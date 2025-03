Top Free Skill Matrix Templates for Excel (modèles de matrice de compétences gratuits pour Excel)

Votre équipe vient de se voir confier un projet d'envergure et vous vous efforcez de déterminer si vous disposez des bonnes personnes pour ce travail. Cela vous rappelle quelque chose ? Vous vous demandez peut-être qui possède l'expertise technique, qui a besoin d'être perfectionné ou quelles sont les lacunes en matière de compétences non techniques. Vous vous sentirez probablement bloqué si vous n'avez pas une vue claire des forces de votre équipe.

Les études montrent que les organisations qui adoptent une approche fondée sur les compétences sont 63% plus susceptibles d'obtenir des résultats que ceux qui ne le font pas.

Grâce à un modèle simple de matrice des compétences, vous pouvez planifier les compétences de chacun, repérer les lacunes et prendre des décisions en toute confiance.

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de matrice de compétences gratuits pour Excel à télécharger pour vous aider à identifier les compétences manquantes, à aligner les talents sur les tâches et à créer une équipe bien équilibrée et performante.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de matrice des compétences ?

Un modèle de matrice des compétences bien conçu comble le fossé en offrant un moyen clair et organisé d'évaluer et de visualiser les compétences de l'équipe. Vous pouvez planifier les compétences en fonction des rôles, des tâches ou des projets, ce qui facilite l'identification des points forts, la découverte des lacunes et l'établissement des priorités en matière d'amélioration.

Il est indéniable qu'il fait partie intégrante du forfait de main-d'œuvre, de la gestion des talents et du développement global de l'équipe.

Les éléments clés d'un bon modèle de matrice des compétences sont les suivants :

Catégorisation effacée : Organise à la fois les hard et les soft skills en fonction des niveaux de compétence, affichant ainsi une vue d'ensemble des compétences de l'équipe

: Organise à la fois les et les en fonction des niveaux de compétence, affichant ainsi une vue d'ensemble des compétences de l'équipe La personnalisation : La personnalisation : elle est adaptée à des rôles, des départements ou des projets spécifiques, garantissant ainsi la pertinence dans différents contextes d'entreprise

: La personnalisation : elle est adaptée à des rôles, des départements ou des projets spécifiques, garantissant ainsi la pertinence dans différents contextes d'entreprise Des informations exploitables : Permet d'identifier les manques de compétences , les besoins de formation et les domaines de développement, pour une prise de décision éclairée

: Permet d'identifier les , les et les domaines de développement, pour une prise de décision éclairée Convivialité : s'adapte aux nouvelles exigences et est simple à utiliser : S'adapte aux nouvelles exigences et est suffisamment simple pour les utilisateurs non techniques

: s'adapte aux nouvelles exigences et est simple à utiliser : S'adapte aux nouvelles exigences et est suffisamment simple pour les utilisateurs non techniques L'allocation des ressources : Aide à optimiser l'attribution des tâches, les priorités de formation et la distribution des ressources en fonction des compétences et des lacunes

: Aide à optimiser l'attribution des tâches, les priorités de formation et la distribution des ressources en fonction des compétences et des lacunes Assistance à la croissance : Prise en compte de la croissance de l'organisation, offrant un outil dynamique pour la planification continue de la main-d'œuvre et le développement de l'équipe

Modèles de matrices de compétences pour Excel

🔎 Did You Know? (Le saviez-vous ?)

Selon le rapport Future of Recruiting de LinkedIn, la tendance est de plus en plus à l'embauche basée sur les compétences. Presque 80 % des recruteurs sondés évaluent les compétences et les talents nécessaires avec la montée en puissance de l'IA.

Cela souligne le besoin crucial d'outils qui fournissent des aperçus structurés et fiables sur les compétences, comme une matrice de compétences.

Bien qu'Excel offre un moyen familier et personnalisable de gérer les matrices de compétences, trouver le bon modèle peut vous faire économiser des tonnes de temps et d'efforts.

Quelques exemples de matrices de compétences Excel modèles de matrice aident à construire une équipe plus forte et plus compétente.

1. Modèle de matrice de compétences Excel par l'IADH

via IADH Si votre équipe se prépare à un grand projet et que vous souhaitez savoir qui possède l'expertise technique nécessaire pour le mener à bien, l'outil Modèle Excel de matrice des compétences de l'IADH est parfait pour vous.

