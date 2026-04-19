10 modèles gratuits de suivi de l'acquisition de compétences

Selon le rapport « L'avenir de l'emploi » du Forum économique mondial, 63 % des employeurs considèrent les lacunes en matière de compétences comme un obstacle majeur à la transformation de leur entreprise. Cependant, très peu d'entre eux ont une vision claire et actualisée des compétences disponibles au sein de leur personnel.

C'est là que les outils de suivi de l'acquisition de compétences peuvent vous aider.

Cet article vous présente 10 modèles gratuits et prêts à l'emploi de suivi de l'acquisition de compétences. Ils couvrent tout, des plans de développement individuels aux matrices de compétences et d'aptitudes à l'échelle de l'équipe. Nous vous montrerons également comment les utiliser afin que la visibilité des capacités de votre équipe soit toujours élevée et exploitable.

Aperçu des modèles gratuits de suivi de l'acquisition de compétences

📚 À lire également : Les meilleurs logiciels de suivi de formation pour les Teams

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de l'acquisition de compétences ?

Un modèle de suivi de l'acquisition de compétences est un cadre prédéfini qui aide les individus et les équipes à documenter, surveiller et mesurer la progression réalisée dans l'acquisition de nouvelles compétences.

La plupart des organisations sont confrontées à un problème de dispersion des données concernant les compétences et les capacités de leurs employés. Les informations sont éparpillées dans des feuilles de calcul et des dossiers, et les responsables perdent le suivi de qui a suivi quelle formation.

Cette fragmentation crée d'énormes angles morts lorsque vous planifiez des projets, décidez des promotions ou investissez dans la formation. Les équipes finissent par dupliquer leurs efforts de formation et passer à côté de lacunes critiques en matière de compétences, faute de données.

Grâce à des modèles structurés, vous n'avez plus à deviner qui maîtrise quoi. À l'aide de ces matrices de compétences, vous pouvez visualiser les compétences actuelles, suivre les jalons de l'apprentissage et identifier les domaines nécessitant un développement. 👀

💡 Conseil de pro : Éliminez la prolifération des outils et consolidez vos données sur le développement des compétences grâce aux champs personnalisés de ClickUp. Vous pouvez mettre en forme, organiser et ajouter du contexte aux tâches en créant des menus déroulants pour les niveaux de compétence ou en ajoutant des champs de date pour le suivi des certifications.

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, des employés non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce genre de cas, plus l'IA dispose d'informations contextuelles sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques, voire effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

🎥 Il est essentiel de développer des habitudes d'apprentissage régulières pour acquérir de nouvelles compétences, et les outils de suivi basés sur l'IA peuvent aider à automatiser ce processus. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les outils de suivi des habitudes basés sur l'IA complètent les systèmes d'apprentissage des compétences en surveillant votre progression quotidienne et en vous aidant à rester motivé.

10 modèles gratuits de suivi de l'acquisition de compétences pour les Teams

L'installation d'un système de suivi à partir de zéro nécessite généralement entre 4 et 8 heures d'installation, auxquelles s'ajoute la maintenance continue. Et la plupart des feuilles de calcul créées en interne sont abandonnées dans les trois mois.

Lancez plutôt votre suivi des compétences dès maintenant grâce aux modèles ClickUp. Parcourez les structures prédéfinies pour les Espaces, les dossiers et les listes, puis personnalisez-les pour qu'elles correspondent exactement à votre flux de travail. ✨

1. Modèle de cartographie des compétences par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et suivez les compétences de vos employés à l'aide du modèle de cartographie des compétences ClickUp

Le modèle de cartographie des compétences de ClickUp vous offre une vue d'ensemble des compétences de votre équipe. Vous pouvez l'utiliser pour organiser les compétences par service, rôle ou projet afin d'identifier instantanément les lacunes.

Un responsable technique peut s'en servir pour cartographier les compétences techniques au sein d'une équipe en pleine croissance et identifier rapidement les priorités en matière de formation.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Configurez des échelles de compétences personnalisables pour voir exactement dans quels domaines votre équipe excelle

Passez instantanément du suivi individuel au suivi à l'échelle de l'équipe grâce aux différentes vues de ClickUp

Filtrez les employés certifiés ou hautement qualifiés lors de l'attribution du travail à l'aide des champs personnalisés

Résumez automatiquement la distribution des compétences et mettez en évidence les lacunes à l'aide de ClickUp Brain

🚀 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un aperçu visuel des compétences au sein des différents services ou pour différents rôles.

💟 Bonus : Transformez votre outil de suivi des compétences en un véritable « centre de commande des compétences » en temps réel grâce à ClickUp Brain MAX. Avec Brain MAX, vous pouvez traiter votre matrice de compétences et d'aptitudes comme un système consultable. Au lieu de filtrer manuellement, posez des questions telles que : « Où se trouvent nos points de défaillance uniques ? »

« Qui peut se joindre à un projet React ce mois-ci ? »

« Quelles sont les compétences essentielles qui se situent en dessous du niveau intermédiaire au sein de l'équipe ? » Brain MAX analyse vos tâches, vos champs et vos documents pour vous fournir des réponses instantanées. Ainsi, votre outil de suivi devient un outil que vous utilisez pour prendre des décisions concrètes, telles que la dotation en personnel, les promotions et la hiérarchisation des formations.

2. Modèle de matrice de formation par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez les compétences actuelles de votre équipe grâce au modèle de matrice de formation de ClickUp

Suivre qui a achevé quelle formation obligatoire ne devrait pas nécessiter un travail de détective. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du modèle de matrice de formation de ClickUp.

Il permet de suivre le statut des formations par employé et par cours, avec un système de responsabilisation intégré. Les équipes RH peuvent l'utiliser pour s'assurer que tous les employés achevent la formation annuelle de conformité sans avoir à effectuer de suivi manuel.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Suivez le suivi des certifications et recevez des alertes de renouvellement en un seul endroit

Configurez les automatisations ClickUp pour avertir les responsables avant l'expiration des certifications, réduisant ainsi les risques liés à la conformité

Ajoutez des widgets au tableau de bord ClickUp , comme les cartes « Diagramme circulaire », pour visualiser les taux d'achèvement en un coup d'œil

Identifiez les employés en retard ou les goulots d'étranglement avant que les audits ne posent problème

Gardez un suivi de tous les supports et ressources de formation grâce à la vue Liste.

🚀 Idéal pour : Les organisations qui assurent le suivi des formations obligatoires et de la conformité.

💡 Conseil de pro : constituez une équipe de collègues IA qui vous offriront l'assistance nécessaire pour atteindre vos objectifs de formation et de développement. Créez vos propres Super Agents dans ClickUp pour : Recommandez des parcours de formation à vos employés

Effectuez l'automatisation de l'évaluation des compétences

Élaborez des agendas de formation structurés

Signalez les besoins de formation non satisfaits des membres de l'équipe

Et bien plus encore

Découvrez dès aujourd'hui comment former vos propres « super agents » :

📚 À lire également : Logiciels de gestion des employés pour les équipes RH

3. Modèle de matrice des compétences techniques par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez l'expertise technique de votre équipe grâce au modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp

Lorsque vous avez besoin de savoir si votre équipe est capable de gérer une migration vers le cloud, le modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp vous apporte rapidement des réponses. Il évalue les compétences techniques spécifiques au sein de vos départements d'ingénierie ou de produit. 🛠️

Il peut aider un directeur technique à évaluer si l'équipe dispose d'une expertise suffisante en matière de cloud avant de lancer une initiative de migration.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Créez des colonnes pour les langages de programmation, les outils et les frameworks

Classez les membres de l'équipe du niveau débutant à expert, et regroupez-les par niveau de compétence

Utilisez les dépendances ClickUp pour établir directement une connexion entre une lacune en matière de compétences et une activité d'apprentissage ou une formation spécifique

Laissez ClickUp Brain générer des résumés de compétences et suggérer les membres de l'équipe les mieux adaptés aux projets

🚀 Idéal pour : les équipes informatiques, d'ingénierie ou de produit qui évaluent les compétences techniques.

📚 À lire également : Comment structurer votre équipe produit pour atteindre des performances optimales

4. Modèle de matrice des compétences informatiques par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Découvrez qui possède quelles compétences au sein de votre équipe informatique grâce au modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp

Les services informatiques doivent gérer des compétences spécialisées, telles que la cybersécurité et les réseaux, qui évoluent rapidement. C'est là que le modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp entre en jeu. Il organise ces spécialités afin que vous connaissiez à tout moment les capacités actuelles de votre équipe.

Utilisez ce modèle pour planifier des formations polyvalentes afin de réduire les points de défaillance uniques dans les systèmes critiques.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Regroupez les compétences informatiques par fonctions et rôles spécifiques, tels que la mise en réseau et la sécurité

Utilisez les champs de statut personnalisés de ClickUp pour indiquer si une compétence est active, terminée ou fermée

Synchronisez-vous avec vos systèmes RH existants directement depuis vos tâches grâce aux intégrations ClickUp

Trouvez instantanément des experts certifiés ou identifiez les chevauchements de compétences qui entraînent des pertes d'efficacité

🚀 Idéal pour : les équipes informatiques chargées de gérer des compétences spécialisées telles que la cybersécurité ou l'administration système.

5. Modèle de matrice des compétences du conseil d'administration par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un résumé détaillé des compétences des membres du conseil d'administration à l'aide du modèle de matrice des compétences du conseil d'administration ClickUp

La composition du conseil d'administration est essentielle pour les équipes de gouvernance et les organisations à but non lucratif, et c'est précisément pour cette raison que le modèle de matrice des compétences du conseil d'administration de ClickUp a été créé.

Ce modèle vous aide à évaluer les compétences dont dispose déjà votre conseil d'administration et celles qui font défaut pour votre prochain cycle de recrutement.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Suivez les compétences en matière de finance, de droit, d'expertise sectorielle et de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI)

Identifiez les compétences manquantes pour cibler vos efforts de recrutement

Rendez privés les espaces, dossiers, listes et tâches ClickUp à l'aide des contrôles de confidentialité de ClickUp afin que seules certaines personnes puissent accéder aux informations sensibles

Résumez la composition du conseil d'administration et signalez les lacunes ayant une priorité élevée avec ClickUp Brain

🚀 Idéal pour : les équipes de gouvernance et les organisations à but non lucratif qui évaluent la composition de leur conseil d'administration.

📚 À lire également : Comment constituer une équipe efficace au travail

6. Modèle de plan de développement des employés par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Proposez des formations ciblées à vos futurs successeurs grâce au modèle de forfait de développement des employés de ClickUp

Le suivi des compétences sans plan de développement n'est qu'une simple formalité administrative. Le modèle de plan de développement des employés de ClickUp fait la connexion entre la situation actuelle d'un employé et ses objectifs futurs.

Les managers d'équipe peuvent utiliser ce modèle pour élaborer un plan de développement du leadership destiné aux employés à fort potentiel.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Planifiez les jalons clés de la progression et les échéances pour le développement de carrière

Suivez le pourcentage d'avancement à mesure que les employés achevent leurs forfaits

Ajoutez des commentaires ClickUp aux tâches pour poser des questions, obtenir des retours et garder le contexte des discussions sur les performances

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des suggestions de ressources de formation pertinentes en fonction des lacunes en matière de compétences

🚀 Idéal pour : les managers qui élaborent des plans de développement de carrière structurés.

📮ClickUp Insight : Pour 32 % des employés, les évaluations de performance sont un véritable moteur de croissance. Mais pour 32 % d'entre eux, ce ne sont que des bruits de fond — un signe que la moitié des évaluations n'ont aucun impact. Cela représente des heures de discussion et de paperasse pour un résultat quasi nul. Avec ClickUp — l'application tout-en-un pour le travail —, vous tirez le meilleur parti de chaque évaluation. AI Notetaker enregistre votre entretien d'évaluation, en extrait les points d'action et les transforme instantanément en tâches liées à des objectifs. Vous pouvez suivre la progression à chaque étape, tandis que des cartes alimentées par l'IA vous offrent un aperçu en temps réel des performances des employés à tout moment.

📮ClickUp Insight : Pour 32 % des employés, les évaluations de performance sont un véritable moteur de croissance. Mais pour 32 % d'entre eux, ce ne sont que des bruits de fond — un signe que la moitié des évaluations n'ont aucun impact. Cela représente des heures de discussion et de paperasse pour un résultat quasi nul. Avec ClickUp — l'application tout-en-un pour le travail —, vous tirez le meilleur parti de chaque évaluation. AI Notetaker enregistre votre entretien d'évaluation, en extrait les éléments d'action et les transforme instantanément en tâches liées à des objectifs. Vous pouvez suivre la progression à chaque étape, tandis que des cartes alimentées par l'IA vous offrent un aperçu en temps réel des performances des employés à tout moment.

7. Modèle de matrice des compétences par ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en avant les compétences de chaque membre de l'équipe grâce au modèle de matrice des compétences de ClickUp

Il est parfois nécessaire de prendre du recul par rapport aux compétences individuelles pour examiner ce dont l'ensemble des services est capable. Le modèle de matrice des compétences de ClickUp regroupe les compétences individuelles pour offrir une vue d'ensemble.

Par exemple, cela vous aide à évaluer si les équipes opérationnelles sont prêtes à fournir l'assistance pour le lancement d'un nouveau produit.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Évaluez les capacités stratégiques, opérationnelles et techniques de chaque individu

Suivez l'évolution des capacités de votre organisation au fil du temps

Regroupez les compétences individuelles pour obtenir des informations sur l'équipe à l'aide des vues cumulant les informations sur l'équipe

Comparez les compétences entre les services pour déterminer où les investissements auront le plus d'impact

🚀 Idéal pour : Les organisations qui évaluent les compétences au niveau des équipes ou des services.

👀 Le saviez-vous ? L'IA et la numérisation vont supprimer plus de 80 millions d'emplois et en créer près de 70 millions dans les années à venir. Près de 44 % des compétences des travailleurs devront être mises à jour pour s'adapter à ces changements.

8. Modèle de matrice des compétences par HiBob

via HiBob

Le modèle de matrice des compétences de HiBob est conçu pour compléter la plateforme de gestion des ressources humaines de HiBob.

Cette disposition de type tableur met l'accent sur la documentation des compétences au niveau des employés au sein de l'écosystème RH plus large de HiBob. Elle est familière aux professionnels des ressources humaines et convient parfaitement au suivi simple des compétences.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Réduisez la courbe d'apprentissage grâce à une disposition de type tableur qui reflète les flux de travail RH habituels

Effectuez la maintenance des dossiers détaillés sur vos collaborateurs en un seul endroit

Alignez les données sur les compétences avec les processus plus généraux de gestion des employés

Il est particulièrement adapté aux organisations qui ont pleinement adopté l'écosystème HiBob, mais offre moins de flexibilité si vous souhaitez une intégration plus poussée de la gestion de projet.

🚀 Idéal pour : les équipes RH qui utilisent HiBob pour la gestion des ressources humaines.

9. Modèle de matrice de formation par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle de matrice de formation Smartsheet utilise une disposition en grille familière avec une mise en forme conditionnelle pour les indicateurs de statut visuels. Il permet de suivre facilement la conformité en matière de formation.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Mettez en place un tableau de suivi simple et facile à comprendre, particulièrement adapté aux équipes non techniques

Signalez visuellement les formations en retard ou achevées grâce à la mise en forme conditionnelle

Simplifiez le suivi de la conformité pour les petites équipes ayant des besoins plus simples

Ce modèle nécessite des mises à jour manuelles et ne propose pas d'analyses basées sur l'IA, ce qui le rend plus adapté aux équipes ayant des besoins de suivi simples qu'aux programmes de développement complexes.

🚀 Idéal pour : les équipes qui préfèrent un suivi simple, sous forme de feuille de calcul.

10. Modèle de matrice des compétences AG5

via AG5

Le modèle de matrice des compétences AG5 est spécialisé dans les catégories de compétences spécifiques à chaque secteur et propose des structures de documentation prêtes pour les audits. Si votre organisation est soumise à des exigences réglementaires strictes, ce modèle est fait pour vous.

🌻 Pourquoi utiliser ce modèle :

Créez une structure de documentation prête pour un audit

Créez des catégories de compétences spécifiques à votre secteur d'activité afin que le suivi soit conforme aux exigences réglementaires

Suivez le suivi des certifications très spécifiques dans les domaines de la fabrication ou de la santé

Bien qu'il soit très efficace en matière de conformité, il peut sembler trop complexe pour une utilisation générale en entreprise.

🚀 Idéal pour : les secteurs réglementés tels que l'industrie manufacturière ou la santé.

📚 À lire également : Maîtrisez le suivi de la conformité RH avec ClickUp

Comment utiliser un modèle de suivi de l'acquisition de compétences

Un modèle ne sert à rien si vous ne disposez pas d'un processus standardisé pour le mettre en œuvre au sein d'une équipe diversifiée. Sans stratégie de mise en œuvre claire, le tableau de suivi devient un document statique, rarement mis à jour.

Cela rend les données totalement inutiles pour la prise de décision en temps réel. Cela donne également aux employés l'impression que leur évolution n'est pas réellement suivie.

Résolvez ce problème grâce à un espace de travail convergent basé sur l'IA comme ClickUp. ClickUp Brain, l'IA intégrée à la plateforme, relie vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et les connaissances de votre entreprise. Vous pouvez lui poser des questions sur le contenu de votre espace de travail pour obtenir des informations sans avoir à filtrer manuellement des lignes de données.

Ainsi, votre outil de suivi devient un système dynamique et évolutif. Vous pouvez consulter instantanément des résumés de compétences, identifier les lacunes et prendre des décisions stratégiques en matière de dotation en personnel en quelques secondes. 🤩

Voici comment tirer le meilleur parti de votre matrice des compétences et aptitudes :

Définissez les compétences à suivre : Dressez la liste des compétences pertinentes pour votre équipe, telles que les compétences techniques, les compétences relationnelles ou les certifications Définissez des niveaux de compétence : établissez une échelle d'évaluation cohérente, par exemple de « débutant » à « expert », afin que les évaluations de compétence soient comparables au sein de l'équipe Remplissez les données actuelles sur les compétences : demandez aux membres de l'équipe de s'auto-évaluer afin de répertorier leurs compétences de base Identifiez les lacunes et les priorités : comparez les compétences actuelles aux besoins des projets à venir et mettez en évidence les domaines où le développement est le plus urgent Liez les compétences aux activités de formation : établissez la connexion entre les lacunes en matière de compétences et des formations, des cours ou des opportunités de mentorat spécifiques Vérifiez et mettez à jour régulièrement : planifiez planifiez des bilans trimestriels des compétences pour recenser les nouvelles certifications et les formations achevées Utilisez l'IA pour obtenir des informations : posez des questions à votre assistant IA, par exemple « Qui, dans l'équipe, a de l'expérience en Python ? », pour obtenir des réponses instantanées

⭐️ Découvrez comment l'IA transforme aujourd'hui le mode de fonctionnement des équipes RH !

Améliorez la visibilité des compétences pour obtenir de meilleurs résultats

La plupart des équipes ne souffrent pas d'un manque de formation, mais d'un manque de clarté. Sans une vision fiable des compétences de chacun, la formation devient aléatoire, le recrutement devient réactif et la croissance ralentit.

Un outil de suivi des compétences bien structuré change la donne. Ces modèles transforment des données éparses en informations exploitables. Ils aident les équipes à affecter du personnel aux projets de manière plus intelligente, à planifier les investissements en formation et à offrir aux employés une visibilité claire sur leur progression.

Et lorsque vous intégrez l'IA à des outils tels que ClickUp Brain, vous passez d'un suivi statique à des informations en temps réel sans effort manuel.

Les compétences devenant la devise d'échange de la planification des effectifs, il est essentiel de disposer d'un système permettant de les suivre et de les développer. Commencez gratuitement avec ClickUp pour rendre le développement des compétences au sein de votre entreprise plus ciblé.

Foire aux questions sur le suivi de l'acquisition de compétences

Quelle est la différence entre un tableau de suivi des compétences et une matrice des compétences ?

Une matrice des compétences est un aperçu qui montre qui possède quelles compétences à un moment donné. Un outil de suivi de l'acquisition des compétences ajoute une dimension temporelle pour suivre la progression, les activités d'apprentissage et le développement des compétences au fil du temps.

Des mises à jour trimestrielles conviennent à la plupart des équipes, complétées par des mises à jour ponctuelles lorsqu'un membre a achevé une formation. Les secteurs en constante évolution ou les équipes menant d'importantes initiatives de perfectionnement devraient opter pour des bilans mensuels afin de garantir la pertinence des données.

Un modèle de suivi de l'acquisition de compétences peut-il prendre en compte à la fois les compétences techniques et les compétences relationnelles ?

Oui, la plupart des modèles prennent en charge les catégories de compétences personnalisées. Vous pouvez suivre les compétences techniques, telles que les langages de programmation, ainsi que les compétences relationnelles, comme la communication, au sein du même système.

En quoi l'utilisation d'un modèle de suivi de l'acquisition de compétences aide-t-elle à identifier les lacunes en matière de compétences ?

En comparant les niveaux de compétences actuels aux compétences requises, ce modèle permet de mettre en évidence les lacunes en un coup d'œil. Il indique ainsi précisément les domaines dans lesquels les collaborateurs présentent des lacunes et ceux sur lesquels les investissements en formation doivent se concentrer.