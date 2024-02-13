10 modelli gratuiti di rapporto di post-azione per valutazioni complete

Le revisioni successive all'azione sono state sviluppate per la prima volta dall'esercito degli Stati Uniti per ottimizzare le esercitazioni di addestramento, ma nel corso degli anni sono diventati una pratica post-mortem di riferimento per le aziende. Fanno parte del processo retrospettivo per valutare progetti completati in termini più tangibili, come correzioni tecniche o lezioni apprese.

La creazione di reportistica può essere faticosa dal punto di vista mentale, perché spesso si deve fare brainstorming con un team numeroso per risolvere i problemi. Fortunatamente, i modelli possono rendere il lavoro molto più semplice!

I modelli di reportistica offrono un approccio strutturato all'analisi retrospettiva, facendovi risparmiare tempo grazie a un format pre-progettato con sezioni e titoli già pronti.

In questo articolo esploreremo i 10 migliori modelli di reportistica aziendale che vi aiuteranno a riflettere sui progetti completati in modo efficiente, lasciandovi con più risorse per decisionale e il miglioramento delle prestazioni. 📈

Che cos'è un modello di reportistica post-azione?

Le relazioni post-azione (AAR) sono strumenti di apprendimento organizzativo che aiutano a valutare progetti, incidenti e processi. Incoraggiano a guardare indietro alle esperienze passate per identificare esiti positivi e fallimenti, rafforzare le pratiche che funzionano e individuare i rischi potenziali per i progetti futuri.

Un modello di rapporto post-azione aziendale è un documento pre-costruito e formattare che fornisce un quadro per la creazione di RAA. Esso delinea i titoli, le sezioni e le informazioni chiave da includere nella reportistica, rendendo più facile per i team la conduzione di l'analisi post-progetto e documentare i risultati. 🔎

La maggior parte dei modelli di AAR sono realizzati per fornire la risposta a quattro domande:

quali erano i risultati previsti? quali sono stati i risultati effettivi? cosa è andato bene e perché? come possiamo migliorare?

I modelli possono anche includere componenti per il piano, la preparazione, l'attuazione e il follow-up, per garantire un processo completo di revisione e miglioramento dei progetti in corso.

Che cosa rende un buon modello di rapporto post-azione?

Per essere funzionale, un modello di rapporto post-azione deve essere:

Cancellato e semplice: Il modello deve avere una struttura chiara che contenga tutte le sezioni essenziali come osservazioni, dettagli dell'evento, lezioni apprese e raccomandazioni Personalizzabile: Un buon modello di RAA è tipicamente personalizzabile per adattarsi al branding e all'approccio decisionale della vostra azienda e può adattarsi alle esigenze uniche di un progetto Supporto: Deve fornire prompt o domande per guidare gli utenti nell'analisi della RAA Collaborativo: Dovrebbe consentire il contributo dei team leader, dei dipendenti e di altre parti interessate per promuovere una reportistica completa. Le funzionalità/funzione per aggiungere commenti e note sono ideali Visivamente coinvolgente: deve essere in grado di incorporare tabelle, grafici e diagrammi per rendere la RAA coinvolgente e informativa Referenziabile: permette di fare riferimenti incrociati, fungendo da repository dilezioni appresemisure correttive e piani d'azione per progetti futuri

10 modelli di reportistica post-azione di alta qualità da utilizzare nel 2024

Il numero spropositato di modelli di AAR disponibili può farvi sentire come un bambino in un negozio di caramelle. 🍭

Fortunatamente per voi, abbiamo compilato un elenco di 10 modelli per relazioni post-azione dai migliori provider come ClickUp e SlideTeam per aiutarvi a valutare le prestazioni dei vostri progetti finiti. Esploriamo di seguito le loro funzionalità/funzione e i potenziali casi d'uso.

