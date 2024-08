10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les agences de publicité en 2024

C'est une évidence pour toutes les équipes marketing des agences : le travail avec les clients est synonyme de multitâche permanente. Qu'il s'agisse de planifier un projet, d'en mesurer la progression ou d'aligner les besoins des clients sur le travail de vos équipes créatives, le logiciel de gestion de projet est un élément important à prendre en compte.

Le bon outil de gestion de projet contribuera à la réussite de votre agence de création et de marketing stratégique. Dans le meilleur des cas, le logiciel devient (ou du moins s'intègre à) un outil de collaboration pour les équipes créatives internes et les contacts avec les clients.

Pour y parvenir, vous devez trouver la bonne solution de gestion de projet.

Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir sur les solutions de gestion de projet meilleur logiciel de gestion de projet marketing disponibles pour les agences de marketing afin d'optimiser la gestion du flux de travail, de satisfaire les clients et d'achever les tâches.

Qu'est-ce qu'un outil de gestion de projet pour les agences de publicité ?

Un logiciel de gestion de projet pour agence fournit un système centralisé pour la gestion des projets des clients. Il peut s'agir d'un aperçu de les objets du projet pour différentes initiatives ou optimisation du flux de travail pour achever ces initiatives.

Les outils de gestion de projet offrent un large éventail de fonctionnalités et constituent un élément inestimable de l'approche de la logiciel d'agence de marketing l'équation. Ces fonctionnalités comprennent :

La gestion des tâches pour que les membres de votre équipe créative puissent suivre leurs listes de tâches et achever les choses dans les délais et conformément aux spécifications

Des fonctionnalités de collaboration d'équipe qui permettent d'élever les tâches individuelles au rang de projets plus complexes auxquels elles se rapportent

Des analyses au niveau du projet qui permettent de suivre la progression de l'initiative d'un client et d'obtenir un aperçu plus large de l'ensemble du travail effectué pour ce client

L'automatisation et la gestion des flux de travail pour faire circuler le travail au sein de votre agence de marketing ou de création

La gestion des ressources pour s'assurer que votre équipe créative et vos clients utilisent leur temps et leurs ressources de manière productive

Le résultat est que certaines des meilleures solutions de gestion des ressources humaines de l'Union européenne ont été mises en place logiciels de gestion d'agence se concentrent sur les projets et les la gestion des tâches .

Grâce à ces fonctionnalités clés, les systèmes de gestion de projet orientent essentiellement le travail quotidien et stratégique des agences de marketing et des agences de création.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour agence de publicité ?

Tout système que vous envisagez pour suivre et gérer vos projets de marketing doit comporter des fonctionnalités de gestion de projet de base, telles que la possibilité d'attribuer, de suivre et de gérer des tâches. Mais les meilleures options de logiciels de gestion de projet d'agence partagent les fonctionnalités clés suivantes :

Facilité d'utilisation: Une interface facile à utiliser est essentielle pour les équipes marketing et l'accueil des clients

Une interface facile à utiliser est essentielle pour les équipes marketing et l'accueil des clients Modèles de projets personnalisables: Les modèles de projets, tels quegestion de projet etcampagnes publicitairesles gestionnaires de projets apprécieront la possibilité d'améliorer la qualité de leur travail

Les modèles de projets, tels quegestion de projet etcampagnes publicitairesles gestionnaires de projets apprécieront la possibilité d'améliorer la qualité de leur travail Fonctionnalités de gestion de campagne: Les chefs de projet apprécieront la possibilité d'améliorer leur gestion de campagnegestion des campagnes de marketing *Flux de travail personnalisés : Les flux de travail personnalisés, y compris lesflux de travail pour la création de contenu et la gestion des tâches quotidiennes, peuvent accroître l'efficacité et faire gagner du temps

Les chefs de projet apprécieront la possibilité d'améliorer leur gestion de campagnegestion des campagnes de marketing *Flux de travail personnalisés : Les flux de travail personnalisés, y compris lesflux de travail pour la création de contenu et la gestion des tâches quotidiennes, peuvent accroître l'efficacité et faire gagner du temps **L'évolutivité : Au fur et à mesure que votre agence se développe, votre logiciel de gestion de projet doit pouvoir s'adapter à plus de travail, plus de clients et des équipes de marketing plus importantes

