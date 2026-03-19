10 software di gestione dei cantieri per piccole imprese nel 2026

Il software giusto fa la differenza nella capacità dei membri del tuo team di concentrarsi sui propri ruoli, semplificare le attività di routine e gestire il proprio tempo. Ciò è particolarmente vero nel settore edile, dove è fondamentale ottimizzare le competenze del tuo team nei progetti di costruzione sul campo.

Esistono tantissimi strumenti in grado di aiutarti in questa sfida, ma molti sono progettati per grandi aziende con ingenti risorse finanziarie.

La soluzione? Un software di project management edile creato appositamente per le piccole imprese.

Per aiutarti a ottenere i migliori risultati più rapidamente, abbiamo stilato un elenco delle migliori soluzioni per le piccole imprese alla ricerca del software di project management edile più adatto. Confronteremo funzionalità/funzioni principali, limiti, prezzi, recensioni e altro ancora per aiutarti a prendere la decisione più informata in base alle esigenze della tua piccola impresa.

I migliori software di gestione dei cantieri in sintesi

Ecco un breve riepilogo/riassunto per iniziare:

ClickUp Ideale per il monitoraggio unificato dei progetti e la sincronizzazione tra cantiere e ufficio. Dimensione del team: aziende di tutte le dimensioni Grafici di Gantt basati sull'IA, ClickUp Brain per gli aggiornamenti di stato, moduli personalizzati per i registri di cantiere e chat integrata. Gratuito per sempre; disponibili piani a pagamento Capocantiere Ideale per una gestione aziendale completa e conveniente. Dimensione del team: appaltatori di piccole e medie dimensioni Preventivi, fatture, registri giornalieri e coordinamento dei subappaltatori in un'unica interfaccia. A partire da 49 $ al mese Procore Ideale per una gestione completa dei rischi e delle finanze. Dimensione del team: dalle medie imprese alle grandi aziende Monitoraggio finanziario in tempo reale, registri di qualità e sicurezza e un vasto ecosistema di integrazioni. Prezzi personalizzati Autodesk Build Ideale per un coordinamento ottimizzato tra ufficio e campo. Dimensione del team: team di progetto commerciali Fogli con controllo delle versioni, monitoraggio delle richieste di informazioni (RFI) e collegamento diretto dei dati raccolti nel campo ai budget dei progetti. Prezzi personalizzati Buildertrend Ideale per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni residenziali. Dimensione del team: costruttori edili e ristrutturatori Portali per la selezione dei clienti, gestione degli ordini di modifica e comunicazione centralizzata per i proprietari di immobili. Prezzi personalizzati Float Ideale per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro. Dimensione del team: team che necessitano di un controllo delle capacità Previsione della capacità, pianificazione visiva del team e monitoraggio delle ore di lavoro effettive rispetto a quelle pianificate. A partire da 8,50 $ al mese per utente RedTeam Ideale per processi ripetibili e collaborazione sul campo. Dimensione del team: imprese edili in fase di crescita Collaborazione sul campo in tempo reale tramite Fieldlens, gestione delle offerte e oltre 100 automazioni integrate. Prezzi personalizzati Sage 300 Ideale per la gestione integrata della contabilità e degli immobili. Dimensione del team: imprese edili con forte presenza nel settore finanziario Audit finanziari approfonditi, organizzazione dei documenti senza carta e monitoraggio della cronologia delle operazioni di assistenza. Prezzi personalizzati Fieldwire Ideale per una gestione efficiente delle attività in cantiere. Dimensione del team: appaltatori specializzati e capicantiere Assegnazione delle attività, visualizzazione dei piani e monitoraggio dettagliato delle prestazioni per le squadre, il tutto ottimizzato per i dispositivi mobili. Gratuito; i piani a pagamento partono da 54 $ al mese Houzz Pro Ideale per ristrutturazioni residenziali e acquisizione di nuovi clienti. Dimensione del team: studi di progettazione e costruzione e imprese edili residenziali Scanner 3D per ambienti, bacheche di selezione visiva per i clienti e strumenti per la generazione di lead locali. Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cos'è un software di gestione dei cantieri per le piccole imprese?

Il software di gestione dei cantieri è qualsiasi strumento o app che consenta ai team di comprendere obiettivi, tempistiche, scadenze e requisiti. Queste app utilizzano funzionalità/funzioni di project management molto diffuse (che forse già conosci e apprezzi) per garantire che i team dispongano del budget, delle risorse e dei materiali corretti.

I migliori strumenti di project management offrono ai project manager un unico spazio collaborativo da cui lavorare quando sono in viaggio: una piattaforma online per supervisionare i processi aziendali, la sicurezza, i budget, la reportistica e la comunicazione con i clienti. L'adozione di questo software dovrebbe semplificare notevolmente la vita lavorativa del tuo project manager ed essere la soluzione più efficace per semplificare i processi e ottimizzare i flussi di lavoro, migliorando l'esperienza complessiva del team e dei clienti.

Cosa cercare in un software di gestione dei cantieri per le piccole imprese aziendali?

Ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere quando si tratta di software di project management edile, anche per le piccole imprese. Alcuni strumenti sono altamente personalizzabili e si adattano a qualsiasi progetto edile, mentre altri sono pensati per uno scopo specifico o un'esigenza aziendale, come i software di gestione degli ordini o quelli per il monitoraggio del tempo di costruzione.

Mentre valuti le diverse opzioni, considera:

Caratteristiche principali : Il software dispone delle funzionalità giuste? Va oltre le tue aspettative?

Funzionalità : Soddisfa le tue esigenze, come la pianificazione della produzione? Soddisfa le tue esigenze, come la gestione degli approvvigionamenti

Visualizzazioni: Puoi visualizzare e organizzare i tuoi progetti nel modo che meglio si adatta al tuo modo di lavorare?

Personalizzazione: È possibile personalizzare il software in base alle proprie esigenze?

Facilità d'uso: È un software intuitivo? Il tuo intero team potrebbe imparare a utilizzarlo rapidamente?

Prezzi : Il software è conveniente? Il costo diventa proibitivo man mano che l'azienda cresce?

Assistenza: riesci a contattare facilmente il team del supporto quando ne hai bisogno?

Valutazioni e recensioni: cosa dicono gli altri utenti riguardo all'esperienza con il prodotto?

Probabilmente le tue esigenze sono uniche quanto la tua attività, quindi prenditi un po' di tempo per valutare ciò di cui hai veramente bisogno, in modo da trovare il software più adatto a te.

I 10 migliori software di gestione dei cantieri per le piccole imprese

Per le piccole imprese, trovare il miglior software di gestione delle costruzioni è fondamentale se vuoi rimanere organizzato, gestire i rischi e servire i tuoi clienti nel miglior modo possibile. Per aiutarti a trovare lo strumento giusto per il tuo lavoro, ecco la nostra selezione dei migliori software di gestione delle costruzioni per le piccole imprese nel 2024.

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio unificato dei progetti e la sincronizzazione tra cantiere e ufficio)

L'area di lavoro basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp, completa di dashboard, attività, chat, agenti e altro ancora, ti offre la visione d'insieme di cui hai bisogno!

ClickUp è il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo che aiuta i piccoli team di costruzione a portare avanti i progetti senza il caos tipico di chi deve destreggiarsi tra cinque strumenti diversi.

Perché il vero problema è proprio questo: il continuo andirivieni tra il campo, l'ufficio, gli appaltatori, i fornitori e i clienti. Gli aggiornamenti sono sparsi ovunque. Le decisioni vengono sepolte. E qualcuno finisce per passare ore solo a cercare di ricostruire cosa sta realmente succedendo.

La Small Business Suite di ClickUp riunisce tutto questo in un unico posto, a partire dal project management dei tuoi progetti.

Visualizza i tuoi progetti sotto forma di sequenze organizzate con la vista Diagramma Gantt di ClickUp

Puoi facilmente visualizzare e pianificare i progetti utilizzando le viste personalizzate, come il diagramma di Gantt, la Sequenza, il Calendario e la vista Carico di lavoro, per vedere come tutto si collega, dall'approvvigionamento ai lavori in cantiere fino alla consegna finale. Se gestisci più cantieri, la vista Mappa ti consente di vedere cosa sta succedendo in ciascuno di essi senza dover setacciare le attività.

Ma il vero cambiamento riguarda il modo in cui le informazioni circolano. Invece di dover cercare gli aggiornamenti, ClickUp Brain raccoglie ciò che sta già accadendo tra attività, commenti e ClickUp Chat. È in grado di generare aggiornamenti di stato, riassumere i progressi ed evidenziare i rischi prima che si trasformino in ritardi.

