questo modo, tutti sono coinvolti nell'intero processo e possono facilmente tenere sotto controllo i loro compagni di squadra per garantire flussi di lavoro fluidi .

2. Il feedback continuo è molto importante

I feedback positivi e negativi danno al team una spinta motivazionale e lo aiutano a rimanere sulla strada giusta miglioramento continuo .

I membri del team dovrebbero darsi reciprocamente un feedback attraverso le revisioni tra pari, e voi (il manager) dovreste occasionalmente Da fare revisioni delle prestazioni . Oltre a questo feedback ufficiale, dovreste tenere riunioni regolari per essere sempre aggiornati sul lavoro del vostro team.

Il feedback è l'eroe non celebrato di ogni ciclo di sviluppo e distribuzione e non dovrebbe mai essere ignorato. Tenere d'occhio il feedback è un'attività che non deve essere ignorata gli indicatori di performance chiave (KPI) attraverso un monitoraggio continuo vi fornirà informazioni sufficienti per fornire un feedback costruttivo e guidare il vostro team verso l'esito positivo.

3. I rilasci incrementali sono la chiave per un flusso di lavoro costante

Se vi siete mai trovati nell'inferno del merge, sapete quanto sia difficile uscirne: i rilasci enormi che richiedono di unire i codici risultano spesso in incompatibilità e in una serie di errori. La correzione di questi errori richiede tempo e lavoro, quindi invece di concentrarsi su attività di valore, si finisce in un ciclo infinito di tentativi di far funzionare le fusioni di codice.

La metodologia DevOps garantisce che non si finisca mai nell'inferno delle fusioni concentrandosi su rilasci incrementali, consentendo di allocare correttamente le risorse e ridurre al minimo gli sprechi. Rilasci piccoli e frequenti Permettono revisioni rapide e una facile identificazione dei test e degli errori Individuando tempestivamente i problemi, sarete in grado di affrontarli direttamente sul posto senza interrompere il flusso dell'intero progetto.

Un altro vantaggio dei rilasci incrementali è l'adattabilità. Il vostro client esamina ogni release e fornisce un feedback: se alcune modifiche sono di suo gradimento, sarete in grado di implementarle più rapidamente perché non dovrete tornare indietro.

Suddividere il prodotto in pezzi più piccoli ha i suoi vantaggi, ma se volete che funzioni, avete bisogno di un ambiente collaborativo e di una cultura del feedback continuo. Questa è una prova della mutua dipendenza dei principi di DevOps: per lavorare hanno bisogno l'uno dell'altro. ☯️

4. L'automazione vi dà slancio

Uno degli scopi principali della metodologia DevOps è quello di fornire il software più velocemente. Lo stesso vale per le revisioni, i test e gli aggiornamenti: ogni processo ruota attorno alla velocità.

Questo non significa affrettare il lavoro. Al contrario, l'obiettivo è lavorare velocemente senza compromettere la qualità. Sebbene non esista un pulsante magico che vi renda veloci come un fulmine, esiste un'arma non tanto segreta che può aiutarvi a snellire il lavoro di routine o ripetitivo e a concentrarvi su attività di alto valore: l'automazione.

I team DevOps hanno l'obiettivo di automazioni dei processi e le attività per mantenere la velocità, ridurre al minimo gli errori e risparmiare tempo su attività ad alta intensità di lavoro. Da fare per automatizzare? Tutto quello che possono! Test automatizzati, integrazione continua, consegna continua e infrastruttura come codice sono solo alcuni dei metodi che i team DevOps utilizzano per automatizzare il provisioning, le revisioni del codice, i test, i trasferimenti e il monitoraggio.

Oltre a consentire un notevole risparmio di tempo, l'automazione può aumentare la soddisfazione lavorativa. I membri del team non investiranno più le loro energie in attività noiose e potranno concentrarsi sulla fornitura di maggior valore, il che li farà sentire meglio nel loro lavoro, e a chi non piace? 🥰

5. Le decisioni basate sui dati sono quelle giuste

Avete visto un annuncio per un nuovo fantastico software di test che promette di ridurre la fase di test del 50% e offre numerose opzioni di automazione. Pensate a wow, il mio team DevOps lo adorerebbe, ma invece di fare un acquisto d'impulso, decidete di controllare i dati.

Esaminate le metriche dell'attuale fase di test e vi rendete conto che sono perfette: non ci sono inefficienze o problemi reportistici. Chiedete al vostro team un parere e tutti concordano sul fatto che il software esistente soddisfa tutte le esigenze, quindi rinunciate a investire in una nuova piattaforma.

Questo semplice esempio mostra come dovrebbero essere prese le decisioni in DevOps: tutto deve essere supportato da dati.

I dati sono la vostra spia. Rivelano i segreti di ogni fase di una pipeline DevOps e scopre le inefficienze e potenziali segnali di allarme. 🚩

L'osservazione dei dati non solo vi aiuterà a prendere decisioni migliori. Mostrerà anche il vostro stato nel tempo, quindi è un'eccellente strategia di auto-monitoraggio.

