Comment développer une agence de marketing numérique : Un guide étape par étape

Voici la question à un million de dollars qui tracasse les propriétaires de marketing numérique à n'en plus finir :

"Comment développer une agence de marketing digital ?", mais la question est incomplète.

Ils devraient plutôt se demander : "Comment faire croître une agence de marketing numérique pour qu'elle soit rentable et que les clients soient au premier plan ?"

La réponse se trouve dans votre stratégie de marketing numérique.

Posez-vous la question :

Commercialisez-vous des produits qui intéressent véritablement les gens ?

Vendez-vous des produits ou des histoires de marque ?

À faites-vous une stratégie clairement définie ?

Alors, restez dans les parages si vous êtes curieux de savoir comment développer et faire évoluer votre agence de manière efficace.

Comprendre la croissance des agences numériques

Les dépenses publicitaires numériques devraient augmenter en 2024. De plus, les propriétaires d'agences pensent que l'optimisation des moteurs de recherche, le marketing de contenu et les canaux de marketing numérique donneront les meilleurs résultats en 2024.

Autres tendances du marketing numérique qui domineront en 2024

Les plateformes de médias sociaux telles que les fils Instagram, les fils Meta et Bluesky gagneront en popularité

Les spécialistes du marketing devraient se concentrer sur la conduite des taux d'engagement - la nouvelle métrique du taux de rétention

LinkedIn compte désormais 1 milliard de membres, ce qui en fait une excellente plateforme pour la génération de leads organiques

Les publicités payantes sur les médias sociaux, en particulier sur LinkedIn, sont dominées par le marketing vidéo

Donc, si vous envisagez de développer votre agence de marketing numérique, il n'y a jamais eu de meilleur moment.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons classé les stratégies de marketing numérique en quatre catégories :

Améliorer le marketing et les équipes commerciales de votre agence

Réduire le taux d'attrition des clients

Augmenter les performances de votre agence de marketing

Améliorer vos services de marketing numérique

Stratégies pour améliorer votre marketing et vos équipes commerciales en interne

Commençons par les bases et voyons comment améliorer votre marketing interne et vos équipes commerciales.

Upskill votre équipe interne

Que vous soyez une agence de publicité ou engagé dans des services numériques, votre équipe doit rester au fait des dernières tendances du secteur.

Intégrez la formation des employés à votre business model, que ce soit par le biais d'évènements virtuels, de groupes de médias sociaux ou même du site web de votre agence de marketing digital.

Utiliser un logiciel de gestion de projet pour la croissance de votre agence de marketing

Vous devez apporter une valeur ajoutée à l'entreprise de votre client pour augmenter votre pipeline de clients réussis.

Et le meilleur moyen d'y parvenir ?

Commencez par rationaliser vos processus internes afin d'aider l'équipe à se concentrer sur l'établissement de relations au lieu de se lancer dans la lutte contre les incendies.

C'est là qu'un outil de gestion de projet se double d'un assistant pratique pour vos équipes - il coordonne les tâches, les projets, les personnes et les attentes.

Montez votre travail en tant qu'agence de marketing numérique crédible

Les agences de marketing doivent être habiles à promouvoir leurs clients existants.

Toutefois, elles doivent également s'attacher à mettre en avant les prouesses de leur agence de marketing numérique.

Ainsi, faites la promotion du site web de votre agence à travers les canaux et les plateformes pour obtenir plus de clients rapidement.

Procéder à un audit du site web de votre agence

À faire pour démontrer vos compétences au monde entier ?

Laissez votre concepteur web montrer ses immenses talents aux clients potentiels et aux autres agences avec des conceptions brillantes sur le site.

Faites un audit SEO de votre conception web actuelle et soyez votre étude de cas aux yeux des moteurs de recherche.

Investir dans la publicité payante et le marketing des médias sociaux

Maintenir une présence continue sur les médias sociaux et la compléter par des campagnes de publicité payante vous permettra de promouvoir votre agence de marketing sur divers canaux organiques ou payants.

Comme des types distincts de publics cibles se connectent à votre marque, il sera beaucoup plus facile de diversifier votre portée et de stimuler les équipes commerciales.

Voici quelques conseils sur la façon de tirer parti du marketing des médias sociaux:

Démontrez votre autorité en partageant des idées, des blogs créés par des auteurs, des webinaires gratuits ainsi que des sessions en direct pour présenter votre marque à des clients potentiels

Répondez à chaque commentaire, mention et requête sur les médias sociaux, au risque d'être considéré comme non réactif par des clients en colère

Utilisez une combinaison de canaux de médias sociaux pour répondre à des besoins démographiques diversifiés

Postez régulièrement et partagez vos réussites pour gagner la confiance de vos abonnés

Stratégies pour réduire le taux de désabonnement des clients et stimuler la croissance de l'agence

Utilisez ces conseils comme un Tableau d'analyse pour réduire le nombre de clients qui ont cessé de s'engager avec votre agence de marketing et convertir votre agence de marketing numérique en un aimant à prospects :

1. Réviser votre stratégie de contenu

Dans le monde du marketing de contenu, un blog significatif fait toute la différence.

Utilisez l'article de blog pour promouvoir votre entreprise, éduquer le public et attirer de nouveaux clients.

Suivez ces conseils pour exceller dans vos efforts de création de contenu:

Publiez un contenu pertinent, original et perspicace qui apporte une valeur ajoutée aux lecteurs

Mettez en avant vos connaissances et veillez à ce que vos articles soient bien documentés

Ajoutez des éléments visuels intéressants tels que des infographies, des illustrations, des images, etc

Utilisez des vidéos pour susciter l'intérêt et ajouter un élément de narration

Créez un calendrier de contenu pour chaque mois et respectez-le

Intégrez des webinaires, des podcasts, etc. et jouez avec la forme du contenu

Faites la promotion de votre contenu dans votre newsletter, vos poignées de médias sociaux, la publicité payante, etc

Rédigez et partagez des eBooks ainsi que des guides gratuitement en tant que puissant aimant à prospects

Suivez les performances de votre contenu à l'aide d'outils tels que Google Analytics

S'il y a de l'attrition dans votre base de clients, il est temps d'utiliser la puissance de l'écrit et de mettre en valeur votre expertise auprès de nouveaux clients.

Utilisez des plateformes non conventionnelles comme Reddit, Quora et LinkedIn pour asseoir l'autorité de votre agence de marketing digital.

2. **S'inspirer d'autres agences créatives

Si vous trouvez que votre puits d'idées d'aimants de plomb inspirants se tarit, cherchez l'inspiration auprès d'autres agences qui réussissent.

Étudiez leurs campagnes sur les médias sociaux, faites vos devoirs sur leur stratégie de génération de leads et amplifiez vos efforts de marketing par e-mail en nourrissant les leads via un contenu ciblé de haute qualité.

Conseils supplémentaires pour améliorer votre campagne d'e-mail marketing:

Guidez vos clients dans l'entonnoir de vente en envoyant régulièrement des e-mails sur les dernières promotions, lancements, offres, etc

Établissez un rapport avec les clients existants en utilisant des vérifications constantes, des séries de bulletins d'information, etc.

Motivez vos lecteurs à prendre les mesures souhaitées, qu'il s'agisse d'effectuer un achat, de s'abonner à votre lettre d'information ou de s'inscrire à une démonstration de produit

Segmentez vos clients en fonction de leur comportement, de leurs intérêts, de leurs besoins, etc.

3. **Montrez vos réussites aux nouveaux clients

Pour gagner la confiance de nouveaux clients, demandez à vos clients fidèles de s'exprimer - demandez-leur de publier des avis honnêtes, de mettre en ligne des vidéos de témoignages et de faire de la publicité de bouche à oreille au nom de votre agence de marketing numérique.

4. Travaillez sur votre stratégie d'optimisation pour les moteurs de recherche

Votre site Web est-il bien classé dans les moteurs de recherche locaux ?

Si ce n'est pas le cas, vous risquez de passer à côté d'une base de clients potentiels à fort ROI.

Modifiez votre liste Google My Business, recueillez du contenu et des avis authentiques générés par les utilisateurs et optimisez votre site web pour les mots clés locaux.

Formez votre équipe à recueillir régulièrement les commentaires de vos clients existants afin de comprendre leur niveau de satisfaction, leurs points de douleur et les domaines à améliorer.

Utilisez ces commentaires pour prendre des décisions éclairées sur vos services et résoudre les problèmes qui pourraient contribuer à l'attrition de la clientèle.

En outre, mettez en place un sondage sur la satisfaction des clients pour vous aider à évaluer le sentiment général des clients et à identifier les tendances qui pourraient avoir un impact positif sur la croissance de votre agence.

6. Focus on customer retention strategies (Se concentrer sur les stratégies de fidélisation de la clientèle)

S'il est essentiel d'attirer de nouveaux clients, il ne faut pas pour autant négliger la valeur de la fidélisation de vos clients existants.

Mettez en œuvre des stratégies de fidélisation de la clientèle telles que des programmes de fidélisation, une communication personnalisée, des offres exclusives et un service client proactif afin de maintenir l'engagement et la satisfaction de vos clients.

L'établissement de relations solides avec vos clients existants conduit à une fidélité à long terme et à des recommandations positives de bouche-à-oreille, qui sont inestimables pour la croissance de l'agence.

Stratégies pour faire grandir l'équipe de votre agence digitale

Vous souhaitez injecter plus d'efficacité et de productivité dans votre agence de marketing digital sans compromettre la croissance de l'agence ?

Le logiciel de gestion de projet ClickUp est à portée de main marketing du côté de l'équipe.

Cet outil offre des fonctionnalités robustes pour la gestion des les ressources de l'agence , des tâches, des équipes et des personnes.

Creusons un peu plus loin.

Utilisez ClickUp Teams pour rationaliser le travail de votre équipe Tâches ClickUp ne permet aucune remise en question au sein de votre équipe, même en cas d'attrition de l'équipe ou d'augmentation du travail.

Qu'il s'agisse de marketing de contenu ou de la onboarding du client qui requiert votre attention, définissez des paramètres de priorité des tâches pour chaque cas d'utilisation imaginable et faites savoir à votre équipe qui travaille sur quoi.

ClickUp Tasks vous permet également d'afficher simultanément les dates d'échéance, les checklists, les dépendances, les commentaires et le temps passé sur les tâches - une fonctionnalité indispensable pour les équipes qui s'agrandissent.

De plus, l'interface utilisateur est simple à utiliser et plus facile à comprendre.

Choisissez parmi une multitude d'options d'automatisation pour améliorer l'efficacité

ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes - la gestion de projet et le marketing, grâce à son logiciel de gestion d'agence . Les applications de marketing numérique de ClickUp valent bien l'investissement pour une agence de marketing de toute envergure et de toute taille.

Et si vous recherchez un outil plus spécialisé pour le marketing de contenu, pensez à Le logiciel de marketing de contenu de ClickUp ou le très convoité ClickUp Brain qui vous permet de déployer en quelques minutes des solutions de haute qualité.

utiliser ClickUp Brain pour générer un article de blog sur n'importe quel sujet

Utiliser la vue Gantt Chart à votre avantage visuel

Vous souhaitez suivre et forfaiter les projets de vos équipes interfonctionnelles ?

Essayez la vue Vue Gantt du diagramme de ClickUp et gérer les informations du projet de manière compréhensible pour tous.

Supposons que votre équipe de production ait reçu pour tâche d'améliorer une application que vous avez créée pour un client.

Voici à quoi ressemblera votre liste de tâches dans un diagramme de Gantt.

Suivre la progression et analyser les performances avec les fonctionnalités de rapports de ClickUp

Créer un tableau de bord KPI dans ClickUp et analyser les performances de votre équipe avec des rapports marketing en temps réel

Les clients qui réussissent se construisent sur bien plus que des likes et des commentaires.

Ils sont construits sur des données réelles extraites de rapports marketing qui offrent des perspectives plus profondes sur le travail de votre équipe.

La fonctionnalité de rapports de ClickUp s'accompagne de tableaux de bord personnalisables, offrant un aperçu de haut niveau de votre travail.

Stratégies pour améliorer votre offre de services

En tant que propriétaire d'une agence, vous devez savoir que l'amélioration de vos services de marketing numérique commence par l'apprentissage des moyens suivants améliorer la productivité de votre agence de marketing .

L'autre tâche, tout aussi importante, consiste à obtenir davantage de clients et à établir des relations avec eux - une spécialité de la logiciel de réussite client. Vous voulez que votre équipe, ainsi que vos clients potentiels, soient heureux.

Investissez donc judicieusement votre temps dans la mise en place de processus de gestion de projet robustes qui permettent à votre stratégie de croissance d'être axée sur les clients et les employés.

Voici quatre bonnes pratiques éprouvées à ajouter à la culture de votre agence de marketing.

Définissez le créneau dans lequel vous souhaitez opérer

Comprenez ce que veut votre cible et concentrez-vous sur les tendances spécifiques du secteur, en trouvant un juste milieu entre les deux.

Par instance, vous pouvez vous spécialiser dans la recherche de mots-clés ou le développement web.

Quelle est votre proposition de vente unique (USP) ?

L'idée est de comprendre ce qui vous différencie des autres agences - vous vous occupez de l'entreprise de votre client.

Votre équipe interne, ainsi que les processus internes, doivent refléter votre USP de bout en bout

$$$ Créer une équipe personnalisée avec un état d'esprit centré sur le client

Une agence de marketing fonctionne grâce à la qualité de son vivier de talents.

Redirigez donc votre énergie vers la recherche et la fidélisation des meilleurs talents pour prendre de l'avance.

Créer des partenariats stratégiques

Parfois, il n'est pas nécessaire d'être une armée composée d'une seule personne si le travail est difficile.

Il est utile de s'appuyer sur l'aide d'agences tierces, d'outils de gestion de projet et d'autres atouts pour accélérer le travail.

Créez donc des partenariats stratégiques avec la technologie, les processus et les personnes pour remettre votre agence sur la voie de la réussite.

Les étapes que vous devez franchir pour améliorer votre offre auront un aspect différent selon les propriétaires d'agence. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez que votre agence de marketing digital soit perçue par les clients et les embauches potentielles.

Le rôle croissant de l'automatisation dans la mise à l'échelle d'une agence digitale

Créer une agence de marketing digital est facile ; la faire fonctionner est difficile.

S'occuper des clients existants est facile, mais répondre aux besoins des nouveaux clients est difficile.

Il est facile de faire émerger quelques idées au sein de l'équipe, mais il est difficile de créer des campagnes de marketing numérique mémorables campagnes de marketing numérique est un défi.

Si vous voulez entrer dans la dernière partie du spectre, obtenez logiciel d'agence de marketing comme ClickUp, à travailler pour vous (et non l'inverse).

ClickUp offre des ressources précieuses telles que des modèles de forfaits de marketing , modèles de feuilles de route marketing et bien plus encore pour révolutionner la façon dont vous optimisez vos flux de travail marketing.

N'ignorez pas l'appel de votre agence - laissez ClickUp vous aider à répandre la bonne parole au sein de votre réseau d'agences numériques et à construire une agence avant-gardiste qui prospère.

Foire aux questions courantes

Une agence de marketing numérique réussie comprend qu'aucune approche " unique " ne fonctionne pour obtenir des clients potentiels. Cela dit, vos efforts de génération de leads doivent se concentrer sur :

votre public cible et ses habitudes, ses goûts, etc.

l'établissement de relations avec les clients potentiels

la mise en place d'un programme de recommandation

renforcer votre présence sur les médias sociaux

faire du marketing par e-mail et de la prospection à froid

2. Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour développer une agence digitale ?

Pour développer votre entreprise de marketing digital, suivez ces stratégies d'acquisition de clients qui ont fait leurs preuves :

Faites votre publicité en en mettant en œuvre des tactiques stratégiques de gestion des médias sociaux soumettant des pitchs lors d'évènements de réseautage en participant à des événements du secteur et à des évènements virtuels en vous connectant avec des animateurs de podcasts pour partager votre expertise

Trouvez un créneau pour votre marketing numérique - marketing de contenu, marketing des médias sociaux, référencement, etc.

Effectuer des recherches approfondies sur ce qui se passe dans le secteur du marketing numérique

Embaucher des professionnels du marketing compétents, qui rendent des comptes et sont responsables

Organisez régulièrement des formations au marketing d'entreprise pour vos employés

Tant que vous établissez des partenariats stratégiques, vous êtes en bonne voie.

3. À quel point ClickUp contribue-t-il à la croissance d'une agence numérique ?

La gestion de projet est le carburant qui fait la réussite d'une agence, en particulier dans le monde dynamique du marketing numérique où tout change en un clin d'œil.

Essayez le marketing numérique ClickUp logiciel de gestion de projet d'agence pour décomposer les projets complexes en tâches gérables, attribuer les responsabilités et les suivre en temps réel.