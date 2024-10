20 Meilleurs logiciels, outils, & ; solutions de suivi des bugs en 2024

Chaque logiciel rencontre quelques bugs de temps en temps. 🐜 S'il est essentiel de les détecter, nous savons qu'il est encore plus pénible de fouiller dans une tonne de journaux pour trouver le bug et déterminer ce qui l'a causé.

Les outils de suivi des bugs vous aident à gérer les bugs logiciels à chaque étape du cycle de vie, de la découverte du bug à sa résolution. Dans cet article, nous verrons pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de suivi des bugs et mettrons en évidence les 20 meilleurs outils de suivi des bugs que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

_Let's squash some bugs!♪ 🐛

Les avantages d'un logiciel de suivi des bugs

Les bugs sont des erreurs ou des défauts présents dans un système informatique ou un morceau de code qui empêchent le logiciel de fonctionner correctement ou l'empêchent tout simplement de fonctionner. Ils sont extrêmement fréquents dans le développement de logiciels, les équipes produisant régulièrement de nouveaux codes.

Malheureusement, les bugs restent dans votre logiciel jusqu'à ce que quelqu'un s'en débarrasse manuellement. C'est pourquoi les logiciels de suivi des bugs sont si importants pour les équipes de développement de logiciels.

Le suivi des bugs permet aux équipes de ne pas perdre de vue les problèmes qui proviennent d'un nombre infini d'endroits. Et si les bugs ne sont pas résolus, ils entraînent des pages cassées, des outils de vérification ou des données non sauvegardées. Tout ce que vous obtiendrez, ce sont des clients mécontents, une perte de revenus et une atteinte significative à la réputation de votre entreprise

Quels sont donc les meilleurs outils de suivi des bugs pour vous aider à enregistrer et à exterminer ces bugs avant qu'ils ne ruinent votre entreprise ?

Bien sûr, vous pouvez utiliser Excel ou Google Sheets des feuilles de calcul pour le suivi des bugs. Mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Pour gérer efficacement les bogues, vos équipes de développement logiciel ont besoin d'une solution robuste de suivi des bogues ou d'outils de suivi des défauts.

Ces outils vous aident à assurer le suivi des bugs à chaque étape du projet, de la conception à la mise en service processus de développement de logiciels jusqu'à l'étape des tests et du lancement. Les meilleurs outils de suivi des bugs disposent de fonctionnalités telles que :

Gestion des tâches

Tableaux de bord

Gestion de projet agile (diagrammes à rebours, diagrammes de Gantt, etc.)

Envoi de rapports de bug

Rapports de bug analytiques

Notifications par e-mail

Outils d'automatisation

Gestion des bugs

Voyons quels sont les logiciels de suivi des bugs disponibles pour aider votre équipe à rester agile et informée.

Les 20 meilleurs logiciels de suivi des bugs pour 2024

</div>

Exemple de document sur les exigences du produit ClickUp AI

ClickUp est l'un des produits de l l'une des évaluations les plus élevées des outils de productivité et de suivi des bugs. Il fournit des solutions mur à mur pour les organisations qui ont besoin de rester productives et efficaces. Non seulement ClickUp est un logiciel de gestion de projet robuste, mais c'est aussi un hub de travail centralisé pour que les équipes puissent faire leur travail. 🤝

L'une des raisons pour lesquelles il est en tête de cette liste des meilleurs outils de suivi des bugs est due à ce qui suit La puissante intégration GitHub de ClickUp . Par exemple, les équipes de développement de logiciels peuvent voir toute l'activité GitHub liée à une tâche et recevoir des notifications lorsque des éléments sont ajoutés. Ou vous pouvez modifier le statut d'une tâche depuis GitHub automatiquement dans ClickUp.

