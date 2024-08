10 migliori alternative a SugarCRM per gestire e far crescere le relazioni con i clienti

Come ogni altra relazione umana, le relazioni con i clienti richiedono tempo e un lavoro costante per essere costruite e mantenute. Comportano interazioni e punti di contatto multipli che devono essere monitorati e controllati durante tutto il percorso del cliente.

È qui che gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) si rivelano utili, e uno dei nomi più noti in questo campo è SugarCRM. Fornisce una piattaforma consolidata per organizzare le informazioni sui clienti, monitorare i lead attraverso l'imbuto di vendita e automatizzare varie attività commerciali e di marketing.

Sebbene SugarCRM sia efficiente, gran parte delle sue funzioni sono dovute alla sua natura complessa Software CRM prima di scegliere l'uno o l'altro.

Abbiamo messo insieme un elenco delle 10 migliori alternative a SugarCRM e ne abbiamo presentato le funzionalità/funzioni chiave e alcuni svantaggi, in modo che possiate decidere quale funziona meglio per voi.

Che cos'è SugarCRM?

Via: ZuccheroCRM SugarCRM è un potente strumento di CRM che aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti , automatizzare i processi commerciali e ottenere preziose informazioni sulle metriche di performance.

La piattaforma offre tre categorie di soluzioni - vendere, servire e commercializzare - per semplificare varie operazioni, come ad esempio gestione delle campagne alla previsione delle vendite e alla gestione dei preventivi .

Inoltre, SugarCRM sfrutta l'IA per fornire intuizioni e previsioni sulla prospezione dei clienti e sull'analisi dei dati chiave. Questo aumenta l'efficienza e si traduce in tassi di conversione e ricavi più elevati.

Cosa cercare nelle alternative a SugarCRM?

Sebbene SugarCRM sia indubbiamente un ottimo strumento, ha una curva di apprendimento piuttosto ripida a causa delle sue diverse funzionalità/funzioni. Inoltre, è più costoso, motivo per cui potrebbe non essere l'opzione migliore per le nuove aziende o per le piccole imprese.

Tenendo conto dei limiti di cui sopra, ecco alcune funzionalità/funzioni a cui dovreste prestare attenzione quando cercate delle alternative a SugarCRM:

Facilità d'uso: Lo strumento CRM deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da navigare senza un'eccessiva formazione Capacità di guida egestione dei contatti: Dovrebbe permettervi di gestire in modo efficientegestire i contatti e contatti con funzionalità/funzioni qualisegmentazione automatizzata e lead scoring Funzionalità commerciali e di marketing: L'alternativa a SugarCRM dovrebbe vantare funzionalità/funzione qualiemail marketing e automazioni commerciali per coinvolgere i clienti e far crescere la propria azienda Reportistica e analisi: Analisi robuste per monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati sono qualità essenziali da ricercare Sicurezza e conformità: Il software deve utilizzare misure di crittografia e rispettare le normative vigenti per proteggere i dati dei clienti Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare lo strumento per soddisfare le vostre specifiche esigenze di CRM Integrazioni: Il software deve integrarsi perfettamente con l'ecosistema di app esistente

10 Superbe alternative a SugarCRM da usare nel 2024

Ora che abbiamo delineato le qualità che uno strumento CRM dovrebbe avere per essere una degna alternativa a SugarCRM, passiamo al nostro elenco di 10 eccellenti strumenti per la gestione di lead e clienti. Esploreremo le loro funzionalità/funzione di punta e le opzioni di prezzo e metteremo in evidenza un paio di carenze, quindi rimanete sintonizzati! 📻

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp combina il suo noto sistema di gestione dei clienti con il suo project management e di collaborazione con solide funzionalità/funzione Soluzioni CRM per accelerare la soddisfazione e la crescita dei clienti.

Si tratta di una soluzione all-in-one per gestire e monitorare i dati dei clienti in modo centralizzato e per snellire i flussi di lavoro automatizzando vari processi commerciali e di marketing.

A proposito di vendite, ClickUp dispone di un'intera funzionalità/funzione per aiutarvi a visualizzare le pipeline, a monitorare i lead e i prospect e a nutrirli man mano che si muovono nell'imbuto. Inoltre, ClickUp commerciale fa la collaborazione interfunzionale su account e accordi è un gioco da ragazzi grazie a funzionalità/funzione per la creazione di attività, chat e documenti collaborativi. 📄

Uso del modello CRM di ClickUp per mappare un flusso di lavoro CRM Flusso di lavoro CRM automazione nelle lavagne online di ClickUp

La parte migliore? Potete adattare tutte le funzionalità di ClickUp alle esigenze del vostro team. Il software ha un'interfaccia semplice e intuitiva e un'ampia selezione di modelli personalizzabili che rendono facile iniziare.

Man mano che il team cresce, è possibile aggiungere o rimuovere membri, regolare le autorizzazioni e usufruire di funzionalità/funzione più avanzate, come la reportistica avanzata ClickUp dashboard . Tutte queste funzionalità/funzione sono utili indipendentemente dal settore di appartenenza agenti immobiliari , agenzie , Aziende SaaS e molte altre traggono vantaggio dall'utilizzo di un CRM.

Infine, Automazioni di ClickUp possono rendere la vita molto più facile ai team commerciali, riducendo al minimo la la voce dei dati e di chiudere più rapidamente le trattative. È possibile assegnare automaticamente le attività ai membri del team commerciale in base all'attività dei clienti e aggiornare le priorità, in modo che il team sappia su cosa concentrarsi per ottenere la massima efficienza.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere difficile per i nuovi utenti familiarizzare con le numerose funzionalità/funzioni

Funzionalità/funzioni limitate sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare il reparto commerciale per i prezzi

: Contattare il reparto commerciale per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

2. Forza vendita

Via: Forza vendita Salesforce è una potente piattaforma CRM che fornisce soluzioni affidabili per aiutare gli utenti a gestire le vendite, il marketing e tutto il resto! 🤓

Una funzionalità/funzione che separa Salesforce da Salesforce dalle sue alternative è Einstein, un Assistente IA che semplifica attività come la generazione di email. È anche possibile utilizzarlo per ottenere preziose intuizioni e previsioni per aumentare la fidelizzazione dei clienti o per identificare gli account chiave e coinvolgerli di conseguenza.

In particolare, Salesforce offre prodotti di marketing che aiutano ad eseguire campagne di marketing e a conservare i dati dei clienti per offrire loro un'esperienza personalizzata.

Inoltre, Salesforce si integra con diversi sistemi cloud, di collaborazione e di strumenti per il project management per rendere il processo commerciale molto più efficiente. Tra questi, strumenti come Slack, Google Cloud e LinkedIn.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Ampio intervallo di soluzioni CRM per i team commerciali, di marketing e di assistenza clienti

Gestione di pipeline, account e lead

Reportistica e previsioni

Analisi e assistenza IA attraverso Einstein

Robuste integrazioni con i social media, la collaborazione e gli strumenti di marketing

Limiti di Salesforce

L'interfaccia può essere disordinata e difficile da utilizzare

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce

Starter: $25/mese

$25/mese Professionale: $80/mese

$80/mese Enterprise: $165/mese

$165/mese Unlimited: $330/mese

$330/mese Unlimited+: $500/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5(18.000+ recensioni)

4,3/5(18.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.000+ recensioni)

3. LeadSquared

Via: LeadSquared Come dice il nome stesso, LeadSquared è una piattaforma CRM e di automazione commerciale che aiuta a valutare attentamente e a identificare i lead promettenti, a supervisionare comunicazioni con i clienti e opportunità e monitorare l'imbuto commerciale.

Intuitiva ed estremamente efficace, la funzione di Conversazione di LeadSquared consente di effettuare conversazioni in tempo reale su piattaforme come WhatsApp senza passare da un'app all'altra.

Il IA Chatbot di LeadSquared compie un ulteriore passaggio, coinvolgendo i clienti e rispondendo alle loro domande in modo rapido e autonomo, facendo risparmiare tempo prezioso ai vostri agenti. Il bot può anche creare una libreria centralizzata di documenti dei clienti a cui il team può accedere quando necessario. 📖

Le migliori funzionalità/funzione di LeadSquared

Gestione completa dei lead, scoring e prospecting

Integrazioni con varie appCRM di marketing e strumenti di pianificazione online

Facilita la comunicazione con i clienti grazie alla funzionalità/funzione Conversazione

Approfondimenti e reportistica basata sui dati

Chatbot per la comunicazione con i clienti

Visualizzazioni e automazioni intelligenti

Limiti di LeadSquared

Le reportistiche non sono molto ottimizzate per le singole aziende

Alcuni utenti riportano errori tecnici

Prezzi di LeadSquared

Lite: $25/mese

$25/mese Pro: $50/mese

$50/mese Super: $100/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di LeadSquared

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

4. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM è uno strumento capace di aiutare i team che si rivolgono ai clienti a realizzare le loro strategie commerciali, di marketing e di assistenza ai clienti. Semplificando i processi, le aziende possono migliorare le relazioni con i clienti e aumentare la produttività complessiva.

