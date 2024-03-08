10 conseils aux managers pour l'évaluation des performances (avec modèles)

Nos lieux de travail et nos méthodes de travail se sont radicalement transformés au cours des dernières années. Cependant, certaines choses restent inchangées, comme le processus d'évaluation des performances des employés.

Les évaluations des performances ont généralement mauvaise presse dans la plupart des lieux de travail. Une étude de Gallup a révélé que seulement un employé sur cinq croit que les pratiques d'évaluation des performances de son manager le motivent

À faire donc, en tant que manager, pour combler ce fossé et rendre le processus d'évaluation annuelle plus significatif et productif pour votre équipe et votre organisation ?

En désapprenant les pratiques rigides du passé et en adoptant l'intervention technologique. 🧑‍💻

À condition d'être bien terminés, les examens ou évaluations des performances peuvent aider à évaluer les cours des employés et à établir des forfaits stratégiques pour la croissance.

Voici quelques conseils en matière d'évaluation des performances à l'intention de managers comme vous. 💪

**Qu'est-ce qu'un entretien d'évaluation ?

Un responsable effectue un examen du rendement pour évaluer la progression et la réussite d'un employé dans son rôle actuel. L'évaluation porte sur son rendement récent, son comportement au travail et ses compétences interpersonnelles, entre autres qualités, et.. mesure sa productivité .

Parler des objectifs de carrière et du potentiel de l'employé est essentiel dans la discussion sur les performances. C'est également une excellente occasion d'aborder les points à améliorer.

L'évaluation des performances peut être annuelle, trimestrielle ou même mensuelle, en fonction de l'organisation. Il peut s'agir d'une évaluation écrite, d'entretiens individuels ou des deux. Les organisations centrées sur les salariés forment leurs équipes à la réussite des entretiens d'évaluation, et proposent notamment des conseils en la matière aux managers qui débutent dans leur rôle.

Comprendre l'importance des entretiens d'évaluation

A Étude Deloitte a révélé que les entreprises qui mènent des examens de performance efficaces ont 30 % de chances de plus d'atteindre leurs cibles financières.

Pour les entreprises, les évaluations des performances sont des éléments essentiels pour les promotions et les augmentations de salaire. En outre, ils aident les entreprises à fixer des objectifs et des critères de performance, à résoudre les problèmes de performance et à promouvoir la responsabilité, ce qui améliore en fin de compte le moral et l'engagement des employés.

Objectifs et but des entretiens d'évaluation

Indépendamment de leur forme ou de leur fréquence, les entretiens d'évaluation ont un objectif commun à toutes les organisations :

Rétroaction managériale: Pour les employés, les évaluations de performances sont l'occasion d'obtenir une rétroaction constructive sur leur travail de la part de leur supérieur hiérarchique et parfois de leur supérieur hiérarchique. Comprendre les attentes du manager permet d'aligner leurs efforts sur les objectifs de l'entreprise et d'améliorer leurs chances de promotion ou d'augmentation de salaire

Pour les employés, les évaluations de performances sont l'occasion d'obtenir une rétroaction constructive sur leur travail de la part de leur supérieur hiérarchique et parfois de leur supérieur hiérarchique. Comprendre les attentes du manager permet d'aligner leurs efforts sur les objectifs de l'entreprise et d'améliorer leurs chances de promotion ou d'augmentation de salaire **Les entretiens d'évaluation permettent aux individus de réfléchir à leurs performances, à leurs compétences interpersonnelles et à leurs comportements. Cela les aide à rectifier le tir si nécessaire et à mieux comprendre leurs propres domaines de développement et leurs points forts

Identification des besoins de formation : Ils permettent d'identifier les initiatives de formation et d'amélioration des compétences requises pour chaque employé. En fin de compte, cela a un effet positif sur les performances et le chiffre d'affaires et contribue à la réussite de l'entreprise

: Ils permettent d'identifier les initiatives de formation et d'amélioration des compétences requises pour chaque employé. En fin de compte, cela a un effet positif sur les performances et le chiffre d'affaires et contribue à la réussite de l'entreprise Planification de carrière : les entretiens d'évaluation aident les employés à cristalliser leurs objectifs de carrière et à déterminer comment les atteindre.

: les entretiens d'évaluation aident les employés à cristalliser leurs objectifs de carrière et à déterminer comment les atteindre. **Du point de vue du manager, une discussion sur les performances permet de juger plus facilement le travail d'un membre de l'équipe puisqu'elle quantifie ses réalisations et ses lacunes. Il aide le manager à identifier les personnes les plus performantes et à élaborer des forfaits de développement pour chaque membre de l'équipe.

Le rôle d'un manager dans les entretiens d'évaluation

Les managers jouent un rôle crucial dans ce processus. La tâche la plus complexe et la plus vitale d'un manager est de créer un environnement permettant aux employés de s'épanouir. Cela signifie qu'il faut créer une atmosphère positive où les critiques constructives et le retour d'information sont les bienvenus, où les préoccupations peuvent être partagées librement et où les employés se sentent assistés.

En outre, vous devez vous rappeler de maintenir les préjugés à l'écart et fournir à votre équipe des outils pour travailler sur le retour d'information qu'elle reçoit.

Effacés, il est clair que la conduite d'un examen de performance efficace et exploitable est l'une des parties les plus importantes de votre travail en tant que manager. Voici quelques conseils en matière d'évaluation des performances à l'intention des managers pour vous aider à démarrer. ➡️

10 Conseils pour les managers en matière d'évaluation des performances

1. Utiliser un système d'évaluation des performances standardisé

Un processus d'évaluation standardisé aide les employés à comprendre leur rôle et la manière dont ils seront évalués.

Pour vous assurer que vos employés sont évalués de manière équitable, mettez en place un processus d'évaluation documenté et partagez-le dans l'ensemble de l'organisation. Clarifiez la source des données d'évaluation ainsi que le moment et la fréquence de leur collecte.

Par exemple, les données d'évaluation peuvent comprendre des indicateurs de performance clés , les commentaires des clients, les examens internes, les facteurs qualitatifs, etc. Ces données peuvent ensuite être rassemblées avant l'examen afin de montrer avec précision les performances des employés.

Un système efficace de logiciel d'évaluation des performances veille à ce que cette première étape soit exécutée avec succès. Vous pouvez utiliser la plateforme pour :

Documenter et partager les processus d'examen et les échéanciers

Publier les objectifs et les indicateurs de performance de l'équipe et des individus

Enregistrer les retours d'information individuels

Standardiser le processus d'évaluation au sein des équipes et des départements

Prévenir les préjugés

Constituer un dossier transparent sur les performances de chaque membre de l'équipe

Les managers peuvent utiliser les fonctionnalités collaboratives de ClickUp Documents pour documenter et partager le processus et les critères d'évaluation.

Une autre façon d'assurer la standardisation est d'utiliser des modèles

Comprenez comment votre équipe se débrouille avec le modèle de rapport de performance ClickUp

Avec Modèle de rapport de performance de ClickUp avec le modèle de rapport de performance de ClickUp, vous pouvez collecter des données d'évaluation des performances rapidement et avec peu d'efforts. Ce modèle vous couvre - tout, de la collecte des données à leur analyse, en passant par la définition des objectifs et l'utilisation d'outils visuels pour créer les rapports/ tableaux de bord destinés à vos paramètres d'entreprise.

Créez des tâches, assignez-les aux membres de l'équipe concernés et invitez vos collègues à modifier le rapport et à y contribuer.

Ce modèle permet d'extraire les données et de mettre en évidence les points à discuter lors de l'entretien annuel d'évaluation, garantissant la transparence pour les managers et les employés.

2. Bien préparer et forfaiter

En tant que manager, prendre quelques instants avant l'entretien d'évaluation et décider de l'approche et du ton à adopter peut contribuer à l'efficacité de la réunion d'évaluation. Idéalement, vous devriez trouver un équilibre entre l'accessibilité et la fermeté.

On peut supposer que l'employé peut se sentir nerveux ou anxieux à l'approche de l'entretien. Dans ce cas, vous pouvez lui adresser quelques mots d'encouragement avant la réunion par le biais de ClickUp Chat peut considérablement renforcer leur confiance.

Utiliser Affichage du Calendrier de ClickUp pour planifier l'examen et envoyer simultanément des invitations à toutes les personnes concernées.

Il vous sera utile de prendre des notes approximatives avant la réunion sur les points que vous souhaitez aborder, y compris les commentaires et les domaines d'amélioration. Utilisez le bloc-notes ClickUp pour intégrer des notes à votre rapport de performance de manière transparente.

Fournissez un retour d'information structuré sur les performances et stimulez l'évolution de votre carrière grâce au modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Vous pouvez également utiliser Modèle d'évaluation des performances de ClickUp pour mener à bien les évaluations de votre équipe.

Si vous êtes novice en matière d'évaluation des performances, ce modèle peut vous aider. Utilisez-le pour forfaiter et exécuter vos évaluations de performance d'équipe de manière structurée.

3. Utiliser les indicateurs de performance et les indicateurs

Les indicateurs de performance permettent de quantifier le travail d'un employé au cours d'une période donnée.

Parmi les indicateurs de performance, on peut citer le nombre de contrats signés, le nombre d'heures facturables, le nombre de pistes générées et le coût des ressources utilisées pour les abonnements. Toutefois, la collecte et la compilation de ces données pour chaque employé peuvent s'avérer extrêmement fastidieuses et chronophages. Outils d'IA de ClickUp sont là pour sauver la mise et automatiser cette tâche monotone. Avec ClickUp Brain, vous pouvez indépendamment générer des rapports basés sur des données et des recherches et économiser des heures.

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp Objectifs pour suivre la progression de l'employé et la comparer à ses réalisations existantes. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez mettre à niveau et créer des checklists pour vos cibles et ajouter une valeur monétaire à vos objectifs.

4. Pratiquer le feedback constructif et l'écoute active

Remplacer les critiques négatives par des contributions constructives et exploitables et des exemples spécifiques peut avoir un impact positif sur la façon dont vos employés mettent en œuvre le retour d'information dans leur travail.

Par instance, au lieu de dire : "Votre rapport était mal rédigé", vous pourriez dire : "Le rapport pourrait être amélioré grâce à une approche basée sur les données et la recherche."

En outre, vous devez donner à l'employé le temps et l'espace nécessaires pour parler pour lui-même et peut-être expliquer les raisons de sa bonne ou mauvaise performance. À faire, n'oubliez pas d' écouter pour comprendre et non pour répondre.

La discussion sur les performances doit être une discussion à deux voies.

Considérez ces entretiens d'évaluation comme un moyen de prendre des nouvelles de votre équipe, de connaître ses ambitions et ses forfaits, et éventuellement de l'aider à se mettre sur la bonne voie.

5. Incorporer l'auto-évaluation des employés

L'intégration de formulaires d'auto-évaluation dans le processus d'évaluation des performances permet aux employés de se sentir écoutés. Les auto-évaluations peuvent mettre en lumière des aspects de leur travail qui passent inaperçus aux yeux des autres. Elle leur permet de partager la manière dont ils ont trouvé des solutions créatives à des problèmes spécifiques.

Une discussion unilatérale sur l'évaluation des performances va à l'encontre des principes de base de la communication et est inefficace.

Enfin, les évaluations personnelles suscitent l'intérêt des employés, les aident à prendre confiance en eux et les motivent.

6. Vérifier et suivre régulièrement les performances

Pour tirer le meilleur parti de vos entretiens d'évaluation, veillez à la progression des employés même après l'entretien. Vérifiez leurs performances et la façon dont ils mettent en œuvre les outils et les conseils que vous avez partagés. Les dirigeants les plus efficaces prennent l'habitude de prendre des nouvelles de leurs équipes et de fournir un retour d'information de manière continue tout au long de l'année.

Un bon moyen d'incorporer des contrôles réguliers est de créer un calendrier spécifique pour les réunions de l'équipe Dossier ClickUp pour que chaque employé puisse mettre à jour et suivre sa progression, se fixer de nouveaux objectifs et communiquer régulièrement avec vous.

Vous pouvez également mettre en place une méthode systématique de contrôle régulier par le biais d'examens trimestriels. Cela permet de suivre la progression et d'identifier les domaines dans lesquels un changement d'approche peut s'avérer nécessaire.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Quarterly-Performance-Review-Template.png Évaluez les performances de vos employés et échangez des informations en toute simplicité grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utiliser Modèle de bilan trimestriel de ClickUp pour mettre en place ce paramètre de manière efficace. Ce modèle vous aide à afficher les indicateurs de performance et à fournir un retour constructif à vos équipes pour une amélioration continue.

7. Définir des attentes et des paramètres de performance clairs

Outre la transparence du processus d'examen, vous devez également vous efforcer de définir et de documenter des paramètres et des attentes clairs en matière de performances. Cela commence par le paramétrage des objectifs et des résultats attendus convenus.

Utiliser Objectifs ClickUp pour paramétrer et faire approuver les objectifs annuels et trimestriels. Incluez des échéanciers, des indicateurs de performance clés (KPI) et tout autre indicateur sur lequel vous souhaitez attirer l'attention de votre équipe. Partagez les objectifs avec les équipes, attribuez-en la propriété et suivez la progression grâce à des tableaux de bord hebdomadaires, afin que chacun sache ce qu'il fait pour atteindre ses objectifs.

Suivez et visualisez la progression des équipes et des individus, et créez des rapports automatisés afin de ne pas avoir de surprises lors des évaluations de performance.

Terminez l'évaluation des performances par des objectifs et des cibles réalistes à atteindre par l'employé. La meilleure façon de vous assurer que vos objectifs sont raisonnables est de suivre la méthode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound)

Vous obtiendrez une meilleure adhésion aux objectifs si vous impliquez activement l'équipe dans l'exercice de définition des objectifs.

La mission ou l'objectif que vous donnez à votre employé doit cocher toutes ces cases. Utiliser Les tableaux de bord KPI de ClickUp pour définir des objectifs SMART, compiler des données sur les performances et fixer des objectifs exploitables.

8. Reconnaître les points forts et aborder les domaines d'amélioration

Le renforcement positif et l'appréciation jouent un rôle majeur dans la motivation des employés. En reconnaissant leurs points forts, ils peuvent se sentir valorisés et améliorer considérablement leur confiance et leurs performances.

Cependant, apprécier les performances d'un employé n'est pas la partie la plus difficile. Le véritable défi consiste à mettre en évidence leurs domaines de développement de manière constructive. En plus de leur indiquer ce qui doit être amélioré, vous devez également les aider à trouver des moyens de s'améliorer.

C'est là qu'un Plan d'amélioration des performances (PIP) intervient généralement. Un PIP est un document formel qui indique les domaines d'amélioration de l'employé et définit les paramètres permettant d'améliorer les performances.

Un PIP nécessite un certain suivi de la part du manager afin de savoir comment l'employé travaille sur le retour d'information.

Dans les emplois en contact avec la clientèle, un PIP peut également inclure les commentaires des clients assignés à l'employé. Ce document peut contenir des indications sur la manière dont l'employé peut améliorer ses compétences en matière de communication ou son comportement au bureau, ce qui peut nécessiter l'intervention des ressources humaines.

9. Demander un retour d'information à d'autres parties prenantes

Dans le monde du travail d'aujourd'hui, la plupart des gens ne travaillent pas seuls ou avec un seul responsable. L'organisation connectée et matricielle d'aujourd'hui implique souvent un travail avec de multiples équipes et parties prenantes.

Cela signifie que d'autres personnes au sein de l'organisation peuvent également fournir un retour d'information sur les performances d'un individu, évitant ainsi l'effet de halo ou de corne

Si c'est le cas, essayez d'inclure ces parties prenantes dans l'évaluation des performances, car leur expérience peut être différente de la vôtre.

Dossiers de collaboration et modèles d'évaluation des performances de ClickUp peuvent vous aider à faire cela gratuitement.

Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous permet de combiner l'auto-évaluation de l'employé et le retour d'information de ses pairs pour une évaluation efficace

Avec Modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous permet d'organiser des évaluations à 360° des membres de l'équipe dans une forme courte et claire.

10. Déterminer des forfaits d'action et inviter à un retour d'information

Une évaluation des performances est considérée comme réussie lorsque le manager et les membres de l'équipe repartent avec un plan d'action clair et réalisable pour l'avenir.

Planifiez, suivez et organisez vos tâches à l'aide du modèle de plan d'action de ClickUp

Modèle de plan d'action de ClickUp aide les responsables à

Créer des projets pour chaque objectif

Assigner des tâches spécifiques aux membres de l'équipe

Activer les notifications pour se tenir au courant de l'évolution de la situation

Collaborer avec d'autres équipes et collègues sur le forfait

Suivre la progression des tâches

Planifier des réunions de suivi

En outre, vous pouvez incorporer les commentaires des membres de votre équipe concernant les objectifs avec l'aide de Formulaire de retour d'information de ClickUp . Cela permet à tout le monde de rester sur la même page, de collecter des données significatives et d'analyser les réponses de manière efficace.

Les "TL;DR " Récapitulatif des conseils en matière d'évaluation des performances pour les managers:

Normaliser le processus à l'aide d'un outil de gestion des performances

Utiliser des modèles pour plus d'uniformité et d'efficacité

Préparez la discussion ; des notes et des modèles peuvent vous aider

Quantifier les performances à l'aide d'indicateurs et de données

Proposer un retour d'information constructif

Écouter ce que l'employé partage

Incorporer l'auto-évaluation dans le processus d'évaluation

Faites le point avec les membres de l'équipe régulièrement tout au long de l'année

Fixer des objectifs SMART en collaboration et en attribuer clairement la propriété

Fournir un renforcement positif

Élaborer des forfaits pour améliorer les performances, le cas échéant

Inclure un retour d'information à 360

Établir un forfait clair avec les étapes suivantes

Affinez votre processus d'évaluation des performances avec ClickUp

Une entreprise d'environ 10 000 employés dépense en moyenne 35 millions de dollars rien que pour les évaluations de performance.

Un manager passe 210 heures de son année à travailler sur les revues d'équipe.

Compte tenu du lourd investissement en temps et en ressources que représentent les évaluations de performances, nous devons faire en sorte qu'elles comptent et qu'elles soient utilisées pour la croissance et l'augmentation de la productivité. Nous espérons que nos conseils de performance pour les managers vous aideront à forfaiter des évaluations plus efficaces avec votre équipe.

Un logiciel de gestion des performances tel que ClickUp peut vous aider à faire en sorte que les entretiens annuels ne soient plus un simple exercice de " ticking-the-box ", mais qu'ils deviennent des discussions productives qui alimentent la croissance des employés et des équipes. S'inscrire à un essai gratuit dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp peut faire en sorte que vos réunions d'évaluation des performances soient organisées et productives. 🚀

FAQs

Q1. Que dois-je dire lors d'un entretien d'évaluation en tant que manager ?

En tant que manager, vous devez faire preuve d'honnêteté, de fermeté et d'impartialité lors de vos entretiens d'évaluation. Vous devez apprécier leurs réalisations et aborder les points problématiques. Vous devez également leur donner les moyens d'améliorer leurs performances.

Permettez aux employés d'exprimer leurs préoccupations et de s'auto-évaluer. Faites preuve d'une écoute active et terminez l'entretien en les interrogeant sur leurs objectifs futurs et leurs forfaits pour les atteindre.

**Q2. Quelles sont les trois façons dont un manager peut se préparer à un entretien d'évaluation ?

En tant que manager, vous pouvez vous préparer à l'évaluation des performances d'un employé de ces trois façons :

a. Il est important de rassembler les informations dont vous avez besoin pour l'entretien. Il peut s'agir de données telles que les réalisations de l'employé, ses lacunes et les tâches qui lui ont été assignées pour l'année. Le modèle d'examen des performances de ClickUp peut vous aider à définir clairement ces paramètres et à vous y référer ultérieurement.

b. Vous devez fixer des objectifs clairs pour l'examen et laisser de l'espace pour des discussions ouvertes tout en limitant les grandes digressions.

c. Enfin, vous pouvez consulter les autres parties prenantes avant le début de l'évaluation pour voir si leurs opinions sur l'employé correspondent aux vôtres ou s'ils ont des points à aborder.

Q3. À faire une évaluation de la performance d'un manager ?

L'évaluation des performances d'un manager ne diffère que légèrement d'une évaluation ordinaire. La principale différence réside dans le fait qu'elle porte également sur les compétences de leadership du manager et sur son comportement avec son équipe.

Il s'agit de mesurer la réussite de l'équipe sous sa supervision et de fournir un fournisseur prestataire pour améliorer les performances globales et générer de meilleurs résultats.

Pour évaluer les performances d'un manager, vous devez envisager de faire remplir à ses équipes des sondages sur ses compétences managériales et d'autres qualités.

Q4. En tant que manager, à quelle fréquence devez-vous procéder à l'évaluation des performances de votre équipe ?

Vous pouvez procéder à des évaluations annuelles, semestrielles, trimestrielles ou plus fréquentes pour votre équipe. Certains projets ou rôles à fort impact peuvent bénéficier d'évaluations plus fréquentes.

En fonction des besoins de l'organisation, vous devez trouver un équilibre qui garantisse des contrôles réguliers sans créer de stress inutile. Tenez compte de la charge de travail et de la nécessité d'un retour d'information significatif.

La meilleure façon de garantir la transparence et l'équité des entretiens d'évaluation de votre équipe est de communiquer clairement et à l'avance les attentes et les critères de performance. Utilisez des indicateurs mesurables et objectifs dans la mesure du possible.

Planifiez des discussions après l'évaluation pour passer en revue les commentaires, répondre aux questions et apporter des éclaircissements. Encouragez une communication ouverte et répondez à toutes les préoccupations qu'ils peuvent avoir concernant certains projets ou la gestion en général.

Dans la mesure du possible, faites participer les salariés à la définition de leurs objectifs. Cela favorise la propriété et stimule la réalisation des objectifs individuels.