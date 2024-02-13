Processo di gestione dell'innovazione: Come coltivare una cultura innovativa e lo spirito imprenditoriale

Indipendentemente dal settore in cui operate, se volete un esito positivo duraturo, dovete sfidare lo status quo e continuare a evolvervi abbracciando nuovi modelli aziendali, processi, funzionalità/funzione e altre idee valide. L'incapacità di reinventarsi porta alla stagnazione, consentendo ai concorrenti con una mentalità di crescita più attiva di avanzare.

Sebbene l'innovazione sia sempre stata un concetto molto discusso in ambito aziendale e tecnologico, la domanda fondamentale è la seguente: qual è il segreto per raggiungere il successo nella gestione dell'innovazione?

Questo è ciò che vi aiuteremo a fare! 😄

In questo articolo, discuteremo la A-Z della creazione di un sistema efficace di gestione dell'innovazione. Ci occuperemo di:

Concetti comuni ed elementi chiave della gestione dell'innovazione

Tipi di metodi e modelli di gestione dell'innovazione

Passaggi all'interno di un processo standard di gestione dell'innovazione

Sfide e soluzioni comuni

Metriche per misurare l'innovazione

Gestione dell'innovazione: Concetto centrale e risultati pratici

I processi di innovazione tendono a essere dirompenti: alterano in modo significativo il what-is con il what-can-be, lasciando a dipendenti e leader molto lavoro da fare per colmare il divario.

In primo luogo, per mettere a punto una strategia di innovazione che garantisca la crescita futura, è necessario un forte pensiero creativo. Da fare, per poi definire i piani in modo dettagliato, per garantire che il team non si senta destabilizzato durante la transizione verso il nuovo.

**La gestione dell'innovazione consiste nell'organizzare e semplificare il processo di integrazione di nuove strategie, processi e soluzioni nella vostra azienda

Da un punto di vista più teorico, Il manuale di Oxford sulla gestione dell'innovazione offre un'eccellente spiegazione. Definisce la gestione dell'innovazione come un ampio campo di studi che copre varie "discipline, livelli di analisi e metodi di ricerca" per esplorare e implementare soluzioni innovative e integrarle con il project management.

In termini di applicazioni pratiche, la gestione dell'innovazione si riferisce a una serie di sottoprocessi, tra cui:

Promozione del pensiero innovativo e dello spirito imprenditoriale

Gestione dell'incertezza e dei fattori di rischio per garantire l'esito positivo delle idee

Definire obiettivi e indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare i lavori richiesti dall'innovazione

Pianificare il coordinamento quotidiano e la collaborazione tra i vari dipartimenti

Assegnare le risorse in base alle richieste operative previste

Migliorare le relazioni tra i team e/o la soddisfazione dei clienti

4 Elementi chiave di una gestione efficace dell'innovazione

L'innovazione può avvenire a qualsiasi livello, dal passaggio a nuovi processi interni all'introduzione di linee di prodotti completamente nuove. Indipendentemente dalla portata, l'implementazione di soluzioni innovative richiede l'attenzione ai seguenti quattro elementi chiave:

**Il capitale aziendale comprende le risorse finanziarie, umane e tecniche a disposizione. I manager dell'innovazione di solito rivalutano la loro posizione in termini di capacità per valutare se l'organizzazione è abbastanza adatta a gestire l'innovazione. Possono esaminare aree quali:

Competenze pratiche e know-how dei team Proprietà intellettuale che offre un vantaggio competitivo Budget disponibile per le attività di innovazione Strumenti tecnologici collaborativi disponibili per guidare l'innovazione Cultura del team: I manager devono assicurarsi che il loro team abbia una cultura innovativa, rivedendo il loro approccio verso il fallimento, la titolarità delle responsabilità individuali e la sperimentazione. Una cultura favorevole all'innovazione aiuta i team ad adottare i progressi tecnologici e le altre tecnologiecambiamenti importanti più velocemente Struttura operativa: La struttura di un'organizzazione consiste principalmente nella gerarchia all'interno dei team e dei processi, nella logistica della comunicazione, e nella struttura di un'aziendastrutture decisionali che consentono una rapida innovazione Strategia aziendale Infine, la strategia aziendale dell'organizzazione svolge un ruolo chiave nel guidare l'innovazione. Le aziende raramente cambiano la loro intera direzione strategica, ma la loro strategia di innovazione deve almeno allinearsi con gli obiettivi generali dell'azienda

Avete bisogno di un modo intelligente per organizzare la vostra strategia di innovazione? Provate il Modello di gestione delle idee per l'innovazione di ClickUp ! Dal brainstorming al monitoraggio dello stato, gli strumenti integrati in questo modello possono aiutarvi a snellire più rapidamente il processo di innovazione, a pianificare le opportunità più urgenti e a collaborare con maggiore efficienza.

Costruite una cultura del pensiero creativo e della risoluzione dei problemi e date alle vostre idee migliori una possibilità con il modello di gestione delle idee di ClickUp Innovation

Metodi e modelli comuni per la gestione dell'innovazione

Mentre il capitale, la struttura e la cultura dell'azienda fanno da fase per l'esito positivo della gestione dell'innovazione, la strategia di innovazione decide in ultima analisi il destino dei vostri lavori richiesti. Ecco perché è necessario avere un buon comando e chiarezza sul tipo di innovazione che si intende perseguire.

I lavori richiesti per classificare le iniziative di innovazione sono stati molteplici. Una delle categorie più diffuse è la Harvard Business Review tenta la categorizzazione da una prospettiva di problem solving, delineando quattro tipi principali di innovazione:

Innovazione dirompente: Inventare qualcosa di molto diverso da una soluzione esistente attraverso metodi che richiedono una completa revisione dei modelli aziendali esistenti e la creazione di nuovi mercati Innovazione sostenibile: Un processo di innovazione sostenibile dà priorità a piccoli miglioramenti o estensioni delle soluzioni esistenti: l'innovazione incrementale è a bassissimo rischio Innovazione rivoluzionaria: Vi chiede di sviluppare idee che richiedono competenze o abilità non convenzionali, ma senza la necessità di adottare nuovi modelli aziendali Ricerca di base: Questo tipo di innovazione è di natura accademica. Si riferisce alle prime fasi della ricerca, in cui si stabiliscono idee valide e le si sostiene con i primi segni di miglioramento

La differenza principale tra tutte queste innovazioni e le loro soluzioni sta nella definizione del problema all'interno della disciplina aziendale. Ad esempio, se siete sicuri di aver bisogno di una linea di prodotti rinnovata, vi sentirete a vostro agio con l'innovazione dirompente. Ma se non riuscite a prevedere con precisione la domanda del mercato, sarà più saggio prendere una strada più sostenibile.

Oltre a queste tipologie, i manager dell'innovazione aziendale esplorano anche le strategie di innovazione basate su fattori quali tempistica , ritorni e gestione delle risorse_ . Di seguito abbiamo illustrato alcuni modelli per ciascuno di essi.

1. Dilemma dell'innovatore: tempismo nel perseguire le attività di innovazione Il dilemma dell'innovatore è un libro del professore americano Clayton Christensen che si sofferma su come le tendenze del settore possano essere formate adottando rapidamente le innovazioni.

Il libro suggerisce che la maggior parte delle innovazioni dirompenti sono inizialmente utili solo a un piccolo sottoinsieme di un grande mercato, il che limita i ritorni. Con il tempo, però, queste innovazioni sono diventate mainstream e sono state abbracciate anche da aziende che prima le avevano scartate. Il risultato? Gli operatori consolidati che hanno sfruttato l'innovazione in precedenza possono conquistare la maggior parte del mercato.

Il classico dilemma che si pone ai sistemi di gestione è se investire in innovazioni dirompenti in anticipo (quando i loro rendimenti potrebbero essere bassi) o aspettare che qualcun altro le renda popolari. Ad esempio, ex leader nel settore degli smartphone come Nokia e BlackBerry hanno perso il loro vantaggio competitivo nell'ultimo decennio quando non sono riusciti a innovare per toccare più velocemente gli smartphone.

Il noto consulente di management Geoffrey Moore suggerisce una teoria dell'innovazione simile nel suo libro del 1991 Attraversare il baratro . Suggerisce che molti primi ad adottare l'innovazione scelgono anche soluzioni difettose o non testate, nella speranza di ottenere un vantaggio competitivo. Tuttavia, un segmento più ampio di clienti non è interessato. 🦾

Via: Riviste Sage L'obiettivo è quello di fare un salto rispetto agli early adopters e di soddisfare le aspettative della vostra maggioranza iniziale. Tuttavia, calcolare i tempi dell'innovazione può essere impegnativo per i team di gestione del prodotto e di marketing. Inoltre, è psicologicamente impegnativo perché richiede un passaggio dalle priorità dei clienti che hanno determinato l'esito positivo iniziale.

2. Orizzonti di crescita: Concentrarsi sui rendimenti McKinsey & Company ha proposto un modello basato sulla crescita per spiegare come le aziende dovrebbero bilanciare le iniziative di innovazione a breve e a lungo termine per massimizzare la redditività. L'idea è che un'azienda pianifichi i ritorni nei tre orizzonti seguenti:

Orizzonte 1: Attività aziendali di base che portano ritorni in meno di un anno

Attività aziendali di base che portano ritorni in meno di un anno Orizzonte 2: Questa fase riguarda progetti che integrano l'attività aziendale. Potrebbero non generare immediatamente vendite e ROI, ma nell'arco di 1-3 anni

Questa fase riguarda progetti che integrano l'attività aziendale. Potrebbero non generare immediatamente vendite e ROI, ma nell'arco di 1-3 anni Orizzonte 3: Un orizzonte temporale di 3-5 anni, specifico per il ROI, funziona meglio per le innovazioni dirompenti

State pianificando un'innovazione a lungo termine?

3. regola del 70-20-10: Pianificare saggiamente l'allocazione delle risorse

Prima introdotto dall'ex-CEO di Google Eric Schmidt , la regola del 70-20-10 raccomanda il rapporto di allocazione delle risorse per le attività aziendali e di innovazione. Secondo questa regola, si dovrebbe mantenere:

70% delle risorse riservate al core business aziendale

20% per le attività innovative adiacenti che contribuiscono al core business aziendale

10% per piani di trasformazione o innovazioni dirompenti

Questo modello ha avuto un esito positivo per Google e altri leader di mercato, consentendo loro di ottenere rendimenti più elevati rispetto alla concorrenza. 💹

Il Modello di allocazione delle risorse di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare un piano per le vostre iniziative innovative. La sua struttura preimpostata vi permette di controllare il vostro budget e le vostre risorse in un unico posto e di prendere decisioni informate.

Valutazione del rischio nella gestione dell'innovazione

Secondo un'analisi di relazione pubblicata da Deloitte la valutazione e la gestione dei rischi è un processo intrinseco a qualsiasi portfolio di lavori innovativi. È necessario identificare e mitigare i rischi potenziali nelle cinque fasi dell'innovazione, ossia:

Ricerca-Costruzione-Scala-Espandere-Sostenere

Ecco alcuni campioni di query che i risk manager possono porre in ciascuna di queste fasi:

Ricerca _Il programma di innovazione è etico e realizzabile? _Quanto sono affidabili i dati dei test? Costruire _Quali sono le considerazioni logistiche del programma di innovazione? _Abbiamo considerato le implicazioni di un fallimento nell'implementazione? Scala _Può la soluzione innovativa essere prodotta per soddisfare la domanda dei clienti? _Quali sono le barriere all'adozione? Espandere _I rendimenti attuali supportano l'aumento di scala? _L'aumento di scala ostacolerà le attività principali dell'azienda? Quanto a lungo è possibile sostenere la redditività incrementata dall'innovazione? Qual è la minaccia rappresentata dai concorrenti?

Ricordate che se arrivate alla fase Sustain, la valutazione del rischio diventa più che altro una questione di maintainer il vostro vantaggio competitivo e di stare al passo con le nuove tendenze del settore. Per molte aziende, questo significa riavviare il ciclo dell'innovazione.

Il miglior modelli di analisi competitiva per mantenere il vantaggio sul mercato.

5 passaggi per costruire un sistema di gestione dell'innovazione di esito positivo

Esistono cinque passaggi standard per creare un sistema di gestione dell'innovazione in un'organizzazione. Tuttavia, il processo attuale può avere diversi passaggi secondari, a seconda della complessità dell'impresa.

