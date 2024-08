Wrike Vs. Asana: quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Destreggiarsi tra le attività, gestire persone e client, monitorare gli stati, allocare le risorse e gestire le situazioni di crisi: l'elenco delle responsabilità di un project manager può continuare a lungo.

Sembra che i project manager abbiano un superpotere segreto che permette loro di affrontare la giornata lavorativa. Ma la verità è che hanno un asso nella manica, un affidabile strumento di project management affidabile . È ricco di funzionalità di project management che rendono molto più semplice il piano, la gestione e la realizzazione dei progetti.

Due piattaforme che si distinguono nel mondo del project management sono Wrike e Asana. Entrambe offrono opzioni che consentono di gestione delle attività , collaborazione in tempo reale e comunicazione in tempo reale e un facile monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto.

Pur avendo lo stesso scopo, i due strumenti hanno impostazioni di funzionalità/funzione distinte che permettono loro di assumere posizioni uniche sul mercato.

In questa sede, analizzeremo le caratteristiche di questi due strumenti di project management per aiutarvi a risolvere il dilemma Wrike vs. Asana e a trovare lo strumento più adatto per dare il via ai vostri lavori richiesti. 🔥

Che cos'è Wrike? Wrike è un software di project management che ottimizza i flussi di lavoro personalizzati per monitorare meglio lo stato dei progetti. I suoi dashboard personalizzati semplificano la reportistica e gestiscono l'allocazione delle risorse per garantire che tutti i progetti siano assegnati in modo appropriato.

La sua funzionalità/funzione consente di portare efficienza in ogni reparto e di incoraggiare le persone a lavorare insieme senza intoppi. Wrike offre incredibili opzioni di personalizzazione, consentendo di creare aree di lavoro in cui il team si troverà a proprio agio.

Via: Wrike Serve come repository centrale per i vostri progetti: potete gestire i documenti rilevanti, assegnare attività, generare reportistica e collaborare sulla stessa piattaforma.

Wrike punta tutto sull'efficienza, quindi non sorprende che vanti fantastiche opzioni di automazione che possono aiutare a risparmiare tempo e concentrarsi su altre attività. Semplificate la pianificazione dei progetti con i grafici di Gantt, usufruite di oltre 400 integrazioni, visualizzate i progetti in schede Kanban e pianificate le risorse del progetto per una consegna senza intoppi.

Funzionalità/funzione di Wrike

Cosa distingue Wrike nel mondo del PM? Diamo un'occhiata alle sue funzionalità/funzione principali. 💪

1. Opzioni di piano delle risorse

Un piano adeguato delle risorse è fondamentale per l'esito positivo di ogni progetto. È possibile massimizzare le prestazioni e garantire una navigazione senza intoppi nelle acque del PM allineando le attività del team, impostando le priorità e gestione dei carichi di lavoro .

Wrike riconosce l'importanza della pianificazione delle risorse e offre un pacchetto di funzionalità/funzione per sostenerla. Con questa piattaforma è possibile calcolare la capacità giornaliera del team e il lavoro richiesto per pianificare i progetti con sicurezza.

Tramite Wrike

Non sapete Da fare con i lavori arretrati? Wrike vi offre una visione dettagliata delle capacità, della disponibilità e dei punti di forza di ciascun membro del team, consentendovi di assegnare il carico di lavoro di conseguenza. Inoltre, avere un'idea chiara della disponibilità del team vi permette di riassegnare e ridefinire le priorità delle attività per migliorare le prestazioni.

Utilizzo monitoraggio del tempo per vedere quanto tempo occorre per completare attività specifiche e gestire i budget dei progetti per mantenere le finanze in salute.

2. Tag incrociati

È facile perdersi nei dettagli del progetto quando non si riesce a vedere il quadro generale. Wrike fa in modo che questo non accada, offrendo una visibilità completa dei progetti grazie alla funzionalità di cross-tagging.

Tramite Wrike

Questa opzione consente di classificare le voci relative ai progetti e di vederle in contesti diversi. Ecco cosa si può taggare:

Attività Attività secondarie Cartelle Attività cardine Fasi Progetti

Supponiamo che dobbiate progettare il logo di un prodotto. Avrete diverse attività e seconde attività per il marketing e il marketing team di progettazione . Con Wrike, è possibile assicurarsi che i membri del team interessati abbiano a disposizione un'agenda personalizzata flussi di lavoro personalizzati senza duplicazione di attività.

La funzione di cross-tagging offre una migliore connettività interdipartimentale, una facile gestione delle risorse e una maggiore visibilità.

3. Correzione di bozze e collaborazione

L'attesa di approvazioni e feedback rallenta il flusso di lavoro e interrompe le consegne. Wrike evita questi scenari con le sue opzioni di correzione di bozze e collaborazione.

Non è più necessario passare da uno strumento all'altro o cambiare tipo di file per poter scambiare feedback sui progetti: Wrike consente di lasciare commenti direttamente sui file.

Via Wrike

Visualizzate la versione originale e quella aggiornata del file una accanto all'altra per un confronto visivo senza sforzo. Invitate i collaboratori per ottenere il loro feedback o per chiedere loro modifiche contestuali. Wrike archivia tutte le versioni precedenti, in modo che possiate sempre tornare indietro e recuperare qualcosa che vi è piaciuto.

Automazione dei processi di approvazione e notifica non appena i progetti sono pronti per la revisione. È possibile creare regole di automazione e approvare progetti specifici se soddisfano i criteri.

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Che cos'è Asana?

Asana è uno dei nomi più noti nel mondo del PM. Offre opzioni come la collaborazione tra team, la trasparenza e la gestione delle attività senza sforzo, rendendo molto più semplice la gestione di progetti di ogni tipo e dimensione.

La piattaforma consente di pianificare e organizzare i progetti in un unico luogo, aggiungendo i membri del team interessati e consentendo loro di ottenere informazioni dettagliate su attività, scadenze e qualsiasi altra informazione che possa aiutarli a completare con successo il loro lavoro.

Via: Asana Grazie alle molteplici visualizzazioni, agli aggiornamenti di stato in tempo reale e ai campi personalizzati, potete osservare i vostri progetti da diverse prospettive e assicurarvi che nessuna attività vada persa.

Rivedete le vostre attività ne I miei compiti, monitorate il tempo per gestire i budget dei progetti e personalizzare gli aggiornamenti che si desidera ricevere nella propria finestra In arrivo.

Asana si è guadagnato una buona reputazione grazie alla sua versatilità, in quanto lavora con diverse sviluppo di progetti metodologie. 😍

Funzionalità/funzione di Asana

Asana è uno strumento molto conosciuto, ma cosa lo rende così grande? Passiamo in rassegna alcune delle sue funzionalità/funzione.

1. Opzioni di gestione delle attività

Asana ha nel suo arsenale potenti armi per la gestione delle attività. La piattaforma consente di suddividere il lavoro in parti più facili da gestire. Quando si creano attività, Asana consente di aggiungere assegnatari e date, di determinare la priorità e di utilizzare campi personalizzati per impostare le etichette.

Tramite Asana

È possibile dividere le attività in sottoattività, impostare blocchi (attività in attesa di altre attività), creare attività cardine per determinare i punti di controllo e personalizzare le approvazioni con un solo clic.

Asana si concentra sulla collaborazione: si possono aggiungere attività a diversi progetti e consentire ai membri del team di monitorarle separatamente, aggiungere collaboratori per tenerli informati e lasciare commenti.

La piattaforma consente a voi e al vostro team di creare modelli e semplificare le azioni ripetitive.

2. Automazioni

Perché perdere tempo a fare sempre le stesse cose quando è possibile far funzionare i processi da soli? Le funzionalità/funzioni di automazione di Asana possono far risparmiare tempo prezioso ai project manager.

La piattaforma consente di impostare regole con trigger e azioni per automatizzare il lavoro. La libreria curata di regole di automazione di Asana è utile se avete bisogno di suggerimenti in base alla natura dei vostri flussi di lavoro.

Tramite Asana

Non volete usare le regole di Asana? Create le vostre con il costruttore di regole della piattaforma! Personalizzate trigger e azioni per rendere i vostri flussi di lavoro più efficienti e togliere un po' di peso al vostro team.

Integrate le vostre app preferite con Asana attraverso le automazioni. Ad esempio, è possibile creare un'automazione per inviare una notifica Slack ai membri del team interessati ogni volta che un'attività viene aggiornata.

3. Gestione del carico di lavoro

I bravi gestori del team devono sapere in ogni momento quanto sono impegnati i loro team. Asana lo rende possibile grazie a un'impressionante gestione del carico di lavoro funzionalità/funzione che consentono di monitorare la capacità, riequilibrare il lavoro e fare previsioni.

Via Asana

La piattaforma consente di vedere il carico di lavoro dell'intero team, anche quando si lavora su più progetti. Potete anche scegliere di concentrarvi su membri del team o progetti specifici. Visualizzate i loro carichi di lavoro su una Sequenza per vedere la loro capacità futura e pianificare il futuro.

Per ogni attività creata, è possibile stimare il suo valore (in punti o in tempo necessario per completarla). In questo modo è possibile determinare il lavoro richiesto e garantire che il team non sia sovraccarico di lavoro. Prevenire il burnout impostando il carico di lavoro massimo che il team può gestire nell'arco della settimana. 🧘

Prezzi di Asana

Basic : Free

: Free Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Wrike vs. Asana: Funzionalità/funzione a confronto

Scegliere un vincitore nella battaglia tra Asana e Wrike è difficile, poiché entrambi offrono alcune funzionalità/funzione degne di nota. Vediamo come i due si confrontano in tre aspetti cruciali: dashboard, visualizzazioni dei progetti e funzionalità/funzione dell'IA.

1. Dashboard

Nella battaglia tra Wrike e Asana, entrambi gli strumenti per il project management offrono impressionanti dashboard che permettono di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di salute dei progetti, di visualizzare le metriche e di identificare i colli di bottiglia.

Wrike offre una panoramica in tempo reale dei progetti e strumenti come il widget builder per aggiungere nuovi elementi da osservare. È inoltre possibile beneficiare di Wrike Insights, che consente di importare dati da oltre 50 strumenti di marketing e di monitorare tutte le metriche rilevanti da un unico luogo.

Tramite Asana

Asana consente di costruire i propri dashboard e di scegliere quali dati visualizzare. È possibile monitorare le spese, avere una panoramica dello stato delle attività in corso e ottenere informazioni sui numeri delle entrate. Avete bisogno di maggiori dettagli su un dato? Fate clic per espanderlo e vedrete informazioni come il progetto a cui appartiene, gli obiettivi o le attività che devono essere completate prima di esso.

In termini di dashboard, possiamo definire questo round un pareggio! L'unica cosa che può dare un piccolo vantaggio ad Asana è la sua interfaccia leggermente più moderna e priva di ingombri (secondo alcuni utenti), per cui potrebbe essere più facile lavorare.

2. Modelli

I modelli consentono di prendere scorciatoie per raggiungere gli obiettivi del PM, risparmiando tempo e snellendo i processi. Tutti gli strumenti di project management di qualità si basano su modelli, quindi non sorprende che tra Wrike e Asana, entrambi offrano collezioni impressionanti.

Wrike offre 80+ modelli e circa 30 supportano il project management. È possibile utilizzare un modello per il lavoro di squadra Agile, per la definizione delle priorità e per la gestione dei progetti gli oggetti del progetto sviluppare piani di comunicazione, monitorare le attività, ecc.

Asana ha anche 80+ modelli suddivisi in categorie come project management, gestione delle risorse, monitoraggio del tempo e Agile. Con un'ampia varietà di opzioni specifiche per il PM, trovare un modello adatto alle proprie esigenze non è difficile.

È da notare che i modelli di Wrike sono disponibili con la piano Free e questo gli conferisce una posizione di vantaggio in questo settore.

3. Visualizzazioni del progetto

Osservare il progetto da diverse angolazioni aiuta a valutarne lo stato di salute e a individuare i colli di bottiglia; ecco perché uno strumento di project management offre diverse visualizzazioni. Nella questione Wrike vs. Asana, entrambi vantano diverse opzioni che consentono di vedere i dettagli dei progetti.

Wrike divide le visualizzazioni dei progetti in primarie e personalizzate. Le viste primarie sono visibili al team quando apre una particolare cartella, progetto o spazio. Comprendono 10 visualizzazioni:

Elenco Bacheca Risorse Grafico di Gantt Tabella Calendario Timelog Analisi Vapore File

Le visualizzazioni personalizzate sono quelle che si adattano a un particolare oggetto. È possibile scegliere cinque opzioni per creare viste personalizzate per i progetti: Elenco, Bacheca, Grafico Gantt, Tabella o File.

L'approccio di Asana è più semplice e offre cinque visualizzazioni in totale:

Elenco Bacheca Kanban Sequenza Grafico Gantt Calendario

Quindi, se cercate un'opzione più personalizzabile e con una migliore varietà, Wrike è la scelta migliore.

Asana Vs. Wrike su Reddit

Vediamo come gli utenti di Reddit esperti di tecnologia si esprimono sul dilemma Asana vs. Wrike.

Un utente ha menzionato il fatto di aver asana per la sua interfaccia :

" Ho sempre apprezzato di più Asana, che tende ad essere un po' più intuitivo e più facile da digerire per i contenuti."_

Alcuni utenti sono non sono soddisfatti del supporto clienti di Asana:

il supporto via email impiega in genere 6 giorni per rispondere a ogni email. È impossibile risolvere qualsiasi problema. Si è fortunati se rispondono in 2-3 giorni"_

Ecco un estratto di ciò che un Utente di Reddit ha detto sul servizio clienti di Wrike:

"Sono connesso con la chattare in diretta entro 1 minuto. Tutti parlano un inglese immacolato, mi capiscono quasi sempre al primo colpo, hanno la risposta, oppure Da fare davvero, passano il mio problema al team di competenza e il giorno dopo ricevo una telefonata o un'email con un aggiornamento"

Un altro utente nello stesso thread ha menzionato Wrike come strumento di PM:

_"Da fare per un project management molto semplice, può funzionare. Ma non funziona per progetti complessi o per qualcosa come il project management"

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Wrike Vs. Asana

Wrike e Asana sono fantastiche soluzioni software per il project management, ma eccellono in aree diverse. Asana ha un'interfaccia intuitiva ed è in grado di gestire progetti complessi, mentre Wrike offre un piano gratuito di altissimo livello e notevoli funzionalità/funzioni di pianificazione delle risorse.

Quindi, la scelta tra i due si riduce a un compromesso, che non dovrebbe essere il caso.

C'è un'altra opzione - ClickUp ! Questa piattaforma di project management all-in-one offre tutto ciò di cui si ha bisogno per eccellere nel proprio lavoro e fornire risultati eccellenti eccellente Wrike e Alternativa di Asana . Supporta ogni passaggio del project management, dalla pianificazione e organizzazione dei progetti alla reportistica e all'analisi.

Basta con le chiacchiere, vediamo perché ClickUp è una boccata d'aria fresca nel mondo dei software per il project management e le sue opzioni lo hanno fatto entrare nella classifica di Fast Company elenco delle aziende più innovative nel mondo del lavoro nel 2023 .

1. Gestione di tutti i progetti con le attività di ClickUp

Dividere i progetti in parti non significa molto se lo strumento di PM non offre opzioni per la loro gestione. Con ClickUp questo non accade mai, perché offre una serie di funzionalità/funzione per la gestione delle attività.

ClickUp 3.0 consente di trasformare e passare da una visualizzazione all'altra mentre si modificano direttamente le attività di ClickUp AI

La cosa migliore di Attività di ClickUp è personalizzabilità-gestire le attività per qualsiasi settore, processo e flusso di lavoro. Assumete il controllo dei vostri flussi di lavoro con ClickApps è una funzionalità/funzione che consente di creare un'esperienza di team personalizzata all'interno dell'area di lavoro. Alcune delle ClickApp che rendono la gestione delle attività un gioco da ragazzi sono:

Automazioni

Campi personalizzati

Modifica collaborativa

Dashboard

Potete aggiungere più assegnatari a un'attività, impostare priorità, allegare file, aggiungere attività secondarie alle attività principali, impostare azioni ricorrenti, creare relazioni e dipendenze e portare il vostro strumento di project management a un nuovo livello! 📈

2. Visualizzate i progetti con le tavole Kanban di ClickUp

ClickUp offre 15+ visualizzazioni che vi aiutano a vedere i vostri progetti da ogni prospettiva! Se volete visualizzare i vostri progetti, non c'è scelta migliore che Bacheca ClickUp .

Il software per il project management vanta Bacheche Kanban che costituiscono una forza visiva in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di flusso di lavoro. È possibile raggruppare le schede delle attività per stato, data di scadenza, tag, priorità, assegnatario o qualsiasi altro campo personalizzato.

Raggruppate le attività della vostra bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro nella vista Bacheca di ClickUp

Il design drag-and-drop e le funzionalità di filtro e ordinamento consentono di spostare le schede senza sforzo e di rendere i flussi di lavoro efficienti e snelli in pochi clic.

Selezionate una scheda di attività per ottenere dettagli come la durata, l'assegnatario e la data di scadenza, livello di priorità e categoria. Apprezzerete la possibilità di aggiornare più attività contemporaneamente direttamente dalla Bacheca con pochi clic. 🖱️

ClickUp offre anche l'opzione Vista Tutto per combinare più flussi di lavoro in un unico Kanban e avere un'idea chiara dello stato di avanzamento del portfolio. È possibile utilizzare menzioni, thread di commenti ed emoji per collaborare in tempo reale con i compagni di squadra in tutti i progetti.

3. Gestite le tempistiche dei progetti con i grafici Gantt di ClickUp

Rendete più facile la comprensione della sequenza temporale del progetto con i grafici Gantt di ClickUp

Il project management non si limita a vivere il momento: è necessario avere una panoramica chiara delle sequenze di stato per non perdere le scadenze e ridurre al minimo gli intoppi lungo il percorso. Vista Gantt di ClickUp consente di visualizzare le sequenze temporali per gestire le attività, anticipare le scadenze, monitorare i carichi di lavoro e lo stato di avanzamento e identificare i colli di bottiglia delle risorse o delle consegne.

La si può usare per avere una panoramica generale di tutti i progetti o per concentrarsi su quelli specifici. ClickUp offre numerose opzioni di filtraggio e ordinamento per assicurarsi di ottenere solo i risultati che si desidera osservare. Aggiornate il vostro Grafico di Gantt con un semplice drag-and-drop, creare le dipendenze delle attività da ottimizzare i flussi di lavoro e visualizzare le percentuali per monitorare lo stato di un'attività.

ClickUp offre un monitoraggio intelligente dei percorsi di dipendenza: basta abilitare l'opzione Percorso critico per iniziare a monitorare le potenziali inefficienze che influiscono sulle scadenze.

Se non volete costruire i vostri grafici Gantt da zero, potete usare uno dei seguenti strumenti Dei modelli eccezionali di ClickUp . Il software di project management dispone di oltre 1.000 modelli per soddisfare le diverse esigenze. È inoltre possibile integrarlo con le email e gli strumenti di lavoro preferiti per mantenere centralizzato il lavoro richiesto.

ClickUp: Il braccio destro di ogni PM

La scelta del miglior software di project management non deve mai comportare compromessi su opzioni importanti.

Ma tra Wrike e Asana, ClickUp elimina i compromessi e vi permette di godere della facilità d'uso, di un'interfaccia user-friendly e di funzionalità/funzioni solide. 🥰

Affrontate progetti piccoli e grandi, semplici e complessi, e affidatevi a ClickUp per pianificare, organizzare, gestire e consegnare senza stress. Provate la versione gratuita della piattaforma ed esplorate le sue opzioni!