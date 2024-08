10 modelli gratuiti di lavagna Trello per tenere traccia dei progetti

Per gestire con successo un progetto occorrono concentrazione, piano e una certa abilità nel terminare le cose (GTD). Più parti mobili ci sono, più è necessario essere organizzati. Ecco perché molti team utilizzano strumenti come le bacheche di Trello e i modelli di Trello per gestire i propri flussi di lavoro. 🛠️

Parte della serie di strumenti Atlassian, Trello è un sistema di gestione visiva delle attività strumento di project management visuale per il lavoro sia in ufficio che da remoto, e i modelli di Trello offrono una scorciatoia per pianificare e gestire i progetti.

Ma un modello di Trello è il miglior modello di project management per questo lavoro? Dopo tutto, ci sono alcuni grandi Alternative a Trello là fuori. 🤔

Chiariamo cos'è un modello di Trello e come si inserisce nel più ampio universo di Trello. Esploreremo alcuni utili modelli di Trello per il project management e condivideremo alcune alternative che potrebbero essere più utili.

Dopotutto, c'è più di un modo di affrontare la gestione delle attività .

Cos'è un modello di Trello?

Un modello di Trello è un documento pre-progettato che fornisce un layout suggerito per la vostra bacheca di Trello, in modo da non doverlo ideare da soli. È sufficiente personalizzare il modello di base in base alle proprie esigenze per la bacheca del progetto Trello e replicarlo, se necessario, per altre bacheche piano di progetto s. ✅

Le bacheche di Trello sono strumenti di project management che offrono una panoramica dello stato di avanzamento del progetto. Inoltre, consentono a tutti i membri del team di avere la stessa pagina e agli stakeholder di vedere facilmente cosa sta succedendo.

I modelli di bacheca di Trello sono progettati per fornire una chiara visualizzazione del progetto oggetti del progetto rendendo più facile programmare le attività e ottimizzare il flusso di lavoro il più possibile, senza reinventare la ruota ogni volta.

5 Modelli di Bacheca per Trello

Per darvi un'idea più precisa dei modelli di piano di Trello, vediamo alcuni esempi di utilizzo per i vostri progetti.

La Incredibile modello di project management a Kanban utilizza la funzionalità di Trello Power-Up di Amazing Fields per creare un progetto Bacheca Kanban e personalizzarlo in base alle proprie esigenze. La lavagna Kanban consente a voi e al vostro team di vedere esattamente a che punto siete di un progetto e a che punto state lavorando.

**La scheda Kanban Modello per il project management fornisce una struttura per costruire il flusso di lavoro del piano di progetto. Archiviate in modo sicuro tutte le risorse, come le specifiche e i documenti del progetto, catturate le domande a cui dovete rispondere e monitorate se un'attività è Da fare, in sospeso, bloccata o terminata.

Il Modello di premorienza vi incoraggia a pensare in anticipo a ciò che vi aiuterebbe a mantenere il piano del progetto e a quali ostacoli potrebbero intralciarlo. Questo vi permette di massimizzare gli elementi utili e di elaborare un piano per affrontare i potenziali ostacoli. 🚧

Il* Modello di Bacheca Agile vi aiuta a terminare le cose all'interno di un agile project management il quadro di riferimento è la gestione agile dei progetti. Vi accompagna in ogni passaggio, dal piano all'esecuzione, dalla riflessione all'iterazione.

Il Matrice Eisenhower Attività Bacheca consente di stabilire le priorità delle attività in base alle categorie. Le categorie comprendono Importante e urgente, Importante ma meno urgente, Urgente ma meno importante e Non importante e non urgente. Utilizzando questo semplice modello, è facile decidere di cosa occuparsi per primo.

Limiti dell'uso dei modelli di Trello

Modelli di Trello come questi possono essere estremamente utili, soprattutto per le piccole aziende e le startup, ma da fare hanno alcuni limiti. 👀

Ad esempio:

Inefficienti per i team più grandi: Con le recenti modifiche, la versione gratuita di Trello limita le aree di lavoro a 10 collaboratori e potrebbe non essere la scelta migliore per i team più grandi

Il monitoraggio di progetti multipli o di progetti più complessi di quelli con flussi lineari semplici può andare oltre le funzioni di Trello

Sebbene sia efficace per la gestione delle attività, queste non possono essere collegate a una roadmap di ampio respiro

Sebbene le tavole Kanban siano disponibili su tutti i piani Enterprise, le viste Bacheca, Sequenza e Calendario sono disponibili solo con i piani Premium o Enterprise

Le opzioni di personalizzazione sono estremamente limitate

Le autorizzazioni di accesso non sono semplici da controllare e probabilmente non volete che tutti abbiano la possibilità di modificare le vostre bacheche per i progetti

Molte funzioni, come la reportistica, il monitoraggio del tempo e la tracciabilità delle spese, si basano su integrazioni con strumenti di terze parti tramite le funzionalità/funzione e per molte di esse è necessario pagare un extra

Non c'è una funzione nativa di dipendenza dalle attività, quindi è necessaria un'altra funzionalità/funzione di Power-Up se si vogliono vedere i grafici di Gantt

La comunicazione del team è limitata all'invio di commenti sulle schede di Trello

10 Modelli alternativi di Bacheca Trello

Se i modelli di Trello non sono adatti alla vostra azienda, ci sono molte altre opzioni in circolazione e una delle migliori è la seguente: "Trello Board" alternative a Trello è ClickUp. ✨

ClickUp è ideale per il project management. Rende i progetti facili da pianificare, costruire e lanciare, con funzionalità/funzione quali:

Una piattaforma che gestisce con facilità i progetti più complessi grazie a modelli gratuiti, visibilità sulla propria scheda e le stesse funzionalità di configurazione o drag-and-drop

Possibilità di passare facilmente dalla panoramica del dashboard ai dettagli delle attività a livello di micro-livello

Accesso a più viste del progetto, compresi i grafici di Gantt per tenere traccia delle dipendenze tra tutte le attività

Campi personalizzati e stati che consentono di personalizzare praticamente tutto, anche se l'utente è alle prime armi

Autorizzazioni che proteggono i diversi livelli del progetto e gestiscono chi è autorizzato a fare cosa

Molte più funzioni integrate e extraIntegrazioni di ClickUp sono gratis e includono integrazioni con altri strumenti Atlassian comeTrello, Confluence eJira* Chattare in diretta per tenere tutte le discussioni sul progetto in un unico luogo

Ottenere reportistica su tutti i tipi di metriche, dallo stato di avanzamento del progetto al monitoraggio delle spese e del tempo 📊

ClickUp copre anche molti altri casi d'uso. Utilizzatelo come un CRM dall'helpdesk del vostro servizio clienti, una strumento per lo sviluppo di app dal vostro dipartimento IT, oppure un gestione dei social media dal team che si occupa di content marketing.

In poche parole, ClickUp è una piattaforma di project management e di flusso di lavoro facile.

E i molti modelli di project management e modelli di produttività rendono tutto ancora più semplice. Diamo un'occhiata ad alcuni dei modelli che snelliranno i vostri progetti.

1. Modello di roadmap Kanban di ClickUp

Visualizzate la roadmap del progetto e monitorate lo stato delle attività con il modello Kanban Roadmap di ClickUp

Mentre Trello mostra tutte le attività su una determinata lavagna, un modello Kanban di ClickUp mostra le attività in corso Bacheca Kanban di ClickUp consente di controllare l'intero flusso di lavoro nel modo in cui si desidera vederlo. È possibile visualizzare più Bacheca di progetto contemporaneamente o solo una, e organizzare ogni Bacheca in molti modi, ad esempio per priorità, data di scadenza, stato o assegnatario.

A livello di gestione delle attività, l'opzione Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp è paragonabile a un modello di project management di Trello. È ideale per i principianti o gli imprenditori che vogliono gestire le attività quotidiane utilizzando liste di controllo.

Il punto di forza di ClickUp è la capacità di mostrare la connessione tra i dettagli e il quadro generale. Come il Modello di Roadmap Kanban di ClickUp che consente di visualizzare la roadmap e di gestirla utilizzando la funzione drag-and-drop per aggiungere o rimuovere attività. 🛣️

Gli stati personalizzati come Backlog, Da fare, In corso, Test e Terminato tengono traccia dello stato di ogni attività. Scegliete tra diverse viste per osservare la vostra roadmap da tutti i punti di vista: come Sequenza o in base alle Priorità o al Carico di lavoro del team.

È inoltre possibile monitorare il tempo, le dipendenze, le comunicazioni correlate e molto altro ancora.

2. Modello di pianificazione del project management di ClickUp

Mantenete il vostro progetto e il vostro team in carreggiata con il modello di Project Management di ClickUp

Il Modello di programma per il project management di ClickUp offre una struttura chiara per pianificare il progetto dall'inizio alla fine. Impostate gli obiettivi con le sequenze temporali, quindi create e assegnate le attività per raggiungere gli obiettivi. Organizzate le attività in elenchi di cose da fare e seguite il loro stato utilizzando stati personalizzati.

I modelli di project management di Trello hanno alcune di queste funzioni, ma ClickUp fa diversi passaggi in più. Il monitoraggio del tempo e le dipendenze aiutano a tenere il progetto sotto controllo. Inoltre, le viste personalizzate, come la vista Gantt, Fase del progetto o Rischi e problemi, forniscono informazioni uniche sul progetto.

ClickUp invia anche notifiche ai membri del team all'avvicinarsi delle scadenze, ottimizzando produttività e prestazioni. 📫

Questa alternativa al modello di Trello è ideale per utenti intermedi che hanno già una certa esperienza di lavoro con ClickUp.

3. Modello ClickUp di Kanban semplice

Sfruttate al meglio le risorse del vostro team con il modello Simple Kanban di ClickUp

Un altro modello intermedio, il modello Modello semplice di Kanban di ClickUp suddivide il vostro grande progetto in parti gestibili da monitorare e gestire fino al completamento. Utilizzatelo per gestire i vostri flussi di lavoro e portare a termine i progetti in tempo e con stile 😊

Le attività sono divise in colonne in base allo stato: Da fare, In corso o Terminato, proprio come nei modelli di project management di Trello. Le regole del flusso di lavoro automatizzano il passaggio delle attività da una colonna all'altra, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Un vantaggio di ClickUp è la funzione dashboard personalizzabile, che consente di scegliere il livello di visualizzazione della reportistica, ad esempio una panoramica di alto livello o informazioni dettagliate.

Il layout visivo consente di visualizzare facilmente le attività quotidiane di ciascun membro del team e di sapere esattamente a che punto del processo si trova, migliorando il modo in cui gestione del team risorse e del tempo in modo più efficace.

4. Modello di piano di sprint agile ClickUp

Riuscite a rispettare le scadenze dei progetti con il modello Agile Sprint Planning di ClickUp

Il framework agile per il project management è un modo molto efficace per fare le cose in fretta e, mentre i modelli di Trello possono gestire le cose da fare, ClickUp eccelle nelle metodologie agili. 🏆

Il Modello di piano di sprint agile di ClickUp è ideale per pianificare sprint complessi con scadenze ravvicinate e per affrontare con largo anticipo potenziali problemi o rischi. Utilizzate questo modello per avere chiare le attività, le Sequenze e le dipendenze e comunicarle al vostro team.

Gestire il Carico di lavoro delle risorse e gli elementi dello Sprint Backlog tenendo d'occhio il tempo rimasto per completare lo sprint. Quando si tiene traccia dello stato di avanzamento in modo visivo, è facile correggersi rapidamente se le cose non vanno secondo il piano.

5. Modello di post mortem per progetti ClickUp

Identificare i problemi e le aree di miglioramento con il modello ClickUp Project Post Mortem

Il Modello post mortem del progetto ClickUp offre un formato strutturato per catturare tutto ciò che si è imparato da un progetto, in modo da trarre vantaggio sia dagli esiti positivi che dagli insuccessi.

Progettato per gli utenti di ClickUp più avanzati, questo modello cattura ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato nel vostro piano di progetto e vi dà la possibilità di capire le tendenze o i modelli. Da qui è facile identificare le aree di miglioramento e gli eventuali problemi di fondo, in modo che il vostro prossimo piano sia più intelligente ed efficiente.

Sebbene esista un modello simile per il project management su Trello, quello di ClickUp modello post mortem consente di monitorare lo stato dei problemi con stati personalizzati, come Nuova voce, Indagine, Non risolto e Risolto.

Inoltre, è possibile visualizzare le informazioni sul progetto in diversi moduli, come ad esempio per stato o per attività in sospeso, e catturare ciò che si è appreso nel Modulo di inserimento Insight integrato. 📝

6. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Partite subito alla grande con il modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Il Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni vi guida nella definizione degli obiettivi, nell'identificazione delle attività cardine e nella messa in atto dei passaggi per raggiungerli. Sebbene questo modello sia stato concepito per supportare i nuovi assunti a inserirsi rapidamente nel loro nuovo ruolo, può essere utilizzato da chiunque come modello di project management per i prossimi tre mesi. 🗓️

Con una visione chiara di ciò che deve essere terminato in quell'arco di tempo, suddividetelo in piani settimanali e in azioni quotidiane da fare, in modo da rimanere organizzati e in linea con i tempi.

Oltre a ciò che offre il modello simile di Trello, la versione di ClickUp presenta funzionalità/funzione personalizzate come Da fare, In corso, In attesa del client o Completata, per tenere traccia esattamente dello stato di avanzamento di ogni attività. Potrete anche visualizzare le vostre attività come un calendario, monitorare il tempo e le dipendenze o chattare con i colleghi direttamente sulla piattaforma ClickUp.

7. Modello di piano aziendale ClickUp

Pianificate gli obiettivi aziendali, le strategie e i passaggi con il modello di Business Plan di ClickUp

Il Modello di piano Business di ClickUp è un must per imprenditori e titolari di piccole aziende. Vi aiuta a cancellare ogni aspetto della vostra strategia aziendale, a partire dalla missione, dalla visione e dal team.

Da fare anche un'analisi di mercato approfondita per identificare i vantaggi competitivi e pianificare le strategie commerciali, di marketing e operative. Le attività cardine e le metriche misurano le risorse e lo stato di avanzamento del progetto per aiutarvi a identificare tempestivamente i rischi, in modo da poterli pianificare. 🚩

Questo modello presenta diversi vantaggi rispetto all'equivalente modello di project management di Trello, come le funzionalità del grafico Gantt per pianificare i passaggi e assegnare le date di scadenza. Campi e stati personalizzati, come Da fare, In corso, Riferimento, Approvato, Da rivedere o Completato, indicano esattamente cosa sta succedendo per ogni passaggio.

Una volta organizzato il progetto, è possibile visualizzare tutto dal punto di vista del piano aziendale, oppure scegliere di vederlo in base agli argomenti, alla Sequenza o allo stato.

8. Modello di registro delle decisioni e delle modifiche di ClickUp

Monitorate il ragionamento e lo stato delle vostre decisioni aziendali con il modello di registro delle decisioni e dei cambiamenti di ClickUp

Nel mondo di oggi le cose cambiano rapidamente e, se volete stare al passo, anche la vostra azienda deve evolversi. Il Modello di registro delle decisioni e delle modifiche di ClickUp è un modello di livello intermedio progettato per catturare le decisioni, insieme a tutti i dati di backup che le supportano. Questo migliora la trasparenza e l'account e garantisce che tutti gli stakeholder siano informati in ogni passaggio. 💪

Come passaggio da un modello di Trello, è possibile trasformare le decisioni in attività tracciabili con una sequenza temporale, documentare il loro impatto e la decisione finale presa e assegnarle ai membri del team. I campi personalizzati chiariscono di quale categoria di decisione si tratta (ad esempio, una decisione sul processo, sul budget o sulla manodopera) e gli stati personalizzati indicano se una decisione è da rivedere, in revisione, approvata, rifiutata o abbandonata.

9. Modello di piano di progetto ad alto livello ClickUp

Visualizzate il vostro progetto come panoramica o a livello di attività dettagliate con il modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp

L'esito positivo del piano di progetto è complesso, ma la Modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp semplifica il processo e consente di procedere rapidamente. Inoltre, chiarisce gli obiettivi, identifica le parti interessate e imposta le aspettative per tutti i membri del team, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e possano concentrarsi sulle attività da svolgere. 🎯

Iniziate con una panoramica di alto livello di tutte le fasi del progetto. Quindi impostate attività con date di scadenza e assegnatele ai membri del team. Tracciate le attività in ogni passaggio con campi personalizzati, come Fase di copia o Fase di progettazione, oltre a stati personalizzati come Da fare, In corso e Distribuito.

Come sempre, ClickUp offre diversi vantaggi rispetto ai modelli di project management di Trello, non ultimo le molteplici opzioni di visualizzazione disponibili, tra cui un'opzione per la gestione dei progetti Consegna dei materiali Elenco, Sequenza, Bacheca dei grafici e Bacheca dei copywriter.

10. Modello di matrice ClickUp Eisenhower

Cancellate le vostre priorità con il modello di matrice di Eisenhower di ClickUp

Quando si ha molto da fare, non è facile decidere su cosa concentrarsi. Il Modello di matrice ClickUp Eisenhower risolve questo problema, riducendo i livelli di stress e migliorando la produttività. 📈

Utilizzate la lavagna online integrata per fare un brainstorming e catturare tutte le vostre attività, assegnandole a categorie in base all'urgenza e all'importanza, in modo da sapere sempre quali sono le vostre priorità più alte. Quindi create attività con date di scadenza in linea con tali priorità, in modo da terminare prima i lavori più importanti. Visualizzate la matrice ad alto livello per avere una panoramica immediata o eseguite il drill-down in qualsiasi quadrante per vedere i dettagli.

Mentre il modello di Trello mostra le priorità solo in corsie, in ClickUp è possibile vederle in corsie, ordinate per stati come Da fare o Fatto, come elenco di attività, agenda o matrice di lavagna online.

Padroneggiate i vostri progetti con i modelli di Project Management di ClickUp

Trello è uno strumento di project management ben noto e rinomato e i modelli di Trello possono darvi un buon vantaggio sul vostro progetto, ma non sono l'unica opzione, e nemmeno la migliore.

ClickUp è una piattaforma di project management e produttività a tutti gli effetti che offre tutto ciò che fa Trello e molto di più. Con modelli che coprono ogni aspetto del project management, oltre a campi personalizzati e stati che aiutano a tenere traccia di categorie e progressi, sarete sempre al corrente di ciò che accade. Se a ciò si aggiunge la possibilità di visualizzare più volte il piano del progetto, ClickUp è difficile da battere. 🥇 Iscrivetevi gratuitamente con ClickUp oggi stesso e portate il project management e l'esito positivo della vostra azienda a un livello superiore. 🙌