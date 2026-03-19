10 software di gestione dei cantieri per piccole imprese nel 2026

Il software giusto fa la differenza nella capacità dei membri del tuo team di concentrarsi sui propri ruoli, semplificare le attività di routine e gestire il proprio tempo. Ciò è particolarmente vero nel settore edile, dove è fondamentale ottimizzare le competenze del tuo team nei progetti di costruzione sul campo.
Esistono tantissimi strumenti in grado di aiutarti in questa sfida, ma molti sono progettati per grandi aziende con ingenti risorse finanziarie.
La soluzione? Un software di project management edile creato appositamente per le piccole imprese.
Per aiutarti a ottenere i migliori risultati più rapidamente, abbiamo stilato un elenco delle migliori soluzioni per le piccole imprese alla ricerca del software di project management edile più adatto. Confronteremo funzionalità/funzioni principali, limiti, prezzi, recensioni e altro ancora per aiutarti a prendere la decisione più informata in base alle esigenze della tua piccola impresa.
I migliori software di gestione dei cantieri in sintesi
Ecco un breve riepilogo/riassunto per iniziare:
|ClickUp
|Ideale per il monitoraggio unificato dei progetti e la sincronizzazione tra cantiere e ufficio. Dimensione del team: aziende di tutte le dimensioni
|Grafici di Gantt basati sull'IA, ClickUp Brain per gli aggiornamenti di stato, moduli personalizzati per i registri di cantiere e chat integrata.
|Gratuito per sempre; disponibili piani a pagamento
|Capocantiere
|Ideale per una gestione aziendale completa e conveniente. Dimensione del team: appaltatori di piccole e medie dimensioni
|Preventivi, fatture, registri giornalieri e coordinamento dei subappaltatori in un'unica interfaccia.
|A partire da 49 $ al mese
|Procore
|Ideale per una gestione completa dei rischi e delle finanze. Dimensione del team: dalle medie imprese alle grandi aziende
|Monitoraggio finanziario in tempo reale, registri di qualità e sicurezza e un vasto ecosistema di integrazioni.
|Prezzi personalizzati
|Autodesk Build
|Ideale per un coordinamento ottimizzato tra ufficio e campo. Dimensione del team: team di progetto commerciali
|Fogli con controllo delle versioni, monitoraggio delle richieste di informazioni (RFI) e collegamento diretto dei dati raccolti nel campo ai budget dei progetti.
|Prezzi personalizzati
|Buildertrend
|Ideale per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni residenziali. Dimensione del team: costruttori edili e ristrutturatori
|Portali per la selezione dei clienti, gestione degli ordini di modifica e comunicazione centralizzata per i proprietari di immobili.
|Prezzi personalizzati
|Float
|Ideale per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro. Dimensione del team: team che necessitano di un controllo delle capacità
|Previsione della capacità, pianificazione visiva del team e monitoraggio delle ore di lavoro effettive rispetto a quelle pianificate.
|A partire da 8,50 $ al mese per utente
|RedTeam
|Ideale per processi ripetibili e collaborazione sul campo. Dimensione del team: imprese edili in fase di crescita
|Collaborazione sul campo in tempo reale tramite Fieldlens, gestione delle offerte e oltre 100 automazioni integrate.
|Prezzi personalizzati
|Sage 300
|Ideale per la gestione integrata della contabilità e degli immobili. Dimensione del team: imprese edili con forte presenza nel settore finanziario
|Audit finanziari approfonditi, organizzazione dei documenti senza carta e monitoraggio della cronologia delle operazioni di assistenza.
|Prezzi personalizzati
|Fieldwire
|Ideale per una gestione efficiente delle attività in cantiere. Dimensione del team: appaltatori specializzati e capicantiere
|Assegnazione delle attività, visualizzazione dei piani e monitoraggio dettagliato delle prestazioni per le squadre, il tutto ottimizzato per i dispositivi mobili.
|Gratuito; i piani a pagamento partono da 54 $ al mese
|Houzz Pro
|Ideale per ristrutturazioni residenziali e acquisizione di nuovi clienti. Dimensione del team: studi di progettazione e costruzione e imprese edili residenziali
|Scanner 3D per ambienti, bacheche di selezione visiva per i clienti e strumenti per la generazione di lead locali.
|Prezzi personalizzati
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Cos'è un software di gestione dei cantieri per le piccole imprese?