Non dovrai più affidarti alla memoria di qualcuno o a una corsa dell'ultimo minuto per la reportistica sullo stato. Il sistema lo sa già. Questo ci porta all'esecuzione.

Le attività di coordinamento di routine, come l'assegnazione dei compiti, l'aggiornamento degli stati e la notifica alle persone giuste quando qualcosa è terminato, sono gestite da ClickUp Automazioni. E per evitare che le cose si complicino (cosa che succede sempre), entrano in gioco i ClickUp Super Agents . Segnalano i ritardi, individuano gli aggiornamenti mancanti e trasformano persino le decisioni in attività, in modo che nulla sfugga al controllo.

Tutti i dettagli operativi si trovano proprio dove si svolge il lavoro. Puoi effettuare il monitoraggio dei budget, dei materiali, dei subappaltatori e dei preventivi utilizzando i campi personalizzati, senza dover passare da un foglio di calcolo all'altro. Richieste di informazioni, disegni e procedure operative standard (SOP) risiedono all'interno di ClickUp Docs, direttamente collegati alle attività che supportano, in modo che il campo e l'ufficio lavorino sempre sulla stessa fonte di verità.

E se non vuoi partire da zero, la Libreria dei modelli ti offre configurazioni già pronte per i flussi di lavoro nel settore edile, così potrai iniziare subito.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Pianifica e modifica le tempistiche dei progetti con le visualizzazioni Diagramma di Gantt, Sequenza, Calendario e vista Carico di lavoro

Gestisci visivamente più cantieri con la vista Mappa

Genera automaticamente aggiornamenti e riepiloghi con ClickUp Brain

Mantieni le conversazioni legate al lavoro utilizzando ClickUp Chat

Lascia che i Super Agenti di ClickUp segnalino i rischi, gli aggiornamenti mancanti e i passaggi successivi

Automatizza le attività di coordinamento ripetitive con ClickUp Automazioni

Tieni traccia di budget, materiali e subappaltatori utilizzando i campi personalizzati

Archivia e effettua la connessione tra richieste di informazioni, disegni e procedure operative standard in ClickUp documenti

Monitora lo stato e i carichi di lavoro in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Inizia subito con i flussi di lavoro predefiniti della Libreria dei modelli

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con tutte queste funzionalità/funzioni chiave

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

📊 Mini caso di studio: sostituire più di 5 strumenti con un'unica area di lavoro Quando l'agenzia di marketing Hit Your Mark Media ha analizzato le proprie operazioni, il problema era evidente. Il lavoro era distribuito tra Slack, Miro, Toggl, Loom e altri strumenti. I progetti procedevano più lentamente del dovuto perché le informazioni erano sparse su più strumenti. Così il team ha consolidato tutto in ClickUp. Sostituisci oltre 20 strumenti con un unico potente spazio di lavoro all'interno di ClickUp ⚡ I risultati sono stati immediati: Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica

Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp Chat

Dashboard in tempo reale che monitorano i punti dello sprint, i carichi di lavoro e le prestazioni

Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili Il fondatore Derek Archer afferma che questo cambiamento ha trasformato il modo di operare dell'agenzia. Invece di mettere insieme gli aggiornamenti da più app, il team ora gestisce il lavoro con i clienti, la comunicazione, la documentazione e la reportistica da un unico spazio di lavoro. 🚀

2. Contractor Foreman (Ideale per una gestione aziendale completa e conveniente)

tramite Contractor Foreman

Contractor Foreman si autodefinisce "il numero 1 per gli appaltatori" alla ricerca di un software di project management aziendale conveniente e facile da usare. I team possono utilizzare questo software di project management edile per la gestione di progetti, finanze, personale, risorse e documenti.

