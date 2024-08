Comment définir et mettre en œuvre des objectifs de recrutement ?

Le recrutement est passé d'une fonction transactionnelle à une fonction stratégique. L'époque où l'on se contentait de pourvoir les postes vacants est révolue. Les recruteurs sont désormais les architectes des filières de talents, qui façonnent l'avenir des organisations.

Pour faire face à cette complexité, il est essentiel de paramétrer des objectifs simples et mesurables en matière de recrutement et d'acquisition de talents. Ces objectifs servent de boussole et guident les recruteurs dans leurs efforts pour trouver, attirer et retenir les meilleurs talents sur un marché concurrentiel rapport de Gartner affirme que les méthodes de sourcing et les viviers de candidats traditionnels sont moins efficaces, et que les entreprises ne peuvent plus répondre à leurs besoins en talents de cette manière. Nous devons également aligner les objectifs de recrutement sur l'avenir pour recruter des talents en demande, donner la priorité à la santé mentale des employés et faire respecter l'éthique des données dans la technologie RH.

Dans ce billet de blog, nous allons explorer les outils de recrutement pour aider vos équipes RH à mettre en place plus rapidement des objectifs et des paramètres de recrutement.

Quels sont les objectifs de recrutement ?

Les objectifs de recrutement sont les objets stratégiques qui guident les efforts d'acquisition de talents d'une entreprise. Ils servent de feuille de route pour attirer, sélectionner et intégrer les meilleurs talents en fonction des objets Business de l'entreprise

Des objectifs de recrutement intelligents définissent les résultats souhaités du processus d'embauche et de recrutement et fournissent un cadre pour mesurer la réussite.

Types d'objectifs de recrutement

Les objectifs de recrutement peuvent être classés en différents types d'objectifs intelligents, chacun ayant un objectif distinct:

Objectifs quantitatifs: Il s'agit de cibles mesurables liées au processus de recrutement, telles que le délai de recrutement, le coût par embauche et le taux d'acceptation des offres

**Objectifs stratégiques : ils alignent le recrutement sur les objectifs plus larges de l'entreprise, tels que l'augmentation de la part de marché, le lancement de nouveaux produits ou l'expansion dans de nouvelles régions

Avantages de la définition d'objectifs de recrutement

Il est essentiel pour la réussite d'une entreprise de se fixer des objectifs de recrutement clairs et mesurables. Les avantages sont les suivants :

Amélioration de l'efficacité: Aider à concentrer les efforts de recrutement sur les domaines les plus critiques, en réduisant les pertes de temps et de ressources

Fournir des informations pour optimiser les stratégies et les processus de recrutement **Meilleure affectation des ressources : aide à l'affectation efficace des ressources pour atteindre les résultats souhaités

**Alignement sur les objectifs de l'entreprise : les objectifs de recrutement qui sont alignés sur la stratégie globale de l'entreprise contribuent à sa réussite

Importance de la définition des objectifs dans le recrutement

Une définition efficace des objectifs ne se limite pas à fixer des paramètres ; elle implique également d'aligner les objectifs de recrutement sur la stratégie plus large de l'organisation.

En établissant une connexion claire entre les résultats du recrutement et les objets de l'entreprise, les responsables des ressources humaines peuvent démontrer la valeur de leur département et obtenir l'adhésion aux ressources et initiatives nécessaires. La fixation d'objectifs fournit également un cadre pour une gestion efficace des ressources humaines d'un forfait efficace en matière de ressources humaines .

La gestion stratégique dans la définition des objectifs

La gestion stratégique est la clé de voûte qui permet de connecter le recrutement à la vision plus large de l'organisation. Il ne s'agit pas seulement d'aligner les objectifs, mais d'intégrer le recrutement en tant que fonction stratégique de l'entreprise.

Pour véritablement maximiser l'impact du recrutement, les responsables RH doivent changer leur état d'esprit et se concentrer sur la mise en place d'une fonction d'acquisition des talents qui soit en phase avec les objectifs stratégiques de l'organisation.

Innovation et motivation dans la réalisation des objectifs de recrutement

L'innovation consiste à réimaginer l'expérience du candidat, à explorer de nouveaux canaux de sourcing et à tirer parti de la technologie pour rationaliser les processus. L'avenir du recrutement réside dans les outils alimentés par l'IA, les expériences de réalité virtuelle et les perspectives fondées sur les données.

