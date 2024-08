5 fallimenti di prodotti che si sono rivelati un successo

Come ogni aspirante inventore sa, lo sviluppo di una grande idea è solo il primo passaggio per la realizzazione di un prodotto vincente. Senza le competenze tecniche per progettare la vostra brillante idea - o senza un partner che vi aiuti a realizzarla - la vostra invenzione rimarrà probabilmente un frutto della vostra immaginazione.

E questo non tiene conto delle invenzioni che Da fare si trasformano in prototipi, ma non si evolvono mai in veri e propri prodotti di consumo.

Esiste anche una terza categoria di prodotti: Idee che si sono trasformate in invenzioni realizzabili, solo che non sono quelle che l'autore intendeva realizzare. Si pensi ai farmaci da prescrizione con sorprendenti benefici fuori etichetta come un farmaco per l'ipertensione che alcuni medici prescrivono per trattare gli incubi legati al PTSD . Oppure consideriamo Play-Doh: L'argilla modellabile e allungabile all'infinito che tutti conoscono e amano era stata originariamente concepita come un detergente per carta da parati.

Per evidenziare la creatività e la flessibilità che si nascondono dietro lo sviluppo di un prodotto di esito positivo, ClickUp ha compilato un elenco di prodotti che hanno avuto un esito positivo in qualcosa di diverso dal loro intento originario, grazie a una raccolta di notizie e fonti di esperti.

Continuate a leggere per scoprire come questi cinque noti prodotti di consumo si sono evoluti ben oltre le idee originali dei loro inventori.

vi state chiedendo cosa dovreste cercare in un prodotto?

1. Pacemaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image1.jpg Un medico con un pacemaker in mano /$$$img/

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

Nel 1956, l'inventore Wilson Greatbatch stava cercando di creare una macchina in grado di registrare il suono del cuore umano, quando per errore installò una resistenza di dimensioni sbagliate. Invece del risultato previsto, la macchina iniziò a emettere il proprio battito.

Sebbene il battito fosse inizialmente irregolare, Greatbatch continuò a lavorare sul dispositivo fino a quando non produsse un battito regolare con pochissima energia della batteria.

Dopo ulteriori test su un cane, Greatbatch rese il pacemaker pronto per gli esseri umani. Nel 1961, circa 100 pazienti utilizzavano il nuovo pacemaker. Le stime suggeriscono che ben 3 milioni di americani utilizzano oggi un pacemaker impiantabile.

Dalla pianificazione dei requisiti alla reportistica retrospettiva, ClickUp ha messo insieme 20_

Coprono ogni parte del processo di gestione del prodotto._

2. Post-it

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6.jpg Pianificare con le note Post-it /$$$img/

via Indypendenz/ Shutterstock

La storia che si cela dietro l'ormai celebre nota adesiva è iniziata nel 1968 quando un chimico della 3M, azienda del Minnesota, stava cercando di sviluppare un nuovo adesivo. Spencer Silver voleva creare un adesivo ancora più forte e resistente di quello che l'azienda già possedeva, e ha concepito l'idea delle microsfere. Queste minuscole sfere appiccicose potevano essere allegate alle superfici ma erano facilmente rimovibili. Inizialmente Silver non riuscì a trovare un impiego per queste sfere, ma nel 1974 un collega di nome Art Fry ebbe una "momento eureka" Mentre armeggiava con un libro di inni durante le prove del coro della chiesa, Fry si rese conto che i segnalibri sarebbero stati molto più utili se avessero potuto aderire alla pagina, evitando di cadere quando si apriva un libro.

Quando il team di 3M sviluppò il prototipo del Post-it, si rese conto che era utile anche per passare le note in ufficio. Nel 1980, 3M rilasciò il primo prodotto Post-it con esito positivo.

3. Pluriball

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5.jpg Una persona che avvolge una scatola con il pluriball /$$$img/

via Nuova Africa/ Shutterstock

Alfred Fielding e Marc Chavannes crearono il pluriball nel 1957 come carta da parati che speravano potesse piacere alla Beat generation. Quando fecero passare due tende da doccia in plastica attraverso una macchina termosaldatrice, il risultato fu un foglio di pellicola con bolle d'aria intrappolate all'interno.

Sebbene Fielding e Chavannes non fossero sicuri dell'uso migliore per la loro invenzione, sapevano di aver creato qualcosa di interessante e depositarono il brevetto per il processo. I due inventori hanno pensato a più di 400 utilizzi potenziali prima di imbattersi in uno di essi: il materiale da imballaggio.

Oggi Sealed Air, l'azienda fondata da Fielding e Chavannes, è un'azienda Fortune 500 che ha superato la soglia di 5,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2021 .

4. Listerine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4.jpg Una persona che versa il Listerine in un cappello /$$$img/

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Conoscete il termine alitosi? Forse non vi siete resi conto che Listerine ha effettivamente coniato il termine per vendere il collutorio. Nel 1879, il Dr. Joseph Lawrence sviluppò la formula originale di Listerine come collutorio antisettico chirurgico . La sua creazione prende il nome dal Dr. Joseph Lister, il primo chirurgo a operare in una camera sterilizzata e padre della medicina antisettica.

Nel 1895, Lawrence trasferì la titolarità di Listerine alla Lambert Pharmaceutical Co. che scoprì che uccideva anche i germi della bocca e lo commercializzò ai dentisti. Negli anni '20, l'azienda iniziò a vendere il Listerine come cura per l'"alitosi", precedentemente nota come alito cattivo, e le vendite ebbero un'impennata.

**_Non importa cosa avete costruito, il rilascio al pubblico è un momento critico. Ecco perché un processo controllato, misurabile e automatizzato

è la chiave del successo.

5. YouTube

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image3-1.jpg Una persona che tiene in mano un iPad con YouTube sullo schermo /$$$img/

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

I 2,5 miliardi di utenti attivi di YouTube probabilmente non avrebbero riconosciuto la prima iterazione della popolare app di video. Nel 2005, i co-fondatori Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim crearono YouTube come sito di video incontri in cui gli utenti potevano caricare video di loro stessi che parlavano del partner dei loro sogni.

Dopo meno di una settimana, nemmeno una persona aveva caricato un video. I co-fondatori hanno persino offrirono alle donne 20 dollari per caricare i video di se stesse sul sito.

Rendendosi conto che il piano iniziale non funzionava, i cofondatori aprirono la piattaforma a qualsiasi video e nacque YouTube come lo conosciamo. Nel 2006, Google ha acquisito YouTube per 1,65 miliardi di dollari e, nel secondo trimestre del 2022, YouTube è diventato una piattaforma di video ha riportato guadagni pari a 7,34 miliardi di dollari .

Mai sottovalutare il potere del fallimento

È difficile immaginare un mondo senza queste invenzioni: alcune hanno letteralmente e altre figurativamente salvato delle vite.

Il Rogaine è stato concepito per essere un farmaco per la pressione sanguigna .

I cereali sono il risultato di una fuoriuscita accidentale di una miscela di crusca di grano su un fornello.

E l'uomo che ha creato il microonde stava lavorando alle apparecchiature radar per la Seconda Guerra Mondiale quando scoprì la tecnologia a microonde le onde della macchina sciolsero una barra di cioccolato in tasca.

Ma tutte queste invenzioni sono nate come esperimenti falliti, quindi non sottovalutate mai il potere del fallimento.

Come uno dei membri di ClickUp valori fondamentali crescere dell'1% ogni giorno è la chiave dell'esito positivo, e sia i piccoli successi che i fallimenti sono considerati opportunità di apprendimento. Le vostre scoperte, grandi o piccole che siano, potrebbero portarvi a inventare la prossima grande cosa che cambierà per sempre le nostre vite.

ulteriori informazioni su ClickUp**_

, e come ClickUp può aiutare i team di prodotto a semplificare e ad avere successo in nella gestione dei prodotti .

**Scrittore ospite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Annalise-Mantz.jpeg

/%img/ Annalise Mantz da Stacker