6. I clienti sono le vostre stelle guida

Proprio come i pianeti del sistema solare orbitano intorno al sole, i team DevOps orbitano intorno ai clienti.

L'obiettivo finale è quello di rendere felice il vostro client, quindi ogni vostro respiro e ogni vostra mossa deve rispecchiare questo concetto. 🎶

Il modo più diretto per sapere cosa pensano i vostri client è chiederlo a loro, e Da fare attraverso moduli di feedback . Dopo ogni rilascio, controllate il vostro client e chiedetegli se gli piace quello che vede. Incoraggiateli a fornire un feedback approfondito, che vi aiuterà a modificare le vostre strategie (se necessario) e a garantire che il risultato sia perfetto.

7. La chiave è una mentalità di responsabilità collettiva

Il team di sviluppo software scrive il codice e costruisce il prodotto, poi lo consegna al team operativo per la revisione, il test e la distribuzione. Tuttavia, il team operativo scopre bug enormi che deve risolvere mentre il team di sviluppo si gode il suo tempo libero.

Se pensate che sia ingiusto, avete ragione. La metodologia DevOps abbatte questo approccio tradizionale per evidenziare la responsabilità collettiva.

Ciò significa che tutti i membri del team sono responsabili del prodotto in ogni fase. I team di sviluppo e di gestione del software uniscono le forze per trovare le soluzioni migliori, scoprire i problemi ed eliminare i bug per fornire software di qualità.

DevOps enfatizza la velocità e la qualità. Se gli sviluppatori commettono un errore durante la scrittura del codice, sono loro a correggerlo. Questo account assicura che tutti diano il 100% quando lavorano a un'attività.

8. Ogni fallimento è una lezione

DevOps non rifugge dai fallimenti, ma incoraggia a imparare da essi. Questo non significa che si debba Da fare male e fornire produttività di bassa qualità. Significa che non si deve avere paura di sperimentare e rischiare quando ha senso.

Qualsiasi cosa vogliate fare, è meglio Da fare nella fase iniziale di test. In questo modo, se l'esperimento fallisce, il cliente non sarà influenzato dal risultato.

Non dimenticate di documentare i vostri fallimenti: sapere cosa non funziona vi impedisce di ripetere gli stessi errori.

Utilizzare ClickUp per implementare i principi DevOps ClickUp è un tutto in uno

attività e project management una piattaforma che può servire a molti scopi. Si può usare per semplificare i flussi di lavoro comunicazione, collaborazione e gestione dei documenti e quindi può essere un compagno perfetto di team di software in generale e i team DevOps in particolare.

Scopriamo alcune funzionalità di ClickUp che possono aiutare a migliorare le prestazioni del team, a mantenere tutti sulla stessa pagina e a garantire che nessuna informazione vada persa.

Lavagne online di ClickUp

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Una collaborazione efficiente è il fondamento dei principi DevOps. Pertanto, se volete che il vostro team DevOps eccella, dovete fornire loro strumenti che consentano una comunicazione in tempo reale , brainstorming facile e strategici e la personalizzazione, e questo è esattamente ciò che Lavagne online di ClickUp riguardano.

Le lavagne online di ClickUp sono tele digitali infinite dove il team DevOps può discutere di progetti e attività e sviluppare le idee migliori per risolvere i problemi. È possibile utilizzare note adesive, simboli, forme, colori e immagini per esprimere i propri pensieri e liberare il potenziale creativo del team.

Ogni partecipante riceve un cursore con codice colore e il proprio nome sopra, in modo da evitare il rischio di confusione o caos.

Un altro vantaggio delle lavagne online di ClickUp è la possibilità di creare attività senza lasciare l'area di lavoro. Ad esempio, se il team ha un'idea eccellente per rendere più efficiente la fase di test, è possibile trasformarla in un'attività direttamente sul posto. L'attività verrà aggiunta senza problemi ai flussi di lavoro. ✨

ClickUp Chattare visualizzare

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

ClickUp ha oltre 10 visualizzazioni che consentono di osservare le attività e i progetti da diverse angolazioni e di zoomare su elementi specifici, come carichi di lavoro, calendari o sequenze.

Se la vostra attenzione è rivolta alla comunicazione in tempo reale, apprezzerete la funzione Visualizzazione della chat di ClickUp . Grazie a questa vista, non è più necessario passare da un'app all'altra per inviare messaggi ai membri del team, ma è possibile chattare all'interno di ClickUp. È inoltre possibile utilizzare @menzioni, assegnare commenti, incorporare file e collegamenti e utilizzare la modifica ricca per formattare i messaggi.

La visualizzazione di ClickUp Chattare è perfetta anche per conoscere i vostri colleghi al di fuori dell'impostazione di lavoro: discutete della vita, dei libri preferiti, degli animali domestici, del riscaldamento globale o di qualsiasi cosa vi passi per la testa.

Visualizzazione ClickUp Modulo

Creazione di moduli approfonditi all'interno di ClickUp 3.0 con funzionalità di drag-and-drop per inserire campi e aggiungere condizioni per raccogliere feedback migliori

Abbiamo già menzionato l'importanza del feedback interno ed esterno nella metodologia DevOps: aiuta a ottimizzare i processi, ad apportare modifiche e a ispirare il team.

ClickUp offre lo strumento perfetto per il provider di feedback: il modulo di feedback Visualizzazione dei moduli . Permette di raccogliere informazioni dai membri del team o dai clienti e di trasformare automaticamente le loro risposte in attività. Utilizzate i Campi personalizzati sul lato sinistro del modulo per personalizzarne l'aspetto e raccogliere solo le informazioni necessarie.

Attività di ClickUp

Creare, gestire e visualizzare le attività di ClickUp Tasks

Suddividete il vostro lavoro in parti più piccole e tenetele sotto controllo con Attività di ClickUp , un potente strumento di gestione delle attività .

Con essa è possibile creare attività per qualsiasi tipo di lavoro, aggiungere più assegnatari a un singolo incarico e dividere le attività in sottoattività per facilitare la navigazione.

Personalizzato stati delle attività per riflettere i vostri flussi di lavoro e creare relazioni tra le attività e le dipendenze per garantire un ordine di esecuzione corretto.

Le attività di ClickUp vanno a braccetto con Campi personalizzati di ClickUp . Questa funzionalità unica consente di fornire dettagli sulle attività e di aggiungere diversi tipi di dati, come data e ora, funzioni matematiche, barre di avanzamento o elenchi a discesa.

Documenti ClickUp

ClickUp Teams per la documentazione e la condivisione di informazioni importanti con il team

Un'accurata registrazione è essenziale per comprendere e migliorare i processi e aiuta a a costruire una base di conoscenze su cui il team può contare. Documenti di ClickUp consente di creare, modificare, gestire, organizzare e archiviare tutti i tipi di documenti, da ambiti di progetto e piani, ai registri dei dipendenti e alle politiche sulle ferie.

Potete creare e modificare i documenti da soli o aggiungere membri del team e farli partecipare. Ognuno ha un cursore, quindi tutte le modifiche sono facili da monitorare. 👀

ClickUp consente di classificare i documenti per facilitarne la navigazione. È anche possibile collegare documenti specifici ad attività per una maggiore comodità ed efficienza.

ClickUp Brain

Utilizzate ClickUp Brain per porre domande su attività di ClickUp e documenti, creare automazioni e risparmiare tempo

Perdersi tra pile di attività e documenti è un incubo ricorrente per molti sviluppatori e project manager. Se ci si perde e si ha bisogno di aiuto per qualcosa, si chiede aiuto ai membri del team o al manager. Ma se sono occupati, non vi resta altro da fare che sedervi e aspettare, perdendo tempo prezioso. ⏰

Lasciate questi scenari nel passato con ClickUp Brain un'opzione rivoluzionaria che potenzia i flussi di lavoro con l'IA. ClickUp Brain assorbe in pochi secondi le informazioni provenienti dalle attività, dai documenti e dai processi e funge da strumento per la gestione dei flussi di lavoro assistente personale di IA . Ogni volta che si ha una domanda su un'attività o un documento, si può chiedere aiuto a ClickUp Brain.

La funzionalità/funzione si trova nella parte superiore dell'area di lavoro, in modo da potervi accedere facilmente. Può suggerire quale attività affrontare successivamente e spiegare processi specifici, garantendo flussi di lavoro fluidi e migliorando le prestazioni.

ClickUp Brain offre la funzionalità AI Project Manager. Con essa è possibile automatizzare i lavori ripetitivi per consentire al team DevOps di concentrarsi sulle attività ad alto valore.

Modelli ClickUp

ClickUp offre un'impressionante gamma di modelli di libreria con oltre 1.000 modelli che spaziano dall'informatica al marketing e alle risorse umane.

Vi risparmieremo la fatica di navigare tra queste opzioni (anche se è facilissimo) e vi presenteremo il Modello di struttura di ripartizione del lavoro ClickUp DevOps il vostro prezioso alleato per organizzare e semplificare il lavoro.

Organizzate il lavoro, promuovete la collaborazione e assicurate un'elevata visibilità con il modello ClickUp DevOps Work Breakdown Structure

Con questo modello multifunzionale è possibile suddividere il lavoro in attività, assegnare responsabilità a specifici membri del team, identificare i colli di bottiglia e monitorare lo stato di avanzamento.

Visualizzate l'intero progetto dal piano alla distribuzione, incoraggiare la trasparenza e assicuratevi che i vostri client siano soddisfatti dei risultati. 😍

Questo modello è solo uno dei tanti che potrebbero adattarsi perfettamente ai vostri processi DevOps e migliorarli. Altre opzioni sono:

Implementare una cultura DevOps e aumentare la collaborazione e l'efficienza con ClickUp

Implementare i principi DevOps nei flussi di lavoro quotidiani è molto più facile se si utilizzano gli strumenti giusti. ClickUp offre tutto ciò che serve per seguire alla lettera ogni principio e promuovere una cultura collaborativa che dia priorità alla qualità e all'apprendimento dagli errori. Iscrivetevi a ClickUp e scoprite come può integrarsi nei vostri flussi di lavoro DevOps.