15 Alternatif Jira Terbaik & Pesaing untuk Tim Agile pada Tahun 2025

TL;DR Jira mulai terasa berat untuk kebutuhan tim yang terus berubah, jadi saya menjelajahi berbagai alternatif—beberapa lebih cocok untuk agile, yang lain bagus untuk pelacakan tugas. Pada akhirnya, ClickUp menawarkan ruang kerja yang lebih bersih dan fleksibel. Blog ini membahas apa yang saya pelajari saat membandingkan alat-alat ini dari sudut pandang seorang manajer proyek.

Jira dari Atlassian adalah perangkat lunak manajemen proyek dan alat pelacakan bug yang digunakan oleh tim Agile untuk kolaborasi dan pengelolaan tugas.

Meskipun Jira adalah alat manajemen proyek yang populer, seringkali memerlukan pengaturan atau penyesuaian yang rumit. Pada tahun 2021, Jira memperkenalkan fitur Work Management untuk mengatasi beberapa kelemahan, namun masih kesulitan dalam memfasilitasi kolaborasi antar tim antara tim teknis dan pemangku kepentingan lainnya.

Misalnya, sistem pencarian dan penyaringan Jira bisa lebih intuitif. Selain itu, biaya langganan Jira terus meningkat tanpa adanya penambahan nilai yang nyata.

Jira dirancang khusus untuk tim pengembangan perangkat lunak.

Saya sendiri telah menggunakan Jira dan mengalami kekurangan-kekurangan tersebut. Hal ini mendorong saya, bersama tim di ClickUp, untuk mencari alternatif Jira. Setelah penelitian yang mendalam, kami telah menyusun daftar 15 alternatif Jira terbaik, termasuk perangkat lunak manajemen proyek berbayar dan gratis.

Saya akan memandu Anda melalui setiap alat dan fitur utamanya, membahas berbagai skenario penggunaan manajemen proyek untuk membantu Anda memilih opsi terbaik.

Hal-hal yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Alternatif Jira

Dukungan Agile dan Scrum: Jika tim Anda mengikuti metodologi Agile, alternatif Jira harus mendukung kerangka kerja relevan seperti Scrum atau Kanban. Cari fitur seperti backlog, Jika tim Anda mengikuti metodologi Agile, alternatif Jira harus mendukung kerangka kerja relevan seperti Scrum atau Kanban. Cari fitur seperti backlog, alat perencanaan sprint , dan grafik burndown yang membantu mengelola dan melacak kemajuan proyek Agile. Perencanaan dan penjadwalan proyek: Alat manajemen proyek agile harus menawarkan fitur perencanaan dan penjadwalan proyek yang kuat, seperti pelacakan proyek, kemampuan untuk membuat dan mengelola tugas, menambahkan Alat manajemen proyek agile harus menawarkan fitur perencanaan dan penjadwalan proyek yang kuat, seperti pelacakan proyek, kemampuan untuk membuat dan mengelola tugas, menambahkan ketergantungan proyek dan batas waktu, dll. Manajemen tugas: Pilih alternatif Jira yang dilengkapi dengan fitur manajemen tugas, termasuk penugasan kepada beberapa orang, komentar sebagai tindakan, dan tampilan yang beragam untuk meningkatkan produktivitas tim. Pilih alternatif Jira yang dilengkapi dengan fitur manajemen tugas, termasuk penugasan kepada beberapa orang, komentar sebagai tindakan, dan tampilan yang beragam untuk meningkatkan produktivitas tim. Alat manajemen proyek yang lebih baik juga akan memberikan subtugas yang dapat disesuaikan untuk menampilkan informasi yang tepat, serta bidang dan status kustom untuk membangun alur kerja yang jelas sehingga informasi penting tidak terlewatkan. Kolaborasi dan komunikasi: Alternatif Jira terbaik juga akan menyediakan fitur komunikasi tim seperti obrolan real-time, komentar, penandaan, berbagi file, dan rekaman layar yang dapat dibagikan. Hal ini bahkan lebih penting jika tim Anda bekerja secara remote. Laporan dan analisis canggih: Cari alternatif Jira yang dilengkapi dengan fitur analisis dan laporan detail yang memberikan wawasan tentang Cari alternatif Jira yang dilengkapi dengan fitur analisis dan laporan detail yang memberikan wawasan tentang kesehatan proyek agile , kinerja tim, kolaborasi tim, dan alokasi sumber daya, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang terinformasi dengan cepat. Skalabilitas: Alternatif Jira yang dipilih harus mampu menangani jumlah pengguna yang terus bertambah dan proyek tanpa batas tanpa penurunan kinerja atau kemudahan penggunaan yang signifikan seiring pertumbuhan tim Anda. Antarmuka yang ramah pengguna: Kurva pembelajaran yang curam dapat menghambat adopsi dan produktivitas. Alternatif Jira yang Anda pertimbangkan harus menyediakan fitur manajemen proyek yang diperlukan dengan navigasi yang sederhana dan logis, serta dukungan onboarding. Hal ini akan memudahkan integrasi ke dalam operasional harian tim Anda. Kustomisasi dan fleksibilitas: Saya juga menyarankan untuk memeriksa apakah alat alternatif Jira yang Anda pertimbangkan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dasbor, alur kerja, dan laporan sesuai dengan gaya manajemen proyek Anda. Kemampuan integrasi yang kuat: Untuk aliran data yang lancar dan bebas kesalahan antar sistem, alternatif Jira harus dapat terintegrasi dengan alat-alat lain yang digunakan oleh tim pengembangan Anda. Integrasi tersebut harus memastikan semua informasi dan fungsionalitas yang diperlukan dapat diakses dalam satu lingkungan tunggal.

Alternatif dan Pesaing Terbaik Jira dalam Sekilas

Alat Terbaik untuk Digunakan oleh Harga mulai dari ClickUp Manajemen proyek canggih dengan dukungan AI Tim di seluruh organisasi Dari $0 hingga $19 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Asana Manajemen proyek tanpa embel-embel Pemasaran Operasi IT Kepemimpinan Dari $0 hingga $30,49 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Monday. com Otomatisasi alur kerja dengan fokus kuat pada kemudahan penggunaan Pemasaran Produk Penjualan Operasi IT PMO HR Dari $0 hingga $24 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Smartsheet Manajemen proyek dengan antarmuka mirip Excel Manajemen Proyek Operasi IT Perencanaan Strategis Pemasaran Dari $0 hingga $32 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Taskade Ruangan kerja real-time untuk tugas dan kolaborasi video Manajemen Proyek Pemasaran Dari $0 hingga $16 per bulan Zendesk Layanan pelanggan terintegrasi ke dalam manajemen proyek Dukungan pelanggan Dari $69 hingga $149 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Wrike Kebutuhan manajemen proyek yang kompleks Layanan Profesional Pemasaran PMO Kreatif dan Desain Dari $0 hingga $24,80 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. Notion Pengelolaan alur kerja yang berfokus pada konten Manajer Produk Teknik Desain Dari $0 hingga $18 per bulan; harga kustom untuk paket perusahaan. ProofHub Kebutuhan perencanaan proyek all-in-one Pengembangan produk Pemasaran Kreatif dan desain Penjualan Dari $50 hingga $99 per bulan Assembla Mengintegrasikan kode sumber dengan manajemen proyek Tim perangkat lunak manajemen proyek $21 per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan Pivotal Tracker Pelacakan kemajuan proyek secara berulang untuk tim pengembangan Tim perangkat lunak Agile Manajemen proyek Gratis; harga kustom untuk paket perusahaan Bugzilla Mengelola pembangunan perangkat lunak dengan kemampuan pelacakan bug Tim perangkat lunak Gratis Hygger Menetapkan prioritas dan mengelola proyek Agile Tim Scrum Tim Kanban Dari $0 hingga $18 per bulan Backlog oleh Nulab Manajemen proyek yang digabungkan dengan pelacakan masalah dan kontrol versi Jaminan kualitas UX dan desain Pengembangan Manajemen produk IT Penjualan Pemasaran Dari $0 hingga $175 per bulan Bitrix24 Manajemen proyek dengan fitur komunikasi dan kolaborasi sosial Manajemen proyek Pemasaran SDM Layanan pelanggan Dari $61 hingga $499 per bulan

📮ClickUp Insight: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tugas yang harus dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terfragmentasi. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, dokumen, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda dapat langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di seluruh tugas, obrolan, dan dokumen Anda—memastikan tidak ada yang terlewat.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

15 Alternatif dan Pesaing Terbaik Jira untuk Tim Agile

1. ClickUp – Terbaik untuk manajemen proyek yang disesuaikan

Mulai dengan ClickUp Dapatkan tampilan all-in-one untuk lebih baik mengantisipasi dan mengatur pekerjaan harian, pengingat, dan acara kalender Anda dengan ClickUp.

Perangkat lunak manajemen proyek ClickUp menempati posisi teratas dalam daftar ini karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan organisasi, dengan membangun alur kerja yang kohesif dan dapat disesuaikan dengan berbagai skenario bisnis. Ya, tim PMO dan tim teknik Anda akan menyukainya, tetapi tim di bidang seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen talenta juga akan menyukainya.

Ini bukan hanya alternatif untuk Jira, tetapi juga pilihan yang potensial lebih unggul untuk mengintegrasikan berbagai fungsi di bawah satu atap.

ClickUp menonjol sebagai yang pertama menggabungkan platform produktivitas dan kerja yang komprehensif dengan alat komunikasi dan kolaborasi — ClickUp Chat.

ClickUp Chat menggabungkan percakapan, tugas, dan proyek dalam satu platform. Dengan semua diskusi penting disimpan di satu tempat, saya dapat fokus pada pekerjaan yang bermakna tanpa khawatir kehilangan informasi penting. Selain itu, fitur Chat yang didukung AI memudahkan untuk mengubah pesan menjadi tugas hanya dengan satu klik.

Mulai Gunakan ClickUp Chat Buat dan kelola pekerjaan sambil berpesan dengan ClickUp Chat

Saya menggunakan ClickUp Whiteboards untuk menggambar ide atau konsep dan kemudian mengubahnya menjadi tugas dengan mudah. Ini adalah transisi yang mulus dari perencanaan ke tindakan. Di Jira, Anda perlu menggunakan alat lain untuk mengaktifkan fitur serupa, yang dapat memperlambat proses.

Fitur ClickUp Gantt Chart View membantu memvisualisasikan garis waktu proyek dan ketergantungan dengan lebih intuitif. Berbeda dengan Jira, yang mungkin memerlukan plugin tambahan atau pengaturan khusus untuk diagram Gantt, ClickUp sudah menyertakan fitur ini secara default, sepenuhnya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda. Mengingat kami menggunakan diagram Gantt secara rutin, saya lebih memilih alternatif Jira yang memudahkan penggunaannya.

Mulai Gunakan Diagram Gantt Visualisasikan garis waktu dan ketergantungan dalam proyek Anda dengan diagram Gantt ClickUp.

Selain itu, saya menemukan bahwa melacak indikator kinerja utama (KPI) sangat mudah dengan ClickUp. Dengan ClickUp Goals, saya dapat menetapkan tujuan tim dan individu dengan target yang dapat diukur dan pelacakan kemajuan otomatis. Hal ini memastikan semua anggota tim melihat bagaimana upaya mereka berkontribusi pada gambaran besar.

Mulai Gunakan Tujuan Kelola dengan mudah peta jalan produk, backlog, sprint, desain UX, dan lainnya dengan ClickUp Goals.

ClickUp sangat cocok untuk tim Agile dengan dashboard Agile yang dapat disesuaikan, yang memberikan wawasan real-time tentang sprint dan memudahkan pelacakan kemajuan terhadap tujuan.

Kami juga sering menggunakan pelaporan sprint dengan ClickUp. Platform ini membantu saya merangkum aktivitas sprint kami dengan efektif, menyoroti baik pencapaian kami maupun area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik ini membantu kami menyempurnakan pendekatan kami untuk perencanaan sprint di masa depan, mendorong perbaikan berkelanjutan.

Integrasi GitHub bawaan di ClickUp sangat menonjol bagi tim pengembangan kami. Fitur ini menghubungkan manajemen tugas kami secara langsung dengan repositori kode, memungkinkan kami melacak commit, pull request, dan branch langsung dari ClickUp. Hal ini secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar alat.

Fitur otomatisasi tanpa kode ClickUp telah menjadi solusi besar dengan mengurangi tugas-tugas berulang. Mengatur otomatisasi untuk proses rutin seperti penugasan tugas dan pembaruan status memungkinkan saya untuk lebih fokus pada aktivitas bernilai tinggi.

Aspek favorit saya tentang ClickUp, bagaimanapun, adalah ClickUp Brain, asisten AI yang serbaguna. Ini telah menjadi bagian penting dari kit alat manajemen proyek saya karena mengintegrasikan seluruh ruang kerja digital saya, meningkatkan cara saya mengelola segala hal mulai dari dokumen hingga komunikasi.

Seluruh tim kami menggunakan asisten penulisan AI ClickUp Brain untuk membuat ringkasan produk, mengumpulkan ide untuk pertemuan mendatang, mencatat dan merangkum catatan, serta membuat laporan kemajuan dan pelacakan bug yang detail.

Mulai Gunakan ClickUp Brain Begini cara ClickUp Brain, sebagai asisten penulisan AI saya, menyusun panduan dasar onboarding.

ClickUp Brain memungkinkan saya untuk membuat draf dengan cepat, yang kemudian dapat saya sesuaikan. AI ini dapat membuat dan mengedit teks berdasarkan perintah saya atau dari pilihan lebih dari 100 perintah berbasis peran. Selain itu, ia membantu saya merespons pesan dengan cepat dan bahkan mentranskrip file audio, meningkatkan produktivitas saya hampir 10 kali lipat.

ClickUp juga memiliki lebih dari 1.000 templat siap pakai untuk tim agile. Kami sering menggunakan Templat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp, yang dilengkapi dengan fitur canggih untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak kompleks yang melibatkan tim lintas fungsi.

Mulai Gunakan Template Gunakan Whiteboard dalam templat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp untuk merancang alur kerja pelacakan bug.

Daripada bergantung pada spreadsheet atau obrolan di Slack atau email, templat terpusat ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bug, masalah, dan cacat serta status terkini mereka.

Bagi tim kami, ClickUp mencakup semua aspek manajemen proyek, mulai dari strategi dan perencanaan hingga pelaporan. Alat ini memungkinkan tim dari berbagai departemen untuk berkolaborasi, mengembangkan, dan meluncurkan produk lebih cepat. Itulah mengapa ClickUp adalah aplikasi serba guna terbaik untuk kerja.

Bonus: Panduan template pengembangan perangkat lunak ultimate untuk mengelola semua aspek pengembangan agile di ClickUp.

Saya suka fakta bahwa sebagai manajer, alat ini memberikan gambaran keseluruhan tentang semua proyek yang sedang dikerjakan tim saya. Yang lebih baik lagi, saya dapat melihat detail spesifik proyek, siapa pemiliknya, status/perbaruan terkini, dan tanggal jatuh tempo. Tim dapat berkolaborasi dengan mudah karena di bagian komentar, anggota tim dapat menandai satu sama lain. Membuat papan proyek merupakan salah satu keunggulan ClickUp, di mana pengguna dapat dengan bebas memilih tampilan papan tersebut melalui templat dan kustomisasi. Integrasi dengan Google Workspace berjalan dengan lancar, karena saya mendapatkan notifikasi untuk setiap pembaruan di setiap proyek.

Saya suka fakta bahwa sebagai manajer, alat ini memberikan gambaran keseluruhan tentang semua proyek yang sedang dikerjakan tim saya. Yang lebih baik lagi, saya dapat melihat detail spesifik proyek, siapa pemiliknya, status/perbaruan terkini, dan tanggal jatuh tempo. Tim dapat berkolaborasi dengan mudah karena di bagian komentar, anggota tim dapat menandai satu sama lain.

Membuat papan proyek adalah salah satu keunggulan ClickUp, dan pengguna dapat dengan bebas memilih tampilan papan tersebut melalui templat dan kustomisasi.

Integrasi dengan Google Workspace berjalan dengan lancar, karena saya mendapatkan notifikasi untuk setiap pembaruan pada setiap proyek.

Fitur terbaik ClickUp

1. Otomatisasi Backlog & Sesuaikan Alur Kerja Agile: ClickUp memudahkan saya untuk mengotomatisasi backlog dan mengatur alur kerja yang sesuai dengan cara tim saya bekerja—baik itu mengikuti Scrum, Kanban, atau versi agile kami sendiri. Peta jalan visual membantu saya menyelaraskan tugas dengan tujuan yang lebih besar. Bonus: Pelacakan waktu bawaan berarti saya tidak perlu menggunakan alat tambahan seperti yang diperlukan dengan Jira. Pada paket Bisnis, saya bahkan mendapatkan lembar waktu terperinci dan pelacakan lanjutan. 2. Menjaga Tugas dan Komunikasi di Satu Tempat: Dengan ClickUp Chat, saya tidak perlu berpindah-pindah antara Slack, email, dan papan tugas. Tim saya dan saya dapat mengobrol, menandai satu sama lain, menugaskan tugas, dan menyelesaikan hambatan—semua tanpa meninggalkan platform. 3. Kolaborasi Real-Time dengan Whiteboards: Saat kami berada di fase perencanaan atau desain awal, ClickUp Whiteboards adalah pilihan utama saya. Mereka membantu kami memetakan perjalanan pengguna, brainstorming, dan mengubah ide menjadi tugas secara instan. Sempurna untuk bekerja dengan rekan tim baik yang bekerja dari jarak jauh maupun di kantor. 4. Tetapkan dan Pantau Tujuan dengan Presisi: Untuk peluncuran produk atau siklus rilis, ClickUp Goals memungkinkan saya menetapkan target yang jelas, memantau kemajuan proyek, dan tetap bertanggung jawab. Semua dapat dilacak dalam satu dasbor, jadi saya selalu tahu posisi kita—dan begitu pula pemangku kepentingan saya. 5. Visualisasikan Kemajuan dengan Diagram Gantt & Papan Kanban: Butuh gambaran besar? Tampilan Diagram Gantt ClickUp memberi saya visibilitas atas garis waktu, ketergantungan, dan tenggat waktu—plus, fitur ini termasuk dalam rencana gratis (berbeda dengan Jira). Untuk pekerjaan sehari-hari, saya beralih ke Papan Kanban untuk pembaruan visual yang cepat. 6. Mulai Cepat dengan Template Siap Pakai: Template ClickUp membantu saya memulai dengan cepat—baik itu perencanaan sprint, pelacakan bug, atau pemeliharaan backlog. Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga saya dapat menyesuaikannya dengan proses tim saya tanpa harus memulai dari nol.

Batasan ClickUp

ClickUp Brain hanya tersedia di paket berbayar.

Tidak semua fitur ClickUp tersedia di perangkat mobile (belum!)

Harga ClickUp

Inilah alasan mengapa Gatekeeper memilih ClickUp daripada Jira untuk manajemen proyek: Tidak memerlukan admin khusus untuk menjalankan ClickUp

Pengelolaan sprint dan backlog yang mudah dengan templat bawaan dan fitur penandaan.

Alur kerja yang fleksibel mendukung siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang kompleks dengan lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan dan otomatisasi.

2. Asana – Terbaik untuk mengoptimalkan alur kerja tugas dan proyek

melalui Asana

Saat menjelajahi alternatif Jira, Asana adalah salah satu alat yang telah saya coba. Alat ini sering dianggap sebagai manajer tugas dengan antarmuka yang lebih sederhana dan beban teknis yang lebih ringan dibandingkan Jira, yang lebih ditujukan untuk kasus penggunaan DevOps.

Berdasarkan pengalaman saya, Asana mudah untuk dimulai—saya dapat membuat tugas, menugaskan pemilik dan tanggal jatuh tempo, memberi label, dan mengorganisirnya ke dalam folder. Otomatisasi dan integrasi aplikasi juga relatif mudah untuk disetel langsung dari papan.

Asana menggunakan Work Graph® untuk memetakan tugas, tenggat waktu, dan ketergantungan antar proyek. Hal ini dapat berguna dalam lingkungan kerja lintas fungsi, terutama saat melacak bagaimana kontribusi individu mendukung tujuan yang lebih luas.

Namun, saya memang menemui beberapa keterbatasan. Meskipun tampilan Timeline View membantu memvisualisasikan ketergantungan, tampilan ini tidak menampilkan subtugas—yang membuat pengelolaan rencana proyek detail menjadi lebih sulit. ClickUp, di sisi lain, memberikan opsi untuk menampilkan subtugas di timeline, sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik untuk perencanaan detail.

Secara keseluruhan, Asana mencakup dasar-dasar dengan baik, tetapi jika proyek Anda memerlukan hierarki tugas yang lebih dalam atau visibilitas yang lebih canggih, Asana mungkin terasa terbatas. Dan sementara Jira bisa terlalu kompleks, Asana mungkin terlalu sederhana untuk tim yang membutuhkan alur kerja yang terstruktur dan skalabel.

Integrasi Asana + ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan Asana melalui Zapier. Ketika tugas baru diberi label di Asana, tugas yang sesuai akan dibuat di ClickUp.

Ini membantu menjaga alur kerja yang terkoordinasi di berbagai platform tanpa perlu pembaruan manual, meminimalkan risiko kelalaian dan komunikasi yang buruk antara departemen atau pemangku kepentingan yang mungkin lebih menyukai alat tertentu. Hal ini juga akan membuat migrasi dari Asana menjadi sangat lancar.

Fitur Asana

Buat pembaruan proyek dengan cepat menggunakan otomatisasi yang menghemat waktu.

Buat dasbor kustom menggunakan templat dari perpustakaannya; pilih gaya grafik yang berbeda, mulai dari grafik burnup hingga grafik garis sederhana.

Dapatkan jawaban cepat dan ringkasan proyek Anda dengan Asana Intelligence, asisten AI baru.

Berikan akses yang dibutuhkan kepada anggota tim sambil menjaga informasi tertentu tetap rahasia dengan tingkat izin dan kontrol admin.

Batasan Asana

Konsol Admin sulit dinavigasi saat memproses pengunduran diri pengguna dengan akses admin/penagihan, seringkali memerlukan metode alternatif untuk mengakses platform.

Pandang Gantt tidak tersedia di versi gratis.

Asana Intelligence hanya tersedia dengan paket berbayar.

Dukungan 24/7 hanya tersedia dengan paket Enterprise.

Inilah yang dikatakan seorang Redditor tentang Asana:

Asana sangat cocok untuk inisiatif pemasaran dan bisnis di mana integrasi dengan alat pengembangan perangkat lunak tidak menjadi prioritas. Jika Anda menggunakan Slack untuk berkomunikasi, seperti yang dilakukan kebanyakan tim teknik, Anda dapat mengintegrasikan Asana dengan Jira.

Asana sangat cocok untuk inisiatif pemasaran dan bisnis di mana integrasi dengan alat pengembangan perangkat lunak tidak menjadi prioritas. Jika Anda menggunakan Slack untuk berkomunikasi, seperti kebanyakan tim teknik, Anda dapat mengintegrasikan Asana dengan Jira.

Harga Asana

Pribadi: $0, gratis selamanya (Ideal untuk individu dan tim kecil)

Starter: $13,49 per bulan per pengguna (Ideal untuk tim yang sedang berkembang)

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna (Untuk perusahaan yang mengelola portofolio tujuan di berbagai departemen)

3. Monday.com – Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dengan fokus kuat pada kemudahan penggunaan

Saya mencoba Monday.com saat mengelola proyek lintas fungsi, dan meskipun dipasarkan sebagai sistem operasi kerja yang fleksibel, saya menemukan bahwa fiturnya kurang mendalam untuk hal-hal di luar pelacakan tugas dasar.

Alat ini dilengkapi dengan papan, otomatisasi, dan tampilan—cukup untuk memulai—tetapi sebagian besar fitur terasa hanya di permukaan. Misalnya, meskipun mendukung Scrum dan Kanban, ketidakhadiran hierarki yang sebenarnya atau laporan detail membuatnya sulit untuk diterapkan pada proyek-proyek yang kompleks dan berskala besar.

Fitur pengelolaan file bawaan dimaksudkan untuk mempermudah kolaborasi, tetapi pada praktiknya, fitur ini hanya menambah lapisan tambahan—file disimpan, tetapi tidak terintegrasi secara berarti ke dalam alur kerja.

Saya juga menggunakan WorkDocs, yang memungkinkan Anda mengedit dokumen secara kolaboratif di Monday.com. Ide ini bagus, tapi terbatas. Fungsi undo hanya membatalkan input individu, bukan perubahan kolaboratif, yang terasa lebih seperti tambalan daripada fitur kontrol versi yang sesungguhnya.

Dibandingkan dengan Jira, Monday.com lebih mudah dipelajari, tetapi hal itu datang dengan biaya fleksibilitas. Kustomisasi terasa terbatas, dan banyak tindakan rutin (seperti memperbarui visibilitas di berbagai tampilan) masih memerlukan pekerjaan manual.

Yang paling menonjol adalah kurangnya AI atau otomatisasi canggih. Untuk platform yang mengklaim diri sebagai solusi proyek modern, kekurangan ini membuatnya sulit untuk direkomendasikan—terutama saat alat lain sudah menawarkan dukungan yang lebih cerdas dan proaktif.

Intinya: Jika Anda mengelola proyek kecil dengan kompleksitas rendah, Monday.com mungkin sudah cukup. Namun, untuk proyek yang membutuhkan alur kerja berlapis, kedalaman teknis, atau pelaporan yang serius, alat ini cepat mencapai batasnya.

Integrasi Monday.com + ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan Monday.com melalui Zapier. Selain membuat tugas baru yang secara otomatis disinkronkan di ClickUp dan sebaliknya, Anda dapat menghasilkan laporan komprehensif dengan mengumpulkan data dari kedua alat tersebut untuk mendapatkan pandangan terpadu tentang status proyek dan kinerja tim. Ini mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti melaporkan kemajuan proyek yang diperbarui.

Fitur terbaik Monday.com

Gunakan templat dan alat yang dirancang khusus untuk alur kerja agile, termasuk permintaan fitur, perencanaan roadmap , manajemen sprint, pelacakan bug, dan retrospeksi sprint.

Organisir semua data terkait klien, vendor, atau kampanye, termasuk catatan, percakapan email, dan lampiran, sehingga mudah ditemukan.

Buat alur kerja untuk setiap bagian pekerjaan dan kebutuhan departemen Anda dengan blok bangunan tanpa kode.

Batasan Monday.com

Otomatisasi atau tindakan kecil dapat dengan cepat menghabiskan kuota yang dialokasikan pada paket Pro, yang berpotensi membekukan akun.

Tidak ada asisten AI, bahkan untuk paket berbayar.

Fitur dasar seperti garis waktu fungsional dengan tanggal mulai/selesai memerlukan aplikasi terpisah, masing-masing menimbulkan biaya tambahan.

Monday telah menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu kami mengelola semua tugas dan keuangan kami. Alat ini memungkinkan kami untuk membuat alur kerja kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kami, yang pada gilirannya memungkinkan kami untuk lebih efisien dalam mengelola operasional harian kami.

Monday telah menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu kami mengelola semua tugas dan keuangan kami. Alat ini memungkinkan kami untuk membuat alur kerja kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kami, yang pada gilirannya memungkinkan kami untuk lebih efisien dalam mengelola operasional harian kami.

Harga Monday.com

Gratis: $0, gratis selamanya (Ideal untuk penggunaan individu)

Basic: $12 per pengguna per bulan (Idealnya untuk tim kecil)

Standard: $14 per pengguna per bulan (Pilihan populer bagi yang ingin menggunakan semua fitur berbayar)

Pro: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom (Cocok jika Anda menginginkan fitur eksklusif, termasuk onboarding yang disesuaikan)

4. Smartsheet – Terbaik untuk menggabungkan spreadsheet dengan manajemen proyek

melalui Smartsheet

Saya telah menggunakan Smartsheet sebagai alat manajemen kerja perusahaan yang menggabungkan spreadsheet dengan garis waktu visual dan manajemen portofolio. Berbeda dengan banyak alternatif Jira lainnya, Smartsheet mampu menangani perhitungan kompleks seperti biaya proyek dan menghubungkan data di antara lembar kerja yang berbeda.

Smartsheet dilengkapi dengan manajemen aset digital dan analitik bawaan, fitur yang tidak dimiliki Jira. Smartsheet juga menawarkan WorkApps, yang memungkinkan Anda membuat aplikasi tanpa kode dari templat atau sumber data yang sudah ada seperti Google Docs atau Tableau.

Saya menetapkan peran yang berbeda—manajer proyek dapat mengedit rencana lengkap dan melihat dasbor, sementara penerima tugas memiliki akses terbatas yang berfokus pada tugas mereka. Kontrol berbasis peran ini berguna untuk mengelola visibilitas data di antara tim.

Bagi sektor seperti kesehatan atau pemerintahan, di mana transparansi dan pengendalian data sangat penting, Smartsheet bisa menjadi pilihan yang praktis. Namun, bagi tim yang membutuhkan alat yang lebih ringan dan fleksibel, Smartsheet mungkin terasa terlalu rumit.

Fitur terbaik Smartsheet

Kendalikan dan kelola kunci enkripsi Anda untuk mengonfigurasi, mengganti, dan mencabut akses ke data perusahaan Anda kapan pun diperlukan melalui Amazon Web Services Key Management System (AWS KMS).

Gabungkan dan saring data lembar kerja untuk menyoroti detail penting agar mudah dibagikan, diekspor, atau diintegrasikan ke dasbor.

Buat PDF yang disesuaikan, siapkan kontrak, otomatisasi proses formulir, dan tandatangani dokumen langsung di platform.

Batasan Smartsheet

Masalah integrasi akibat model lisensi memengaruhi penggunaan platform lain seperti BI, Salesforce, dan PSCloud.

Mereka telah meluncurkan asisten AI untuk menganalisis data dan menghasilkan rumus, tetapi fitur ini hanya tersedia di paket Enterprise.

Kebutuhan saat ini untuk menggunakan dan kemudian menyimpan ulang lembar kerja sebagai templat sangat merepotkan—fitur untuk mengedit dan menerapkan perubahan secara universal pada "jenis" lembar kerja akan sangat bermanfaat.

Kami sangat menyukai Smartsheet karena membuat segalanya menjadi lebih sederhana bagi kami. Kami menyukai bahwa kami memiliki tempat pusat untuk tugas/proyek, dapat dengan mudah mendistribusikannya ke seluruh tim, dan dapat melihat kembali bagaimana tugas/proyek tersebut berjalan. Ini lebih baik daripada bekerja dengan beberapa spreadsheet dan dapat mengintegrasikan berbagai aspek bisnis kami.

Kami sangat menyukai Smartsheet karena membuat segala sesuatunya menjadi lebih sederhana bagi kami. Kami menyukai bahwa kami memiliki tempat pusat untuk tugas/proyek, dapat dengan mudah mendistribusikannya ke seluruh tim, dan dapat melihat kembali bagaimana tugas/proyek tersebut berjalan. Ini lebih baik daripada bekerja dengan beberapa spreadsheet dan dapat menghubungkan berbagai aspek bisnis kami.

Harga Smartsheet

Gratis: $0 per bulan per pengguna (Ideal untuk manajer proyek lepas)

Keuntungan: $9 per bulan per pengguna (Ideal untuk tim yang ingin akses tak terbatas)

Bisnis: $32 per bulan per pengguna (Idealnya untuk bisnis yang ingin editor gratis tanpa batas)

Enterprise: Harga kustom (Cocok jika Anda menginginkan keamanan tingkat perusahaan dengan rencana kontrol penuh)

5. Taskade – Terbaik untuk ruang kerja real-time untuk tugas, catatan, dan kolaborasi video.

via Taskade

Saya menjelajahi Taskade, ruang kerja jarak jauh yang didukung AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Agen AI yang dapat disesuaikan dapat mengotomatisasi tugas seperti penjadwalan, riset persona pengguna, penulisan email, dan brainstorming konten, yang terdengar menjanjikan tetapi terasa agak terbatas dalam praktiknya.

Meskipun Jira dirancang untuk tugas pengembangan perangkat lunak yang detail seperti pelacakan proyek mendalam dan penyelesaian bug, Taskade bertujuan untuk mencakup berbagai kebutuhan produktivitas yang lebih luas. Di ClickUp, kami menggunakannya untuk mengelola alur kerja —dari rapat harian hingga sprint produk—tetapi menemukan bahwa fitur-fiturnya kurang mendalam dan terstruktur untuk proyek-proyek kompleks.

Template fleksibel Taskade menawarkan fleksibilitas lebih dibandingkan pengaturan kaku Jira, dan fitur 'Instant Demo'nya membantu pengguna baru dengan cepat mengatur proyek contoh. Namun, panduan ini tidak sepenuhnya mempersiapkan tim untuk kompleksitas dunia nyata atau skalabilitas.

Tim penjualan mungkin menemukan manfaat dalam menggunakan Taskade untuk onboarding karyawan baru dan mengelola alur kerja kontak, tetapi fokus yang luas dari platform ini berarti ia tidak cukup spesifik untuk kebutuhan manajemen proyek yang lebih mendalam.

Berbeda dengan alternatif Jira lainnya yang fokus secara ketat pada manajemen proyek, Taskade lebih merupakan platform produktivitas umum yang menggabungkan tugas, komunikasi, dan catatan. Meskipun pendekatan all-in-one ini menyederhanakan beberapa alur kerja, hal ini mungkin kurang memadai bagi manajer proyek yang membutuhkan pelacakan canggih dan laporan detail.

Fitur terbaik Taskade

Integrasikan lebih dari 200 aplikasi untuk alur kerja yang lancar di berbagai alat, termasuk GitHub dan GitLab untuk pengembangan perangkat lunak dan Figma.

Brainstorming, membuat outline, dan merencanakan segala hal untuk tugas dan catatan Anda dengan asisten penulisan dan tugas berbasis AI.

Gunakan templat yang dapat disesuaikan untuk SOP , sprint proyek, dan kalender konten yang sesuai dengan persona merek dan gaya bahasa Anda.

Batasan Taskade

Alat ini menawarkan fleksibilitas yang lebih terbatas dalam membuat basis data kustom, tabel, halaman, dan alur kerja lanjutan, sehingga mungkin tidak memenuhi kebutuhan spesifik semua pengguna.

Alat ini tidak memiliki opsi lanjutan seperti menambahkan gambar dan video atau membuat tabel yang kompleks.

Jika Anda bingung memilih antara Taskade dan ClickUp, ulasan Reddit ini memberikan perbedaan yang jelas antara keduanya:

via Reddit

Harga Taskade

Gratis: $0 (Idealnya untuk pengguna yang baru memulai dengan manajemen proyek)

Taskade Pro: $8 per bulan per pengguna (Idealnya untuk perusahaan yang ingin mengakses fitur premium dan AI tanpa batas)

Taskade for Teams: $16 per bulan per pengguna (Sangat cocok untuk tim yang ingin berkolaborasi di ruang kerja tak terbatas)

6. Zendesk – Terbaik untuk mengintegrasikan layanan pelanggan ke dalam manajemen proyek

via Zendesk

Zendesk terutama dikenal sebagai perangkat lunak layanan pelanggan, bukan alat manajemen proyek tradisional. Berbeda dengan Jira yang berfokus pada pelacakan proyek dan masalah, sistem tiket Zendesk mengintegrasikan pertanyaan pelanggan dari email, obrolan, media sosial, dan panggilan telepon ke dalam satu platform.

Saat mengelola beberapa tim pengembangan, saya menggunakan ruang kerja agen Zendesk untuk menangani interaksi dengan klien secara efisien. Pertanyaan yang masuk ditampilkan dalam tampilan terpadu, memungkinkan saya untuk meninjau pesan dengan cepat dan menghubungkannya ke tiket proyek yang relevan untuk pelacakan—suatu alur kerja yang tidak didukung dengan baik oleh Jira.

Namun, Zendesk terasa lebih cocok untuk pengalaman pelanggan daripada manajemen proyek yang kompleks. Fitur terbaiknya terkunci di balik paket berbayar yang mahal, sehingga kurang menarik bagi tim kecil atau proyek yang berfokus pada pengembangan.

Apakah saya akan memilih Zendesk daripada alternatif Jira lainnya? Itu tergantung. Untuk organisasi besar yang memprioritaskan pengalaman pelanggan (CX), mungkin cocok. Untuk sebagian besar manajer proyek yang mencari solusi agile dan terjangkau, Zendesk kurang memadai.

Integrasi Zendesk + ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan Zendesk dan membantu Anda mengelola kotak masuk dengan cepat membuat, menghubungkan, dan beralih antara tugas di ClickUp dan tiket di Zendesk. Anda dapat menambahkan informasi tiket ke tugas ClickUp, menugaskan pemilik, dan menetapkan tanggal jatuh tempo dari Zendesk.

Membuat atau menghubungkan tiket ke tugas secara otomatis menambahkan tautan kembali ke tugas ClickUp Anda. Selain itu, Anda dapat menghubungkan sejumlah tugas ClickUp ke tiket di Zendesk untuk referensi mudah terhadap status dan ID tugas.

Fitur terbaik Zendesk

Dari kepatuhan jadwal hingga waktu penyelesaian, lihat secara tepat bagaimana tim Anda berkinerja; gunakan temuan tersebut untuk memperbaiki masalah layanan sebelum menjadi besar.

Perbarui status tugas secara otomatis, kirim notifikasi, atau tugaskan tugas berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah pengelolaan proyek.

Bekerja sama dengan anggota tim dalam mengelola tiket dengan menambahkan catatan internal dan mempermudah berbagi informasi di dalam tim.

Batasan Zendesk

Menggunakan Zendesk sebagai basis data pelanggan utama memerlukan upaya tambahan untuk menjaga sinkronisasi data pengguna dengan sistem lain, yang mempersulit pengelolaan catatan kontak ganda per pengguna.

Agen AI dasar tersedia di semua paket berbayar, tetapi add-on AI lanjutan yang lebih berguna hanya tersedia di paket Professional dan Enterprise (dan cukup mahal dengan harga $50 per agen per bulan).

Zendesk telah berperan penting dalam membawa dukungan untuk organisasi kami ke era modern. Dibandingkan dengan solusi sebelumnya, Zendesk menyediakan visibilitas, kemudahan penggunaan, dan pemantauan metrik yang sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berhasil meningkatkan pengetahuan dukungan teknis melalui penggunaan pencarian, tag, dan integrasi basis pengetahuan, serta memberikan pelanggan kami platform untuk menemukan jawaban atas masalah mereka sendiri.

Zendesk telah berperan penting dalam membawa dukungan untuk organisasi kami ke era modern. Dibandingkan dengan solusi sebelumnya, Zendesk menyediakan visibilitas, kemudahan penggunaan, dan pemantauan metrik yang sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berhasil meningkatkan pengetahuan dukungan teknis melalui penggunaan pencarian, tag, dan integrasi basis pengetahuan, serta memberikan pelanggan kami platform untuk menemukan jawaban atas masalah mereka sendiri.

Harga Zendesk

Suite Team: $69 per agen per bulan (Dirancang untuk fungsi lanjutan dalam layanan pelanggan)

Suite Growth: $115 per agen per bulan (Cocok untuk mengelola permintaan layanan pelanggan yang terus meningkat)

Suite Professional: $149 per agen per bulan (Ideal untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan)

Suite Enterprise: Harga khusus (Saat Anda memiliki kebutuhan dukungan pelanggan yang spesifik)

7. Wrike – Terbaik untuk mengelola proyek yang kompleks

melalui Wrike

Wrike menawarkan rangkaian fitur manajemen proyek yang kuat, termasuk sistem tugas yang detail dan kemampuan pelaporan yang lebih komprehensif daripada yang biasanya disediakan oleh Jira. Karena itu, Wrike pasti salah satu alternatif Jira yang saya pertimbangkan dengan serius.

Salah satu keunggulan Wrike dibandingkan Jira adalah fitur pelacakan waktu bawaan yang menghilangkan kebutuhan akan alat pihak ketiga seperti Everhour atau Harvest. Hal ini dapat menyederhanakan pengelolaan waktu di seluruh proyek.

Fitur unggulan Wrike adalah kecerdasan buatan (AI) bernama Wrike Work Intelligence. Saat saya memulai proyek baru, AI ini menyarankan tugas-tugas berdasarkan data historis dan detail proyek. Meskipun saran-saran ini membantu mempercepat fase perencanaan, mereka tidak selalu akurat atau lengkap, jadi saya harus memeriksa dan menyesuaikannya dengan cermat untuk menghindari kelalaian tugas-tugas kritis.

AI dapat menghemat waktu, tetapi bukan pengganti perencanaan yang matang dan pengelolaan langsung. Fitur-fitur Wrike berguna, tetapi memerlukan perhatian terhadap detail untuk memanfaatkannya secara optimal.

Integrasi Wrike + ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan Wrike, memungkinkan Anda beralih ke ClickUp dengan lancar dan tanpa ribet.

Fitur terbaik Wrike

Atur aturan, pemicu, dan persetujuan otomatis untuk tugas manual yang memakan waktu, seperti mengubah tenggat waktu dan mengirimkan pemberitahuan pengingat.

Bagikan informasi secara otomatis dengan pengesah yang dipilih dan gunakan formulir untuk menyederhanakan proses permintaan persetujuan.

Gunakan Blueprints untuk mereplikasi tugas sehari-hari seperti permohonan cuti dan permintaan referensi. Blueprints adalah templat tugas untuk item kerja baru.

Buat dan ringkas konten, prediksi risiko, dapatkan saran tugas, dan bangun otomatisasi dengan AI.

Batasan Wrike

Wrike memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, yang menimbulkan tantangan bagi proyek yang melibatkan file besar, seperti produksi dan penerbitan video; batasan ini membatasi kemampuan untuk memeriksa dan meninjau file video besar secara langsung di dalam platform.

Kemampuan Wrike yang sangat luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Wrike adalah sistem manajemen proyek dan tugas yang sangat fleksibel dan lengkap. Ia memiliki semua fitur yang saya cari, seperti perencanaan, ketergantungan, penugasan, tenggat waktu, proyek, dan folder. Awalnya, sistem penandaan folder/proyek agak sulit dipahami, tetapi setelah menguasainya, saya menyadari betapa powerfulnya sistem ini dan benar-benar menggunakannya secara intensif.

Wrike adalah sistem manajemen proyek dan tugas yang sangat fleksibel dan lengkap. Ia memiliki semua fitur yang saya cari, seperti perencanaan, ketergantungan, penugasan, tenggat waktu, proyek, dan folder. Awalnya, sistem penandaan folder/proyek agak sulit dipahami, tetapi setelah menguasainya, saya melihat betapa powerfulnya sistem ini dan benar-benar menggunakannya secara intensif.

Harga Wrike

Gratis: $0 per bulan per pengguna

Tim: $9,80 per bulan per pengguna (Idealnya untuk tim kecil hingga menengah)

Bisnis: $24,80 per bulan per pengguna (Cocok untuk organisasi menengah hingga besar)

Enterprise: Harga disesuaikan

Pinnacle: Harga kustom (Cocok untuk perusahaan yang mencari alternatif Jira dengan kustomisasi lanjutan)

8. Notion – Terbaik untuk mengelola alur kerja yang berfokus pada konten

via Notion

Selanjutnya dalam daftar alternatif Jira saya adalah Notion, sebuah aplikasi produktivitas dan pencatatan. Aplikasi ini menyediakan alat untuk merencanakan, mengorganisir, dan berkolaborasi pada proyek kerja dan pribadi dalam satu platform. Anda dapat membuat dasbor kustom dan menambahkan daftar tugas, garis waktu, pelacak kemajuan, serta penugasan anggota tim.

Notion unggul sebagai alat dokumentasi kolaboratif untuk manajemen layanan. Alat ini memungkinkan tim untuk membuat dan berbagi dokumen terkait proyek seperti notulen rapat, FAQ, dan praktik terbaik dalam wiki proyek bersama.

Saya menemukan bahwa perbedaan terbesar antara Notion dan Jira adalah:

Notion: Alat serba guna yang ditujukan untuk berbagai kalangan, termasuk bisnis dari berbagai ukuran, mahasiswa, dan individu yang mencari ruang terintegrasi untuk mengelola pekerjaan mereka. Jira: Lebih cocok untuk tim teknis yang terlibat dalam siklus proyek perangkat lunak inti yang membutuhkan Lebih cocok untuk tim teknis yang terlibat dalam siklus proyek perangkat lunak inti yang membutuhkan alat perencanaan sprint , alur kerja kompleks yang diwakili melalui papan Scrum dan Kanban, serta integrasi dengan alat pengembangan lainnya, seperti Bitbucket dan Confluence.

Yang paling mengesankan bagi saya di platform ini adalah Notion AI. Saat saya memulai dokumen baru, saya langsung memanfaatkan templat berbasis AI-nya, yang mencakup berbagai kebutuhan—mulai dari menyusun SOP hingga melakukan analisis SWOT.

Saya dapat memilih templat yang paling sesuai dengan kebutuhan saya dan mulai mengisi detailnya dalam hitungan menit, menghemat waktu dan tenaga daripada membuatnya dari awal.

Fitur ini sangat berguna saat menghadapi fleksibilitas yang luar biasa dari Notion. Jika Anda merasa kewalahan, memulai dengan template dapat meringankan beban. Asisten akan memandu Anda melalui proses secara interaktif, sehingga tidak terasa menakutkan.

Jika Anda merupakan bagian dari ekonomi kreator atau agensi desain kecil yang menangani beberapa klien sekaligus, fitur manajemen proyek Notion sangat cocok untuk Anda. Anda dapat membuat halaman terpisah untuk setiap proyek atau klien untuk menyimpan tujuan, pedoman merek, dan jadwal.

Fitur Notion

Buat dan kelola sistem wiki yang fleksibel dan terintegrasi di dalam ruang kerja Anda; organisasikan pengetahuan perusahaan, dokumentasi, dan proses.

Buat tugas baru atau ubah item daftar menjadi tugas terjadwal, tambahkan kotak centang ke daftar berpoin, buat papan Kanban , dan ubah ide menjadi tindakan yang tertunda.

Gunakan Notion AI untuk menganalisis dataset besar untuk mendapatkan wawasan, mengisi otomatis dokumen dengan tindakan yang perlu dilakukan, menghasilkan ringkasan dan wawasan dari konten, serta merumuskan ide untuk konten dan kampanye.

Batasan Notion

Fitur 'markup' perlu diaktifkan secara penuh untuk meningkatkan kemampuan pengeditan dan anotasi dalam portofolio desain.

Tabel di Notion tidak ramah pengguna, dan saya kesulitan untuk memformat atau bekerja dengan data yang kompleks.

Awalnya Notion tidak masuk akal bagi saya, tapi begitu saya mengerti, wow, benar-benar mengerti. Saya mengelola bisnis saya melalui Notion, melacak kebiasaan saya, mencatat catatan membaca dan catatan harian—semua itu ada di dalam Notion. Dan dengan alat AI yang semakin baik, saya hanya melihat penggunaan Notion saya akan terus meningkat.

Awalnya Notion tidak masuk akal bagi saya, tapi begitu saya mengerti, wow, benar-benar mengerti. Saya mengelola bisnis saya melalui Notion, melacak kebiasaan saya, mencatat catatan membaca dan catatan harian—semua itu ada di dalam Notion. Dan dengan alat AI yang semakin baik, saya hanya melihat penggunaan Notion saya akan terus meningkat.

Harga Notion

Gratis: $0, gratis selamanya

Plus: $10 per bulan per pengguna (Sempurna untuk tim kecil untuk merencanakan dan mengatur diri)

Bisnis: $18 per bulan per pengguna (Cocok untuk perusahaan yang menggunakan Notion untuk menghubungkan beberapa alat dan tim)

Enterprise: Harga disesuaikan

Tambahkan add-on Notion AI ke ruang kerja Anda seharga $8 per bulan per pengguna.

9. ProofHub – Terbaik untuk perencanaan proyek all-in-one

via ProofHub

ProofHub menawarkan fitur yang memudahkan pengelolaan tugas, kolaborasi, dan pelacakan proyek, memberikan tampilan terpadu atas tugas, tujuan, dan kemajuan. ProofHub menonjol di antara alternatif Jira dengan alat bawaan seperti daftar tugas, lembar waktu, dan obrolan dalam aplikasi.

Berbeda dengan Jira, di mana daftar tugas terikat pada masalah dan lembar waktu memerlukan add-on seperti Tempo, ProofHub menyediakan fitur-fitur ini secara bawaan. Komunikasi di Jira terbatas pada komentar pada tiket, yang membuat diskusi menjadi rumit, sedangkan fitur obrolan dalam aplikasi dan 'Pengumuman' ProofHub membantu menjaga para pemangku kepentingan tetap terinformasi dan terlibat.

Saya menggunakan pengumuman untuk membuat saluran yang ditargetkan seperti ‘Pembaruan Pengembangan’ dan menjadwalkan pengingat otomatis untuk rapat atau tenggat waktu. Kemampuan anggota tim untuk memberikan komentar memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih baik.

Namun, ProofHub tidak sempurna—beberapa fitur terasa dasar dibandingkan dengan alat khusus, dan antarmuka dapat menjadi berantakan dengan pengumuman yang sering.

Secara keseluruhan, untuk tim yang membutuhkan kolaborasi erat pada proyek seperti pemasaran atau acara, ProofHub adalah alternatif Jira yang layak, namun dengan beberapa kompromi dalam hal kemudahan penggunaan.

Fitur ProofHub

Buat beberapa versi dari dokumen yang sama, bagikan setiap versi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan eksternal, dan simpan semua riwayat versi secara aman di platform untuk referensi di masa depan.

Lihat dan ubah tugas yang sudah ada atau tambahkan tugas baru dengan tampilan Tabel yang memberikan pengalaman seperti spreadsheet.

Lacak semua tindakan pengguna dengan log aktivitas ProofHub; lihat apa yang terjadi di akun-akun berbeda secara real-time.

Batasan ProofHub

ProofHub tidak secara otomatis menghasilkan faktur untuk waktu yang tercatat, melainkan mengandalkan integrasi dengan platform eksternal seperti Freshbooks dan Quickbooks untuk fungsi ini.

Grafik Gantt sulit untuk disetel dan digunakan secara efektif, yang mengakibatkan waktu yang lebih lama untuk mencoba membuatnya berfungsi sesuai kebutuhan.

Inilah yang dikatakan ulasan G2 tentang ProofHub:

ProofHub menyelesaikan masalah paling kritis bagi kami – keamanan informasi. Alat ini memungkinkan kami untuk melibatkan semua klien kami dalam proyek, namun dengan akses yang terkontrol. Dengan bantuan peran kustom, kami dapat mengelola tingkat akses setiap pengguna. Dengan cara ini, kami dapat memberikan klien tingkat visibilitas yang tepat dan membatasi akses ke informasi yang tidak relevan dengan proyek dan kepentingan mereka.

ProofHub menyelesaikan masalah paling kritis bagi kami – keamanan informasi. Alat ini memungkinkan kami untuk melibatkan semua klien kami dalam proyek, namun dengan akses yang terkontrol. Dengan bantuan peran kustom, kami dapat mengelola tingkat akses setiap pengguna. Dengan cara ini, kami dapat memberikan klien tingkat visibilitas yang tepat dan membatasi akses ke informasi yang tidak relevan dengan proyek dan kepentingan mereka.

Harga ProofHub

Esensial: $50 per bulan

Kontrol Penuh: $99 per bulan (Cocok untuk $99 per bulan (Cocok untuk manajemen kerja jarak jauh dengan kebutuhan khusus untuk peran akses kustom)

Kedua paket tersebut menawarkan harga tetap dan tidak ada biaya per pengguna.

10. Assembla – Terbaik untuk integrasi kontrol versi

via Assembla

Selanjutnya dalam daftar adalah Assembla, platform berbasis cloud yang menggabungkan manajemen proyek dengan manajemen kode sumber (SCM) untuk tim pengembangan perangkat lunak.

Alat ini menawarkan pelacakan tugas, pengelolaan masalah, dan sistem tiket terpusat dengan papan proyek visual yang diperbarui secara otomatis. Alat ini terasa sangat cocok untuk tim pengembang yang fokus pada kolaborasi kode yang efisien dan pengendalian versi.

Berbeda dengan Jira yang memerlukan plugin untuk mengintegrasikan Git, SVN, atau Perforce, Assembla sudah mendukung ketiga sistem tersebut secara native, sehingga menghemat waktu dan biaya tambahan.

Proyek-proyek diorganisir ke dalam ruang kerja—area kerja khusus dengan alat dan anggota yang terpisah—yang membantu tim saya mengelola beberapa proyek tanpa kebingungan.

Pelacakan tugas, bug, dan masalah sangat mudah, dengan alur kerja kustom untuk mengelola, memprioritaskan, dan memantau kemajuan.

Alat ini juga menawarkan berbagai tampilan seperti Gantt, Scrum, Waterfall, dan papan Kanban, memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola tiket.

Namun, antarmuka Assembla terasa ketinggalan zaman dan kurang intuitif dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru, dan beberapa fiturnya kurang mendalam.

Secara keseluruhan, Jira cocok jika manajemen kode adalah prioritas Anda, tetapi mungkin bukan pilihan terbaik jika Anda menginginkan pengalaman manajemen proyek modern dan all-in-one.

Fitur terbaik Assembla

Visualisasikan proyek dan ketergantungan anggota tim Anda dengan metodologi Agile umum seperti Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban, dan kerangka kerja SAFe

Gunakan fitur wiki dan dokumentasi bawaan untuk membuat dan memelihara dokumentasi proyek, basis pengetahuan, dan panduan pengguna.

Tetapkan tanggal penting untuk sekelompok tugas utama pada berbagai fase pelaksanaan proyek melalui Milestones.

Batasan Assembla

Kurang dukungan untuk pencarian dokumen, alat baris perintah, dan pemrograman untuk pipeline CI/CD.

Platform ini tidak menyediakan opsi yang cukup untuk mengatur tampilan dengan cepat, sehingga menghasilkan antarmuka yang berantakan baik bagi pengguna individu maupun tim.

Belum ada bantuan AI

Assembla memungkinkan tim kami untuk mengorganisir dan melaksanakan tugas dengan visibilitas penuh atas apa yang dilakukan oleh setiap anggota tim. Kolaborasi memang menjadi fitur utamanya. Kami telah mencoba solusi lain, tetapi fitur-fiturnya benar-benar menonjol.

Assembla memungkinkan tim kami untuk mengorganisir dan melaksanakan tugas dengan visibilitas penuh atas apa yang dilakukan oleh setiap anggota tim. Kolaborasi memang menjadi fitur utamanya. Kami telah mencoba solusi lain, tetapi fitur-fiturnya benar-benar menonjol.

Harga Assembla

Assembla Cloud: $21 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan (Cocok untuk tim yang membutuhkan sistem kontrol versi berbasis cloud tanpa deployment kustom)

Assembla Enterprise: Harga kustom (Cocok untuk organisasi besar dengan kebutuhan keamanan, kepatuhan, atau integrasi khusus)

11. Pivotal Tracker – Terbaik untuk pengembangan perangkat lunak agile dan kolaborasi real-time

melalui Pivotal Tracker

Pivotal Tracker adalah alat manajemen proyek agile yang patut dipertimbangkan di antara alternatif Jira untuk tim pengembangan perangkat lunak.

Alat ini menawarkan daftar backlog, pelacakan hotfix, perhitungan kecepatan otomatis, dan prediksi penyelesaian proyek—fitur yang tidak ditangani secara native oleh Jira. Antarmukanya berfokus pada 'stories' yang bergerak melalui tahap-tahap pengembangan.

Saya menemukan bahwa pelacak terarahnya membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola untuk perencanaan iterasi, yang cocok untuk tim yang secara ketat mengikuti metodologi Agile.

Pengaturan proyek melibatkan pembuatan cerita pengguna yang detail dengan kriteria penerimaan. Antarmuka seret dan lepas memudahkan untuk mengubah prioritas, dan cerita dapat secara otomatis dikelompokkan ke dalam iterasi berdasarkan kecepatan dan perkiraan.

Namun, alat ini terasa kaku dan sangat berfokus pada pengikut Agile murni, yang mungkin membuat frustrasi tim yang membutuhkan fleksibilitas lebih atau pandangan proyek yang lebih luas.

Jika Anda adalah tim produk yang berkomitmen pada perbaikan berulang, Pivotal Tracker menawarkan kontrol yang solid atas pengembangan—tetapi bisa terasa terbatas di luar lingkup tersebut.

Fitur terbaik Pivotal Tracker

Temukan apa yang Anda butuhkan dengan pencarian Boolean, yang dapat menangani kueri kompleks yang melibatkan beberapa kondisi.

Seret dan lepas mock-up, slide, dan file lain dari komputer Anda, atau lampirkan dari Google Drive untuk berbagi dengan mudah.

Lihat secara detail kesehatan proyek melalui iterasi, epik, rilis, dan lainnya, dengan laporan yang dirancang untuk membagikan wawasan hingga tingkat detail yang paling mendalam.

Batasan Pivotal Tracker

Pivotal Tracker tidak ideal untuk manajemen gaya Kanban karena kurangnya dukungan bawaan untuk menampilkan tiket sebagai swimlanes, sehingga tim harus menggunakan solusi alternatif seperti label dan tampilan kustom.

Dalam skenario dengan beban kerja sprint yang besar, daftar tiket secara vertikal dapat menjadi terlalu panjang, sehingga sulit untuk dikelola dan dilihat.

Belum ada integrasi AI, yang menurut saya sangat mengecewakan.

Sebagai Product Owner, ada beberapa aspek hebat dari Pivotal Tracker: tampilan, kemudahan membuat tiket, dan penggunaan label. Untuk tampilan, saya dapat mengatur kolom-kolom untuk melihat status sprint saat ini dengan sekilas, mengelola prioritas di backlog, dan menambahkan tiket ke icebox. Saya juga dapat menyaring berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepada masing-masing pengembang, yang berguna selama perencanaan sprint.

Sebagai Product Owner, ada beberapa aspek hebat dari Pivotal Tracker: tampilan, kemudahan membuat tiket, dan penggunaan label. Untuk tampilan, saya dapat mengatur kolom-kolom untuk melihat status sprint saat ini dengan sekilas, mengelola prioritas di backlog, dan menambahkan tiket ke icebox. Saya juga dapat menyaring berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepada masing-masing pengembang, yang berguna selama perencanaan sprint.

Harga Pivotal Tracker

Gratis: $0 (Idealnya untuk proyek dengan hingga lima pengguna dan kolaborator)

Enterprise: Harga disesuaikan

12. Bugzilla – Terbaik untuk mengelola pembangunan perangkat lunak

melalui Bugzilla

Bugzilla, dari Mozilla, adalah alat pelacakan bug sumber terbuka yang dilengkapi dengan fitur-fitur manajemen proyek agile, menjadikannya alternatif yang layak untuk Jira.

Berbeda dengan fokus Jira yang luas dalam manajemen proyek, Bugzilla lebih berfokus pada pelacakan bug dengan fitur pencarian canggih, bidang yang dapat disesuaikan, dan pemberitahuan email.

Saya menemukan fitur pelaporan bug yang detail sangat berguna—langkah-langkah untuk mereproduksi, detail lingkungan, tangkapan layar—tetapi antarmukanya terasa ketinggalan zaman dan kurang intuitif dibandingkan dengan alat modern.

Menyusun prioritas dan mengkategorikan bug berdasarkan tingkat keparahan berjalan dengan baik, dan melacak kemajuan sangat mudah.

Jika saya memimpin tim perangkat lunak, saya akan mempertimbangkan Bugzilla untuk menghindari bug yang tidak terselesaikan, tetapi fokusnya yang sempit dan antarmuka pengguna yang kaku mungkin menghambat upaya manajemen proyek yang lebih luas.

Fitur terbaik Bugzilla

Lihat tampilan berwarna dari setiap patch yang terkait dengan bug menggunakan Patch Viewer; integrasikan dengan Bonsai, CVS, dan LXR untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut.

Tetap terinformasi tentang pembaruan tim Anda dari Bugzilla dengan fitur ‘Watch’.

Simpan semua pencarian Anda di bagian bawah setiap halaman untuk digunakan di masa mendatang.

Atur laporan bug yang dikirim via email sesuai frekuensi yang Anda inginkan.

Batasan Bugzilla

Pengalaman pengguna tidak intuitif, sehingga menyulitkan navigasi dan pengelolaan tiket.

Meskipun gambar dapat diunggah dengan mudah, platform ini tidak mendukung pengunggahan video, yang membatasi jenis media yang dapat dibagikan dan didokumentasikan.

Saya harap mereka akan menambahkan fitur AI suatu hari nanti.

Inilah yang dikatakan seorang Redditor tentang Bugzilla dan laporan bug-nya:

Satu hal yang menurut saya Jira lakukan dengan baik adalah cara mengindeks laporan bug yang sudah ada, sehingga memungkinkan pencarian yang cepat dan relevan. Baru saja tadi saya hendak membuat laporan bug, dan meskipun kata kunci pencarian saya tidak persis sama dengan laporan bug yang sudah ada, saya tetap bisa menemukan duplikat yang persis.

Satu hal yang menurut saya Jira lakukan dengan baik adalah cara mengindeks laporan bug yang sudah ada, sehingga memungkinkan pencarian yang cepat dan relevan. Baru saja tadi saya hendak membuat laporan bug, dan meskipun kata kunci pencarian saya tidak persis sama dengan laporan bug yang sudah ada, saya tetap bisa menemukan duplikat yang persis.

Harga Bugzilla

Alat ini gratis.

13. Hygger – Terbaik untuk memprioritaskan dan mengelola proyek

via Hygger

Hygger adalah alat manajemen proyek agile dengan papan Kanban dan diagram Gantt, yang diposisikan sebagai alternatif Jira yang lebih sederhana.

Berbeda dengan kustomisasi yang rumit di Jira, Hygger menawarkan fitur-fitur esensial tanpa banyak kerumitan—tetapi terkadang terasa terlalu sederhana untuk alur kerja yang kompleks.

Dalam peluncuran yang penuh tekanan, saya menggunakan Eisenhower Box dari Hygger untuk memprioritaskan tugas, yang membantu memisahkan pekerjaan mendesak dari yang kurang penting. Meskipun memberikan sedikit kejelasan, ini tetap proses manual yang tidak sepenuhnya menghilangkan stres.

Hygger mendukung perencanaan sprint dengan poin cerita, grafik burndown, dan metrik kecepatan, tetapi fitur-fitur ini kurang mendalam dibandingkan dengan alat yang lebih matang.

Integrasi dengan Slack dan Google Drive memudahkan komunikasi, namun secara keseluruhan, Hygger terasa lebih cocok untuk proyek atau tim kecil yang tidak memerlukan fitur canggih.

Fitur terbaik Hygger

Gunakan swimlanes untuk menyoroti tugas-tugas paling kritis di papan dan segera mengatasi hambatan.

Dapatkan laporan detail tentang biaya proyek, kinerja tim, dan kemajuan keseluruhan.

Tetap terhubung secara terus-menerus dengan anggota tim Anda melalui komentar dua arah, notifikasi push, dan berbagi dokumen.

Batasan Hygger

Platform ini tidak memiliki opsi untuk menambahkan area teks kustom dalam tugas; penambahan bidang seperti hipotesis, kriteria penerimaan, solusi, dan pertimbangan akan sangat berguna untuk berbagai kasus penggunaan.

Aplikasi seluler tidak mendukung papan sprint, yang mungkin penting untuk jenis tim tertentu.

Kami adalah tim kecil yang terdiri dari pengembang perangkat lunak dan pemilik produk. Produk besar seperti JIRA terlalu rumit dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kami. Setelah beralih ke Hygger – semuanya menjadi sederhana. Hygger adalah produk sederhana untuk alur kerja yang sederhana. Intuitif dan efektif.

Kami adalah tim kecil yang terdiri dari pengembang perangkat lunak dan pemilik produk. Produk besar seperti JIRA terlalu rumit dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kami. Setelah beralih ke Hygger – semuanya menjadi sederhana. Hygger adalah produk sederhana untuk alur kerja yang sederhana. Intuitif dan efektif.

Harga Hygger

Gratis

Standar: $9 per bulan per pengguna

Enterprise: $18 per bulan per pengguna (Idealnya untuk tim besar yang membutuhkan fitur manajemen proyek tingkat lanjut)

14. Backlog by Nulab – Terbaik untuk pelacakan masalah

via Nulab

Backlog adalah alat manajemen proyek all-in-one yang menggabungkan pelacakan bug, manajemen tugas, dan kontrol versi. Meskipun tujuannya untuk menggantikan Jira, saya menemukan bahwa Backlog lebih cocok untuk tim yang tidak memerlukan pengaturan yang terlalu kompleks.

Repositori Git dan Subversion bawaan memudahkan pelacakan perubahan kode bersamaan dengan tugas. Saya menyukai kemampuan untuk merujuk tugas dalam pesan commit, yang mengurangi kebutuhan untuk melakukan check-in secara terus-menerus. Melaporkan masalah melalui email juga mempercepat proses—tetapi pada skala besar, sistem dapat menjadi sedikit berantakan tanpa konvensi yang ketat.

Kami menggunakan templat yang dapat disesuaikan untuk pembuatan masalah, yang membantu menghindari penulisan SOP yang panjang. Kontrol akses Backlog sangat solid, terutama untuk tim yang mengelola IP sensitif.

Alat ini juga memiliki fitur yang tidak dimiliki Jira: wiki bawaan dengan dukungan Markdown. Berguna untuk dokumentasi ringan, tetapi masih terasa terbatas dibandingkan dengan alat manajemen pengetahuan yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, Backlog menawarkan transparansi yang memadai untuk tim perangkat lunak, tetapi bukan pilihan terbaik jika proyek Anda membutuhkan kustomisasi mendalam atau alur kerja yang kompleks.

Fitur terbaik Backlog

Rencanakan dan jadwalkan tugas, identifikasi potensi hambatan, dan lacak kemajuan seiring waktu dengan diagram Gantt.

Ubah email menjadi tugas atau masalah yang dapat ditindaklanjuti di Backlog tanpa perlu meninggalkan klien email Anda.

Buat dan konfigurasikan tahap alur kerja, transisi, dan status untuk menyesuaikan dengan proses dan metodologi unik tim Anda.

Batasan backlog

Pengaturan manajemen pengguna terlalu rumit

Fields dan templat kustom hanya dapat diatur di tingkat proyek, bukan untuk seluruh organisasi.

Notifikasi khusus, seperti peringatan untuk status tiket yang tidak berubah setelah periode tertentu, tidak dapat diatur.

Mereka tidak memiliki AI bahkan untuk hal-hal dasar seperti otomatisasi.

Produk ini bebas dari kerumitan dan fitur-fitur yang ditambahkan memiliki kasus penggunaan yang sederhana, sehingga memudahkan implementasi. Antarmuka pengguna yang baik untuk menghindari kerumitan sehari-hari dalam pelaporan bug/defek sebagai penguji.

Produk ini bebas dari kerumitan dan fitur-fitur yang ditambahkan memiliki kasus penggunaan yang sederhana, sehingga memudahkan implementasi. Antarmuka pengguna yang baik untuk menghindari kerumitan harian dalam pelaporan bug/defek sebagai penguji.

Harga Backlog

Gratis: $0 per bulan (hingga 10 pengguna) (Ideal untuk proyek kecil)

Starter: $35 per bulan (hingga 30 pengguna) (Cocok untuk tim yang sedang berkembang)

Standard: $100 per bulan (Pengguna tak terbatas) (Cocok untuk perusahaan menengah)

Premium: $175 per bulan (Pengguna dan proyek tak terbatas) (Sangat cocok untuk perusahaan besar)

15. Bitrix24 – Terbaik untuk komunikasi

melalui Bitrix24

Bitrix24 bukan hanya alat manajemen proyek—ini adalah platform all-in-one yang dilengkapi dengan CRM, manajemen tugas, pelacakan waktu, kehadiran, obrolan, panggilan video, dan bahkan pembuat situs web. Itulah mengapa Bitrix24 masuk dalam daftar alternatif Jira kami.

Ketika saya menggunakannya di berbagai departemen, fitur obrolan langsung terbukti berguna untuk pembaruan real-time dan umpan balik cepat selama pengembangan produk. Tugas dapat diperbarui secara instan—tetapi terlalu banyak fitur yang dikemas dalam satu tempat membuat antarmuka pengguna sering terasa berantakan dan membingungkan.

Intranet sosial, dengan profil, suka, dan komentar, menambahkan sentuhan manusiawi. Hal ini membantu tim kami tetap terinformasi dan meningkatkan semangat. Namun, untuk manajemen proyek murni, terkadang terasa terlalu banyak gangguan di sekitar pekerjaan sebenarnya.

Bitrix24 cocok jika Anda ingin mengintegrasikan berbagai alat. Namun, jika prioritas Anda adalah eksekusi proyek yang terstruktur dan terfokus, Bitrix24 mungkin bukan pilihan yang paling efisien atau intuitif.

Fitur terbaik Bitrix24

Buat empat peran tugas: orang yang menugaskan tugas, orang yang ditugaskan (penerima tugas), orang yang membantu penerima tugas (peserta), dan orang yang perlu mengetahui perkembangan (pengamat).

Ringkas setiap komentar di bawah setiap tugas untuk memahami apa yang dibahas dan statusnya saat ini menggunakan CoPilot, asisten AI dari Bitrix24.

Dengan mudah atur pertemuan online dari obrolan, tugas, acara kalender, atau bahkan prospek atau kesepakatan di Bitrix24 CRM.

Batasan Bitrix24

Artikel bantuan yang berguna dan dukungan pelanggan hanya tersedia pada paket berbayar tertentu, sehingga membatasi akses bagi pengguna yang menggunakan paket berlangganan tingkat bawah.

Sistem pesan ini terintegrasi dengan WhatsApp tetapi berfungsi lebih seperti aplikasi pusat panggilan; obrolan akan tertutup secara otomatis setelah periode tidak aktif, dan membuka kembali percakapan dengan orang yang sama tidak mungkin dilakukan.

Bitrix24 adalah alat otomatisasi bisnis yang lengkap. Kami menggunakannya dalam semua aktivitas harian kami. Fiturnya meliputi manajemen prospek, manajemen transaksi, manajemen tugas, proyek, scrum, sprint, otomatisasi, dan banyak lagi. Alat ini mudah diimplementasikan untuk semua departemen.

Bitrix24 adalah alat otomatisasi bisnis yang lengkap. Kami menggunakannya dalam semua aktivitas harian kami. Fiturnya meliputi manajemen prospek, manajemen transaksi, manajemen tugas, proyek, scrum, sprint, otomatisasi, dan banyak lagi. Alat ini mudah diimplementasikan untuk semua departemen.

Harga Bitrix24

Basic: $61 per organisasi per bulan (Idealnya untuk bisnis kecil)

Standard: $124 per organisasi per bulan (Cocok untuk bisnis menengah)

Profesional: $249 per organisasi per bulan (Idealnya untuk bisnis besar yang membutuhkan fitur manajemen proyek dan integrasi yang canggih)

Enterprise: $499 per organisasi per bulan (Ditujukan untuk perusahaan besar yang membutuhkan kustomisasi tingkat tinggi, keamanan, dan dukungan)

Pilihlah Alternatif Jira dengan Bijak

Setiap alternatif Jira di sini, dengan caranya masing-masing, dapat mengelola proyek Anda dengan efektif. Namun, kunci untuk memilih alat manajemen proyek agile yang tepat terletak pada pemahaman akan kebutuhan spesifik Anda, seperti:

Jenis visualisasi dan pelaporan apa yang Anda cari?

Jenis peran dan izin apa yang Anda inginkan untuk tim Anda?

Tim mana yang akan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek?

Seberapa luas integrasi yang Anda butuhkan dengan alat dan layanan lain?

Pertimbangan ini sangat penting karena berinvestasi dalam alat manajemen proyek merupakan komitmen besar bagi bisnis Anda.

Pilihan yang salah dapat mengganggu operasional Anda dan menimbulkan biaya tambahan. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk melakukan riset mendalam tentang alternatif Jira. Manfaatkan uji coba gratis atau jelajahi paket gratis untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.

Atau, Anda bisa melewati pencarian dan memilih ClickUp. Benar-benar serius.

ClickUp adalah aplikasi manajemen proyek pertama di dunia yang menggabungkan komunikasi dan manajemen pekerjaan, didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas tanpa batas. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang tepat untuk membantu Anda mengstandarkan dan mengembangkan praktik terbaik manajemen proyek sesuai kebutuhan Anda.

Untuk mulai merasakan manfaatnya segera, daftar gratis di ClickUp.