Il software di gestione dei cantieri è qualsiasi strumento o app che consenta ai team di comprendere obiettivi, tempistiche, scadenze e requisiti. Queste app utilizzano funzionalità/funzioni di project management molto diffuse (che forse già conosci e apprezzi) per garantire che i team dispongano del budget, delle risorse e dei materiali corretti.
I migliori strumenti di project management offrono ai project manager un unico spazio collaborativo da cui lavorare quando sono in viaggio: una piattaforma online per supervisionare i processi aziendali, la sicurezza, i budget, la reportistica e la comunicazione con i clienti. L'adozione di questo software dovrebbe semplificare notevolmente la vita lavorativa del tuo project manager ed essere la soluzione più efficace per semplificare i processi e ottimizzare i flussi di lavoro, migliorando l'esperienza complessiva del team e dei clienti.
Cosa cercare in un software di gestione dei cantieri per le piccole imprese aziendali?
Ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere quando si tratta di software di project management edile, anche per le piccole imprese. Alcuni strumenti sono altamente personalizzabili e si adattano a qualsiasi progetto edile, mentre altri sono pensati per uno scopo specifico o un'esigenza aziendale, come i software di gestione degli ordini o quelli per il monitoraggio del tempo di costruzione.
Mentre valuti le diverse opzioni, considera:
- Caratteristiche principali: Il software dispone delle funzionalità giuste? Va oltre le tue aspettative?
- Funzionalità: Soddisfa le tue esigenze, come la gestione degli approvvigionamenti o la pianificazione della produzione?
- Visualizzazioni: Puoi visualizzare e organizzare i tuoi progetti nel modo che meglio si adatta al tuo modo di lavorare?
- Personalizzazione: È possibile personalizzare il software in base alle proprie esigenze?
- Facilità d'uso: È un software intuitivo? Il tuo intero team potrebbe imparare a utilizzarlo rapidamente?
- Prezzi: Il software è conveniente? Il costo diventa proibitivo man mano che l'azienda cresce?
- Assistenza: riesci a contattare facilmente il team del supporto quando ne hai bisogno?
- Valutazioni e recensioni: cosa dicono gli altri utenti riguardo all'esperienza con il prodotto?
Probabilmente le tue esigenze sono uniche quanto la tua attività, quindi prenditi un po' di tempo per valutare ciò di cui hai veramente bisogno, in modo da trovare il software più adatto a te.
I 10 migliori software di gestione dei cantieri per le piccole imprese
Per le piccole imprese, trovare il miglior software di gestione delle costruzioni è fondamentale se vuoi rimanere organizzato, gestire i rischi e servire i tuoi clienti nel miglior modo possibile. Per aiutarti a trovare lo strumento giusto per il tuo lavoro, ecco la nostra selezione dei migliori software di gestione delle costruzioni per le piccole imprese nel 2024.
1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio unificato dei progetti e la sincronizzazione tra cantiere e ufficio)
ClickUp è il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo che aiuta i piccoli team di costruzione a portare avanti i progetti senza il caos tipico di chi deve destreggiarsi tra cinque strumenti diversi.
Perché il vero problema è proprio questo: il continuo andirivieni tra il campo, l'ufficio, gli appaltatori, i fornitori e i clienti. Gli aggiornamenti sono sparsi ovunque. Le decisioni vengono sepolte. E qualcuno finisce per passare ore solo a cercare di ricostruire cosa sta realmente succedendo.
La Small Business Suite di ClickUp riunisce tutto questo in un unico posto, a partire dal project management dei tuoi progetti.
Puoi facilmente visualizzare e pianificare i progetti utilizzando le viste personalizzate, come il diagramma di Gantt, la Sequenza, il Calendario e la vista Carico di lavoro, per vedere come tutto si collega, dall'approvvigionamento ai lavori in cantiere fino alla consegna finale. Se gestisci più cantieri, la vista Mappa ti consente di vedere cosa sta succedendo in ciascuno di essi senza dover setacciare le attività.
Ma il vero cambiamento riguarda il modo in cui le informazioni circolano. Invece di dover cercare gli aggiornamenti, ClickUp Brain raccoglie ciò che sta già accadendo tra attività, commenti e ClickUp Chat. È in grado di generare aggiornamenti di stato, riassumere i progressi ed evidenziare i rischi prima che si trasformino in ritardi.
Non dovrai più affidarti alla memoria di qualcuno o a una corsa dell'ultimo minuto per la reportistica sullo stato. Il sistema lo sa già. Questo ci porta all'esecuzione.
Le attività di coordinamento di routine, come l'assegnazione dei compiti, l'aggiornamento degli stati e la notifica alle persone giuste quando qualcosa è terminato, sono gestite da ClickUp Automazioni. E per evitare che le cose si complicino (cosa che succede sempre), entrano in gioco i ClickUp Super Agents . Segnalano i ritardi, individuano gli aggiornamenti mancanti e trasformano persino le decisioni in attività, in modo che nulla sfugga al controllo.
Tutti i dettagli operativi si trovano proprio dove si svolge il lavoro. Puoi effettuare il monitoraggio dei budget, dei materiali, dei subappaltatori e dei preventivi utilizzando i campi personalizzati, senza dover passare da un foglio di calcolo all'altro. Richieste di informazioni, disegni e procedure operative standard (SOP) risiedono all'interno di ClickUp Docs, direttamente collegati alle attività che supportano, in modo che il campo e l'ufficio lavorino sempre sulla stessa fonte di verità.
E se non vuoi partire da zero, la Libreria dei modelli ti offre configurazioni già pronte per i flussi di lavoro nel settore edile, così potrai iniziare subito.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Pianifica e modifica le tempistiche dei progetti con le visualizzazioni Diagramma di Gantt, Sequenza, Calendario e vista Carico di lavoro
- Gestisci visivamente più cantieri con la vista Mappa
- Genera automaticamente aggiornamenti e riepiloghi con ClickUp Brain
- Mantieni le conversazioni legate al lavoro utilizzando ClickUp Chat
- Lascia che i Super Agenti di ClickUp segnalino i rischi, gli aggiornamenti mancanti e i passaggi successivi
- Automatizza le attività di coordinamento ripetitive con ClickUp Automazioni
- Tieni traccia di budget, materiali e subappaltatori utilizzando i campi personalizzati
- Archivia e effettua la connessione tra richieste di informazioni, disegni e procedure operative standard in ClickUp documenti
- Monitora lo stato e i carichi di lavoro in tempo reale con i dashboard di ClickUp
- Inizia subito con i flussi di lavoro predefiniti della Libreria dei modelli
Limiti di ClickUp
- Potrebbe essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con tutte queste funzionalità/funzioni chiave
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
📊 Mini caso di studio: sostituire più di 5 strumenti con un'unica area di lavoro
Quando l'agenzia di marketing Hit Your Mark Media ha analizzato le proprie operazioni, il problema era evidente. Il lavoro era distribuito tra Slack, Miro, Toggl, Loom e altri strumenti. I progetti procedevano più lentamente del dovuto perché le informazioni erano sparse su più strumenti.
Così il team ha consolidato tutto in ClickUp.
⚡ I risultati sono stati immediati:
- Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica
- Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp Chat
- Dashboard in tempo reale che monitorano i punti dello sprint, i carichi di lavoro e le prestazioni
- Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili
Il fondatore Derek Archer afferma che questo cambiamento ha trasformato il modo di operare dell'agenzia.
Invece di mettere insieme gli aggiornamenti da più app, il team ora gestisce il lavoro con i clienti, la comunicazione, la documentazione e la reportistica da un unico spazio di lavoro. 🚀
2. Contractor Foreman (Ideale per una gestione aziendale completa e conveniente)
Contractor Foreman si autodefinisce "il numero 1 per gli appaltatori" alla ricerca di un software di project management aziendale conveniente e facile da usare. I team possono utilizzare questo software di project management edile per la gestione di progetti, finanze, personale, risorse e documenti.
È progettato specificamente per aiutare le piccole imprese ad abbandonare i sistemi cartacei, offrendo moduli semplici per i registri giornalieri e il monitoraggio delle attrezzature. Lo strumento di preventivazione integrato ti consente di trasformare rapidamente un contatto in un contratto firmato, aiutandoti a vincere più gare d'appalto grazie a modelli professionali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman
- Supervisiona i progetti con sequenze, pianificazioni e grafici Gantt
- Genera preventivi e invia fatture ai clienti
- Gestisci i contratti e la comunicazione con subappaltatori e partner
- Organizza file, foto e registri delle attrezzature
Limiti del capocantiere
- Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'utilizzo del software su browser come Safari
- Secondo alcuni clienti, può risultare opprimente per i nuovi utenti e per i lavoratori edili autonomi
Prezzi per capicantiere
- Basic: 49 $ al mese per un utente
- Standard: 105 $ al mese per tre utenti
- Inoltre: 166 $ al mese per otto utenti
- Pro: 221 $ al mese per 15 utenti
- Unlimited: 332 $ al mese per un numero illimitato di utenti
Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)
📖 Per saperne di più: Le 15+ migliori app per piccole imprese per semplificare il tuo lavoro
3. Procore (Ideale per una gestione completa dei rischi e delle finanze)
Procore è un software di project management edile progettato per aiutare i team a gestire i progetti con maggiore facilità, ridurre al minimo i rischi e ottenere risultati di esito positivo. Lo strumento combina la gestione dei progetti e quella finanziaria con funzionalità dedicate alla qualità e alla sicurezza.
Le piccole imprese traggono vantaggio dal suo ampio marketplace di integrazioni, che ti consente di effettuare una connessione senza soluzione di continuità tra i tuoi attuali software di contabilità ed ERP. Il suo potente motore di reportistica fornisce approfondimenti dettagliati sullo stato di salute dei progetti, aiutandoti a identificare i superamenti dei costi prima che incidano sui tuoi margini finali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Procore
- Organizza i team di progetto in loco e fuori sede con un project management facile da usare
- Utilizza i dati in tempo reale per monitorare e mitigare i rischi
- Ottieni una panoramica della situazione finanziaria attuale e genera report
- Ottieni una visione completa del progetto grazie ai registri delle informazioni
Limiti di Procore
- I piani tariffari non sono pubblicamente disponibili, quindi all'inizio è difficile confrontare il valore con altre opzioni che stai valutando
- Alcuni utenti suggeriscono che il modo in cui vengono gestite le impostazioni può creare confusione
Prezzi di Procore
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Procore
- G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 2.600 recensioni)
4. Autodesk Build (Ideale per un coordinamento ottimizzato tra ufficio e campo)
Autodesk Build è uno strumento software per la project management progettato per creare flussi di lavoro più snelli tra l'ufficio e il campo. I team di progetto possono utilizzare lo strumento per gestire il controllo qualità, la sicurezza e i budget.
È eccellente nella gestione dei fogli di lavoro, garantendo che ogni subappaltatore stia guardando la stessa versione dei disegni per evitare costose rielaborazioni. La piattaforma include anche strumenti specializzati per il monitoraggio dei progressi, consentendo alle parti interessate di vedere una rappresentazione visiva del lavoro completato rispetto al programma originale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Autodesk Build
- Visualizza gli ultimi programmi dei progetti per evitare malintesi ed errori
- Usa le visualizzazioni personalizzate per creare filtri e visualizzare solo le attività più rilevanti
- Effettua il monitoraggio dei problemi, delle modifiche e delle risoluzioni grazie alle funzionalità/funzioni integrate di gestione della qualità
- Monitora i costi in tempo reale rispetto al tuo ambito iniziale collegando i dati raccolti sul campo ai tuoi budget
Limiti di Autodesk Build
- Secondo alcuni clienti, configurare i progetti e assegnare i diritti e le opzioni agli utenti può essere complicato
- Alcuni utenti segnalano che imparare a usare il software può richiedere un po' di tempo, specialmente per chi non è abituato a questo tipo di software
Prezzi di Autodesk Build
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Autodesk Build
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità anziché aggiungere ulteriori strumenti.
5. Buildertrend (Ideale per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni residenziali)
Buildertrend è una piattaforma software di gestione delle costruzioni pensata per team commerciali, appaltatori, costruttori edili e ristrutturatori. Questo strumento è progettato per semplificare e organizzare progetti e processi, consentendo agli appaltatori di concentrarsi sui propri ruoli effettivi.
Offre un portale clienti dedicato dove i proprietari possono visualizzare le foto dello stato dei lavori e approvare le richieste di modifica, creando un'esperienza professionale che costruisce un rapporto di fiducia a lungo termine. La piattaforma semplifica inoltre il processo di selezione, rendendo più facile per i clienti scegliere materiali e finiture entro i budget a loro disposizione.
Le migliori funzionalità di Buildertrend
- Supervisiona i progetti e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento grazie alla pianificazione integrata
- Tieni sotto controllo ciò che accade grazie ai registri giornalieri
- Tieni traccia delle modifiche agli ordini, delle selezioni e delle fatture da un unico posto
- Semplifica e centralizza le comunicazioni con i clienti grazie a un portale clienti dedicato
Limiti di Buildertrend
- Alcuni utenti segnalano difficoltà con la funzionalità di monitoraggio del tempo, specialmente sui dispositivi mobili
- La curva di apprendimento può essere ripida e gli utenti segnalano che è necessario adattarsi a frequenti aggiornamenti
Prezzi di Buildertrend
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Buildertrend
- G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)
📖 Per saperne di più: 10 modelli gratis per piccole imprese
6. Float (Ideale per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro)
Float è uno strumento software per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro che semplifica ai team la pianificazione della capacità e la programmazione del lavoro.
Il software combina la gestione del personale e del project management in un'unica interfaccia per una facile supervisione. Fornisce una sequenza visiva della disponibilità dell'intero team, aiutandoti a evitare di sovraccaricare i tuoi operai più qualificati su più cantieri. Utilizzando le sue funzionalità di previsione, puoi anticipare le future esigenze di assunzione in base alla pipeline di progetti imminenti e al carico di lavoro attuale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Float
- Organizza i progetti con attività cardine, fasi e dipendenze
- Utilizza le previsioni di capacità per identificare potenziali difficoltà
- Monitora la spesa prevista rispetto a quella effettiva nei progetti di costruzione
- Registra le tabelle orarie e effettua il monitoraggio delle ore di lavoro dei membri del tuo team
Limiti di galleggiamento
- Float non è progettato specificamente per i team di costruzione, ma può comunque essere uno strumento utile per loro
- Alcuni utenti segnalano che l'app mobile non è così intuitiva come la versione per browser
Prezzi variabili
- Pacchetto Starter: 8,50 $ al mese per utente
- Pro: 14 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Float
- G2: 4,2/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)
7. RedTeam (Ideale per processi ripetibili e collaborazione sul campo)
RedTeam offre diversi strumenti software, tra cui Fieldlens per la collaborazione in tempo reale sul campo e RedTeam Go per il project management. Insieme, questi strumenti consentono ai team di costruzione di organizzare i progetti e la reportistica.
Il software si basa su flussi di lavoro standardizzati che aiutano le piccole imprese a crescere senza perdere il controllo sulla qualità dei progetti. Offre inoltre funzionalità di automazione per la gestione delle gare d'appalto e dei contratti, che accelerano la fase di pre-costruzione e consentono ai tuoi progetti di avanzare verso la fase di inizio lavori.
Le migliori funzionalità/funzioni di RedTeam
- Raggruppa tutti i tuoi dati in un unico posto per semplificare il project management dei progetti
- Crea processi ripetibili per ridurre le possibilità di rischio
- Automatizza oltre 100 attività grazie alle funzionalità di automazione integrate
- Condividi report e aggiornamenti finanziari con i clienti in modo intuitivo
Limiti di RedTeam
- Secondo alcuni utenti, l'adattamento al software può richiedere un periodo di apprendimento
- Alcuni clienti hanno segnalato server lenti e problemi di blocco durante la modifica
Prezzi di RedTeam
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di RedTeam
- G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)
8. Sage 300 Construction and Real Estate (Ideale per la gestione integrata della contabilità e del settore immobiliare)
Sage 300 Construction and Real Estate è uno strumento software all-in-one per la gestione aziendale e la contabilità che integra funzioni finanziarie, operative e di project management. I professionisti del settore edile possono utilizzare il software per supervisionare l'intero processo di costruzione parallelamente alla gestione finanziaria.
È particolarmente indicato per le aziende che devono effettuare il monitoraggio delle buste paga complesse e dei requisiti di conformità in diverse giurisdizioni. Le tracce di audit dettagliate del software garantiscono che ogni transazione finanziaria sia registrata, offrendo tranquillità durante la stagione fiscale o in caso di revisioni contabili esterne.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sage 300 Construction and Real Estate
- Tieni traccia di incarichi, ordini di lavoro, preventivi, attrezzature e cronologia del cantiere
- Organizza i documenti e passa al digitale gratis
- Utilizza le funzionalità di project management per individuare i problemi e gestire i rischi
- Semplifica le operazioni di assistenza per offrire una migliore esperienza al client
Limiti di Sage 300 Construction e Real Estate
- Alcuni utenti segnalano che le opzioni di reportistica del software sono limitate e difficili da personalizzare
- Il sistema può risultare poco intuitivo e difficile da navigare, segnalano alcuni utenti
Prezzi di Sage 300 Construction and Real Estate
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Sage 300 Construction and Real Estate
- G2: 3,5/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4/5 (oltre 500 recensioni)
📖 Per saperne di più: Il costo nascosto della proliferazione delle app: perché le piccole imprese pagano di più per avere meno
9. Fieldwire (Ideale per una gestione efficiente delle attività in cantiere)
Fieldwire è una soluzione di gestione delle costruzioni pensata specificamente per la gestione dei cantieri. Le imprese edili possono utilizzare il software per coordinare i membri del team, assegnare attività, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e ridurre i rischi associati al lavoro in cantiere. Funziona come un hub di comunicazione ad alta velocità dove i supervisori di cantiere possono registrare gli elementi della lista delle cose da fare e allegare foto per una revisione immediata da parte dell'ufficio.
