Comment rédiger un bon rapport de bug (avec exemples et modèles)

Que vous ayez trouvé un bogue après que l'équipe de développement a lancé une nouvelle fonctionnalité ou que l'application mobile soit tombée en panne après une mise à jour majeure, les pépins font partie intégrante de la possession d'un produit numérique. Au lieu d'envoyer des dizaines de courriels décrivant le bogue, apprenez à rédiger un bon rapport de bogue. Bien que vous soyez libre d'utiliser Jira, Bugzilla et d'autres outils de gestion des bogues, il est important de savoir comment rédiger un bon rapport de bogue outils de signalement de bogues la viande et les pommes de terre du rapport lui-même sont toujours importantes.

Mais comment rédiger un bon rapport de bogue ?

Ce guide présente une analyse des rapports de bogues et explique pourquoi ils sont importants. Nous vous fournirons même une liste de contrôle des éléments à inclure et des instructions étape par étape sur la manière de rédiger un bon rapport de bogue.

Qu'est-ce qu'un rapport de bug?

Un rapport de bogue, également connu sous le nom d'incident ou de rapport de problème un rapport d'incident est une description détaillée d'un problème constaté dans une application logicielle. Les testeurs et les développeurs utilisent ces rapports pour communiquer sur les défauts. Au lieu d'envoyer un courriel disant "Hé, le de la page Contact semble cassé", le rapport de bogue fournit des informations approfondies que l'équipe de développement peut utiliser pour résoudre le bogue le plus rapidement possible. 🐞

L'objectif premier d'un rapport de bogue est de fournir suffisamment d'informations au développeur pour qu'il puisse résoudre le problème. Il ne suffit pas de dire que quelque chose est cassé ; il s'agit de présenter une image claire de ce qui se passe. Un bon rapport de bogue permet d'accélérer le processus de débogage et d'améliorer l'image de marque de l'entreprise l'assurance qualité et le processus d'essai.

Une fois le rapport de bogue transmis, les équipes de développement et de test s'efforcent de trouver l'origine du problème cause profonde du problème et le résoudre. Ils passent par ce que l'on appelle le cycle de vie d'un défaut ou d'un bogue, un processus par lequel passe chaque bogue, de la découverte à la clôture. De nombreux systèmes de suivi, comme ClickUp, surveillent l'état du cycle de vie de chaque bogue, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation.

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

**Pourquoi le suivi des bogues et les rapports sont-ils importants ?

Bien sûr, vous pourriez ignorer le processus de suivi des bogues et tout gérer comme au Far West. Mais c'est une recette pour des applications cassées, du code en désordre, et du travail à refaire - sans parler d'une expérience négative pour l'utilisateur final. Rapports de bogues fournissent des informations pertinentes qui aident l'équipe de développement à établir des priorités et à s'attaquer aux bons problèmes, à rationaliser leurs flux de travail et à simplifier l'ensemble du processus de test. Les outils de signalement des bogues présentent également toute une série d'autres avantages, allant de l'amélioration de la qualité des produits à celle de la collaboration. 🙌

Améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Les rapports de bogues logiciels peuvent sembler être de la paperasserie ou de la bureaucratie, mais ils constituent un pont important entre les testeurs, les développeurs et les parties prenantes du projet. Un rapport de bogue efficace comprend les étapes exactes pour reproduire l'erreur, dresse la liste des résultats réels par rapport aux résultats attendus et donne des détails sur l'environnement, dont les développeurs ont besoin pour résoudre le problème. Cette clarté ne rend pas seulement la journée de travail de chacun un peu plus facile, mais elle rassemble aussi l'équipe pour qu'elle s'occupe rapidement du problème.

Améliorer l'expérience de l'utilisateur

Les bogues logiciels peuvent causer toutes sortes de problèmes étranges pour les utilisateurs finaux. Un seul problème ou une seule erreur peut amener les utilisateurs à quitter votre plateforme pour de bon, c'est pourquoi il est dans votre intérêt de prendre au sérieux le suivi et le signalement des bogues.

Un bon rapport sur les bogues logiciels peut également fournir un moyen systématique et structuré de résoudre ces erreurs, en veillant à ce que votre produit soit aussi exempt d'erreurs et convivial que possible. Si vous avez beaucoup de bogues, votre système de classement devrait vous permettre de les classer par ordre de priorité afin que vous puissiez traiter les problèmes les plus épineux dans les meilleurs délais carnet de commandes du produit d'abord.

Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les assigner à l'équipe pour transformer instantanément les pensées en actions

Créer un produit de qualité

Tout logiciel comporte des bogues. La qualité du produit dépend de l'efficacité et de la rapidité avec lesquelles votre équipe gère les bogues. Heureusement, les rapports de bogues détaillés fournissent des informations sur les faiblesses de votre produit afin que les développeurs puissent en comprendre la gravité et l'impact. Mieux ils comprennent le problème, plus leurs corrections seront ciblées et efficaces. Efficace rapports d'incidents réduisent également le temps passé par les développeurs à clarifier les exigences, ce qui leur laisse plus de temps pour coder.

Rationaliser le processus de développement

Le développement de logiciels peut s'avérer délicat du point de vue de la gestion de projet. Au lieu de partir à la recherche de bogues inexistants, les développeurs consultent le rapport et s'attellent directement à la résolution du problème. Un rapport de bogue correct lève l'ambiguïté et met tout le monde sur la même longueur d'onde. De bons rapports n'élimineront pas entièrement les allers-retours et les demandes de clarification, mais ils réduiront certainement la confusion inutile, ce qui rationalisera finalement le flux de travail de développement.

Réduire les coûts

C'est vrai : Le traitement des bogues au début du processus de développement peut en fait réduire les coûts. Plus vous laissez un bogue non résolu longtemps, plus il est coûteux de le corriger. Un signalement efficace des bogues permet une détection précoce, ce qui réduit les coûts et les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes.

Éléments à inclure dans un rapport de bogue bien rédigé

Rédiger un rapport de bogue est une chose, mais rédiger un bon rapport de bogue est un art. Les organisations sont différentes, mais les meilleurs rapports de bogues comprennent souvent les éléments suivants.

Identification du bogue

Vous avez probablement un grand nombre de bogues à gérer. Au lieu de publier chaque rapport de bogue à tort et à travers, attribuez-lui un identifiant unique. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour les nouveaux rapports de bogues dans votre base de données de système de suivi des problèmes ce qui facilite le suivi et le référencement du bon bogue. Cela sera également utile si plusieurs personnes rencontrent le même bogue.

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

Titre ou résumé

Donnez un titre court et agréable qui donne un aperçu du problème principal. Il doit être suffisamment clair pour que tout le monde comprenne la nature du bogue en un coup d'œil. Ne mettez pas trop de détails supplémentaires ici. Concentrez-vous sur l'idée principale et ajoutez du contexte ou des informations plus tard dans le rapport.

Priorité et gravité

Les développeurs ont beaucoup à faire. L'attribution d'un niveau de priorité et de gravité à chaque rapport de bogue les aide à rééquilibrer leur charge de travail et à traiter les tâches dans le bon ordre. Le niveau de priorité du bogue indique l'urgence de la correction, tandis que la gravité du bogue reflète l'impact que le bogue aura sur la fonctionnalité du système.

Définir rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche ClickUp afin de communiquer ce qui doit être traité en priorité

Détails de l'environnement

Peut-être que le CSS d'une application ne se charge pas sur votre machine, mais qu'il fonctionne parfaitement sur le MacBook d'un collègue. Il s'agit d'un détail environnemental que les développeurs doivent connaître.

Inclure des informations sur :

Votre système d'exploitation : Windows, MacOS, Linux, etc.

Le type et la version de votre navigateur : Chrome, Firefox, Safari, etc.

Votre matériel

En fonction du produit, vous devrez peut-être également indiquer la version du logiciel que vous utilisez et la date de sa dernière mise à jour.

Description du bogue

C'est l'heure du spectacle ! C'est ici que vous fournissez une description détaillée du bogue. Expliquez comment le bogue s'est produit dans l'application et l'impact qu'il a sur l'expérience utilisateur ou la fonctionnalité. 📝

Étapes pour reproduire

Vous rencontrez peut-être un bogue, mais l'équipe de développement ne le voit pas. C'est une bonne idée de fournir des instructions sur la façon dont vous l'avez rencontré et sur la façon dont les développeurs peuvent le trouver aussi. Fournissez des points clairs, étape par étape, sur la manière de reproduire le bogue. S'il n'est pas reproductible du côté du développeur, cela peut indiquer un problème avec votre système et non avec l'application, c'est pourquoi les instructions de reproduction sont si importantes.

Résultat attendu vs. résultat réel

Les applications comportent de nombreux éléments mobiles et les développeurs peuvent ne pas connaître la fonction ou l'objectif de chaque élément. Il est utile que le développeur sache ce que vous attendez de l'application par rapport à ce qui se passe réellement. Par exemple : "Lorsque j'ai cliqué sur ce lien, je m'attendais à être redirigé vers la page d'inscription, mais j'ai en fait obtenu une erreur" C'est important car cela met en évidence l'anomalie que le développeur doit corriger.

Notes et pièces jointes

Il est parfois plus facile de montrer que de dire. Essayez d'inclure des fichiers pertinents, comme des journaux d'erreurs, des fichiers de données, des captures d'écran ou des enregistrements vidéo. Parfois, une preuve visuelle fait toute la différence, alors si vous voulez qu'un problème soit résolu rapidement, fournissez autant de preuves que possible.

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Erreurs courantes à éviter lors de la création d'un rapport de bogue

Apprendre à rédiger un rapport de bogue n'est pas chose aisée. Vérifiez que votre rapport n'est pas confronté à l'un de ces problèmes courants.

Titres vagues

Les titres génériques ou vagues laissent les développeurs perplexes. Un titre comme "J'ai trouvé un bogue" n'est ni spécifique ni utile. Au lieu de cela, donnez un résumé concis de ce qui se passe réellement, comme "Message d'erreur lors de l'ajout d'articles au panier"

Informations incomplètes

Les rapports de bogue demandent certains champs pour une raison précise. Le fait de ne pas fournir de détails sur votre système d'exploitation, la version de l'application ou le type de navigateur peut entraver le processus de débogage. Si vous ne connaissez pas ces informations, prenez le temps de les trouver. Le développeur vous demandera de toute façon ces informations, alors autant faire gagner du temps à tout le monde en soumettant ces données dès le départ.

Typos

Il ne s'agit pas de confondre "leur", "leur", "leur" et "leur" Nous parlons de fautes de frappe qui peuvent potentiellement changer le sens de ce que vous essayez de dire. C'est particulièrement vrai si vous utilisez des termes de marque ou la correction automatique de votre ordinateur. Par exemple, les mots "texte" et "test" ne sont séparés que par une seule lettre, mais le fait de les confondre peut prêter à confusion.

Ambiguës étapes à reproduire

Des instructions telles que "connectez-vous pour trouver le bogue" ne sont pas utiles. N'oubliez pas que l'objectif est de rendre le problème reproductible. Rien n'est "évident" ou "de bon sens" ici. Ne faites pas de suppositions : Incluez toujours des instructions étape par étape, même si elles semblent trop basiques ou trop simples.

Ne pas vérifier les doublons

Tout le monde rencontre-t-il la même erreur ? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que quelqu'un ait déjà soumis un rapport de bogue et qu'il se trouve dans la file d'attente d'un développeur. Soumettre plusieurs rapports pour le même problème ralentit tout le monde, donc si vous avez accès au système de suivi des bogues, vérifiez d'abord si quelqu'un a déjà soumis cette demande.

Utilisation d'un langage ou d'opinions subjectifs

Les opinions personnelles telles que "Cette nuance de violet est laide" ne sont pas utiles aux développeurs. Les opinions personnelles ou les bêtes noires ne sont pas les mêmes que les bogues réels. Votre rapport doit être aussi factuel et précis que possible ; tout le reste n'est qu'un faux-fuyant qui pourrait ralentir l'équipe de développement.

Le développeur destinataire peut avoir des questions ou des commentaires sur votre rapport de bogue. Au lieu de le soumettre et de poursuivre votre chemin, rendez vous disponible pour interagir avec le développeur. Plus vite vous répondrez à ses questions, plus vite il pourra résoudre le problème.

Évaluation incorrecte de la gravité ou de la priorité

Si vous remarquez une faille de sécurité et que vous la qualifiez de problème de faible priorité, c'est un problème. Considérez les conséquences réelles du bogue sur l'expérience de l'utilisateur final. L'impossibilité de se connecter est un problème important, alors que de petits problèmes comme le rendu des images sont moins prioritaires.

Rationalisez votre processus de développement grâce au centre de travail tout-en-un de ClickUp pour la planification, la construction et le lancement de votre produit

Il n'est pas non plus nécessaire de créer vos flux de travail de suivi des bogues et des problèmes à partir de zéro. Essayez l'outil Modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp pour soutenir la collaboration interfonctionnelle avec des formulaires automatisés, des formulaires d'admission personnalisés et des vues flexibles. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, voyez comment ClickUp structure son formulaire de rapport de bogue court et doux .

Optimiser le suivi des bogues avec un modèle de rapport de bogue dans ClickUp

Streamline Software Testing With ClickUp (Améliorer les tests de logiciels avec ClickUp)

Les bogues logiciels font partie intégrante du développement des produits numériques. En apprenant à signaler les bogues, vos développeurs disposeront d'informations plus pertinentes et exploitables qui permettront d'accélérer les corrections, de minimiser les tracas et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Rédiger un rapport de bug solide vous permettra d'aller loin, mais vous avez toujours besoin d'un système de suivi, de gestion et de communication sur les bugs. C'est là que nous intervenons. ClickUp est une plateforme de gestion de projet solide qui apporte Modèles informatiques clickUp vous permet de gérer vos formulaires, vos tâches et vos communications en un seul endroit. Cessez de passer d'un outil à l'autre et réunissez tous les éléments dans une plateforme véritablement tout-en-un avec ClickUp : Créez votre espace de travail ClickUp gratuit maintenant !