La piattaforma aiuta anche a creare flussi di lavoro che assicurano operazioni personalizzate nella catena dei clienti. I flussi di lavoro sono costruiti sulla base di condizioni specifiche impostate per triggerare azioni come contatti con i clienti, follow-up o avvisi. 🚨

Zia, l'assistente IA di Zoho, è in grado di ottimizzare i processi commerciali analizzando i dati dei clienti e le informazioni relative ai clienti creando reportistica CRM approfondita . Inoltre, è possibile sfruttare le capacità generative di Zia per creare email, post e testi di marketing per promuovere le vendite.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Automazioni del flusso di lavoro commerciale

Assistente di marketing IA

CommandCenter per mappare i viaggi dei clienti

Estese funzionalità di analisi e reportistica

Strumenti di collaborazione per i team

Limiti di Zoho CRM

Curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

Integrazioni limitate

Prezzi di Zoho CRM

Standard : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Professionale : $23/mese per utente

: $23/mese per utente Azienda : $40/mese per utente

: $40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

5. Odoo

Via: Odoo Odoo è una piattaforma CRM open-source che aiuta a organizzare e monitorare le pipeline di clienti per individuare le opportunità commerciali più redditizie.

Un'efficace gestione dei lead è una parte cruciale del processo commerciale e Odoo vi imposta funzionalità/funzione per generare, assegnare un punteggio e dare priorità ai lead, oltre a gestire i contatti e altre informazioni rilevanti. Il lead scoring predittivo viene utilizzato per assegnare i lead ai membri del team in base alla probabilità di conversione.

Inoltre, Odoo consente di creare database personalizzati per memorizzare e analizzare le loro attività e la cronologia della corrispondenza. Grazie a Partner Complete, è possibile ampliare automaticamente questi dati e ottenere informazioni più rilevanti su aziende e clienti.

Odoo rende facile costruire team interfunzionali attraverso la funzionalità/funzione Teams commerciale. Consente di creare team per diverse pipeline di clienti e di configurarli in base a email, traguardi di fatturazione e domini di filtro.

Le migliori funzionalità di Odoo

Gestione e nutrimento dei contatti (lead nurturing)

Creazione di team interfunzionali

Analisi dei clienti e delle opportunità

Database clienti

Modelli di email e automazione

Limiti di Odoo

L'interfaccia utente non è ottimizzata per una facile navigazione

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Odoo

**Gratis

Standard: $31,10/mese per utente

$31,10/mese per utente Personalizzato: $46,80/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2 : 4/5 (100+ recensioni)

: 4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (700+ recensioni)

6. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot è una piattaforma CRM che aiuta a integrare e centralizzare i processi di marketing, project management commerciale e servizio clienti. C'è una soluzione per ogni team, dagli strumenti gratuiti per iniziare a una suite di funzionalità più avanzate. ⚒️

Le funzioni/funzione di segmentazione della piattaforma vi aiutano a designare lead e clienti in base a fattori chiave come l'età, il livello di reddito, il sesso e persino a segmenti comportamentali come le visite al sito web. Questo, a sua volta, vi aiuta a comprendere meglio i vostri clienti e a sviluppare strategie di comunicazione personalizzate per loro.

Inoltre, potete creare collegati ai pagamenti e pagine di checkout per ricevere i pagamenti dai vostri clienti senza problemi. I dati di pagamento vengono anche sincronizzati con il vostro CRM per aiutarvi a tenerne traccia in app.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Integra le operazioni commerciali, di marketing e di assistenza clienti

Modelli e integrazioni per le email

Personalizzazione dei messaggi attraverso vari canali come SMS e WhatsApp

Sistema di pagamento integrato

Funzionalità/funzione di gestione delle attività per organizzare la comunicazione tra lead/prospect, programmare riunioni e creare flussi di lavoro

Limiti di HubSpot

Funzionalità/funzioni limitate sull'app mobile

Le funzionalità/funzione di reportistica non sono ottimizzate

Prezzi di HubSpot

**Gratis

Starter: $20/mese

$20/mese Professionale: $1.600/mese

$1.600/mese Azienda: A partire da $5.000/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

7. Agile

Via: Agile Nimble è una soluzione specificamente orientata alle piccole aziende che offre funzioni di gestione dei contatti, email e monitoraggio dei social media. Fornisce una piattaforma centrale per accedere e gestire i contatti delle email e dei social media, in modo da poterli ottimizzare al meglio per scopi commerciali e di marketing. 📩

Nimble si integra con le app di Microsoft 365 e Google Calendar per aiutarvi a tenere traccia delle attività e dei programmi e ad accedere facilmente a contatti, calendari ed email in un unico posto.

Integrandosi con le piattaforme di social media, Nimble vi aiuta a gestire i vostri account e a visualizzare le interazioni e gli impegni al loro interno. Queste includono piattaforme come Twitter, Instagram e LinkedIn.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Oltre 100 integrazioni con social media, email e strumenti di produttività

Flussi di lavoro e modelli

Gestione completa degli account

Reportistica e analisi dettagliate

Assistenza al team del supporto

Limiti di Nimble

Opzioni di personalizzazione limitate

Gli utenti segnalano difficoltà nell'unire i contatti

Prezzi di Nimble

29,90 dollari/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

8. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive è un'altra popolare piattaforma CRM con un intervallo di funzionalità di automazione commerciale e di marketing per gestire senza sforzo le operazioni aziendali e la pipeline di vendita.

Una delle funzionalità/funzione più importanti di Pipedrive sono i dashboard personalizzabili che forniscono informazioni sulle prestazioni attraverso report visivi sullo stato delle trattative, sulle conversioni e sulle previsioni di fatturato.

Infine, la funzionalità/funzione Smart Contact Data di Pipedrive consente di raccogliere informazioni sui lead dal web, aiutandovi a identificare le opportunità e a dare priorità ai lavori commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Interfaccia fluida e intuitiva

Dashboard personalizzabili

Assistente commerciale IA

Automazioni commerciali

Dati di contatto intelligenti

Limiti di Pipedrive

Gli utenti segnalano crash dell'app

L'integrazione delle email non è ottimizzata

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9,90/mese per utente

: $9,90/mese per utente Avanzato: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professionale: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4/5 (1.000+ recensioni)

4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5 (2.000+ recensioni)

9. Dynamics 365 Commerciale

Via: Dinamica 365 Dynamics 365 Sales è il software CRM proprietario di Microsoft che fornisce soluzioni commerciali, di marketing, finanziarie e di gestione della catena di approvvigionamento basate sull'IA. Combina quindi CRM e Prodotti ERP (Enterprise Resource Planning) .

La funzionalità di Conversation Intelligence della piattaforma utilizza l'IA per analizzare e raccogliere informazioni dalle interazioni con i clienti. Questo aiuta i team commerciali a comprendere meglio le esigenze e le preferenze specifiche dei clienti, a rispondere in modo efficace e, in ultima analisi, a migliorare l'esperienza complessiva dei clienti.

Dynamics 365 Sales si integra con altre applicazioni della suite Office, come Microsoft Teams, consentendo la condivisione dei dati tra le varie piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Dynamics 365 Sales

Strumenti di gestione e prioritizzazione dei lead

Approfondimenti e previsioni basati sull'IA

Automazioni per la guida commerciale

Integrazione con altre app di Microsoft 365 come Teams e Copilot

Limiti di Dynamics 365 Commerciale

Ci vuole un po' di tempo prima che i nuovi utenti imparino a utilizzare la piattaforma

I personalizzati non sono facili da implementare

Prezzi di Dynamics 365 Commerciale

Microsoft Sales Copilot : $40/mese per utente

: $40/mese per utente Professionista : $65/mese per utente

: $65/mese per utente Azienda : $95/mese per utente

: $95/mese per utente Premium : $135/mese per utente

: $135/mese per utente Microsoft Relazioni Commerciali: $162/mese per utente

Dynamics 365 Commerciale valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,3/5 (5.000+ recensioni)

10. Vendite fresche

Via: Lavori freschi Freshsales è uno strumento CRM che aiuta le aziende a gestire e semplificare i processi commerciali attraverso la gestione dei lead, il monitoraggio delle comunicazioni e preziose informazioni.

Per entrare in contatto con lead e clienti, Freshsales offre funzionalità di chiamata e messaggistica a cui è possibile accedere in app e gestire interazioni e comunicazioni in un unico luogo.

la funzionalità/funzione IntelliAssign assegna le conversazioni a determinati membri del team in base al loro livello di competenza e al carico di lavoro. Vengono inoltre fornite analisi sulle metriche chiave per misurare l'esito positivo e le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Strumenti per la gestione e l'automazione commerciale

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

Generazione di fatture e preventivi

Personalizzazione degli account

Assistenza per le app mobili

Limiti di Freshsales

Gli utenti segnalano problemi nel sistema di notifica

Lungo periodo di onboarding

Prezzi di Freshsales

**Gratis

Crescita : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4.5/5 (7.000+ recensioni)

4.5/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

Costruire grandi relazioni con i clienti con la migliore alternativa a SugarCRM

Ciò che distingue ClickUp dalle altre alternative a SugarCRM è la sua completezza, che consente di fare molto di più che gestire le relazioni con i clienti. È stato progettato per semplificare qualsiasi tipo di lavoro e aumentare la produttività e la collaborazione in un'unica piattaforma.

Quindi, se avete bisogno di uno strumento per ottimizzare le vostre operazioni CRM (o di qualsiasi altro tipo), create un account gratuito su ClickUp e vederla in azione! 🏃