È progettato specificamente per aiutare le piccole imprese ad abbandonare i sistemi cartacei, offrendo moduli semplici per i registri giornalieri e il monitoraggio delle attrezzature. Lo strumento di preventivazione integrato ti consente di trasformare rapidamente un contatto in un contratto firmato, aiutandoti a vincere più gare d'appalto grazie a modelli professionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Supervisiona i progetti con sequenze, pianificazioni e grafici Gantt

Genera preventivi e invia fatture ai clienti

Gestisci i contratti e la comunicazione con subappaltatori e partner

Organizza file, foto e registri delle attrezzature

Limiti del capocantiere

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'utilizzo del software su browser come Safari

Secondo alcuni clienti, può risultare opprimente per i nuovi utenti e per i lavoratori edili autonomi

Prezzi per capicantiere

Basic: 49 $ al mese per un utente

Standard: 105 $ al mese per tre utenti

Inoltre: 166 $ al mese per otto utenti

Pro: 221 $ al mese per 15 utenti

Unlimited: 332 $ al mese per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

📖 Per saperne di più: Le 15+ migliori app per piccole imprese per semplificare il tuo lavoro

3. Procore (Ideale per una gestione completa dei rischi e delle finanze)

via Procore

Procore è un software di project management edile progettato per aiutare i team a gestire i progetti con maggiore facilità, ridurre al minimo i rischi e ottenere risultati di esito positivo. Lo strumento combina la gestione dei progetti e quella finanziaria con funzionalità dedicate alla qualità e alla sicurezza.

Le piccole imprese traggono vantaggio dal suo ampio marketplace di integrazioni, che ti consente di effettuare una connessione senza soluzione di continuità tra i tuoi attuali software di contabilità ed ERP. Il suo potente motore di reportistica fornisce approfondimenti dettagliati sullo stato di salute dei progetti, aiutandoti a identificare i superamenti dei costi prima che incidano sui tuoi margini finali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Organizza i team di progetto in loco e fuori sede con un project management facile da usare

Utilizza i dati in tempo reale per monitorare e mitigare i rischi

Ottieni una panoramica della situazione finanziaria attuale e genera report

Ottieni una visione completa del progetto grazie ai registri delle informazioni

Limiti di Procore

I piani tariffari non sono pubblicamente disponibili, quindi all'inizio è difficile confrontare il valore con altre opzioni che stai valutando

Alcuni utenti suggeriscono che il modo in cui vengono gestite le impostazioni può creare confusione

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.600 recensioni)

4. Autodesk Build (Ideale per un coordinamento ottimizzato tra ufficio e campo)

tramite Autodesk Build

Autodesk Build è uno strumento software per la project management progettato per creare flussi di lavoro più snelli tra l'ufficio e il campo. I team di progetto possono utilizzare lo strumento per gestire il controllo qualità, la sicurezza e i budget.

È eccellente nella gestione dei fogli di lavoro, garantendo che ogni subappaltatore stia guardando la stessa versione dei disegni per evitare costose rielaborazioni. La piattaforma include anche strumenti specializzati per il monitoraggio dei progressi, consentendo alle parti interessate di vedere una rappresentazione visiva del lavoro completato rispetto al programma originale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autodesk Build

Visualizza gli ultimi programmi dei progetti per evitare malintesi ed errori

Usa le visualizzazioni personalizzate per creare filtri e visualizzare solo le attività più rilevanti

Effettua il monitoraggio dei problemi, delle modifiche e delle risoluzioni grazie alle funzionalità/funzioni integrate di gestione della qualità

Monitora i costi in tempo reale rispetto al tuo ambito iniziale collegando i dati raccolti sul campo ai tuoi budget

Limiti di Autodesk Build

Secondo alcuni clienti, configurare i progetti e assegnare i diritti e le opzioni agli utenti può essere complicato

Alcuni utenti segnalano che imparare a usare il software può richiedere un po' di tempo, specialmente per chi non è abituato a questo tipo di software

Prezzi di Autodesk Build

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Autodesk Build

G2: N/A

Capterra: N/A

Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità anziché aggiungere ulteriori strumenti.

5. Buildertrend (Ideale per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni residenziali)

via Buildertrend

Buildertrend è una piattaforma software di gestione delle costruzioni pensata per team commerciali, appaltatori, costruttori edili e ristrutturatori. Questo strumento è progettato per semplificare e organizzare progetti e processi, consentendo agli appaltatori di concentrarsi sui propri ruoli effettivi.

Offre un portale clienti dedicato dove i proprietari possono visualizzare le foto dello stato dei lavori e approvare le richieste di modifica, creando un'esperienza professionale che costruisce un rapporto di fiducia a lungo termine. La piattaforma semplifica inoltre il processo di selezione, rendendo più facile per i clienti scegliere materiali e finiture entro i budget a loro disposizione.

Le migliori funzionalità di Buildertrend

Supervisiona i progetti e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento grazie alla pianificazione integrata

Tieni sotto controllo ciò che accade grazie ai registri giornalieri

Tieni traccia delle modifiche agli ordini, delle selezioni e delle fatture da un unico posto

Semplifica e centralizza le comunicazioni con i clienti grazie a un portale clienti dedicato

Limiti di Buildertrend

Alcuni utenti segnalano difficoltà con la funzionalità di monitoraggio del tempo, specialmente sui dispositivi mobili

La curva di apprendimento può essere ripida e gli utenti segnalano che è necessario adattarsi a frequenti aggiornamenti

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

📖 Per saperne di più: 10 modelli gratis per piccole imprese

6. Float (Ideale per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro)

via Float

Float è uno strumento software per la gestione delle risorse e la pianificazione della forza lavoro che semplifica ai team la pianificazione della capacità e la programmazione del lavoro.

Il software combina la gestione del personale e del project management in un'unica interfaccia per una facile supervisione. Fornisce una sequenza visiva della disponibilità dell'intero team, aiutandoti a evitare di sovraccaricare i tuoi operai più qualificati su più cantieri. Utilizzando le sue funzionalità di previsione, puoi anticipare le future esigenze di assunzione in base alla pipeline di progetti imminenti e al carico di lavoro attuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Organizza i progetti con attività cardine, fasi e dipendenze

Utilizza le previsioni di capacità per identificare potenziali difficoltà

Monitora la spesa prevista rispetto a quella effettiva nei progetti di costruzione

Registra le tabelle orarie e effettua il monitoraggio delle ore di lavoro dei membri del tuo team

Limiti di galleggiamento

Float non è progettato specificamente per i team di costruzione, ma può comunque essere uno strumento utile per loro

Alcuni utenti segnalano che l'app mobile non è così intuitiva come la versione per browser

Prezzi variabili

Pacchetto Starter: 8,50 $ al mese per utente

Pro: 14 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Float

G2: 4,2/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

7. RedTeam (Ideale per processi ripetibili e collaborazione sul campo)

via RedTeam

RedTeam offre diversi strumenti software, tra cui Fieldlens per la collaborazione in tempo reale sul campo e RedTeam Go per il project management. Insieme, questi strumenti consentono ai team di costruzione di organizzare i progetti e la reportistica.

Il software si basa su flussi di lavoro standardizzati che aiutano le piccole imprese a crescere senza perdere il controllo sulla qualità dei progetti. Offre inoltre funzionalità di automazione per la gestione delle gare d'appalto e dei contratti, che accelerano la fase di pre-costruzione e consentono ai tuoi progetti di avanzare verso la fase di inizio lavori.

Le migliori funzionalità/funzioni di RedTeam

Raggruppa tutti i tuoi dati in un unico posto per semplificare il project management dei progetti

Crea processi ripetibili per ridurre le possibilità di rischio

Automatizza oltre 100 attività grazie alle funzionalità di automazione integrate

Condividi report e aggiornamenti finanziari con i clienti in modo intuitivo

Limiti di RedTeam

Secondo alcuni utenti, l'adattamento al software può richiedere un periodo di apprendimento

Alcuni clienti hanno segnalato server lenti e problemi di blocco durante la modifica

Prezzi di RedTeam

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RedTeam

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Ideale per la gestione integrata della contabilità e del settore immobiliare)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate è uno strumento software all-in-one per la gestione aziendale e la contabilità che integra funzioni finanziarie, operative e di project management. I professionisti del settore edile possono utilizzare il software per supervisionare l'intero processo di costruzione parallelamente alla gestione finanziaria.

È particolarmente indicato per le aziende che devono effettuare il monitoraggio delle buste paga complesse e dei requisiti di conformità in diverse giurisdizioni. Le tracce di audit dettagliate del software garantiscono che ogni transazione finanziaria sia registrata, offrendo tranquillità durante la stagione fiscale o in caso di revisioni contabili esterne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage 300 Construction and Real Estate

Tieni traccia di incarichi, ordini di lavoro, preventivi, attrezzature e cronologia del cantiere

Organizza i documenti e passa al digitale gratis

Utilizza le funzionalità di project management per individuare i problemi e gestire i rischi

Semplifica le operazioni di assistenza per offrire una migliore esperienza al client

Limiti di Sage 300 Construction e Real Estate

Alcuni utenti segnalano che le opzioni di reportistica del software sono limitate e difficili da personalizzare

Il sistema può risultare poco intuitivo e difficile da navigare, segnalano alcuni utenti

Prezzi di Sage 300 Construction and Real Estate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 500 recensioni)

📖 Per saperne di più: Il costo nascosto della proliferazione delle app: perché le piccole imprese pagano di più per avere meno

9. Fieldwire (Ideale per una gestione efficiente delle attività in cantiere)

via Fieldwire

Fieldwire è una soluzione di gestione delle costruzioni pensata specificamente per la gestione dei cantieri. Le imprese edili possono utilizzare il software per coordinare i membri del team, assegnare attività, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e ridurre i rischi associati al lavoro in cantiere. Funziona come un hub di comunicazione ad alta velocità dove i supervisori di cantiere possono registrare gli elementi della lista delle cose da fare e allegare foto per una revisione immediata da parte dell'ufficio.

Lo strumento supporta anche l'accesso offline, consentendo al tuo team di visualizzare i piani e aggiornare le attività anche in aree con scarsa connessione mobile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Mantieni la sincronizzazione tra i team in cantiere e in ufficio grazie a un sistema centralizzato

Crea pianificazioni di lavoro e assegna le attività ai membri del team

Tieni traccia di quali membri del team hanno lavorato su attività o cantieri specifici

Crea e invia report personalizzati che includono tutti i dettagli del tuo progetto

Limiti di Fieldwire

Fieldwire è progettato per la gestione dei cantieri, quindi i team trarrebbero vantaggio da un sistema di project management più generico in altri ambiti

Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile compilare la reportistica settimanale sui cantieri e sui progetti

Prezzi di Fieldwire

Free

Pro: 54 $ al mese per utente

Business: 79 $ al mese per utente

Business Plus: 104 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

10. Houzz Pro (Ideale per ristrutturazioni residenziali e acquisizione di nuovi clienti)

Houzz Pro è una soluzione specializzata per la gestione dei cantieri, progettata per i professionisti del settore residenziale che hanno bisogno di gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dal primo contatto al pagamento finale. È unica perché combina una potente soluzione di project management con strumenti di marketing e progettazione che aiutano le piccole imprese a distinguersi in un mercato affollato.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è il 3D Floor Planner e il tour virtuale a grandezza naturale. Ciò consente agli appaltatori di creare modelli 3D accurati di un progetto e di condividerli con i clienti, aiutandoli a visualizzare il risultato finale prima ancora che venga piantato un solo chiodo. Questo approccio visivo accelera notevolmente il processo di approvazione dei preventivi e delle selezioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Houzz Pro

Usa il tuo dispositivo mobile per scansionare una stanza e generare istantaneamente un piano 2D e un modello 3D per una rapida stima.

Sfrutta uno spazio collaborativo in cui i clienti possono approvare infissi, pavimenti e colori delle pitture, con un monitoraggio del budget che si aggiorna automaticamente

Utilizza il sistema integrato per il monitoraggio delle richieste provenienti dalla rete Houzz e gestire la tua pipeline commerciale

Accedi alla vasta rete di proprietari di case di Houzz per generare contatti di alta qualità in codici postali specifici

Fatturazione semplificata che consente ai clienti di pagare tramite ACH o carta di credito direttamente dal proprio portale di progetto

Limiti di Houzz Pro

Le funzionalità/funzioni di marketing e generazione di lead possono risultare costose per le startup molto piccole

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di project management siano meno complete per le costruzioni commerciali su larga scala rispetto a Procore

Prezzi di Houzz Pro

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Houzz Pro

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Gestisci i tuoi progetti in modo più efficace con ClickUp

In questo elenco c'è lo strumento ideale per ogni squadra di costruzione, sia che tu voglia gestire i rischi in cantiere o coordinare i membri del tuo team e le risorse da un'unica postazione centrale. Sono disponibili anche numerose opzioni software all-in-one che ottimizzano l'intero ciclo di vita del progetto.

Essendo uno dei principali strumenti di project management per team di ogni settore, ClickUp è senza dubbio la nostra prima scelta. Le sue funzionalità/funzioni sono completamente personalizzabili e sufficientemente flessibili da gestire anche i progetti più complessi. Inoltre, la sua libreria di modelli in continua espansione e le oltre 1.000 integrazioni aiutano le imprese edili a far decollare i propri progetti più rapidamente.

Sei pronto a scoprire un modo migliore per gestire i tuoi progetti di costruzione?