Les 13 meilleurs logiciels de développement des employés pour améliorer les compétences de votre personnel

Le développement des employés n'est plus un simple « plus ». Les équipes bénéficiant de programmes de formation solides sont jusqu'à 17 % plus productives, mais la plupart des entreprises ont encore du mal à aller au-delà des évaluations ponctuelles et des outils d'apprentissage dispersés.

Les plans de développement personnalisés s'effondrent rapidement lorsque les rôles, les objectifs et les compétences varient d'une équipe à l'autre. Les managers perdent le contexte, les employés perdent leur élan et la progression s'arrête.

C'est là que le logiciel de développement des employés entre en jeu. La bonne plateforme assure la connexion entre l'apprentissage, le retour d'information et le suivi afin que le développement se concrétise réellement, et ne se limite pas à une simple documentation.

Dans ce guide, nous analyserons des exemples concrets de forfaits de développement des employés et les 13 meilleurs outils de développement des employés pour fournir l’assistance nécessaire à la croissance à grande échelle.

Les 13 meilleurs logiciels de développement des employés en un coup d'œil

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Suivi du développement des employés avec gestion intégrée des performances Taille de l'équipe : Solo à entreprise Documents, tableaux de bord, tâches, gestion des connaissances, résumés IA, modèles, automatisations, suivi des objectifs Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises. Lattice Développement axé sur les objectifs et alignement des performancesTaille de l'équipe : moyenne à grande OKR, entretiens individuels, parcours professionnels, sondages d'engagement, évaluations à 360°, analyses Forfaits payants à partir de 11 $/utilisateur/mois 15Five Feedback continu et culture de développement basée sur le coaching Taille de l'équipe : toutes tailles Check-ins, OKR, modèles 1:1, sondages d'engagement, High Fives, évaluations de performances Forfaits payants à partir de 4 $/utilisateur/mois Trainual Formation standardisée et documentation des processusTaille de l'équipe : petite à moyenne Procédures opératoires normalisées, séquences d'intégration, quiz, formations vidéo, modèles, affectations basées sur les rôles Tarification personnalisée Docebo Personnalisation de l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise, optimisée par l'IA Taille de l'équipe : Entreprise Parcours d'apprentissage basés sur l'IA, marché des cours, gamification, rapports, SSO, assistance mondiale Tarification personnalisée Culture Amp Transformer les commentaires des employés en actions significatives Taille de l'équipe : Moyenne à grande entreprise Sondages d'engagement, gestion des performances, évaluations à 360°, Skills Coach, benchmarks Tarification personnalisée Zavvy by Deel Développement d'équipe et gestion des performances basés sur l'IA Taille de l'équipe : PME à grande entreprise Parcours professionnels basés sur l'IA, évaluations automatisées, flux de travail Slack, parcours d'apprentissage, analyses À partir de 20 $/utilisateur/mois TalentLMS Déploiement rapide et évolutif des formations avec une installation minimaleTaille de l'équipe : petite à grande entreprise Cours par glisser-déposer, automatisations, application mobile, multilingue, rapports personnalisés Forfaits à partir de 149 $/mois Mesh IA Plans de croissance basés sur l'IA et optimisation continue des performances Taille de l'équipe : toutes tailles Forfaits de développement personnalisés, incitations, attentes liées au rôle, tableaux de bord, évaluations continues. Forfaits à partir de 4 $/utilisateur/mois iSpring Learn Déploiement rapide des cours et formation adaptée aux appareils mobilesTaille de l'équipe : PME à entreprise Création SCORM, checklists de compétences, accès hors ligne, modèles, simulations de jeux de rôle Tarification personnalisée LearnUpon Former plusieurs publics à partir d'une seule plateforme Taille de l'équipe : moyenne à grande LMS multi-portails, automatisation, planification de carrière, analyses unifiées, synchronisation HRIS Tarification personnalisée Rise 360 (Articulate) Création rapide et réactive de cours sans compétences en conception Taille de l'équipe : équipes de formation et de développement de toutes tailles Créateur de cours modulaire, assistant IA, modèles, conception réactive, collaboration À partir de 1 499 $/utilisateur/an Coursera for Business Perfectionnement des compétences à l'échelle de l'entreprise grâce à un contenu académique d'élite Taille de l'équipe : Petite à grande entreprise Plus de 9 200 cours, certificats, académies, évaluations de compétences, recommandations basées sur l'IA Forfait équipe 399 $/utilisateur/an ; forfait Enterprise personnalisé

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits.

⭐ Modèle présenté Le modèle de plan de développement des employés ClickUp offre aux équipes RH un moyen cohérent de documenter les objectifs de développement des employés, les priorités en matière de développement des compétences et les actions à mener à l’étape suivante, sans avoir à réécrire les mêmes plans de développement à partir de zéro chaque trimestre. Obtenez un modèle gratuit Organisez tous les plans de développement des employés, les boucles de rétroaction et les contrôles de progression grâce au modèle de plan de développement des employés ClickUp.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de développement des employés ?

Choisir le meilleur logiciel de formation des employés signifie trouver une plateforme qui fournit à la fois de l'assistance pour la croissance individuelle et pour les objectifs organisationnels.

Voici les éléments à privilégier dans les exemples de plans de développement des employés:

✅ Fournit des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des objectifs de développement des employés, des lacunes en matière de compétences et des rôles actuels et futurs✅ Permet un apprentissage social et collaboratif grâce aux commentaires des pairs, aux forums de discussion et aux communautés de partage des connaissances✅ Suit la progression grâce à des tableaux de bord en temps réel, des évaluations de performances et des analyses qui améliorent l'engagement des employés et les programmes de formation✅ Offre une interface intuitive avec un accès mobile, permettant aux employés d’achever la formation à leur propre rythme✅ Offre l’assistance pour une intégration transparente avec vos systèmes RH et offre des options de personnalisation

Les 13 meilleurs logiciels de développement des employés

Lorsque les plans de développement des employés sont dispersés dans des documents, des feuilles de calcul et des messages instantanés, les RH finissent par faire deux fois le même travail : collecter les mises à jour et réécrire les « prochaines étapes » après chaque évaluation des performances. Il s'agit là d'une prolifération des tâches qui nuit gravement à l'efficacité d'une organisation.

Un meilleur système permet de relier les plans de développement, les ressources d'apprentissage et le suivi. Par exemple, ClickUp for Human Resources permet aux équipes de créer des documents de formation, de transformer les commentaires en tâches assignées et de suivre les progrès dans des tableaux de bord, le tout à partir du même environnement de travail.

Voici 13 plateformes logicielles de développement des employés qui aident les équipes RH à proposer des programmes de formation ciblés et à soutenir l'évolution et le développement de carrière.

1. ClickUp (idéal pour le suivi du développement des employés avec gestion intégrée des performances)

Donnez à votre équipe les moyens de se construire, de suivre et de se développer grâce à des flux de travail de développement des employés axés sur les objectifs avec ClickUp.

ClickUp est un logiciel complet de développement des employés qui permet aux équipes RH de suivre les objectifs, d'organiser les connaissances, de gérer les tâches et d'aider les employés à prendre en main leur évolution de carrière grâce à des flux de travail structurés et exploitables.

Entrons dans les détails.

Centralisez le contenu d'apprentissage, la collaboration et le partage des connaissances avec ClickUp Docs

Créez des bases de connaissances vivantes pour les programmes de formation, l'intégration et les plans de développement à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs fonctionne comme une base de connaissances en direct et consultable qui fournit l'assistance pour la formation et l'intégration des employés.

Un nouveau commercial peut accéder à une bibliothèque de démonstrations de produits, de scripts de gestion des objections et de modèles d'évaluation des performances en un seul endroit. Les responsables et les membres de l'équipe peuvent commenter, co-éditer et même transformer leurs idées en actions concrètes.

Par exemple, un employé ayant un intérêt pour la reconversion dans l'analyse de données peut élaborer avec son responsable un plan de développement personnalisé comprenant une formation aux compétences relationnelles et des projets internes.

Cependant, le contenu de formation n'est utile que si les employés peuvent réellement le trouver. ClickUp Hub Documents offre aux équipes RH et L&D un espace unique pour organiser, rechercher et créer des documents et des wikis, ce qui facilite la maintenance des guides et des documents d'intégration pour l'ensemble de l'organisation.

💡 Conseil de pro : si les notes d'évaluation des performances se trouvent dans de longs fils de tâches, les équipes RH perdent du temps à transformer les commentaires en quelque chose que les managers peuvent réellement exploiter. Dans ClickUp, utilisez ClickUp Brain pour résumer ce qui a changé dans une tâche d'évaluation (y compris les commentaires clés et même les sous-tâches), puis collez le résumé directement dans le document du plan de développement de l'employé. Vous pouvez également le transformer en tâches à réaliser, telles que « Terminer le module de formation » ou « Effectuer deux mises à jour des parties prenantes ce mois-ci ». C'est un moyen simple de passer de commentaires épars des employés à un suivi clair, que vous pouvez suivre d'une semaine à l'autre. Obtenez des résumés détaillés de vos derniers avis et mises à jour avec ClickUp Brain Mais même avec une bonne documentation, les équipes peuvent encore perdre du temps à rechercher la « dernière version » d'une politique ou d'un processus. ClickUp Knowledge Management ajoute des réponses basées sur l'IA dans votre environnement de travail afin que les utilisateurs puissent poser des questions sur les informations stockées dans Docs, tâches et Chat et obtenir une réponse claire plus rapidement. Cela est particulièrement utile pour les flux de travail RH, tels que les FAQ sur l'intégration et les clarifications de politique.

Suivez la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Visualisez en temps réel l'évolution des compétences et des performances de vos équipes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp permettent aux professionnels des ressources humaines et de la formation et du développement de suivre la progression des apprenants et d'identifier rapidement les obstacles.

Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord qui indique combien d'employés ont achevé un programme de développement du leadership, combien de temps cela a pris et où des abandons ont eu lieu.

Ces informations permettent d'améliorer les programmes de développement et de mieux les aligner sur les objectifs de développement des employés et les besoins de l'entreprise.

Si vous souhaitez ajouter des rapports basés sur l'IA directement dans vos tableaux de bord et aperçus, les cartes ClickUp AI peuvent vous aider. Vous pouvez ajouter des cartes telles que StandUp par l'IA et Compte rendu d'équipe par l'IA pour résumer l'activité récente sur une période sélectionnée, ou utiliser AI Executive Summary et AI Project Update pour générer un aperçu actuel du statut et des prochaines priorités.

💡 Conseil de pro : transformez vos notes d'évaluation des performances en plans de développement suivis grâce à ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT peut vous aider à passer plus rapidement d'un « bon retour d'information » à des objectifs de développement des employés que les membres de votre équipe peuvent réellement achever. Il comprend la fonction Talk to Text qui vous permet de saisir des notes individuelles ou des observations de coaching à l'aide de votre voix (au lieu de les taper plus tard), et il peut également effectuer des recherches dans les applications professionnelles connectées et sur le web lorsque vous avez besoin de plus de contexte. Enregistrez vos commentaires instantanément (sans perdre aucun détail) : juste après un entretien individuel ou une évaluation des performances, utilisez Talk to Text pour dicter les points clés, les prochaines étapes et les lacunes en matière de développement des compétences, puis convertissez-les en plans de développement et en tâches.

Demandez des modèles à partir de vos données sur le personnel : invitez BrainGPT à répondre à des questions telles que « Quelles sont les principales lacunes en matière de compétences relationnelles qui ressortent des évaluations du dernier trimestre ? » ou « Quel contenu de formation est le plus lié à l'amélioration des performances dans cette équipe ? »

Retrouvez rapidement les commentaires passés grâce à Enterprise Search : recherchez des moments spécifiques tels que « escalades clients », « compétences de présentation » ou « développement du leadership » dans vos documents, tâches et notes. recherchez des moments spécifiques tels que « escalades clients », « compétences de présentation » ou « développement du leadership » dans vos documents, tâches et notes.

Choisissez le modèle le mieux adapté à vos besoins : utilisez différents modèles d'apprentissage automatique (LLM) dans ClickUp BrainGPT, selon que vous ayez besoin d'une rédaction plus claire pour vos plans de développement professionnel ou de méthodes créatives pour encadrer les discussions sur l'évolution de carrière.

