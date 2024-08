10 migliori alternative a Webflow per costruire siti web stellari

Non molto tempo fa, se volevate costruire un sito web e non avevate idea di come si facesse il codice, beh, diciamo che avevate un problema! 😅

Un tempo costruire un sito web era un processo complesso che richiedeva una profonda conoscenza di HTML, CSS e JavaScript. Ma oggi il panorama è cambiato drasticamente. I moderni costruttori di siti web senza codice come Webflow hanno democratizzato la creazione di siti web, rendendola accessibile anche ai visionari digitali non tecnologici.

Tuttavia, anche con le sue potenti funzionalità/funzione e le sue capacità di progettazione, Webflow non è l'ideale per tutti. In questo articolo approfondiamo le 10 alternative Webflow più funzionali oggi disponibili, esplorando le loro funzioni, i limiti e i prezzi.

Ma non è tutto! Rimanete sintonizzati fino alla fine, perché vi presenteremo un pratico strumento che può portare ordine nel processo spesso caotico di costruzione di un sito web! 💗

Cos'è Webflow?

Webflow è strutturato principalmente come una sistema di gestione dei contenuti (CMS) , che lo imposta rispetto ai software di costruzione di siti web "drag-and-drop".

Detto questo, va notato che Webflow occupa una posizione intermedia unica. Combina le profonde capacità di personalizzazione che si trovano comunemente nelle piattaforme CMS tradizionali come WordPress con alcune funzionalità/funzione tipiche dei moderni costruttori di siti web senza codice.

Via: Flusso web Questa miscela offre un livello di controllo che può essere perfetto per gli utenti e gli sviluppatori esperti, ma eccessivo per i principianti. 👀

Webflow brilla nel design e SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) e questo lo rende una scelta interessante per i marketer digitali. Ma quando si tratta di e-commerce, la piattaforma potrebbe non offrire una soluzione scalabile , che è uno dei limiti principali dei costruttori di siti web.

Come scegliere la migliore alternativa a Webflow

Queste linee guida possono aiutarvi a trovare un'alternativa a Webflow che non solo riunisca, ma forse addirittura superi le vostre esigenze di costruzione di siti web:

Facilità d'uso: La piattaforma deve essere intuitiva da usare per una persona del vostro livello di competenza Flessibilità del design e personalizzazione: Cercate una varietà di opzioni di progettazione e personalizzazione. Potreste desiderare modelli per formattare siti aziendali, portfolio e blog Reattività per i dispositivi mobili: Dato il numero crescente di utenti di dispositivi portatili, è necessario un costruttore di siti web che si adatti alle varie dimensioni dello schermo Funzionalità/funzione SEO: Le funzionalità SEO integrate possono aiutare il vostro sito web a posizionarsi meglio nei motori di ricerca, aumentando il traffico organico Funzionalità/funzione di e-commerce: Se gestite un negozio online, dovrete considerare anche la gestione dell'inventario, le funzioni di ordine incentrate sull'utente e l'impostazione delle opzioni di spedizione Analisi integrata: Analisi in tempo reale possono fornire preziose informazioni sul comportamento degli utenti, aiutandovi ad apportare modifiche al sito web basate sui dati (es. connessione a Google Analytics) Scalabilità: Le aziende in fase di crescita potrebbero voler esplorare il supporto disponibile per aumentare lo spazio di archiviazione o la larghezza di banda del sito web

Costruisci il tuo sito web dei sogni: 10 Migliori alternative a Webflow nel 2024

Non importa che tipo di sito web vogliate creare, state certi che c'è un costruttore di siti web perfetto per voi.

Lanciate un negozio online? A blog con milioni di visite ? Oppure necessità di mantenere il proprio marchio con una guida di stile? Potremmo avere la scelta giusta per voi: date un'occhiata alle 10 migliori piattaforme per trasformare il sogno del vostro sito web in realtà! 🌝

1. WordPress

Via: WordPress Se siete a caccia di un sistema di gestione dei contenuti per mettere a punto ogni minimo dettaglio del vostro sito web self-hosted, non cercate altro che WordPress. Grazie al pieno accesso al suo codice, potete personalizzare le impostazioni del design e i plugin SEO per soddisfare i vostri obiettivi specifici. 🛠️

La piattaforma supporta diversi tipi di contenuto, tra cui post a lungo termine e interviste. Inoltre, è possibile aggiungere la funzione di ricerca vocale per migliorare l'esperienza del sito web per gli utenti mobili.

