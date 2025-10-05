Les 10 meilleurs logiciels de suivi de formation pour les équipes en 2025

Vous avez mis en place la formation. Vous avez envoyé les rappels. Vous avez même proposé des cartes-cadeaux pour du café. Et pourtant, la moitié de l'équipe est « en cours », tandis que vous êtes coincé à décoder des feuilles de calcul. 😵‍💫

C'est le coût caché des opérations de formation : un suivi sans fin au lieu d'un apprentissage réel. Si vous dirigez des équipes, veillez au respect des normes ou gérez des programmes de formation et de développement, vous avez besoin d'un système qui vous indique précisément qui fait preuve de progression, qui est en retard et ce qu'il faut faire ensuite.

Dans cet article, nous allons explorer 10 logiciels de suivi de formation qui rationalisent la supervision et vous permettent de vous concentrer sur les résultats plutôt que sur les tâches administratives.

Aperçu des meilleurs logiciels de suivi de formation

Voici les 10 meilleurs logiciels de suivi de formation :

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de suivi de formation ?

Choisir le bon logiciel de suivi de formation vous offre une visibilité en temps réel sur la progression d'apprentissage, le statut de conformité et le développement des compétences au sein de votre organisation.

Voici quelques fonctionnalités indispensables pour ce type de logiciel. ⛏️

*automatisation des formations : attribue des cours en fonction du rôle, du service ou de l'emplacement sans effort manuel

Assistance de contenu personnalisé : téléchargez les dossiers et supports de formation des employés, les politiques ou les modules tiers afin d'adapter l'apprentissage à votre organisation

*tableaux de bord de progression pour les responsables : offre aux chefs d'équipe la possibilité d'afficher une vue claire des réalisations, des retards et des relevés de notes des apprenants

*rapports et analyses en temps réel : Exporte des rapports détaillés et des journaux d'audit pour suivre le statut de conformité et l'engagement

Formation segmentée : adapte le contenu aux différentes équipes, niveaux d'ancienneté ou régions pour une meilleure pertinence et de meilleurs résultats

*facilité d'évolutivité : offre une assistance sans avoir à reconfigurer l'ensemble de votre système à chaque fois que vos équipes s'agrandissent

Maintenance minimale : Choisissez un logiciel facile à lancer, à gérer et à mettre à jour sans supervision constante

🔍 Le saviez-vous ? Les employés se sentent souvent bloqués lorsqu'ils n'ont pas accès au développement des compétences, à la mobilité interne, à des parcours professionnels clairs et au mentorat. Alors que les employeurs affirment offrir ces avantages, seuls 36 % des employés voient une voie à suivre.

Les meilleurs logiciels de suivi de formation

Avec des dizaines d'outils disponibles, il est facile de se perdre dans la comparaison de fonctionnalités qui semblent toutes identiques. Nous avons donc terminé le plus difficile pour vous.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs logiciels de suivi de formation. Chacun d'entre eux a été sélectionné pour ses atouts uniques en matière de gestion, de mise en œuvre et de suivi de la formation en milieu professionnel au sein des équipes. 🎯

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion et le suivi tout-en-un des formations)

Pendant trop longtemps, les processus de formation, en particulier pour l'intégration et le perfectionnement technique, ont été dispersés entre des dossiers, des feuilles de calcul, des plateformes LMS et des vérifications manuelles. Un outil contient la checklist, un autre stocke les procédures opératoires normalisées et la progression.

ClickUp rassemble toutes ces fonctionnalités.

Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Créez des guides de formation dans ClickUp Documents Créez des documents de formation vivants avec une mise en forme riche grâce à ClickUp Docs

Transformez les procédures opératoires normalisées statiques en guides interactifs et vivants

Supposons que vous déployez un forfait d'intégration de 30 jours pour les nouveaux ingénieurs logiciels. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des PDF par e-mail ou de créer des liens vers des disques partagés qui deviennent obsolètes en quelques semaines.

ClickUp Docs vous permet de créer des guides de formation riches et dynamiques, structurés comme des wikis mais aussi flexibles que Google Docs. Vous pouvez intégrer des liens vers des tâches, des checklist, des blocs de code, des vidéos et des formulaires directement dans Docs, ce qui les rend interactifs pour vos nouvelles recrues et favorise une meilleure adoption du produit.

