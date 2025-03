Comment rédiger des cas de test efficaces

Dans les services financiers, on parle d'un "processus maker-checker" Dans le domaine de la gestion des risques, il est connu sous le nom de "principe des 4 yeux" Dans la gestion des armes nucléaires américaines, on l'appelle "le concept des deux personnes"

En substance, ils font tous la même chose : ces processus comprennent un niveau supplémentaire d'évaluation, de confirmation, d'autorisation ou d'approbation pour garantir l'exactitude, la qualité ou la pertinence des résultats.

Dans le domaine du développement de logiciels, on parle de tests ou d'assurance qualité. En termes simples, les tests de logiciels évaluent le code pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Pour mener à bien cette activité, les équipes chargées de la qualité utilisent un outil puissant, le scénario de test.

Dans cet article de blog, nous explorons ce que c'est, pourquoi c'est nécessaire, quand l'utiliser et, surtout, comment écrire des scénarios de test.

Qu'est-ce qu'un scénario de test ?

Un scénario de test est un ensemble d'actions, de conditions et de données d'entrée utilisé pour évaluer la qualité d'une application logicielle.

Supposons que vous ayez créé un formulaire permettant de saisir le nom et l'identifiant e-mail de l'utilisateur en vue de l'abonnement à une lettre d'information. Son scénario de test spécifiera ce qui suit :

Actions [à la fois face à l'utilisateur et en interne] : Tout ce que l'utilisateur ou le logiciel est censé faire pour achever le flux de travail dans le logiciel construit.

L'utilisateur saisit un nom

L'utilisateur saisit une adresse e-mail

L'utilisateur clique sur "Soumettre"

Un e-mail de confirmation est envoyé à l'utilisateur

Les données sont enregistrées dans la base de données correspondante

Données ajoutées à la liste d'e-mails de la lettre d'information correspondante

Conditions : Les exigences auxquelles l'utilisateur ou le système est censé répondre lors de l'exécution de ses actions.

Sauvegarder si la validation du champ du nom est acceptée, sinon afficher un message d'erreur

Enregistrer si la validation du champ de l'adresse e-mail est acceptée, sinon afficher un message d'erreur

Ajouter à la liste de diffusion uniquement si l'utilisateur a confirmé son adresse e-mail

Si l'utilisateur existe déjà, afficher le message d'erreur correspondant

Données d'entrée : Échantillons des données d'entrée acceptables pour la fonctionnalité. Généralement, les équipes d'assurance qualité [QA] créent des données d'essai qui permettent de tester les résultats positifs et négatifs.

Par exemple, si une condition de validation du champ nom est "ne peut contenir que des lettres de l'alphabet et un espace", les données de test seront les suivantes

À faire, qui répond aux critères

Ad@m Sand!er, qui ne répond pas aux critères

Rôle des cas de test dans l'ingénierie logicielle

La méthode des cas de test est une approche complète, systématique et reproductible des tests de logiciels. Si son objectif premier est de garantir la qualité de l'application, elle ajoute de multiples niveaux de robustesse et de fiabilité au processus d'ingénierie logicielle lui-même.

✅ Identifier les défauts : Les cas de test aident à identifier les défauts dans les logiciels. Ils permettent de déterminer si l'application peut être mise en production en toute sécurité.

✅ Valider les exigences : Les scénarios de test garantissent que ce que vous avez construit correspond à ce que vous vouliez depuis le début. C'est particulièrement important si vous êtes un organisme de services qui construit des logiciels pour des parties prenantes externes qui ont des exigences spécifiques.

✅ Atténuer les risques : Les cas de test évaluent une fonctionnalité en termes de sécurité, de performance et de risques financiers. L'analyste qualité inclut également des conditions relatives à la conformité réglementaire, aux normes industrielles, etc. pour s'assurer que toutes vos bases sont couvertes.

✅ Évaluer la situation dans son ensemble : Une nouvelle fonctionnalité peut très bien fonctionner de manière isolée. Mais lorsqu'elle est intégrée au reste du logiciel, elle peut se briser ou entraîner le bris d'une autre fonctionnalité. Les cas de test permettent de s'assurer que ce problème est résolu avant qu'il n'affecte l'expérience de l'utilisateur dans la productivité.

