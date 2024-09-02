10 modèles de forfaits gratuits pour les recruteurs

Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, la réussite d'une entreprise dépend de la présence des bonnes personnes dans les bons rôles. Mais comment faire pour que votre équipe soit en mesure d'atteindre vos objectifs ?

C'est là que les forfaits de recrutement entrent en jeu. Ils constituent votre feuille de route pour identifier les lacunes en matière de compétences, recruter les meilleurs talents et gérer efficacement les ressources humaines au sein de votre organisation.

La création d'un plan de recrutement à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps, mais il existe une méthode plus intelligente - l'utilisation d'un modèle de plan de recrutement prêt à l'emploi - qui simplifie le processus.

En savoir plus ? Plongez dans cette section pour découvrir ce qui fait un bon modèle de plan de dotation et explorez les dix meilleurs modèles gratuits qui simplifieront votre processus d'embauche.

**Qu'est-ce qu'un modèle de plan de recrutement ?

Un forfait de recrutement est un outil stratégique que les services des ressources humaines (RH) créent et utilisent pour évaluer les besoins actuels et futurs d'une entreprise en matière de recrutement.

Pour faciliter ce processus, les modèles de plan de recrutement offrent des modèles personnalisables que les responsables des ressources humaines peuvent utiliser. Ces modèles permettent aux professionnels des ressources humaines de déterminer le nombre et le type d'employés nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques à un projet et ceux de l'organisation.

En utilisant ces modèles, les équipes RH peuvent mieux évaluer les ressources disponibles, identifier les lacunes et développer des stratégies pour les combler efficacement. En conséquence, les modèles de plans de recrutement permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d'apporter une assistance à la prise de décisions éclairées en matière de planification des effectifs et de gestion des ressources humaines l'affectation des ressources et, en fin de compte, de rationaliser les processus de recrutement de votre entreprise.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de recrutement ?

Un bon modèle de plan de recrutement ou de dotation est organisé, personnalisable et convivial. Il se compose des éléments suivants :

Une disposition structurée: Un bon modèle de dotation est bien structuré, avec des sections clairement définies qui facilitent la navigation

Un bon modèle de dotation est bien structuré, avec des sections clairement définies qui facilitent la navigation Sections personnalisables: Il vous permet d'ajuster les sections pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de personnel

Il vous permet d'ajuster les sections pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de personnel Cartographie des compétences et des rôles: Il comporte des fonctionnalités permettant de cartographier les compétences et les rôles des employés actuels par rapport aux exigences du projet. Cela vous aide à identifier les lacunes en matière de compétences et d'offre de main-d'œuvre et à concevoir des stratégies pour les combler

Il comporte des fonctionnalités permettant de cartographier les compétences et les rôles des employés actuels par rapport aux exigences du projet. Cela vous aide à identifier les lacunes en matière de compétences et d'offre de main-d'œuvre et à concevoir des stratégies pour les combler Le forfait d'allocation des ressources: Il comprend des sections qui vous aident à évaluer les besoins en ressources et à les distribuer en conséquence entre les équipes ou les départements pour divers projets

Il comprend des sections qui vous aident à évaluer les besoins en ressources et à les distribuer en conséquence entre les équipes ou les départements pour divers projets Intégration du budget: Il intègre les considérations budgétaires pour les projets, ce qui vous aide à embaucher de nouveaux candidats et à gérer les ressources sans dépasser le budget

Il intègre les considérations budgétaires pour les projets, ce qui vous aide à embaucher de nouveaux candidats et à gérer les ressources sans dépasser le budget Prévision des besoins futurs en personnel: Il offre un espace pour prévoir les besoins futurs en personnel sur la base des exigences du projet et de la stratégie de l'entreprise

10 modèles gratuits de forfaits de recrutement

Trouver le bon modèle de plan de dotation peut faire toute la différence dans la gestion des ressources humaines et la réussite de votre entreprise.

Pour vous faire gagner du temps, nous avons dressé une liste des meilleurs outils pour rationaliser votre processus de dotation. Parmi eux, ClickUp, un outil de productivité hors pair offrant une plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un. ClickUp pour les Teams RH simplifie non seulement l'embauche et l'intégration, mais rend également la gestion des employés plus efficace.

De plus, il propose des modèles gratuits pour vous aider à élaborer le plan de recrutement parfait.

Examinons en détail les meilleurs modèles de plans de recrutement.

1. Modèle de Tableau blanc pour le plan de recrutement ClickUp

Télécharger ce modèle

Lorsque vous avez besoin d'une compréhension rapide du nombre et des types de personnel dont votre entreprise a besoin, Modèle de Tableau blanc pour le plan de recrutement de ClickUp est l'un des meilleurs outils pour commencer.

Entièrement personnalisable et convivial, ce modèle vous permet de concevoir un forfait de dotation avec votre équipe en temps réel et de gérer efficacement à la fois les opérations quotidiennes et les opérations spécifiques liées à un projet.

Similaire à logiciel de forfait de main-d'oeuvre , ce modèle vous aide à :

Visualiser les niveaux de dotation actuels pour chaque département de votre entreprise et la disponibilité de vos employés pour différents projets

D'obtenir un aperçu des paramètres et des ressources que vos employés apportent au tableau

Assigner des tâches aux employés en fonction de leurs compétences et répondre aux besoins actuels en matière de personnel

Suivre les indicateurs importants en matière de personnel, les offres d'emploi et les nouvelles embauches

Effectuer une analyse des lacunes dans les besoins en personnel et identifier les lacunes potentiellesForfait pour les ressources humaines futures Lorsque vous avez besoin de comprendre les besoins en personnel pour les projets informatiques, vous pouvez utiliser le modèle Excel de plan de dotation en personnel pour les projets informatiques de TemplateLAB.

Ce modèle est facile à utiliser et comprend des sections personnalisables pour vous aider à comprendre et à dresser la liste du type de personnel requis. Ces sections personnalisables sont les suivantes

Activité

Rôle

Responsabilité du projet

Compétences requises

Nombre de personnes nécessaires

Date de début estimée

Durée requise

Nom du projet

Une fois que vous avez rempli ces sections, ce modèle propose une autre série de champs personnalisables pour vous aider à planifier et à répondre aux besoins en personnel pour différents projets informatiques. Ces champs personnalisables sont les suivants :

Rôle désigné

Nom de la personne

ETP demandé (équivalent temps plein)

ETP acquis

Unité d'évaluation (coût/heure)

Source d'information

Ce modèle vous permet en fin de compte de vous assurer que vous disposez des talents adéquats pour répondre aux besoins des projets informatiques.

Idéal pour : Planifier et gérer les besoins en personnel spécifiquement pour les projets informatiques, en veillant à ce que le bon personnel soit affecté aux bons rôles_

9. Word Modèle de plan de dotation en personnel pour les restaurants par TemplateLAB

il s'agit d'un modèle de plan de personnel pour un restaurant, créé par TemplateLAB TemplateLAB Le modèle Word de plan de dotation en personnel pour les restaurants de TemplateLAB est un outil efficace pour les propriétaires et les gestionnaires de restaurants. Il leur permet de forfaiter et de gérer leurs besoins en personnel pour les opérations quotidiennes.

Ce modèle comprend des sections personnalisables pour la liste :

Nom de l'employé

La position

Jour, date et heures de travail

Tâches liées à l'expérience client

Tâches de gestion des employés

Tâches de gestion financière

Ce modèle aide les gérants de restaurant à s'assurer que les effectifs sont suffisants pour chaque quart de travail et que les opérations se déroulent sans heurts. Il leur permet également de suivre les performances des employés, de maintenir la qualité du service et de gérer les finances plus efficacement.

Idéal pour : Gérer au jour le jour les horaires et les rôles du personnel dans un paramètre de restaurant afin d'assurer le bon déroulement des opérations_

10. Présentation Modèle de plan de dotation par VENNGAGE

le plan d'action pour le personnel est un modèle de plan d'action Venngage Le modèle de présentation du plan de recrutement de VENNGAGE est un modèle hautement personnalisable qui aide le département des ressources humaines à planifier et à communiquer sa stratégie de recrutement d'une manière visuellement attrayante.

Ce modèle couvre quatre sous-plans, à savoir le plan de l'équipe principale à temps plein, le plan des spécialistes à temps partiel, le plan de la main-d'œuvre flexible et le plan des programmes de stage. Pour chaque forfait, les responsables des ressources humaines peuvent organiser les informations sous forme de sections :

Position/rôle

Description du poste/rôle

Compétences requises

Responsabilités

Rémunération

Les professionnels des RH peuvent également personnaliser la taille et la couleur de chaque forfait et ajouter des images, des icônes, des diagrammes et d'autres graphiques. En outre, ils peuvent utiliser Outils d'IA destinés aux RH aux équipes de RH pour modifier et améliorer la clarté et la conception de chaque forfait.

Essentiellement, les équipes RH des startups peuvent utiliser ce modèle pour forfaiter et présenter leurs stratégies de dotation de manière professionnelle et tenir informées toutes les parties prenantes concernées.

Idéal pour : Créer des forfaits de dotation visuellement attrayants et professionnels qui communiquent efficacement vos stratégies RH_

Craft Effective Staffing Plans with ClickUp (Élaborer des forfaits de recrutement efficaces avec ClickUp)

Les forfaits de recrutement sont essentiels pour permettre aux équipes RH de repérer et de combler les lacunes en matière de compétences, de personnel et de ressources. Ces outils vous aident à identifier rapidement les besoins en matière d'embauche et à tout organiser. Mais l'élaboration de ces forfaits peut s'avérer une véritable corvée. C'est là que les plateformes de productivité à guichet unique comme ClickUp viennent à la rescousse avec de nombreux modèles de plans de dotation gratuits et faciles à utiliser.

En utilisant ces outils, vous gagnerez du temps et resterez efficace, tout en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.

En plus d'offrir des modèles hautement personnalisables et conviviaux qui font de la planification du personnel un jeu d'enfant, ClickUp fournit également de nombreux outils puissants pour les équipes RH. A partir de logiciel de gestion du personnel aux outils d'automatisation et d'IA, ClickUp rationalise le travail complexe des RH. S'inscrire à ClickUp et recrutez les meilleurs talents pour votre entreprise dès aujourd'hui !