Vous pouvez par exemple créer une structure modulaire avec des pages telles que « Programme de formation de la semaine 1 », « Procédures opératoires normalisées du service d'assistance » et « Directives d'escalade », toutes regroupées dans un document facile à consulter.

Mieux encore, vous pouvez intégrer les tâches ClickUp directement dans le document. Ainsi, une fois qu'ils ont lu les directives, ils peuvent immédiatement cocher « Quiz achevé » sans quitter le document.

Créez du contenu de formation en quelques minutes

Une fois vos documents enregistrés dans Docs, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, établit la connexion entre les tâches, les commentaires et les discussions pour stimuler votre créativité et vos idées.

Mais comment utiliser l'IA pour la documentation?

Créez instantanément des modules de formation avec ClickUp Brain dans Document

Imaginons que vous ajoutiez un nouveau module pour l'équipe produit sur l'utilisation des outils d'IA. Au lieu de tout rédiger à partir de zéro, vous pouvez utiliser Brain pour générer des plans de formation, rédiger des instructions attrayantes et résumer la documentation technique en étapes faciles à comprendre.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour répondre à des questions telles que : « Quels développeurs n'ont pas encore achevé leur formation au flux de travail GitHub ? » Il extrait des informations de votre environnement de travail, de vos documents, de vos tâches et de vos commentaires pour vous donner des réponses claires et instantanées.

Vous avez une tâche répétitive à accomplir, comme rédiger des messages de suivi ou résumer les commentaires issus des sondages de formation ? ClickUp Brain l'automatise. C'est votre assistant pour mettre à jour, localiser et adapter le contenu de formation à mesure que votre entreprise se développe.

Sachez exactement qui est suivi et qui est à la traîne

Aujourd'hui, la création de formations n'est qu'une première étape. C'est au niveau du suivi que la plupart des équipes perdent en visibilité.

Évaluez la progression de formation de vos employés grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent un centre de contrôle visuel. Supposons que vous ayez lancé un parcours de certification AWS pour votre équipe d'ingénieurs cloud. Vous pouvez créer un tableau de bord qui rassemble la progression pour chaque tâche, les quiz achevés et les échéances :

Utilisez une barre de progression pour voir où en est chaque ingénieur dans ses modules 📊

Ajoutez une carte de calcul qui met automatiquement en évidence les personnes qui sont dans le suivi, en retard ou qui risquent de ne pas respecter les délais 🔢

Insérez un widget échéancier pour visualiser les évaluations à venir ou les dates de recertification ⏰

🎥 Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un tableau de bord de gestion de projet dans ClickUp, un espace unique pour le suivi des progrès, des échéances et des performances de l'équipe. Pour les programmes de formation, cela signifie que vous pouvez surveiller les sessions, la participation et les résultats en un coup d'œil, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

vous souhaitez accélérer le suivi de l'installation ?*

Obtenir un modèle gratuit Gérez les programmes de formation tout au long de leur cycle de vie grâce au modèle ClickUp Training Framework

Le modèle ClickUp Training Framework offre un système complet pour définir les objectifs de formation, organiser le matériel pédagogique et suivre la progression des employés à partir d'un emplacement centralisé. Il aide les responsables à dispenser une formation cohérente, à suivre la progression de chaque employé et à identifier rapidement les lacunes en matière de connaissances ou de compétences.

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les lacunes en matière de compétences grâce au modèle de matrice de formation ClickUp

Ensuite, le modèle de matrice de formation ClickUp vous aide à suivre la formation des employés, y compris les compétences de chaque membre de l'équipe, à surveiller la progression et à repérer les lacunes en matière de formation. Les rôles codés par couleur, les niveaux de compétences classés et les vues personnalisées permettent une évaluation efficace des performances et une planification des efforts de développement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Au début, l'intervalle de fonctionnalités peut sembler intimidant

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même page. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin, des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et tableaux blancs, en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'exécuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles et aux permission granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien d'autre) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document...

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même page. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin, des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et tableaux blancs, en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'exécuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles et aux permission granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien d'autre) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document...

