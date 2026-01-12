Comment constituer une équipe efficace au travail

Si jamais vous avez la chance de recruter des collaborateurs, veillez à embaucher non seulement des personnes que vous pouvez former, mais aussi des personnes qui auront quelque chose à vous apprendre.

Si jamais vous avez la chance de recruter des collaborateurs, veillez à embaucher non seulement des personnes que vous pouvez former, mais aussi des personnes qui auront quelque chose à vous apprendre.

À l'instar de Bezos, chaque dirigeant a sa propre version de ce à quoi devrait ressembler son équipe de rêve. Certains recherchent des compétences techniques, d'autres accordent plus d'importance aux compétences relationnelles, certains privilégient la formation académique, d'autres recherchent des candidats avec lesquels il est facile de travailler, tandis que d'autres encore préfèrent les personnes qui remettent en question le statu quo — les paramètres sont subjectifs.

Une fois que vous avez trouvé la ou les bonnes personnes pour votre organisation, vous devez faire un effort supplémentaire pour les aider à s'intégrer à votre équipe et à les fidéliser sur le long terme. C'est là que commence le processus de consolidation d'équipe.

⏰ En bref : Comment constituer une équipe efficace 1. Qu'est-ce que le team building, et pourquoi est-ce important ?Le team building renforce les connexions, la confiance et la collaboration, en alignant les individus sur des objectifs communs et en stimulant le moral et les performances. 2. Quels sont les principaux avantages du team building ? Parmi les avantages, on peut citer une meilleure communication, des relations plus solides, une meilleure capacité à résoudre les problèmes, l'empathie et la cohésion de l'équipe. 3. Comment constituer une équipe efficace ?Alignez les équipes sur un objectif clair, sélectionnez des membres diversifiés et complémentaires, encouragez la collaboration, relevez rapidement les défis et accordez la priorité au bien-être des employés. 4. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de consolidation d'équipe ?Reconnaissez les réalisations, favorisez le sentiment d'appartenance, tirez parti des forces de chacun et investissez dans le développement professionnel. 5. Quelles sont les activités efficaces pour renforcer l'esprit d'équipe ?Des activités telles que l'Escape Room virtuelle, « Deux vérités et un mensonge », la chasse au trésor, « All Tied Up » et le spectacle de talents favorisent le travail d'équipe et l'engagement. 6. Quels outils et ressources sont recommandés ?ClickUp propose des modèles, des fonctionnalités collaboratives et des outils de gestion pour optimiser la constitution d'équipes et le flux de travail.

Qu'est-ce que le team building et pourquoi est-ce important au travail ?

📌 Résumé rapide Le team building est le processus qui consiste à créer des connexions plus solides entre les employés afin d'améliorer la collaboration, la confiance et les performances globales. Cela aide les individus à s'aligner sur des objectifs communs, à communiquer ouvertement et à se sentir valorisés au sein d'une équipe soudée — un élément essentiel pour toute équipe hautement performante dans les environnements de travail hybrides d'aujourd'hui.

Le team building est un élément essentiel de la réussite d'une entreprise. Il s'agit de créer un groupe soudé au sein duquel les individus travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Son objectif principal est d'améliorer les performances de l'équipe, de renforcer le moral et de favoriser un environnement de travail positif. Lorsque vous vous concentrez sur les stratégies de consolidation d'équipe, vous :

Facilitez la communication et la collaboration sur le lieu de travail

Améliorez vos compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision

Instaurer la confiance et le respect mutuel entre les membres de l'équipe

Clarifiez les rôles et les responsabilités

Favorisez un sentiment d'appartenance

La réussite d'une équipe dépend fortement du système de recrutement, de la culture interne de l'équipe, du leadership et du processus de gestion de l'équipe. Mais devinez quoi ? Cette stratégie a aussi un côté ludique : les exercices de cohésion d'équipe.

Des simples activités brise-glace aux tâches de résolution de problèmes plus complexes, les activités de cohésion d'équipe peuvent prendre différentes formes : Activités brise-glace pour aider les membres de l'équipe à faire connaissance (et à se sentir à l'aise) les uns avec les autres. Par exemple, jouer à Deux vérités et un mensonge ou au Bingo humain

Exercices de confiance pour renforcer la confiance, la cohésion et l'esprit d'équipe parmi les membres de l'équipe. Des activités telles que le « nœud humain » ou la « chute de confiance » en font partie.

Des défis de résolution de problèmes qui exigent que les membres de l'équipe agissent comme un tout. Par exemple, des défis de type « Escape Room » ou une chasse au trésor.

Activités créatives pour rompre la monotonie du quotidien et laisser circuler le flux de la créativité. Par exemple, organiser des ateliers artistiques ou des cours de cuisine

Exercices de communication pour améliorer les compétences en communication verbale et non verbale. Parmi les exemples les plus courants, citons le dessin dos à dos ou le défi des yeux bandés.

En fonction de votre mode de travail (hybride, à distance ou sur site), vous pouvez organiser des activités de team building ludiques en intérieur, en extérieur ou en ligne.

À lire également : Comment définir efficacement les objectifs d'une équipe : exemples et stratégies

Quels sont les principaux avantages du team building pour les équipes modernes ?

En tant que manager, chef d'équipe ou professionnel des ressources humaines, vous pouvez avoir un impact durable sur votre culture d'entreprise en organisant des activités de cohésion d'équipe.

Voici quelques-uns de leurs avantages :

Renforcez les relations : les activités de team building aident les membres de votre équipe à tisser des liens sur le plan personnel, ce qui leur permet de travailler ensemble plus sereinement

Facilitez une meilleure communication : s'exercer dans des contextes informels améliore la manière dont les membres de l'équipe échangent des idées et des retours au travail

Développez vos capacités à résoudre les problèmes : en relevant ensemble les défis, vous affinez les compétences de votre équipe pour gérer les situations complexes au travail

Favorisez l'empathie : un évènement de cohésion d'équipe (comme l'inversion des rôles, par exemple) aide les participants à se mettre à la place des autres, ce qui permet une meilleure compréhension mutuelle

Renforcez la cohésion de l'équipe : les expériences partagées créent des liens solides entre les membres de l'équipe, ce qui facilite la collaboration sur les projets et permet de résoudre les conflits dans le respect.

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Comment constituer une équipe efficace

📌 Résumé rapide La constitution d'une équipe hautement performante nécessite de la planification, une communication claire et une assistance continue. Voici une approche étape par étape : Clarifiez la raison d'être et les objectifs de votre équipe : assurez-vous que chaque membre comprenne le « pourquoi » de son travail et en quoi celui-ci contribue aux objectifs généraux de l'entreprise.

Définissez les rôles et les responsabilités : évitez les chevauchements et la confusion en attribuant clairement les tâches en fonction des points forts de chacun.

Recrutez des personnes aux compétences et aux personnalités complémentaires : trouvez le juste équilibre entre expertise technique et compétences relationnelles pour créer une équipe polyvalente et résiliente.

Favorisez une communication ouverte : encouragez les échanges réguliers, les discussions transparentes et la sécurité psychologique afin de permettre le libre partage d'idées.

Instaurer la confiance et la responsabilité : définissez les attentes, donnez du feedback et valorisez les réussites pour renforcer la cohésion de l'équipe.

Suivez la progression et les résultats : utilisez des outils pour suivre les tâches, les objectifs et l'efficacité de la collaboration, afin de garantir que l'équipe reste alignée et productive.

Encouragez l'apprentissage continu : offrez des opportunités de développement des compétences et de formation polyvalente pour que l'équipe reste adaptable. Utilisez le modèle de gestion d'équipe ClickUp pour définir les rôles au sein de l'équipe, suivre la progression et aligner tout le monde sur des objectifs communs.

Voici un guide étape par étape pour créer une équipe soudée, capable de traverser ensemble les épreuves :

1. Alignez votre équipe autour d'un objectif clair

Selon une étude McKinsey, la majorité (82 %) des employés estime qu'il est important d'avoir un objectif, et 72 % pensent que cet objectif devrait primer sur les profits.

Voici une feuille de route pour relier les performances de votre équipe aux objectifs généraux de l'organisation :

Définissez la vision et les objectifs : Formulez clairement la vision et les objectifs de l'équipe et communiquez-les régulièrement. Par exemple, vous pouvez commencer vos réunions d'équipe mensuelles en rappelant la mission de l'organisation et les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites.

Fixez des objectifs SMART : définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, en accord avec la mission de l'équipe

Reliez les tâches à la mission : Montrez comment les tâches et les projets individuels contribuent à la mission ou à l'objectif global

Un outil de gestion de projets et d'objectifs tel que ClickUp peut s'avérer très utile dans ce contexte. En plus de vous aider à organiser vos tâches, il établit une relation claire entre les efforts individuels et les résultats du projet. Cet outil permet aux employés de visualiser comment leur travail contribue à l'ensemble du projet.

Voyons cela à l'aide d'un exemple.

Imaginons que vous dirigiez une entreprise SaaS et que votre mission consiste à accroître la notoriété de la marque et à stimuler l'engagement grâce à un contenu de haute qualité. Votre objectif SMART pourrait être d'augmenter le trafic organique vers le blog de 20 % au cours des six prochains mois.

Vous pouvez désormais utiliser ClickUp Objectifs pour décomposer l'objectif en cibles plus petites, telles que la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence, la création de briefs de contenu, la rédaction d'articles de blog, la modification en cours, la publication et leur distribution sur les réseaux sociaux. Attribuez des responsables pour ces cibles. Tous les responsables peuvent suivre leur progression grâce à un indicateur visuel.

Fixez des objectifs, décomposez-les en cibles et permettez à vos employés de suivre leur progression grâce à ClickUp Objectifs

2. Sélectionnez les bonnes personnes

Tenez compte de ces trois facteurs pour choisir les bonnes personnes pour votre équipe :

Compétences et expertise

Définissez clairement les compétences techniques ou professionnelles indispensables chez un candidat potentiel. Évaluez ensuite les candidats en fonction de ces critères. Par exemple, si vous recherchez un graphiste, l’idéal serait de trouver quelqu’un disposant d’un solide portfolio, maîtrisant les logiciels de conception et ayant une bonne compréhension de l’image de marque et de l’esthétique.

Attitude et tempérament

Les compétences s'acquièrent, mais l'attitude et le tempérament sont souvent des traits de caractère innés. Recherchez des personnes collaboratives, ouvertes aux retours d'expérience et capables de s'adapter. Ces qualités garantissent que les membres de votre équipe travaillent bien ensemble, gèrent les critiques de manière constructive et s'adaptent aux changements ou aux défis inattendus.

Au cours du processus de recrutement, vous pouvez poser des questions comportementales pour évaluer ces traits de caractère. Par exemple, vous pouvez demander à un candidat comment il a géré des situations spécifiques, telles que : « Parlez-moi d’une occasion où vous avez travaillé avec un membre de l’équipe qui ne contribuait pas efficacement. Comment avez-vous géré la situation, et quel en a été le résultat ? »

Adéquation culturelle

Évaluez dans quelle mesure les valeurs, les convictions et les comportements d'un candidat correspondent à la culture de votre équipe. C'est important, car l'adéquation culturelle peut avoir un impact considérable sur la satisfaction au travail, les performances et la cohésion globale de l'équipe.

Par exemple, si votre entreprise met l'accent sur l'innovation et l'amélioration continue, vous aurez besoin d'équipes composées de membres curieux, proactifs et à l'aise avec le changement.

Diversité

La diversité des compétences, des parcours et des points de vue est la marque d'une équipe équilibrée. Une équipe diversifiée apporte des points de vue et des expériences variés, favorise la créativité et propose des solutions originales à des problèmes critiques.

Pour créer un véritable melting-pot, intégrez des personnes issues de différents milieux démographiques, culturels, éducatifs et professionnels.

3. Offrez un espace collaboratif

La force d'une équipe repose sur la capacité de ses membres à échanger efficacement leurs idées, à résoudre les conflits et à unir leurs efforts pour créer quelque chose qui a du sens.

En tant que manager, vous devez offrir un environnement de travail collaboratif qui fédère les équipes interfonctionnelles. Cela s'avère particulièrement utile pour les équipes hybrides et à distance, où la distance physique peut créer un fossé.

Les fonctionnalités intégrées de ClickUp pour la collaboration en temps réel, la communication asynchrone, le partage de commentaires et la centralisation des informations essentielles sur les projets comblent les éventuels fossés de communication et contribuent à bâtir une équipe gagnante.

Voici comment votre équipe peut utiliser les fonctionnalités collaboratives de ClickUp :

Travaillez avec les membres de votre équipe en temps réel, partagez des commentaires de manière asynchrone, attribuez des actions à réaliser, transformez les textes en tâches traçables et créez un centre d'informations centralisé (pour stocker les feuilles de route des projets, les wikis d'entreprise et les bases de connaissances) avec , partagez des commentaires de manière asynchrone, attribuez des actions à réaliser, transformez les textes en tâches traçables et créez un centre d'informations centralisé (pour stocker les feuilles de route des projets, les wikis d'entreprise et les bases de connaissances) avec ClickUp Docs

Travaillez avec vos collègues en mode synchrone ou asynchrone grâce à ClickUp Docs

Évitez les appels inutiles et les longs fils de discussion qui ne font qu'ajouter à la confusion. Créez un court enregistrement d'écran à l'aide de ClickUp Clips , enregistrez une voix off et partagez-le avec les membres de l'équipe qui ne font qu'ajouter à la confusion. Créez unenregistrez une voix off et partagez-le avec les membres de l'équipe

Donnez ou demandez des retours spécifiques, obtenez des transcriptions automatiques de vos notes vocales et dissipez vos doutes plus rapidement avec ClickUp Clips

Fournissez des retours clairs et rapides sur les designs à partir d'images grâce à la fonctionnalité à partir d'images grâce à la fonctionnalité de Révision de ClickUp : ajoutez, attribuez et résolvez des commentaires sur n'importe quel fichier PNG, GIF, JPEG, WEBP, vidéo ou PDF

Fournissez des commentaires clairs sur les images grâce à la fonctionnalité de révision de ClickUp

Après avoir téléchargé un fichier en pièce jointe à une tâche, cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez « Ajouter des commentaires ». Vous pouvez ensuite cliquer n'importe où sur la pièce jointe pour ajouter un commentaire. Cette fonctionnalité permet d'éviter toute confusion lors de la transmission de commentaires sur la conception au sein de ClickUp

Réfléchissez, planifiez vos projets, définissez leurs phases, dessinez des schémas et laissez libre cours à vos idées sur un tableau interactif avec ClickUp Tableaux blancs

Collaborez sur des idées à l'aide du canevas virtuel de ClickUp Tableaux blancs

Organisez vos idées et vos tâches de manière non linéaire, visualisez les relations entre les concepts, décomposez les projets en tâches et sous-tâches individuelles, et créez des structures hiérarchiques avec les cartes mentales ClickUp , idéales pour un exercice de cohésion d'équipe.

Développez des idées et des projets complexes, puis structurez-les efficacement grâce aux cartes mentales ClickUp.

Bonus : Les 16 meilleurs logiciels de Tableau blanc numérique pour dynamiser la collaboration en équipe

En plus de ces outils, vous pouvez accéder à la vaste bibliothèque de modèles gratuits de ClickUp. Vous pouvez personnaliser les structures prédéfinies pour simplifier la communication et la gestion de l'équipe :

Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Télécharger ce modèle Organisez vos calendriers de réunions, vos objectifs et vos canaux de communication sur une plateforme unique grâce au modèle « Team Communication and Meeting Matrix » de ClickUp.

Gardez une vue d'ensemble des responsabilités de chacun, mettez en place des canaux de communication (tels que des réunions virtuelles, des e-mails ou la collaboration sur un Tableau blanc), planifiez des réunions et définissez leurs objectifs grâce au modèle « Communication d'équipe et matrice de réunions » de ClickUp.

Cela vous aide à :

Optimisez la manière dont les membres de l'équipe partagent les informations entre eux

Mettez en place des procédures standard pour des points réguliers

Donnez la priorité aux tâches essentielles en fixant des objectifs de communication

Ceci est particulièrement utile pour les équipes de taille moyenne à grande, où il est difficile de gérer simultanément plusieurs canaux de communication, les différentes parties prenantes et des priorités concurrentes à partir d'un seul point de contact.

📮 ClickUp Insight : Près de 20 % des personnes ayant répondu à notre sondage envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Selon une étude menée par ClickUp, ce volume élevé pourrait indiquer une équipe en effervescence, où les échanges sont rapides — ce qui est excellent pour la rapidité, mais peut aussi entraîner une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp Chat et ClickUp Assigned Comments, vos discussions sont toujours liées aux tâches appropriées, ce qui améliore la visibilité pour tous les membres de l'équipe et réduit le besoin de relances inutiles.

Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu détaillé de toutes les tâches et opérations de votre flux de travail grâce au modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp

Conçu pour les équipes interfonctionnelles, le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp vous aide à suivre les tâches en cours dans tous les services et à vérifier leur avancement en temps réel.

Voici comment tirer le meilleur parti de ce cadre :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe

Définissez des estimations de durée pour chaque tâche, fixez des dates d'échéance et établissez des priorités

Tenez un registre des performances globales de l'équipe, de ses réalisations, de ses préoccupations actuelles et de la progression accomplie par rapport aux engagements pris

Identifiez clairement les obstacles potentiels et surmontez-les sans tarder

Bonus : 25 exemples époustouflants de cartes mentales pour 2024

4. Relever rapidement les défis

Toutes les équipes sont confrontées à des défis à un moment ou à un autre, mais la manière dont vous les gérez peut faire toute la différence. Créez un environnement de travail où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour aborder les problèmes et les obstacles. Encouragez une communication ouverte afin de pouvoir résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Par exemple, si un membre de l'équipe a du mal à gérer des responsabilités qui se chevauchent, vous pouvez lui allouer des ressources supplémentaires. De cette façon, vous pouvez alléger sa charge de travail et respecter les délais.

Lorsque des conflits ou des problèmes surviennent, mettez en place un processus simple pour les résoudre. Cela peut être aussi simple que de pouvoir faire part de ses préoccupations par le biais d'un retour d'information direct au responsable ou au manager d'équipe, ou lors de réunions régulières (réunions quotidiennes ou hebdomadaires) pour discuter des obstacles.

5. Veillez au bien-être de vos employés

Vous souhaitez constituer une équipe soudée, résiliente et motivée pour relever tous les défis.

Pour leur donner cette force, vous devez donner la priorité au bien-être de chaque membre de l'équipe :

Encouragez les pauses régulières pour prévenir l'épuisement professionnel et les problèmes de santé

Offrez des congés payés suffisants pour encourager le repos et la récupération

Donnez accès à des programmes d’assistance tels que des services de conseil, des programmes de bien-être ou des formations à la pleine conscience, et aidez-les à prendre soin de leur santé mentale

Fixez des attentes réalistes et autorisez des horaires de travail flexibles (dans la mesure du possible) afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Quelles sont les bonnes pratiques pour constituer une équipe efficace ?

📌 Résumé rapide Un team building efficace met l'accent sur la reconnaissance, le sentiment d'appartenance, les points forts et l'épanouissement professionnel : Reconnaissez les efforts et les réalisations : Célébrez les jalons importants et mettez en place des programmes de reconnaissance officiels pour renforcer le moral et la motivation.

Créer un sentiment d'appartenance : Favorisez une culture inclusive, mettez en place un processus d'intégration bien pensé et encouragez une communication ouverte pour renforcer la cohésion de l'équipe.

Identifiez les points forts de chaque membre de l'équipe : utilisez des évaluations et des inventaires de compétences pour attribuer des tâches qui correspondent aux points forts de chacun, ce qui renforce la confiance et améliore les performances.

Investissez dans le développement professionnel : fournissez de l'assistance pour l'apprentissage grâce à des forfaits de développement, des ateliers internes et des formations externes afin d'améliorer les compétences et de fidéliser les collaborateurs. Suivez la progression et l'engagement de votre équipe à l'aide du modèle ClickUp Team Space afin de centraliser les tâches, les rôles et les initiatives de développement professionnel.

1. Reconnaissez les efforts et les réalisations

Selon SurveyMonkey, 82 % des employés considèrent que la reconnaissance est un élément important du bonheur au travail. Reconnaître le travail acharné renforce le moral, motive les membres de l'équipe, améliore les taux de fidélisation et consolide votre équipe.

Voici comment vous pouvez mettre en œuvre cette pratique sur votre lieu de travail :

Célébrez les jalons importants : cela peut aller d'une simple mention lors des réunions à des primes en espèces, en passant par une grande fête pour marquer un jalon important du projet.

Programmes de reconnaissance : Mettez en place des programmes tels que « Employé du mois » ou « Prix de l'esprit d'équipe » afin de reconnaître officiellement les efforts exceptionnels. Utilisez des outils de reconnaissance des employés pour rationaliser le processus d'identification et de valorisation des membres de l'équipe

Par exemple, réputée pour son service client exceptionnel, Zappos, la filiale d'Amazon, a su maîtriser la reconnaissance entre pairs. Dans le cadre du programme Zollar, les membres de l'équipe Zappos gagnent de l'argent fictif en faisant du bénévolat, qu'ils peuvent utiliser pour acheter des éléments dans la boutique Zollar.

2. Créer un sentiment d'appartenance

Les recherches menées par BetterUp ont montré que le sentiment d'appartenance au lieu de travail entraîne une augmentation de 56 % des performances professionnelles et réduit le risque de rotation du personnel de 50 %.

Ainsi, lorsque les membres de l'équipe ont le sentiment d'être un élément important de l'organisation et que leurs contributions comptent, ils se sentent plus heureux, plus engagés dans leur rôle et moins enclins à partir.

Voici quelques conseils pour créer une communauté soudée sur votre lieu de travail :

Culture inclusive : Créez un environnement inclusif : organisez des activités de cohésion d'équipe telles que des ateliers de groupe, des déjeuners d'équipe ou même un petit voyage, et encouragez tout le monde à y participer.

Processus d'intégration : Concevez un processus d'intégration qui aide les nouvelles recrues à s'intégrer en douceur et à se sentir les bienvenues. Par exemple, vous pouvez leur attribuer un mentor ou un parrain pour les aider à s'adapter à leur environnement de travail et à leur rôle au cours de leurs premières semaines.

Communication ouverte : Mettez en place Mettez en place des stratégies de communication transparentes afin que les membres de l'équipe puissent exprimer leurs idées et faire part de leurs préoccupations sans hésitation. Utilisez des outils de collaboration à distance pour mener des sondages, organiser des sessions régulières de mise au point, ou fournir du feedback/discuter de problèmes en temps réel ou de manière asynchrone.

3. Identifiez les points forts de chaque membre de l'équipe

Lorsque vous attribuez des rôles et des responsabilités, tenez compte des points forts de vos employés. En misant sur leurs atouts, vous leur permettrez de perfectionner leurs compétences existantes, de renforcer leur confiance en eux et d'améliorer les performances de l'équipe.

Voici comment mettre en œuvre cette pratique :

Évaluation des points forts : utilisez des outils tels que utilisez des outils tels que Clifton StrengthsFinder (rebaptisé StrengthsFinder 2.0) ou les évaluations DISC pour identifier les points forts et les préférences des membres de l'équipe Inventaire des compétences : Créez un inventaire ou une matrice des compétences afin de recenser les points forts de chaque membre de l'équipe et de déterminer dans quelle mesure ils correspondent aux besoins du projet Tirez parti des points forts : attribuez les tâches en fonction des points forts de chacun. Par exemple, une personne douée pour la communication pourrait diriger les présentations aux clients, tandis attribuez les tâches en fonction des points forts de chacun.une personne douée pour la communication pourrait diriger les présentations aux clients, tandis qu'une personne soucieuse du détail pourrait s'occuper de la planification des projets Entretiens individuels : Organisez régulièrement des entretiens individuels pour discuter des objectifs de carrière et de la manière dont vous pouvez aider vos collaborateurs à tirer parti de leurs points forts (par exemple, en leur proposant des formations, des outils ou des conseils).

4. Investissez dans le développement professionnel de votre équipe

Mettez un intérêt particulier à l'apprentissage et au développement de vos employés.

Selon le rapport LinkedIn Workplace Learning Report 2024, les entreprises dotées d'une forte culture d'apprentissage affichent un taux de fidélisation plus élevé (57 %) que celles dont la culture d'apprentissage est modérée (27 %).

Voici comment mettre en place une pratique solide en matière de formation et de développement :

Élaborez un plan de développement : Aidez les membres de l'équipe à définir leurs objectifs de développement personnel ainsi que les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour les atteindre

Proposez des formations et des programmes de développement : Organisez des ateliers internes sur des thèmes pertinents et encouragez également les membres de l'équipe à suivre des cours ou à obtenir des certifications externes. Consacrez du temps au développement professionnel pendant les heures facturables afin d'encourager l'apprentissage.

À lire également : 10 applications et logiciels de team building pour les équipes à distance en 2024

Exemples d'activités de team building populaires au travail

📌 Résumé rapide Voici des activités pratiques pour renforcer la collaboration, la communication et l'engagement : Escape game virtuel : Résolvez des énigmes en ligne pour renforcer le travail d'équipe et la communication.

Deux vérités et un mensonge : un jeu pour briser la glace et favoriser la confiance et l'engagement.

Chasse au trésor : Achevez ensemble des tâches créatives pour encourager la collaboration.

All Tied Up : Défi physique favorisant la communication et le leadership.

Spectacle des talents : Mettez en avant les compétences et encouragez la créativité et le plaisir.

1. Escape room virtuelle

Objectifs : Améliorer la collaboration au sein de l'équipe, la résolution de problèmes et les compétences en communication entre les membres de l'équipe.

Installation : Utilisez une plateforme en ligne proposant des escape rooms virtuelles (par exemple, The Escape Game) ou créez une salle personnalisée à l'aide de plateformes de création de médias interactifs (par exemple, ThingLink).

Comment jouer :

1. Répartissez les participants en groupes (idéalement 4 à 6 membres par équipe)

2. Présentez le scénario ou le thème de l'escape game virtuel (par exemple, résoudre un mystère ou s'échapper d'une maison hantée)

3. Donnez accès à la salle virtuelle ou partagez les documents contenant des indices, des énigmes et des défis

4. Les membres de l'équipe doivent travailler ensemble pour résoudre des énigmes, trouver des indices cachés et achever des tâches dans un délai imparti (généralement 30 à 60 minutes).

5. Encouragez-les à communiquer efficacement, attribuez des rôles (tels que celui de preneur de notes ou de résolveur de problèmes) et à collaborer pour assurer la progression face aux défis.

6. Organisez des discussions et un débriefing après le jeu pour échanger sur les stratégies, la dynamique de groupe et les contributions individuelles

2. Deux vérités et un mensonge

Objectifs : Établir de bonnes relations, encourager les discussions entre les membres de l'équipe, briser la glace et renforcer l'engagement des employés.

Installation : Réunissez tous les participants dans une salle de réunion virtuelle ou un espace physique et demandez à chacun de réfléchir à deux vérités et un mensonge à son sujet.

Comment jouer :

1. Expliquez les règles : chaque participant partage à tour de rôle ses trois affirmations (dans n'importe quel ordre)

2. Une fois que chaque membre a partagé ses trois affirmations, le reste de l'équipe discute et tente de deviner laquelle est fausse.

3. Une fois que tout le monde a donné son avis, le participant révèle le mensonge et partage la vérité qui se cache derrière chaque affirmation.

4. Faites tourner les tours jusqu'à ce que tous les participants aient partagé leur expérience.

3. Chasse au trésor

Objectif : Favoriser le travail d'équipe, la résolution de problèmes et la créativité.

Installation :

Préparez une liste d'éléments ou de tâches que les équipes devront trouver ou achever — faites preuve de créativité !

Déterminez les limites ou la zone où se déroulera la chasse au trésor

Comment jouer :

1. Répartissez les participants en équipes de 3 à 5 membres

2. Distribuez la liste de la chasse au trésor à chaque équipe

3. Fixez un délai pour que les équipes achevent la chasse au trésor (généralement 30 à 60 minutes)

4. Les coéquipiers doivent travailler ensemble pour trouver les éléments ou achever les tâches figurant sur la liste

5. Les équipes peuvent utiliser des outils de communication (tels que des talkies-walkies ou des applications de messagerie) pour se coordonner et présenter les rapports sur l'avancement des travaux

6. Une fois le temps imparti écoulé, rassemblez toutes les équipes et passez en revue leurs résultats. Attribuez des points en fonction du nombre le plus élevé de tâches achevées ou d'éléments trouvés.

4. Tout est lié

Objectif : Développer les compétences en matière de travail d'équipe, de communication et de leadership à travers un défi physique de résolution de problèmes.

Installation :

Réunissez les membres de l'équipe dans un emplacement physique

Répartissez-les en petits groupes de 2 à 4 personnes

Comment jouer :

1. Attachez les mains des membres de l'équipe les unes aux autres à l'aide d'une chaîne

2. Donnez-leur un objectif à atteindre tout en maintenant leur connexion physique. Il peut s'agir d'achever un jeu de société ou un puzzle, ou d'accomplir des tâches telles que préparer un sandwich ou lacer des chaussures.

3. L'équipe qui achevait la tâche dans les délais les plus courts remporte la victoire

5. Concours de talents

Objectif : Encourager la créativité et l'expression personnelle, et découvrir des talents cachés.

Installation :

Déterminez la date et le lieu (virtuel ou physique) du spectacle des talents

Invitez les participants à préparer des activités pour mettre en valeur

Comment jouer :

1. Invitez chaque membre de l'équipe à mettre en avant son talent. Cela peut aller de la danse au chant, en passant par la peinture, l'écriture de poésie, l'écriture de récits, la narration, le rap, et bien plus encore.

2. Vous pouvez également transformer l'évènement en une compétition amicale et inviter des juges à évaluer les performances

3. Remettez des récompenses ou des souvenirs à chaque participant

💡 Conseil de pro : La prochaine fois que vous organiserez des jeux de cohésion d'équipe (virtuels ou en présentiel), utilisez le logiciel de gestion d'évènements de ClickUp . Facilitez toutes les étapes, de la planification à l'exécution en passant par la collaboration, et allégez votre charge de travail !

Commencez à constituer votre équipe de choc avec ClickUp

Votre réseau est votre capital, et votre équipe est votre force. Votre réseau ou vos connexions peuvent vous apporter des prospects, mais c'est votre équipe qui cultive et entretient ces prospects grâce à des prestations de haute qualité. Il est donc judicieux, d'un point de vue d'entreprise, d'investir votre temps, vos efforts et vos ressources dans le renforcement de votre équipe.

Et devinez quoi ? Il est plus facile de créer une dynamique d'équipe solide lorsque vous disposez des technologies adéquates.

Grâce à une plateforme complète de gestion de projet et de travail telle que ClickUp, vous pouvez donner à vos membres d'équipe les moyens de collaborer comme ils le souhaitent, de partager leurs idées, de suivre leur progression, de se concentrer sur leur développement personnel, et bien plus encore.

Constituez l'équipe de vos rêves : lancez-vous dès aujourd'hui avec ClickUp!

FAQ (Foire aux questions)

La plupart des équipes commencent à constater des améliorations en matière de communication et de confiance au bout de 4 à 8 semaines, lorsque le renforcement de l'esprit d'équipe est constant et lié au travail concret, et ne se limite pas à des activités ponctuelles. L'impact au niveau de la culture d'entreprise prend généralement un trimestre complet.

Les erreurs les plus courantes consistent à forcer la participation, à ignorer les conflits existants, à considérer les activités comme un simple « divertissement » sans suivi, et à ne pas aligner le team building sur les objectifs de l’entreprise.

Vous pouvez suivre les scores d'engagement, la fidélisation des employés, les indicateurs de collaboration inter-équipes, la participation aux réunions et la rapidité d'exécution avant et après les activités afin d'évaluer leur impact réel.

Les équipes hautement performantes organisent généralement chaque semaine de brèves activités de mobilisation, chaque mois des activités structurées de cohésion d'équipe et, chaque trimestre, des activités plus approfondies axées sur la culture d'entreprise afin d'assurer un impact durable.

Les rituels de collaboration asynchrone, les jeux virtuels de résolution de problèmes, les normes de communication documentées et les échanges réguliers en dehors du travail fonctionnent particulièrement bien pour les équipes dispersées, surtout lorsqu'ils sont gérés au sein d'un environnement de travail centralisé comme ClickUp, qui permet de garantir la visibilité des tâches, de partager des mises à jour asynchrones et de suivre le suivi de l'engagement de l'équipe.