Via Redmine Redmine est un outil de travail flexible outil de gestion de projet open-source flexible avec des diagrammes Gantt, des vues Calendrier, et plus encore. L'outil de suivi des bugs assiste plusieurs projets et dispose d'un outil de suivi du temps intégré. Voyons si vous pouvez miner quelques trésors de suivi de bug ! 👑

Les fonctionnalités clés de Redmine

Créer des sous-tâches et les assigner à différents membres de l'équipe

Création de problèmes et modification en cours du sujet et de la description

Champs personnalisés pour les problèmes, les projets et les entrées de temps

Assistance aux notifications par e-mail

Limites de Redmine

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive

Ne convient pas à Agilele suivi des problèmes équipes

Intégrations limitées avec de puissants outils de gestion de projet

Prix de Redmine

Redmine est un système de suivi des bugs gratuit et open-source.

Évaluations des clients de Redmine

G2: 3.9/5 (200+ reviews)

3.9/5 (200+ reviews) Capterra: 4.1/5 (100+ avis)

en savoir plus sur**_

le site web de la Commission européenne est le suivant : "La Commission européenne est un organisme indépendant et indépendant https://clickup.com/blog/redmine-alternative// l'utilisation de Redmine et de ses meilleures solutions alternatives /%href/

.

4. Zoho Bug Tracker

Via Zoho Zoho Bug Tracker est un outil de suivi des défauts qui vous permet de créer des champs personnalisés et des flux de travail et de personnaliser votre interface pour attraper n'importe quel bug logiciel.

Malheureusement, ce système de suivi des problèmes n'offre pas un stockage illimité, ce qui fait qu'il est difficile pour les développeurs de logiciels de stocker toutes leurs données de suivi des bugs dans l'application.

Zoho Bug Tracker fonctionnalités clés

Flux de travail personnalisés qui vous aident à soumettre et à corriger les bugs en toute simplicité

Rapports indiquant le nombre de bugs signalés, résolus, etc

Des notifications par e-mail qui vous tiennent au courant, vous et votre équipe, lorsque des bugs sont créés

Ajouter des commentaires avec des descriptions de bug et des pièces jointes

Limites de Zoho

N'offre pas de stockage illimité pour les rapports de bug

Les intégrations avec des applications autres que Zoho sont limitées

L'accès aux tableaux et listes Kanban est limité à la seule lecture des bugs

Prix de Zoho

L'outil de suivi des bugs spécifique à Zoho propose trois forfaits différents :

Formule Free

Standard : 3 $ par mois et par utilisateur

: 3 $ par mois et par utilisateur Plan Premium : 8 $ par mois et par utilisateur

Évaluations des clients de Zoho

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

5. Asana

Via AsanaAsana est un outil de gestion de projet et de suivi des problèmes qui vous permet de classer les bugs par ordre de priorité afin que votre équipe travaille d'abord sur les plus sensibles au temps. Cependant, pour attribuer des tâches à plusieurs personnes dans cet outil de gestion de projet, vous devrez faire des copies de ces tâches.

Cela signifie qu'au fil du temps, vous aurez bientôt une tonne de tâches en double dans tout votre espace de travail.

Les fonctionnalités clés d'Asana

Modèle de suivi des bugs

Créez des formulaires de suivi des bugs

Suivez les bugs et repérez les tendances à l'aide de champs personnalisés

Vue Tableau Agile

Limites d'Asana

Pas desuivi du temps fonctionnalité

Impossible de convertir les commentaires en tâches

Le forfait Free est limité (pas de champs personnalisés ni de formulaires)

Absence d'un éditeur de documents robuste ou d'un hub de partage des connaissances

Prix d'Asana

Asana propose quatre forfaits différents :

Plan de base : Free

: Free Premium plan : 10,99 $ par mois et par membre

: 10,99 $ par mois et par membre Forfait Business : 24,99 $ par mois et par membre

: 24,99 $ par mois et par membre Enterprise : Contacter pour plus de détails

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (7000+ avis)

: 4.3/5 (7000+ avis) Capterra: 4.4/5 (9000+ avis)

Lisez à propos de notre Recommandations d'alternatives à Asana .

6. nTask

Via nTâche nTask est un logiciel de gestion de projet qui permet aux équipes Agile de gérer et de prioriser les bugs. La combinaison de ses tableaux Kanban avec des outils de collaboration d'équipe robustes, tels que la documentation des problèmes et des risques, en fait un outil puissant pour le suivi et la priorisation des bugs.

Cependant, cette plateforme dispose d'un nombre limité d'intégrations intégrées. Par conséquent, si vous cherchez à incorporer nTask à vos autres outils, vous devrez vous appuyer en grande partie sur Zapier.

nTask fonctionnalités clés

Affichages agiles pourle suivi des bugsy compris les tableaux Kanban personnalisables

Des vues Gantt pour la planification de projets, permettant de planifier de grandes initiatives avec des dépendances et des jalons

Des outils de réduction des risques pour aider les équipes Agile à documenter et suivre les problèmes et les bugs

Des outils de gestion du calendrier pour vous aider à planifier, programmer et organiser des réunions sur la plate-forme

Limites de nTask

Peu d'intégrations intégrées

Options de personnalisation et de mise en forme limitées

Prix de nTask

Il y a quatre forfaits au choix, notamment :

Forfait Free

Premium Plan : 3 $ par mois et par utilisateur

: 3 $ par mois et par utilisateur Forfait Business : 8 $ par mois et par utilisateur

: 8 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour un devis

nTask évaluations des clients

G2: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra : 3.9/5 (10+ avis)

7. Bugzilla

Via Bugzilla Bugzilla est un outil de rapports de bug open-source avec des systèmes de rapports avancés . Vous pouvez également utiliser cette application de suivi des défauts pour estimer la durée nécessaire à la correction d'un bug et lui fixer un paramètre.

Cependant, cette application de suivi des problèmes ne dispose pas des fonctionnalités dont les équipes Agile ont besoin, comme l'affichage de plusieurs projets. Le résultat pourrait être une équipe Scrum frustrée qui a besoin d'afficher des vues critiques ou qui saute constamment d'une plateforme à l'autre.

Fonctionnalités clés de Bugzilla

Fonctionnalité native de suivi du temps

Fonctionnalité d'e-mail intégrée

Options de permissions complètes

Visualisation des dépendances des bugs dans une structure arborescente

Limites de Bugzilla

Limité à du texte simple ou à des champs personnalisés déroulants pour signaler les bugs

Ne convient pas aux équipes de gestion des problèmes Agile

Ne s'intègre pas à des outils de gestion de projet puissants

Prix de Bugzilla

Bugzilla est un système de suivi des bugs gratuit et open-source.

Evaluations des clients de Bugzilla

G2: 3.8/5 (100+ commentaires)

3.8/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (100+ commentaires)

8. BugHost

Via Hébergement BugHost BugHost, selon ses créateurs, n'est pas simplement un système de suivi des défauts logiciels ; il se double également d'une gestion des problèmes. En tant que plateforme de suivi des bugs et de gestion des problèmes basée sur le cloud, BugHost fournit un service pratique appelé WebHost pour que les utilisateurs finaux puissent créer et gérer les problèmes d'un projet.

BugHost dispose également d'un tableau de bord en temps réel qui offre aux utilisateurs un aperçu complet des projets passés et en cours.

Caractéristiques clés de BugHost

Il offre une piste d'audit complète avec un historique illimité pour le suivi de chaque défaut dans un projet

Teams dispose d'un processus de flux$$a qui permet l'attribution des bugs aux membres d'une équipe

Fonctionnalité simplifiée mais robuste de recherche et de rapport de bug

Lien personnalisable entre les bogues similaires

La fonctionnalité WebSubmit permet aux clients de soumettre les bugs qu'ils trouvent directement à partir du site web du client

Limites de BugHost

Il est strictement basé sur le cloud, ce qui le rend indisponible sans connexion

Son interface est terne et peu inspirante

Ne fait pas de tarif gratuit

La structure tarifaire est inutilement rigide

Le site web semble très obsolète

Prix de BugHost

Bughost a une tonne de niveaux de prix :

Démarrage du projet : 10 $ par mois (10 utilisateurs et 1 projet)

: 10 $ par mois (10 utilisateurs et 1 projet) Démarrage : 29$ par mois (5 utilisateurs et 5 projets)

: 29$ par mois (5 utilisateurs et 5 projets) Teams : 59 $ par mois (10 utilisateurs et 10 projets)

: 59 $ par mois (10 utilisateurs et 10 projets) Syndicat : 99 $ par mois (15 utilisateurs et 15 projets)

: 99 $ par mois (15 utilisateurs et 15 projets) Entreprise : 159 $ par mois (25 utilisateurs et 25 projets)

: 159 $ par mois (25 utilisateurs et 25 projets) Enterprise : 299 $ par mois (50 utilisateurs/projets), 499 $ par mois (100 utilisateurs/projets), 699 $ par mois (500 utilisateurs/projets), 999 $ par mois (1 000 utilisateurs/projets)

évaluations des clients de BugHost

G2: 3.8/5 (3 commentaires)

3.8/5 (3 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

9. L'oiseau mange le bug

Via L'oiseau mange le bug Êtes-vous un développeur qui fait tout ce qu'il peut sur un navigateur ? Si c'est le cas, Bird Eats Bug pourrait être un excellent outil pour trouver et suivre vos bugs. Cette extension pour navigateur est conçue pour simplifier le processus de création de rapports interactifs et riches en données.

Vous pouvez utiliser l'extension de navigateur de Bird pour enregistrer un problème, faire un enregistrement d'écran et joindre des pièces techniques utiles telles que les erreurs de réseau, les informations sur le navigateur et les journaux de la console.

Bird Eats Bug fonctionnalités clés

Fonctionnalité de rapports de bug en un clic pour capturer tous les détails techniques dont les ingénieurs ont besoin pour résoudre un problème

À ne fait pas appel à des connaissances techniques en matière de logiciels ou de code

La fonctionnalité Replays permet de capturer les données d'arrière-plan, notamment les journaux techniques et les captures d'écran détaillées qui permettent de détecter les bugs non visibles au premier plan

Il facilite le partage des rapports de bug avec les membres de l'équipe grâce à des outils de développement intégrés

Limites de Bird Eats Bug

À ne fait pas de capture des boîtes d'erreur JavaScript

Bird Eats Bug est limité par les permissions que le navigateur accorde aux extensions

Il envoie des rapports d'erreur verbeux (ennuyeux pour les équipes de développement de logiciels)

Prix de Bird Eats Bug

Bird Eats Bug propose quatre forfaits :

Gratuit

Débutant : 50 $ par mois

: 50 $ par mois Premium : 200 $ par mois

: 200 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée disponible

L'oiseau mange le bug évaluations des clients

G2: 4.5/5 (2 commentaires)

4.5/5 (2 commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

10. Retour utilisateur

Via Retour utilisateur Userback prétend offrir le moyen le plus rapide de rapporter des bugs et de fournir un retour d'information sur les applications et les sites Web. Il "replace l'utilisateur dans le développement" grâce à des fonctionnalités automatisées de capture d'écran, d'enregistrements d'écran, de journaux de console, d'informations sur le navigateur et de suivi des évènements. Cet outil est conçu pour les concepteurs de logiciels, les développeurs et les entreprises qui recherchent une plateforme unique pour gérer tous leurs projets.