📮 ClickUp Insight : environ 43 % des travailleurs envoient entre 0 et 10 messages par jour. Si cela suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions essentielles se déroulant ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par de l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

2. Arlo (le meilleur pour gérer les formations dispensées par un instructeur à grande échelle)

via Arlo

Arlo est un logiciel robuste de suivi de la formation des employés qui simplifie la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes d'apprentissage sous différents formats. Vous pouvez facilement mettre en place de nouvelles formations, gérer les évènements récurrents et automatiser les communications avec les présentateurs et les participants.

Il prend également en charge l'assistance en face à face, en ligne et en direct, ainsi que d'autres mises en forme.

De plus, la plateforme rationalise les processus d'inscription et de paiement. Elle automatise le flux de travail d'inscription, y compris les formulaires personnalisables, les listes d'attente, les réductions et les options de paiement flexibles. Pour le suivi et les rapports, elle offre des outils personnalisables permettant de surveiller les inscriptions, la fréquentation, les taux d'achèvement des cours et les performances financières.

Les meilleures fonctionnalités d'Arlo

Créez du contenu riche et interactif à l'aide de flux de travail IA qui transforment les documents ou les invites en instructions en modules d'apprentissage structurés

Enregistrez les présences, vérifiez l'information des inscrits, mettez à jour les notes et gérez les sessions de formation des employés directement depuis vos appareils mobiles

Fournissez aux apprenants un portail en libre-service sécurisé pour afficher les supports de cours, suivre leur progression, accéder aux certifications et gérer leur profil

Synchronisez vos listes, inscriptions et mises à jour avec le site web de formation préconfiguré d'Arlo, ou effectuez la connexion à votre plateforme

Limites d'Arlo

Il nécessite plusieurs outils tiers pour des fonctions clés telles que le marketing par e-mail et la formation en ligne

Certaines modifications de champs et de modèles s'appliquent à l'échelle mondiale, ce qui rend difficile la personnalisation au niveau des classes

Tarifs Arlo

*essai gratuit de 14 jours

Simple : 125 $/mois par utilisateur

Professionnel : 215 $/mois par utilisateur

Entreprise : 285 $/mois par utilisateur

Échelle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Arlo

G2 : 4,2/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

🧠 Anecdote : le développement de carrière est la première raison pour laquelle les entreprises investissent dans des programmes de formation : 62 % d'entre elles affirment que c'est leur principale motivation. Vient ensuite la volonté d'acquérir de nouvelles compétences, que 49 % des organisations considèrent comme une priorité.

3. Connecteam (idéal pour la formation des équipes de première ligne et mobiles)

via Connecteam

Connecteam est une plateforme de gestion des effectifs axée sur le mobile, conçue pour vous aider à dispenser des formations, à suivre la progression en matière de développement et à garantir la conformité des formations. Elle permet aux responsables de créer des cours interactifs, de les attribuer aux bonnes personnes et d'en suivre l'achèvement sans avoir recours à des sessions en présentiel ou à des tableurs fastidieux.

Utilisez des supports de formation prêts à l'emploi basés sur les normes de l'industrie ou téléchargez du contenu compatible SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Les rappels automatisés et les notifications push améliorent les taux d'achevé des cours, permettant aux équipes de rester alignées et informées.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez des cours interactifs avec des vidéos de formation , des PDF et des images que les employés peuvent achever de manière asynchrone

Évaluez la rétention des connaissances et l'alignement grâce à des données de performance en temps réel pour chaque tentative de quiz

Affichez les jalons de formation, les réalisations et l'historique des cours de chaque employé dans une disposition chronologique

Motivez vos employés grâce à des badges numériques et des cartes-cadeaux liés à leurs résultats d'apprentissage

Limites de Connecteam

L'interface d'administrateur sur le bureau semble peu intuitive et désorganisée

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctions d'administrateur, telles que la modification en cours des horaires ou l'accès aux fonctionnalités d'emplacement

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2 sur ce logiciel de suivi de formation :

Le système de gestion des congés peut être difficile à gérer si vous ne faites pas attention. Si un utilisateur demande un intervalle de jours de congé, le logiciel inclura par défaut les week-ends comme jours de congé payés, ce qui devra être corrigé manuellement par la suite.

Le système de gestion des congés peut être difficile à gérer si vous ne faites pas attention. Si un utilisateur demande plusieurs jours d'intervalle de congé, le logiciel inclura par défaut les week-ends comme jours de congé payés, ce qui devra être corrigé manuellement par la suite.

