Comment les agences de marketing gagnent plus de 15 heures par semaine

Les agences de marketing jonglent souvent avec plusieurs outils pour mener à bien une seule campagne client. En effet, Okta a constaté que les entreprises de tous les secteurs déploient désormais en moyenne 101 applications, rendant la fragmentation pratiquement inévitable.

Ce guide présente sept changements concrets à apporter à vos flux de travail pour récupérer ces heures perdues au profit de votre agence. Nous vous montrerons également comment l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp — une plateforme unique et sécurisée où projets, documents, discussions et analyses cohabitent avec une IA intégrée en tant que couche d'intelligence — peut devenir votre atout majeur dans cet effort.

Pourquoi la plupart des agences de marketing perdent plus de 15 heures chaque semaine

Lorsqu'une seule prestation client nécessite de consulter votre outil de gestion de projet pour les tâches, Google Docs pour les briefs, Slack pour les commentaires et les e-mails pour les validations, les minutes s'accumulent rapidement.

Cette fragmentation des contextes signifie que les équipes perdent des heures à rechercher les informations dont elles ont besoin, à passer d’une application à l’autre et à répéter les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes. Chaque changement d’outil, chaque message Slack du type « Où est ce fichier ? » et chaque rapport de statut créé manuellement ajoute du temps que personne ne comptabilise.

Voici à quoi servent réellement ces 15 heures et plus : 👀

Changement de contexte entre les applications : Passer de votre outil de gestion de projet aux documents, puis à la discussion et enfin au suivi du temps perturbe constamment votre concentration

Duplication des mises à jour sur plusieurs plateformes : publier le même statut à trois endroits différents représente trois fois plus de travail pour une valeur ajoutée nulle

La course aux validations par e-mail : les fils de discussion se perdent et les versions prêtent à confusion

Recréer les rapports à partir de zéro : extraire des données de différents outils pour les intégrer dans une présentation PowerPoint chaque Monday matin signifie que vous perdez la moitié de votre journée

Recherche des versions finales : lorsque les fichiers sont dispersés entre Google Drive, Dropbox et les pièces jointes aux e-mails, personne n'est sûr d'avoir la bonne version

Cumulées, ces petites pertes de temps finissent par peser lourdement sur la productivité des agences de marketing, semaine après semaine. Une agence avec laquelle nous avons discuté a calculé que son équipe passait 45 minutes par personne et par jour simplement à naviguer entre les différentes plateformes.

🎥 Avant de poursuivre, voici une vidéo contenant des conseils concrets et faciles à mettre en œuvre pour augmenter la productivité de votre agence de marketing sans épuiser vos équipes !

Vous souhaitez disposer de ressources supplémentaires pour améliorer votre productivité, votre rentabilité et la gestion de votre charge de travail ? Utilisez les ressources de gestion de projet de ClickUp destinées aux équipes d'agences. Il propose le « Big Book » pour la gestion de projet en agence, plusieurs modèles d'agence, des webinaires et des guides pratiques.

Le problème lié à une pile d'outils fragmentée ne se résume pas à une simple perte de temps : c'est la façon dont cette fragmentation ralentit l'ensemble de votre agence.

Lorsque les informations relatives aux campagnes sont dispersées sur plusieurs plateformes, la prise de décision prend plus de temps. Les équipes hésitent car elles ne sont pas tout à fait sûres de disposer des données les plus récentes. Un directeur de la création examine une version, un chargé de compte se réfère à une autre, et lorsque le retour d'information parvient au client, les informations ne concordent pas tout à fait.

L'absence d'une source unique de vérité crée des frictions subtiles mais coûteuses. Les validations sont bloquées, les transferts de tâches deviennent chaotiques et de simples questions se transforment en longs échanges, simplement pour confirmer ce qui a déjà été fait.

Au fil du temps, cela a des répercussions qui vont au-delà de la simple exécution :

La communication avec les clients devient réactive plutôt que proactive

Les équipes passent plus de temps à valider le travail qu'à le faire avancer

La réflexion stratégique passe au second plan au profit de la coordination opérationnelle

Le véritable coût n'est pas financier, mais en termes de capacité. Chaque heure que votre équipe passe à gérer des outils est une heure qui n'est pas consacrée à la stratégie client ou au travail créatif.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, le tout avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Comment un seul environnement de travail remplace l'ensemble des outils technologiques d'une agence

Au lieu de jongler entre cinq outils, les agences rationalisent leur infrastructure technologique et regroupent tout dans un seul environnement de travail.