Un scénario de test peut-il faire tout ce qui précède ? Pas vraiment. En fonction de la fonctionnalité, du logiciel, des systèmes, des besoins et des Objectifs de l'organisation, il existe plusieurs types de scénarios de test que les équipes d'assurance qualité rédigent.

Types de scénarios de test

Il existe un scénario de test pour chaque type de test de logiciel . Certains des plus couramment utilisés sont les suivants.

Test de fonctionnalité : Ce scénario de test de base et fondamental évalue si un logiciel fonctionne comme prévu. Au strict minimum, tous les responsables de l'assurance qualité rédigent ce cas de test.

Cas de test d'unité : Les tests unitaires évaluent une partie de la fonctionnalité ou une unité unique. Par exemple, un AQ peut écrire des tests unitaires pour vérifier que le champ de l'adresse e-mail répond à diverses conditions.

Cas de test de sécurité : Il s'agit d'évaluer si la fonctionnalité répond aux normes de sécurité pour être mise en production. En règle générale, il s'agit de tests d'auteur, d'authentification, de conformité aux normes OWASP, etc.

Tests de performance : Cela permet de valider que la nouvelle fonctionnalité répond aux exigences de vitesse, de fiabilité, d'évolutivité et d'utilisation des ressources.

Cas de test de régression : Les tests de régression permettent de s'assurer que la nouvelle fonctionnalité que vous avez développée n'affecte aucune des fonctionnalités existantes du produit.

En plus de ces tests, des tests spécifiques peuvent également être effectués. Par exemple, les organisations axées sur la conception peuvent inclure des cas de test de l'interface utilisateur. Les produits qui font partie d'un flux de travail plus large peuvent écrire de nombreux cas de test d'intégration. D'autres peuvent créer des tests d'utilisabilité spécifiques portant sur l'heuristique, l'accessibilité, l'inclusion, etc.

En tant que propriétaire du produit, c'est à vous de décider ce que votre logiciel doit faire et de créer les scénarios de test qui s'y appliquent. Vous devez couvrir tous les scénarios qui sont importants pour vous.

À faire qu'un scénario de test est simplement un scénario de test ? Pas du tout.

Cas de test vs. scénario de test

Un scénario de test est un enregistrement complet de la manière dont votre nouvelle fonctionnalité devrait se comporter [et de la manière de la tester]. Un scénario de test est une description de haut niveau des actions susceptibles de se produire [et donc d'être testées].

En prolongeant l'exemple précédent, le scénario de test serait "tester l'abonnement à la newsletter" Cependant, les cas de test seraient les suivants :

Tester le champ de nom avec un nom acceptable

Tester le champ de nom avec des caractères spéciaux

Tester le champ de nom pour les noms de célébrités

Tester le champ de nom avec des nombres

Tester le champ de nom pour les noms fictifs comme À faire

Les noms de domaine sont des noms de domaine qui ne sont pas des noms de domaine, mais des noms de domaine qui sont des noms de domaine Définition - Documentation complète sur la façon de tester une fonctionnalité - Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final - Définition - Documentation complète sur la façon de tester une fonctionnalité - Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final - Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final - Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final - Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final Niveau - Actions de bas niveau avec une responsabilité granulaire - Actions de haut niveau avec une responsabilité globale - Actions de haut niveau avec une responsabilité globale Comment tester [enregistrement détaillé de la fonctionnalité prévue] Que tester [enregistrement succinct des résultats prévus] ? Source - Dérivé des scénarios de test - Dérivé des histoires d'utilisateurs et des cas d'utilisation de l'entreprise - Dérivé des scénarios de test - Dérivé des histoires d'utilisateurs et des cas d'utilisation de l'entreprise - Dérivé des scénarios de test Approche - Considérer une résolution plus élevée des possibilités et tester de manière approfondie Imiter des scénarios de la vie réelle et tester en conséquence

Différences entre cas de test et scénario de test

Maintenant que nous connaissons les différences, reportons notre attention sur le cas de test et faisons un zoom.

Composants d'un scénario de test

Pour récapituler, un scénario de test est une documentation détaillée de tout ce qui doit être testé pour s'assurer que le logiciel fonctionne comme prévu. Il est donc complet, granulaire et à multiples facettes, impliquant de nombreux composants.

Certains des composants essentiels d'un scénario de test sont :

Identifiant du scénario de test : Chaque scénario de test a un nombre. Cela peut paraître simple, mais pour tester une application de manière approfondie, vous effectuerez plusieurs tests qui semblent similaires. L'identifiant du scénario de test permet de les différencier.

Description : Description de l'objet du test. Dans l'exemple ci-dessus, il pourrait s'agir de "Ajouter des prospects réels et intéressés à notre base de données de newsletters"

Preconditions : Toutes les conditions préalables qui doivent être réunies pour utiliser cette fonctionnalité. Par exemple, nous avons parlé plus haut de la validation de chaque champ. En plus de cela, d'autres conditions pourraient inclure :

L'utilisateur ne doit pas s'être déjà abonné à la lettre d'information

L'utilisateur ne doit pas s'être désabonné de la lettre d'information

Etapes : Les étapes que l'utilisateur ou le système doit suivre pour achever l'évaluation et la marquer comme réussie.

L'utilisateur saisit un nom valide

L'utilisateur saisit un identifiant e-mail valide

L'utilisateur coche la case confidentialité

L'utilisateur clique sur le bouton "Soumettre"

Résultats attendus : Liste de ce que le système doit faire ensuite.

Si le nom de l'utilisateur n'est pas valide, un message d'erreur s'affiche

Si l'identifiant de l'e-mail n'est pas valide, un message d'erreur s'affiche

Si le nom d'utilisateur et l'identifiant e-mail sont valides, enregistrer dans la base de données correspondante

Une fois l'enregistrement effectué dans la base de données, envoyer un e-mail de confirmation à l'utilisateur

Résultats réels : Il s'agit des observations du testeur après l'exécution du cas de test. C'est ce qui sera renvoyé au développeur au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas correctement.

J'ai testé le champ "nom" avec Katy P3rry et il a été accepté comme une entrée valide [bien qu'il contienne un nombre]

Avec cela, vous êtes prêt à écrire des scénarios de test efficaces. Voici comment procéder.

La rédaction d'un bon scénario de test nécessite à la fois une logique d'entreprise et un sens aigu de la technologie. Vous devez l'afficher du point de vue de l'utilisateur dans le monde réel et du point de vue technologique dans le monde numérique. Vous trouverez ci-dessous un cadre solide pour vous aider à démarrer ce voyage.

1. Identifier les scénarios de test

Avant d'écrire des scénarios de test, comprenez les scénarios du monde réel dans lesquels la fonctionnalité sera utilisée. Lisez le récit de l'utilisateur, étudiez le document d'exigences, voire discutez des spécifications avec le développeur.

Par exemple, les scénarios de test de l'exemple précédent seraient les suivants : L'utilisateur s'inscrit avec succès à la lettre d'information.

À cette étape, il est important de se demander si le document d'exigences décrit l'utilisateur d'une manière spécifique.

Par exemple, si vous créez une fonction de lettre d'information réservée aux clients payants, vous aurez un scénario dans lequel les utilisateurs non payants pourront essayer de s'abonner.

Il convient donc d'examiner attentivement les exigences, les spécifications et les récits d'utilisateurs.

2. Définir les objectifs des cas de test

À cette étape, définissez ce que vous cherchez à obtenir en exécutant vos tests. Par exemple, si vous testez simplement si la fonctionnalité fonctionne comme prévu, vous écrirez des scénarios de test fonctionnels.

Toutefois, si vous souhaitez également qu'elle soit sûre et performante, vous écrirez également les scénarios de test correspondants. Cela vous aidera à rationaliser vos tests agiles processus et présenter les résultats à l'équipe de développement.

3. Rédiger des étapes claires et concises

Cette étape est plus qu'une simple description du flux de travail. Il s'agit de tout ce que l'assurance qualité doit faire pour s'assurer que la fonctionnalité fonctionne comme prévu.