🧠 Anecdote amusante : la NASA utilise un immense bassin appelé « Neutral Buoyancy Lab » (laboratoire de flott abilité neutre) pour simuler l'apesanteur dans le cadre de la formation des astronautes. Il s'agit en fait d'une mission d'espace sous-marine.

4. PurelyHR (le meilleur pour la supervision des formations liées aux congés payés et la préparation du personnel)

via PurelyHR

PurelyHR s'adapte à la croissance de votre entreprise, aidant les équipes RH et les responsables commerciaux à abandonner le suivi manuel et à mieux gérer les opérations liées au personnel. Il est particulièrement utile lorsque vous devez former efficacement vos employés à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Vous pouvez ajouter des dates d'expiration pour les certifications ou les formations, et le système enverra automatiquement des notifications par e-mail pour les renouvellements et les formations complémentaires.

Vous avez besoin de suivre qui a achevé quoi ? Vous voulez vous assurer que tout le monde atteint ses jalons ou respecte les normes ? PurelyHR s'en charge. La sécurité est également une priorité, avec les certifications SOC2 Type 2 et ISO27001, qui garantissent la protection des données sensibles des employés selon les normes les plus strictes.

Les meilleures fonctionnalités de PurelyHR

Attribuez des certifications, suivez les formations achevées et surveillez les renouvellements de licence grâce aux échéances, aux rappels et au téléchargement de documents dans les « modules Talent »

Ajoutez les formations suivies, les compétences linguistiques ou les certifications spécifiques à un secteur d'activité aux profils des employés pour afficher une vue d'ensemble plus achevée des compétences de votre équipe

Mettez en place des flux d'intégration, comprenant les formations obligatoires, les supports de lecture et l'envoi de documents dès le premier jour

Attribuez des initiatives de formation ou des mises à jour de certification à l'échelle de l'entreprise sans avoir à ajouter manuellement chaque employé

Limites de PurelyHR

Bibliothèque de vidéos de formation limitée pour l'apprentissage autonome

Le suivi des accumulations peut ne pas fonctionner correctement dans tous les cas d'utilisation

Tarifs PurelyHR

*essai gratuit de 21 jours

Mensuel : 34,50 $/mois

Évaluations et avis PurelyHR

G2 : 4,5/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 390 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Selon la courbe de l'oubli, la plupart des gens oublient ce qu'ils ont appris au cours d'une courte période, jusqu'à 70 % de ces informations étant oubliées dans les 24 heures. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est le fonctionnement de la mémoire. C'est pourquoi les sessions de formation ponctuelles ont rarement une valeur durable, à moins que les informations ne soient répétées ou appliquées peu après.

📖 À lire également : Comment créer un forfait de projet de mise en œuvre d'un LMS

5. Trainual (idéal pour les entreprises à croissance rapide qui souhaitent systématiser leurs connaissances internes)

via Trainual

Trainual est un système de formation, de documentation et de partage des connaissances conçu pour les équipes en pleine croissance. Grâce à cette plateforme, vous pouvez centraliser tous vos supports de formation, vos procédures opératoires normalisées (SOP) et les connaissances de votre entreprise sur une seule plateforme accessible.

Son interface intuitive de type glisser-déposer vous permet de créer des manuels de formation structurés enrichis de fichiers intégrés, de vidéos et d'outils de rédaction. Cela garantit à votre équipe un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des informations actualisées. De plus, Trainual intègre des éléments de gamification tels que des points, des succès et des badges à mesure que les employés achèvent les modules de formation.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Créez des quiz et des tests de connaissances qui ne débloquent les modules qu'après avoir obtenu une note suffisante, ajoutant ainsi des points de contrôle à l'apprentissage

Partagez instantanément plus de 380 cours créés par des experts sur la DEI, la cybersécurité, la prévention du harcèlement, et bien plus encore

Affichez des données de formation détaillées et téléchargez des certificats attestant de l'achevé et de la conformité

Limites de Trainual

Une fois qu'un module est achevé, il est difficile de s'y référer à moins de l'avoir préalablement placé dans les favoris

Le téléchargement et l'organisation de tous les supports de formation nécessitent beaucoup de temps et de planification en amont

Tarifs Trainual

Démonstration disponible sur demande

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trainual

G2 : 4,7/5 (plus de 780 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 470 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trainual ?

