15 mesures de productivité pour améliorer les performances de votre équipe

Les indicateurs de productivité sont des concepts qui servent de points de données pour mesurer, analyser et présenter les performances des employés ou des départements. En d'autres termes, ils mesurent la productivité des employés et indiquent comment chaque équipe contribue à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

L'étude des indicateurs de productivité tels que l'utilisation des actifs, les heures travaillées ou les heures supplémentaires permet de rendre compte de la productivité de votre équipe. Elle permet d'identifier les ressources qui plafonnent ou qui font avancer vos projets.

Il s'agit d'une simple relation entrée-sortie, qui montre comment la production de votre entreprise est affectée par ses entrées.

Nous avons créé un guide qui explique l'impact des mesures de productivité et des indicateurs clés de performance (ICP) sur vos processus opérationnels internes et externes. 👇

Qu'est-ce que les mesures de productivité?

Les mesures de productivité sont des mesures quantifiables qui évaluent les performances des employés dans des domaines spécifiques et la manière dont leurs activités contribuent aux objectifs de l'organisation.

Ces mesures offrent des informations numériques et visuelles faciles à assimiler sur les domaines nécessitant une amélioration ou une refonte complète.

Par exemple, supposons que l'équipe A consacre 30 heures à un projet de trois jours avec 12 employés. L'équipe B termine le même projet en deux jours avec deux employés de moins. La décomposition des mesures de productivité des employés permet aux chefs d'entreprise de comprendre comment et pourquoi l'équipe B obtient de meilleurs résultats que l'équipe A.

**Quelle est l'importance des mesures de productivité ?

Vous devez mesurer la productivité pour évaluer les progrès de votre équipe par rapport à vos objectifs commerciaux. Qu'il s'agisse des unités produites, des revenus générés ou des tâches liées à l'approvisionnement, ces mesures essentielles fournissent des informations précises permettant d'éloigner les équipes de l'échec et de les rapprocher d'un service de qualité, de la satisfaction des clients et de l'amélioration des marges bénéficiaires.

La relation entre les mesures de productivité et les indicateurs de performance peut produire une série de points de données liés à l'efficacité. Ils peuvent intégrer des informations quantitatives et qualitatives et contribuer à la mesure globale des performances d'une entreprise.

Un suivi continu et une action visant à stimuler la productivité permettent d'améliorer les résultats globaux de l'équipe, ce qui contribue à améliorer les performances de l'entreprise.

Examinons maintenant quelques-unes des principales mesures de productivité et certains indicateurs clés de performance qui vous aideront à mesurer les progrès accomplis.

15 exemples de mesures de productivité et d'indicateurs clés de performance

La longue liste de mesures de productivité et d'indicateurs clés de performance peut être accablante. Prenez votre temps pour décider laquelle de ces mesures de productivité courantes peut faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 👇

1. Taux de rotation des employés (ETR)

Le taux de rotation des employés mesure le pourcentage d'employés qui quittent une organisation au cours d'une période donnée. Il est exprimé en pourcentage de l'effectif. Cette mesure permet également d'évaluer la qualité de vos politiques de recrutement et le niveau de satisfaction des employés.

Les rapports suggèrent que les taux de rotation du personnel ont été 20 % plus élevés après la pandémie .

Si un taux de rotation inférieur à 10 % est considéré comme raisonnable, un taux de rotation plus élevé reflète une impression négative de la culture de l'entreprise et peut indiquer une main-d'œuvre démotivée et improductive.

voici comment calculer l'ETR :

taux de rotation du personnel = [T /{(B+E)/2}] X100**_

Ici,

T est le nombre de cessations d'emploi au cours d'une période donnée

B est le nombre de salariés au début de la période

E est le nombre de salariés à la fin de la période

2. Chiffre d'affaires par représentant

Cet indicateur de productivité calcule le chiffre d'affaires par employé que les membres de l'équipe de vente réalisent.

Les équipes de vente sont compétitives par nature. Par conséquent, l'utilisation d'indicateurs de productivité des ventes peut contribuer à favoriser une saine concurrence au sein de votre équipe.

