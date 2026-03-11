10 modèles gratuits de suivi de programme bêta

Datadog a constaté que 87 % des organisations ont au moins une vulnérabilité exploitable connue dans les services déployés.

Cette pression est l'une des principales raisons pour lesquelles les équipes s'appuient sur le suivi bêta. Un programme bêta évolue rapidement, les commentaires affluent de multiples canaux et le coût est élevé lorsqu'un élément important passe inaperçu.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs modèles de suivi du programme bêta, ce que chacun d'entre eux vous aide à gérer et comment choisir l'installation adaptée à votre lancement.

Aperçu des modèles gratuits de suivi de programme bêta

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de programme bêta ?

Un modèle de suivi de programme bêta est un environnement de travail structuré permettant de planifier, surveiller et gérer tous les aspects d'un test bêta. Il aide les équipes à suivre les testeurs, les commentaires, les bugs, les demandes de fonctionnalités, les échéanciers, les phases de test et les actions de suivi en un seul endroit.

Dans la pratique, un modèle de suivi de programme bêta est utile pour :

Organisation des phases de test et des jalons importants

Attribuer des propriétaires pour les tâches, les bugs et les commentaires

Suivi de la participation des testeurs et du statut des envois

Suivi des problèmes par gravité, priorité ou domaine de fonctionnalité

Garder la préparation au lancement en vue à mesure que la bêta avance

Les 10 meilleurs modèles de suivi de programme bêta

Ces modèles de suivi de programme bêta couvrent l'ensemble du cycle de vie de la version bêta, de la planification initiale au suivi des bogues jusqu'à la version finale. Chacun d'entre eux traite d'une partie spécifique du processus, et ils fonctionnent tous ensemble dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp afin de réduire la prolifération des outils.

De plus, ils sont entièrement personnalisables, s'adaptent à toutes les tailles d'équipe et bénéficient de la puissance de la vaste suite de solutions ClickUp.

Voyons cela de plus près :

1. Modèle de plan de projet pour le lancement d'un programme de test bêta par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les jalons importants, les propriétaires et les échéances de la bêta grâce au modèle de plan de projet « Lancement d'un programme de test bêta » de ClickUp.

La gestion d'un programme bêta relève autant de la coordination que du produit lui-même. Les chefs de produit et les équipes de lancement interfonctionnelles doivent suivre les jalons des tests, attribuer les propriétaires et faire avancer les tâches de déploiement sans perdre de vue les échéances.

Grâce au modèle de plan de projet pour le lancement d'un programme de test bêta de ClickUp, vous pouvez organiser les tâches en sections telles que le résumé exécutif, la gestion de la portée, la gestion du calendrier et la gestion des coûts. Vous pouvez ensuite suivre chaque élément en fonction de champs spécifiques dans un emplacement unique et convergent.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez les tâches de planification bêta dans des sections de projet spécifiques afin que la documentation, la planification des ressources, les tâches de déploiement et le suivi des jalons ne soient pas dispersés à différents endroits.

Utilisez des champs au niveau des tâches tels que le niveau d'impact, le niveau d'effort, la date d'échéance et le service pour hiérarchiser le travail bêta avec plus de contexte.

Suivez la progression de chaque partie du programme grâce à des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé », ce qui facilite la gestion des transferts.

🚀 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de lancement qui ont besoin d'un plan structuré pour coordonner les jalons, la propriété et les échéanciers de la bêta entre plusieurs services.

🎥 Bonus : supprimez les suivis manuels de votre liste de tâches et laissez ClickUp Automatisations démarrer automatiquement l'intégration dès qu'un nouveau testeur est ajouté. Vous découvrez les automatisations ? La vidéo ci-dessous vous explique en détail comment cela fonctionne :

2. Modèle de gestion des tests ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez la planification, l'exécution et le suivi des tests bêta grâce au modèle de gestion des tests ClickUp.

Lorsque les cas de test, les rapports de bogues et les spécifications des fonctionnalités sont répartis dans différents tableurs, votre équipe d'assurance qualité passe plus de temps à rechercher des informations qu'à effectuer des tests.

Le modèle de gestion des tests ClickUp sert de hub central pour planifier, exécuter et suivre toutes les activités de test pendant votre programme bêta. Vous pouvez créer des tâches parentales pour chaque scénario de test, ajouter des sous-tâches pour chaque cas de test et saisir des détails tels que le type de test, les commentaires et les résultats attendus.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez vos cas de test par fonctionnalité, priorité ou type de test grâce au suivi de statut intégré.

Passez d' une vue ClickUp à l'autre pour visualiser le flux de travail et gérer les échéances.

Saisissez les données essentielles telles que le type de test, le niveau de priorité, l'environnement et les informations relatives au navigateur ou à l'appareil.

🚀 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité qui souhaitent disposer d'un système centralisé pour organiser les cas de test, suivre leur exécution et gérer les flux de travail de test pendant un programme bêta.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour transformer en quelques minutes un contexte d'assurance qualité dispersé en un plan de test clair. Demandez-lui d'analyser vos tâches de scénario de test et de générer les cas de test manquants, les cas limites et les chemins négatifs en fonction de la description des fonctionnalités et des modèles de bogues passés. Demandez-lui ensuite de résumer les échecs à partir des commentaires dans un rapport de bogue concis avec les étapes de reproduction et l'impact suspecté, prêt à être transmis à l'ingénierie. Générez les cas de test manquants et résumez les échecs dans des rapports de bogues avec ClickUp Brain.

3. Modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les bogues et les problèmes liés aux fonctionnalités dans un seul système grâce au modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp.

Lorsque tous les types de commentaires, qu'il s'agisse d'un plantage critique, d'une faute de frappe mineure ou d'une nouvelle idée de fonctionnalité, arrivent dans la même boîte de réception, le triage devient un cauchemar. Les ingénieurs perdent du temps sur des problèmes à faible priorité, tandis que les véritables problèmes d'utilisabilité se perdent dans le bruit.

Le modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp vous aide à recenser à la fois les bogues (essentiellement des défauts techniques) et les problèmes (problèmes d'utilisation ou demandes de fonctionnalités) en un seul endroit, tout en les gardant séparés.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez tous les problèmes signalés dans une liste de défauts afin que les détails des bogues, leur propriété et le contexte de triage restent associés à la tâche.

Triez les défauts par priorité, équipe ou fonctionnalité, ce qui permet aux équipes d'ingénierie et d'assurance qualité de se concentrer plus facilement sur les corrections appropriées.

Cartographiez votre flux de travail de signalement des bogues dans ClickUp Tableaux blancs , puis effectuez la connexion de ce processus au travail réel suivi dans le modèle.

🚀 Idéal pour : les équipes d'ingénierie et de produit qui ont besoin d'un système clair pour trier, hiérarchiser et résoudre les bugs techniques et les problèmes d'utilisabilité signalés pendant les tests bêta.

🧠 Anecdote amusante : dans une célèbre histoire d'Amazon, les « recommandations de panier d'achat » semblaient suffisamment risquées pour que le HiPPO veuille les supprimer, jusqu'à ce qu'une simple expérience bêta prouve leur efficacité.

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment détecter les bugs à un stade précoce à l'aide d'une checklist pour la révision du code.

4. Modèle de liste de suivi des bugs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez les rapports de bogues grâce à un flux de travail structuré avec le modèle de liste de suivi des bogues ClickUp.

Lorsque les équipes collectent les rapports de bogues dans des fils de discussion Slack ou de longues chaînes d'e-mails, le premier problème n'est généralement pas de corriger le bogue, mais de comprendre ce qui s'est passé. Des détails importants sont perdus, les captures d'écran sont noyées dans la masse et les équipes d'assurance qualité finissent par courir après le rapporteur avant même que le triage puisse commencer.

Le modèle de liste de suivi des bogues ClickUp est donc très utile pour les programmes bêta. Intégré à ClickUp Forms, ce modèle vous permet de transformer le signalement des bogues en un processus d'admission. Chaque envoi est ajouté à une liste centralisée, ce qui donne aux équipes d'assurance qualité et de produit un point de départ plus clair pour l'examen.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez les rapports de bogues via les formulaires ClickUp avec les champs dont votre équipe a exactement besoin, notamment le nom du bogue, sa description, les liens, les coordonnées du rapporteur et les fichiers téléchargés.

Capturez des captures d'écran et des fichiers justificatifs au moment où un bug est signalé, ce qui facilite la compréhension et la reproduction des problèmes.

Décomposez les bogues complexes en étapes plus petites et faciles à corriger à l'aide de tâches ClickUp sans encombrer la liste principale.

🚀 Idéal pour : les équipes qui souhaitent mettre en place un processus structuré pour recueillir les rapports de bogues détaillés des testeurs et les acheminer vers un flux de travail de triage clair.

💡 Conseil de pro : utilisez la logique conditionnelle de ClickUp Forms pour transformer le formulaire d'admission en un chemin préconfiguré. Commencez par une question de « routage » (comme Type de demande ou Priorité), puis ajoutez des règles qui ne révèlent que les champs nécessaires à ce chemin, tels que Responsable, Statut ou Date d'échéance, uniquement lorsque quelque chose est marqué comme urgent. Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp grâce à la logique conditionnelle. Une installation simple qui fonctionne presque partout : Si Priorité = Urgent : afficher la Date d'échéance (et la rendre obligatoire)

Menu déroulant : Type de demande (bug, mise à jour de contenu, nouvelle campagne)

En cas de bug : afficher Priorité + Responsable + Statut

5. Modèle de suivi des problèmes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez rapidement les problèmes et identifiez les éléments à haut risque grâce au modèle ClickUp Issue Tracker.

Lorsqu'un problème est soulevé, la première question est toujours la même. Quelle est sa gravité, qui en est responsable et que va-t-il se passer ensuite ? Sans méthode cohérente pour évaluer les risques, les équipes finissent par réagir au fil le plus visible plutôt qu'à la menace réelle.

Le modèle ClickUp Issue Tracker vous offre un système simple pour enregistrer les problèmes et faire remonter rapidement les éléments à haut risque, à l'aide d'un signal de risque clair que vous pouvez trier et examiner en quelques secondes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Étiquetez chaque problème avec le niveau de risque et la catégorie de risque , puis examinez-les dans la vue Par niveau de risque afin d'identifier rapidement les éléments qui nécessitent une escalade.

Identifiez l'origine des problèmes (e-mail, application, ticket d'assistance) afin de repérer les tendances dans la manière dont les utilisateurs signalent leurs commentaires.

Visualisez le flux des problèmes à travers les différentes étapes de votre flux de travail grâce à la vue Tableau ClickUp en mode glisser-déposer.

🚀 Idéal pour : les Teams qui ont besoin d'un moyen rapide d'enregistrer, de classer et de hiérarchiser les problèmes en fonction du risque afin que les problèmes critiques soient détectés rapidement.

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à en choisir un seul. Si la vue ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de friction. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, que ce soit vous, un cadre supérieur ou votre concepteur. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

6. Modèle de cas de test ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les cas de test reproductibles avec des étapes et des résultats clairs à l'aide du modèle de cas de test ClickUp.

S'appuyer sur des cas de test informels ou non documentés est la recette idéale pour des tests incohérents. Différents testeurs peuvent interpréter les instructions de manière différente, ce qui conduit à des résultats peu fiables et à des bugs de régression manqués. Lorsqu'il est temps de retester une fonctionnalité, votre équipe est obligée de réinventer la roue à chaque fois.

Le modèle de cas de test ClickUp sert à documenter des cas de test individuels avec des étapes claires, des résultats attendus et des résultats réels. Il est intégré à ClickUp Docs, ce qui signifie que vous avez accès à des sous-pages imbriquées, à une mise en forme riche et à des checklists intégrées que vos testeurs peuvent exécuter.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez les conditions préalables, les étapes et les résultats attendus dans une structure cohérente, puis consignez les résultats réels pendant l'exécution.

Documentez le navigateur, l'appareil et le système d'exploitation pour chaque test effectué afin de faciliter la reproduction des bugs.

Utilisez des sous-pages imbriquées pour organiser les tests par fonctionnalité, module ou version, ce qui accélère les passes de régression pour l'assemblage.

🚀 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité qui souhaitent documenter des cas de test reproductibles avec des étapes claires, des résultats attendus et une exécution cohérente entre les testeurs.

👀 Le saviez-vous ? À l'époque de Windows 95, Microsoft prévoyait d'envoyer des versions bêta à 30 000 testeurs pour l'une des dernières versions bêta, à une époque où les versions bêta des logiciels représentaient une opération logistique à part entière.

7. Modèle de checklist pour les tests d'acceptation par les utilisateurs par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vérifiez que tout est prêt pour le lancement grâce au modèle de checklist des tests d'acceptation utilisateur ClickUp.

La phase de validation finale avant un lancement peut être chaotique, avec des validations par e-mail et des commentaires des parties prenantes dispersés dans des messages instantanés. Sans processus clair, vous risquez de recevoir un « oui » d'une partie prenante tandis qu'une autre soulève une objection majeure.

Ce désalignement peut entraîner des retards de lancement de dernière minute ou la livraison d'un produit qui ne répond pas aux exigences clés de l'entreprise.

Le modèle de checklist des tests d'acceptation utilisateur de ClickUp est conçu pour la phase UAT, au cours de laquelle les parties prenantes ou les testeurs bêta vérifient que les fonctionnalités répondent aux exigences avant la mise en production.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez chaque critère d'acceptation en un élément vérifiable à l'aide des checklists ClickUp.

Obtenez l'accord des parties prenantes grâce à des champs permettant le suivi des dates et des approbateurs.

Utilisez les commentaires assignés ClickUp pour poser des questions ou attribuer des responsabilités à vos coéquipiers.

🚀 Idéal pour : les équipes produit et les parties prenantes qui ont besoin d'une checklist claire pour valider la disponibilité des fonctionnalités et obtenir une approbation formelle avant la mise en production.

8. Modèle de gestion des versions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez le passage de la version bêta à la production à l'aide de critères de validation ou de rejet à l'aide du modèle de gestion des versions de ClickUp.

C'est lors du passage de la « bêta achevée » à la mise en production que de nombreuses équipes échouent. Sans checklist claire, des étapes cruciales telles que les derniers scans de sécurité, les mises à jour de la documentation et les annonces marketing peuvent être oubliées.

Le modèle de gestion des versions de ClickUp coordonne tout ce qui doit être fait pour passer de la version bêta à la production. Il comble le fossé entre les tests et le déploiement grâce à un processus structuré et des critères clairs de validation ou de rejet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez la version, la catégorie, les propriétaires et les contacts dans le tableau Détails de la version , puis mettez-le à jour au fur et à mesure de l'évolution de la version.

Publiez le document sous forme de page wiki ClickUp, puis ajoutez des liens vers les notes de mise à jour, les étapes de restauration et les manuels d'utilisation associés afin que la prochaine mise à jour puisse démarrer plus rapidement.

Ajoutez des checklists et liez les tâches associées directement dans le document, en conservant les approbations et les suivis liés à la même source de vérité.

🚀 Idéal pour : les équipes d'ingénierie et de DevOps qui coordonnent la transition entre la fin de la bêta et le déploiement en production avec des critères de lancement clairs.

🚀 Avantage ClickUp : obtenez une vue en temps réel de l'état de préparation de votre version. Affichez les blocages ouverts, les approbations en attente et le statut du déploiement en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp, offrant ainsi à toutes les parties prenantes la visibilité dont elles ont besoin. Donnez du sens aux données de publication complexes grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables.

9. Modèle de gestion de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez des programmes bêta multi-équipes avec une vue au niveau du portefeuille à l'aide du modèle de gestion de programme ClickUp.

Lorsque vous menez un programme bêta à grande échelle, il est facile de ne plus voir la forêt derrière les arbres. Avec plusieurs équipes, produits ou régions impliqués, il devient presque impossible de suivre la progression globale avec des outils de projet standard. Vous êtes obligé de compiler manuellement des rapports d'état et d'essayer de relier les points entre différents systèmes.

Le modèle de gestion de programme ClickUp permet de gérer l'ensemble du programme bêta comme une initiative coordonnée. Il est conçu pour les programmes complexes qui nécessitent une vue au niveau du portefeuille.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consultez tous les projets liés à la version bêta et leur état de santé en un seul endroit à l'aide de ClickUp Portfolio. Affichez les cartes sur un tableau de bord.

Coordonnez les dates clés et les livrables entre les équipes d'ingénierie, d'assurance qualité, de marketing et d'assistance.

Suivez qui est affecté à quoi dans l'ensemble du programme et identifiez les goulots d'étranglement grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

🚀 Idéal pour : les organisations qui gèrent des programmes bêta de grande envergure ou impliquant plusieurs équipes et qui ont besoin d'une vue d'ensemble des projets, des échéanciers et de la charge de travail des équipes.

10. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez de la version bêta au lancement public grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp.

Une bêta réussie ne garantit pas un lancement réussi. La dernière étape avant la mise en service implique des dizaines de tâches dans les domaines du marketing, de l'assistance et de l'ingénierie. Si ces activités ne sont pas coordonnées, votre équipe pourrait annoncer une fonctionnalité avant qu'elle ne soit déployée, ou les clients pourraient rencontrer des problèmes que l'équipe d'assistance n'a jamais rencontrés.

Le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp couvre tout ce dont vous avez besoin pour passer d'une version bêta réussie au lancement public d'un produit.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez votre travail en catégories : avant le lancement, jour du lancement et après le lancement.

Alignez les tâches de marketing, d'assistance et d'ingénierie dans un seul plan partagé, entièrement visible grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Ajoutez des sous-tâches pour suivre les problèmes de production précoces et les commentaires des clients.

🚀 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui coordonnent les tâches de marketing, d'assistance et d'ingénierie afin d'assurer une transition en douceur entre les tests bêta et le lancement public.

Bonnes pratiques pour le suivi des programmes bêta

Les modèles constituent un excellent point de départ, mais leur efficacité dépend des processus qui les sous-tendent. Voici quelques habitudes qui rendront votre système de suivi bêta efficace :

Centralisez tous les commentaires bêta en un seul endroit : les commentaires dispersés dans les e-mails, Slack et les feuilles de calcul créent des angles morts et les commentaires dispersés dans les e-mails, Slack et les feuilles de calcul créent des angles morts et une prolifération du travail , c'est-à-dire une fragmentation du travail entre des outils déconnectés qui fait perdre du temps à passer d'une application à l'autre et à rechercher le contexte. Utilisez un environnement de travail unique et convergent où les testeurs, les équipes d'assurance qualité et les équipes produit peuvent tous contribuer.

Définissez clairement à l'avance les critères de gravité et de priorité : « haute priorité » ne signifie rien si chacun le définit différemment. Documentez vos « haute priorité » ne signifie rien si chacun le définit différemment. Documentez vos critères de triage dans un document ClickUp partagé et liez-le à vos modèles de suivi des bugs afin que tout le monde parle le même langage.

Automatisez les mises à jour de statut et les notifications : le suivi manuel des statuts est une perte de temps pour tout le monde. Automatisez les mises à jour de statut avec ClickUp Automatisations pour informer les parties prenantes lorsque des bugs sont marqués comme « corrigés » ou lorsque de nouveaux blocages apparaissent.

Suivez les sources de commentaires, pas seulement les commentaires : savoir que 80 % de vos bogues critiques proviennent d'utilisateurs expérimentés plutôt que de testeurs occasionnels change la façon dont vous établissez vos priorités. Capturez l'origine et la provenance des commentaires grâce aux champs personnalisés ClickUp afin de mieux comprendre comment établir vos priorités.

💡 Conseil de pro : automatisez les tâches répétitives mais essentielles en les déléguant aux Super Agents dans ClickUp. Il s'agit de vos coéquipiers IA qui travaillent aux côtés de votre équipe, exécutant des flux de travail définis qui permettent aux humains de l'équipe de se concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, un super agent de triage des bogues hiérarchise les tickets de bogues entrants en fonction de leur impact et des accords de niveau de service (SLA). Donnez à vos super agents des instructions claires pour les guider vers des actions plus intelligentes.

Créez vos propres super agents dans ClickUp :

Lancez un programme bêta que votre équipe peut clôturer avec ClickUp.

La force d'un programme bêta réside dans son suivi. Les commentaires doivent être clairs, les priorités doivent être bien définies et chaque correction doit être attribuée à un propriétaire jusqu'à ce qu'elle soit résolue.

ClickUp vous aide à garder le contrôle en un seul endroit. Suivez les commentaires et les problèmes des testeurs sous forme d’éléments, consignez les spécifications et les décisions, et utilisez les tableaux de bord pour voir ce qui est bloqué, ce qui est tendance et ce qui est prêt à être publié.

De plus, grâce à la bibliothèque de modèles de ClickUp, vous pouvez être tranquille, car le travail préparatoire est déjà fait. Vous commencez avec une structure dès le premier jour, puis vous concentrez votre énergie sur le bon déroulement de la bêta.

Prêt ? Commencez avec ClickUp. ✅

Foire aux questions

Un modèle de suivi de programme bêta est un cadre prêt à l'emploi qui organise toutes les activités de test bêta en un flux de travail cohérent et reproductible. Il vous aide à superviser tout, du recrutement des testeurs et la collecte des commentaires au suivi des bugs et la coordination des versions.

La meilleure solution consiste à utiliser un espace de travail centralisé où toutes les équipes peuvent consulter les commentaires et y contribuer. Acheminez automatiquement les éléments vers la bonne équipe (ingénierie, conception ou produit) grâce aux vues partagées et aux champs personnalisés de ClickUp pour toutes vos collectes de commentaires.

Le suivi des bogues se concentre sur les défauts techniques tels que les plantages ou les dysfonctionnements, tandis que le suivi des problèmes est une catégorie plus large qui inclut les problèmes d'utilisabilité et les demandes de fonctionnalités. Un bon exemple de test bêta fera généralement apparaître ces deux types de commentaires.

Vous devriez effectuer la transition une fois que tous les bogues critiques ont été résolus, que vos critères d'acceptation sont remplis et que les principales parties prenantes ont donné leur accord. Ce processus se déroule souvent en parallèle avec les corrections finales de la version bêta, il ne s'agit donc pas d'une coupure nette.