Passaggio 1: assumere le persone giuste

Le competenze e la mentalità dei dipendenti e dei team leader riflettono la qualità del capitale dell'azienda. In generale, più la vostra forza lavoro è adattabile e orientata alla crescita, più è probabile che l'innovazione aziendale abbia esito positivo.

Durante le assunzioni, cercate di bilanciare il mantenimento di individui altamente qualificati e creativi. Ad esempio, se state pianificando un'innovazione di prodotto, potreste volere persone esperte e creative designer certificati e sviluppatori nel vostro team e nuovi talenti che possano apportare nuove prospettive.

Passaggio 2: Generare e testare le soluzioni innovative

È necessario creare un pool di idee innovative e incubare le soluzioni migliori. Questo passaggio si svolge tipicamente in tre fasi:

Generazione dell'idea: È possibile esplorare idee sia esterne che interne Screening: Classificare la fattibilità delle idee geniali in base a fattori quali la rilevanza per il mercato e il costo Test: Sviluppare le idee attraverso concetti e prototipi per valutarne la praticabilità per le attività operative

Poiché questo passaggio riguarda la gestione delle idee, è necessario documentare tutto con attenzione per garantire che il processo sia trasparente e supportato da dati

Passaggio 3: lanciare l'iniziativa e stabilire l'account

Una volta finalizzate le attività di innovazione, create un piano di implementazione tangibile per passare dall'idea alla realtà. Prestate attenzione a:

Impostazione degli obiettivi di apprendimento e sviluppo

Definizione del teamruoli e responsabilità Documentare il processo di creazione della nuova soluzione (prodotto o servizio)

Stabilire posizioni autorevoli per affrontare i conflitti e guidare i team attraverso le battute d'arresto

Passaggio 4: trovare gli strumenti e le strutture giuste per rimanere agili

La maggior parte dei lavori di innovazione sono iterativi: è quasi impossibile avere un piano lineare in cui tutto funziona alla perfezione. È necessario disporre di software, reti di comunicazione e strutture gerarchiche per rispondere ai cambiamenti durante il processo di innovazione.

In dipendenza delle dimensioni della vostra azienda e dei vincoli di budget, potete scegliere gli strumenti di comunicazione del progetto, Strumenti di IA per le startup , oppure software di gestione delle idee per aiutarvi ad adattare i vostri processi di innovazione senza troppi attriti.

Per istanza, potete prendere in considerazione ClickUp -Una soluzione gratuita e unica per la gestione di progetti, iniziative di innovazione e tutto il resto.

Strumenti di gestione centralizzata di documenti e idee

Funzionalità/funzione come il Visualizzazione della chat e Commenti assegnati per costruire una rete di comunicazione rintracciabile

Il Registratore di schermo Clip per la condivisione rapida di video tutorial

ClickUp AI e Lavagne online per la generazione di idee

1,000+modelli per la gestione del prodottopensiero innovativo ebrainstorming creativoepiano del progetto ### Passaggio 5: valutare i rischi, monitorare lo stato di avanzamento e perfezionare le soluzioni

L'ultimo passaggio consiste nel monitorare le prestazioni del programma di innovazione rispetto alle metriche prestabilite. Nella maggior parte dei casi, non esistono parametri di riferimento del settore per definire l'esito positivo. È necessario evidenziare gli indicatori di stato in base a fattori come la redditività interna o gli obiettivi di penetrazione del mercato.

Siate pronti a:

Perfezionare l'approccio all'innovazione in base alle sfide emergenti

Aumentare o ridurre i vostri lavori richiesti dopo un'accurata valutazione dei rischi in diverse fasi

Sfide comuni nella gestione dell'innovazione ## [Con soluzioni]

I team che puntano all'innovazione devono aspettarsi sfide comuni, come ad esempio riduzione dell'efficienza dei processi o incomprensioni, che possono ostacolare l'iniziativa. Analizziamo quattro sfide comuni a cui prestare attenzione e impariamo a gestirle in modo proattivo con l'an Gestione dei prodotti basata sull'IA strumento come ClickUp. 🌞

1. Visione caotica e processi dispersi

La fase di pianificazione può rendere il vostro programma d'innovazione un successo o un fallimento. Un piano di innovazione scadente non fornisce al team alcun contesto sugli obiettivi condivisi e sugli esiti positivi. Questo porta a un'esecuzione dell'iniziativa disordinata, con conseguenti colli di bottiglia nei processi e fallimenti nell'esecuzione.