Userback fonctionnalités clés

Rapports visuels détaillés sur les bugs pour les concepteurs, les développeurs et les utilisateurs

Création de flux de travail personnalisés

Contextes visuels pour les rapports de bugs avec des annotations, des reprises de sessions et des informations sur les utilisateurs

Connexion à des outils de gestion de projet tels que GitHub, Slack et Jira

Limites de Userback

Certains utilisateurs se plaignent de la lourdeur de Userback

Les clients et les utilisateurs finaux ont besoin d'un compte pour suivre les tickets

Peut être difficile à utiliser pour les clients au début

Prix de Userback

Userback propose quatre options de tarification :

Solo : 19$ par mois

: 19$ par mois Démarrage : 79$ par mois

: 79$ par mois Entreprise : 159 $ par mois

: 159 $ par mois Premium : 289 $ par mois

Évaluations des clients de Userback

G2: 4.8/5 (140+ avis)

4.8/5 (140+ avis) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

11. BugHerd

Via BugHerd BugHerd est l'une des meilleures options de suivi des bugs car elle permet aux développeurs de suivre facilement les bugs et de recueillir et gérer les commentaires pour les pages web. Les équipes de développement et les clients n'ont qu'à épingler les rapports de bogues et de commentaires à un élément d'une page web, et les développeurs localiseront précisément l'emplacement où ils se sont produits.

BugHerd capture également toutes les données techniques nécessaires pour reproduire et résoudre un bug plus rapidement. En ce qui concerne les systèmes de suivi des bogues, celui-ci est efficace pour de multiples projets et est utilisé par plusieurs équipes de logiciels.

Caractéristiques clés de BugHerd

Classement des tâches et Tableau des tâches de type Kanban

Rapports de bug et suivi de la progression

Captures d'écran et enregistrements d'écran avec annotations

Limites de BugHerd

Rôles d'utilisateurs limités

Options de personnalisation du Tableau des tâches limitées

Prix de BugHerd

Cet outil de suivi des bugs propose quatre forfaits :

Standard : 39 $ par mois

: 39 $ par mois Premium : 129 $ par mois

: 129 $ par mois Deluxe : 229 $ par mois

: 229 $ par mois Personnalisé : Contacter pour plus de détails

Evaluations des clients de BugHerd

G2: 4.7/5 (70 commentaires)

4.7/5 (70 commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

12. Marker.io

Via Marker.io Marker.io a pour objectif d'aider les développeurs à recevoir des commentaires et des suggestions de la part de leurs coéquipiers et de leurs clients lorsqu'ils sont en déplacement. Cet outil de suivi des bugs utilise des annotations visuelles et un affichage en temps réel des bugs pour permettre aux développeurs de trouver facilement des solutions aux problèmes des clients et des utilisateurs.

Un simple widget de retour d'information placé sur le site web du client permet de signaler facilement les problèmes sur un site web afin de faciliter le processus de suivi des bogues. L'outil enregistre automatiquement les logs et les erreurs spécifiques au client et génère de manière pratique des des rapports de bug exploitables .

Caractéristiques clés de Marker.io

Rapports sur les problèmes en trois étapes : cliquer, annoter, envoyer

Annotations à l'écran

Activé sur les sites web mobiles et réactifs

Options de visibilité des widgets personnalisées

Limites de Marker.io

Intégration au niveau de l'utilisateur uniquement avec la gestion de projet

Ne peut effectuer qu'une seule capture d'écran par rapport de bug

Prix de Marker.io

Marker.io propose trois forfaits :

Starter : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Teams : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Entreprise : 199 $ par mois

Évaluations des clients de Marker.io

G2: 4.7/5 (10+ reviews)

4.7/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

13. L'équipe Spira

Via L'équipe Spira SpiraTeam est un outil deux-en-un : un outil de suivi des bugs et une solution de gestion des problèmes. Son principal argument de vente est la simplification de la création de rapports de bug approfondis et la rationalisation de leur résolution, en particulier pour les projets de développement de logiciels.

En tant qu'application intégrée Plate-forme de gestion du cycle de vie (ALM) spiraTeam est conçu pour gérer les portefeuilles d'applications. Ceux-ci comprennent les exigences du programme, les versions, les tests et les problèmes, les lignes de base, les flux de travail et les tâches, le tout dans un environnement unifié.

Les fonctionnalités clés de SpiraTeam

Projet unifiéplate-forme de gestion du cycle de vie Création automatique d'incidents (Jetez un coup d'œil à ces modèles de rapports d'incidents * )

modèles de rapports d'incidents ) Collaboration robuste au sein de l'équipe

Retour d'informations sur les captures d'écran et les vidéos

Limites de SpiraTeam

Processus compliqué de rapports de problèmes et de bugs

Interface utilisateur déficiente

Modèle de prix compliqué par rapport à cette liste d'outils de suivi des bugs

Prix de SpiraTeam

SpiraTeam propose différents forfaits pour les licences flottantes et fixes en fonction des fonctionnalités sélectionnées. Il vend également des licences pour des fonctionnalités spécifiques de son outil de suivi des bugs, notamment :

KronoDesk : 18,50 $ par utilisateur et par mois

: 18,50 $ par utilisateur et par mois SpiraTest : 31 $ par utilisateur et par mois

: 31 $ par utilisateur et par mois SpiraTeam : 40,30 $ par utilisateur et par mois

: 40,30 $ par utilisateur et par mois SpiraPlan : 52,80 $ par utilisateur et par mois

: 52,80 $ par utilisateur et par mois RemoteLaunch : 80 $ par plugin

: 80 $ par plugin Rapise : 190$ par licence et par mois

Evaluations des clients de SpiraTeam

G2: 4.0/5 (20+ avis)

4.0/5 (20+ avis) Capterra: 4.1/5 (90+ avis)

14. Trac

Via Trac Bien qu'il ne s'agisse pas d'un système de suivi des bugs spécialisé, Trac est un outil de suivi des bugs open-source que vous pouvez utiliser pour rester au fait des problèmes dans les projets logiciels. Cet outil de type wiki utilise une approche minimaliste pour gérer les projets sur le web et aider les développeurs à créer de bons logiciels.

L'interface de Trac s'intègre à certaines des meilleures plateformes de gestion de projet, notamment Subversion et GitHub. C'est cette intégration qui lui permet d'offrir la possibilité de faire des rapports de bug.

Trac fonctionnalités clés

TracWiki permet la gestion des problèmes et le suivi des jalons

Assistance client par ticket

Capture d'écran et vidéo en retour

Collaboration puissante au sein de l'équipe

Limites de Trac

S'appuie sur des intégrations tierces pour un suivi achevé des bugs

Outils de gestion de projet limités

Prix de Trac

Trac est un outil open-source

Évaluations des clients de Trac

G2: 3.0/5 (10+ avis)

3.0/5 (10+ avis) Capterra: 4.1/5 (10 commentaires)

15. Raccourci

Via Raccourci Shortcut, anciennement Clubhouse, est l'un des meilleurs logiciels de suivi des bugs qui fonctionne également comme une plateforme de gestion de projet collaborative. Naviguez facilement à travers les tâches dans une hiérarchie détaillée mais simple qui est idéale pour la planification ou l'exécution de sprints de développement de logiciels.

Il intègre les documents dans les étapes de planification et de développement afin que les équipes travaillent à partir d'un seul espace. En outre, Shortcut permet aux gestionnaires de projet de se plonger dans les moindres détails d'une tâche ou de suivre la vélocité de l'ingénierie de toute une organisation.

Cet outil de gestion de projet dispose également de plusieurs intégrations bien connues avec des outils tels que GitHub, GitLab et Slack.

Les fonctionnalités clés de Shortcut

Gestion de projet et suivi des bugs

API accessible pour l'automatisation des flux de travail

Vues Tableau Kanban

Suivi et organisation des jalons

Rapports de projet

Plate-forme de documents

Limites des raccourcis

La plateforme a besoin de solutions plus visibles (affichages de projets)

Les épiques d'un jalon doivent être complètement achevés pour être supprimés

Manque dede modèles de suivi des bugs pour démarrer

Le design de l'interface est un peu "monochrome"

Manque de capacités de glisser-déposer là où vous en avez le plus besoin

Prix des raccourcis

Cette plateforme propose quatre forfaits différents :

Gratuit

Teams : 8,50 $ par mois et par utilisateur

: 8,50 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour plus de détails

Évaluations des clients du service de raccourci

G2: 4.3/5 (130+ commentaires)

4.3/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (320+ commentaires)

16. Pachno (anciennement The Bug Genie)

Via Pachno Pachno, anciennement The Bug Genie, est avant tout un logiciel de suivi des bugs doté de nombreuses autres fonctionnalités. Il s'agit d'un outil de niveau Enterprise que vous pouvez également utiliser pour suivre les problèmes de développement et gérer les cycles de vie du développement logiciel.

L'outil en open-source assiste les projets Agile et peut intégrer plusieurs plateformes SCM pour suralimenter ses fonctionnalités de gestion des défauts. Avec Pachno, vous pouvez créer de nouveaux projets, suivre les fonctionnalités et les problèmes, et intégrer des wikis directement à partir d'une interface web.

Pachno fonctionnalités clés

Suivi du temps et du projet en temps réel

Intégration achevée du code source

Architecture extensible basée sur des modules

Assistance au flux de travail personnalisable

Les limites de Pachno

Documentation et assistance limitées

Son site web n'est actuellement pas sécurisé, ce qui soulève d'importantes questions

Prix de Pachno

Alors que Pachno est un bug tracker gratuit et open-source, il fait des forfaits d'hébergement payants :

Gratuit

Basic : 49 € par mois

: 49 € par mois Professionnel : 149 € par mois

: 149 € par mois **Enterprise : 399 € par mois

Pachno évaluations des clients

G2: 4.0/5 (1 avis)

4.0/5 (1 avis) Capterra: N/A

17. Phare

Via Phare Lighthouse est conçu comme un outil simple de suivi des bugs et de collaboration pour tout projet ou équipe. Que vous soyez une petite équipe de deux personnes ou une grande entreprise de 500 personnes, cet outil robuste peut vous aider à simplifier vos flux de travail et à redonner du plaisir au suivi des bugs.

Les développeurs de Lighthouse ont fait beaucoup d'efforts pour conserver l'aspect "old school" de la gestion de projet dans l'application Lighthouse, qui peut sembler vraiment dépassée pour certains. Cependant, ils ont réussi à y intégrer de nombreuses fonctionnalités.

Les fonctionnalités clés de Lighthouse

Organisation automatique des bugs et des tâches

Gestion des tickets par e-mail

Plate-forme unifiée d'aperçu des projets

Suivi des objectifs et des jalons

Partage simple d'images et de documents

Limites de Lighthouse

Interface utilisateur dépassée et peu conviviale

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Pas le meilleur rapport qualité-prix

Prix de Lighthouse

Cet outil de suivi des bugs utilise un système de tarification à trois niveaux :

Bronze : 25 $ par mois

: 25 $ par mois Argent : 50 $ par mois

: 50 $ par mois Or : 100 $ par mois

Lighthouse évaluations des clients

G2: 3.1/5 (10 commentaires)

3.1/5 (10 commentaires) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

Via IBM IBM Rational ClearQuest, anciennement Rational ClearQuest, est un logiciel de développement d'applications et de gestion de projets système de flux de travail pour base de données . Cette solution robuste de développement et de productivité est bien plus qu'un outil de suivi des bugs. Elle dispose d'outils flexibles de suivi des défauts, de processus personnalisables et d'outils de suivi du cycle de vie et de rapports en temps réel.