1. Modello di reportistica ClickUp After Action

Scarica questo modello

Il Modello di reportistica ClickUp After Action è uno strumento versatile per esplorare i risultati di qualsiasi progetto o processo interno. Segue un collaudato processo di revisione delle azioni per accedere alle conoscenze chiave dei vostri compagni di squadra senza sopraffarli.

Questo modello di documento facile da usare per i principianti vi aiuta a creare un documento completo con sezioni predefinite per i partecipanti, gli oggetti del progetto , parti interessate, ambito e idee per il workshop. 💡

Il modello imposta la fase di valutazione delle prestazioni del progetto confrontando i risultati attesi con quelli effettivi. È possibile identificare gli oggetti e i risultati previsti prima o durante il progetto e trasformarli in attività. Usate gli stati personalizzati per monitorare il loro stato fino alla fine del progetto.

Una volta pronti per l'esercizio AAR, il team può rivedere i risultati in un'unica pagina e giungere subito alle conclusioni. Questa revisione dell'azione vi aiuterà nei progetti futuri e a identificare le lezioni apprese.

Terminate la vostra relazione con una conclusione che riepiloghi i principali punti di discussione e presenti al team un piano futuro attuabile.

Questo modello di documento può entrare a far parte del vostro repository di conoscenza in Documenti ClickUp per trarre conclusioni migliori. I dati di valutazione e le lezioni apprese rimangono centralizzati per un futuro riferimento alle prestazioni.

Poiché ClickUp si integra con i più diffusi servizi di email e strumenti di videoconferenza, potete condividere il modello di revisione dell'azione finito con gli stakeholder del vostro team di progetto in un paio di clic.

2. Modello di reportistica post azione ClickUp Simpler

Scarica questo modello

Valutate l'esito positivo di un progetto, di un evento o di un'attività con questo modello minimalista ma funzionale Modello di reportistica post azione semplice ClickUp .

Questo modello di documento facile da usare è diviso in quattro sottopagine per una reportistica dettagliata. Supponiamo che la vostra azienda tecnologica stia valutando il lancio del suo ultimo smartphone. Ecco come queste pagine secondarie possono essere utili:

Panoramica dell'esercizio:Inserire le informazioni di base essenziali, come ad esempio:

_Scopo dell'esercizio: Il lancio del modello di smartphone XYZ

data d'inizio: GG/MM/AAAA

data di fine: GG/MM/AAAA

area di missione: Mercato della tecnologia mobile

obiettivi: Raggiungere un aumento del 10% della quota di mercato entro i primi tre mesi_

rischi potenziali: Problemi tecnici e imprevedibilità della domanda_ _Potenziali rischi Analisi delle capacità di base:Valutare le sfide associate ai diversi aspetti dell'esercizio, come la progettazione del prodotto e la promozione sul mercato Report sulle capacità principali:Approfondisce le capacità specifiche, come il marketing, evidenziando i punti di forza, le aree di miglioramento (ad esempio, marketing mirato per specifici segmenti di clienti) e i riferimenti per il miglioramento (ad esempio, le migliori pratiche del settore) Piano di miglioramento: Includere una panoramica concisa del piano di miglioramento, delineando aree quali:

L'obiettivo (ad esempio, un aumento del 20% delle vendite commerciali nel prossimo trimestre)

il dipartimento a cui si riferisce (marketing, sviluppo del prodotto o catena di fornitura)_

durata

Il modello è completamente personalizzabile, quindi modificate qualsiasi parte del documento per allinearlo al vostro approccio AAR. Aggiungete colonne alle tabelle, rinominate i titoli, create pagine nuove di zecca o eliminate le sezioni indesiderate per adattarle al vostro progetto. 🎨

3. Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Scarica questo modello

Se state gestendo un progetto di grandi dimensioni con più parti in movimento, avete bisogno di un processo AAR di monitoraggio più pratico prima delle riunioni. Suddividete i progetti complessi in attività gestibili con il modello Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp .

Questo potente strumento vi aiuta a collaborare con il vostro team di progetto su obiettivi e monitorare le consegne giornaliere in un unico luogo. Completate le attività e registrate il vostro approccio strategico per migliorare le prestazioni future.

Utilizzate questo Modello di elenco per aggiungere attività con specifiche date di scadenza. I campi personalizzati sono a vostra disposizione per assistervi in impostare le priorità con tag di colore, gestire i carichi di lavoro e monitorare le date importanti. Usate i thread di commento per individuare e completare i rischi di completamento.

Visualizzate tutte le vostre attività sotto forma di schede organizzate per dipartimenti nella visualizzazione Bacheca obiettivi. Le schede forniscono un'istantanea delle informazioni sulle attività, con la possibilità di notare ulteriori dettagli, allegare file e aggiungere note. Aggiornare le attività dei reparti è facile grazie a una semplice azione di trascinamento.

Aprite la Vista Gantt della Sequenza per esaminare le dipendenze delle attività e ottenere una visione chiara delle minime deviazioni nel calendario tabella di marcia del progetto o risultati, consentendovi di concentrarvi sulla loro risoluzione.

4. Modello di piano d'azione ClickUp

Scarica questo modello

Rivedete i piani d'azione giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali utilizzando il modulo Modello di piano d'azione ClickUp . Questo modello di lavagna online interattivo può rendere il processo di RAA altamente visivo e coinvolgente, fungendo da tela personalizzabile al 100% per registrare le revisioni. Mappare i vostri processi utilizzate i connettori per collegare le revisioni alle attività o sfruttate le forme e i colori per la categorizzazione. 🌈

Questo modello consente di aggiungere note rapide per identificare le parti interessate o le attività. Spostatele trascinandole e rilasciandole per modificare il loro stato di avanzamento da Da fare a Terminato.

Aggiungete o modificate il testo, oppure utilizzate la funzionalità Draw per cerchiare, sottolineare o collegare gli elementi per facilitare la navigazione. Il modello è dotato di analisi e visualizzazioni integrate per monitorare le metriche di stato e misurare i risultati.

5. Modello di piano d'azione per il ritorno al lavoro ClickUp

Scarica questo modello

Gestione team ibridi che passano dal lavoro da remoto a quello in sede possono rappresentare una sfida, così come l'assistenza ai dipendenti che tornano al lavoro dopo una lunga pausa. Il Modello di piano d'azione per il ritorno al lavoro di ClickUp è stato concepito specificamente per le aziende che necessitano di supporto per:

Gestione dell'area di lavoro

Ritorno al lavoro in sicurezza dopo un'interruzione di lavoro

Piano di rientro al lavoro per i singoli lavoratori

Questo modello di Elenco con codice a colori vi aiuterà a identificare e implementare i passaggi essenziali per qualsiasi scenario di ritorno al lavoro, garantendo sicurezza e coerenza durante l'intero processo.

Offre una miscela armoniosa di flessibilità e organizzazione, fornendo campi e stati per stabilire gli oggetti, un programma chiaro di attività e passaggi d'azione. Monitoraggio degli assegnatari per verificare se hanno bisogno di aiuto, allocare le risorse e scegliere il capo reparto responsabile di ciascuna attività.

Tracciate le attività nella Vista Gantt della Sequenza e create un programma realistico attraverso una semplice interfaccia drag-and-drop. Per vedere come un dipendente o un reparto si sta adattando al lavoro, basta visualizzare la Vista Obiettivi, che mostra le metriche di completamento delle attività.

Il modello consente l'impostazione di Attività ricorrenti per i controlli regolari con il team, migliorando l'efficienza delle revisioni successive all'azione.

6. Modello di piano d'azione per la costruzione ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di piano d'azione per la costruzione ClickUp aiuta i team di costruzione a delineare i passaggi e le strategie necessarie per raggiungere i commit, gettando le basi per cicli di revisione efficaci. 👷

Utilizzate il modello come hub centrale per assegnare attività con scadenze impostare budget e organizzare le attività secondarie per una maggiore visibilità. Sono disponibili sezioni predefinite da affrontare:

Sequenza Ambito di lavoro Piani di gestione delle risorse Stime dei costi Aggiornamenti del calendario Verbali e programmi delle riunioni Moduli per la raccolta dei dati

Queste sezioni aiutano a verificare in tempo reale le attività effettive rispetto ai risultati pianificati. I vostri colleghi possono utilizzare la funzionalità/funzione di commento di ClickUp per aggiungere aggiornamenti contestuali su revisioni, prezzi o aggiustamenti dell'inventario, in modo da creare reportistici veloci dopo l'azione. Gestire i progetti di costruzione con la Visualizzazione obiettivi e vedere gli stati di completamento raggruppati in base ai reparti responsabili. Utilizzate la vista dinamica Sequenza Gantt per un monitoraggio più semplice delle attività cardine. Si tratta di uno strumento super visuale per pianificare le attività trascinandoli e rilasciandoli nella data preferita.

7. Modello per il post mortem del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Imparate dagli errori del passato e identificate le aree di miglioramento con il modello Modello di post-mortem del progetto ClickUp . È lo strumento migliore per riflettere sulle riunioni di revisione dopo l'azione una volta che il progetto si è ufficialmente concluso.

Iniziate inviando al vostro team il modulo Insight Input Modulo, un documento che contiene argomenti di discussione prioritari e non prioritari, insieme ai tag di reparto. Le risposte registrate sono disponibili nell'elenco Voci.

Questo modello post-mortem consente di separare le informazioni sul progetto nelle seguenti categorie:

Esito positivo : Risultati che meritano un riconoscimento

: Risultati che meritano un riconoscimento Sfide : Ostacoli incontrati durante il progetto

: Ostacoli incontrati durante il progetto Attività successive al progetto : Attività in sospeso dopo il completamento del progetto

: Attività in sospeso dopo il completamento del progetto Prestazioni del team : Aspetti relativi al lavoro di squadra nel suo complesso

: Aspetti relativi al lavoro di squadra nel suo complesso Apprendimenti: Riepilogare/riassumere i risultati del progetto

Durante la riunione post-mortem, la Bacheca degli stati può funzionare come piattaforma di discussione. Usate la colonna Nuova voce per aggiungere un componente di revisione e riposizionarlo nello stato appropriato usando il drag-and-drop.

La Bacheca della riunione post-mortem funge da panoramica dell'intero elenco, riepilogando i punti salienti, i punti deboli e gli ostacoli del progetto. La Bacheca delle attività in sospeso mostra le attività in corso elementi di azione concordati dopo il completamento del progetto.

8. Modello di piano di miglioramento del rapporto di riesame dopo l'azione di SlideTeam

Utilizzate il modello After Action Review Report Improvement Plan di SlideTeam per creare un piano di miglioramento dopo aver valutato i risultati negativi del progetto

Il modello After Action Review Report Improvement Plan di SlideTeam è una presentazione PowerPoint personalizzabile per presentare visivamente e discutere le idee di miglioramento con il team.

Il modello suddivide la discussione sulla RAA in cinque fasi:

Capacità di base: stabilire la risorsa o la competenza fondamentale che si deve possedere per valutare e valutare accuratamente la situazionemigliorare le prestazioni dopo un evento o un progetto (ad esempio, uno strumento di analisi dei dati o abilità di pensiero critico) Area di miglioramento: identificare le parti del progetto che non hanno funzionato bene Azione correttiva: suggerire i passaggi da adottare per correggere le aree problematiche in futuro Elemento di capacità: riconoscere gli attributi essenziali necessari per raggiungere gli oggetti strategici (ad esempio, leader più decisivi o una gestione più forte della forza lavoro) Dipendente responsabile: assegnare ai dipendenti il compito di migliorare ciascun elemento

Potete adattare il modello al vostro branding cambiando il font, la dimensione dei caratteri, i colori o qualsiasi altro elemento a vostro piacimento. Utilizzate le vostre icone o aggiungete forme e grafici per una presentazione più accattivante. 📊

9. Modello di relazione post azione in Word di SpeedyTemplate

Valutate il vostro piano di continuità aziendale e segnalate le aree di miglioramento utilizzando il modello Word After Action Report di SpeedyTemplate

Se state cercando di valutare e migliorare il vostro piano di piano Business il modello Word After Action Report di SpeedyTemplate può essere d'aiuto.

Il modello è stato progettato per supportare le esercitazioni del piano di continuità aziendale (BCP). Per chi non lo sapesse, un BCP serve a testare, valutare e convalidare l'efficacia delle operazioni e dei processi attuali, in modo da essere pronti a rispondere e a riprendersi da situazioni di crisi.

Questo modello di AAR documenta le interazioni situazione-risposta, valutando l'efficienza e l'efficacia delle strategie di risposta e suggerendo raccomandazioni per il miglioramento.

Utilizzate il modello per inserire informazioni cruciali come l'esercitazione del piano di continuità aziendale, la data e la posizione dell'esercitazione e i partecipanti coinvolti. Compilate i campi predefiniti nel corpo del documento, specificando il tipo di esercitazione, le impostazioni e la panoramica.

Riepilogo/riassunto di quanto appreso nella sezione successiva. Descrivete i limiti del piano, gli esiti positivi e l'allineamento dell'esercitazione con il vostro piano comunicazione del team modelli di comunicazione del team. Presentate quindi i problemi scoperti e le azioni correttive per risolverli. ✅

10. Modello di reportistica dopo l'azione di AlertMedia

Assicuratevi di imparare dagli errori commessi nei progetti precedenti valutandoli accuratamente con il modello After Action Report di AlertMedia

Volete essere più pronti ad affrontare le situazioni di crisi? Individuate le lacune nella vostra risposta alle emergenze utilizzando il modello After Action Report di AlertMedia e traete spunto dagli errori per garantire che la vostra organizzazione sia più attrezzata per eventi critici futuri. ⚒️

Utilizzate il modello per registrare le conoscenze acquisite da emergenze reali o esercitazioni pratiche, insieme alle misure che potete implementare per sfruttare i punti di forza e affrontare le carenze del vostro piano di risposta alle emergenze. Questo vi aiuterà a formulare una strategia per migliorare la vostra preparazione nel caso in cui si verifichi una situazione simile in futuro.

Il modello assiste nella stesura di un piano d'azione completo e garantisce la copertura delle seguenti sezioni essenziali:

Riepilogo post incidente :Discutere cosa ci si aspettava dal team leader e dal progetto

:Discutere cosa ci si aspettava dal team leader e dal progetto Revisione dell'incidente : descrivere cosa è successo

: descrivere cosa è successo Analisi dell'incidente : fornire i dettagli tecnici relativi all'incidente per le azioni future

: fornire i dettagli tecnici relativi all'incidente per le azioni future Miglioramenti potenziali:Esaminare gli elementi non riusciti e discutere di come il processo possa essere migliorato

Trasformate gli errori in passi avanti con questi modelli di piani d'azione successivi all'intervento Imparare dai fallimenti del passato è la chiave dell'esito positivo, quindi arricchite le vostre tecniche di valutazione con la nostra selezione di modelli di reportistica post-azione. Sia che stiate riflettendo su un progetto, un processo o una situazione indesiderata, questi modelli saranno la luce guida che vi condurrà alle misure correttive.

Il La libreria di modelli ClickUp ha molti altri strumenti utili per supportare le operazioni aziendali, i flussi di lavoro dei progetti e la gestione delle risorse umane gestione del team pratiche con il minimo lavoro richiesto. Scopritele oggi stesso! 🥰