Soyez exhaustif : Entrez dans les détails autant que possible. Incluez ce qui doit se produire en fonction de l'action de l'utilisateur/du système. Par exemple, vous pourriez écrire :

Saisissez le nom dans le champ prévu à cet effet

Si le nom contient un nombre, un message d'erreur s'affiche : "Veuillez saisir un nom composé uniquement de lettres et d'espaces"

Si le nom contient des caractères spéciaux, un message d'erreur s'affiche : "Veuillez saisir un nom composé uniquement de lettres et d'espaces"

Si le nom est un caractère générique, un message d'erreur s'affiche : "Veuillez saisir un nom valide"

Si le nom est validé, permettre à l'utilisateur de le soumettre

Rendez-le réutilisable : La plupart des fonctionnalités ont des chevauchements avec d'autres fonctionnalités dans le passé. Par exemple, les champs pour les abonnements aux lettres d'information peuvent être similaires à ceux pour la création de nouveaux comptes utilisateurs. Réutilisez-les autant que possible pour maintenir la cohérence et l'efficacité.

En fait, vous pouvez également créer des champs modèles réutilisables de documents sur les exigences du produit à partir desquels il est plus facile d'extraire des scénarios et des cas de test.

Dessinez le processus : Pour les fonctionnalités complexes, vous aurez peut-être du mal à documenter tous les cas de test de manière linéaire. Dans ce cas, essayez un organigramme.

comment faire du café sous forme d'organigramme avec ClickUp Whiteboards Tableaux blancs ClickUp offre une toile blanche hautement personnalisable pour visualiser le flux de travail de vos fonctionnalités. Ne vous sentez pas obligé de le faire seul. Créez vos organigrammes et partagez-les avec toutes les parties prenantes - analystes d'entreprise, développeurs, responsables des tests, etc. - et obtenez leur adhésion avant de commencer !

Définissez le contexte : Alors que le scénario de test décrit le contexte de l'entreprise, vous devez décrire clairement l'installation de test. Indiquez la version du logiciel, le système d'exploitation/le navigateur, le matériel, les formats de date et d'heure, le fuseau horaire, etc. Liez également tous les documents et ressources qui pourraient être utiles pendant l'exécution du test.

4. Préciser les résultats attendus

C'est la réponse à la question "Que se passe-t-il si ? Que se passe-t-il si le champ du nom est validé ? Que se passe-t-il si le champ du nom n'est pas validé ?

Que se passe-t-il si l'utilisateur est déjà abonné ? Faut-il rejeter son abonnement ou le réabonner ?

Que se passe-t-il si l'utilisateur n'est pas un client payant ? Devriez-vous lui demander de payer maintenant ?

Que se passe-t-il si l'utilisateur s'est déjà désabonné ? Faut-il revérifier avant de le réabonner ?

De cette manière, décrivez les résultats attendus pour chaque possibilité. Plus votre fonctionnalité est complexe, plus votre liste sera longue.

5. Inclure les conditions préalables et les conditions postérieures

Aucune fonctionnalité n'est isolée. Dans le développement de logiciels, chaque fonctionnalité est connectée à quelque chose d'autre, ce qui signifie que les tests ont un certain nombre de préconditions et de postconditions.

Exemples de conditions préalables

Doit être un client payant

Doit fournir un nom et une adresse e-mail valides

Doit accepter les conditions générales d'utilisation

Doit utiliser la dernière version de Chrome

Doit être connecté à partir d'un téléphone portable

Exemples de postconditions

Doit être ajouté à la base de données

Doit accepter l'abonnement sur l'e-mail de confirmation

Doit être ajouté à la liste des bulletins d'information dans le CRM

Si vous êtes un chef de produit et que vous souhaitez vous familiariser avec les tests, en voici quelques-uns outils sans code pour les chefs de produit .

Voilà pour les bases, passons maintenant aux choses sérieuses.

Bonnes pratiques pour l'écriture des cas de test

Ne nous voilons pas la face : La rédaction de scénarios de test est un art. Un bon scénario de test révélera des bugs et des défauts qui n'étaient même pas prévus dans les exigences. Par exemple, que se passerait-il si le champ du nom comportait deux espaces ? Ou si le nom de famille de l'utilisateur comportait un trait d'union ?

Pour vous assurer que vos scénarios de test sont orientés vers la fourniture d'un logiciel de haute qualité, tenez compte des bonnes pratiques suivantes.

🧠 Pensez comme un utilisateur

Avant de rédiger vos scénarios de test, pensez du point de vue de l'utilisateur. Soyez critique et granulaire. Dans l'exemple que nous avons abordé jusqu'à présent, vous pourriez demander :

À quoi fait référence le terme "nom" ? Le prénom ? Le nom de famille ? Ou les deux ?

À qui appartient ce nom ? Le texte du champ devrait-il plutôt indiquer "votre nom" ?

Faut-il prévoir un texte de remplacement pour guider le lecteur ?

Si l'utilisateur saisit un nom non valide, le message d'erreur doit-il indiquer ce qui ne va pas ?

Mettez-vous à la place de l'utilisateur. Explorez les différentes possibilités et même les cas limites. Vous ne créerez peut-être pas de scénarios de test pour tous les cas, mais le fait de les explorer permet de renforcer la fonctionnalité.

🎯 Se concentrer sur une chose à la fois

N'écrivez pas un scénario de test fonctionnel qui soit également un scénario de test de convivialité et un scénario de test de base de données. À faire une chose à la fois. De cette façon, lorsqu'un résultat de test est réussi/échec, vous savez exactement ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné.

L'inclusion d'un trop grand nombre de variables dans un seul test compliquera les problèmes en cas d'échec.

👫 Ne pas le faire seul

Les cas de test définissent la qualité du logiciel. Même s'il s'agit du vérificateur dans le processus de création et de vérification, il a besoin d'une autre couche de révision par deux personnes. Donc, une fois que vous avez écrit les scénarios de test, faites-les réviser par des pairs.

Demandez à un collègue d'examiner ce que vous avez écrit. Encouragez-le à trouver les fautes et à donner un retour critique. Il est également utile de faire cela en collaboration avec les analystes d'entreprise et les développeurs afin de mieux comprendre leurs intentions.

♻️ Créer des modèles réutilisables

Parmi toutes les bonnes pratiques en matière de rédaction de cas de test, la plus précieuse consiste à créer des modèles. Que vous testiez des fonctionnalités similaires ou des fonctionnalités complètement différentes, un modèle fournit une structure à vos pensées. Incluez des composants clés, un mécanisme de numérotation automatisé ou un cadre pour présenter tous les résultats des tests.

Modèle de cas de test de ClickUp est un exemple simple, mais puissant, de la façon dont vous pouvez améliorer considérablement l'efficacité et la visibilité grâce à un cadre reproductible. Ce modèle de niveau débutant est personnalisable, ce qui permet à vos équipes de faire plus de choses terminées plus rapidement. Qui plus est ? Vous pouvez également utiliser ce modèle pour identifier les candidats à l'automatisation et redoubler d'efforts en matière d'assurance qualité.

🛠️ Utiliser les bons outils

Dans une équipe de développement de logiciels, la rédaction de cas de test complets pour des fonctionnalités complexes peut être une tâche chronophage. Sans parler de la documentation et de l'organisation pour un accès facile.

Pour faire cela, choisissez le bon outil.

Outils et ressources pour la gestion des cas de test

Une bonne gestion des cas de test vous permet de créer, d'organiser, d'exécuter, d'enregistrer et de surveiller ce que vous testez. Elle aide les équipes de test à garantir la rigueur sans perdre en efficacité. Elle aide les équipes de développement à voir clairement les bugs.

Si les avantages sont innombrables, les défis le sont tout autant. La règle empirique pour le nombre de cas de test par fonctionnalité est "autant que nécessaire" En fonction de votre fonctionnalité, cela peut être deux - c'est-à-dire un positif et un négatif. Il peut être de trois, si le cas de test est conditionnel. Il peut aussi être multiple.

Pour gérer cela, vous avez besoin d'un outil robuste. Certains des meilleurs outils modernes de test d'assurance qualité sont :

TestRail

TestRail est une plateforme de gestion des tests qui permet de documenter et de suivre les forfaits de tests. Elle comprend des fonctionnalités de traçabilité, de couverture, d'automatisation des tests et d'automatisation des analyses. Elle s'intègre nativement à un certain nombre d'outils de développement logiciel et propose une API étendue.

BrowserStack

BrowserStack est un outil de test d'applications et de navigateurs. Il propose des tests pour les applications iOS et Android ainsi que pour les sites web sur plusieurs navigateurs. Il comprend des modules spécifiques pour les tests visuels, les tests d'accessibilité, l'observabilité des tests, l'automatisation du code bas, et plus encore.

Jira

L'un des outils de gestion de projet les plus populaires gestion de projet agile jira est également un outil de gestion de projet agile logiciel de suivi des bugs . Avec Jira, vous pouvez écrire des cas de test, en les liant à des histoires d'utilisateurs, des bugs connus ou d'autres problèmes.

Cependant, Jira n'étant pas conçu pour la gestion des cas de test, les fonctionnalités de rapports et d'automatisation peuvent être limitées.

ClickUp ClickUp pour les équipes logicielles est un outil de gestion de projet tout-en-un, conçu pour assister chaque aspect du processus d'ingénierie. La gestion des cas de test ne fait pas exception.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-6.png Gestion des cas de test ClickUp /$$$img/

la gestion des cas de test avec ClickUp_

Écrire des cas de test : ClickUp permet aux équipes de gérer l'efficacité de leur backlog grâce à des fonctionnalités robustes de suivi des bugs et des problèmes. ClickUp permet de gérer les cas de test existants et d'en créer de nouveaux. Utilisation des formulaires pour les équipes de logiciels pour capturer les demandes/bugs et les convertir automatiquement en tâches pour l'équipe.

Visibilité pour les opérations : Vous pouvez l'afficher comme un Tableau Kanban à travers les statuts ou utiliser la vue Calendrier pour les planifier. Gérez les tâches de l'équipe d'assurance qualité avec la vue Charge de travail ClickUp et mettez les choses en production plus rapidement. Utilisation Le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de tout ce qui concerne les tests dans votre projet de développement logiciel.

L'automatisation dans la gestion de projet : Intégrez de manière transparente la gestion des cas de test dans votre système de gestion de projet processus de développement de produits .

Utilisez ClickUp Automatisations pour affecter le bon testeur à chaque cas de test. Lorsque le QA change de statut, réaffectez-le automatiquement au développeur pour qu'il le révise.

Avec ClickUp pour les équipes Agile créez des checklists réutilisables qui seront ajoutées automatiquement aux tâches. Paramétrez ClickUp Brain pour aider les équipes d'assurance qualité à rédiger des rapports plus rapidement.

Bonnes pratiques déjà paramétrées : Utilisez les dizaines de modèles préconçus pour apporter une structure à votre processus de test. Commencez par les différents modèles de cas de test ou modèles de rapports de bug .

Ensuite, essayez Le modèle de gestion des tests de ClickUp ce modèle vous permet de rationaliser vos scénarios de test, vos cas de test et vos exécutions de test. Avec ce modèle, suivez le processus, évaluez les résultats et collaborez avec l'équipe de développement sur les bugs/problèmes.

Pour les débutants, ce modèle comporte également un document complet intitulé "Comment démarrer" qui vous guidera tout au long du processus.

Vous vous demandez comment rédiger un rapport de test ? Nous avons un modèle pour vous. Téléchargez et utilisez ce modèle facile à utiliser pour les débutants Modèle de rapport de test ClickUp pour résumer les résultats de vos tests et les transmettre aux développeurs.

Créez un logiciel de qualité pour chaque cas avec ClickUp

Dans le développement de logiciels, les tests jouent un rôle crucial pour s'assurer que tout va bien tout va bien. Il fournit une assistance à 360 degrés.

Il valide le travail de l'équipe de développement. Il confirme l'adéquation avec les intentions de l'équipe Business. Elle reste fidèle aux besoins de l'utilisateur en matière de fonction, de performance, de sécurité et de confidentialité.

La gestion d'un processus aussi critique et complet exige une suite d'outils bien pensés. C'est précisément ce qu'est ClickUp.

Que vous suiviez un modèle de développement logiciel agile, Waterfall ou hybride, ClickUp regorge de fonctionnalités, conçues pour être hautement personnalisables afin de s'adapter à vos besoins uniques.

En plus d'une gestion des tâches puissante et multiforme, ClickUp comprend également une suite de tests, Automatisations DevOps , des intégrations et des modèles qui ont du punch. Voyez par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .