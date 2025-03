La puissance des formulaires ClickUp : Rationaliser le travail des équipes de logiciels

Si vous faites partie d'une équipe logicielle, vous savez à quel point il peut être difficile de gérer plusieurs applications et flux de travail. Jongler avec différents outils est source de confusion, de perte de temps, de délais non respectés et de maux de tête à foison.

Heureusement, ClickUp Formulaires peut vous faciliter la tâche. Avec les formulaires, vous pouvez facilement collecter des données auprès de votre équipe, de vos clients ou de vos consommateurs. Et le meilleur ? Tout est intégré au reste de la plateforme ClickUp, ce qui facilite la maîtrise de votre travail, en un seul endroit.

Dans ce blog, nous allons vous montrer exactement comment ClickUp Forms peut résoudre certains des points de douleur les plus courants auxquels les équipes de logiciels sont confrontées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Product-Feedback-Building-Form.gif Formulaire d'évaluation de la productivité dans ClickUp /$$img/

Assistance à différents cas d'utilisation dans un seul formulaire ClickUp avec la logique conditionnelle

1. Formulaires pour les rapports de bug détaillés

L'utilisation des formulaires ClickUp permet de rationaliser le processus de rapports sur les bugs en évitant les entrées en double et en veillant à ce que toutes les informations essentielles soient collectées. Voici quelques étapes pour commencer.

Créez la liste que vous souhaitez rapports de bug soit fluxée, puis ajoutez un nouvel affichage et sélectionnez le formulaire Ajoutez les champs nécessaires à la collecte d'informations sur les rapports de bug. Les champs les plus courants sont les suivants :

Description du bug

Étapes de reproduction du bug

**Informations sur l'appareil et le système d'exploitation

Informations sur le navigateur

Messages d'erreur (le cas échéant)

Gravité du bug

**Niveau de priorité Personnalisez le formulaire pour qu'il corresponde à la marque de votre équipe. Vous pouvez également inclure des instructions ou des lignes directrices pour remplir le formulaire Testez le formulaire vous-même pour vous assurer qu'il fonctionne correctement Présentez-le aux utilisateurs en partageant le lien vers le formulaire ClickUp sur votre site web, dans votre logiciel ou par le biais d'autres canaux de communication Au fur et à mesure que les réponses arrivent, examinez-les et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés pour qu'ils les résolvent. astuce : vous pouvez également utiliser les Automatisations pour faire cela automatiquement_ 🙂 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour rationaliser les demandes internes /$$img/

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

2. Des formulaires pour vos demandes de fonctionnalité

La mise en place d'un processus formel de demande de fonctionnalités permet de hiérarchiser les fonctionnalités ou les améliorations sur lesquelles il faut travailler en priorité. En utilisant les formulaires ClickUp pour ce processus, vous pouvez vous assurer que les demandes de chacun sont entendues et que l'équipe peut se concentrer sur la création des fonctionnalités ayant le plus d'impact sur votre productivité.

Voici quelques champs que vous pourriez vouloir inclure dans un formulaire destiné aux utilisateurs :

Description de la fonctionnalité : Un bref aperçu de la fonctionnalité que l'utilisateur souhaite ajouter et de ce qu'elle vise à accomplir

: Un bref aperçu de la fonctionnalité que l'utilisateur souhaite ajouter et de ce qu'elle vise à accomplir Cas d'utilisation : Description de la fonctionnalité : bref aperçu de la fonctionnalité que l'utilisateur souhaite ajouter et de ce qu'elle vise à accomplir

: Description de la fonctionnalité : bref aperçu de la fonctionnalité que l'utilisateur souhaite ajouter et de ce qu'elle vise à accomplir Informations de contact : Le nom et les informations de contact de la personne ou du compte qui fait la demande

Vous pouvez également envisager de créer un formulaire interne permettant aux membres de votre équipe de soumettre leurs idées. Dans ce cas, les champs supplémentaires peuvent vous aider à mieux cerner la demande :

Niveau de priorité

**Spécifications techniques

Estimation de la durée et des ressources

Dépendances

Nom de la partie prenante et/ou de l'équipe

**Critères d'acceptation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-of-Adding-Conditional-Logic-to-ClickUp-Forms.gif Exemple d'ajout de logique conditionnelle aux formulaires ClickUp /$$$img/

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

PRO TIP Utilisez la logique conditionnelle pour combiner vos formulaires de rapports de bug et de demandes de fonctionnalités ! Cette fonctionnalité vous permet de créer un formulaire personnalisé en fonction de la façon dont les utilisateurs répondent à des questions spécifiques. Par exemple, votre équipe informatique pourrait avoir un formulaire qui demande si l'utilisateur rapporte un bug ou soumet une demande de fonctionnalité. Grâce à la logique conditionnelle, si l'utilisateur sélectionne "Rapporter un bug", le formulaire affichera uniquement les questions relatives à ce processus. S'il répond "Soumettre une demande de fonctionnalité", le formulaire n'affichera que les questions relatives à ce processus.

3. Des formulaires pour vos revues de code

Conservez tous les collaboration et communication entre les membres de l'équipe d'ingénierie et de développement en un seul endroit en effectuant des revues de code dans ClickUp Forms. Voici quelques champs que vous pourriez vouloir inclure pour vous aider à faciliter un processus de révision plus organisé et plus efficace :

Auteur du code

auteur du code Reviseur du code

Reviseur du code Date de l'examen

Référentiel du code (nom ou URL)

(nom ou URL) Fonctionnalité : Description de la fonction prévue du code

: Description de la fonction prévue du code Normes de codage : Une liste de normes de codage : Une liste de normes de codage normes de code ou bonnes pratiques par rapport auxquelles le code est évalué (par exemple, lisibilité, maintenance, respect d'un guide de style, etc.)

: Une liste de : Une liste de normes de code ou bonnes pratiques par rapport auxquelles le code est évalué (par exemple, lisibilité, maintenance, respect d'un guide de style, etc.) Sécurité : Une section pour évaluer le code pour les vulnérabilités de sécurité et la conformité avec les normes de sécurité

: Une section pour évaluer le code pour les vulnérabilités de sécurité et la conformité avec les normes de sécurité Test : Une section pour évaluer le code pour la testabilité et pour évaluer l'achevé et l'adéquation des tests écrits

: Une section pour évaluer le code pour la testabilité et pour évaluer l'achevé et l'adéquation des tests écrits **Commentaires

**Approbation

Bonus: Google Forms Vs. Microsoft Forms _/href/* *_blog ? !

Considérez ClickUp Forms pour votre équipe de logiciels

Vous l'avez compris ! ClickUp Formulaires est la solution ultime pour les équipes de logiciels, d'ingénierie et de développement qui cherchent à rationaliser leurs processus d'admission. Avec des formulaires personnalisés qui automatisent les flux de travail et d'améliorer la communication, vous ne reviendrez jamais en arrière.

Et avec notre nouvelle version de Fonctionnalité de logique conditionnelle vous pouvez être sûr que vos formulaires poseront toujours les bonnes questions au bon public. Essayez-le et voyez comment il peut transformer la productivité de votre équipe ! Essayez ClickUp gratuitement