Ce modèle excelle (sans jeu de mots) dans l'organisation des compétences d'une manière facile à comprendre et à mettre en œuvre. Il classe les compétences en aptitudes techniques, non techniques ou spécifiques à un rôle et les planifie en fonction des niveaux de compétence individuels.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est une section consacrée aux besoins de formation. Ainsi, vous ne vous contentez pas d'identifier les lacunes, mais vous planifiez activement la manière de les combler.

Grâce à sa disposition simple et claire, cette matrice de compétences est idéale pour les chefs d'équipe et les managers d'équipe. Elle offre un aperçu rapide des points forts de votre équipe et des domaines dans lesquels elle pourrait se développer.

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les managers pour visualiser les points forts et les domaines de croissance de leur équipe

Télécharger ce modèle

Also Read: 10 meilleurs logiciels de surveillance des employés

2. Modèle de matrice de compétences Excel par AG5

via CIToolkit 🧠 Fun Fact: Tendances de l'avenir du travail en 2024 selon Gartner souligne que les entreprises donnent la priorité aux compétences plutôt qu'aux diplômes universitaires afin de puiser dans un vivier de talents plus large et de combler efficacement les lacunes en matière de compétences.

Les Modèle de matrice de compétences Excel par CIToolkit vous aide à évaluer les compétences des membres de l'équipe.

Le modèle comprend une légende de compétences bien définie, qui s'étend de "Pas familier" à "Niveau formateur" Une fonctionnalité unique est sa flexibilité intégrée, vous permettant d'attribuer des évaluations de compétence à travers diverses compétences tout en maintenant la clarté avec des indicateurs visuels.

Vous pouvez suivre les performances individuelles et la manière dont les employés contribuent à la dynamique de l'équipe. La disposition facilite la personnalisation pour des rôles ou des projets spécifiques, ce qui la rend polyvalente pour divers cas d'utilisation.

✨Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les managers qui recherchent un équilibre entre simplicité et fonction pour l'évaluation et le suivi des compétences individuelles et d'équipe

4. Modèle de matrice de compétences Excel par Teammeter

via Équipeur Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait la capacité de résistance de votre équipe si un membre clé devenait soudainement indisponible ? L'équipe Modèle de matrice Excel des compétences des membres de l'équipe vous aide à résoudre ce problème en offrant une fonctionnalité unique : la possibilité de calculer le "facteur bus" de votre équipe

Cette métrique met en évidence les risques d'une trop grande dépendance à l'égard de l'expertise d'une seule personne et garantit une distribution plus efficace des compétences critiques au sein de l'équipe.

Le modèle utilise l'échelle de compétence NIH (National Institutes of Health) pour catégoriser systématiquement les compétences, définir les paramètres de compétence et fixer des exigences spécifiques pour les rôles.

Au-delà de l'identification des lacunes, il vous permet de savoir exactement combien de membres de l'équipe doivent se perfectionner pour atteindre les objectifs définis, ce qui permet de mieux planifier la formation et le développement.

Idéal pour: Les petites équipes ayant des besoins simples en matière de gestion des compétences, avec une orientation stratégique sur le développement des compétences

5. Modèle de matrice des compétences Excel par Kenjo

via Kenjo Pour gérer les compétences des équipes, il faut souvent jongler avec les données et les mises à jour manuelles Modèle de matrice de compétences Kenjo Excel élimine ce problème grâce à l'automatisation. Ce modèle simplifie le suivi des compétences en mettant automatiquement à jour les tableaux secondaires au fur et à mesure que vous saisissez des données, fournissant ainsi un aperçu instantané des points forts, des lacunes et des possibilités de développement de votre équipe.

La conception conviviale de Kenjo comprend des instructions claires dans le premier onglet, ce qui vous permet de l'utiliser immédiatement. Son format personnalisable vous permet de l'adapter aux besoins spécifiques de l'équipe, qu'il s'agisse de paramétrer des objectifs de développement à long terme, d'équilibrer les performances de l'équipe ou d'identifier les domaines à améliorer.

En mappant visuellement les compétences des employés, ce modèle vous permet d'identifier les domaines à améliorer pour renforcer l'efficacité globale de l'équipe.

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les gestionnaires de tous niveaux qui valorisent les modèles conviviaux dotés de fonctions automatisées pour faciliter la saisie des données

6. Modèle de matrice de compétences Excel par FreeSkillsMatrix.com

via Modèle WPS Les compétences en matière de suivi ne sont pas forcément synonymes de lignes de données ennuyeuses. Les Modèle de matrice de compétences Excel par FreeSkillsMatrix.com combine l'automatisation avec une conception visuellement attrayante pour rendre l'évaluation des compétences sans effort et avec un impact.

Le modèle se distingue par l'accent mis sur des points de données spécifiques et mesurables. Les gestionnaires peuvent documenter les compétences professionnelles de base et les détails supplémentaires, tels que les certifications, l'historique de travail et les capacités multilingues. Des champs de saisie effacés et des instructions intuitives facilitent la saisie et l'interprétation des données.

Ce modèle fait également office de matrice de formation, parfaite pour les secteurs où des licences ou des compétences linguistiques spécifiques sont essentielles. Il permet aux équipes d'identifier les lacunes et de forfaiter les formations ou les embauches en conséquence.

✨Ideal for: Managers in industries requiring specific licenses, certifications, or language skills

Also Read: 15 logiciels RH pour les Teams

8. Modèle d'évaluation de la performance à 360 degrés de l'employé par WPS Template

via Modèle WPS Parfois, l'évaluation des compétences ne se limite pas à cocher les éléments d'une checklist, mais exige une vision globale. L'évaluation des compétences est parfois plus qu'une simple liste d'éléments à cocher Modèle Excel d'évaluation de la performance à 360 degrés des employés par WPS Template fournit précisément cela en combinant un retour d'information multidimensionnel avec une évaluation des compétences.

Bien qu'il soit principalement conçu comme une modèle d'évaluation des performances il s'intègre dans le suivi de la matrice des compétences en vous aidant à identifier les points forts et les domaines de développement dans les différentes compétences.

Vous pouvez évaluer les employés dans des catégories telles que l'attitude au travail, les connaissances professionnelles, la capacité de travail et les réalisations. La collecte des commentaires des pairs, des superviseurs et des auto-évaluations permet d'obtenir une perspective bien équilibrée des compétences individuelles et de l'équipe.

✨Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les managers qui recherchent une approche complète de l'évaluation des compétences en incorporant une évaluation à 360 degrés

Also Read: 10 meilleures applications de suivi des objectifs

Limites de l'utilisation des modèles de matrice de compétences Excel

Si Excel est un outil polyvalent et largement utilisé pour créer des matrices de compétences, plusieurs limites peuvent entraver son efficacité à mesure que les équipes s'agrandissent ou que les besoins deviennent plus complexes.

**En tant qu'outil autonome, Excel n'offre pas d'assistance en temps réel, ce qui rend difficile la contribution ou l'accès simultané à des mises à jour par plusieurs membres de l'équipe

Problèmes d'évolutivité: La gestion d'une matrice de compétences dans Excel devient difficile à mesure que les équipes s'agrandissent. Les grands ensembles de données peuvent ralentir l'outil, et l'organisation des compétences clés à travers les départements ou les équipes multiples nécessite un effort manuel important

La gestion d'une matrice de compétences dans Excel devient difficile à mesure que les équipes s'agrandissent. Les grands ensembles de données peuvent ralentir l'outil, et l'organisation des compétences clés à travers les départements ou les équipes multiples nécessite un effort manuel important Visualisation limitée: Bien qu'Excel puisse créer des diagrammes de base, il ne dispose pas de capacités de visualisation avancées, telles que des tableaux de bord dynamiques ou des graphiques interactifs, qui sont essentielles pour analyser et présenter les données de manière efficace

Bien qu'Excel puisse créer des diagrammes de base, il ne dispose pas de capacités de visualisation avancées, telles que des tableaux de bord dynamiques ou des graphiques interactifs, qui sont essentielles pour analyser et présenter les données de manière efficace Pas d'intégration: Contrairement aux logiciels dédiés aux matrices de compétences, Automatisation ne peut pas s'intégrer de manière transparente à d'autres outils tels que les logiciels RH ou les systèmes de gestion de l'apprentissage, ce qui limite sa capacité à automatiser les flux de travail et à suivre la progression de la formation

Modèles alternatifs de matrices de compétences

Excel est un excellent point de départ pour la gestion des compétences, mais à mesure que votre équipe s'agrandit ou que vos besoins évoluent, une solution plus dynamique et collaborative devient essentielle. ClickUp la plateforme de productivité tout-en-un, offre un intervalle de modèles de matrices de compétences personnalisables conçus pour rationaliser le suivi des compétences, améliorer l'efficacité de la gestion des ressources humaines et de la formation la communication au sein de l'équipe et la collaboration, et s'intègrent parfaitement aux flux de travail, le tout en un seul endroit.