C'est là que l'approche de l'environnement de travail convergent prend tout son sens. Les tâches, les documents et les discussions étant liés entre eux, l'ouverture d'une tâche de campagne vous permet de consulter le brief, le fil de commentaires, la durée enregistrée et le statut de validation, le tout sans quitter l'écran.

✨ Témoignage client : se développer sans freiner l'activité À mesure que les équipes s'agrandissent, c'est la coordination, et non l'exécution, qui devient le goulot d'étranglement. C'est exactement ce à quoi a été confrontée l'agence de production vidéo path8 Productions. Son travail était réparti entre plusieurs outils tels que Smartsheet, Slack, Toggl et Dropbox Paper, ce qui obligeait les producteurs à passer du temps à synchroniser les mises à jour plutôt qu'à faire avancer les projets. Au lieu d'ajouter des processus ou du personnel, elles ont tout regroupé dans la suite ClickUp pour petites entreprises. ⚡ L'impact Six outils remplacés par un environnement de travail unifié

Réduction de 60 % du temps de préparation des réunions (de 30 à 60 minutes à environ 10 minutes)

Mise en œuvre complète en moins de 8 semaines avec l'assistance de ClickUp

Visibilité en temps réel sur les projets, la communication et le suivi du temps Tout étant regroupé au même endroit, le cycle incessant de « mise à jour de chaque outil » a disparu. La durée enregistrée pour chaque tâche est directement associée à la tâche, les discussions restent liées au travail et les agendas des réunions se construisent automatiquement à partir des données en temps réel. Écoutez Pat Henderson en parler 👇

Voici un bref aperçu de quelques-uns des avantages offerts par un environnement de travail unifié :

Dimension Pile fragmentée (plus de 5 outils) Environnement de travail consolidé Intégration des nouvelles recrues Suivez une formation sur chaque outil séparément Une seule plateforme à maîtriser Rapports hebdomadaires Exporter, copier, coller d'un outil à l'autre Extrayez des données en temps réel à partir d'une seule source de données Cycles de validation Dispersées entre les e-mails et le chat Tout regroupé au même endroit Recherche de fichiers Découvrez trois ou quatre applications Une recherche unifiée Source de vérité « Quel outil dispose de la dernière version ? » Un environnement de travail unique et lié

📖 À lire également : Brand Right Marketing : comment les automatisations et les modèles de tâches ClickUp ont amélioré notre flux de travail

7 changements de flux de travail qui font gagner plus de 15 heures aux agences de marketing

Ces 7 stratégies aideront votre agence à gagner plusieurs heures chaque semaine. Chacune d'entre elles correspond à une perte de temps réelle et à une méthode spécifique pour y remédier au sein d'un environnement de travail unifié.

Centralisez la gestion de projet pour tous les comptes clients

La plupart des agences gèrent chaque client différemment : outils, conventions de nommage et flux de travail distincts. Il est donc impossible d'avoir une vue d'ensemble de la charge de travail ou des échéances pour l'ensemble des comptes.

🚀 Organisez l'ensemble de votre agence selon une structure claire grâce aux espaces, dossiers et listes de ClickUp.

Centralisez les opérations de votre agence avec ClickUp

Les Espaces vous permettent d'organiser vos différents flux de travail par client, service ou projet. Les dossiers s'intègrent dans les Espaces pour les flux de travail complexes, tandis que les listes contiennent vos tâches concrètes.

Espace : Nom du client (par exemple, Acme Corp)

Dossier : Type de campagne (par exemple, Lancement de produit T3)

Liste : Catégorie de livrables (par exemple, contenu social, séquences d'e-mails)

Tâches : livrables individuels avec personnes assignées, dates d'échéance et statuts

💡 Conseil de pro : Suivez les métadonnées spécifiques aux clients, telles que le type de campagne et le statut des livrables, sans avoir à créer de systèmes distincts, grâce aux champs personnalisés de ClickUp. Vous pouvez ajouter des menus déroulants, des dates, des libellés et bien plus encore à n'importe quelle tâche afin de garantir la structure et les rapports sur les données.