La cosa migliore di WordPress è che la sua versione di base è assolutamente gratis! Essendo una piattaforma open-source, invita tutti a contribuire con temi e plugin: alcuni autori li offrono gratis, mentre altri fanno pagare le loro produttività. Si noti che dovrete comunque pagare un servizio di hosting se optate per il piano gratuito di WordPress.

Le migliori funzionalità/funzione di WordPress

Piattaforma open-source per il popolare costruttore di siti web

Pieno controllo sul codice del sito web

Oltre 59.000 plugin e 11.000 temi

Flessibilità nell'integrare servizi di terze parti

Limiti di WordPress

Con gli aggiornamenti possono verificarsi problemi di incompatibilità

Rispetto ad altri costruttori di siti web, non c'è un supporto clienti dedicato perché è gestito da volontari

Prezzi di WordPress

**Gratuito

Personale: $4/mese

$4/mese Premium: $8/mese

$8/mese Business: $25/mese

$25/mese Commercio : $45/mese

: $45/mese Azienda: a partire da $25.000/anno

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su WordPress

G2 : 4.4/5 (8.500+ recensioni)

: 4.4/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.500+ recensioni)

2. Negozio

Via: Shopify Shopify è uno stop shop per la costruzione di siti web di e-commerce, che serve un ampio spettro di venditori, dai principianti agli imprenditori esperti. È possibile acquistare un nome di dominio tramite Shopify o collegarne uno esistente. L'hosting è incluso nel servizio.

Con spazio di archiviazione, larghezza di banda ed elenchi di prodotti illimitati, Shopify è una soluzione altamente scalabile per le aziende in crescita. È una soluzione ideale strumento di web design grazie alla sua interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo. Sfruttate i temi preconfezionati e la generazione di testi IA di Shopify per impostare un negozio online in funzione in poche ore! 🛒

Le migliori funzionalità/funzione di Shopify

Drag-and-dropCostruttore di siti web IA* 100+ temi gratis e premium

Elaborazione dei pagamenti integrata

Gestione dell'inventario

Larghezza di banda illimitata, che lo fa risaltare nel nostro elenco di alternative a Webflow

Limiti di Shopify

Può essere costoso per le piccole aziende a causa dei costi elevati dei plugin o delle web app

Opzioni pubblicitarie limitate, in quanto non è possibile creare molte varianti di prodotto

Prezzi di Shopify

Starter : $5/mese

: $5/mese Basic : $24/mese

: $24/mese Shopify : $69/mese

: $69/mese Retail : $79/mese

: $79/mese Avanzato: $299/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Shopify

G2 : 4.4/5 (4.000+ recensioni)

: 4.4/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6.000+ recensioni)

3. Wix

Via: Wix Con tre distinti editor di siti web che rispondono a requisiti di complessità diversi, Wix garantisce a chiunque la possibilità di costruire un sito web, indipendentemente dalle proprie competenze tecniche. A ciò si aggiunge la sua collezione di oltre 800 modelli di design, con opzioni mobile-friendly! 📱

Da fare: Wix offre alcune funzioni di e-commerce, come i pagamenti online e la gestione dell'inventario, ma è più adatto alla creazione di siti web e blog personali o aziendali.

Wix SEO Wiz ha strumenti come i tag meta e canonici e l'indice istantaneo di Google, che vi aiutano a rendere il vostro sito web adatto ai motori di ricerca!

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

Tre semplici editor per la creazione di siti web

oltre 800 modelli di design per costruire siti web più velocemente

Strumenti SEO avanzati

500+ integrazioni di app (analisi, strumenti di marketing avanzati, ecc.)