Un avis publié sur Capterra le formule ainsi :

J'apprécie la façon dont Trainual organise tout notre matériel de formation. Nous avons un programme d'intégration et de formation interne coûteux, et Trainual aide à guider les nouveaux employés pendant leurs premiers mois de travail. Il semble que nous assignions à nos employés des sujets qu'ils ne sont pas nécessairement tenus de terminer. Il a donc été un peu difficile de déterminer comment organiser nos rôles et notre contenu.

J'apprécie la façon dont Trainual organise tout notre matériel de formation. Nous avons un programme d'intégration et de formation interne coûteux, et Trainual aide à guider les nouveaux employés pendant leurs premiers mois de travail. Il semble que nous assignions à nos employés des sujets qu'ils ne sont pas nécessairement tenus d'achever. Il a donc été un peu difficile de déterminer comment organiser nos rôles et notre contenu.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 90 % des employés trouvent que la formation en milieu de travail est utile, qu'il s'agisse de formation professionnelle, de mentorat ou même d'intégration de base. Un peu de formation peut avoir un impact considérable lorsqu'elle est bien terminée.

6. Whatfix (Idéal pour intégrer l'apprentissage interactif dans les flux de travail numériques)

via Whatfix

Whatfix est une plateforme d'adoption numérique (DAP) qui facilite l'apprentissage de nouveaux outils et processus, en particulier lors de la prise de fonction. Au lieu de détourner les employés de leurs tâches, elle intègre la formation au sein même du logiciel, offrant des conseils en temps réel dans l'application, des présentations interactives et une assistance personnalisée.

Ses conseils contextuels, tels que les flux, les listes de tâches et les astuces intelligentes, guident les utilisateurs étape par étape à travers des processus complexes. La plateforme propose un éditeur de contenu sans code qui vous permet de créer et de mettre à jour du contenu de formation sans expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix

Créez des versions sandbox interactives d'applications web afin que les employés puissent s'exercer en toute sécurité sans toucher aux données réelles

Suivez le suivi de l'engagement des utilisateurs sur tous les outils sans code afin de mesurer l'utilisation des supports de formation

Déclenchez des rappels contextuels à l'aide de notifications pour inciter vos employés à achever leurs certifications ou à revoir les workflows importants

Personnalisez les conseils et les procédures pas à pas en fonction du rôle, du service ou de l'historique d'utilisation des applications, afin de garantir des parcours d'apprentissage pertinents

Whatfix limitations

La création initiale de contenu prend beaucoup de temps, en particulier lorsqu'il s'agit de personnaliser pour plusieurs rôles d'utilisateur ou plateformes personnalisées

Il ne vous permet pas de filtrer les rapports analytiques par année, ce qui limite le suivi des performances à long terme

Tarifs Whatfix

Démonstration disponible sur demande

*tarification personnalisée

Évaluations et avis Whatfix

G2 : 4,6/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Whatfix ?

Découvrez ce que dit cette critique G2:

Il faudra un certain temps pour créer tout le contenu dont nous avons besoin, mais c'est normal dans ce genre de situation. De plus, certaines personnalisations et sélections d'éléments nécessitent des connaissances plus approfondies que les bases en matière de sélecteurs Javascript/CSS, ce qui peut être difficile à apprendre par soi-même.

Il faudra un certain temps pour créer tout le contenu dont nous avons besoin, mais c'est normal dans ce genre de situation. De plus, certaines personnalisations et sélections d'éléments nécessitent des connaissances plus approfondies que les bases en matière de sélecteurs Javascript/CSS, ce qui peut être difficile à apprendre par soi-même.

🔍 Le saviez-vous ? Amazon dispose d'un programme visant à former ses employés à des emplois en dehors de l'entreprise. Son initiative « Career Choice » prend en charge les frais de scolarité des employés qui souhaitent acquérir des compétences très demandées, même si cela implique qu'ils quittent Amazon pour poursuivre une autre carrière.

7. Training Tracker (idéal pour les secteurs traditionnels soumis à des exigences de conformité complexes)

Training Tracker est un logiciel de formation des employés convivial qui simplifie la manière dont les organisations effectuent le suivi des exigences en matière d'apprentissage et de conformité. Il vous permet de créer des modules de formation personnalisés, de suivre les certifications arrivant à expiration et d'enregistrer les activités d'apprentissage en ligne et hors ligne.

La plateforme prend en charge le contenu SCORM, les quiz intégrés et les ressources multimédias telles que les vidéos et les documents. Avec des fonctionnalités telles que les alertes automatiques par e-mail, les rapports de progression détaillés et les exportations Excel, elle est particulièrement utile pour les secteurs soumis à des exigences réglementaires strictes.

Les meilleures fonctionnalités de Training Tracker

Automatisez les cycles de formation récurrents en paramétrant des règles qui réattribuent les tâches à intervalles réguliers, par exemple chaque année ou chaque mois

Utilisez des étiquettes pour organiser les employés et les tâches de formation au-delà des champs standard tels que le service ou l'emplacement, ce qui permet un filtrage avancé

Documentez les unités de formation continue directement dans le système afin de suivre la progression des employés en matière de certifications ou d'agréments

Limites des outils de suivi de formation

Le manque d'accessibilité mobile peut entraver le suivi de la formation en déplacement

Options d'importation en masse et d'automatisation limite, ce qui augmente l'effort administratif

Tarifs de Training Tracker

*essai gratuit de 14 jours

Basique : 34 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 74 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les logiciels de suivi de formation

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait intéressant : les entreprises qui affichent leurs équipes de formation et de développement comme clés à la croissance de leur entreprise sont deux fois plus susceptibles de mesurer leur réussite à l'aune de l'amélioration des performances, et non pas uniquement à l'aune des taux de réussite ou des résultats aux quiz. Pour les dirigeants, ce qui compte, ce sont les résultats significatifs.

8. Quickbase (idéal pour créer des flux de travail de formation interne personnalisés)

via Quickbase

Quickbase est un logiciel de suivi de formation sans code conçu pour aider les équipes à créer des solutions sur mesure qui s'adaptent à leurs processus, et non l'inverse. Il agit comme un centre de contrôle numérique où vous pouvez suivre les initiatives clés, surveiller la progression et capturer les mises à jour en temps réel sur plusieurs flux de travail.

Il permet aux équipes de créer des solutions sur mesure qui répondent à des défis opérationnels uniques, améliorant ainsi l'efficacité et la collaboration dans divers secteurs. Vous bénéficiez d'une visibilité sur toutes les initiatives tout en conservant un accès contrôlé et en garantissant une conformité stricte.

Les meilleures fonctionnalités de Quickbase

Transformez les formulaires d'inscription traditionnels en saisies intelligentes et dynamiques à l'aide d'invites, instructions et automatisation

Permettez aux équipes sur le terrain de mettre à jour leur progression ou de marquer les tâches achevées instantanément depuis n'importe quel appareil

Connectez-vous à vos outils préférés pour bénéficier d'une vue unifiée sans avoir recours à des solutions manuelles de formation

Limites de Quickbase

Les utilisateurs doivent enregistrer ou annuler lorsqu'ils effectuent une modification en cours sur l'environnement de travail, même si aucune modification n'est apportée, ce qui perturbe les flux de travail

Les données contenues dans les onglets masqués peuvent toujours être accessibles aux utilisateurs, ce qui soulève des questions potentielles en matière de confidentialité

Tarifs Quickbase

*essai gratuit de 30 jours

Équipe : 35 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Quickbase

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des entreprises affirment investir dans le perfectionnement professionnel, mais la réalité est tout autre. Le rapport LinkedIn sur la formation en milieu de travail montre que presque toutes les initiatives à grande échelle stagnent à l'étape de la planification ou des premières étapes de mise en œuvre, et que moins de 5 % d'entre elles parviennent à mesurer leur impact. La raison principale ? Il est difficile de suivre ce qui fonctionne sans les bons outils.

9. WorkRamp (idéal pour offrir des parcours d'apprentissage aux équipes en contact avec la clientèle)

via WorkRamp

WorkRamp est un LMS de nouvelle génération qui aide les organisations à créer, proposer et suivre des initiatives d'apprentissage pour l'ensemble de leur personnel. Sa plateforme intuitive offre l'assistance aux diverses modalités d'apprentissage, notamment des sessions animées par un formateur, des formations en ligne, des vidéos, des quiz et des défis, afin de répondre à des préférences d'apprentissage variées.

Il guide les employés à travers les défis liés à l'intégration, les parcours de développement, les cours de conformité et les programmes de formation continue. Grâce à l'IA intégrée et à un tableau de bord centralisé pour les administrateurs et les apprenants, vous pouvez déployer du contenu de formation, automatiser les devoirs et les rappels, et gérer l'expérience d'apprentissage de vos employés.

Les meilleures fonctionnalités de WorkRamp

Générez instantanément des plans de formation, des questions de quiz et des résumés de modules grâce à l'IA intégrée directement dans le générateur de cours

Délivrez des certificats vérifiables à la fin de l'achevé, suivez les dates d'expiration et anticipez les dates limites de recertification

Maintenance du contrôle sur le contenu de formation de votre marque grâce à des outils de glisser-déposer et des flux de travail de publication structurés

Étendez l'apprentissage interne à l'externalisation grâce à des portails centralisés pour les partenaires et les clients personnalisés

Limites de WorkRamp

Certains utilisateurs se plaignent que des fonctionnalités essentielles telles que la suppression d'affectation de contenu et les règles d'automatisation avancées restent basiques

La gestion des plateformes internes et externes (ELC et CLC) peut prêter à confusion

Tarifs WorkRamp

Démonstration disponible sur demande

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkRamp

G2 : 4,4/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WorkRamp ?

Un point de vue tiré d'un avis publié sur G2:

Ce qui distingue le plus WorkRamp, c'est son interface conviviale et ses intégrations transparentes... Bien que WorkRamp soit globalement un outil fantastique, les options de personnalisation des rapports pourraient être améliorées. Il serait utile de disposer d'une plus grande flexibilité pour créer des rapports personnalisés qui répondent à des besoins spécifiques.

Ce qui distingue le plus WorkRamp, c'est son interface conviviale et ses intégrations transparentes... Bien que WorkRamp soit globalement un outil fantastique, les options de personnalisation des rapports pourraient être améliorées. Il serait utile de disposer d'une plus grande flexibilité pour créer des rapports personnalisés qui répondent à des besoins spécifiques.

🧠 Fait intéressant : lorsque les employés ont leur mot à dire sur ce qu'ils apprennent, ils sont près de 8 fois plus susceptibles de gravir les échelons dans l'entreprise et plus de 5 fois plus susceptibles de devenir très performants. Le choix favorise la progression.

10. Ethena (Idéal pour développer la formation basée sur la valeur dans les environnements de travail modernes)

via Ethena

Ethena n'est pas un outil de formation à la conformité comme les autres ; il est conçu pour rendre l'apprentissage sur le lieu de travail pertinent, flexible et moins ennuyeux.

Vous pouvez télécharger vos supports de formation obligatoires, vos politiques ou même vos vidéos, et les combiner avec le contenu d'Ethena pour créer quelque chose de personnalisé pour votre équipe. Avec plus de 150 thèmes de formation modulaires, il s'adapte à votre culture, à vos politiques et à la dynamique de votre équipe. La plateforme automatise les affectations, adapte le contenu en fonction des rôles et des emplacements, et suit de près la participation.

Les meilleures fonctionnalités d'Ethena

Lancez des campagnes de phishing intégrées pour tester la sensibilisation à la sécurité et renforcer l'apprentissage basé sur les risques

Générez des relevés détaillés pour évaluer rapidement les progrès individuels ou d'équipe, l'état d'avancement et la conformité aux normes

Utilisez les modèles de forfaits de formation intégrés pour créer des formations à partir de zéro ou améliorer le contenu existant à l'aide de quiz, de scripts et de diapositives

Limites d'Ethena

La modification en cours du contenu personnalisé nécessite de réaffecter manuellement les utilisateurs, ce qui est inefficace

L'ajout d'utilisateurs individuels à des formations récurrentes nécessite souvent le téléchargement de fichiers CSV, ce qui rend le processus moins intuitif

Tarifs Ethena

Démonstration disponible sur demande

Standard : 20 $ par apprenant (par an)

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Ethena

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Gestion de projet pour la production de vidéo