È facile visualizzare i propri obiettivi e i passaggi di transizione utilizzando Mappe mentali con ClickUp . Consente di suddividere il programma di innovazione in:

Mappe mentali basate su attività: per mappare i flussi di lavoro dell'intera azienda

per mappare i flussi di lavoro dell'intera azienda **Mappe mentali basate sui nodi: per suddividere piani e idee e collegarli alle attività future

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-416.png Mappe mentali ClickUp /$$$img/

Suddividete le idee in attività e assegnatele ai membri del vostro team con le mappe mentali di ClickUp

Le mappe mentali di ClickUp, abilitate al drag-and-drop, consentono di giocare con blocchi e connettori per visualizzare il ruolo di ogni reparto nel processo di innovazione. Poiché il canvas supporta la collaborazione in tempo reale, è possibile riunire il team del piano per ideare i processi proposti, i requisiti di risorse e le esigenze infrastrutturali prima del lancio del programma.

Una volta definiti i piani, è possibile utilizzare Documenti di ClickUp per documentare in un unico luogo tutte le risorse a supporto del team, compresi idee, piani e manuali di processo. Questa funzionalità/funzione è dotata di:

Assistente IA integrato per accelerare la generazione di idee e i processi di scrittura

Cartelle e tag annidati per organizzare i documenti

Ricerca universale per aiutare i compagni di squadra a localizzare rapidamente le risorse

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

2. Scarsa struttura gerarchica e collaborazione interdipartimentale

Affinché un programma di innovazione possa funzionare è necessario che ci sia ordine all'interno dei ranghi e dei team di un'organizzazione, ma non bisogna essere troppo restrittivi. Strutture di team eccessivamente gerarchiche (con una gestione puramente top-down) soffocano l'innovazione. La soluzione è trovare una via di mezzo.

Si possono usare tecniche come Grafico RACI È anche saggio dare ai capi reparto con conoscenze di nicchia la libertà di sperimentare nuovi modi di eseguire i processi.

Se ritenete che il vostro piano di implementazione sia troppo complesso e con molte parti in movimento, è una buona idea utilizzare il metodo Modello di piano di implementazione di ClickUp per allineare il team agli obiettivi di innovazione generali.

3. Mancanza di una cultura favorevole all'innovazione all'interno dei team

Un'azienda con una cultura dell'innovazione debole può scoraggiare il pensiero creativo e chiedere ai dipendenti di attenersi a regole e procedure obsolete. Può imporre dure sanzioni in caso di fallimento o avallare una cultura ipercompetitiva e spietata in cui i dipendenti trovano facile sminuirsi a vicenda: non è un ambiente in cui le nuove idee possono prosperare.

Per garantire una cultura favorevole all'innovazione nella vostra organizzazione, iniziate a raccogliere i feedback del team.

4. Aspettative irrealizzabili

I programmi di innovazione spesso incontrano molte resistenze a causa di aspettative irrealistiche da parte del team. La soluzione consiste nell'istruire gli stakeholder sulle motivazioni alla base dell'idea innovativa e nel farli sentire supportati durante il processo.

I manager devono essere precisi nel comunicare i piani di innovazione e i metodi di esecuzione. Allo stesso modo, le metriche di esito positivo non devono essere vaghe: traguardi raggiungibili e piccole vittorie incoraggiano i dipendenti ad aderire al programma nel lungo periodo.

Con Obiettivi di ClickUp è possibile far prosperare le proprie idee innovative con KPI e traguardi realistici e misurabili per misurare lo stato di avanzamento e le prestazioni.

È possibile definire traguardi basati sulle attività, numerici, sui Sì-No e sulla produttività e impostare attività cardine per il raggiungimento dei principali obiettivi di innovazione. Durante lo stato di avanzamento del progetto, è possibile monitorare le prestazioni rispetto a metriche predefinite utilizzando visualizzazioni come grafici di burnup e burndown, grafici a linee e schede orarie, tutti accessibili su ClickUp Dashboard .

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Come misurare l'innovazione: Indicatori chiave di prestazione in primo piano

Non si può gestire ciò che non si misura, ma Da fare per misurare qualcosa di così arbitrario come l'innovazione? Dovete capire quali sono i vostri KPI e metriche durante il processo di gestione dell'innovazione. Questi KPI possono essere solitamente suddivisi in due categorie: kPI di ingresso e KPI di uscita

KPI di ingresso

I KPI di input mirano a misurare e monitorare gli input che entrano nei vostri processi e nella vostra produttività. Alcuni esempi di queste metriche sono:

Il budget per la ricerca e lo sviluppo

Costo delle materie prime, della manodopera e dei trasporti

Tempo speso per il brainstorming dell'innovazione a livello interno

Queste metriche monitorano solo l'investimento dell'azienda nel lavoro richiesto. **Possono essere fuorvianti perché non tutti gli input si traducono in output significativi

KPI di output

I KPI di output misurano il risultato generato dai vostri input, in altre parole il ritorno del vostro investimento. Alcuni dei principali KPI di output includono:

Produzione

Numero di innovazioni di mercato introdotte

Condivisione dei nuovi prodotti lanciati sul fatturato totale

Reportistica sulla produttività e sulle prestazioni del team

Queste metriche forniscono un quadro più completo dei lavori richiesti dal team, in quanto consentono di vedere come le iniziative di innovazione abbiano un impatto tangibile sulle prestazioni e sulla redditività.

Quali sono i KPI su cui concentrarsi?

Quando si sceglie KPI per i programmi di innovazione :

Mantenere sempre un mix di KPI di input e di output: l'obiettivo è quello di vedere i risultati comparativi rispetto all'impegno e alle risorse investite

Non disperdetevi troppo monitorando decine di KPI: iniziate con 3-5 metriche uniche

Ricordate che i KPI possono essere modificati in seguito, in dipendenza della forma dell'iniziativa di innovazione , quindi non preoccupatevi di scegliere subito quelli giusti. 😏

Best Practices per un esito positivo nella gestione dell'innovazione

Gestire i programmi di innovazione non significa solo stabilire KPI equilibrati e monitorare lo stato. Ci sono alcune best practice da seguire per aumentare le probabilità di esito positivo. Ecco le nostre preferite:

Concentratevi sul miglioramento continuo Siate aperti a esplorare e implementare idee che portino a innovazioni incrementali nel corso dell'anno. Si tratta di capitalizzare le giuste opportunità **Privilegiate la creazione di valore: non innovate per capriccio. Assicuratevi che la vostra visione fornisca valore ai clienti. Affidatevi a sondaggi di mercato e a casi di studio per capire cosa può funzionare Calibrare il ritmo dell'innovazione: Rimanere snelli e agile nei processi di gestione è la chiave per adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato Sfruttare l'intelletto dei dipendenti: Identificate i punti di forza e di debolezza del vostro team e formate i membri chiave affinché diventino risolutori di problemi e agenti di cambiamento. In questo modo, potrete creare una forza lavoro indipendente e resiliente Razionare i profitti annuali: Ciò che è innovativo ora potrebbe non esserlo più l'anno prossimo. Le aziende con un esito positivo duraturo si assicurano di spendere una parte consistente dei loro profitti annuali in attività di ricerca e sviluppo

Abbracciare il Success Manager dell'innovazione con ClickUp

Dare vita a un'idea innovativa può essere piuttosto impegnativo, per cui molte organizzazioni rifuggono da queste iniziative. Tuttavia, un lavoro richiesto di qualità nella gestione dell'innovazione può aiutarvi a tracciare una traiettoria di crescita esito positivo per la vostra azienda, al di là dei limiti percepiti.

Fortunatamente, ClickUp fornisce tutti i modelli e le funzioni necessarie per gestire e stimolare l'innovazione all'interno dell'organizzazione. Iscriviti oggi e inizia a ideare la tua prossima innovazione dirompente, magari più leggera. 🥳