App mobile per gestire il vostro sito web in mobilità

Limiti di Wix

Limiti alle personalizzazioni per sviluppatori avanzati

La navigazione potrebbe essere migliore

Prezzi di Wix

Light: $16/mese

$16/mese Core: $27/mese

$27/mese Business: $32/mese

$32/mese Business Elite: $159/mese

$159/mese Azienda: Disponibile su contatto

Valutazioni e recensioni su Wix

G2 : 4.2/5 (1.500+ recensioni)

: 4.2/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9.000+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative a Wix !

4. Spazio quadrato

Via: Spazio quadrato Sia che vogliate creare un portfolio online di grande impatto visivo, sia che vogliate pubblicare una guida di stile per aiutare a gestire le risorse del vostro marchio o lanciare un sito web per la vendita al dettaglio, Squarespace vi copre le spalle. Squarespace è una delle migliori alternative a Webflow grazie al suo intuitivo editor drag-and-drop, che permette di personalizzare casi d'uso come il merchandising, la prenotazione di appuntamenti e il checkout quando si costruiscono siti web.

Una delle funzionalità/funzione di spicco della piattaforma è la sua ottimizzazione mobile: i modelli di Squarespace sono progettati per avere un aspetto e una funzione ottimali su tutti i dispositivi. Inoltre, offrono supporto per le Accelerated Mobile Pages (AMP), una tecnologia che produce versioni leggere delle pagine web per accelerare i tempi di caricamento sui dispositivi mobili. ⚡

Le migliori funzionalità/funzione di Squarespace

Modelli di design ottimizzati per i dispositivi mobili

Funzionalità/funzione di e-commerce integrate

Supporto per AMP

Strumenti SEO integrati (non è necessario scrivere codice o modificare il markup)

Limiti di Squarespace

Non è adatto alla costruzione di siti web di grandi dimensioni

Scarse integrazioni di terze parti

Prezzi di Squarespace

Personale : $16/mese

: $16/mese Aziendale : $23/mese

: $23/mese Commerce (Basic) : $27/mese

: $27/mese Commerce (Avanzato) : $49/mese

: $49/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Squarespace

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni)

5. SITO123

Via: SITO123 SITE123 è un portale ideale per chi si avventura per la prima volta nel mondo della creazione di siti web. La sua interfaccia semplificata offre 16 modelli personalizzabili per casi d'uso come Business, Blog e Health & Wellness. È possibile creare il proprio sito web in tre passaggi:

Scegliere il tipo di sito web Caricate o curate i contenuti utilizzando l'editor drag-and-drop Pubblicare

SITE123 vi permette di creare gratuitamente un sottodominio personalizzato o di collegare il vostro dominio a pagamento.

SITE123 offre un intervallo di opzioni di e-commerce, ma le soluzioni di pagamento avanzate come PayPal e Stripe sono accessibili solo con una sottoscrizione Premium.

Le migliori funzionalità/funzione di SITE123

16 modelli personalizzabili per varie nicchie di mercato

Creazione flessibile di siti di e-commerce con personalizzazione di categorie e prodotti

Sottodominio temporaneo gratuito

Supporta le strutture di siti web a pagina unica

Limiti di SITE123

Limite di caratteri per il codice personalizzato e numero massimo di pagine

Nessuna assistenza telefonica

Prezzi di SITE123

free : Gratuito

Gratuito Premio: $12.80/mese

SITE123 valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (250+ recensioni)

6. Weebly

Via: Weebly Weebly (ora di proprietà di Square, Inc.) offre funzionalità/funzione essenziali per la creazione di siti web senza bisogno di codice. Grazie al suo intuitivo editor drag-and-drop, è possibile progettare un sito web o un negozio online in un attimo o passare all'editor HTML/CSS per un maggiore controllo sull'aspetto del sito. 🎨

La piattaforma offre più di 40 temi per i siti web normali e 15 temi per i negozi online, tutti reattivi per i dispositivi mobili. Consente inoltre di inviare email al proprio elenco di iscritti.

Sul fronte SEO, Weebly permette di integrare facilmente meta tag, alt tag e descrizioni specifiche per pagina, tra gli altri elementi, per aiutare il sito a posizionarsi meglio nei risultati di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Weebly

Supporta sia il drag-and-drop che la modifica di HTML/CSS

Temi per siti web e negozi online che rispondono alle esigenze dei dispositivi mobili

Strumenti integrati di email marketing e SEO

Supportato da Square per l'elaborazione sicura dei pagamenti

Limiti di Weebly

Limitate opzioni di personalizzazione del codice

Alcuni utenti ritengono che gli aspetti di sviluppo siano stati trascurati in seguito all'acquisizione da parte di Square

Prezzi di Weebly

gratuito : Personale

Personale Personale : $10/mese

: $10/mese Professionale : $12/mese

: $12/mese Performance: $26/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Weebly

G2 : 4.1/5 (450+ recensioni)

: 4.1/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.500+ recensioni)

7. HubSpot CMS Hub

Via: HubSpot CMS Hub di HubSpot semplifica le operazioni di processo di creazione dei contenuti il software è il più brillante quando si tratta di funzionalità/funzione incentrate sul marketing. Per istanza, vi permette di supervisionare i vostri account sui social media e di programmare i post per ottimizzare il raggiungimento del vostro target, il tutto da un'unica dashboard.

HubSpot aiuta a monitorare in tempo reale indicatori di performance chiave come il traffico web, il coinvolgimento dei clienti e i livelli di soddisfazione. Le sue capacità di test A/B permettono di mettere a punto il vostro sito web in base a incrementare le valutazioni di conversione . Un altro punto di forza è la creazione semplificata di blog con HubSpot gratis Strumento di scrittura IA gratuito che si basa principalmente sulla tecnologia di IA generativa di OpenAI.

HubSpot CMS Hub migliori funzionalità/funzione

Funzionalità focalizzate sul marketing come i test A/B e le campagne email

Gestione dei social media da una dashboard centralizzata

Analisi integrata

Assistente di scrittura IA

SSL integrato per una maggiore sicurezza del sito web

Limiti di HubSpot CMS Hub

Potrebbe essere utile un sistema di controllo delle versioni

La funzionalità di reportistica potrebbe essere difficile da usare

Prezzi di HubSpot CMS Hub

**Gratuito

Starter : $23/mese

: $23/mese Professionale : $360/mese

: $360/mese Azienda: $1.200/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni del CMS HubSpot

G2 : 4.5/5 (1.500+ recensioni)

: 4.5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

8. Hostinger

Via: Hostinger Originariamente un servizio di web hosting, Hostinger ha recentemente ampliato il suo raggio d'azione lanciando un piano integrato di Website Builder & Web Hosting. La piattaforma offre oltre 140 modelli eleganti, personalizzabili con un intuitivo editor drag-and-drop.

Dedicato ai principianti, il costruttore IA della piattaforma getta le basi per il vostro sito, rendendo il vostro lavoro più semplice. Oltre alla creazione di siti web, la piattaforma espande i suoi servizi a Generazione di contenuti IA che offre funzionalità/funzione come la creazione di loghi e la scrittura di contenuti.

Per quanto riguarda l'e-commerce, Hostinger soddisfa le piccole e medie imprese supportando la vendita di un massimo di 500 prodotti.

Le migliori funzionalità di Hostinger

140+ modelli pre-progettati

Strumenti di IA per la creazione di siti web e la generazione di contenuti

Assistenza per l'e-commerce

Dominio gratis per il primo anno

Limiti di Hostinger

La risposta del supporto via chat può essere lenta

Nessuna opzione di caricamento di file per i client dell'utente

Prezzi di Hostinger

Premium : $2.99/mese ($6.99/mese al rinnovo)

: $2.99/mese ($6.99/mese al rinnovo) Business : $3,99/mese ($8,99/mese al rinnovo)

: $3,99/mese ($8,99/mese al rinnovo) Cloud Startup: $8,99/mese ($19,99/mese al rinnovo)

Valutazioni e recensioni di Hostinger

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

9. Softr

Via: Softr Softr è tutto ciò che riguarda creare applicazioni software utilizzando modelli preconfezionati: non c'è alcun codice nell'immagine. Assemblate la vostra app in pochi minuti utilizzando l'interfaccia drag-and-drop e i blocchi precostituiti come Elenchi, Grafici e Moduli. 📊

Softr vi permette di collegare la vostra applicazione a database e origini dati esistenti, come ad esempio Airtable o Fogli Google per la sincronizzazione automatica dei dati. I membri del team possono visualizzare, modificare o interagire con l'applicazione, il che la rende una soluzione ideale per la creazione di un intranet privata del team il proprio Sistema CRM (gestione delle relazioni con i clienti) o un portale personalizzato per i client.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Softr

Interfaccia drag-and-drop con blocchi precostituiti

Integrazione perfetta di database e origini dati

Automazione dei flussi di lavoro tramite Zapier o Make

Autorizzazioni e livelli di accesso per gli utenti personalizzabili

Limiti di Softr

Limiti ai modelli di dashboard

La reattività dei dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Prezzi di Softr

free : Basic

Basic Basic : $49/mese

: $49/mese Professionale : $139/mese

: $139/mese Business : $269/mese

: $269/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

valutazioni e recensioni di #### Softr

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Grande Cartello

Via: Grande Cartello Conosciuto per la sua facilità d'uso e l'attenzione alla semplicità, Big Cartel è una soluzione di e-commerce specificamente progettata per la comunità creativa. È possibile scegliere tra 16 temi gratuiti e reattivi per i dispositivi mobili e compilare pagine personalizzate con dati specifici per l'azienda. 🛍️

Sebbene Big Cartel non sia ricco di funzionalità/funzione avanzate, può facilmente farvi iniziare con opzioni come:

Stripe o PayPal per l'elaborazione dei pagamenti Funzioni di spedizione di base Strumenti per l'analisi delle prestazioni del sito

Fornisce integrazioni chiave, come Mailchimp e Instagram, per il marketing e la promozione. È inoltre possibile collegare il proprio negozio a un intervallo di altre app tramite Zapier.

Funzionalità/funzione migliori di Big Cartel

Dashboard intuitivo per l'utente

16 temi gratuiti per i dispositivi mobili

Soluzioni integrate per il pagamento, la spedizione e l'analisi delle prestazioni

Integrazioni native con Mailchimp e Instagram

Nessuna spesa aggiuntiva per le transazioni

Limiti di Big Cartel

Meno funzionalità/funzione rispetto a quelle offerte dalla concorrenza

L'integrazione con Instagram potrebbe essere migliore

Prezzi di Big Cartel

Oro : Gratis

: Gratis Platino : $9.99/mese

: $9.99/mese Diamante: $19.99/mese

Valutazioni e recensioni di Big Cartel

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

Altri strumenti

Il costruttore di siti web è solo un pezzo del puzzle che si chiama stabilire una presenza online efficace. L'esito positivo dipende in gran parte da elementi critici come la qualità dei contenuti prodotti e la gestione del sito web. Ecco perché gli esperti di ClickUp consigliano di utilizzare strumenti di project management specializzati come ClickUp insieme a un costruttore di siti web! 🥇

ClickUp Un sito web elegante e di grande impatto visivo suscita interesse nei visitatori, ma sono solo i contenuti avvincenti, informativi e ben realizzati a tenerli impegnati. buone notizie

ClickUp AI può aiutarvi a creare tali contenuti più velocemente che mai!

Utilizzo di ClickUp AI per generare contenuti specifici per il pubblico

ClickUp AI è il vostro copy editor personale che lucida la vostra scrittura, rendendola nitida e coinvolgente in dipendenza del lettore a cui è destinata. Grazie alla riepilogazione istantanea, alle funzioni di controllo grammaticale e ai prompt specifici per ruolo, è possibile gestire tutto, dalla scrittura dei contenuti alla loro strutturazione con intestazioni e tabelle preformate.

Attirate i clienti con contenuti di classe e persuasivi per il sito web o fidelizzateli con email personalizzate: ClickUp AI vi copre le spalle. Porta la creatività a un livello superiore aiutandovi a pianificare e brainstorming di idee senza sforzo - generare brief di contenuti freschi, inserire sondaggi approfonditi o svelare una tagline di marketing che risuoni con il vostro pubblico. 🤖

Dalla visione all'esecuzione: semplificate il percorso del vostro team con ClickUp

Il ClickUp project management suite è ideale per aiutarvi a gestire un sito web in tutta tranquillità. Sia che lavoriate da soli o all'interno di un team numeroso, potete creare elenchi di attività dedicate per lo sviluppo e la manutenzione del sito.

Monitorare lo stato di avanzamento e i carichi di lavoro su ClickUp dashboard . Consolidate gli indicatori critici come lo stato di avanzamento del team, lo stato delle attività e il monitoraggio del tempo per ottenere un'istantanea olistica del vostro progetto web. Collaborazione in tempo reale è un gioco da ragazzi, grazie a funzionalità/funzione quali:

Lavagne online ClickUp per i vostri team di progettazione e sviluppo

Assegnazione di commenti

Chattare istantaneamente con supporto per le emoji

Notifiche che permettono di intervenire

ClickUp offre oltre 15 viste Gantt, Bacheca e altre ancora, personalizzabili, che rendono la visualizzazione dei flussi di lavoro facile e intuitiva.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Con Obiettivi ClickUp clickUp Goals consente di impostare attività cardine specifiche e di collegarle a obiettivi misurabili, creando una roadmap più definita per la costruzione del sito web. Per i team leader più impegnati, si consiglia di utilizzare gli elenchi di cose da fare e le liste di controllo della piattaforma, che permettono di la gestione delle attività una passeggiata nel parco.

Avete bisogno di una spinta? Utilizzate uno degli oltre 1.000 modelli presenti su ClickUp per dare una struttura al vostro progetto. Alcune opzioni di prim'ordine includono:

Pianificate tutto ciò che è associato al vostro processo di web design per assicurarvi che nulla vada perduto

ClickUp eccelle anche in supporto allo sviluppo di software cicli di sviluppo del software con monitoraggio dei bug . Provate le sue roadmap visive per controllare i progressi, le dipendenze e i blocchi, chiarendo le priorità per tutti i partecipanti.

Per chi si affida a strumenti Git, ClickUp offre una pipeline Git completamente integrata, completa di treni di rilascio personalizzabili e liste di controllo per il go-live. Questi vengono sincronizzati automaticamente all'interno di ClickUp per semplificare la gestione dei rilasci.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documenti di ClickUp con supporto IA per la creazione e la gestione dei contenuti

15+ visualizzazioni di progetti personalizzabili per il piano di sviluppo del sito web

Collaborazione del team in tempo reale

Attività cardine del progetto per segnare le fasi chiave dello sviluppo del sito web

Funzionalità di monitoraggio del tempo per monitorare le sequenze di consegna

Supporto al flusso di lavoro agile

Roadmap visive per allineare i team di progettazione, contenuto e sviluppo

Strumenti Git integrati per una gestione semplificata dei rilasci

Monitoraggio dei bug e dei problemi semplificato con campi personalizzati e stati

Limiti di ClickUp

Funzionalità IA disponibili solo su piani a pagamento

Le funzionalità avanzate hanno una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.500+ recensioni)

Scegliete la vostra alternativa a Webflow e iniziate a creare con ClickUp!

Costruire un sito web è una cosa, ma creare un grande sito web è un'altra cosa. È qui che ClickUp brilla. 🌟

Grazie all'impareggiabile assistenza dell'IA della piattaforma e alla project management del sito web funzionalità/funzione, avrete tutti gli strumenti necessari per affrontare le complessità della costruzione di un sito web di alto livello. Quindi, puntate alla straordinarietà iniziate il vostro viaggio in ClickUp con un account gratuito oggi stesso!