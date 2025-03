10 Apps de construction d'équipe & ; Logiciel pour les équipes à distance en 2025

Les frontières géographiques s'estompant et les horaires de travail s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, il est de plus en plus nécessaire de veiller à ce que ces équipes internationales restent en phase et, surtout, qu'elles aient le sentiment de faire partie d'une équipe télétravail soudée.

C'est là qu'interviennent les logiciels d'activités de constitution d'équipes virtuelles. Ces plateformes ne se contentent pas d'attribuer des tâches ou de paramétrer des visioconférences. Elles permettent de favoriser des relations authentiques, de faciliter une collaboration sans faille et d'insuffler à chaque membre de l'équipe un sentiment d'utilité partagée.

À l'heure où tant d'applications inondent le marché, comment faire son choix ? Nous avons rassemblé les 10 meilleures applications de team building qui amélioreront la communication et favoriseront une collaboration inégalée pour votre équipe à distance en 2024. Plongeons dans l'aventure !

Que faut-il rechercher dans une application de constitution d'équipe virtuelle ?

Choisir les bons outils de team building ne se résume pas à choisir le plus populaire ou le plus récent sur le marché. Il s'agit de trouver un logiciel de team building qui s'aligne sur les besoins uniques et la culture de travail de votre équipe. Voici une plongée plus profonde dans ce que vous devriez prioriser :

Fonctionnalités de collaboration: Recherchez un logiciel de constitution d'équipe qui offre des fonctionnalités telles que la modification en cours, les tableaux de brainstorming et la gestion des tâches multi-utilisateurs. Ces fonctions ne se contentent pas de faciliter le travail ; elles créent un environnement propice au flux d'idées et à la réalisation d'objectifs collectifs

Le suivi du temps, la fixation d'objectifs et le suivi de la progression sont des éléments essentiels. En responsabilisant les membres de l'équipe et en les alignant sur les cibles fixées, ces fonctionnalités favorisent l'efficacité Compatibilité avec le flux de travail: Chaque équipe a sa façon de faire les choses. Le bon logiciel de consolidation d'équipe doit être adaptable, permettant aux équipes de personnaliser les flux de travail, de définir des permissions et d'ajuster les paramètres pour s'adapter à leur rythme opérationnel unique

En résumé, le logiciel d'animation d'équipe idéal n'est pas un outil à taille unique. C'est un outil qui complète la dynamique de votre équipe, stimule la productivité et favorise une culture de réussite collaborative.

Les 10 meilleures applications de team-building pour les travailleurs à distance en 2024

Voici les 10 meilleurs logiciels de team-building pour redéfinir le travail d'équipe et la productivité en 2024 !

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs d'activité afin de rester connecté et d'augmenter la productivité. Elle est achevée et offre une expérience entièrement transparente et riche en fonctionnalités pour gérer vos tâches personnelles et de projet, suivre les mises à jour du projet et se connecter avec l'équipe !

Avec des outils de collaboration virtuelle tels que Tableaux blancs ClickUp et Teams, la création d'équipes à distance devient plus dynamique et plus accessible que jamais ! De plus, ClickUp s'intègre à des milliers d'autres applications de travail , telles que Microsoft Teams, Slack et Trello, pour rationaliser n'importe quel flux de travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

L'équipe qui modifie en cours reste ensemble. C'est pourquoi ClickUp dispose d'une modification en cours des documents en temps réel, qui favorise la collaboration sans effort

Transformez le brainstorming en action avec les Tableaux blancs ClickUp. Visualisez les idées et transformez-les en tâches réalisables ensemble

Suivez la durée des tâches, ce qui améliore la gestion de projet et la responsabilisation de votre équipe

A partir de management d'équipe à équipes transversales , Les équipes dans ClickUp vous couvre

Facilitez la collaboration sur le lieu de travail en rassemblant tous vos outils sous un même toit

Plongez dans les outils de communication asynchrone qui redéfinissent le travail télétravail

Optez pour des fonctionnalités avancées avec les outils de collaboration d'entreprise qui s'adaptent à vos besoins

Modèles d'accueil pour les nouveaux membres de l'équipe et procédures de travail télétravail

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

La courbe d'apprentissage initiale pour les nouveaux arrivants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Kahoot !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/c7frlTRpTyeU93uyoHImZA-sSsQhyvBQvuCATgLEkzRnA-app-JwMxA7bcRbOXPccmkej-gg-HkU7oOj7TNe-hRteKrtlow.png Kahoot ! Tableau de bord /$$img/

via Kahoot ! Imaginez que ces sessions de formation en entreprise, parfois banales, se transforment en un jeu télévisé captivant. C'est la magie du jeu virtuel de renforcement d'équipe Kahoot !

Ce logiciel de consolidation d'équipe stimule l'engagement et permet aux équipes non seulement d'assimiler des informations essentielles, mais aussi d'apprécier le processus.

C'est un vent de fraîcheur pour les entreprises désireuses d'encourager la cohésion d'équipe parallèlement à la formation.

Et le meilleur ? Vos équipes virtuelles se sentiront comme une communauté énergique plutôt que comme un groupe d'individus confrontés à une autre visioconférence.

Les meilleures fonctionnalités de Kahoot !

Ajoutez du piquant aux réunions d'équipe et aux sessions de formation grâce à des quiz personnalisés interactifs

Utilisez des modèles personnalisables pour adapter les questions à la culture et aux besoins de votre entreprise

Suivez et analysez l'engagement des participants

Recueillez les commentaires de l'équipe sans effort à l'aide de sondages et d'enquêtes

L'apprentissage par le jeu rend les sessions de formation mémorables

S'intègre aux logiciels de consolidation d'équipe que vous utilisez déjà

Favoriser une compétition saine entre les membres de l'équipe

Les limites de Kahoot !

Personnalisation limitée sur les forfaits gratuits

Nécessite une connexion internet pour une expérience optimale

Certains utilisateurs trouvent les limites de temps restrictives

Prix de Kahoot !

Standard: $17/mois par utilisateur

$17/mois par utilisateur Présentateur: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Pro: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Pro Max: 69 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 700+ commentaires)

3. Rassembler

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/templates-1400x700.png Tableau de bord de Gatheround /$$$img/

via Rassembler Se connecter à distance est un défi. Mais Gatheround ? C'est l'antidote aux interactions virtuelles impersonnelles.

En plaçant les connexions personnelles basées sur la vidéo au cœur de sa plateforme, chaque membre se sent vu et entendu. Il ne s'agit pas seulement de passer du temps en tête à tête, mais de créer des moments de connexion authentique.

Pour les organisations qui recherchent la profondeur dans leurs interactions à distance, Gatheround est la clé.

Les meilleures fonctionnalités de Gatheround

Connectez les membres de l'équipe pour des discussions spontanées.

Encouragez les discussions sur une variété de sujets

Recueillez des commentaires pour comprendre les sentiments des employés

S'intègre parfaitement à d'autres logiciels d'animation d'équipes

Créer des salles personnalisables pour refléter les valeurs et la culture de l'entreprise

Évaluer les indicateurs d'interaction de l'équipe

Les options asynchrones vous permettent de vous adapter à différents fuseaux horaires

Limites de Gatheround

Peut être accablant pour les membres introvertis de l'équipe

Légère courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Dépendance à l'égard de connexions internet stables

Prix de Gatheround

Jusqu'à 25 participants: 25 $/mois

25 $/mois Jusqu'à 50 participants: 50$/mois

50$/mois Jusqu'à 100 participants: 200$/mois

200$/mois Jusqu'à 200 participants: 400$/mois

400$/mois Entreprise: 9 600 $ et plus par an

Gatheround évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (3 commentaires)

: 4.8/5 (3 commentaires) Capterra : $$$A

4. Tableau de bord

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/media\_1683289d711c8c501675f653d934f5d6c975545.jpeg Tableau de bord Pingboard /$$img/

via Tableau d'affichage (Pingboard) Au premier coup d'œil, Teamsboard peut sembler être une autre application de diagramme organisationnel, mais plongez un peu plus profondément, et vous découvrirez sa véritable essence en tant que logiciel de construction d'équipe.

C'est un outil qui favorise de manière transparente la collaboration et la compréhension entre les services.

Au-delà de la simple représentation visuelle des structures de l'entreprise, Pingboard crée un écosystème de travail transparent.

Les employés peuvent mieux apprécier chaque rôle, ce qui favorise la cohésion et l'information de l'équipe. Si votre objectif est de favoriser une compréhension globale de la structure de votre entreprise, Pingboard est votre solution.

Les meilleures fonctionnalités de Pingboard

Visualisez la structure de l'équipe de manière dynamique grâce à des diagrammes organisationnels en temps réel

Consultez les profils des employés pour apprendre à connaître vos collègues au-delà de leurs titres

Synchroniser en toute transparence avec les bases de données existantes plateformes d'engagement des employés existantes Forfait vacances et PTO en toute transparence

Célébrer les anniversaires, et plus encore

Rester connecté en déplacement

Personnaliser des affichages de données adaptés aux besoins de l'entreprise

Limites de Pingboard

La personnalisation peut s'avérer fastidieuse au début

Les grandes entreprises peuvent constater des ralentissements de performance

Limité aux diagrammes organisationnels et n'offre pas de gestion des tâches

Prix de Pingboard

Basique: 149 $/mois

149 $/mois Essentiel: $299/mois

$299/mois Pro: 399 $/mois

399 $/mois Personnalisé: Contactez Pingboard pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

5. L'équipe montante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62f2cf469f8ee5d86bc7faac\_ManisfestoCover.png Tableau de bord de l'équipe montante /$$img/

via L'équipe montante En matière de leadership, l'intuition est un atout. Mais la combiner avec des données exploitables ? Vous avez là quelque chose de spécial.

Voici Rising Teams.

Ce logiciel de consolidation d'équipe a pour but de favoriser le leadership grâce à une prise de décision éclairée. Il présente aux dirigeants des données pertinentes, en veillant à ce que leurs conseils soient ressentis et suivis d'effets.

Si la croissance et le développement de votre équipe sont des priorités absolues, Rising Team pourrait bien être votre arme secrète.

Les meilleures fonctionnalités de Teams

Évaluer et développer les capacités de leadership

Obtenir des informations exploitables pour mettre en œuvre des changements importants

Cultiver une culture riche en retours d'expérience

Faire des choix fondés sur des données pour la croissance de l'équipe

Développez des compétences adaptées aux besoins de votre équipe grâce à des ateliers personnalisés

Améliorez votre pile technologique

Les modules de formation continue vous aident à rester à jour et informé

Les limites de l'équipe montante

Convient mieux aux équipes de taille moyenne à grande

Certains indicateurs de retour d'information peuvent sembler invasifs

Nécessite une approche proactive pour maximiser les avantages

Prix de l'équipe montante

Connect: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Développez: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez Rising Team pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Geekbot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Geekbot-1-1.png Tableau de bord de Geekbot /$$$img/

via Geekbot Pour ceux qui vivent et respirent Slack, Geekbot se sent comme ce collègue efficace que vous avez toujours voulu.

Il offre une expérience transparente, intégrant des mises à jour régulières et des sondages dans la discussion. Mais il ne s'agit pas seulement de simplicité, il s'agit de garder les équipes synchronisées.

Même lorsque les membres sont séparés par des continents et travaillent à des heures différentes, Geekbot veille à ce qu'ils restent en contact. Si vous souhaitez optimiser votre expérience Slack, Geekbot est une évidence.

Les meilleures fonctionnalités de Geekbot

Gestion transparente des résumés rapides dans Slack

Répondre aux besoins des équipes internationales sans effort avec des check-ins asynchrones

Personnalisez les questions qui vous aideront à obtenir des informations importantes pour votre équipe

Évaluer l'humeur de l'équipe, les bloqueurs, et plus encore

Renforcer la confiance au sein des équipes à distance

Obtenez un retour d'information sans invitation manuelle grâce à des sondages automatisés

S'adapte à différentes tailles d'équipes et à leurs besoins

Limites de Geekbot

Limité à l'intégration de Slack

Certaines équipes pourraient trouver les check-ins quotidiens redondants

Les options de personnalisation peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage

Prix de Geekbot

Lien vers leur page de tarification pour des détails précis et mis à jour.

Evaluations et critiques de Geekbot

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (100+ commentaires)

7. RallyBright

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Company-Report-1400x1391.png Tableau de bord RallyBright /$$$img/

via RallyBright Dans sa quête d'amélioration des performances des équipes, RallyBright s'est taillé une place de choix.

Ce logiciel de consolidation d'équipe permet de comprendre la dynamique d'équipe jusqu'à la moelle.

En fournissant des analyses et des informations détaillées, RallyBright dote les entreprises d'outils leur permettant d'affiner leurs collaborations. En mettant l'accent sur l'amélioration proactive, c'est l'allié dont toute équipe a besoin dans son coin.

Les meilleures fonctionnalités de RallyBright

L'analyse de la dynamique de l'équipe vous aide à comprendre les points forts et les domaines de croissance

Créer des forfaits d'action personnalisés visant à aider les employés à s'améliorer sur la base d'un retour d'information personnalisé

Contrôler la croissance au fil du temps

Favoriser la cohésion et la compréhension grâce à des environnements de travail collaboratifs

Obtenir un retour d'information basé sur des données

S'intègre dans des écosystèmes technologiques plus larges

Améliorer les capacités de leadership des équipes

Les limites de RallyBright

Il pourrait être mieux adapté aux équipes plus importantes

Certains indicateurs peuvent nécessiter des recherches approfondies pour être compris

La précision dépend fortement des données fournies par l'utilisateur

Prix de RallyBright

Démarrage: Gratuit

Gratuit Mise à l'échelle: 2,50 $/mois par utilisateur

2,50 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 : 5/5 (15 commentaires)

: 5/5 (15 commentaires) Capterra : $$$A

8. Veertly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Veertly\_4-Bereiche\_schematisch\_2021-02-15.jpg Tableau de bord Veertly /$$img/

via Veertly Les évènements virtuels sont devenus la norme, mais Veertly ne s'est pas contenté de prendre le train en marche, il l'a réinventé.

Veertly transforme les participants passifs en collaborateurs actifs. Qu'il s'agisse de réseautage ou de sessions de brainstorming, chaque évènement est immersif et interactif.

Le résultat ? Les réunions virtuelles ont autant d'impact que les réunions en face à face.

Si vous souhaitez améliorer vos évènements virtuels, l'approche innovante de Veertly mérite d'être explorée.

Les meilleures fonctionnalités de Veertly

Stimulez l'engagement lors d'évènements en ligne grâce à des salles interactives

Faciliter le transfert de connaissances de manière efficace

Favoriser les connexions entre les membres de l'équipe

Reflétez votre marque ou le thème de votre évènement grâce à des espaces d'évènements personnalisables

Maintenir l'engagement des participants et recueillir leurs commentaires à l'aide de sondages et de jeux-questionnaires

Diffuser à un public plus large

Évaluer instantanément la réussite de l'évènement

Limites de Veertly

L'installation initiale peut nécessiter de l'orientation

Les fonctionnalités peuvent être trop nombreuses pour les évènements de petite envergure

Nécessite une connexion internet stable pour une expérience optimale

Prix de Veertly

Basic: €100/mois

€100/mois Premium: €600/mois

€600/mois Professionnel: 1 400 €/mois

1 400 €/mois Enterprise: Contactez Veertly pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.9/5 (7 commentaires)

9. HeyTaco

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TE-AB555\_BOTS\_M\_20170307115547.jpg Tableau de bord HeyTaco /$$img/

via HeyTaco Nous apprécions tous une tape dans le dos, et HeyTaco apporte ce sentiment aux canaux Slack de la manière la plus délicieuse qui soit.

Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des félicitations, mais de créer une culture de la reconnaissance.

Les membres de l'équipe peuvent facilement répandre la positivité et reconnaître les réalisations de chacun grâce à son approche ludique sur le thème des tacos.

Dans un espace virtuel où les signaux non verbaux ne sont pas pris en compte, HeyTaco comble cette lacune en promouvant la gratitude et la motivation.

Meilleures fonctionnalités de HeyTaco

Une façon amusante de récompenser les équipes

Intégration transparente de la reconnaissance dans les discussions quotidiennes sur Slack

Célébrez les meilleurs collaborateurs et ceux qui répandent la positivité

Adaptez la reconnaissance à la culture de votre équipe

Comprendre le moral et les tendances de l'équipe

S'adapter aux équipes de toutes tailles

Ajoutez un élément ludique aux interactions de l'équipe

Limites de HeyTaco

Exclusif aux utilisateurs de Slack

N'est peut-être pas idéal pour les environnements d'entreprise plus formels

Le thème peut ne pas plaire à tout le monde

Prix HeyTaco

3$/mois par utilisateur

G2 : 4.8/5 (300+ commentaires)

: 4.8/5 (300+ commentaires) Capterra : 5/5 (2 commentaires)

10. Scavify

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/completingtasks\_process\_lines\_2.png Tableau de bord de Scavify /$$img/

via Scavify Qui a dit que les activités de renforcement de l'équipe se résumaient à des ateliers et à des sessions de stratégie ? Parmi les jeux de renforcement de l'esprit d'équipe, Scavify fait figure de pionnier. Ses chasses au trésor numériques de renforcement de l'esprit d'équipe en une aventure passionnante.

Lorsque les équipes collaborent pour relever des défis, elles se lient naturellement autour d'expériences partagées. C'est le team building revisité, où les équipes à distance collaboration sur le lieu de travail rencontre le plaisir et la découverte.

Si les méthodes habituelles de promotion de la constitution d'une équipe virtuelle vous semblent un peu dépassées, Scavify vous promet un coup de jeune.

Les meilleures fonctionnalités de Scavify

Faites participer les équipes à des chasses au trésor numériques et à d'autres défis

Encourager la compétition amicale

Utilisez des défis photo et vidéo pour stimuler la créativité des membres de l'équipe à distance

Récompensez la participation et les réalisations

Créez un exercice de consolidation d'équipe personnalisé qui correspond à votre équipe

Améliorez l'expérience utilisateur avec d'autres outils de votre pile technologique

Comprendre la participation et l'engagement grâce à des analyses approfondies

Les limites de Scavify

Un appareil mobile est nécessaire pour une participation optimale

Peut nécessiter un temps d'installation important pour les organisateurs

Peut ne pas convenir à des équipes plus importantes et dispersées

Prix de Scavify

Contacter Scavify pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Scavify

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