Les chargés de clientèle passent des heures chaque semaine à compiler des mises à jour provenant de diverses sources pour envoyer des e-mails aux clients. Il s'agit là d'une charge administrative qui n'apporte rien de concret.

🎯 Éliminez les relances manuelles en définissant des règles d'automatisation des flux de travail d'agence avec ClickUp Automations.

Automatisez vos tâches quotidiennes grâce aux automatisations ClickUp

Vous définissez les déclencheurs, les conditions et les actions, par exemple : « lorsqu’une tâche passe à l’étape « Révision par le client », avertissez le responsable de compte et attribuez une date d’échéance ». Le système s’occupe du reste.

🌟 Rédigez automatiquement des résumés hebdomadaires du statut à partir de vos données de tâches réelles grâce à ClickUp Brain, l'IA intégrée qui dispose du contexte complet de votre travail dans ClickUp.

Mettez en avant les informations clés, les suivis, les mises à jour de projet et la progression depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Au lieu de rédiger une mise à jour à partir de zéro, ClickUp Brain rassemble les événements de la semaine (tâches achevées, éléments en cours de révision, échéances à venir) dans une mise à jour structurée. Il ne vous reste plus qu'à la relire et à l'envoyer.

🦸🏻‍♀️ Bonus Super Agent : l'agent du statut des projets de ClickUp rend tout cela encore plus simple. Donnez à l'agent l'accès à votre projet, et il génère un rapport d'état prêt à être présenté aux parties prenantes, qui couvre la progression par rapport aux jalons, les tâches achevées notables, les éléments à risque et les échéances à venir.

👀 Découvrez comment les Super Agents IA de ClickUp peuvent automatiser les tâches répétitives et fournir une assistance intelligente dans le cadre du travail quotidien de votre équipe :

Suivez le temps passé directement au sein des tâches et des projets

Lorsque le suivi du temps est géré dans un outil distinct, les entrées sont inexactes ou font totalement défaut. Cela nuit à la précision de la facturation et transforme l'analyse de rentabilité en une simple conjecture.

⏱️ Enregistrez votre temps de travail directement là où vous travaillez grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp intégrée à chaque tâche.

Suivez votre temps en toute simplicité avec ClickUp Suivi du temps

Vous pouvez démarrer un chronomètre ou ajouter manuellement des entrées à partir des tâches, de la vue Liste de ClickUp, de la vue Tableau de ClickUp ou même du menu d'actions rapides. Chaque entrée peut être marquée comme facturable ou non facturable et inclure des descriptions ou des étiquettes. Vous pouvez suivre :

Heures facturables par client

Heures internes (non facturables) par projet

Temps estimé vs temps réel par livrable

Distribution du temps par type de livrable

👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité des opérations de votre agence.

Remplacez les rapports manuels par des tableaux de bord en temps réel

Vous créez des rapports de performance hebdomadaires en récupérant des données dans plusieurs outils pour les coller dans des diapositives ? Ce rapport est déjà obsolète avant même que vous ayez fini de le rédiger.

📊 Visualisez d'un seul coup d'œil la distribution de la charge de travail, l'avancement des tâches, le suivi du temps et les éléments en retard grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour suivre la productivité de votre équipe

Les tableaux de bord transforment les données de votre environnement de travail en widgets visuels, sans qu'il soit nécessaire de les exporter.

Rapport type d'agence Widget de tableau de bord ClickUp très utile Résumé de la charge de travail de l'équipe Charge de travail par responsable assigné Progression de la campagne Tâches par statut Heures de facturation aux clients Suivi du temps pour les clients Livrables en retard Liste des tâches en retard

Ajoutez des cartes IA à votre tableau de bord pour accéder à des informations toujours à jour et alimentées par l'IA. Par exemple, vous pouvez ajouter :

StandUp par l'IA : résumez votre activité récente sur une période sélectionnée

Réunion d'équipe IA : résumez les activités récentes de personnes et d'équipes sélectionnées sur une période donnée

Résumé exécutif généré par l'IA : générez un résumé exécutif à jour, présentant la santé et le statut de votre service, de votre équipe ou de vos projets

Mise à jour du projet IA : créez un aperçu de l'état d'avancement et de la progression de votre projet

Vous pouvez même programmer l'envoi automatique de rapports depuis le tableau de bord aux parties prenantes.

Hawke Media, une agence de marketing numérique en pleine croissance, a choisi ClickUp comme plateforme pour améliorer sa productivité et sa visibilité. Elle a constaté une baisse de 70 % des retards dans les projets dès la première année de mise en œuvre. Bon nombre de nos cadres supérieurs ont beaucoup de choses à gérer et ne souhaitent pas nécessairement se connecter à ClickUp. Mais nous pouvons leur envoyer des liens en lecture seule afin qu’ils puissent, tout comme toute autre personne qui en a besoin, consulter un calendrier de contenu ou un tableau de bord de sprint pour comprendre rapidement sur quoi nous travaillons. Bon nombre de nos cadres supérieurs ont beaucoup de choses à gérer et ne souhaitent pas nécessairement se connecter à ClickUp. Mais nous pouvons leur envoyer des liens en lecture seule afin qu’ils puissent, tout comme toute autre personne qui en a besoin, consulter un calendrier de contenu ou un tableau de bord de sprint pour comprendre rapidement sur quoi nous travaillons.

📚 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion d'agence

Rationalisez les validations créatives dans un seul fil de discussion

Des flux de travail de validation dispersés entre les e-mails, Slack et les outils de révision entraînent des révisions manquées et des lancements retardés. Personne ne sait quelle version est à jour, ni où en est une validation particulière.

🏆 Associez tous les commentaires au livrable grâce aux tâches ClickUp.

Assurez la cohésion de votre équipe en adaptant la communication au contexte du travail dans les tâches ClickUp

Toutes les parties prenantes voient le même fil de discussion, la même version et le même statut de validation.

Assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde concernant les commentaires créatifs grâce aux fonctionnalités de Révision de ClickUp

💡 Conseil de pro : collaborez facilement avec vos clients en invitant des invités dans votre environnement de travail. Partagez n'importe quel fichier ou tableau de bord, invitez-les à ajouter des commentaires aux maquettes et définissez des permissions pour contrôler qui voit quoi.

Effectuez des recherches parmi les tâches, les documents et les messages grâce à l'IA

📮ClickUp Insight : Plus de 50 % des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seuls 27 % déclarent que c'est facile, les autres rencontrent des difficultés plus ou moins importantes, 23 % trouvant cela très difficile. Lorsque les informations sont dispersées entre les e-mails, les chats et les différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches traçables, associer des chats à des tâches, obtenir des réponses grâce à l'IA, et bien plus encore, le tout au sein d'un seul environnement de travail. 💫 Résultats concrets : Les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

🔍 Ne perdez plus votre temps à fouiller dans quatre applications pour trouver une seule réponse : utilisez la recherche optimisée par l'IA de ClickUp.

Cela fonctionne pour les tâches, les documents, les commentaires et le chat : il vous suffit de saisir une question en langage naturel pour obtenir une réponse issue des données réelles de votre environnement de travail.

Trouvez rapidement des réponses pertinentes depuis votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Comme ClickUp Brain s'intègre dans un environnement de travail convergent, il dispose déjà d'une vue d'ensemble de toutes les informations. ✨

Vous pouvez y accéder depuis la barre de commande IA, où que vous soyez dans ClickUp. Vous pouvez également taper simplement @brain dans les commentaires d'une tâche ou dans le chat, comme si vous mentionniez une autre personne. 💡 Conseil de pro : Transformez le temps gagné en informations exploitables grâce à ClickUp Brain MAX. Grâce à cet assistant de bureau intelligent, vous pouvez aller au-delà de la simple génération de mises à jour et analyser réellement vos flux de travail en temps réel. Posez des questions telles que : Comme Brain MAX dispose d'une vue d'ensemble complète de vos tâches, du suivi du temps et des tableaux de bord, il ne se contente pas d'afficher des données : il établit des connexions et met en évidence des tendances que vous auriez autrement manquées. Le résultat ? Vous ne gagnez pas seulement plus de 15 heures par semaine, vous prenez également des décisions plus éclairées quant à la manière dont votre équipe doit désormais consacrer son temps.

Vous pouvez y accéder depuis la barre de commande IA, où que vous soyez dans ClickUp. Vous pouvez également taper simplement @brain dans les commentaires d'une tâche ou dans le chat, comme si vous mentionniez une autre personne.

💡 Conseil de pro : Transformez le temps gagné en informations exploitables grâce à ClickUp Brain MAX. Grâce à cet assistant de bureau intelligent, vous pouvez aller au-delà de la simple génération de mises à jour et analyser réellement vos flux de travail en temps réel. Posez des questions telles que : « Quels sont les clients dont les cycles de validation sont les plus longs ? »

« Où perdons-nous le plus d'heures non facturables ? »

« Quels sont les projets susceptibles d'accuser un retard cette semaine ? » Comme Brain MAX dispose d'une vue d'ensemble complète de vos tâches, de votre suivi du temps et de vos tableaux de bord, il ne se contente pas d'afficher des données : il établit des connexions et met en évidence des tendances que vous auriez autrement manquées. Le résultat ? Vous ne gagnez pas seulement plus de 15 heures par semaine, vous prenez également des décisions plus éclairées quant à la manière dont votre équipe devrait consacrer son temps.

Créez des modèles pour les projets récurrents et l'intégration des clients

Les agences gèrent sans cesse les mêmes types de projets, mais reconstruisent à chaque fois la structure des tâches à partir de zéro. Cela représente des heures perdues à réinventer une roue que vous avez déjà construite.

💪🏻 Enregistrez des structures de projet complètes — y compris les tâches, les sous-tâches, les dépendances, les champs personnalisés et les automatisations — et déployez-les en un clic grâce aux modèles de ClickUp.

Vous pouvez parcourir le Centre de modèles ClickUp pour trouver des options prédéfinies ou enregistrer vos propres modèles à partir de n'importe quel espace, dossier ou liste. Voici quelques exemples de processus et de ressources pour lesquels vous pouvez créer des modèles :

Liste de contrôle pour l'intégration des clients

Flux de travail de lancement de campagne

Calendrier mensuel de production de contenu

Cycle de reporting trimestriel

📖 À lire également : Comment développer une agence de marketing numérique : un guide étape par étape

Comment mesurer le temps gagné par votre agence

Une fois vos flux de travail regroupés dans un seul environnement de travail, la question suivante est simple : Cela nous fait-il réellement gagner du temps ?

L'erreur que commettent la plupart des agences ici est le suivi d'indicateurs de vanité plutôt que d'indicateurs opérationnels. Vous n'avez pas besoin de plus de tableaux de bord, mais d'un petit ensemble d'indicateurs avancés qui montrent clairement si le travail avance plus vite et avec moins d'efforts.

Voici les indicateurs qui illustrent concrètement ces résultats :

Durée moyenne d'exécution d'une tâche : temps nécessaire pour qu'une tâche passe de « en cours » à « terminée ». Une baisse de ce chiffre signifie que vos flux de travail sont plus fluides et que votre équipe passe moins de temps bloquée ou en attente.

Temps consacré aux rapports : heures passées à compiler les mises à jour hebdomadaires ou mensuelles. Ce temps devrait diminuer considérablement une fois que les rapports s'appuieront sur des données en temps réel plutôt que sur des exportations manuelles.

Nombre d'outils utilisés par flux de travail : Combien de plateformes une seule campagne ou un seul livrable implique. Moins d'outils = moins de changements de contexte et un rendement accru

Durée du cycle de validation : le temps écoulé entre la première ébauche et la validation finale. Des cycles plus courts indiquent des boucles de rétroaction plus claires et une meilleure collaboration

Heures comptabilisées comme tâches administratives non facturables : temps consacré à la coordination interne, aux mises à jour de statut et à la gestion des outils. Il s'agit là d'une perte de temps cachée : la réduire améliore directement le taux d'utilisation et la rentabilité.

L'avantage d'utiliser ClickUp dans ce cas est évident : toutes ces données se trouvent déjà dans votre environnement de travail.

💡 Conseil de pro : grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez suivre la durée du cycle, le débit, le respect des délais de livraison et les tendances d'utilisation sans avoir à assembler plusieurs rapports. Une approche pratique : n'essayez pas de tout mesurer d'un seul coup. Choisissez deux ou trois indicateurs, établissez une base de référence pour une semaine, puis comparez à nouveau après 30 jours. Cet écart correspond à votre véritable « gain de temps ».

Comment commencer à consolider le flux de travail de votre agence

Le moyen le plus rapide d'obtenir des résultats est de commencer modestement, de démontrer la valeur ajoutée, puis de se développer à partir de là.

Évaluez vos outils et flux de travail actuels : identifiez les différents aspects de votre travail quotidien : gestion de projet, documents, communication, rapports. Recherchez les chevauchements et les frictions, pas la perfection.

Identifiez votre flux de travail le plus problématique : choisissez un processus qui vous pose systématiquement des difficultés (intégration des clients, rapports hebdomadaires, validations créatives). Commencez par là où la perte de temps est la plus évidente

Créez un espace ClickUp dédié : recréez ce flux de travail dans ClickUp à l'aide d'espaces, de dossiers, de listes et de tâches afin que tout soit regroupé dans un environnement structuré

Créez un modèle pour ce processus : transformez ce flux de travail en un modèle réutilisable comprenant des tâches, des dépendances, des champs personnalisés et des automatisations, afin que votre équipe n'ait plus jamais à le recréer.

Passez au flux de travail suivant : une fois que le premier cas d'utilisation fonctionne sans heurts, répétez le processus pour le suivant : exécution de campagne, production de contenu ou rapports

💡 Conseil de pro : pour les équipes qui ne peuvent pas tout changer d'un seul coup, effectuez la connexion de vos outils existants à ClickUp Integrations pendant la transition afin de ne pas perdre de données. Obtenez l'adhésion de votre équipe en lui montrant que les frictions quotidiennes (suivi du statut, recherche de fichiers, refonte des rapports) disparaissent immédiatement.

Cessez de gérer le travail. Faites-le avancer, avec ClickUp

Le temps que les agences perdent chaque semaine est la somme de dizaines de petites inefficacités réparties sur un trop grand nombre d'outils. Chaque outil supplémentaire, chaque mise à jour en double, chaque validation noyée dans les e-mails : tout cela ajoute des frictions. Et ces frictions s'accumulent. Elles ralentissent l'exécution, grignotent les heures facturables et détournent votre équipe du travail stratégique et créatif pour lequel les clients paient réellement.

Le regroupement de votre travail dans un environnement de travail unique doté d'une IA intégrée élimine la cause profonde du problème.

Ces plus de 15 heures ne sont pas seulement du temps : elles font la différence entre une agence qui passe son temps à courir après le temps et une agence qui a le temps de réfléchir. Regroupez vos outils, et vous découvrirez ce que votre équipe peut faire lorsqu’elle n’est pas en train de se battre avec ses outils.

Commencez gratuitement avec ClickUp et découvrez à quoi sert réellement le temps de votre équipe. 🙌

Foire aux questions

Parmi les tâches chronophages courantes, on peut citer le passage d'un outil à l'autre, la création manuelle de rapports, la recherche d'approbations par e-mail et chat, la duplication des mises à jour et la recherche de fichiers dans des systèmes déconnectés.

Les agences de marketing gagnent du temps en regroupant leurs outils, en effectuant l'automatisation des tâches répétitives telles que les rapports et les validations, et en centralisant la communication et la gestion de projet au sein d'un seul environnement de travail. Cela réduit les changements de contexte et élimine les doublons.

Un environnement de travail unifié rassemble les tâches, les documents, la communication et les rapports en un seul endroit. Cela crée une source unique d'informations fiables, accélère la prise de décision et réduit le temps consacré à la coordination du travail.

Oui. En effet, ce sont les petites agences qui en tirent le plus grand bénéfice, car l'automatisation réduit la charge de travail manuelle, améliore la cohérence et permet aux équipes réduites de se développer sans augmenter leurs effectifs.

Les indicateurs clés comprennent la durée du cycle pour achever les tâches, le délai de traitement des validations, le temps consacré aux rapports, les heures non facturables et le taux d'utilisation global de l'équipe.