10 migliori applicazioni software per il rilevamento dei tempi di costruzione per gli appaltatori nel 2024

Siete stanchi di avere a che fare con tabelle orarie cartacee? Siamo qui per aiutarvi a trovare un software di monitoraggio del tempo che vi semplifichi la vita.

Non dovreste preoccuparvi di ore fatturabili imprecise e di costi di lavoro che incidono sulla vostra redditività. Lasciate che la tecnologia si occupi delle piccole cose, così potrete concentrarvi su cantieri impeccabili. ✨

Questo articolo evidenzia i 10 principali strumenti software per il monitoraggio del tempo nel settore edile nel 2024 e le caratteristiche da ricercare per trovare l'opzione giusta per la vostra attività.

Cosa cercare in un software di monitoraggio del tempo per l'edilizia?

Trovare un software di monitoraggio del tempo per l'edilizia che faccia risparmiare tempo e denaro alla vostra azienda è una questione di funzionalità/funzione. Il miglior software di monitoraggio del tempo per le aziende edili spesso include funzionalità/funzione quali:

Piani accessibili: Software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende non dovrebbe essere una spesa eccessiva, e voi meritate qualcosa che potete permettervi

Software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende non dovrebbe essere una spesa eccessiva, e voi meritate qualcosa che potete permettervi Dispositivo mobile compatibilità: Le app mobili per Android e iOS sono un must per consentire a voi e ai vostri appaltatori di utilizzare la vostra scheda di registrazione delle ore di lavoro sul posto

Le app mobili per Android e iOS sono un must per consentire a voi e ai vostri appaltatori di utilizzare la vostra scheda di registrazione delle ore di lavoro sul posto comunicazione: La comunicazione in tempo reale con gli appaltatori e i dipendenti aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina (anche quando si trovano in cantieri diversi)

La comunicazione in tempo reale con gli appaltatori e i dipendenti aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina (anche quando si trovano in cantieri diversi) Integrazioni: Le buone integrazioni possono sincronizzare automaticamente i vostri datiapp per la rilevazione degli orari con le altresoftware di project management per l'edilizia *Modelli: La programmazione dei dipendenti è più facile con l'elaborazione delle buste paga e con il software di gestione dei progetti di costruzionemodelli di gestione del tempo *Notifiche e promemoria: Gli operai edili sono impegnati, ma le notifiche li spingono a timbrare il cartellino e ad uscire per un'accuratamonitoraggio del progetto

Aggiornare e regolare automaticamente gli intervalli di tempo delle richieste o dei ticket in arrivo con Rolling Time Period nelle dashboard di ClickUp

I 10 migliori software di monitoraggio del tempo per l'edilizia da utilizzare nel 2024

Abbiamo ristretto il campo ai migliori software di pianificazione edilizia in modo da non dover vagliare decine di opzioni.

Pronti a trovare il software giusto software per il monitoraggio del tempo per voi e il vostro team?

1. ClickUp - Il migliore per il project management delle costruzioni

Creazione di tabelle orarie e monitoraggio del tempo in ClickUp Il project management per l'edilizia di ClickUp si estendono oltre la semplice soluzione di monitoraggio del tempo. Costruite flussi di lavoro personalizzati, migliorate la l'efficienza dei processi e riunire tutti (e tutto).

Sì, siamo di parte, ma ClickUp ha vinto I migliori prodotti software di project management di G2 per il 2024 . Perché? Perché è un prodotto stellare per tutto ciò che riguarda il project management.

ClickUp semplifica il monitoraggio dei progetti con reportistica e analisi in tempo reale, indipendentemente dal numero di lavori in corso. Offre gli strumenti per fissare obiettivi, monitorare i dati sul tempo, calcolare i costi di manodopera, programmare le ore di lavoro, comunicare con le squadre in campo e molto altro ancora. 👷

La parte migliore? Con il piano Free Forever di ClickUp, otterrete un software per grafici Gantt gratis , costruzione modelli di tabelle orarie , monitoraggio del tempo dei dipendenti, software di account e reportistica dettagliata.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

IlMonitoraggio del tempo del progetto ClickUp consente a voi e ai vostri collaboratori di registrare il tempo dal vostro dispositivo mobile, dal browser web o dal desktop; è compatibile con Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox e Edge

Vista Gantt di ClickUp rende la visualizzazione e la gestione dei progetti un gioco da ragazzi, permettendovi di gestire le priorità, monitorare le dipendenze e collaborare con i vostri team