**Les applications de gestion de projet doivent non seulement faciliter la collaboration en interne, mais aussi (de manière plus simple) avec vos clients

Fonctionnalités de collaboration avec les équipes: Les fonctionnalités de collaboration, notamment le partage de fichiers, la discussion directe et la messagerie, peuvent améliorer la productivité de l'équipe

Les fonctionnalités de collaboration, notamment le partage de fichiers, la discussion directe et la messagerie, peuvent améliorer la productivité de l'équipe Suivi du temps: La bonne fonctionnalité de suivi du temps peut vous aider à facturer avec précision les clients pour les projets créatifs, améliorant ainsi la planification des ressources et la gestion du budget

La bonne fonctionnalité de suivi du temps peut vous aider à facturer avec précision les clients pour les projets créatifs, améliorant ainsi la planification des ressources et la gestion du budget Analyse des projets: Recherchez une plateforme de gestion de projet qui vous permette de suivre la progression du projet et d'identifier les gains d'efficacité

Les 10 meilleurs outils de gestion de projet pour les agences de publicité à utiliser en 2024

La liste suivante est notre sélection des outils de gestion de projet les plus performants meilleurs logiciels de gestion de projet créatif que vous pouvez trouver, vous aidant à jongler avec de multiples projets tout en cherchant à rationaliser les processus et de générer plus d'entreprises.

ClickUp offre différents affichages de projets, des outils d'affectation et des automatisations pour rendre la gestion de projet plus facile que jamais Gestion de projet d'équipes adorent ClickUp en raison de la personnalisation et de la flexibilité de la plateforme. Vous pouvez optimiser la gestion de vos ressources grâce au suivi du temps, améliorer votre partage de fichiers avec Documents ClickUp et utilisez les diagrammes de Gantt pour améliorer votre productivité l'échéancier de vos projets .

Avec ClickUp, vous pouvez optimiser chaque partie de votre projet de marketing, y compris la gestion des tâches de base et les listes à faire, les campagnes publicitaires complexes et les relations clients à multiples facettes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord qui vous permettent de suivre les projets de manière globale, facilitant ainsi la gestion de plusieurs projets

Un suivi du temps avancé qui vous aide à établir des paramètres et à aligner votre travail sur les capacités et les attentes des clients

Des modèles de projet personnalisables, tels qu'unmodèle de gestion d'agencequi vous permet de suivre et d'optimiser chaque étape du processus client et du projet

Des vues avancées, notamment des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des calendriers, qui vous aident à suivre le travail et les échéanciers des projets de manière plus efficace

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont noté que la liste des fonctionnalités clés peut rendre la prise en main difficile pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de gestion de projet

Les utilisateurs du forfait Free n'ont pas accès à certaines des fonctionnalités avancées de la plateforme en matière de gestion de projet

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

Business : 12 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8 900+ avis)

Capterra : 4.6/5 (3,800+ commentaires)

2. Monday

Via Monday Il peut sembler risqué de donner à ce système de gestion de projet basé sur le web le nom du jour de la semaine le moins placé dans les favoris de tous les créatifs. Mais une fois qu'on s'y est plongé, Monday est un système puissant de planification de projets, de gestion de projets de marketing et de collaboration d'équipe qui aide les équipes de marketing à gérer leurs relations avec les clients et leur travail.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Fonctionnalités étendues de gestion des tâches, y compris les dépendances et l'automatisation des tâches, pour assurer le bon déroulement d'un travail complexe

Une structure de permissions pour les utilisateurs qui préserve la confidentialité des données sensibles des clients sans compromettre la collaboration au sein de l'équipe

Suivi des dépenses joint aux projets, facilitant la planification des ressources pour les agences créatives

Capacités de partage de fichiers grâce à des intégrations avec Slack, Outlook et d'autres outils de productivité

Les limites de Monday

Les dispositions des flux de travail peuvent parfois être déroutantes, ce qui complique les chosesle suivi des projets et la gestion des tâches, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Capacités limitées en matière d'intelligence artificielle (IA), que ce soit au sein des fonctionnalités clés ou par le biais d'intégrations

Prix Monday

Free

Basique : 8 $ par mois et par utilisateur

Standard : 10 $ par mois et par utilisateur

Pro : 19 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (8,600+ avis)

Capterra : 4.6/5 (4,200+ avis)

3. Jira

Via Jira Jira est fondamentalement un outil de développement de logiciels, de sorte que ses fonctionnalités clés et sa capacité de planification des ressources tournent autour de ce processus de développement. Mais c'est un excellent outil si votre agence créative souhaite suivre la construction d'une nouvelle application ou d'un site web.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Interface utilisateur (UI) conviviale qui facilite le suivi et l'optimisation des projets

Tableaux Kanban intuitifs, achevés avec des modèles, pour élaborer rapidement des forfaits de développement et assigner les tâches appropriées

Des intégrations étendues avec la plupart des logiciels de gestion de projet d'agence de cette liste pour gérer les projets au-delà du développement

Des fonctionnalités intégrées de collaboration d'équipe qui permettent de discuter en temps réel, de partager des fichiers et d'envoyer des messages de groupe

Limites de Jira

Il ne s'agit pas d'un outil de gestion de projet complet pour tout travail d'agence au-delà du développement de logiciels

Les structures de permissions peuvent être trop complexes, ce qui complique la gestion des projets pour les petites équipes

Prix de Jira

Free

Standard : 7,75 $ par mois et par utilisateur

Premium : 15,25 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (5,500+ avis)

Capterra : 4.4/5 (13 000+ avis)

4. Travail d'équipe

Via Travail d'équipe Le nom peut laisser penser qu'il s'agit d'un outil de collaboration simple, mais Teamwork est bien plus que cela. Son logiciel de gestion de projet d'agence permet de gérer le travail de plusieurs clients. Il ne s'agit donc pas seulement de gérer des tâches. Teamwork est également un logiciel de gestion des ressources en raison de sa capacité à faire des rapports financiers et même à inviter des clients pour des comptes invités gratuits.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Capacité à créer de nouveaux modèles ou à personnaliser les modèles existants afin de réduire la redondance pour les gestionnaires de projet qui travaillent avec plusieurs clients

Fonctionnalités de gestion financière, y compris des outils de budgétisation, de facturation et de rentabilité, afin de maximiser l'efficacité du travail en équipel'allocation des ressources et le forfait

Flux de travail personnalisables et modèles préconstruits pour faciliter l'accueil des clients

Intégrations avec d'autres logiciels de collaboration et de marketing, tels que MS Teams, HubSpot et plusieurs systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Limites du travail d'équipe

Lorsqu'il n'existe pas encore d'intégrations, l'interface de programmation d'applications peut représenter un défi pour le travail et l'établissement de connexions

Le système de gestion de la relation client interne présente des limites. Dans la plupart des cas, la gestion de l'agence fonctionnera mieux grâce à un logiciel externe

Prix du travail d'équipe

Free Forever : gratuit

Starter : 5,99 $ par mois et par utilisateur

Deliver : $9.99 par mois par utilisateur

Croissance : $19.99 par mois par utilisateur

Échelle : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1,000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)

5. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Project-dashboard-using-Notions-project-management-software-features-1400x875.png Tableau de bord du projet utilisant les fonctionnalités du logiciel de gestion de projet Notion /$$$img/

Via Notion Se promouvant comme un environnement de travail connecté plutôt que comme un outil de gestion de projet dédié, Notion est idéal pour connecter la gestion des ressources et des documents à la gestion des tâches et à la planification du projet. Il adopte une approche basée sur l'équipe pour le processus de gestion de projet, améliorant la collaboration de l'équipe tout en offrant les fonctionnalités clés des plateformes de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Des wikis intégrés qui peuvent simplifier la gestion des ressources et des connaissances parallèlement à votre outil de gestion des tâches

Des vues Équipe qui séparent les projets marketing en domaines fonctionnels tout en conservant un aperçu plus large

Capacités IA avancées, y compris la rédaction, l'automatisation des tâches et les invitations au brainstorming

Des intégrations étendues avec d'autres outils dont votre agence pourrait avoir besoin, comme Slack ou Jira

Limites de Notion

Il n'y a pas de fonctionnalité de suivi du temps intégrée, donc tout suivi de projet basé sur le temps nécessitera un outil externe

Les vues basées sur l'équipe peuvent rendre difficile l'attribution de tâches en dehors de l'équipe pour certains utilisateurs

Prix de Notion

Free

Plus : 8 $ par mois et par utilisateur

Business : 15 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (4,800+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,900+ commentaires)

6. Asana

Via Asana Les créateurs d'Asana l'ont délibérément conçu comme un vaste outil de gestion de projet en ligne. Ses fonctionnalités sont suffisamment larges pour que les équipes de l'agence de création, de l'informatique, de l'ingénierie, des opérations et de la planification stratégique puissent utiliser les mêmes forfaits pour gérer le travail, assigner des tâches et mieux travailler ensemble.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Vues personnalisées, notamment des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des échéanciers, pour examiner et gérer vos projets sous tous les angles

Base de connaissances étendue qui comprend des conseils de base sur la gestion de projet et des tutoriels sur les fonctionnalités clés

Plusieurs équipes et environnements de travail pour séparer le travail des différents clients

Des notifications par téléphone et par e-mail (ainsi qu'une application mobile entièrement fonctionnelle) qui transforment Asana en outil de collaboration et permettent aux parties prenantes de rester dans la boucle pour chaque projet marketing

Limites d'Asana

Il n'y a pas beaucoup de modèles de projets, votre agence créative devra donc construire la plupart de ses dispositions et flux de projets préférés à partir de zéro

Asana est coûteux par rapport aux autres options de cette liste, en particulier lorsque la plupart de ses fonctionnalités de gestion de projet avancées, telles que le suivi du temps, ne sont disponibles que sur les forfaits les plus élevés

Prix d'Asana

Basic : gratuit

Premium : 10,99 $ par mois et par utilisateur

Business : 24,99 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (9 400+ avis)

Capterra : 4.5/5 (12 000+ avis)

7. Trello

Via Trello Trello n'est peut-être pas un logiciel de gestion de projet marketing dédié, mais c'est un outil de gestion de projet très respecté. Sa maîtrise des fonctionnalités clés, telles que les affichages personnalisables, les flux de travail et les automatisations, fait qu'il mérite d'être pris en considération.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableau Trello - une version spécifique à la plateforme du tableau classiqueTableau Kanban qui est devenu la norme pour les aperçus de projets dans ce type de logiciel de gestion de projet

Intégration avec Jira et d'autres plateformes de la suite d'outils de productivité d'Atlassian

Système basé sur des règles d'Automatisation pour automatiser la gestion de vos projets et de vos tâches et supprimer les répétitions pour votre agence de création

Facile à utiliser, de sorte que les nouveaux utilisateurs et les clients peuvent commencer à l'utiliser en toute confiance en quelques minutes

Les limites de Trello

Les agences ou les chefs de projet ayant l'expérience d'une automatisation et de dépendances importantes peuvent trouver la gestion des tâches frustrante

Fonctionnalités clés quelque peu limitées par rapport à certains autres outils de cette liste. Par exemple, il manque le suivi du temps pour vos équipes

Prix de Trello

Free

Standard : 5 $ par mois et par utilisateur

Premium : 10 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : 17,50 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (22 000+ commentaires)

8. Wrike

Via Wrike En termes de fonctionnalités clés, peu d'alternatives peuvent rivaliser avec le logiciel de gestion de projet marketing Wrike. Vous y trouverez de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour vous aider dans vos tâches, telles que la planification et l'allocation des ressources, la gestion des tâches quotidiennes et la collaboration avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

L'étiquette croisée des tâches permet de s'assurer que le travail de votre équipe représente fidèlement le flux de gestion du projet dans son ensemble

Les flux de révision et d'approbation en font un véritable logiciel de gestion de projet d'agence avec intégration des commentaires des clients

L'automatisation des flux de travail tient compte de tous les projets de marketing dont vos clients ont besoin

Le suivi du temps avancé vous permet de toujours savoir sur quoi travaillent vos équipes et à quel moment elles risquent d'atteindre leur capacité

Les limites de Wrike

L'abondance de fonctionnalités peut rendre difficile l'onboarding de nouveaux utilisateurs sur le logiciel de gestion de projet

Le tri des vues, telles que les diagrammes de Gantt, peut s'avérer difficile, ce qui complique l'obtention d'un aperçu de la gestion de votre projet

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $ par mois et par utilisateur

Business : 24,80 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Pinnacle : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (3,400+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (2,400+ commentaires)

9. Workfront

Via Adobe Workfront, le logiciel de gestion de projet intégré d'Adobe, ne prétend pas simplifier les choses. Il fait partie des outils les plus complexes du marché. Mais une fois ses fonctionnalités débloquées, il peut devenir un puissant outil de gestion de projet pour votre agence.

Meilleures fonctionnalités de Workfront

Les Objectifs de Workfront alignent le logiciel de gestion de projet de votre agence sur les objectifs de l'entreprise de votre agence et de vos clients

Les voies d'approbation et les flux de travail intégrés permettent de transmettre les projets créatifs à vos clients plus rapidement et plus efficacement

Les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt transforment Workfront en un outil de gestion de projetsgestion de projet agile de gestion de projet agile

Des tableaux de bord personnalisables aident les chefs de projet à garder un aperçu de chaque projet marketing ainsi que de la charge de travail plus importante

Limites de Workfront

Le tri dans le logiciel de gestion de projet n'est disponible que par date d'échéance, ce qui limite votre capacité à organiser les tâches

Selon certains utilisateurs, il peut parfois essayer d'en faire trop, rendant la gestion de projet difficile pour certaines initiatives plus simples

Prix de Workfront

Select : contactez-nous pour connaître les tarifs

Prime : contactez-nous pour connaître les tarifs

Ultimate : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (900+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (1,300+ commentaires)

10. Productif

Via Productif Plus qu'un simple outil de gestion de projet, Productive est un logiciel de gestion de projet d'agence complet qui vous aide à travailler et à optimiser chaque partie de vos relations avec vos clients. Le suivi du temps, la budgétisation et la collaboration ne sont que quelques-unes des fonctionnalités qui assurent sa place sur la liste aux côtés de certains des meilleurs logiciels de gestion de projet marketing de l'entreprise.

Productive meilleures fonctionnalités

Les tâches récurrentes permettent d'achever le travail lorsque c'est nécessaire

Le suivi du temps intégré permet aux membres de l'équipe de suivre leurs heures, ce qui se traduit par une allocation des ressources et une facturation plus précises

Les vues de planification des ressources permettent à votre agence de forfaiter le travail et les échéanciers de manière réaliste en fonction des charges de travail existantes

Le module "Insights" offre des analyses avancées sur chaque projet de marketing ainsi que sur les initiatives et les relations à l'échelle du client

Limites de la productivité

Les fonctionnalités de facturation sont moins nombreuses que celles des logiciels de gestion de factures dédiés

Certains utilisateurs notent que l'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive ou directe que d'autres logiciels de gestion de projet d'agence

Prix de Productive

Essentiel : 9 $ par mois et par utilisateur

Professionnel : 24 $ par mois et par utilisateur

Ultimate : contacter pour les tarifs

Enterprise : contacter pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (30+ avis)

Capterra : 4.6/5 (70+ avis)

Faites passer la gestion de projet de votre agence au niveau supérieur avec ClickUp

Toutes les plateformes ci-dessus sont des options valables de logiciels de gestion de projet d'agence. Mais comme il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, celui-ci doit être ClickUp pour les agences de création et de publicité.

Outre ses fonctionnalités clés, telles que l'IA, le suivi des projets et les intégrations avec d'autres outils, vous apprécierez la facilité avec laquelle vous pouvez connecter la gestion des tâches à la gestion des ressources et les élégantes fonctionnalités de collaboration pour vos équipes marketing. Mais à la base, il s'agit d'une gestion de projet simple et robuste qui peut transformer la façon dont vous abordez la gestion de l'agence.

ClickUp est parfait pour les équipes marketing en proposant des projets illimités, des fonctionnalités de suivi du temps permettant d'optimiser l'affectation des ressources et la possibilité de créer et de suivre les dépendances entre les projets et les tâches afin d'améliorer le flux de travail. Il est également l'un des rares outils de gestion de projet gratuits disponibles, ce qui vous permet de tester votre nouveau système de gestion de projet sans avoir à le valider complètement.

Vous êtes prêt à commencer ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour découvrir par vous-même comment cette solution tout-en-un peut vous aider à créer un flux de travail de gestion de projet plus efficace.