Lo strumento supporta anche l'accesso offline, consentendo al tuo team di visualizzare i piani e aggiornare le attività anche in aree con scarsa connessione mobile.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire
- Mantieni la sincronizzazione tra i team in cantiere e in ufficio grazie a un sistema centralizzato
- Crea pianificazioni di lavoro e assegna le attività ai membri del team
- Tieni traccia di quali membri del team hanno lavorato su attività o cantieri specifici
- Crea e invia report personalizzati che includono tutti i dettagli del tuo progetto
Limiti di Fieldwire
- Fieldwire è progettato per la gestione dei cantieri, quindi i team trarrebbero vantaggio da un sistema di project management più generico in altri ambiti
- Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile compilare la reportistica settimanale sui cantieri e sui progetti
Prezzi di Fieldwire
- Free
- Pro: 54 $ al mese per utente
- Business: 79 $ al mese per utente
- Business Plus: 104 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Fieldwire
- G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)
10. Houzz Pro (Ideale per ristrutturazioni residenziali e acquisizione di nuovi clienti)
Houzz Pro è una soluzione specializzata per la gestione dei cantieri, progettata per i professionisti del settore residenziale che hanno bisogno di gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dal primo contatto al pagamento finale. È unica perché combina una potente soluzione di project management con strumenti di marketing e progettazione che aiutano le piccole imprese a distinguersi in un mercato affollato.
Una delle sue funzionalità/funzioni principali è il 3D Floor Planner e il tour virtuale a grandezza naturale. Ciò consente agli appaltatori di creare modelli 3D accurati di un progetto e di condividerli con i clienti, aiutandoli a visualizzare il risultato finale prima ancora che venga piantato un solo chiodo. Questo approccio visivo accelera notevolmente il processo di approvazione dei preventivi e delle selezioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Houzz Pro
- Usa il tuo dispositivo mobile per scansionare una stanza e generare istantaneamente un piano 2D e un modello 3D per una rapida stima.
- Sfrutta uno spazio collaborativo in cui i clienti possono approvare infissi, pavimenti e colori delle pitture, con un monitoraggio del budget che si aggiorna automaticamente
- Utilizza il sistema integrato per il monitoraggio delle richieste provenienti dalla rete Houzz e gestire la tua pipeline commerciale
- Accedi alla vasta rete di proprietari di case di Houzz per generare contatti di alta qualità in codici postali specifici
- Fatturazione semplificata che consente ai clienti di pagare tramite ACH o carta di credito direttamente dal proprio portale di progetto
Limiti di Houzz Pro
- Le funzionalità/funzioni di marketing e generazione di lead possono risultare costose per le startup molto piccole
- Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di project management siano meno complete per le costruzioni commerciali su larga scala rispetto a Procore
Prezzi di Houzz Pro
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Houzz Pro
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)
- G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)
Gestisci i tuoi progetti in modo più efficace con ClickUp
In questo elenco c'è lo strumento ideale per ogni squadra di costruzione, sia che tu voglia gestire i rischi in cantiere o coordinare i membri del tuo team e le risorse da un'unica postazione centrale. Sono disponibili anche numerose opzioni software all-in-one che ottimizzano l'intero ciclo di vita del progetto.
Essendo uno dei principali strumenti di project management per team di ogni settore, ClickUp è senza dubbio la nostra prima scelta. Le sue funzionalità/funzioni sono completamente personalizzabili e sufficientemente flessibili da gestire anche i progetti più complessi. Inoltre, la sua libreria di modelli in continua espansione e le oltre 1.000 integrazioni aiutano le imprese edili a far decollare i propri progetti più rapidamente.
Sei pronto a scoprire un modo migliore per gestire i tuoi progetti di costruzione?