IBM Rational ClearQuest fonctionnalités clés

Suivi des défauts et rapports en temps réel

Suivi du cycle de vie du développement

Gestion étendue de la piste d'audit

Gestion du portfolio

Limites d'IBM Rational ClearQuest

Interface lourde et peu conviviale

Options de personnalisation limitées

Tente de faire plus que ce que ses fonctionnalités peuvent faire

Prix d'IBM Rational ClearQuest

Pour les outils de suivi des bugs, IMB ne propose qu'une tarification personnalisée à partir de 1 080 $ par licence

évaluations des clients d'IBM Rational ClearQuest

G2: 3.9/5 (30+ reviews)

3.9/5 (30+ reviews) Capterra: 3.0/5 (1 avis)

19. Retour à la page d'accueil

Via BackLog BackLog est une solution web de suivi des bugs et de gestion de projet pour les équipes à distance. Les développeurs et les clients peuvent utiliser cet outil pour rapporter et analyser les bugs, surveiller les problèmes et laisser des commentaires sur les évènements en toute simplicité.

Avec BackLog, une équipe de développement peut améliorer sa productivité, sa communication et sa collaboration. C'est l'outil dont votre équipe a besoin pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle tout en travaillant à la livraison d'un produit exempt de bugs.

Caractéristiques clés de BackLog

Tableaux de flux de travail visuels de type Kanban

Référentiels Git et SVN intégrés

Recherche et filtre avancés

Gestion complète du cycle de développement

Limites de BackLog

Mise en œuvre des sous-tâches difficile par rapport à d'autres outils de suivi des bugs

Pas de fonctionnalité de capture d'écran ou de vidéo

Prix de BackLog

Cet outil de suivi des bugs propose quatre niveaux de forfaits :

Gratuit

Débutant : 35 $ par mois

: 35 $ par mois Standard : 100 $ par mois

: 100 $ par mois Premium : 175 $ par mois

Évaluation des clients de Backlog

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (70+ avis)

20. FogBugz

Via FogBugz FogBugz est un outil léger mais hautement personnalisable pour planifier, suivre et déployer des logiciels sans bug. Il possède de solides fonctionnalités prêtes à l'emploi, notamment le suivi du temps, la gestion du cycle de vie du développement de l'application et l'assistance par e-mail.

Le principal argument de vente de FogBugz est son unification de tout le suivi des bugs en un seul endroit. Même si cet outil n'est pas en tête des meilleures options de suivi des bugs, votre équipe de développement peut rapporter, suivre et résoudre les bugs à un seul emplacement. L'outil s'intègre également de manière pratique à Twitter, Slack, Trello et GitHub pour une collaboration transparente.

FogBugz Caractéristiques principales

Outil polyvalent de suivi des bugs

Filtres puissants

Exportation vers Excel

Tableaux Kanban

Les limites de FogBugz

L'outil de suivi des bugs ne peut pas générer de rapports visuels

N'est pas conçu pour les grandes équipes

Les informations sur les prix sont difficiles à trouver

Prix de FogBugz

68 $ par mois (5 utilisateurs)

évaluations des clients de FogBugz

G2: 3.9/5 (10+ commentaires)

3.9/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

Vous cherchez d'autres outils de suivi des problèmes ? Jetez un coup d'œil à ces outils_ Linear alternatives !

Créer un système de suivi des bogues et des problèmes

Sans le meilleur système de suivi des bugs, vous risquez d'augmenter les coûts de développement de votre produit, de perdre des clients et même de diminuer la qualité de votre logiciel

Bien que nous ayons mentionné ici quelques excellents outils de suivi des problèmes, ClickUp est de loin le plus avancé.

ClickUp est l'outil de gestion des défauts par excellence, qu'il s'agisse de vous motiver à travers les Jalons du projet ou de vous fournir toutes les fonctionnalités clés dont une équipe Agile efficace a besoin. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour écraser vos bugs et vos objectifs d'entreprise !