Transformez les commentaires sur les performances en actions concrètes avec les tâches ClickUp

Transformez les commentaires en tâches concrètes pour favoriser la croissance continue des employés grâce à les tâches ClickUp

Lorsqu'un employé reçoit des commentaires lors d'un entretien d'évaluation, par exemple pour améliorer la communication avec les parties prenantes, vous pouvez immédiatement créer une tâche telle que « Participer à une réunion interfonctionnelle par semaine pendant le mois prochain ».

Tâches ClickUp s'intègrent aux calendriers et aux rappels, garantissant ainsi la priorité des actions de suivi. Le développement des employés devient ainsi continu et traçable, plutôt que limité à des évaluations ponctuelles.

Voici un guide visuel rapide sur la manière de hiérarchiser les tâches ClickUp afin de mieux planifier votre journée de travail :

Standardisez les saisies grâce aux modèles de commentaires de ClickUp

Lorsque les commentaires des employés se présentent sous différents formats (documents, fils de discussion par e-mail, notes de chat), il devient difficile de comparer les évaluations de performances ou d'identifier les lacunes communes en matière de développement des compétences.

Dans ces cas de figure, les modèles de plans de formation de ClickUp peuvent vous aider à créer des modèles de commentaires reproductibles pour les évaluations de performances, les évaluations par les pairs ou les auto-évaluations.

Commencez par utiliser le modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp pour recueillir des informations cohérentes sur l'engagement des employés, puis effectuez des cycles d'évaluation structurés à l'aide du modèle d'évaluation des performances ClickUp afin que les auto-évaluations et les commentaires des responsables suivent le même flux.

Une fois que vous disposez des informations nécessaires, le modèle de plan de développement des employés ClickUp vous aide à transformer ces informations en un plan de développement concret que vous pouvez suivre au fil du temps.

Ce modèle de plan de développement individuel vous permet de créer des plans de développement personnalisés en combinant les évaluations de performances et les commentaires des pairs dans un logiciel de gestion des tâches.

Obtenez un modèle gratuit Développez des talents prêts pour l'avenir et fournissez de l'assistance pour l'évolution de carrière grâce au modèle de plan de développement des employés de ClickUp.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez des plans de développement sur 30/60/90 jours pour les nouveaux employés, liés aux programmes de formation et aux objectifs de performance professionnelle initiaux.

Élaborez des plans de préparation à la promotion qui transforment les commentaires issus des évaluations de performances en jalons et en résultats attendus en matière de compétences.

Facilitez les transitions professionnelles en définissant clairement les compétences requises pour les rôles actuels et futurs, avec des échéanciers précis.

Mettez en place des programmes de développement du leadership avec des entretiens avec les responsables, des commentaires des pairs et des points de contrôle de la progression.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les plans de développement des employés à l'aide de champs personnalisés , de statuts et de vues afin que chaque membre de l'équipe dispose d'un plan et d'un échéancier clairs.

ClickUp Knowledge Management dans les documents, les tâches ClickUp et le chat. Répondez plus rapidement aux questions récurrentes des RH grâce àdans les documents, les tâches ClickUp et le chat.

Enregistrez des démonstrations de formation asynchrones et des guides de coaching avec ClickUp Clips et commentez directement l'enregistrement.

Trouvez rapidement des documents relatifs aux politiques, à l'intégration et à la formation à partir d'un seul endroit grâce à ClickUp Hub Documents .

Utilisez ClickUp Enterprise Search pour effectuer des recherches dans vos outils de travail et les outils connectés lorsque vous avez besoin rapidement de contexte.

Standardisez les processus de feedback grâce à des modèles personnalisables avec ClickUp Forms.

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs

Peut inclure plus de fonctions que nécessaire si vous recherchez uniquement un outil de base pour le développement des employés.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cet avis publié sur G2 souligne :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients.

2. Lattice (idéal pour le développement des employés axé sur les objectifs et l'alignement des performances)

via Lattice

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les responsables RH consiste à aligner la croissance des employés sur les priorités de l'entreprise. Les boucles de rétroaction étant réparties entre différents outils déconnectés, les discussions sur le développement sont incohérentes.

Lattice résout ce problème en intégrant la gestion des performances et l'engagement des employés dans une application de suivi des objectifs. Les managers peuvent mener des entretiens individuels structurés, élaborer des plans de développement avec des OKR clairs et recueillir des commentaires à 360 degrés, le tout dans un espace centralisé.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Créez des plans de développement personnalisés qui alignent les objectifs de carrière sur les objectifs de l'entreprise.

Définissez et suivez vos OKR et vos objectifs personnels grâce à des indicateurs de progression visuels et à l'alignement au niveau de l'équipe.

Bénéficiez d'un retour d'information à 360 degrés et d'une reconnaissance en temps réel pour identifier facilement les domaines à améliorer.

Réalisez des évaluations de performances personnalisables et des entretiens individuels grâce à l'automatisation de la planification et la saisie de notes.

Utilisez les sondages auprès des employés et les analyses d'engagement pour orienter les programmes de formation et les priorités en matière de développement.

Segmentez les équipes par rôle ou par service afin de personnaliser les parcours de développement et de mesurer la progression avec précision.

Limites de Lattice

Les options de personnalisation des modèles de performance sont limitées.

Les fonctionnalités de l'application mobile sont réduites par rapport à celles de la version bureau.

L'installation de l'intégration peut nécessiter du temps et un effort supplémentaires.

Tarifs Lattice

Gestion des talents : 11 $/mois par utilisateur

Fondations : 11 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Lattice

G2 : 4,7/5,0 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 190 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Lattice

Cet avis Capterra a été capturé :

J'ai trouvé ce système très utile. Il offre une excellente structure pour gérer les réunions individuelles et garantit que tous les commentaires des membres de l'équipe sont accessibles à la fois à vous et à votre responsable.

J'ai trouvé ce système très utile. Il offre une excellente structure pour gérer les réunions individuelles et garantit que tous les commentaires des membres de l'équipe sont accessibles à la fois à vous et à votre responsable.

3. 15Five (Idéal pour instaurer une culture de développement basée sur le coaching et le feedback continu)

via 15Five

Pour les RH, transformer les évaluations de performance en développement continu est l'un des plus grands défis au travail.

Cette incohérence s'explique par le fait que le feedback est sporadique, la reconnaissance irrégulière et le coaching souvent inefficace.

15Five résout ce problème en transformant la gestion des performances en un processus continu et collaboratif. Il combine des sondages d'engagement, des outils de coaching, le suivi des OKR et des fonctionnalités de reconnaissance pour aider les équipes RH et les managers à aligner le développement des employés sur le travail quotidien.

La plateforme comprend également des modèles intégrés pour les entretiens individuels et la clarification des rôles, ce qui facilite la définition des attentes et la communication régulière de commentaires.

Les 15 meilleures fonctionnalités

Définissez des parcours professionnels et des plans de développement clairs grâce à de l’assistance lors d’entretiens individuels hebdomadaires et à des modèles axés sur la croissance.

Suivez les OKR et les objectifs personnels de toutes les équipes, puis reliez la progression réalisée aux évaluations de performance et aux commentaires.

Permettez un accompagnement continu grâce à des outils de suivi qui aident les managers à guider les employés à travers les défis et les réussites.

Utilisez des sondages sur l'engagement des employés et des cartes thermiques pour détecter les premiers signes de désengagement et agir en fonction des commentaires.

Encouragez la reconnaissance entre collègues grâce à des « High Fives » publics pour célébrer les victoires et renforcer le moral.

Réalisez des évaluations de performances structurées et transparentes en tenant compte des commentaires de l'employé, de ses collègues et de son responsable pour offrir de l'assistance au développement holistique.

Limites de 15Five

Il manque des fonctions RH essentielles telles que la gestion de la paie ou des avantages sociaux.

Envoie fréquemment des notifications par e-mail, ce que certains utilisateurs trouvent gênant.

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes qui n'ont besoin que de commentaires de base ou d'indicateurs d'engagement des employés.

Tarifs 15Five

Engage : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Perform : 11 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Plateforme complète : 16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur 15Five

G2 : 4,6/5,0 (plus de 1 840 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 890 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de 15Five

Cet avis partagé sur G2 indique :

Les points hebdomadaires sont un moyen simple mais efficace de rester en contact avec chacun, tant sur le plan personnel que professionnel. Les managers obtiennent des informations en temps réel sur le moral et les défis de leur équipe, ce qui nous a aidés à être plus proactifs et à apporter une meilleure assistance.

Les points hebdomadaires sont un moyen simple mais efficace de rester en contact avec chacun, tant sur le plan personnel que professionnel. Les managers obtiennent des informations en temps réel sur le moral et les défis de leur équipe, ce qui nous a aidés à être plus proactifs et à apporter une meilleure assistance.

4. Trainual (idéal pour la formation standardisée et la documentation des processus)

via Trainual

Les équipes en pleine croissance sont souvent confrontées à des problèmes d'intégration incohérente et de procédures opératoires normalisées dispersées, ce qui entraîne des questions répétitives.

En l'absence d'une base de connaissances centralisée, les précieuses compétences restent enfermées dans les cerveaux individuels au lieu de se développer avec l'entreprise.

Trainual répond à ce besoin en transformant chaque processus, chaque politique et chaque rôle en documentation consultable et traçable. De l'intégration des nouvelles recrues au déploiement des protocoles mis à jour, les équipes disposent d'un système reproductible pour former de manière cohérente, garantir la responsabilité et réduire l'accompagnement des managers.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Créez des manuels de formation étape par étape avec des vidéos, des quiz et des checklists intégrés.

Attribuez du contenu par rôle, service ou équipe afin de garantir un accès pertinent et un suivi de la progression.

Automatisez les séquences d'intégration des nouveaux employés avec des dates d'échéance et des rappels.

Suivez la rétention des connaissances grâce à des évaluations et à l'achevement des cours.

Utilisez des modèles pour les politiques, les responsabilités des rôles, les procédures opératoires normalisées et les flux de travail de conformité.

Intégrez des outils tels que Slack, BambooHR et Gusto pour synchroniser les rôles et les utilisateurs de manière transparente.

Limites de Trainual

Personnalisation limitée des tableaux de bord de rapports

Peut nécessiter des efforts continus pour maintenir la documentation à jour.

Idéal pour les équipes de petite et moyenne taille ; les grandes entreprises peuvent avoir besoin d'analyses avancées.

Tarifs Trainual

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trainual

G2 : 4,7/5,0 (plus de 950 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 490 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Trainual

Cet avis publié sur G2 note :

En transformant les connaissances informelles en contenu formel et structuré, nous avons pu créer des processus reproductibles qui favorisent la cohérence et la qualité dans toute l'organisation. Trainual est devenu un outil quotidien pour nous.

En transformant les connaissances informelles en contenu formel et structuré, nous avons pu créer des processus reproductibles qui favorisent la cohérence et la qualité dans toute l'organisation. Trainual est devenu un outil quotidien pour nous.

📮 ClickUp Insight : alors que 78 % de nos utilisateurs établissent des plans détaillés lorsqu'ils fixent leurs objectifs, près de la moitié d'entre eux admettent ne pas les suivre à l'aide d'outils dédiés. 👀 ClickUp comble cette lacune en transformant vos objectifs en tâches réalisables que vous pouvez réellement accomplir, étape par étape. Et grâce aux tableaux de bord sans code, vous obtenez une vue d'ensemble claire de votre progression, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Car en matière de croissance, « espérer le meilleur » ne suffit pas. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp déclarent traiter jusqu'à 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

5. Docebo (Idéal pour la personnalisation de l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise, grâce à l'IA)

via Docebo

Lorsque les équipes RH et L&D tentent de déployer des formations à l'échelle de plusieurs services ou équipes internationales, elles sont souvent confrontées à des contenus dispersés et à une visibilité limitée sur l'impact des programmes. Les plateformes LMS traditionnelles ne sont pas adaptées à un apprentissage personnalisé et évolutif lié à des résultats commerciaux concrets.

Docebo répond à ce problème avec une plateforme modulaire alimentée par l'IA qui s'adapte au parcours de chaque employé.

De l'intégration et la conformité à l'aide à l'équipe commerciale et au développement des talents, ce logiciel de gestion des talents utilise l'automatisation et l'analyse pour offrir un apprentissage engageant et mesurable à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Docebo

Créez des parcours d'apprentissage basés sur l'IA et personnalisés en fonction des rôles, des lacunes en matière de compétences et des objectifs professionnels des employés au travail.

Fournissez du contenu évolutif à l'aide de la place de marché Docebo, des bibliothèques internes et des ressources générées par les utilisateurs.

Activez la gamification avec des badges, des classements et des récompenses pour stimuler l'engagement.

Suivez l'impact de la formation grâce à des rapports avancés, des tableaux de bord et une cartographie des résultats de l'entreprise.

Offrez une assistance multilingue et une authentification unique (SSO) pour garantir l'accessibilité et la sécurité au sein des équipes internationales.

Intégrez des outils tels que Salesforce, Microsoft Teams et les plateformes HRIS pour une expérience d'apprentissage connectée.

Limites de Docebo

Les tarifs ne sont pas transparents et peuvent être élevés pour les petites équipes.

Plus optimisé pour la formation interne en entreprise que pour les revendeurs de formation tiers.

Certaines fonctionnalités de rapports et d'installation pour administrateurs ont une courbe d'apprentissage plus raide.

Tarifs Docebo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docebo

G2 : 4,3/5,0 (plus de 730 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 230 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Docebo

Cette critique G2 comporte les fonctionnalités suivantes :

La plateforme offre une grande flexibilité dans la manière dont nous dispensons l'expérience d'apprentissage. Elle fonctionne plutôt bien, sans bugs ni plantages fréquents. La stabilité est vraiment importante pour nous au sein de l'organisation.

La plateforme offre une grande flexibilité dans la manière dont nous dispensons l'expérience d'apprentissage. Elle fonctionne plutôt bien, sans bugs ni plantages fréquents. La stabilité est vraiment importante pour nous au sein de l'organisation.

🧠 Le saviez-vous : 51 % des organisations ont restructuré leurs équipes en 2023. Si vous êtes en train de réorganiser la vôtre, le blog « Comment développer une équipe hautement performante en 8 étapes éprouvées » vous fournira un plan d'action pour créer des équipes plus solides et plus collaboratives qui atteindront réellement leurs objectifs.

6. Culture Amp (Idéal pour établir la connexion entre les commentaires des employés et les actions concrètes)

via Culture Amp

De nombreuses entreprises mènent des sondages d'engagement, mais beaucoup ont du mal à boucler efficacement la boucle de rétroaction. Sans propriété claire, sans plans de suivi ni visibilité en temps réel, les résultats des sondages sont souvent noyés dans les tableaux de bord. Cela érode la confiance des employés et transforme la rétroaction en un simple exercice administratif plutôt qu'en un moteur de changement.

Culture Amp comble cette lacune. Il aide les équipes RH à recueillir des commentaires de haute qualité et à les exploiter grâce à des outils intégrés pour le développement, la gestion des performances et la définition d'objectifs.

Le résultat : une plateforme qui transforme le sentiment des employés en progression mesurable.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Lancez des sondages scientifiquement fondés sur l'engagement, l'intégration et la DEI (diversité, équité et inclusion) à l'aide de modèles personnalisables.

Permettez des entretiens individuels dirigés par les responsables, l'alignement des objectifs et un retour d'information continu grâce à des modules de performance.

Suivez les objectifs de développement grâce à un feedback structuré à 360° et à des plans d'action personnalisés.

Accédez à du contenu d'apprentissage sélectionné avec soin via la bibliothèque de micro-apprentissage Skills Coach de Culture Amp.

Comparez les scores d'engagement dans différents secteurs et groupes démographiques afin d'identifier les points forts et les risques.

Limites de Culture Amp

La personnalisation des rapports est limitée par rapport aux outils BI traditionnels.

La mise en œuvre peut prendre beaucoup de temps pour les grandes entreprises.

Pas de LMS intégré pour la formation avancée (nécessite une intégration)

Tarifs Culture Amp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (plus de 1 510 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Culture Amp

Cet avis partagé sur Capterra indique :

Je crois en l'objectif de Culture Amp, qui consiste à regrouper dans un espace de développement complet toutes les fonctionnalités liées à l'engagement des employés, à la définition d'objectifs, à la gestion des performances et à l'amélioration de la culture organisationnelle.

Je crois en l'objectif de Culture Amp, qui consiste à regrouper dans un espace de développement complet toutes les fonctionnalités liées à l'engagement des employés, à la définition d'objectifs, à la gestion des performances et à l'amélioration de la culture organisationnelle.

👀 Anecdote : les employés apprennent mieux le mercredi. Selon les données de la plateforme Udemy, c'est en milieu de semaine que les taux de réussite aux cours sont les plus élevés, peut-être parce que c'est le « juste milieu » entre la planification et l'épuisement.

7. Zavvy by Deel (le meilleur pour le développement d'équipe et la gestion des performances basés sur l'IA)

via Zavvy

La plupart des plateformes RH partent du principe que les managers sont les moteurs du développement. Zavvy by Deel sait que ce n'est souvent pas le cas.

Qu'il s'agisse d'évaluations de performances en retard, de parcours professionnels flous ou de réunions individuelles manquées, le plus grand obstacle au développement des personnes est le manque d'engagement dans la mise en œuvre.

Zavvy by Deel résout ce problème grâce à une IA intégrée qui se charge des tâches fastidieuses : élaborer des plans de carrière, réaliser l'automatisation des cycles d'évaluation, encourager les boucles de rétroaction et générer des sondages sans suivi constant des RH.

En supprimant les frictions liées aux pages vierges et en se connectant directement à Slack, Zavvy aide les équipes à opérationnaliser leur croissance. Vous obtenez des données en temps réel, des informations sur l'engagement et des programmes d'apprentissage structurés qui fonctionnent réellement, car le système les exécute.

Note : il a depuis été rebaptisé sous la plateforme RH de Deel, Engage.

Les meilleures fonctionnalités de Zavvy by Deel

Automatisez les évaluations de performances, les retours à 360° et la reconnaissance en temps réel.

Créez des parcours professionnels, des modules de formation et des campagnes de sondage générés par l'IA.

Suivez la mobilité interne et définissez des cadres de croissance basés sur les compétences.

Lancez des parcours d'apprentissage personnalisés grâce à l'apprentissage entre pairs et au suivi de la conformité.