La motivation de l'équipe de recrutement est tout aussi cruciale. Il s'agit de créer une culture de haute performance, de reconnaître les réalisations et d'offrir des opportunités de croissance. Il est essentiel de donner aux recruteurs les moyens de penser de manière créative et de s'approprier leur travail.

De nombreux responsables RH sous-estiment le pouvoir d'une équipe d'acquisition de talents motivée. En investissant dans le développement des employés, en leur fournissant des parcours de carrière clairs et en reconnaissant leurs contributions, les organisations peuvent utiliser le plein potentiel de leur fonction d'acquisition de talents.

Les objectifs clés du recrutement pour réussir en 2024

Un recrutement intelligent ne consiste pas seulement à remplir des places ; il s'agit de constituer une équipe de rêve. Discutons des objectifs de recrutement qui ne vous aideront pas seulement aujourd'hui, mais qui resteront pertinents même à l'avenir :

1. Améliorer la qualité de l'embauche en privilégiant les compétences

L'approche traditionnelle centrée sur le CV ne suffit plus. Pour constituer des équipes très performantes, les organisations doivent s'orienter vers un recrutement axé sur les compétences.

En donnant la priorité aux capacités et aux compétences des candidats plutôt qu'aux titres de poste et aux qualifications académiques, les entreprises peuvent identifier les individus qui s'alignent sur les exigences du rôle.

Cela signifie qu'il faut tirer parti d'outils qui évaluent directement les compétences, comme les défis de codage, les examens de portfolio ou les évaluations basées sur les compétences.

Nous pouvons déduire le potentiel de réussite dans un emploi à partir des compétences existantes et des compétences potentielles : les compétences futures qu'un candidat pourrait acquérir facilement sur la base des compétences qu'il possède déjà aujourd'hui... Les entreprises qui souhaitent commencer à mettre en œuvre l'embauche basée sur les compétences devront remettre en question les hypothèses de longue date sur ce à quoi peut ressembler le "meilleur" candidat, sur la base des pratiques d'embauche standard et des critères traditionnels Autumn Krauss directeur scientifique chez SAP SuccessFactors

2. Accélérer le processus d'embauche

Pour rester compétitives, les entreprises doivent simplifier leurs processus de recrutement. Cela implique d'utiliser la technologie pour automatiser les tâches de routine, telles que le suivi des candidats et la planification.

La mise en œuvre de processus d'entretien efficaces, y compris les entretiens préenregistrés et les entretiens avec un panel, peut réduire considérablement les échéanciers d'embauche. Le cloud de Google utilise l'IA pour améliorer les processus de mise en relation et d'intégration des candidats. Au lieu de passer au crible d'innombrables CV, l'IA identifie rapidement les meilleurs candidats pour des rôles spécifiques. Ce saut technologique a permis de gagner des heures sur le processus de recrutement, libérant les recruteurs pour qu'ils se concentrent sur l'établissement de relations et l'évaluation des candidats à un niveau plus approfondi.

L'IA est au centre de toutes les discussions que nous avons, et elle modifie pour de bon la façon dont nous envisageons les sujets traditionnels liés aux ressources humaines. Nous pouvons consacrer moins de temps à l'administratif - qui est, malheureusement, une grande partie de ce dont les ressources humaines sont chargées - et davantage aux interactions humaines, à la réflexion stratégique, créative et innovante

Tracey Arnish, titre de RH pour Google Cloud

3. Mettre en place un programme efficace de parrainage des employés

Les recommandations d'employés se traduisent systématiquement par des embauches de qualité et des délais de recrutement plus courts.

Pour mettre en place un programme de recommandation efficace, les organisations doivent inciter les employés à recommander des candidats qualifiés. Pour ce faire, elles peuvent offrir des primes de recommandation attrayantes, reconnaître les personnes qui recommandent le plus de candidats et créer un processus de recommandation transparent. Jefferson Healthcare basé à Washington, aux États-Unis, a attribué une augmentation significative du nombre de candidats qualifiés à une refonte récente de son programme de recommandation des employés. Depuis la création du programme en 2008, le système de santé a connu une réussite constante, mais une réactualisation de la politique en avril 2023 a amplifié son impact. En augmentant les primes de recommandation, Jefferson Healthcare a incité les employés existants à voir activement les offres d'emploi et à participer au processus d'embauche, ce qui a eu pour résultat d'augmenter le volume et la qualité des candidats.

4. Améliorer l'image de marque de l'employeur grâce à une mise en réseau stratégique

Une marque employeur forte est un puissant aimant pour les meilleurs talents. **En cultivant des relations avec les personnes influentes du secteur, les demandeurs d'emploi et d'autres parties prenantes, les entreprises peuvent améliorer leur visibilité et attirer un flux constant de candidats qualifiés.

La participation à des évènements, des conférences et des salons de l'emploi permet de nouer des contacts avec des candidats potentiels, de présenter la culture de l'entreprise et d'obtenir des informations sur les tendances du secteur. AEG Europe, un géant mondial du divertissement, a consolidé sa réputation d'employeur de premier plan en obtenant une place convoitée dans la liste The Sunday Times Best Companies to Work For (les meilleures entreprises pour lesquelles travailler). La validation de l'entreprise à créer une culture d'excellence et d'inclusion a été déterminante dans l'obtention de cette reconnaissance. Un récent sondage interne a révélé un score impressionnant de 86 % d'engagement des employés, dépassant de loin les références du secteur.

5. Automatisation du recrutement et de l'intelligence artificielle pour stimuler l'efficacité

En utilisant l'automatisation et l'IA, les organisations peuvent simplifier les processus, améliorer l'efficacité et la prise de décision.

Les systèmes de suivi des candidats, les chatbots et les outils d'approvisionnement en candidats alimentés par l'IA peuvent réduire considérablement les charges administratives et libérer les recruteurs pour qu'ils se concentrent sur des activités stratégiques. L'analyse prédictive peut être utilisée pour identifier les viviers de talents et prévoir les besoins d'embauche. Phenom révolutionne le processus d'embauche grâce à son chatbot piloté par l'IA . En mettant les candidats en forme de discussion, le chatbot évalue rapidement leurs compétences et leurs préférences, en les associant à des offres d'emploi adaptées. Ce système intelligent simplifie non seulement l'identification des candidats, mais automatise également la planification, ce qui permet de libérer les recruteurs pour qu'ils se concentrent sur l'établissement de relations et l'évaluation des meilleurs talents.

6. Exploiter les tactiques de marketing de recrutement

Les efforts de marketing de recrutement consistent à attirer et à engager les meilleurs talents par le biais de campagnes de marketing ciblées. **En créant des messages convaincants sur la marque de l'employeur et en les distribuant par le biais de divers canaux, les organisations peuvent constituer un solide vivier de talents

L'utilisation du marketing de contenu, des médias sociaux et de l'e-mail marketing peut contribuer à susciter l'intérêt et à attirer des candidats hautement qualifiés. Les expériences personnalisées des candidats peuvent créer une perception positive de la marque et augmenter les discussions. Partenariat Truro-Colchester pour la prospérité économique (TCPEP) a réussi à attirer plus de 300 médecins candidats dans la région grâce à une campagne de marketing ciblée. En partenariat avec Nova Scotia Health, le TCPEP a obtenu un financement de l'Office of Healthcare Professional Recruitment pour mettre en évidence l'attrait de la région en tant qu'emplacement pour la pratique médicale. En mettant en avant l'équilibre entre le travail et la vie privée, les opportunités professionnelles et la communauté dynamique de la Nouvelle-Écosse, la campagne a suscité un intérêt significatif de la part de médecins du monde entier.

7. Construire une communauté de talents dynamique et diversifiée

La création d'un lieu de travail diversifié et inclusif est essentielle à la réussite de l'entreprise. Les organisations doivent se concentrer sur la construction d'une communauté de talents qui reflète la diversité du marché cible

Cela implique la mise en œuvre d'initiatives en matière de diversité et d'inclusion , en établissant des partenariats avec des organisations de défense de la diversité et en tirant parti des médias sociaux pour atteindre des viviers de talents diversifiés.

8. Minimiser la rotation des employés en mettant en œuvre des stratégies de rétention

Il est tout aussi important de réduire le taux de rotation des employés que d'attirer les meilleurs talents. Les organisations doivent se concentrer sur la création d'une expérience positive pour les employés, offrir une rémunération et des avantages compétitifs, et fournir des opportunités de croissance et de développement

Des programmes efficaces d'intégration, de gestion des performances et d'engagement des employés sont essentiels pour retenir les meilleurs talents. Recueillir les commentaires des employés au moyen de sondages et d'entretiens de départ peut aider à identifier les domaines à améliorer et à mettre en œuvre des stratégies de fidélisation ciblées. Griswold, une entreprise de soins à domicile, a réduit le taux de rotation du personnel de 20 % grâce à l'IA.

Le problème ? Un taux de rotation annuel des soignants d'environ 80 % sur l'ensemble de ses activités en Pennsylvanie. Ce taux de rotation élevé avait un impact sur la qualité des services et les coûts opérationnels.

Pour résoudre ce problème, Griswold a mis en œuvre TeamEngage, une plateforme alimentée par l'IA de WellSky. Ce système innovant gamifie l'expérience des soignants en récompensant les employés avec des points pour des actions positives telles que la ponctualité, l'acceptation des quarts de travail et la réalisation des objectifs de soins. Ces points peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux, créant ainsi une incitation tangible.

Tirer parti des outils et des ressources pour atteindre les objectifs de recrutement

Il faut tout un village pour suivre les tendances en constante évolution dans cette phase évolutive de l'acquisition et de la gestion des talents. Vous ne pouvez pas le faire seul et vous réussirez beaucoup mieux si vous impliquez votre équipe et si vous investissez dans les bons outils pour ce travail. ClickUp est l'un de ces outils. ClickUp pour les Teams RH offre une solution complète pour simplifier le recrutement, l'onboarding, le offboarding et la gestion de l'ensemble du pipeline de talents.

Amplifiez et créez un système d'avenir pour gérer toutes les fonctions RH à partir de zéro avec ClickUp for HR Teams

Il peut vous aider :

1. Révolutionner votre processus de recrutement

Engagez les meilleurs talents grâce à un système centralisant les informations sur les candidats, les candidatures et la prise de contact.

Ajoutez différentes étapes et utilisez des checklists simples pour montrer quand les tâches sont terminées avec ClickUp Statuts personnalisés

Créer Statuts personnalisés ClickUp pour suivre la progression des candidats dans votre pipeline, du premier contact à l'acceptation de l'offre. Par exemple, créez un pipeline de recrutement avec des statuts tels que "Sourced", "Phone Screening", "Onsite Interview" et "Offer Sent" Attribuez des tâches aux recruteurs, aux responsables du recrutement et aux personnes chargées des entretiens, et définissez des dates d'échéance pour garantir une progression en temps voulu.

Créez des automatisations pour les e-mails entre les employés, les clients, les vendeurs et les partenaires avec ClickUp Automations

Utiliser Automatisations ClickUp pour définir des déclencheurs afin d'envoyer des e-mails automatisés, de planifier des entretiens et de faire passer les candidats par différentes étapes sans effort.Par exemple,lorsqu'un candidat accepte une offre d'emploi, créez automatiquement des tâches d'onboarding et assignez-les aux services concernés.

2. Embarquer les nouveaux employés en toute simplicité

Permettez aux nouvelles recrues d'avoir un impact plus rapide grâce à une solution d'intégration structurée.

Créez un référentiel élaboré de documents RH pour les employés avec ClickUp Docs Utiliser ClickUp Docs pour centraliser les informations, politiques et procédures importantes de l'entreprise. Créez un manuel numérique de l'employé, partagez les messages de bienvenue de la direction et fournissez l'accès aux ressources pertinentes en un seul endroit facilement accessible.

Les documents assistent la collaboration en temps réel, permettant à plusieurs membres de l'équipe d'assistance RH de contribuer aux documents et de les modifier simultanément. Utilisez l'outil fonctionnalité de commentaire pour fournir un retour d'information et des suggestions. Utiliser des sous-documents et des dossiers pour organiser efficacement les informations.

💡Pro Tip : Mettez les nouveaux embauchés sur la voie de la réussite avec des modèles ClickUp qui facilitent leur transition dans leur nouveau rôle et leur permettent de documenter l'impact qu'ils ont, dès le départ. Essayez le modèle Modèle ClickUp de plan à 30-60-90 jours pour commencer !

3. Élever la performance des employés

Avec Vues ClickUp les RH peuvent visualiser l'ensemble du vivier de talents de manière simple et détaillée. En outre, la simplicité et la clarté visuelle peuvent les aider à maîtriser la gestion des performances et les évaluations.

Achevez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser des indicateurs clés tels que la moyenne des heures travaillées, les taux d'achèvement des tâches et les échéanciers des projets avec ClickUp Dashboards

Voici quelques exemples de différents types de tableaux de bord que vous pouvez mettre en place pour les employés :

Vue Charge de travail: Surveillez la distribution de la charge de travail des employés pour identifier les risques d'épuisement professionnel ou de sous-utilisation. Utilisez des filtres pour analyser la charge de travail par département, équipe ou individu

Surveillez la distribution de la charge de travail des employés pour identifier les risques d'épuisement professionnel ou de sous-utilisation. Utilisez des filtres pour analyser la charge de travail par département, équipe ou individu Affichage du suivi du temps: Suivez le temps passé sur les différentes tâches et projets pour identifier les activités chronophages et optimiser les flux de travail

Suivez le temps passé sur les différentes tâches et projets pour identifier les activités chronophages et optimiser les flux de travail Vue de la productivité individuelle: Analysez les indicateurs de performance individuelle, tels que les taux d'achèvement des tâches, le temps passé sur les tâches et la réalisation des objectifs

4. Gagner du temps sur les processus lourds

Les modèles de ClickUp offrent une base structurée pour rationaliser divers processus RH. Par exemple, les RH peuvent utiliser les modèles de Modèle ClickUp pour l'embauche de candidats pour gérer l'acquisition de talents.

Construisez facilement l'ensemble de votre entonnoir de recrutement avec le modèle préconstruit ClickUp Hiring Candidates

Trouver le candidat idéal pour une position peut être décourageant. Ce modèle simplifie votre processus de recrutement et vous aide à trouver la personne idéale.

Connectez votre outil de candidature préféré (Google Forms, Typeform, etc.) à ClickUp via Zapier pour automatiser la création de nouvelles tâches pour chaque candidat. Cela élimine l'entrée manuelle de données et garantit qu'aucun candidat ne passe entre les mailles du filet.

Ce modèle offre :

Status personnalisés: Suivez la progression de chaque candidat avec des statuts personnalisés tels que " Soumis ", " En cours ", " Entretien téléphonique ", " Offre " et " Refusé

Suivez la progression de chaque candidat avec des statuts personnalisés tels que " Soumis ", " En cours ", " Entretien téléphonique ", " Offre " et " Refusé Champs personnalisés: Organisez et ajoutez des attributs à vos tâches d'embauche, facilitant ainsi la visualisation des données relatives aux candidats

Organisez et ajoutez des attributs à vos tâches d'embauche, facilitant ainsi la visualisation des données relatives aux candidats Vues personnalisées: Accédez aux informations sans effort grâce à cinq vues ClickUp différentes, notamment "Suivi des candidats RH", "Vue de discussion", "Galerie complète", "Liste complète" et "Vue de liste"

Accédez aux informations sans effort grâce à cinq vues ClickUp différentes, notamment "Suivi des candidats RH", "Vue de discussion", "Galerie complète", "Liste complète" et "Vue de liste" Gestion de projet: Améliorez le suivi des candidats grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails

Un autre modèle que vous pouvez utiliser est le modèle Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp .

Mettez en œuvre une stratégie de recrutement réfléchie avec le plan d'action ClickUp pour le recrutement

Naviguer dans le paysage des talents nécessite une approche stratégique. Ce modèle vous permet de :

Établir une voie claire: Définir une feuille de route détaillée pour l'ensemble du processus de recrutement

Définir une feuille de route détaillée pour l'ensemble du processus de recrutement Optimiser la recherche de candidats: Identifier les méthodes les plus efficaces pour trouver des candidats potentiels

Identifier les méthodes les plus efficaces pour trouver des candidats potentiels Rationaliser le processus: Veiller à ce que le processus de recrutement soit aussi fluide et efficace que possible

Veiller à ce que le processus de recrutement soit aussi fluide et efficace que possible Maintien d'un échéancier: Utiliser un échéancier structuré pour maintenir le processus de recrutement dans les délais

Les défis et les solutions pour fixer des objectifs de recrutement

La définition d'objectifs de recrutement efficaces est essentielle à la réussite de l'organisation, mais elle est semée d'embûches. Il est essentiel pour les équipes RH de comprendre ces obstacles et de mettre en œuvre des solutions stratégiques.

Défis communs:

L'alignement sur les objectifs Business: Traduire les objectifs globaux de l'entreprise en indicateurs spécifiques de recrutement peut s'avérer difficile

Traduire les objectifs globaux de l'entreprise en indicateurs spécifiques de recrutement peut s'avérer difficile Mesurer l'impact du recrutement: Quantifier l'impact des efforts de recrutement sur les résultats de l'entreprise est souvent difficile

Quantifier l'impact des efforts de recrutement sur les résultats de l'entreprise est souvent difficile Marché des talents dynamique: L'évolution rapide de la disponibilité des talents, de leurs compétences et de leurs attentes rend difficile la définition d'objectifs précis et à long terme

L'évolution rapide de la disponibilité des talents, de leurs compétences et de leurs attentes rend difficile la définition d'objectifs précis et à long terme Disponibilité et qualité des données: Le manque de données et de paramètres fiables peut entraver la définition des objectifs et la mesure des performances

Le manque de données et de paramètres fiables peut entraver la définition des objectifs et la mesure des performances Équilibre entre les objectifs à court et à long terme: Il peut s'avérer complexe de donner la priorité aux besoins immédiats en matière de recrutement tout en tenant compte des besoins futurs de l'organisation en matière de talents

Solutions pour surmonter les défis:

Partenariat stratégique: Collaborer étroitement avec les chefs d'entreprise pour aligner les objectifs de recrutement sur les objectifs de l'organisation

Collaborer étroitement avec les chefs d'entreprise pour aligner les objectifs de recrutement sur les objectifs de l'organisation Approche axée sur les données: Mettre en œuvre des analyses de données solides pour mesurer les performances de recrutement et identifier les tendances

Mettre en œuvre des analyses de données solides pour mesurer les performances de recrutement et identifier les tendances Fixation souple des objectifs: Adopter une approche souple de la fixation des objectifs, permettant des ajustements en fonction de l'évolution des conditions du marché

Adopter une approche souple de la fixation des objectifs, permettant des ajustements en fonction de l'évolution des conditions du marché Intelligence des talents: Investir dans des outils et des ressources pour recueillir des informations sur la disponibilité des talents, les compétences et les tendances en matière de rémunération

Investir dans des outils et des ressources pour recueillir des informations sur la disponibilité des talents, les compétences et les tendances en matière de rémunération Amélioration continue: Revoir et affiner régulièrement les objectifs de recrutement pour s'assurer qu'ils restent pertinents et efficaces

Attirez plus rapidement les meilleurs talents et améliorez l'expérience des candidats avec ClickUp

Les organisations peuvent optimiser leurs processus d'embauche et constituer des équipes très performantes en alignant leurs objectifs sur ceux de l'entreprise, en mesurant les performances et en exploitant les connaissances fondées sur les données.

L'avenir du recrutement est caractérisé par une complexité croissante et une compétition pour les meilleurs talents. Pour rester en tête, les équipes RH doivent adopter l'innovation, tirer parti de la technologie et se concentrer sur la construction de marques d'employeur solides. Donner la priorité à l'expérience du candidat et de l'employé tout au long du cycle de vie du talent sera clé pour paramétrer les objectifs de recrutement à l'avenir.

ClickUp offre une plateforme complète pour assister ces objectifs de recrutement en évolution. Ses fonctionnalités robustes de gestion des tâches, de collaboration et d'automatisation permettent aux équipes RH de rationaliser les processus, d'améliorer l'efficacité et de prendre des décisions basées sur les données. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !