Exemples d'indicateurs opérationnels et comment les suivre

Lorsque vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en nombres, vous en savez quelque chose ; mais lorsque vous ne pouvez pas le mesurer, lorsque vous ne pouvez pas l'exprimer en nombres, votre connaissance est maigre et insatisfaisante.

physicien du 19e siècle, Lord Kelvin En d'autres termes, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. C'est pourquoi nous nous fixons des objectifs et des indicateurs opérationnels pour nous-mêmes, nos équipes et notre entreprise.

Cependant, mesurez-vous les bons aspects de votre entreprise ? Les suivez-vous dans les bons échéanciers ? Faites-vous les observations dont vous avez besoin pour apporter des améliorations ? Voici une introduction à la mise en place d'indicateurs opérationnels corrects.

Qu'est-ce que les indicateurs opérationnels ?

Les indicateurs opérationnels sont des repères que les entreprises utilisent pour évaluer l'efficience et l'efficacité de leurs activités quotidiennes.

Par exemple, si vous êtes une entreprise de service à la clientèle dont les activités consistent à recevoir et à résoudre des plaintes, l'efficacité de vos opérations sera mesurée par les temps de réponse moyens, le pourcentage de résolutions immédiates, etc.

En quoi les indicateurs opérationnels diffèrent-ils des ICP stratégiques ?

Les indicateurs clés de performance (ICP) stratégiques sont des indicateurs de haut niveau basés sur les résultats et associés à la réussite de l'entreprise sur le long terme. Les indicateurs opérationnels se concentrent sur les détails des opérations quotidiennes.

Voici quelques-unes des autres différences clés entre les indicateurs de performance clés stratégiques et les indicateurs opérationnels :

Les indicateurs clés de performance (ICP) stratégiques Les indicateurs opérationnels ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ Ils mesurent la performance de l'entreprise à long terme. Ils mesurent l'efficacité des opérations quotidiennes Les indicateurs de performance stratégiques sont liés aux objectifs généraux de l'entreprise et au fonctionnement normal de chaque service La mesure de l'efficacité et de la productivité de l'entreprise est un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise, qui comprend des mesures qualitatives et quantitatives et est façonnée par des points de données quantitatives spécifiques concernant l'efficacité et la productivité Les indicateurs de performance sont personnalisés en fonction de la vision, de la stratégie et des capacités de l'entreprise Les données sont suivies à long terme, par exemple sur un trimestre ou une année. Elles sont suivies en temps réel ou à court terme, par exemple tous les jours, toutes les semaines ou par sprint

Différences entre les ICP stratégiques et les indicateurs opérationnels

Pourquoi suivre les indicateurs opérationnels ?

La plupart des organisations commencent avec des objectifs de haut niveau autour des revenus, de l'acquisition de talents, etc. Cependant, lorsque l'entreprise prend de l'ampleur et que les opérations se développent, elles perdent le fil de toutes les pièces mobiles. C'est précisément ce problème que les indicateurs opérationnels permettent de résoudre. Elles permettent ce qui suit .

Décision fondée sur des données

De bons indicateurs opérationnels permettent de prendre des décisions clés. Par exemple, si votre taux de satisfaction de la clientèle (CSAT) est faible, vous pouvez vous pencher sur des indicateurs opérationnels tels que le temps d'attente.

Si le temps d'attente est trop long, vous pourriez embaucher des ressources supplémentaires, automatiser certains processus ou investir dans un service client en libre-service.

Alignement stratégique

Les indicateurs opérationnels permettent de s'assurer que les opérations quotidiennes s'alignent bien sur les objectifs plus larges de l'entreprise. Elles permettent également de mieux suivre la progression.

**Par exemple, si la stratégie de votre entreprise est la fidélisation de la clientèle, vous investirez dans le renforcement des activités de vos équipes chargées de la réussite des clients.

Détection précoce des problèmes

Un suivi cohérent vous aide à identifier rapidement les problèmes potentiels ou les tendances négatives. Cela vous permet d'intervenir et de corriger le tir de manière proactive.

**Par exemple, si vos indicateurs opérationnels montrent qu'un client particulier retarde régulièrement ses paiements, vous pouvez lui parler, ajouter une clause de pénalité ou ajuster les prix en conséquence.

Performance des employés

Les indicateurs opérationnels contribuent à une distribution équitable et efficace des ressources. Ces indicateurs permettent également de donner aux employés des objectifs tangibles et un retour d'information.

**Par exemple, si vos développeurs ont pour tâche d'élaborer un nombre x de points de sprint, les paramètres sont clairs et permettent d'éviter la surcharge de travail ou l'épuisement professionnel.

En fin de compte, les indicateurs opérationnels fournissent des informations exploitables pour votre entreprise. Ils permettent de repérer les tendances et de comparer les performances aux normes du secteur ou aux données historiques. Ils responsabilisent les équipes et contribuent à la planification à long terme de l'entreprise.

Alors, que devriez-vous suivre ? Découvrons-le.

Indices opérationnels clés à prendre en compte

Les indicateurs que vous utilisez déterminent ce que vous améliorez, ce qui, à son tour, a un impact sur vos performances. Toute entreprise a donc besoin d'une base d'indicateurs clés. En voici quelques-unes que chaque organisation devrait prendre en considération.

1. Croissance du chiffre d'affaires (Y/Y)

**Qu'est-ce que c'est ? La croissance du chiffre d'affaires mesure l'augmentation ou la diminution du chiffre d'affaires par rapport à la période de l'année précédente.

**Pourquoi ? Comme le dit Eliyahu Goldratt, l'objectif premier de toute entreprise est de gagner de l'argent. Cet indicateur permet de suivre si vous avez atteint cet objectif.

Comment : pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente

2. Marge bénéficiaire brute

**Qu'est-ce que c'est ? La marge bénéficiaire brute est la différence entre l'argent gagné et l'argent dépensé pour fabriquer le produit ou fournir le service. En d'autres termes, elle reflète le pourcentage des recettes qui dépasse le coût des marchandises vendues.

**Pourquoi ? Gagner de l'argent n'est pas seulement une question de revenus. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, votre entreprise n'est pas rentable. La marge bénéficiaire brute mesure la façon dont vous vous en sortez.

Comment : (recettes - coût des marchandises vendues)/recettes. Plus la marge est élevée, mieux on maîtrise le coût des produits et la stratégie de tarification.

3. Coût d'acquisition des clients (CAC)

**Qu'est-ce que c'est ? Le coût d'acquisition des clients est le montant que votre organisation dépense pour acquérir un nouveau client. Cela comprend généralement tous les coûts associés aux ventes, à l'avant-vente, au marketing, à la publicité, aux promotions, etc.

Pourquoi : Le CAC est un poste de dépense important pour toute entreprise. L'un des principaux indicateurs de réussite est de savoir si l'entreprise générée par le client dépasse largement les coûts d'acquisition.

Comment : (Total des dépenses de marketing + dépenses commerciales)/nouveaux clients acquis. Plus le CAC est bas, mieux c'est pour l'entreprise.

4. Valeur à vie du client (CLV)

**Qu'est-ce que c'est ? La valeur à vie du client est la valeur/le revenu généré(e) par un client tout au long de son association avec l'entreprise. Certaines entreprises prennent également en compte l'impact de leurs recommandations, y compris les revenus générés par ceux à qui ils recommandent l'entreprise.

**Pourquoi ? Il s'agit d'un indicateur crucial, en particulier dans les entreprises SaaS, car un client qui renouvelle son abonnement d'une année sur l'autre génère une valeur exponentielle au fil du temps. Un fort taux de fidélisation de la clientèle augmente la CLV.

Comment : Total des équipes commerciales réalisées auprès d'un client au cours de leur relation d'entreprise. Une CLV plus élevée indique une entreprise plus rentable et plus facile à investir.

5. Taux de rotation des stocks

**Qu'est-ce que c'est ? Le taux de rotation des stocks est une évaluation de la rapidité avec laquelle les produits sont vendus. Il suit la fréquence à laquelle les stocks sont effacés et remplacés sur une période donnée.

Pourquoi : Le taux de rotation des stocks est un indicateur de la demande du marché pour votre produit ou service : Le taux de rotation des stocks est un indicateur de la demande du marché pour votre produit ou service. Il est également utile pour gérer la production.

Par exemple, si vos stocks sont épuisés trop tôt, il se peut que vous ne fabriquiez pas assez de produits pour répondre à la demande.

**Comment ? Coût des marchandises vendues/stock moyen au prix coûtant. Un taux de rotation élevé indique une gestion efficace des stocks et de bonnes performances commerciales.

6. EBITDA

**Qu'est-ce que c'est ? Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est le bénéfice opérationnel d'une entreprise. Il tient compte des coûts directs et indirects sans les frais accessoires ou les dépenses en capital.

**Pourquoi ? Au cours d'une année donnée, une entreprise peut acheter une nouvelle usine de fabrication ou acquérir une autre entreprise. Ces dépenses peuvent se répercuter de manière disproportionnée sur le compte de résultat. L'EBITDA ne tient compte que des dépenses opérationnelles, ce qui donne une image plus réaliste de l'entreprise.

Comment : Recettes - (coûts directs + coûts indirects). Plus l'EBITDA est élevé, plus le potentiel de gains de l'entreprise est important.

7. Revenu net

**Qu'est-ce que c'est ? Comme la marge bénéficiaire brute, le revenu net ou le bénéfice net mesure également la rentabilité. Sauf qu'il va au-delà des coûts directs de fabrication d'un produit ou de prestation d'un service et inclut également les coûts indirects.

**Pourquoi ? Une organisation supporte plusieurs types de coûts. Les coûts directs sont inclus dans le coût des marchandises vendues. En revanche, les coûts indirects tels que les logiciels, les déplacements, etc., qui s'ajoutent aux dépenses opérationnelles d'une entreprise, et d'autres frais, comme les intérêts sur les prêts ou les impôts, ne le sont pas. Le revenu net compte pour tout cela.

Comment : Recettes - (coûts directs + coûts indirects + autres coûts). Un revenu net positif indique que l'entreprise est rentable.

8. Taux de combustion

**Qu'est-ce que c'est ? Le burn est le taux auquel votre entreprise dépense son capital.

**Pourquoi ? En tant que chiffre mensuel, c'est un indicateur essentiel pour les startups afin de comprendre à quelle vitesse elles épuisent leurs réserves de trésorerie et dans combien de temps elles auront besoin d'un financement supplémentaire.

**Comment Total des dépenses mensuelles

Ces huit ICP opérationnels donnent aux chefs d'entreprise, aux actionnaires et aux investisseurs une image achevée de l'organisation. Ils leur montrent dans quelle mesure l'entreprise se fait bien et ce que l'avenir lui réserve. Ils les aident également à se comparer aux valeurs de référence du secteur pour comprendre où se situe l'entreprise par rapport à ses concurrents.

Toutefois, ce qui précède n'est qu'une vue d'ensemble. Un bon ensemble d'indicateurs opérationnels s'intéresse également aux moindres détails. C'est pourquoi les entreprises définissent des indicateurs opérationnels pour chaque département. Voyons ce qu'elles sont et en quoi elles sont utiles.

Indices opérationnels par département

Les indicateurs et les KPI de chaque département dépendent fortement de la stratégie et des objectifs globaux de l'organisation. Par exemple, si l'objectif de l'organisation est de réduire les coûts, chaque département devra définir des paramètres relatifs à la réduction des dépenses. Si l'objectif est la croissance, les départements se concentreront sur l'expansion, le retour sur investissement des coûts de croissance, etc.

Quoi qu'il en soit, il existe des indicateurs opérationnels standard pour chaque département qui permettent de suivre l'efficacité, la productivité et l'efficience. Nous examinons chacun d'entre eux ci-dessous.

Indicateurs opérationnels pour l'équipe commerciale

L'objectif fondamental de l'équipe commerciale est bien sûr d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour atteindre cet objectif, l'équipe commerciale peut utiliser un certain nombre d'indicateurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle, tels que :

Ratio prospects/opportunités

**Qu'est-ce que c'est ? Cet indicateur compare le nombre total de prospects aux prospects qualifiés. Il mesure le nombre de prospects que vous générez et qui ont le potentiel de devenir des clients.

**Pourquoi ? Il indique si vos campagnes de marketing ciblent les bons clients, sans lesquels l'entonnoir serait obstrué.

Comment : il indique si vos campagnes de marketing ciblent les bons clients, sans quoi l'entonnoir serait obstrué : Nombre de prospects qualifiés/nombre total de prospects. Par exemple, si vous générez 100 prospects, dont 25 sont qualifiés pour être votre client idéal (ICP), votre ratio prospects/opportunités est de 25/100, c'est-à-dire 25 %.

La durée du cycle commercial

**Qu'est-ce que c'est ? La durée du cycle commercial est la durée qui s'écoule entre le premier contact d'un client avec votre entreprise et l'achèvement de la vente.

**Pourquoi ? Un cycle commercial trop long retarde la réalisation du chiffre d'affaires. Il fait courir le risque que des comptes soient oubliés dans le pipeline ou que le prospect change d'avis. La longueur du cycle commercial mesure l'efficacité du processus de vente.

Comment : Date de conclusion de l'affaire - date du premier contact

Valeur de l'équipe commerciale

Quoi : Cet indicateur représente le chiffre d'affaires potentiel de toutes les opportunités actives dans l'équipe commerciale.

**Pourquoi ? Un pipeline en bonne santé apporte des opportunités à convertir par l'équipe commerciale. Cela indique que les efforts de marketing et de vente entrants et sortants sont efficaces.

Comment : La valeur potentielle des prospects qualifiés à travers toutes les étapes de l'entonnoir

Taux de discussion

**Qu'est-ce que le taux de conversion ? Le taux de conversion désigne le nombre de prospects qui deviennent des clients à la suite des efforts de vente ou de marketing de l'entreprise.

**Pourquoi ? Cette mesure est un indicateur de l'efficacité des efforts de vente et de marketing.

Par exemple, si le taux de conversion est trop faible, cela peut signifier que vous n'attirez pas les bonnes personnes ou qu'il n'y a pas d'adéquation entre le produit et le marché.

Comment : Nombre de prospects convertis/nombre total de prospects. Si vous obtenez 100 pistes et concluez 20 discussions, votre taux de conversion est de 20 %. Plus votre taux de conversion est élevé, mieux c'est.

Indicateurs opérationnels pour le marketing

Les équipes marketing réalisent aujourd'hui un intervalle d'activités, notamment l'optimisation de la recherche organique, le marketing de contenu, la recherche payante, les médias sociaux, la publicité numérique, le marketing d'influence, les évènements en ligne, etc. Ces opérations peuvent être mesurées à l'aide des éléments suivants indicateurs clés de performance marketing .

Retour sur investissement publicitaire (ROAS)

**Qu'est-ce que c'est ? Le ROAS est le revenu généré par chaque campagne publicitaire. S'il est généralement utilisé dans le domaine du SaaS pour les publicités numériques et sociales, il peut également s'appliquer à la télévision ou à la publicité imprimée.

**Pourquoi ? Le ROAS est un outil d'optimisation clé. Il aide les équipes à expérimenter des idées de campagne et à optimiser les investissements en fonction de ce qui fonctionne.

**Comment Revenu généré par les clients acquis par le biais d'une campagne publicitaire/coût de la campagne publicitaire

Revenu provenant du marketing

**Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit du total des recettes générées directement par les activités de marketing.

**Pourquoi ? Cet indicateur compare la réussite du marketing à d'autres activités d'acquisition de clients, comme les appels à froid. En particulier lorsque les organisations dépensent de plus en plus d'argent dans le marketing numérique, cette métrique suit régulièrement son efficacité. Il permet d'atteindre les objectifs suivants les indicateurs clés de performance du marketing produit et d'affiner les stratégies de croissance.

Comment : Chiffre d'affaires total des clients acquis par le marketing en tant que première source

Taux de clics (CTR)

**Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une mesure opérationnelle encore plus granulaire permettant de suivre l'efficacité des publicités et des contenus numériques pour susciter l'engagement.

**Pourquoi ? Un CTR plus élevé indique une meilleure performance des publicités/contenus, ce qui aura un impact positif sur le CAC, le CLV et la rentabilité.

**Comment Nombre de clics/nombre de visiteurs ou d'impressions

Indicateurs opérationnels en logistique

La logistique est une machine gigantesque composée de multiples pièces mobiles. De l'emballage à l'expédition en passant par la livraison à domicile, plusieurs personnes et processus sont impliqués. La gestion d'opérations logistiques efficaces nécessite des indicateurs solides, tels que :

Taux d'exécution des commandes

**Qu'est-ce que c'est ? Le taux d'exécution fait référence au temps nécessaire pour traiter et exécuter les commandes.

**Pourquoi ? Une livraison plus rapide permet de satisfaire le client et d'améliorer l'efficacité de la gestion des stocks.

**Comment Date de la commande - date de la livraison

Livraison à temps

Quoi : Différence entre le délai de livraison promis et le délai de livraison réel.

**Pourquoi ? Dans les secteurs de la vente au détail, des produits de grande consommation et de la mode, le respect des délais de livraison améliore l'expérience client et crée un climat de confiance, ce qui est fondamental pour des indicateurs tels que le CLV.

**Comment Date de livraison promise - date de livraison

Délai de production du fournisseur

Quoi : Dans toute chaîne d'approvisionnement, plusieurs fournisseurs doivent achever leur travail à temps pour que votre travail soit terminé. C'est ce que mesure le délai de livraison des fournisseurs. Il s'agit du délai dont chaque fournisseur a besoin pour livrer vos matières premières à partir de la date de la commande.

**Pourquoi ? La livraison des fournisseurs peut devenir un obstacle à votre propre processus de fabrication. Des délais de production plus courts permettent une gestion optimale des stocks.

**Comment Date de la commande - date de la livraison

Indicateurs opérationnels pour les ressources humaines

La gestion du personnel, en particulier dans l'économie de la connaissance, est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Les RH ont du pain sur la planche en ce qui concerne la conception et le suivi des indicateurs opérationnels.

Taux d'absentéisme

**Qu'est-ce que le taux d'absentéisme ? Le taux d'absentéisme est le volume d'absences non planifiées par employé.

**Pourquoi ? L'absentéisme perturbe les plannings, crée des retards et a un impact négatif sur la qualité de l'emploi les indicateurs de productivité .

Comment : Total des absences non planifiées qui ne font pas partie des jours de maladie ou de vacances approuvés

Taux de rétention des employés

Quoi : Le taux de rétention est le nombre d'employés qui choisissent de rester dans l'organisation sur une période donnée, généralement une année.

**Pourquoi ? Le recrutement, l'intégration et la formation sont coûteux ; un taux de rétention plus élevé accroît le retour sur investissement et indique une plus grande satisfaction des employés.

**Comment ? (Employés qui restent à la fin de l'année - employés embauchés cette année-là)/total des employés au début de l'année

Taux d'utilisation

**Qu'est-ce que le taux d'utilisation ? Le taux d'utilisation est le pourcentage de temps que l'employé consacre à des activités génératrices de revenus.

Pourquoi : Une organisation doit disposer d'une capacité suffisante pour répondre aux exigences d'un projet sans gaspiller de ressources : Une organisation doit disposer d'une capacité suffisante pour répondre aux exigences d'un projet sans gaspiller de ressources ; le taux d'utilisation permet de suivre cette évolution.

**Le taux d'utilisation permet d'en faire le suivi : Nombre d'heures facturables/nombre total d'heures de travail

Indices de diversité, d'équité et d'inclusion

Quoi : Les indicateurs DEI font référence à la performance de l'organisation en matière de recrutement, de rétention, de promotion et d'encouragement des employés issus de la diversité.

**Pourquoi ? La diversité n'est pas seulement une question d'équité, c'est aussi une question de bon sens pour les entreprises.

**Comment Certains des indicateurs clés de l'IED sont le % de femmes dans l'organisation, le % de femmes dans la haute direction, la distribution raciale des employés selon les rôles, la rémunération en fonction du sexe ou de la race.

Indicateurs opérationnels en finance

Les indicateurs opérationnels en finance permettent de gérer les performances du département, de garantir la conformité, d'aligner les stratégies sur les objets de l'entreprise et de s'assurer que les flux entrants/sortants sont traités dans l'intérêt de l'entreprise. Les indicateurs opérationnels clés sont :

Ratio d'endettement

**Qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, il s'agit de la dette totale mesurée par rapport aux capitaux propres.

**Pourquoi ? Cet indicateur permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à lever des capitaux supplémentaires ou à financer ses dépenses opérationnelles.

Par exemple, si une startup a 1 $$$a de dettes pour 0,5 $$$a de capitaux propres, cela signifie que les investisseurs n'ont pas suffisamment confiance en l'entreprise pour prendre le risque.

Comment : Dette totale/capitaux propres totaux.

Ratio rapide

**Qu'est-ce que c'est ? Capacité d'une entreprise à couvrir immédiatement ses engagements à court terme.

**Pourquoi ? Cet indicateur montre si l'entreprise peut faire face à une tempête à court terme ; par extension, il indique également la résilience et la stabilité financière.

Comment : Passif à court terme/actif liquide

Flux de trésorerie d'exploitation

**Qu'est-ce que c'est ? Le flux de trésorerie d'exploitation permet de vérifier si les entrées d'argent sont supérieures aux sorties.

**Pourquoi ? Bien que le flux de trésorerie soit différent du taux d'absorption, ils abordent tous deux le problème des entrées et des sorties. Un flux de trésorerie négatif indique des difficultés à payer les dettes immédiates telles que les salaires ou les dépenses liées aux logiciels.

Comment : Le flux de trésorerie est le résultat d'une combinaison d'entrées et de sorties d'argent : Rentrées - sorties de fonds pour une période donnée

Écart budgétaire

Quoi : L'écart budgétaire correspond à la différence entre l'argent que vous aviez prévu de dépenser et ce que vous avez réellement dépensé.

Pourquoi : Les budgets sont une vision financière de l'avenir de l'entreprise : Les budgets constituent une vision financière de l'avenir de l'entreprise. Ils sont conçus pour assister les objectifs de l'entreprise. S'il y a régulièrement des dépassements, cela signifie que la planification est défectueuse, ce qui aura des conséquences en aval dans la levée de capitaux, les ventes, le marketing, etc.

Comment : (éléments du budget dépassés/total des éléments du budget) x 100

💡 Pro Tip: Si vous êtes un leader en ingénierie et que vous ne voyez pas votre département ci-dessus, pas de problème. En voici quelques-uns indicateurs clés de performance et indicateurs de gestion de produit que vous pouvez utiliser.

D'après les exemples ci-dessus, vous pourriez penser que le calcul de ces indicateurs est une tâche simple. Prenons par exemple le dernier, l'écart budgétaire. Il vous suffit de savoir combien d'éléments de votre budget ont été dépassés. Simple ? Non, pas du tout.

Une organisation moyenne compte des centaines d'éléments, chacun doté d'un budget spécifique en fonction de sa stratégie. Par exemple, le marketing à lui seul peut avoir un budget de.. :

Salaires

Dépenses de consultants

Coûts des logiciels

Les évènements en ligne, tels que les webinaires

Événements sur le terrain (y compris les déplacements, le lieu, l'hébergement, etc.)

Publicité (ventilée par canal)

Collaborations avec des influenceurs

Collaborations avec des analystes

La définition d'objectifs et le suivi de ces éléments peuvent rapidement devenir difficiles à gérer, à moins que vous ne disposiez d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp spécialement conçu pour faire cela. Voyons comment vous pouvez suivre et gérer vos indicateurs opérationnels pour surveiller les performances et améliorer les résultats.

La mise en place d'un système complet de définition, de suivi et de gestion des indicateurs opérationnels nécessite une approche stratégique. Voici un cadre qui englobe ses différents aspects et vous offre des outils utiles tels qu'un Logiciel KPI des tableaux de bord et des modèles.

1. Définissez vos objectifs

Définissez les objectifs de votre service pour l'année en cours. Déduisez-les des objectifs de l'organisation pour rester en phase avec eux.

Par exemple, disons que l'équipe commerciale a pour objectif d'augmenter son chiffre d'affaires de 50 % au cours de l'année à venir. Vous choisirez les indicateurs opérationnels qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Soyez donc réfléchi.

fixez des objectifs en équipe avec les tableaux blancs ClickUp_

Les meilleurs objectifs sont ceux qui sont activement adoptés par les équipes. Pour vous en assurer, définissez vos objectifs en collaboration. Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour examiner les performances de l'année dernière, discuter de la vision de l'avenir et fixer les objectifs de cette année.

Si vous êtes novice en la matière, essayez certains des tableaux blancs ClickUp /%Up /%Up /%Up /%Up /%Up /%Up /%Up /%Up modèles de définition d'objectifs de ClickUp pour bien faire les choses.

2. Sélectionner les indicateurs pertinents

L'étape suivante consiste à choisir les indicateurs qui correspondent aux objectifs que vous venez de définir. Si l'augmentation du chiffre d'affaires est votre objectif, vos indicateurs opérationnels et indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale sont les suivants :

Augmentation du chiffre d'affaires par client

Taux de discussion

Valeur du pipeline

Ratio prospects/opportunités

Durée du cycle commercial

Par exemple, le taux de conversion est une excellente mesure car il vous indique que vous devez soit augmenter le taux de conversion, soit augmenter la valeur du pipeline pour atteindre vos cibles commerciales.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Metrics-Template.png Modèle d'indicateurs de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200021926&department=pmo&\_gl=1\*13kclpn\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Pour obtenir de l'aide afin de paramétrer les bons indicateurs pour les activités de votre entreprise, essayez Le modèle d'indicateurs de projet de ClickUp . Ce modèle entièrement personnalisable et convivial pour les débutants vous permet de suivre les performances du projet en temps réel et de garder l'équipe orientée vers les objectifs.

Télécharger ce modèle

3. Fixer des cibles temporelles pour chaque indicateur

Le fait de fixer des cibles et des paramètres assortis de délais nous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est la base pour apporter des améliorations aux processus opérationnels. Lorsque vous fixez des cibles, faites en sorte qu'elles soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps.

Dans l'exemple précédent, vous pourriez fixer à 20 % le taux de discussion pour cette année.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Moodboard-1400x963.png Objectifs ClickUp avec Moodboard /$$img/

Fixer des paramètres et suivre la progression avec ClickUp Objectifs ClickUp est l'un des meilleurs applications de suivi des objectifs pour suivre chaque indicateur en temps réel pour plusieurs utilisateurs. Avec ClickUp, vous pouvez paramétrer des cibles monétaires pour suivre le montant de vos revenus.

Vous pouvez définir des cibles de tâches pour suivre le travail achevé. Par exemple, vous pouvez paramétrer chaque opportunité comme une tâche. Lorsque chaque tâche est achevée (ou que le statut change), ClickUp évalue automatiquement les performances en fonction de vos indicateurs !

De plus, vous pouvez également organiser les objectifs connexes dans des dossiers Vous pouvez également organiser des objectifs connexes dans des dossiers et suivre les performances de plusieurs cibles dans un seul et même affichage.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-278.png Modèle de KPI ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations&\_gl=1\*pt39jk\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Pour vous inspirer dans la définition des bonnes cibles, essayez Le modèle d'ICP de ClickUp . Utilisez-le pour visualiser les KPI, aligner les membres de l'équipe sur les objectifs et visualiser les résultats.

Télécharger ce modèle

4. Mettre en place des paramètres pour collecter des données pour chaque indicateur

L'une des principales raisons pour lesquelles les indicateurs deviennent inutiles est que des données précises et opportunes ne sont pas collectées pour chacun d'entre eux. Par instance, comment faire pour connaître votre taux de conversion si vous ne suivez pas chaque piste, opportunité et affaire sur une seule plateforme ?

Paramétrez une plateforme complète qui recueille toutes les données connexes. Donnez à tous les utilisateurs concernés l'accès à cette plateforme pour mettre à jour les informations régulièrement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-519-1400x950.png La fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp /$$$img/

des cibles à la tâche en une seule fois !

ClickUp vous permet de convertir vos objectifs et cibles en tâches. Vous pouvez assigner des utilisateurs, fixer des délais, lier des dépendances, créer des statuts/champs personnalisés, collaborer sur des commentaires et atteindre vos objectifs en un seul endroit.

5. Examiner les performances

Une fois que vous avez recueilli toutes les données, utilisez un système de outil de rapports pour comparer vos performances opérationnelles à des critères de référence établis, à des normes industrielles ou à des performances historiques.

Si votre taux de discussion n'est pas encore de 25 %, organisez des rétrospectives avec l'équipe pour comprendre pourquoi. Recherchez les causes profondes de tout problème ou de toute sous-performance. Mettez en œuvre des stratégies pour améliorer rapidement les taux de conversion.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Dashboard-1400x842.png Tableau de bord des équipes commerciales ClickUp /$$img/

Suivez la progression du travail et obtenez des informations critiques avec ClickUp Tableaux de bord ClickUp permettent aux managers d'opérations de suivre en temps réel les performances de l'équipe sur l'ensemble des projets. Utilisez ClickUp pour :

Suivre les indicateurs granulaires

Visualiser la progression

Afficher d'un seul coup d'œil les indicateurs les plus importants

Comprendre les opérations quotidiennes

Procéder à des ajustements et à des améliorations

Améliorez vos opérations avec ClickUp

À la base, les indicateurs opérationnels sont un moyen de prêter attention. C'est une façon pour une entreprise d'examiner les détails granulaires du travail quotidien.

Si le coût par lead augmente soudainement, l'indicateur avertit l'analyste marketing. Si l'équipe est constamment confrontée à des dépassements de budget, le titre du service financier a de quoi s'inquiéter. Si l'équipe commerciale enregistre un taux de conversion record, le responsable de la croissance a une raison de se réjouir. Les indicateurs opérationnels importants permettent aux entreprises de rester en contact avec la réalité du terrain.

Sans les bons paramètres pour définir, suivre et gérer ces indicateurs, une entreprise peut trébucher et tomber ou voler trop près du soleil.

Évitez l'un ou l'autre de ces scénarios grâce aux systèmes de suivi des indicateurs conçus par ClickUp. ClickUp vous permet de définir des cibles, de les décomposer en tâches, de collecter des paramètres, d'élaborer et de mettre en œuvre des systèmes de suivi des mesures Rapports sur les indicateurs clés de performance et glaner des informations pour améliorer l'efficacité opérationnelle de manière exponentielle. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .