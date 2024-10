10 modèles gratuits de plans de réussite en Excel, Word, & ; ClickUp

Que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie, il faut apprendre à naviguer dans le vent turbulent du changement. 🌬️

Le mieux est de l'accepter, d'être proactif et de faire une préparation sérieuse. En ce qui concerne les changements de personnel, les modèles de planification de la réussite sont votre planche de salut.

Nous allons vous présenter dix de nos favoris et vous montrer comment chaque modèle de plan de succession peut vous aider à assurer la continuité et la pérennité de votre entreprise une transition en douceur du leadership . Ils sont gratuits, alors pourquoi ne pas les essayer ?

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de réussite ?

La planification de la succession est une stratégie que les entreprises utilisent pour se préparer aux changements de direction résultant de démissions, de départs à la retraite ou de promotions. Il s'agit d'un forfait à long terme qui doit suivre principes de gestion de bureau et nécessite une bonne dose de réflexion préalable.

Il doit également être réévalué et mis à jour chaque année ou après chaque transition. Voici quelques-unes de ses étapes clés :

Définir les rôles et les positions clés

Identifier et évaluer les successeurs potentiels

Élaborer des forfaits de développement pour chaque successeur potentiel

La planification de la succession est un cadre qui aide les entreprises à planifier efficacement les étapes d'une transition harmonieuse de la direction. Ces plans d'urgence permettent de rationaliser les rôles clés et les changements de personnel tout en réduisant le chaos qui accompagne souvent un plan de réussite détaillé.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de la réussite ?

Pour être efficace, un modèle de planification de la relève doit :

être complet : Couvrir tous les aspects cruciaux du processus de planification de la relève

: Couvrir tous les aspects cruciaux du processus de planification de la relève Permettre la personnalisation : Être évolutif et adaptable à divers types d'organisations et de positions de leadership

: Être évolutif et adaptable à divers types d'organisations et de positions de leadership Être convivial : Simplifier le processus et être facile à utiliser pour tout le monde afin de maintenir la continuité de l'entreprise

: Simplifier le processus et être facile à utiliser pour tout le monde afin de maintenir la continuité de l'entreprise Faciliter la collaboration : Permettre à chacun de mettre son grain de sel et de participer au processus de planification de la relève

Fournir des analyses : Assurer le suivi en temps réel de la progression et exposer tous les défis de l'entreprise

10 modèles de planification de la réussite à utiliser en 2024

La planification de la réussite n'est pas une promenade de santé, mais avec les bons outils, elle peut se dérouler en douceur. Utilisez l'un de ces 10 modèles pour votre processus de planification de la succession en.. ClickUp pour créer un solide vivier de candidats et de dirigeants potentiels et apporter de la stabilité en période difficile.

1. Modèle de plan de réussite ClickUp

Télécharger ce modèle

Modèle de plan de réussite ClickUp

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons que vous pouvez utiliser le modèle Modèle de plan de réussite ClickUp . Ce modèle de plan de réussite vous aide à gérer les talents les transitions dans les rôles de direction ou identifier les positions clés dans un nouveau forfait.

C'est un outil organisationnel multifonctionnel qui fait de la planification un jeu d'enfant. 💨

Si c'est la première fois que vous travaillez avec une Modèle ClickUp pour plus d'informations sur le modèle ClickUp, reportez-vous au guide de démarrage. Bien qu'avancé, le modèle est intuitif à utiliser et à paramétrer. Il s'agit d'un dossier contenant deux listes : Membres de l'équipe et Activités de développement professionnel.

La liste Membres de l'équipe contient des informations sur chaque membre, telles que sa position actuelle, son département, ses candidats potentiels et sa préparation à la succession. Vous pouvez personnaliser ces champs pour qu'ils correspondent mieux à vos besoins.

Si vous préférez les tableaux de type Kanban aux listes, ClickUp a ce qu'il vous faut. Dans la vue Tableau, les employés sont représentés sous forme de cartes et regroupés par positions potentielles ou critiques pour faciliter la visualisation.

Chaque carte affiche des informations essentielles sur les aspects du recrutement potentiel de vos rôles de direction, y compris des échelles d'évaluation emoji amusantes pour la communication, les compétences en leadership et les performances. Vous pouvez modifier l'apparence des cartes ainsi que leurs méthodes de regroupement et de tri.

La deuxième liste, Activités de développement professionnel, vous permet de suivre et de gérer toutes les tâches et sous-tâches nécessaires pour assurer des transitions en douceur tout au long de votre planification de la succession.

2. ClickUp Modèle de plan de réussite d'entreprise

Télécharger ce modèle

Ce modèle de plan de succession d'entreprise vous aidera à identifier les personnes qui ont les capacités et le potentiel nécessaires pour assumer les responsabilités à venir ainsi que les besoins en personnel à l'avenir.

Dans le monde de l'entreprise, un forfait de planification de la relève solide comme le roc sert de bouclier contre l'instabilité et les perturbations. En raison de la taille de ces organisations, il est également facile de se perdre dans toutes les données et de laisser des positions et des dirigeants idéaux passer entre les mailles du filet.

Grâce à cette Modèle de plan de réussite d'entreprise ClickUp vous permet de rester dans la course. Il organise et simplifie les processus de forfait de compte quelle que soit la taille de votre entreprise.

Le modèle de plan de réussite est un dossier contenant trois listes :

Activités de formation : Achevé les formations que les successeurs potentiels ont achevées ou qu'ils prévoient d'achever à l'avenir Candidats potentiels : Contient des informations sur tous les successeurs potentiels et sur leur aptitude à occuper des positions plus élevées Succession au sein de l'entreprise : Identifie les rôles critiques au sein de l'entreprise, décrit leurs responsabilités et propose un forfait de transfert pour les candidats à la succession

Chaque liste est affichée sous la forme d'une Liste et d'un Tableau. Créez des tâches, des sous-tâches et des checklists pour actualiser vos forfaits.

Adaptez le modèle aux besoins de votre entreprise en modifiant la méthode de tri et en créant des catégories et des champs personnalisés. Affichez de nouvelles vues, telles que Gantt et Charge de travail, pour une gestion efficace du temps et des ressources gestion d'équipe .

3. Modèle de plan de recrutement ClickUp

Utilisez ce modèle pour mieux comprendre les différents types de personnel dont votre entreprise a besoin pour atteindre ses objets

Le forfait de réussite n'est peut-être pas une tâche quotidienne, mais Opérations RH sont toujours en cours. Heureusement, les Modèle de plan de recrutement ClickUp vous permet de rester à jour avec votre personnel, qu'il s'agisse du personnel opérationnel d'aujourd'hui ou des futurs dirigeants.

Ce modèle de plan de réussite est adapté aux débutants et ne nécessite aucune instruction. Mais si vous avez besoin de conseils, vous les trouverez dans le bon vieux document "Commencez ici".

Le modèle de plan de dotation est un tableau blanc comprenant deux parties - un diagramme de processus du plan de dotation et un diagramme organisationnel pour identifier les rôles clés et la hiérarchie de la haute direction dans votre organisation.

Le schéma du processus de dotation vous permet de définir les étapes exactes de votre forfait. Par défaut, ces étapes comprennent :

L'évaluation de la capacité actuelle

Identifier les besoins de l'entreprise

Développer des stratégies de gestion des ressources humaines

Sous chaque étape, vous trouverez des notes autocollantes qui vous permettront de créer des sous-tâches et des mises en garde.

Le diagramme organisationnel représente la hiérarchie des personnes au sein de votre organisation. Doté d'un code couleur pour une meilleure visualisation, le diagramme comporte quatre niveaux d'ancienneté.

Comme pour d'autres Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, vous pouvez personnaliser tous les éléments. Insérez des images, ajoutez des connecteurs pour indiquer les relations, et regroupez les employés pour former des des équipes interfonctionnelles et des départements.

Les tableaux blancs vous donnent également la liberté de gribouiller et d'introduire des éléments supplémentaires, tels que les cartes mentales et des sites web pour donner aux forfaits de réussite tout ce dont ils ont besoin pour... réussir !

4. ClickUp Modèle de plan de développement des employés

Doter les employés des informations et des compétences nécessaires pour de nouveaux rôles/responsabilités à l'aide de notre modèle de liste de plan de développement des employés

Sans le développement des employés, la planification des successions serait au mieux compliquée, au pire chaotique. 😵

C'est pourquoi vous avez besoin d'un un solide forfait d'entraînement pour vos futurs dirigeants. Et il n'y a pas de meilleur moyen, ni de plus rapide, de le faire qu'avec la Modèle de plan de développement des employés ClickUp . Il s'agit d'un outil simple que tout le monde peut utiliser, quel que soit son niveau de compétence.

Il se présente sous forme de liste, mais il y a plusieurs vues affichées :

Guide de démarrage : Instructions sur la façon d'utiliser le modèle de plan de réussite

: Instructions sur la façon d'utiliser le modèle de plan de réussite Résumé des employés : Une liste principale de tous les employés et de leurs forfaits de développement

: Une liste principale de tous les employés et de leurs forfaits de développement Forfait par département : Le même que celui de la liste précédente, mais organisé par département : La même liste que la précédente, mais organisée par départements

: Le même que celui de la liste précédente, mais organisé par département : La même liste que la précédente, mais organisée par départements Statut de développement : Les forfaits des employés dans le formulaire du Tableau agile

: Les forfaits des employés dans le formulaire du Tableau agile Liste des employés : Un tableau présentant des informations de base sur chaque membre du personnel

Par défaut, le modèle contient des champs personnalisés tels que le statut, l'échéancier du plan, les étiquettes de type de méthode de développement, le résultat de l'évaluation, et bien d'autres encore.

La vue Tableau facilite la visualisation, en affichant seulement les informations clés sur le travailleur pour éviter l'encombrement visuel. Vous pouvez changer les modes de tri et de regroupement, modifier les catégories et ajouter de nouveaux champs.

5. Modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp

Déterminez la meilleure façon d'améliorer les compétences de vos employés grâce au modèle d'analyse des lacunes de compétences ClickUp

Une fois que vous avez choisi les remplaçants pour les positions de leadership essentielles, vous voulez les aider à exceller. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, utilisez le modèle d'analyse des lacunes en matière de compétences de ClickUp Modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp !

Cet outil est votre guichet unique pour la planification du développement des compétences. Pendant que vous évaluez, analysez et perfectionnez les compétences de vos futurs dirigeants, le modèle sert de passerelle qui maintient le tout ensemble. 🌉

Il contient plusieurs vues Liste et une vue Tableau, affichant les détails des employés et des informations sur leurs compétences, regroupées selon différents facteurs - département, type de compétence et priorité. Outre les informations de base sur l'employé, telles que sa position, ces listes comportent des champs dédiés aux scores d'importance des compétences, aux évaluations des compétences et aux notes de recommandation d'action.

Une fois les employés évalués, saisissez les notes dans la liste et utilisez des formules pour calculer les notes totales ou moyennes. Le modèle est fourni avec une formule prédéfinie pour le score d'écart, qui représente la différence entre la cible et le score total. N'hésitez pas à introduire des formules personnalisées.

6. Modèle de cartographie des compétences ClickUp

Collectez et organisez facilement des informations sur les compétences de vos employés grâce au modèle de cartographie des compétences ClickUp

Bien qu'il s'agisse d'un ingrédient essentiel de la planification des successions, l'évaluation des compétences est un repas rassasiant en soi. Pour développer les compétences de vos employés et leur permettre, ainsi qu'à l'entreprise, de se développer, vous devez savoir où ils en sont. Modèle de cartographie des compétences de ClickUp vous permet de faire cela sans effort. Il s'agit d'une plateforme d'auto-évaluation et de documentation et de visualisation des scores avec plusieurs vues, notamment un formulaire d'évaluation et des listes qui affichent les résultats en utilisant différents critères de tri.

La première étape consiste à transmettre le formulaire à vos employés. Une fois qu'ils l'ont achevé, reportez-vous à l'une des vues Liste pour afficher les résultats. Vous pouvez également créer d'autres formulaires et collecter différents types d'informations, comme le feedback à 360 degrés.

N'oubliez pas que vous devez vous abonner au service Forfait Unlimited ou jusqu'à un nombre de formulaires partagés.

Dans la vue Liste, les scores sont représentés par des émojis amusants, ce qui ajoute une touche ludique au processus d'évaluation des compétences souvent redouté. Vous pouvez personnaliser les émojis, les catégories et les champs pour rendre le formulaire plus accessible et moins intimidant.

7. Modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

Gérez les forfaits de formation pour la réussite avec le modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp

Une fois la formation à la réussite lancée, vous avez besoin d'un système solide pour gérer les programmes et suivre la progression. Avec l'outil Modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp , vous pouvez rester à l'affût de toutes les informations et forfaiter les prochaines étapes avec clarté et confiance. 💪

Bien que truffé de fonctionnalités, ce modèle est facile à utiliser. Il s'agit d'une liste avec de nombreuses vues affichant divers aspects de la gestion de la formation.

La vue principale affiche une liste achevée des programmes de formation, regroupés par type. Les colonnes comprennent les formateurs, les assignés, les dates de début et d'échéance, les ressources et les modalités, mais vous pouvez les personnaliser si nécessaire.

L'Échéancier affiche l'échéancier des évènements pour vous aider à gérer le temps et coordonner les programmes de formation pour garantir une mise en œuvre efficace. La vue Tableau de Modality affiche les cours sous forme de cartes, ce qui permet une approche visuellement attrayante et intuitive pour d'organiser les tâches .

8. Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Si vous cherchez un moyen de rendre l'embauche moins accablante, jetez un coup d'œil à notre modèle de matrice de sélection pour l'embauche qui est parfait pour la sélection d'un grand nombre de candidats

Il est parfois plus pratique de trouver de nouvelles personnes que de s'appuyer sur les ressources internes et d'essayer d'insérer des chevilles carrées dans des trous ronds. Dans ce cas, vous devez présélectionner un grand nombre de candidats pour trouver la personne idéale. Avec le Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp ce processus devient plus facile à gérer.

Il s'agit d'un document affichant plusieurs vues, conçu pour vous aider à suivre les candidats et leur cours. Dans la liste Base de données des candidats, vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment les CV, les coordonnées et les évaluations des évaluateurs.

La liste Journal des appels la vue Tableau affiche les candidats sous forme de cartes, regroupées en fonction de l'étape de recrutement à laquelle ils se trouvent. Les cartes représentent des profils de candidats simplifiés, mais vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant dessus. Pour gérer les réunions pour les entretiens, se référer aux calendriers des entretiens Affichage du Calendrier dans ClickUp .

10. ClickUp Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés

Utilisez le modèle de plan d'action ClickUp pour décrire votre stratégie et vos objectifs en matière de ressources humaines

Le plan d'action pour l'engagement des employés Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp est un document simple qui vous aide dans vos efforts pour augmenter la rétention, la satisfaction et la productivité des employés. 📚

Il commence par un espace pour le nom de votre entreprise, votre logo, le nom de votre service et la date. Dans la section suivante, Domaines clés, vous pouvez énoncer vos :

Stratégie Business : Vos valeurs et le problème que votre entreprise ou votre département vise à résoudre Stratégie pour les personnes : vos valeurs et le problème que votre entreprise ou votre département cherche à résoudre : Vos objectifs en matière de gestion des ressources humainesl'engagement des talents au sein de votre entreprise et comment vous avez l'intention de les atteindre Priorités stratégiques : Résumé des points essentiels des deux sections précédentes, organisé dans un tableau

La section suivante est consacrée à l'évaluation de la réussite. Vous pouvez saisir vos attentes pour chaque objet dans le tableau, puis les comparer aux résultats réels pour évaluer la progression . Enfin, créez un forfait de communication, en précisant les canaux préférés, le public et la fréquence des mises à jour pour chaque objectif.

Par rapport aux autres exemples de forfaits de réussite de cette liste, le présent modèle de plan d'action vous permet d'agrémenter le document en insérant des graphiques ou des images sympas, en jouant avec les caractères et en personnalisant la palette de couleurs pour qu'elle corresponde à votre image de marque.

10. Modèle de plan de réussite Excel pour la revue des talents par Template.net

via Template.net_

Le Modèle Excel de plan de réussite pour la revue des talents par Template.net présente un moyen propre et intuitif de gérer le processus de planification de la réussite de votre entreprise. Ce modèle de feuille de calcul dynamique vous donne un aperçu complet de l'ensemble de votre vivier de talents. Il comprend des sections spécifiques pour enregistrer des informations telles que les successeurs potentiels, leur état de préparation perçu, les lacunes dans les paramètres et les forfaits d'amélioration. Sa forme conviviale met en avant l'efficacité de l'évaluation des talents, ce qui rend la tâche d'identification des futurs leaders plus facile à gérer.

Ce modèle vous permet également d'établir des prévisions et des stratégies de développement pour la réussite, le tout dans un document cohérent et accessible. Commencez votre parcours de planification de la relève avec ce modèle Excel efficace et facile à utiliser de Template.net.

11. Modèle Microsoft Word de plan de réussite pour les employés par Template.net

via Template.net

Le Microsoft Word Modèle de plan de réussite des employés par Template.net se présente sous une forme simple et modifiable, ce qui simplifie plus que jamais votre processus de planification de la réussite. Il n'a jamais été aussi facile d'aligner vos stratégies de main-d'œuvre et de choisir des successeurs potentiels.

Ce modèle permet de fournir des informations complètes sur les successeurs potentiels, sur leur aptitude à assumer de nouveaux rôles et sur la formation nécessaire pour les préparer à la progression. Il est parfait pour les petites entreprises ou les organisations qui recherchent une solution de planification de la réussite simple et facile à suivre. Grâce à ce modèle, vous pouvez donner la priorité à la planification et assurer une transition en douceur des rôles de direction. Téléchargez ce modèle et commencez dès maintenant à planifier la relève.

Modèles de plans de succession d'entreprise - Aperçu

Découvrez un bref aperçu de tous les modèles et de leurs avantages :

Template Advantages ClickUp - Modèle de planification de la réussite - Vous aide à préparer et à exécuter en toute transparence les transitions de talents au sein de votre entreprise ClickUp Corporate Succession Planning Template - Simplifie la planification des successions pour les organisations de grande envergure qui travaillent avec beaucoup de données ClickUp Staffing Plan Template - Modèle de plan de recrutement - Vous permet de voir les meilleures étapes à suivre en matière de RH et de recrutement - ClickUp Staffing Plan Template - Modèle de plan de recrutement - ClickUp Staffing Plan Template - Modèle de plan de recrutement - ClickUp Staffing Plan Template - Modèle de plan de recrutement - ClickUp Staffing Plan Template - Modèle de plan de recrutement ClickUp Employee Development Plan Template - Modèle de plan de développement des employés - Facilite la création et la gestion des plans de développement des employés ClickUp - Modèle d'analyse des écarts de compétences - Aide à identifier les domaines d'amélioration des performances de chaque employé ClickUp - Modèle de cartographie des compétences - Facilite l'évaluation, la visualisation et la compréhension du profil de compétences de chaque travailleur ClickUp - Modèle de plan de déploiement de la formation - Rationalise la planification et l'exécution des programmes de formation pour les employés ClickUp - Modèle de matrice des compétences techniques - Facilite le suivi des compétences techniques et des compétences de base des employés ClickUp - Modèle de matrice de sélection des candidats à l'embauche - Crée un cadre solide pour la gestion et la sélection des candidats au cours du processus de recrutement ClickUp - Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés - Assistance à l'élaboration de /href//blog?p=47219plans d'action/%href/ pour améliorer la satisfaction et la productivité des employés

Utilisez ces modèles de plans de réussite pour garder une longueur d'avance

Pour reprendre les mots du grand Miguel de Cervantes, "être préparé, c'est la moitié de la victoire" Cette sagesse intemporelle s'applique également au domaine de la planification des successions.

Avec la bonne approche et les bons outils, vous pouvez faciliter une transition réussie du leadership au sein de votre entreprise. Utilisez ces modèles pour la planification de la réussite et permettez à votre organisation de triompher, quelles que soient les circonstances. 👑

La planification de la succession d'une entreprise n'a pas à être un défi. Cliquez sur ClickUp dès aujourd'hui et découvrez pourquoi tant d'entreprises font confiance à cette plateforme pour la documentation et le forfait.