Toutefois, fixez des objectifs de vente ambitieux et réalistes afin d'encourager votre équipe à se surpasser pour générer du chiffre d'affaires.

En comparant les performances de chaque commercial sur la base de paramètres tels que l'ancienneté et les objectifs atteints, vous êtes bien placé pour procéder à une évaluation équitable.

voici une formule rapide pour calculer cette mesure :

Revenu par représentant = Ventes totales / Nombre de ventes réalisées par le représentant

3. Précision des stocks

L'indicateur d'exactitude des stocks mesure le niveau d'incohérence entre les stocks réels et les stocks enregistrés. Le suivi et l'amélioration de cette mesure renforcent votre impression de fournisseur digne de confiance.

Une meilleure précision des stocks résulte de pratiques comptables irréprochables et d'une gestion efficace de l'entrepôt. Elle indique également l'efficacité de votre équipe sur le terrain chargée de la gestion des stocks.

Vous devez maintenir un score élevé pour ces indicateurs de qualité afin d'améliorer la satisfaction de vos clients et vos chiffres de vente.

voici une formule pour calculer la précision des stocks :

précision de l'inventaire = (articles comptés / articles enregistrés) x 100**_

4. Temps de traitement moyen (AHT)

Le temps moyen de traitement mesure le temps moyen passé à résoudre une question ou un problème d'assistance en suspens.

L'AHT est couramment utilisé pour mesurer la productivité des équipes de service et d'assistance à la clientèle. Il a quatre objectifs principaux :

Repérer les membres les plus performants ou les plus proactifs de votre équipe

Identifier les membres peu performants et les aider à s'améliorer grâce à des sessions de formation

Comprendre les fluctuations de l'AHT comme des signaux de stress ou de surcharge de travail au sein de l'équipe

Assurer une grande réactivité vis-à-vis des clients afin de maintenir leur satisfaction

En d'autres termes, cet indicateur de productivité des employés mesure l'efficacité avec laquelle votre équipe résout les demandes des clients sans sacrifier la qualité de service (QoS).

👉 Calculez l'AHT à l'aide de la formule suivante :

temps de traitement moyen = (Temps de conversation total + Temps d'attente + Temps de suivi) / Nombre total d'appels**_

5. Taux d'achèvement des tâches

Le taux d'accomplissement des tâches mesure le pourcentage de tâches accomplies par rapport à celles qui ont été assignées dans un délai donné.

Cette mesure de la productivité est un test décisif pour l'efficacité opérationnelle. Il permet de repérer les perturbations dans les flux de travail et les lacunes dans la capacité des équipes.

Si vous êtes confronté à un amoncellement de tâches, il est temps de redistribuer la charge de travail ou d'examiner des problèmes plus profonds tels qu'une hiérarchisation peu claire des tâches, une utilisation inefficace des employés, une surcharge de travail ou des ressources insuffisantes.

voici comment calculer le taux d'achèvement des tâches :

taux d'achèvement des tâches = (Nombre de tâches achevées) / (Nombre total de tâches) x 100**_

Une façon agile de gérer un taux d'achèvement des tâches inférieur est d'attribuer des points de récit à chaque tâche. Les story points sont des pondérations attribuées à chaque tâche en fonction de sa difficulté et du temps de réalisation prévu.

Les story points vous permettent d'analyser à l'avance le temps que prendra chaque tâche. Plus important encore, ils vous donnent un aperçu de la charge de travail et des niveaux de productivité de chaque membre de l'équipe.

Utiliser ClickUp pour les équipes opérationnelles pour répondre à vos besoins en matière de gestion des tâches. Il facilite la gestion des tâches grâce à des vues et des tableaux de bord personnalisables. En outre, vous pouvez utiliser l'IA pour attribuer automatiquement des sous-tâches et générer des résumés pour les fils de communication afin de réduire la charge de travail manuelle de votre équipe.

la vue de la charge de travail de ClickUp permet de repérer les lacunes dans les capacités des équipes et d'évaluer l'efficacité de vos opérations

🎁Bonus: Consider de créer un plan de productivité à l'aide de modèles personnalisés et observez comment ClickUp remplit automatiquement les champs pour saisir tous les progrès en un clic.

6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures qu'un employé effectue en plus de ses heures de travail normales.

Des heures supplémentaires plus longues sont le signe d'une mauvaise répartition de la charge de travail, d'une culture du travail malsaine et d'une gestion d'équipe inefficace. Un seul de ces facteurs suffit à entraîner une baisse de la productivité globale de l'entreprise productivité globale des employés .

Suivez cette mesure pour identifier les lacunes en matière de ressources et les besoins d'embauche. Par exemple, un plus grand nombre d'heures supplémentaires dans votre service marketing peut indiquer que vous avez besoin d'une main-d'œuvre plus importante dans ce service.

De même, vous pouvez utiliser cet indicateur pour suivre la productivité des employés et répartir la charge de travail en fonction des capacités de l'employé.

👉 Vous pouvez calculer les heures supplémentaires en divisant le nombre d'heures supplémentaires par le nombre d'heures de travail normales.

heures supplémentaires = (heures supplémentaires) / (heures normales) x 100**_

7. Croissance du chiffre d'affaires

La croissance des ventes mesure la capacité de votre équipe de vente à augmenter vos performances commerciales mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Cette mesure donne un aperçu du taux de croissance du chiffre d'affaires de votre entreprise. Envisagez d'ajouter des filtres pour des périodes d'un mois afin d'accéder à des données au niveau micro. Cela vous permettra de connaître les performances de chaque commercial sur une période donnée.

Utilisez cette mesure pour identifier les entonnoirs de vente qui génèrent le plus de conversions.

👉 Voici comment calculer la croissance des ventes :

croissance du chiffre d'affaires = [(Chiffre d'affaires actuel - Chiffre d'affaires de la période précédente) / Chiffre d'affaires de la période précédente] x 100**_

8. Taux d'innovation

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur clé de performance, le taux d'innovation en dit long sur la créativité de votre équipe. Il vous permet de calculer la fréquence des nouvelles idées lancées au cours d'une période par rapport à celles qui ont été exécutées avec succès.

Un taux d'innovation élevé est le signe d'une équipe dynamique qui prend des risques et innove en permanence. N'oubliez pas que des taux plus élevés ne sont pas toujours synonymes d'une plus grande productivité de l'équipe. Néanmoins, la conversion d'idées en réalité ou en processus est une mesure unique de la productivité.

voici une formule simple pour mesurer le taux d'innovation de votre équipe :

taux d'innovation = (Nombre d'idées lancées avec succès/Nombre total d'idées proposées)*100**_

💡Tip: Utilisez ClickUp Brain et ClickUp Whiteboards pour mener des sessions d'idéation et de brainstorming en équipe et obtenir un taux d'innovation plus élevé. ClickUp Brain agit comme votre assistant IA pour trouver des idées. Pendant que Tableaux blancs ClickUp comblent le fossé entre le brainstorming et la réalisation du travail.

Utilisez-les pour lancer de nouvelles idées, puis planifiez leur mise en œuvre à l'aide de cartes heuristiques et de diagrammes intuitifs.

le tableau blanc ClickUp vous permet d'organiser un brainstorming avec votre équipe et de lancer des idées plus fructueuses

Cette mesure de la productivité est également appelée résolution au premier appel et fonctionne le mieux pour les équipes d'assistance informatique et les centres d'appels. Elle analyse la quantité de demandes de clients résolues par un agent du service clientèle lors de l'interaction initiale avec le client. L'objectif est d'éviter de passer du temps à faire du suivi et de se concentrer sur la résolution de questions et de problèmes plus sérieux.

Il peut être stressant de voir votre équipe traiter des appels supplémentaires inutiles et escalader des tickets excessifs. Suivez la productivité à l'aide de cette mesure afin d'équilibrer l'utilisation des employés et les performances de l'entreprise.

👉 Voici comment calculer le FCR :

résolution au premier contact = (Incidents résolus au premier contact / Total des incidents) x 100**_

Un taux élevé de résolution au premier contact indique que votre équipe de service à la clientèle peut résoudre rapidement les demandes des clients dès qu'elles se présentent. Cela se produit lorsque vous pouvez accroître l'autorité ou le pouvoir de décision de chaque employé au sein des équipes en contact avec la clientèle.

10. Rapport entre le trafic sur le site web et le nombre de prospects

Le rapport entre le trafic sur le site web et le nombre de prospects permet de savoir combien de visiteurs entreprennent l'action souhaitée après avoir visité le site web. Ces actions peuvent être des inscriptions, des achats, des demandes de renseignements, des redirections, etc. Indicateurs clés de performance et mesures permettent de mieux connaître le trafic en ligne de votre marque et l'efficacité des stratégies de marketing de votre site web.

L'augmentation ou la diminution des taux de conversion en fonction des périodes explique également ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

calculez le ratio trafic/chef de file de votre site web en divisant le nombre de visites du site web par le nombre de chefs de file générés au cours d'une période donnée :

ratio trafic web / leads = (Nombre de visites sur le site web) / (Nombre de leads générés) x 100**_

11. Productivité du temps partiel par rapport au temps plein

Cet indicateur mesure le niveau de productivité de vos employés à temps partiel par rapport aux employés à temps plein.

Bien que vous puissiez engager des employés à temps partiel pour des projets contractuels ou pour combler des lacunes, ils peuvent ne pas être aussi productifs que les employés à temps plein. Le manque d'outils appropriés ou les difficultés à s'adapter à la culture de votre marque peuvent compromettre leur productivité immédiate. Au fil du temps, cette situation s'aggrave et vous risquez de perdre des milliers de dollars en revenus potentiels.

En mesurant cet indicateur, vous pouvez suivre les performances des employés en fonction des groupes classifiés et identifier les membres de l'équipe qui contribuent à la réalisation de vos objectifs organisationnels.

Note: Cette mesure n'a pas de formule spécifique. Cependant, un indicateur étroitement lié est l'équivalent temps plein (ETP).

équivalent temps plein ETP = Total des heures travaillées par les employés à temps partiel et à temps plein / Nombre d'heures à temps plein disponibles dans l'année**_

12. Taux de conversion des objectifs

Le taux de conversion des objectifs mesure le pourcentage des objectifs de votre projet qui sont atteints conformément au calendrier.

Un taux de conversion élevé indique que vos outils et méthodologies de planification de projet sont performants. À l'inverse, des taux inférieurs révèlent des délais irréalistes et une dérive de la portée du projet.

N'oubliez pas que la nature de ces objectifs varie considérablement. Et que cette mesure est totalement différente du "taux d'achèvement des tâches" Néanmoins, la capacité de votre équipe à atteindre ces objectifs prédéfinis définit son niveau de performance éthique du travail .

👉 Voici une formule simple pour mesurer le taux de conversion des objectifs :

taux de conversion des objectifs = (Nombre d'objectifs atteints dans les délais) / (Nombre total d'objectifs) x 100**_

13. Ratio Lead-to-MQL

Les prospects qualifiés en marketing (MQL) sont des prospects vérifiés par l'équipe marketing pour confirmer leur intérêt pour un produit ou un service. Ces prospects sont ensuite transmis à l'équipe de vente, qui les guide tout au long de leur parcours d'achat.

Commencez par accumuler des prospects par le biais de comptes de médias sociaux, de pages d'atterrissage de sites web, de marketing par courriel et de publicités payantes. Une fois que votre équipe marketing fait correspondre les personas des prospects à votre public cible, ils deviennent des MQL.

Des ratios MQL plus élevés sont un feu vert pour vos départements de génération de leads !

👉 Calculez le ratio Lead-to-MQL à l'aide de cette formule simple :

ratio Lead to MQL = (Nombre de MQL) / (Nombre total de leads générés) x 100**_

14. Taux de conversion du recrutement

Cette mesure définit le pourcentage de recrues potentielles qui deviennent des employés de votre organisation.

Le taux de conversion du recrutement donne une idée plus large de la réponse de votre vivier de talents à l'offre d'emploi. Par exemple, il prouve que les investissements consentis pour équiper votre équipe de recrutement dépassent largement les revenus tirés des candidats qu'ils embauchent.

voici une formule pour calculer le taux de conversion de votre équipe de recrutement.

taux de conversion du recrutement = (nombre d'embauches réussies) / (nombre de candidats entrés dans le processus de recrutement) x 100**_

💡Tip: Vous pouvez vous attendre à un taux de conversion en recrutement plus élevé si les avantages que vous offrez sont supérieurs à la moyenne des offres d'emploi du marché. Au contraire, un taux de conversion plus faible est généralement dû à de mauvaises critiques de l'entreprise ou à une incapacité à répondre aux attentes salariales moyennes.

15. Investissement moyen dans la formation de chaque employé

Cet indicateur mesure le coût moyen encouru par votre organisation pour former les employés nouveaux ou existants. Cela comprend les coûts de développement et d'administration de divers programmes de formation, tels que les ateliers, les séminaires, les certifications et d'autres initiatives de développement des employés.

Grâce à cette mesure, vous pouvez évaluer l'efficacité et l'efficience de vos initiatives de perfectionnement des employés. Vous pouvez ainsi déterminer si elles améliorent ou non la productivité des employés au fil du temps.

👉 Utilisez cette formule pour calculer votre investissement moyen dans la formation des employés :

Investissement moyen dans la formation de chaque employé = (Investissement total dans la formation / Nombre d'employés formés)

Mesurer objectifs de productivité implique plusieurs variables, telles que le temps, les personnes dans la hiérarchie des employés et les résultats de différentes actions. Vous devez commencer par choisir des paramètres qui ont une incidence sur la réussite de votre entreprise.

1. Prendre en compte tous les indicateurs de productivité

Commencez par évaluer la productivité de manière globale. Examinez le terme sous l'angle de l'efficacité opérationnelle. Le taux d'achèvement des projets ou la production hebdomadaire sont des exemples de ces indicateurs.

Ensuite, adoptez le point de vue de l'engagement des clients et des employés. Il s'agit d'indicateurs tels que les taux de rétention qui définissent le succès de vos stratégies d'engagement.

2. Alignement sur les objectifs de l'entreprise

Choisissez des indicateurs de productivité qui correspondent aux objectifs et à la mission de votre entreprise. Cela vous permettra d'identifier des exemples d'indicateurs de productivité significatifs pour votre entreprise.

En outre, processus de mappage et des mesures à des objectifs spécifiques. Au cours du processus, communiquez cet alignement à tous les membres de l'équipe pour leur expliquer comment leur travail doit soutenir les objectifs de l'organisation.

Le modèle de métriques de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre l'avancement et la réussite de vos projets.

Modèle de métriques de projet ClickUp est un format entièrement personnalisable qui permet de suivre les objectifs de votre projet et d'améliorer la cohérence de l'état d'avancement de votre projet au sein des équipes. Vous pouvez définir des mesures personnalisées en utilisant des champs et des statuts personnalisés, accéder à des catégories de données de projet et analyser les résultats pour tester la productivité de votre équipe.

Le modèle est livré avec quatre vues dans des configurations différentes pour vous donner la flexibilité d'examiner vos données de la manière que vous préférez. Les étiquettes de priorité, les balises et les sous-tâches imbriquées facilitent le suivi des mesures.

3. Définir la productivité dans votre équipe ou votre organisation

Le terme peut varier selon les départements, les membres de l'équipe et les secteurs d'activité. Vous devez définir votre point de vue dans un contexte pertinent afin d'établir des mesures appropriées et réalisables.

Par exemple, la productivité de l'équipe de marketing de performance peut être mesurée par le nombre de prospects générés. En revanche, la productivité de l'équipe informatique peut être calculée en fonction du nombre de mises à jour techniques et de nouvelles fonctionnalités ajoutées au cours d'une période donnée.

Établissez des définitions claires pour les différentes équipes afin de vous assurer que leur attention est synchronisée avec les résultats souhaités.

4. Utiliser un tableau de bord d'indicateurs clés de performance pour suivre vos progrès

Utilisez un tableau de bord KPI personnalisable pour surveiller et visualiser les mesures de productivité en quelques minutes. Les tableaux de bord KPI vous permettent d'étudier les performances de votre équipe sur des périodes spécifiques et sur la base d'un projet à l'autre.

En outre, il s'agit d'un outil de visualisation pratique pour présenter des données à la demande aux parties prenantes concernées dans un format digeste. N'oubliez pas d'ajouter un mélange d'indicateurs avancés et retardés pour obtenir une vue d'ensemble des paramètres de performance futurs et historiques.

Les produits SaaS tels que ClickUp vous permettent de disposer d'un outil de gestion de la performance entièrement personnalisable Tableau de bord des rapports ClickUp . Ce tableau de bord intuitif vous permet de tout suivre, de l'état des sous-tâches à la progression des tâches en cours.

créez un tableau de bord KPI avec ClickUp et obtenez une vue d'ensemble de toutes vos tâches en cours

Métriques de productivité et définition des objectifs

Les deux vont de pair, car vos objectifs doivent être réalistes et contrôlables à chaque étape de la tâche ou du projet.

Utilisez les données relatives aux performances passées comme points de référence et adoptez le cadre des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour la spécificité nécessaire à cette approche.

Prenez l'habitude de revoir ces paramètres de temps à autre, car la fixation d'objectifs est généralement un processus itératif. Comprenez également que les incitations des dirigeants et l'environnement de travail sont essentiels pour améliorer la productivité et fixer des objectifs réalisables.

Si les incitations à la direction peuvent motiver les employés et augmenter les taux de fidélisation, un environnement de travail de qualité permet d'éviter l'épuisement professionnel. Ces facteurs sont essentiels pour obtenir des résultats élevés en matière de productivité, car ils permettent à votre équipe de se concentrer de manière proactive sur l'amélioration de son rendement. Objectifs de ClickUp vous permet d'attribuer et de surveiller des tâches interconnectées. Il offre plus de 15 vues et paramètres personnalisables pour suivre les mesures de productivité cruciales pour différentes équipes et différents projets.

le système de gestion de l'information est un outil de gestion de l'information qui permet d'améliorer la qualité de l'information et de la communication entre les différents acteurs de la société

Les mesures de productivité optimiseront vos flux de travail futurs

Il est clair que l'attribution de mesures de productivité peut écraser ou stimuler les résultats de votre entreprise.

N'oubliez pas de revoir et d'affiner ces paramètres en fonction de l'évolution de la dynamique du secteur et de la croissance interne.

Motivez vos employés à se perfectionner dans le domaine de l'analyse afin qu'ils puissent également commencer à considérer leurs performances individuelles de manière analytique, ce qui favorisera l'élan collectif de l'entreprise vers la croissance organisationnelle.

À l'avenir, la mesure de la productivité sera dominée par des approches fondées sur les données et soutenues par l'IA. ClickUp, avec ses outils de gestion de projet assistés par l'IA et ses tableaux de bord intuitifs, vous aide à y parvenir en vous donnant accès à toutes vos données d'un seul coup d'œil. Essayez ClickUp gratuitement et commencez à mesurer votre productivité dès aujourd'hui.

FAQs

**1. Qu'est-ce qu'une mesure de productivité ?

Les indicateurs de productivité sont des chiffres et des points de données qui permettent d'évaluer dans quelle mesure votre organisation convertit des intrants tels que la main-d'œuvre, les matériaux et le capital en extrants tels que des produits ou des services. S'apparentant davantage à des mesures quantitatives, les indicateurs de productivité sont des KPI qui évaluent l'efficacité opérationnelle de différentes équipes.

**2. Quelles sont les 3 façons de mesurer la productivité ?

Pour mesurer la productivité, il convient tout d'abord d'identifier les indicateurs qui permettent de l'évaluer au mieux. Veillez à ce qu'il s'agisse d'une liste limitée qui donne la priorité à vos objectifs commerciaux ultimes. Deuxièmement, ne vous contentez pas de mesurer la productivité du travail. Troisièmement, utilisez la gestion de projet et les outils de productivité pour collecter des données primaires concernant les finances, les heures de travail, l'avancement des projets, etc.

**3. Qu'est-ce que l'indicateur clé de performance pour la productivité du travail ?

Le taux de productivité moyen est un excellent ICP ou indicateur de productivité qui permet de mesurer si les heures de travail des employés correspondent à leurs résultats. Vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet pour recueillir des données numériques et visuelles sur les différentes activités des employés.