Utilisez les plugins HR Slack pour les congés, les félicitations, les diagrammes d'organigramme, les recommandations et les sondages.

Limitations de Zavvy by Deel

Les fonctionnalités d'IA peuvent nécessiter une supervision afin de garantir la pertinence du contenu.

Les tarifs augmentent rapidement pour les équipes ayant des besoins complexes en matière de modules multiples.

Certaines fonctionnalités avancées sont disponibles via des modules complémentaires tels que Deel Compensation ou Workforce Planning.

Tarifs de Zavvy by Deel

Deel Engage : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zavvy by Deel

G2 : 4,8/5 (plus de 12 340 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 890 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Zavvy by Deel

Cet avis partagé sur G2 indique :

Deel facilite l'obtention d'informations et d'assistance pour résoudre les problèmes, et utilise les commentaires en temps réel des utilisateurs pour chaque cas d'utilisation.

Deel facilite l'obtention d'informations et d'assistance pour résoudre les problèmes, et utilise les commentaires en temps réel des utilisateurs pour chaque cas d'utilisation.

8. TalentLMS (idéal pour des déploiements de formation rapides et évolutifs avec une installation minimale)

via TalentLMS

De nombreuses plateformes LMS sont puissantes, mais peu pratiques. Elles nécessitent des semaines de configuration, une assistance informatique spécialisée et un apprentissage fastidieux tant pour les administrateurs que pour les apprenants. Pour les équipes RH et L&D qui évoluent rapidement, cette complexité entraîne des retards qui ralentissent l'intégration des employés, la formation à la conformité et le développement des compétences.

TalentLMS relève ces défis grâce à une plateforme intuitive dès le premier jour. Vous pouvez créer, attribuer et lancer des cours attrayants en quelques minutes, sans aucune expertise technique requise.

Grâce à des outils de contenu basés sur l'IA, un accès mobile et une automatisation puissante, il est conçu pour soutenir à la fois les petites équipes et les grandes entreprises à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de TalentLMS

Créez et lancez rapidement des cours grâce à du contenu glisser-déposer, des tests générés par IA et des fonctionnalités de traduction automatique.

Attribuez automatiquement des formations en fonction des rôles, des activités ou des lacunes des utilisateurs grâce à des automatisations intégrées.

Permettez la formation en déplacement grâce à une application mobile réactive pour iOS et Android.

Suivez les performances des apprenants à l'aide de rapports personnalisés, de filtres et de tableaux de bord de progression.

Développez-vous à l'échelle mondiale grâce à l'assistance pour plus de 40 langues, des sous-domaines de marque (branches) et des intégrations SSO.

Limites de TalentLMS

Forfait Free

Les forfaits d'entrée de gamme limitent les options de personnalisation et de branding.

L'assistance par chat en direct et par téléphone n'est disponible que dans les forfaits supérieurs.

Tarifs TalentLMS

Core : 149 $/mois

Grow : 299 $/mois

Pro : 579 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TalentLMS

G2 : 4,6/5,0 (plus de 790 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 580 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de TalentLMS

Cet avis Capterra a été capturé :

Je peux créer des cours à partir de zéro, personnaliser le contenu à l'aide de nombreux outils multimédias, suivre la progression de mes apprenants, organiser des tests et définir des règles ou des permissions. Il est très facile à utiliser, même si je ne suis pas familier avec son fonctionnement.

Je peux créer des cours à partir de zéro, personnaliser le contenu à l'aide de nombreux outils multimédias, suivre la progression de mes apprenants, organiser des tests et définir des règles ou des permissions. Il est très facile à utiliser, même si je ne suis pas familier avec son fonctionnement.

9. Mesh IA (Idéal pour les plans de croissance basés sur l'IA et l'amélioration continue des performances)

via Mesh IA

Les plans de développement sont souvent consignés dans des feuilles de calcul ou des systèmes RH que les responsables consultent rarement.

En conséquence, les objectifs de développement des employés restent vagues, les discussions sur les performances deviennent incohérentes et l'évolution de carrière semble déconnectée du travail quotidien.

Mesh AI s'attaque à ce problème en intégrant l'IA au cœur du développement des employés. Il permet aux managers de co-créer des forfaits de croissance personnalisés, de suivre la progression en continu et de relier les commentaires quotidiens aux objectifs de carrière à long terme.

Grâce à des rappels, des vérifications et des suggestions générées par l'IA, Mesh aide les équipes RH à développer les compétences de leurs employés sans alourdir la charge administrative des administrateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Mesh IA

Créez ensemble des forfaits de croissance personnalisés adaptés aux rôles actuels et futurs.

Utilisez l'IA pour suggérer des objectifs d'apprentissage, des projets et des attentes liées au rôle des employés en fonction de leurs aspirations de carrière.

Intégrez les discussions sur le développement dans les évaluations de performance continues, les entretiens individuels et les commentaires des pairs.

Générez des incitations intelligentes pour les managers afin de garantir que les plans de développement restent actifs et pertinents.

Bénéficiez d'une visibilité sur la croissance de vos employés grâce à des tableaux de bord segmentés par équipe, manager d'équipe ou fonction.

Limites de l'IA maillée

Encore en phase de maturation en termes d'intégrations avec des écosystèmes HRIS plus larges.

Une formation initiale peut être nécessaire pour les managers qui ne sont pas familiarisés avec les flux de travail de performance continue.

Les options de personnalisation des parcours professionnels évoluent

Tarifs de Mesh IA

Fondations : 4 $/mois par utilisateur

Croissance : 8 $/mois par utilisateur

Excellence : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Mesh IA

G2 : 4,4/5,0 (plus de 350 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Mesh IA

Cet avis publié sur G2 souligne :

Il offre une option d'auto-évaluation qui nous aide à nous analyser et nous permet de désigner les personnes dont nous souhaitons recevoir les évaluations. Cela rend le processus d'évaluation pratique et vous permet d'évaluer vos pairs de manière équitable.

Il offre une option d'auto-évaluation qui nous aide à nous analyser et nous permet de désigner les personnes dont nous souhaitons recevoir les évaluations. Cela rend le processus d'évaluation pratique et vous permet d'évaluer vos pairs de manière équitable.

10. iSpring Learn (idéal pour le déploiement rapide de cours et la formation des employés sur mobile)

via iSpringLearn

De nombreuses équipes RH ont du mal à lancer rapidement des programmes de développement des employés en raison d'un contenu limité, de cycles de déploiement lents ou d'un manque de ressources en matière de conception pédagogique.

Cela entraîne des retards dans l'intégration, des expériences de formation incohérentes et un mauvais suivi des objectifs de développement des employés.

iSpring Learn résout ce problème grâce à un système de gestion de l'apprentissage prêt à l'emploi qui s'intègre parfaitement à son outil de création intégré, iSpring Suite.

Les équipes RH et L&D peuvent convertir des présentations PowerPoint en cours conformes à la norme SCORM, créer des quiz interactifs et déployer du contenu de formation en quelques heures.

Les meilleures fonctionnalités d'iSpring Learn

Lancez rapidement des programmes de formation grâce à la conversion PowerPoint-SCORM et aux modèles intégrés.

Créez des forfaits de développement personnalisés avec des checklists de compétences et un suivi pratique du mentorat.

Assistance pour l'accès hors ligne via des applications mobiles natives avec synchronisation de la progression en temps réel.

Bénéficiez d'une assistance technique 24 h/24 et 7 j/7 pour une formation continue et ininterrompue de vos employés.

Proposez des formations sur la conformité, l'intégration et le contenu relatif aux compétences relationnelles à l'aide de modèles prédéfinis et de simulations de jeux de rôle.

Limites d'iSpring Learn

Les fonctionnalités de création nécessitent l'outil de bureau iSpring Suite.

Intégrations limitées par rapport aux plateformes plus adaptées aux entreprises

La conception de l'interface utilisateur est fonctionnelle, mais peut sembler dépassée aux utilisateurs modernes.

iSpring Learn tarifs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 180 avis)

Ce que les utilisateurs pensent d'iSpring Learn

Cet avis publié sur G2 note :

Bonne interface, nombreuses possibilités de créer des cours de haute qualité, suivi pratique de la progression des employés, possibilité d'acheter la suite et de créer des supports exceptionnels.

Bonne interface, nombreuses possibilités de créer des cours de haute qualité, suivi pratique de la progression des employés, possibilité d'acheter la suite et de créer des supports exceptionnels.

👀 Anecdote amusante : votre cerveau se reconfigure en seulement 6 heures de formation. Des recherches montrent qu'après seulement six heures d'apprentissage intensif d'une nouvelle compétence, les scanners cérébraux révèlent des changements structurels au niveau des neurones.

11. LearnUpon (idéal pour former plusieurs publics via une plateforme unique et d’automatisation)

via LearnUpOn

De nombreuses entreprises en pleine croissance sont confrontées à un défi caché : leurs objectifs de développement des employés sont souvent compromis par la nécessité de gérer des systèmes distincts pour la formation interne, l'habilitation des partenaires et la formation des clients.

Cette installation fragmentée met les équipes RH à rude épreuve.

LearnUpon résout ce problème en centralisant tous les besoins de formation sur une plateforme intuitive. Que vous intégriez de nouveaux employés, formiez des partenaires ou créiez une académie client, LearnUpon vous permet de tout gérer en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de LearnUpon

Formez vos employés, vos clients et vos partenaires via une plateforme unique dotée de portails d'apprentissage distincts.

Automatisez l'attribution des cours à l'aide des données relatives au service, au responsable ou à l'emplacement des employés.

Personnalisez les parcours d'apprentissage et les plans de carrière à l'aide de modèles de plans de carrière pour faciliter la création de contenu.

Suivez la progression, l'engagement et les évaluations de performance des apprenants grâce à des analyses unifiées.

Intégrez-le à des outils HRIS pour synchroniser les données des utilisateurs et réduire la charge de travail des administrateurs.

Limites de LearnUpon

Pas de bibliothèque de cours intégrée ; le contenu doit être créé ou acheté séparément.

Les tarifs élevés peuvent ne pas convenir aux petites entreprises disposant d'un budget limité.

Particulièrement efficace pour les entreprises de plus de 400 employés.

Tarifs LearnUpon

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 130 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de LearnUpon

Cet avis publié sur Capterra note :

LearnUpon nous a fourni une plateforme pour l'intégration, le développement continu et la formation à la conformité de nos employés, clients et partenaires. Nous avons réduit la durée de l'intégration de plusieurs mois à quelques semaines.

LearnUpon nous a fourni une plateforme pour l'intégration, le développement continu et la formation à la conformité de nos employés, clients et partenaires. Nous avons réduit la durée de l'intégration de plusieurs mois à quelques semaines.

12. Rise 360 par Articulate (idéal pour réaliser rapidement la création de cours réactifs sans expertise en conception)

via Rise 360

La plupart des équipes de formation et de développement ont du mal à créer des formations attrayantes et adaptées aux appareils mobiles sans concepteurs spécialisés. Les outils de création traditionnels peuvent être trop complexes et l'externalisation ralentit la livraison.

Le résultat est souvent une formation obsolète et incohérente qui ne répond pas aux besoins d'apprentissage modernes.

Rise 360 d'Articulate résout ce problème en proposant un générateur web simple, doté d'un design réactif. Son interface basée sur des blocs permet de structurer facilement du contenu interactif et riche en médias sans compétences techniques.

De plus, grâce aux fonctionnalités d'IA permettant de rédiger des leçons, de générer des quiz et de créer des images, les équipes peuvent élaborer plus rapidement et de manière plus cohérente des contenus de formation perfectionnés.

Rise 360 par Articulate : meilleures fonctionnalités

Créez des cours réactifs à l'aide de blocs modulaires pour le texte, les médias et l'interactivité.

Utilisez l'assistant IA pour rédiger du contenu, générer des images et créer des tests de connaissances à partir de vos fichiers source.

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles de définition d'objectifs pour l'intégration, la conformité et la formation aux compétences relationnelles.

Personnalisez les thèmes et les styles des cours pour les adapter à votre marque.

Collaborez avec vos collègues en temps réel et recueillez les commentaires des parties prenantes dans leur contexte.

Assurez-vous que chaque cours fonctionne parfaitement sur bureau, tablette et mobile.

Rise 360 par Articulate limitations

Moins flexible pour l'interactivité avancée par rapport à Storyline

Contrôle limité de la disposition visuelle au-delà des blocs disponibles

Nécessite un abonnement complet à Articulate 360.

Tarifs de Rise 360 par Articulate

Articulate 360 Standard : 1 499 $/an par utilisateur

Articulate 360 IA : 1 749 $/an par utilisateur

Rise 360 par Articulate : évaluations et avis

G2 : 4,7/5,0 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 690 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Rise 360 by Articulate

Cette critique G2 comporte les fonctionnalités suivantes :

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Que vous soyez débutant ou concepteur pédagogique chevronné, l'apprentissage d'Articulate 360 est intuitif et simple.

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Que vous soyez débutant ou concepteur pédagogique chevronné, l'apprentissage d'Articulate 360 est intuitif et simple.

13. Coursera for Business (idéal pour le perfectionnement des compétences à l'échelle de l'entreprise grâce à un contenu académique d'élite)

via Coursera for Business

De nombreux programmes de formation en entreprise ont du mal à suivre l'évolution des normes du secteur. Les employés se désengagent souvent lorsque le contenu de la formation leur semble générique, obsolète ou déconnecté des compétences requises dans le monde réel.

Cet écart entre la formation et la pertinence limite l'impact, en particulier à grande échelle.

Coursera for Business répond à ce besoin en offrant l'accès à plus de 9 200 cours dispensés par les meilleures universités et entreprises telles que Google, Stanford et IBM.

Conçu pour les équipes de toutes tailles, il permet aux entreprises de proposer des parcours d'apprentissage personnalisés, des projets guidés et des certificats professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Coursera for Business

Offrez l'accès à plus de 9 200 cours, plus de 1 500 projets et plus de 150 certificats délivrés par des institutions de premier plan.

Créez des parcours d'apprentissage personnalisés grâce à des outils basés sur l'IA et des académies spécifiques à chaque métier.

Intégrez-le aux principales plateformes LMS, SSO et outils HRIS pour un déploiement transparent.

Utilisez le coaching et les évaluations de compétences basés sur l'IA pour personnaliser l'apprentissage.

Suivez les progrès grâce à des tableaux de bord qui lient les compétences acquises aux résultats de l'entreprise.

Localisez l'apprentissage grâce à un contenu multilingue et un accès mobile.

Limites de Coursera for Business

Capacité limitée à effectuer des modifications ou personnaliser le contenu des cours tiers

Prix plus élevés par rapport aux solutions LMS internes

Le tableau de bord de l'administrateur peut nécessiter une formation pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs Coursera for Business

Équipe : 399 $/an par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (plus de 460 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 18 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Coursera for Business pour les entreprises

Cet avis partagé sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de créer, de personnaliser et de déployer rapidement des parcours de formation de haute qualité à l'aide de CourseBuilder. Le catalogue de Coursera offre une expertise mondiale sur des sujets émergents tels que l'IA, avec des micro-certifications reconnues qui stimulent la motivation et l'employabilité des apprenants.

Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de créer, de personnaliser et de déployer rapidement des parcours de formation de haute qualité à l'aide de CourseBuilder. Le catalogue de Coursera offre une expertise mondiale sur des sujets émergents tels que l'IA, avec des micro-certifications reconnues qui stimulent la motivation et l'employabilité des apprenants.

Voici trois outils supplémentaires de développement des employés qui s'alignent sur les capacités des plateformes déjà évoquées.

Bridge : combine des outils de gestion de l'apprentissage, de développement de carrière et d'évaluation des performances au sein d'une seule et même plateforme.

Leapsome : aide les équipes RH à gérer les OKR, les évaluations de performances, les sondages sur l'engagement des employés et les modules d'apprentissage en un seul endroit.

eloomi : propose des parcours d'apprentissage flexibles, des outils de feedback et des bilans. Il est convivial et évolutif, et met l'accent sur le perfectionnement des compétences et la formation à la conformité.

Exemples de forfaits de développement des employés à copier et à personnaliser 1) Forfait de 30/60/90 jours pour un nouvel employé Objectif : passer à une exécution autonome d'ici le 90e jour.

Compétences : principes fondamentaux du rôle, maîtrise des outils, notions de base sur les parties prenantes

Actions : Checklist pour la première semaine d'intégration → assister à 3 appels → livrer 1 petit projet par semaine avant le 30e jour

Indicateur de réussite : 3 livrables livrés + note d'évaluation du responsable ≥ « Satisfaisant » au 90e jour 2) Plan de préparation à la promotion (IC → Senior IC) Objectif : démontrer votre champ d'action et votre propriété à un niveau supérieur.

Compétences : direction de projet, hiérarchisation des priorités, influence inter-équipes

Actions : diriger 1 projet interfonctionnel, être responsable des indicateurs trimestriels, encadrer 1 collègue

Indicateur de réussite : projet livré dans les délais + impact mesurable + commentaires des pairs confirmant le leadership 3) Plan de transition de rôle (Assistance → Réussite client) Objectif : passer d'une assistance réactive à la propriété proactive des comptes.

Compétences : planification de comptes, risque de renouvellement, communication avec les parties prenantes

Actions : Achever la certification produit, co-gérer 5 comptes, organiser 2 QBR avec le responsable.

Indicateur de réussite : CSAT maintenu + risque de renouvellement signalé plus tôt + validation par le responsable de la qualité du QBR

La croissance ne s'arrête jamais avec ClickUp

Les entreprises qui investissent dans la formation surpassent leurs concurrents en termes de productivité, de fidélisation et d'engagement. Mais voici le hic : il est difficile de mettre en place des parcours de développement personnalisés à grande échelle.

Les objectifs se perdent dans les documents, les formations restent dispersées et les commentaires se perdent dans les feuilles de calcul.

C'est là que ClickUp se démarque.

ClickUp relie les objectifs de développement au travail quotidien, de la définition des OKR à la création de bibliothèques de formation, en passant par le suivi de la progression dans des tableaux de bord et l'automatisation des évaluations de performances. Tout est regroupé au même endroit. Pas besoin de passer d'un outil à l'autre. Pas de changement de contexte. Juste une croissance plus intelligente.

Prêt à offrir à votre équipe la structure et l'assistance dont elle a besoin pour s'épanouir ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!