Voici ce que Jodi Salice directrice de la création, United Way Suncoast, à propos de l'utilisation de ClickUp,

Je ne peux pas en dire assez de bien. Entre l'automatisation, les modèles et toutes sortes de suivis et d'affichages, il n'y a pas moyen de se tromper avec ClickUp

Jodi Salice, directrice de la création, United Way Suncoast

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de matrice de compétences que vous pouvez utiliser dans ClickUp :

1. Le modèle de matrice des compétences du Tableau ClickUp

Modèle de matrice de compétences du Tableau ClickUp

Selon Forbes , les tableaux donnent de plus en plus la priorité à un mélange de compétences exécutives " toujours en demande ", comme la perspicacité financière et le leadership stratégique, et d'expertise spécialisée dans des domaines comme la technologie numérique et l'entrée sur le marché. Ce changement met en évidence la nécessité pour les Conseils d'aligner les compétences des membres sur les objectifs essentiels à la mission de l'organisation.

Les conseils d'administration Modèle de matrice des compétences du Tableau ClickUp aide les organisations à constituer stratégiquement leur Tableau en planifiant les capacités existantes et en identifiant les lacunes. Qu'il s'agisse d'évaluer l'expérience en matière de leadership, l'expertise en matière de gouvernance ou les connaissances techniques de niche, ce modèle offre un outil complet et personnalisable pour évaluer et équilibrer les forces des membres du Tableau.

Ce qui paramètre ce modèle, c'est sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Grâce aux statuts, champs et vues personnalisés, vous pouvez suivre sans effort les compétences techniques et génériques, évaluer l'efficacité de l'équipe et créer un forfait d'amélioration structuré. Des affichages tels que "Aperçu" et "Compétences techniques" clarifient la propriété des compétences, tandis que des fonctionnalités telles que les dépendances des tâches et les rappels vous permettent de ne rien oublier.

✨Idéal pour: Les Teams débutants pour prendre des décisions éclairées, stimuler la performance de l'équipe et favoriser le développement du leadership

2. Le modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp

Modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp

Plus de 50% des PDG affirment que la pénurie de compétences et les bouleversements technologiques auront un impact sur la rentabilité au cours de la prochaine décennie.

Cela signifie que trouver des moyens innovants d'attirer et de retenir les talents, ainsi que de les mapper et de les déployer, sera crucial pour soutenir la croissance. Les Modèle de cartographie des compétences ClickUp simplifie ce processus.

Ce modèle permet d'identifier, d'organiser et de suivre les compétences des employés, ce qui vous aide à constituer une main-d'œuvre alignée sur les objectifs de votre entreprise. Ce modèle permet aux équipes de comprendre et de répondre à leurs besoins en matière de recrutement et de développement des talents en documentant des compétences telles que la gestion des tâches, les compétences organisationnelles, la gestion des parties prenantes, etc. et en suivant les écarts.

✨Idéal pour: Les organisations qui souhaitent organiser et suivre les compétences de leurs employés afin d'optimiser la planification de la main-d'œuvre et la gestion des talents

4. Le modèle de matrice de formation ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-239.png Modèle de matrice de formation ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532965&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

🔎 **Le saviez-vous ?

Selon l'étude Workmonitor 2024 de Randstad, 72% des salariés considèrent la formation et le développement comme un élément essentiel de leur satisfaction professionnelle et de l'évolution de leur carrière. En l'absence de stratégies claires de montée en compétences, les entreprises risquent de perdre leurs meilleurs talents et de prendre du retard en matière d'innovation.

Les Modèle de matrice de formation ClickUp rend la formation des employés transparente et efficace. Personnalisez votre matrice de formation avec des champs clés tels que la communication, la planification stratégique et la résolution de problèmes. Utilisez des affichages prédéfinis pour gérer les tâches et suivre la progression :

Liste principale pour suivre toutes les ressources

Compétences par département pour les lacunes en matière de compétences

Un formulaire d'évaluation des besoins en formation pour évaluer les besoins futurs

Des statuts de mise à jour tels que "Achevé" ou "Révision en cours" pour maintenir l'alignement de tous. Ces modèles de matrice de formation permettent de s'assurer que les programmes de formation sont organisés, efficaces et faciles à contrôler, le tout en un seul endroit.

✨Idéal pour : Les organisations qui gèrent plusieurs programmes de formation pour les employés

5. Le modèle de matrice de recrutement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-240.png Modèle de matrice de recrutement ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211289603&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

D'après Le rapport de McKinsey sur le capital humain au travail, plus de 80 % des travailleurs qui accèdent à de nouveaux rôles le font en changeant d'employeur, ce qui met en évidence une lacune importante en matière de mobilité interne.

Cela suggère que si les employés possèdent les compétences nécessaires pour progresser, ils manquent souvent d'opportunités de croissance au sein de leur organisation actuelle.

Les Modèle de matrice de dotation en personnel ClickUp permet de relever ce défi. Ce modèle analyse la productivité des rôles, les paramètres de compétences et la rémunération afin d'aider les organisations à identifier les lacunes et à allouer les ressources de manière efficace pour s'assurer que les bonnes compétences sont dans les bons rôles.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'affichage de la rémunération par rôle, qui comprend des données sur les salaires et les primes, ainsi que des indicateurs de productivité.

En outre, l'affichage du résumé met en évidence les tendances au sein de l'effectif, ce qui permet de repérer facilement les lacunes susceptibles de nécessiter des interventions en matière de formation ou d'embauche. Parfait pour les équipes qui cherchent à intégrer le suivi des compétences dans leurs stratégies de recrutement, le modèle garantit que votre main-d'œuvre reste agile, efficace et alignée sur les objets de votre organisation.

✨Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à optimiser leurs stratégies de dotation en alignant les rôles des employés sur les besoins de l'organisation et en évaluant les paramètres de compétences et la rémunération

Also Read: 10 logiciels de gestion des employés pour les équipes RH

6. Le modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-241.png Modèle de matrice de compétences techniques ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427994&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Pour les équipes techniques, il ne suffit pas d'une liste statique de compétences pour rester à la pointe de l'évolution de la demande. Les Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp est un outil puissant pour suivre et évaluer les capacités techniques des membres de l'équipe. Ce modèle fournit une approche structurée pour évaluer les compétences clés telles que le développement de logiciels, le débogage et les plateformes cloud.

Mais il ne s'arrête pas à l'évaluation. Il vous aide à prendre des mesures. Utilisez-le pour attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes, repérer les lacunes de compétences et prioriser les initiatives de formation critiques pour les fermer avant d'affecter la livraison du projet.

Utilisez ce modèle pour créer un cahier des charges permettant de constituer une équipe capable de livrer, d'innover et d'évoluer.

idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'évaluer et de gérer les capacités techniques de leurs membres, en particulier dans des champs tels que le développement de logiciels et l'informatique

7. Le modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-242.png Modèle de matrice de compétences informatiques ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555665&department=it Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp permet de suivre et d'évaluer l'expertise technique des équipes informatiques à l'aide d'une matrice de compétences. Il fournit une grille claire pour planifier les compétences des employés, ce qui facilite l'évaluation des points forts, l'identification des lacunes et la répartition des tâches en fonction des niveaux de compétences.

Grâce à des champs personnalisés permettant de suivre les compétences techniques telles que les langages de programmation, l'expertise système et les certifications, ce modèle vous permet de visualiser et de combler facilement les lacunes qui ont une incidence sur les performances de l'équipe.

✨Idéal pour: Les équipes informatiques qui doivent faire face à la complexité de la gestion des compétences techniques

Créez votre matrice de compétences et optimisez la formation des compétences avec ClickUp

La création et la gestion d'une matrice de compétences est nécessaire pour les organisations qui cherchent à optimiser les performances de leur personnel, à identifier un déficit de compétences particulier et à stimuler la croissance stratégique.

Si les modèles Excel peuvent constituer un excellent point de départ, des outils tels que ClickUp améliorent le processus.

Qu'il s'agisse de planifier la formation des employés, d'élaborer des stratégies de succession ou d'aligner les forces de l'équipe sur les objectifs de l'entreprise, les modèles de matrice de compétences de ClickUp offrent la personnalisation et les fonctions nécessaires pour simplifier le processus.

Commencez à transformer la façon dont vous gérez les compétences et débloquez tout le potentiel de votre équipe. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez à quel point la gestion des compétences peut être transparente !