Le integrazioni con oltre 1.000 strumenti consentono di tenere tutto sotto controllo nella dashboard intuitiva e personalizzabile di ClickUp

Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp semplifica l'implementazione di un sistema di lavoro efficacetecniche di gestione del tempo e tenere traccia di come ogni membro del team ha trascorso ogni minuto della giornata lavorativa

Limiti di ClickUp

Secondo le recensioni, alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento con le funzionalità/funzione di ClickUp, ma questo problema può essere risolto con i tutorial gratuiti dell'app

Vista Mappa non offre il monitoraggio GPS in tempo reale per ogni membro del team

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Buddy Punch - La migliore app per l'orologio da cantiere

via Pugno dell'amico Buddy Punch è software per il monitoraggio del tempo per i consulenti , imprese di costruzione e aziende che necessitano di dati precisi sulle ore di lavoro. Le aziende più grandi possono assegnare più membri del team a ciascun gestore del team per mantenere le squadre organizzate ed efficienti.

È un orologio basato su cloud che pre-compila fogli di calcolo Excel e reportistica sulle retribuzioni in base alle ore dei dipendenti. I dipendenti possono timbrare il cartellino utilizzando le app di Google, iOS e Android o direttamente dal browser.

Funzionalità/funzione migliori di Buddy Punch

La funzione di tracciamento del tempo tramite GPS consente di visualizzare chi lavora e dove si trova; è anche possibile limitare il luogo da cui possono timbrare il cartellino per un monitoraggio accurato del tempo in mobilità

L'app è integrata con strumenti per il pagamento delle retribuzioni come QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP e Gusto

Funzionalità/funzione avanzate come il monitoraggio del tempo di lavoro retribuito, le pause automatiche, i codici di lavoro e la gestione della disponibilità facilitano la navigazione nel settore edile

È possibile creare notifiche personalizzate e richieste di approvazione ogni volta che un membro del team timbra in entrata o in uscita utilizzando l'orologio da cantiere

Limiti di Buddy Punch

Non esiste un piano Free e il piano standard non consente la programmazione delle ore

Alcune recensioni menzionano problemi nell'aggiornamento e nella scansione delle schede orarie

Prezzi di Buddy Punch

Standard: $$$a 2,99/mese per utente più un canone base di $19 al mese

$$$a 2,99/mese per utente più un canone base di $19 al mese Pro: $$$$$a mese per utente più una tariffa base di $$$$$$ al mese

$$$$$a mese per utente più una tariffa base di $$$$$$ al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Buddy Punch valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (800+ recensioni)

3. Connecteam - Il migliore per migliorare la produttività

via Connecteam Connecteam è una tabella oraria per appaltatori e imprese edili che consente ai manager di aumentare la produttività e di monitorare le ore di lavoro. Previene il furto di tempo e migliora l'accuratezza della fatturazione grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo e ai check-in automatizzati dei dipendenti che semplificano la gestione della forza lavoro di più team.

Il piano Connecteam "Operations" semplifica la programmazione dei dipendenti, la gestione delle attività e l'assegnazione dei turni. Accedete a funzionalità/funzione avanzate come moduli mobile-first, liste di controllo personalizzate e reportistica sui turni per aumentare la produttività e la sicurezza risparmiare tempo per i manager e i membri del team.

Funzionalità/funzione migliori di Connecteam

L'orologio marcatempo per i dipendenti aggiorna automaticamente i fogli di presenza online per garantire l'accuratezza e mantenere tutti aggiornati

Assegnazione dei turni con un solo clic e visualizzazione dall'alto verso il basso delle attività relative ai turni per semplificare la gestione del team

Moduli digitali, liste di controllo, fogli di presenza e registri degli stipendi sono disponibili su un'interfaccia mobile a cui i manager possono accedere in cantiere

Permettete al team di timbrare il cartellino di entrata e uscita utilizzando l'app mobile o un chiosco in loco, e ricevete notifiche in tempo reale per ogni check-in 🤩

Limiti di Connecteam

Comunicazione eFunzionalità/funzione HR richiedono piani a pagamento separati oltre al piano delle operazioni che include l'accesso alla costruzione tabella oraria * L'orologio con le posizioni GPS (non aggiornato in tempo reale) è limitato ai piani a pagamento delle Operazioni; il monitoraggio in tempo reale delle posizioni GPS e il geofencing sono limitati al piano Operazioni più costoso

Prezzi di Connecteam

Il Piano Business Piccole aziende: Free

Free Operations Basic: $29/mese per i primi 30 utenti

$29/mese per i primi 30 utenti Operations Advanced: $49/mese per i primi 30 utenti

$49/mese per i primi 30 utenti Operations Expert: $99/mese per i primi 30 utenti

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (250+ recensioni)

4. Insightful - Il migliore per il monitoraggio dell'analisi della forza lavoro

via Intuitivo Insightful è un'app di analisi della forza lavoro per il monitoraggio della produttività dei dipendenti e la gestione remota del team. Pur non essendo un'app dedicata all'orologio da cantiere, ha diverse funzionalità/funzione complete e un'interfaccia leggera per i team in movimento.

Controlla le analisi basate sulla produttività dei membri del team e semplifica la conformità con funzionalità di sicurezza e privacy di alto livello. Insightful stimola la produttività, migliora i flussi di lavoro, bilancia i carichi di lavoro e automatizza il monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightful

Una visualizzazione dall'alto verso il basso di tutti i membri del team e delle ore di lavoro della giornata permette ai gestori del team di confrontare la produttività

Le analisi dell'app e del sito web forniscono ai manager informazioni su ciò a cui i dipendenti accedono mentre sono in servizio

È possibile monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività cardine e di ogni scadenza, per garantire che l'intero progetto rimanga in linea con la tabella di marcia

I check-in automatici riducono al minimo l'errore umano e il rischio di furto di tempo

Limiti di Insightful

Non esiste un piano gratuito e alcuni clienti segnalano che la versione di prova gratuita di sette giorni non è stata sufficiente per farsi un'idea dell'app

Alcune recensioni menzionano un monitoraggio del tempo incoerente e la perdita dei dati relativi alle ore dei dipendenti

Prezzi perspicaci

Monitoraggio dei dipendenti: $6,40/mese per utente

$6,40/mese per utente Monitoraggio del tempo: $10/mese per utente

$10/mese per utente Mappatura automatica del tempo: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni approfondite

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

5. Raken - Il migliore per la gestione del campo

via Raken Raken è un'app per il project management che consente di raccogliere dati accurati e in tempo reale sui progetti e di tradurli in documentazione digitale. Ottiene informazioni per ridurre i costi, migliorare la produttività delle squadre in campo e semplificare la collaborazione a distanza.

Poiché Raken è uno strumento software dedicato alle tabelle orarie per l'edilizia, i project management possono accedere a funzionalità/funzione come la modalità offline, progettata per l'uso in loco. È ideale per gli appaltatori e i lavoratori edili che necessitano di funzionalità/funzione per il monitoraggio del tempo o anche di un periodo di paga.

Le migliori funzionalità/funzione di Raken

Gli appaltatori e i dipendenti possono caricare video, foto e note con la data e l'ora sulla web app dell'ufficio per ottenere una documentazione accurata

La modalità offline e la sincronizzazione automatica consentono ai membri del team di utilizzare Raken per il monitoraggio del tempo quando si trovano al di fuori delle aree di servizio

I report giornalieri e il monitoraggio della produttività permettono diai gestori del team di affrontare i problemi di produttività prima che diventino tali

Le liste di controllo personalizzabili e le funzionalità/funzione del toolbox aiutano a mantenere i manager e i membri del team sulla stessa pagina

Limiti di Raken

Alcune recensioni menzionano difficoltà nella creazione di reportistica giornaliera e nella navigazione dell'interfaccia dell'app permonitoraggio dei progetti* Nessuna informazione visibile sui prezzi sul sito web di Raken o su siti di recensioni popolari come G2 e Capterra

Prezzi di Raken

I clienti devono completare un questionario e richiedere un preventivo basato sulle informazioni aziendali

Valutazioni e recensioni di Raken

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. ExakTime - Il migliore per la reportistica sulla produttività

via ExakTime ExakTime è un software di monitoraggio del tempo basato su cloud per i project manager e le squadre di campo. Crea reportistici dettagliati sulla produttività dei dipendenti utilizzando i dati dell'orologio digitale e compila i fogli di presenza online, in modo da potersi concentrare maggiormente sulla propria attività aziendale.

I membri del team possono utilizzare ExakTime per timbrare il cartellino con un semplice pulsante. Una volta che hanno timbrato il cartellino, i project manager possono utilizzare il monitoraggio del tempo per vedere gli aggiornamenti GPS in tempo reale. 🗺️

Le imprese di costruzione apprezzeranno le funzionalità di monitoraggio del lavoro in loco, che facilitano il lavoro degli operatori in campo o dei lavoratori edili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ExakTime

JobClock comodo e senza fili, progettato per resistere alle intemperie e agli ambienti difficili del campo per un monitoraggio del tempo senza telefono

L'acquisizione di foto ID garantisce la sicurezza con una verifica dell'identità facile e veloce

La funzionalità di monitoraggio GPS mostra le informazioni relative alla posizione sui fogli di presenza per migliorare l'accuratezza e la gestione dei costi

Integrazione e sincronizzazione con le app più diffuse per la gestione delle paghe, come QuickBooks e Sage

Limiti di ExakTime

Alcune recensioni di clienti riportano la necessità di un'estensione dell'inserimento manuale per ogni tabella oraria

Non esiste una versione gratuita e i prezzi dei piani possono essere troppo costosi per le piccole aziende

Prezzi di ExakTime

Advanced: $$$a mese per dipendente più una tassa base di $$50 al mese

$$$a mese per dipendente più una tassa base di $$50 al mese Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Elite: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ExakTime

G2: 4.2/5 (70+ recensioni)

4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 4/5 (150+ recensioni)

7. Clockify - Il migliore per la gestione delle prestazioni dei dipendenti

via Orologio Clockify è un'app per il monitoraggio del tempo progettata per progetti e team multipli. Il monitoraggio del tempo, gli elementi fissati per i chioschi dei dipendenti e i modelli di progetto sono disponibili sul piano Free, progettato per utenti illimitati e aziende di tutte le dimensioni. 🤑

Utilizzate Clockify per raccogliere dati, esaminare le prestazioni dei dipendenti e generare reportistica personalizzata. Gli utenti a pagamento possono anche impostare valutazioni orarie, assegnare attività in base alla disponibilità, monitorare i costi del lavoro e analizzare il budget.

Il software di timesheet per l'edilizia è un'ottima opzione per tutti i tipi di aziende che lavorano sul campo o in loco.

Funzionalità/funzione migliori di Clockify

Il comodo chiosco permette ai dipendenti di timbrare il cartellino su un dispositivo in condivisione, utilizzando codici fissati per l'identificazione

Le tabelle orarie consentono ai project manager e agli appaltatori di visualizzare e modificare le attività settimanali con i check-in nei diversi cantieri o nelle diverse posizioni

Il Calendario consente ai dipendenti di vedere quando lavorano, dove dovrebbero essere e di aggiornare i giorni di ferie o di vacanza

Il tracker automatico registra la quantità di tempo che i dipendenti trascorrono utilizzando app e siti web quando sono in servizio, aiutando a monitorare le ore fatturabili e non fatturabili (ad esempio, la fatturazione ai client)

Limiti di Clockify

Alcune recensioni menzionano la difficoltà di modifica dei timesheet in caso di errore dell'utente

Il sistema di monitoraggio del tempo tramite GPS non è disponibile nei piani Basic e Standard

Prezzi di Clockify

**Gratis

Base: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Standard: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Pro: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Enterprise: $11,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (150+ recensioni)

4,5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.600+ recensioni)

8. Hubstaff - Il migliore per il monitoraggio dei dipendenti

via Hubstaff Hubstaff è uno strumento di monitoraggio del tempo e dei dipendenti per dipendenti e freelance. Ha funzionalità/funzione come il monitoraggio della posizione e il pagamento automatico delle retribuzioni che funzionano bene per i team in campo.

Traccia il tempo a modo tuo, gestisce la fatturazione e vede chi sta facendo cosa in tempo reale per assicurarsi che i progetti siano completati in tempo, ogni volta. Hubstaff può anche automatizzare le buste paga, la fatturazione e la programmazione, in modo da poter dedicare meno tempo alle piccole cose e più tempo al cantiere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Si integra con oltre 30 app, tra cui PayPal, Slack, Asana e Jira

Le funzionalità di geofencing permettono ai membri del team di avviare e interrompere il monitoraggio del tempo in base alla posizione

È possibile inviare pagamenti automatici a collaboratori e dipendenti in base a ore di lavoro e valutazioni personalizzate

La funzionalità/funzione Calendario consente di impostare turni ricorrenti e una tantum per progetti diversi, monitorare le richieste di ferie e personalizzare le politiche aziendali

Limiti di Hubstaff

Alcune recensioni riportano un monitoraggio impreciso della produttività

Non c'è un piano gratis e c'è un minimo di due utenti per i piani a pagamento

Prezzi di Hubstaff

Starter: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Crescita: $9/mese per utente

$9/mese per utente Teams: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.400+ recensioni)

9. Jibble - Il migliore per il monitoraggio delle presenze

via Fiocco Jibble è un software per il monitoraggio del tempo, progettato per registrare quando il personale è in sede o al lavoro per ottenere buste paga e presenze accurate. Il piano Free consente di accedere a molte delle funzionalità/funzioni avanzate del programma e l'interfaccia leggera è semplice da navigare.

È possibile generare tabelle orarie automatizzate di lavoro, di esaminare la reportistica aziendale e di timbrare il cartellino con il riconoscimento biometrico. Poiché è stato progettato pensando ai dipendenti del settore edile e del campo, Jibble ha diverse funzioni che semplificano la vita.

Le migliori funzionalità/funzione di Jibble

L'interfaccia di facile navigazione consente ai dipendenti di timbrare rapidamente il cartellino e di uscire senza dover imparare

Le funzionalità di monitoraggio GPS dei dipendenti e di riconoscimento facciale sono disponibili su piani Free con utenti illimitati, perfetti per le piccole imprese

L'integrazione con strumenti popolari come MS Teams e Slack permette una rapidacomunicazione con il team* L'app per i timesheet consente di monitorare e analizzare la produttività dei dipendenti in loco utilizzando un dispositivo mobile, tablet o desktop

Limiti di Jibble

Alcune recensioni di utenti menzionano l'impossibilità per i dipendenti di timbrare regolarmente il cartellino a causa di bug e crash del software

Secondo alcune recensioni, i dipendenti possono avere difficoltà ad aggiungere progetti e attività a progetto a causa della mancanza di menu a discesa

Prezzi di Jibble

Free

Premium: $2,49/mese per utente

$2,49/mese per utente Ultimate: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (600+ recensioni)

10. ClockShark - Il migliore per il monitoraggio GPS dei dipendenti

via OrologioShark ClockShark è un software di monitoraggio del tempo basato su cloud per l'edilizia che semplifica l'accuratezza delle buste paga e dei costi dei lavori. Traccia il tempo, vede chi lavora, gestisce lavori separati e programma i turni con un semplice pulsante per tenere tutti sulla stessa pagina.

ClockShark è dotato di funzionalità di monitoraggio del tempo tramite GPS e di strumenti che consentono una comoda programmazione, in modo da potersi concentrare su ogni lavoro da fare bene. È stato costruito pensando ai lavoratori del settore edile e del campo, quindi ogni funzionalità/funzione è stata progettata per il vostro settore. 🏗️

Le migliori funzionalità di ClockShark

I membri del team possono inviare le ore dal cantiere per ottenere costi di manodopera e fogli di presenza accurati

È possibile impostare uno smartphone o un tablet in loco per fungere da chiosco per la rilevazione delle ore, senza la necessità di apparecchiature aggiuntive o dispositivi multipli

L'app promemoria ricorda ai dipendenti di timbrare il cartellino quando entrano e escono, utilizzando i geofence intorno ai cantieri

Le integrazioni con QuickBooks, Sage e altri strumenti di account semplificano l'utilizzo dei timesheet per un'accurata elaborazione delle buste paga

Limiti di ClockShark

Le valutazioni degli utenti menzionano la difficoltà di regolare il tasso di retribuzione tra le attività di un singolo progetto

La funzione GPS può essere disabilitata dall'utente, il che può rendere difficile per i manager il monitoraggio accurato del proprio personale, secondo le recensioni

Prezzi di ClockShark

Standard: $20/mese di base più $8/mese per utente

$20/mese di base più $8/mese per utente Pro: $40/mese di base più $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4.7/5 (250+ recensioni)

4.7/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

Semplificare il processo di monitoraggio del tempo di costruzione

Il software di monitoraggio del tempo è un must per qualsiasi azienda che gestisce dipendenti e appaltatori in campo. Queste app offrono funzionalità/funzione all'avanguardia, come il monitoraggio del tempo in tempo reale, il monitoraggio della posizione GPS e modi semplici per timbrare il cartellino. Aiuteranno a snellire il flusso di lavoro, a monitorare con precisione le ore fatturabili e a mantenere i progetti nei tempi e nei budget previsti. 🙌

Siete pronti ad adottare una gestione del tempo basata sulla tecnologia e a migliorare la comunicazione con i membri del vostro team? Iscriviti a ClickUp oggi stesso: è gratis!