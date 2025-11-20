Les 11 meilleurs logiciels d'environnement de travail unifié pour centraliser votre travail

Vous commencez votre journée dans Slack, en vérifiant les mises à jour de l'équipe pour démarrer. Ensuite, vous passez à Google Docs pour réviser le contenu, vous effectuez une mise à jour rapide des tâches dans Asana, puis vous recherchez frénétiquement un fichier dans Drive.

Entre-temps, une autre application décide qu'il est temps de vous lancer dans votre aventure quotidienne « Mot de passe oublié », vous mettant au défi de vous souvenir de la version du nom de votre animal de compagnie que vous avez utilisée cette fois-ci. 🤔

À midi, vous avez changé d'outil plus souvent que vous n'avez consulté votre boîte de réception, et vous n'avez toujours pas fait de réels progrès. C'est le coût caché des environnements de travail cloisonnés : changements de contexte incessants, mises à jour manquées et données dispersées.

Dans cet article, nous allons explorer 11 solutions logicielles d'espace de travail unifié qui regroupent vos projets, vos communications et vos objectifs pour vous aider à éviter cette routine fastidieuse au quotidien. 🏁

Aperçu des meilleurs logiciels d'environnement de travail unifié

Voici un tableau comparatif de toutes les principales plateformes d'espace de travail unifié présentées dans cet article. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Environnement de travail tout-en-un pour gérer les projets, les tâches, les documents et la communication au sein des équipes pour les start-ups, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Modification en temps réel dans Docs, tableaux blancs collaboratifs, discuter et SyncUps vidéo intégrés, et assistance IA directement dans Tasks et Docs avec ClickUp Brain. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Google environnement de travail Collaboration, communication et gestion de fichiers basées sur le cloud pour les équipes distribuées et les organisations axées sur le numérique. Modification en temps réel dans Docs et Sheets, réunion et discuter intégrés, et assistance à la rédaction par IA dans Gmail et Docs. Les forfaits payants commencent à 8,40 $ par mois et par utilisateur. Microsoft 365 Gestion sécurisée des documents, automatisation des flux de travail et communication pour les équipes informatiques et opérationnelles des entreprises. Co-auteur intelligent de documents dans Word, visualisation des données Excel, flux de travail Power Automate et intégration pour discuter dans Teams. Tarification personnalisée Slack Communication en temps réel entre les équipes, intégrations transparentes et discussions sur les projets pour les équipes interfonctionnelles en constante évolution. Discussions en fil de discussion, Canvas pour le partage de documents et réunions quotidiennes pour les réunions instantanées. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7,25 $/mois par utilisateur (facturation annuelle). Confluence Documentation centralisée et partage structuré des connaissances pour les équipes techniques, produit et ingénierie. Modèles de page, commentaires en ligne, suivi des versions, intégration Jira pour la liaison des problèmes et gestion avancée des permission. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5,42 $/mois par utilisateur. Zoho Workplace Gestion des e-mails, des documents et des équipes pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une collaboration rentable. Applications unifiées Mail, Writer et Sheet, chat Cliq, WorkDrive pour le partage de fichiers et assistant IA Zia pour les suggestions de tâches. Les forfaits payants commencent à 4 $ par mois et par utilisateur. MangoApps Collaboration sociale et engagement des employés via l'intranet pour les grandes entreprises et les effectifs hybrides Intranet social avec fils d'actualité personnalisés, hubs de groupe, outils de reconnaissance des employés et tableaux de tâches. Tarification personnalisée Workona Organisation des onglets et des espaces de travail pour les professionnels multitâches qui gèrent plusieurs projets et flux de travail dans leur navigateur. Gestion des onglets, espaces de travail enregistrés, restauration des sessions du navigateur et liaison des tâches liées entre les applications. Les forfaits payants commencent à 7 $ par mois et par utilisateur. Notion Environnement de travail flexible pour les notes, les projets et les bases de données destiné aux start-ups, aux créateurs et aux équipes axées sur les produits. Bases de données liées, blocs synchronisés, rédaction et résumer par IA, Kanban et échéancier. Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Rambox Hub de gestion des applications et de communication unifié pour les professionnels qui jonglent entre plusieurs plateformes de messagerie et de e-mail. Environnement de travail unifié pour plus de 600 applications, isolation des sessions pour plusieurs comptes, notifications personnalisées et mode concentration. Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/mois pour trois utilisateurs. Bitrix24 Suite tout-en-un de CRM, de gestion de projet et de communication pour les entreprises en croissance et les agences qui gèrent des clients. Afficher les vues des tâches Kanban et diagramme de Gantt, assistant IA CoPilot pour discuter et pour les appels vidéo, et outils de communication intégrés. Forfait payant à partir de 124 $/mois pour 50 utilisateurs

Que rechercher dans un logiciel d'environnement de travail unifié ?

Voici quelques fonctionnalités à privilégier dans un logiciel tout-en-un:

Intégration transparente des applications : assistance aux outils clés tels que discuter, vidéo, documents, tâches et calendriers dans une seule interface sans avoir à changer constamment d'application.

Automatisation intelligente et informations basées sur l'IA : intègre des assistants intelligents et des algorithmes qui automatisent les tâches routinières et proposent des suggestions contextuelles.

Recherche unifiée et accès aux connaissances : offre un contenu consultable dans toutes les applications et sources de données afin que les équipes puissent trouver ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

Flux de travail et vues personnalisables : permet permet aux équipes interfonctionnelles de définir des statuts, des champs, des tableaux, des échéanciers ou des automatisations qui reflètent leur mode de fonctionnement réel.

Collaboration en temps réel : prend en charge discuter, la modification en cours de fichiers, les tableaux de bord et les analyses afin que les équipes restent coordonnées et informées.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Les 11 meilleurs logiciels d'environnement de travail unifié pour les équipes très occupées

Voici les meilleures plateformes logicielles d'espace de travail unifié pour centraliser vos flux de travail, vos communications et vos projets. 👇🏼

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

ClickUp (idéal pour la gestion unifiée du travail avec un contexte alimenté par l'IA)

Consolidez tout votre travail dans l'espace de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

La plupart des équipes passent plus de 60 % de leur temps à partager des mises à jour, à rechercher des fichiers ou à passer d'un outil fragmenté à l'autre, ce qui nuit à la productivité et à la clarté.

Au lieu de regrouper des outils distincts dans un seul forfait tarifaire (comme le font de nombreux produits « tout-en-un »), le logiciel de gestion de projet ClickUp offre aux équipes une expérience produit unifiée qui établit la connexion entre les tâches, les documents, les objectifs et les discussions sous une seule couche cohérente.

Voyons comment vous pouvez créer un espace de travail convergent basé sur l'IA:

Décomposez les projets en flux de travail cohérents

ClickUp Tâches forment la base du système de gestion des tâches de la plateforme. Grâce aux sous-tâches, aux dépendances et aux documents et discussions liés, les équipes ne perdent jamais de vue qui fait quoi, pourquoi c'est important ou ce qui vient ensuite. Dans Tâches, vous pouvez :

Reflétez le flux de travail réel de votre équipe en créant en créant des statuts personnalisés ClickUp tels que « À faire », « En cours » ou « En cours de révision », afin que chacun sache toujours ce qui va se passer ensuite.

Capturez et organisez exactement les données dont vous avez besoin grâce à plus de 50 grâce à plus de 50 champs personnalisés ClickUp , notamment des menus déroulants, des cases à cocher, des évaluations et des devises.

Identifiez instantanément ce qui compte le plus en attribuant des niveaux de priorité aux tâches et en appliquant des étiquettes pour faciliter le filtrage, le suivi et la visibilité entre les équipes.

Obtenez des réponses plus rapides et tenez tout le monde informé en étiquettant vos collègues, en ajoutant des observateurs et en attribuant des commentaires pour une attention immédiate.

Accélérez le travail grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA

Extrayez les points clés, attribuez les prochaines étapes et élaborez des stratégies sans effort à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'outil IA intégré, unifie les tâches, les documents, les discussions, les personnes et les connaissances organisationnelles. Son moteur neuronal comprend le contexte, les relations et les objectifs, ce qui vous permet de récupérer des informations et de gérer des projets de manière intuitive.

Son gestion de projet par l'IA gère l'administration courante des projets en générant des listes de tâches, en créant des mises à jour, en suivant la progression et en organisant automatiquement des résumés rapides. Il vous suffit de lui donner une simple invitation en langage naturel. Demandez-lui de :

Résumer une tâche : « Quelles sont les mises à jour apportées à ce sprint depuis la semaine dernière ? »

Identifiez le travail bloqué : « Localisez les tâches qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 15 jours et générez un rapport sur les obstacles ».

Repérez les doublons : « Trouvez les tâches similaires ou qui se chevauchent dans la liste marketing ».

Générer des mises à jour : « Créer un résumé rapide des tâches, un rapport d'état et une liste des sous-tâches ».

Conservez le contexte des discussions

Organisez vos discussions pour y accéder rapidement et transformez n'importe quel message de chat en tâche traçable avec ClickUp Chat

Considérez ClickUp Chat comme le centre de commande de votre équipe pour la communication. Il vous permet de créer et de gérer votre travail tout en échangeant des messages, et conserve le contexte de chaque discussion.

Gardez tout le monde connecté grâce aux canaux publics et aux messages privés.

Collaborez instantanément grâce aux appels audio et aux visio-conférences, ainsi qu'au partage d'écran en un seul clic avec ClickUp SyncUps

Assurez-vous que tout le monde reste informé en partageant des fichiers et des tâches, en intégrant des liens et en étiquettant les membres de l'équipe avec @mentions

Catch Me Up. Obtenez des réponses rapides et des résumés de fils de discussion grâce aux agents IA de ClickUp et à la fonctionnalité

🌟 Bonus : ClickUp Brain MAX, l'assistant de bureau IA, met fin à la prolifération de l'IA en unifiant l'IA, la recherche et l'automatisation dans toutes vos applications de travail, les données ClickUp, les applications connectées et la recherche Web, offrant ainsi une véritable IA contextuelle. Effectuez des recherches, automatisez et créez sur tous vos outils de travail sans avoir à changer de contexte ou à fouiller dans plusieurs applications. Finis les retards, les recherches manuelles et la charge cognitive ! Passez d'un modèle d'IA haut de gamme à l'autre, notamment GPT, Claude, Gemini et bien d'autres encore.

Obtenez des réponses contextuelles, basées sur des données de travail, et non pas seulement sur des informations génériques trouvées sur Internet.

Recherchez du contenu dans ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub et toutes vos autres applications.

Générez des rapports, des tâches ou des messages, rédigez des mises à jour ou analysez des données sans intervention technique ni saisie manuelle.

Passez à la voix avec Talk To Text , une dictée perfectionnée par l'IA qui fonctionne dans n'importe quelle application. Dictez vos idées, attribuez des tâches, rédigez des e-mail ou résumer des réunions pour quadrupler votre productivité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les flux de travail répétitifs : déployez plus de 50 règles d'automatisation ou créez vos propres flux de travail personnalisés avec déployez plus de 50 règles d'automatisation ou créez vos propres flux de travail personnalisés avec ClickUp Automations

Connectez vos outils existants sans avoir à tout reconstruire : tirez parti de plus de 1 000 outils natifs pour étendre les fonctions de votre plateforme grâce tirez parti de plus de 1 000 outils natifs pour étendre les fonctions de votre plateforme grâce aux intégrations ClickUp

Visualisez les progrès à votre manière : rassemblez toutes vos mesures, tâches, projets et indicateurs clés de performance dans rassemblez toutes vos mesures, tâches, projets et indicateurs clés de performance dans des tableaux de bord ClickUp personnalisés et interactifs, en ajoutant des informations puissantes et contextuelles grâce aux cartes IA

Gestion évolutive des documents : collaborez en temps réel grâce à la modification en cours et aux commentaires, créez des wikis et des hubs SOP, et organisez toute la documentation à l'aide de ClickUp Knowledge Management

Facilitez la conceptualisation visuelle : organisez des séances de brainstorming sur des canevas numériques, convertissez des formes et des notes autocollantes en tâches traçables, générez des images à l'aide de l'IA et intégrez des tâches en direct dans organisez des séances de brainstorming sur des canevas numériques, convertissez des formes et des notes autocollantes en tâches traçables, générez des images à l'aide de l'IA et intégrez des tâches en direct dans les tableaux blancs ClickUp

Rédigez et peaufinez votre contenu : générez des descriptions, des résumés et des listes d'actions avec l'AI Writer for Work de ClickUp Brain, directement dans Tasks ou Docs.

Rendez vos appels exploitables : enregistrez vos réunions, générez des résumés alimentés par l'IA et créez des éléments liés avec enregistrez vos réunions, générez des résumés alimentés par l'IA et créez des éléments liés avec ClickUp AI Notetaker

Limites de ClickUp

Ses nombreuses fonctions peuvent entraîner un temps d'apprentissage un peu plus long pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cet avis le résume bien :

Pour quelqu'un qui travaille seul ou en petite équipe (comme moi dans le cadre du projet Android/Kotlin Solo Traveler), les fonctionnalités gratuites/de niveau intermédiaire sont très généreuses : je peux commencer sans frais importants et évoluer selon mes besoins. Le principal avantage pour moi est que ClickUp me permet de tout voir au même endroit : tâches, documents, objectifs, calendrier, tableaux. Je n'ai donc presque jamais l'impression de « passer d'une application à l'autre ». Et les intégrations avec les outils que j'utilise déjà ont réduit les frictions dans notre flux de travail de développement, de blogging et de communication d'équipe. *

Pour quelqu'un travaillant seul ou en petite équipe (comme moi dans le cadre du projet Android/Kotlin Solo Traveler), les fonctionnalités gratuites/de niveau intermédiaire sont très généreuses : je peux commencer sans frais importants et évoluer selon mes besoins. Le principal avantage pour moi est que ClickUp me permet de tout voir au même endroit : tâches, documents, objectifs, calendrier, tableaux. Je n'ai donc presque jamais l'impression de « passer d'une application à l'autre ». Et les intégrations avec les outils que j'utilise déjà ont réduit les frictions dans notre flux de travail de développement, de blogging et de communication d'équipe. *

2. Google Workspace (idéal pour la collaboration, la communication et la gestion de fichiers dans le cloud)

via Google environnement de travail

Google Workspace sert de hub numérique aux organisations modernes qui souhaitent centraliser leurs outils de communication, de collaboration et de productivité.

De Gmail et Chat pour la messagerie à Drive pour la gestion des fichiers, en passant par Docs, Sheets et Slides pour la création de contenu, toutes les applications sont en connexion. L'intégration de l'IA via Gemini for Workspace transforme les flux de travail quotidiens en processus basés sur des informations pertinentes, aidant ainsi les équipes à se concentrer sur les tâches à fort impact.

Grâce à sa console d'administrateur, les équipes informatiques peuvent gérer les utilisateurs, définir des permission et assurer la sécurité des données dans toute l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités des environnements de travail de Google

Stockez, organisez et partagez des documents en sécurité dans Google Drive .

Organisez des réunions et des présentations vidéo à l'aide de Google Meet avec suppression du bruit.

Automatisez les flux de travail et créez des applications sans code à l'aide d' AppSheet .

Créez des sites Web internes ou des hubs de projet avec Google Sites .

Gérez les e-mails d'entreprise avec Gmail pour les domaines personnalisés (@votresociété.com)

Limites de l'environnement de travail de Google

La capacité de stockage limitée (15 Go par utilisateur dans les forfaits) nécessite des mises à niveau fréquentes.

Les applications premium telles que Gemini et YouTube nécessitent des forfaits environnement de travail plus coûteux.

Tarifs Google Workspace

Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

Plus : 26,40 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les environnements de travail de Google

G2 : 4,6/5 (plus de 46 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de l'environnement de travail de Google ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus dans Google Workspace, c'est la façon dont tous les outils s'intègrent parfaitement les uns aux autres. Gmail, Drive, Docs, Sheets et Meet travaillent ensemble en temps réel, ce qui rend la collaboration incroyablement facile et efficace. […] Je trouve également que les options de personnalisation avancées, en particulier dans Docs et Sheets, ne sont pas aussi flexibles que dans certaines alternatives de bureau.

Ce que j'apprécie le plus dans l'environnement de travail Google, c'est la façon dont tous les outils s'intègrent parfaitement les uns aux autres. Gmail, Drive, Docs, Sheets et Meet travaillent ensemble en temps réel, ce qui rend la collaboration incroyablement facile et efficace. […] Je trouve également que les options de personnalisation avancées, en particulier dans Docs et Sheets, ne sont pas aussi flexibles que dans certaines alternatives de bureau.

🔍 Le saviez-vous ? Avec l'omniprésence de l'IA, il est plus facile que jamais de créer votre propre Frankenstein numérique à partir d'outils qui communiquent à peine entre eux. En fait, 88 % des gens utilisent l'IA tous les jours, et 55 % l'utilisent plusieurs fois par jour. Ce qui commence par quelques outils « utiles » se transforme rapidement en une prolifération de l'IA . C'est ce qui rend un espace de travail unifié si nécessaire pour les travailleurs du savoir d'aujourd'hui.

3. Microsoft 365 (idéal pour la gestion sécurisée des documents, l'automatisation des flux de travail et la communication)

via Microsoft 365

Microsoft 365 est un environnement de travail numérique unifié qui offre des applications de productivité, des plateformes de collaboration et des services cloud intelligents.

Contrairement aux anciennes versions autonomes d'Office, cet écosystème évolue grâce à des mises à jour automatiques, du stockage cloud et des contrôles de niveau entreprise, ce qui en fait un excellent choix tant pour les start-ups que pour les organisations internationales.

Copilot, l'assistant IA de la plateforme, résume les e-mails dans Outlook, génère des présentations dans PowerPoint, analyse les tendances des données dans Excel et rédige du contenu dans Word. Associé à des outils tels que Viva Engage pour la communication interne et Clipchamp pour la modification en cours de vidéo, vous bénéficiez d'un espace de travail axé sur la connaissance.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Collaborez et communiquez en temps réel grâce à Microsoft Teams .

Stockez et synchronisez vos fichiers en toute sécurité grâce à l'intégration de OneDrive et SharePoint .

Achetez, déployez et gérez des solutions d'entreprise basées sur l'IA via Microsoft Marketplace .

Accédez à des fonctionnalités pour discuter, pour le brainstorming et pour la recherche, basées sur l'IA, grâce à Copilot Chat , optimisé par le dernier modèle d'OpenAI.

Limites de Microsoft 365

Les intégrations avec des produits non Microsoft peuvent s'avérer difficiles, ce qui limite les flux de travail multi-plateformes.

Certaines fonctionnalités avancées (telles que Power BI) nécessitent une installation supplémentaire ou peuvent ne pas être incluses dans tous les forfaits.

Tarifs Microsoft 365

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft 365 ?

Selon les commentaires d'un utilisateur:

Je m'appuie quotidiennement sur Microsoft 365, qui joue un rôle important dans mon travail. La configuration a été simple et, comme les applications sont conviviales, je me suis rapidement senti à l'aise […] Microsoft 365 peut parfois sembler un peu lourd, en particulier lorsque Teams est en cours d'exécution, car cette application utilise beaucoup de ressources système. Le passage d'un compte personnel à un compte professionnel n'est pas toujours fluide et synchroniser OneDrive peut parfois être lent. *

Je m'appuie quotidiennement sur Microsoft 365, qui joue un rôle essentiel dans mon travail à faire. La configuration a été très simple et, comme les applications sont conviviales, je me suis rapidement senti à l'aise […] Microsoft 365 peut parfois sembler un peu lourd, en particulier lorsque l'on utilise Teams, qui consomme beaucoup de ressources système. Le passage d'un compte personnel à un compte professionnel n'est pas toujours fluide et synchroniser OneDrive peut parfois être lent. *

🔍 Le saviez-vous ? Le premier tableur, VisiCalc ( 1979), était si révolutionnaire que les gens achetaient des ordinateurs Apple II uniquement pour l'utiliser. Il est considéré comme l'application qui a lancé l'informatique personnelle au travail.

4. Slack (idéal pour la communication en temps réel entre les équipes, les intégrations et les discussions sur les projets)

via Slack

Slack est une plateforme de communication unifiée où coexistent discussions, fichiers et agents IA.

Vous pouvez créer des canaux dédiés pour les projets ou les services, afin que les discussions restent ciblées et faciles à rechercher. Chaque message, document ou décision est stocké dans l'environnement de travail. Les réunions quotidiennes pour les discussions audio ou vidéo, les Clips pour les mises à jour et Canvas pour la documentation collaborative permettent aux équipes hybrides et à distance de rester alignées.

Pour les collègues submergés par les changements d'applications, les intégrations approfondies de Slack, notamment Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello et bien d'autres, regroupent tous les outils et mises à jour sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Collaborez en externe avec vos clients et fournisseurs via Slack Connect .

Automatisez les flux de travail répétitifs avec le Workflow Builder .

Retrouvez des messages, des fichiers et des décisions à l'aide de sa fonction Enterprise Search .

Utilisez l'IA dans Slack et Agentforce pour résumer les fils de discussion, extraire les actions à entreprendre et générer du contenu.

Limites de Slack

Slack peut être envahissant avec ses notifications constantes, en particulier lorsqu'il est ajouté à plusieurs canaux.

La fonction de recherche est limite ; il peut être difficile de retrouver d'anciens messages ou fichiers, sauf si les discuter sont bien organisés.

Tarifs Slack

Free

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business+ : 15 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 36 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (23 882)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

L'avis d'un utilisateur sur la plateforme :

*Ce que j'apprécie le plus, c'est la façon dont il rassemble toutes les communications de notre équipe en un seul endroit. Au lieu d'avoir des chaînes d'e-mail interminables où l'on perd facilement le fil, nous disposons de canaux dédiés à différents projets, équipes et même à discuter informellement. […] C'est vraiment frustrant de devoir rechercher quelque chose datant de plusieurs mois et de se rendre compte qu'il a disparu parce que vous n'avez pas effectué la mise à jour. On a presque l'impression d'être obligé de payer juste pour pouvoir accéder à ses propres discussions.

*Ce que j'apprécie le plus, c'est la façon dont il rassemble toutes les communications de notre équipe en un seul endroit. Au lieu d'avoir des chaînes d'e-mails interminables où l'on perd facilement le fil, nous disposons de canaux dédiés à différents projets, équipes et même à des discussions pour discuter informellement. […] C'est vraiment frustrant de devoir rechercher quelque chose datant de plusieurs mois et de se rendre compte qu'il a disparu parce que vous n'avez pas effectué la mise à jour. On a presque l'impression d'être obligé de payer juste pour pouvoir accéder à ses propres discussions.

🧠 Anecdote : L'idée d'une semaine de travail de 40 heures est apparue au XIXe siècle, lorsque les militants syndicaux ont lancé le slogan « Huit heures pour le travail, huit heures pour le repos, huit heures pour ce que nous voulons ». Avant cela, les journées de travail de 12 à 14 heures étaient normales.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Slack pour discuter avec l'équipe

5. Confluence (idéal pour la documentation et le partage structuré des connaissances)

via Confluence

Confluence d'Atlassian est un environnement de travail numérique qui permet aux équipes de collaborer, de documenter et d'organiser leurs connaissances.

Des tableaux blancs aux documents en direct, en passant par les bases de données et les mises à jour vidéo, il s'adapte à votre façon de travailler. Les concepteurs peuvent mapper visuellement leurs concepts, les équipes produit peuvent rédiger des PRD et les opérations peuvent organiser les processus récurrents, tout en conservant la possibilité de rechercher chaque étape du travail.

Rovo, le moteur d'IA d'Atlassian, assure la connexion de l'ensemble de vos outils. Utilisez-le pour résumer le contenu et lier votre base de connaissances entre Jira, Slack et d'autres plateformes. Vous pouvez rédiger des forfaits, peaufiner la documentation ou discuter avec Rovo Chat des réponses rapides sur les politiques de l'entreprise, les propriétaires de projet ou les conclusions des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Réfléchissez, schématisez ou mappez visuellement les processus à l'aide de tableaux blancs et convertissez instantanément vos idées en tâches.

Organisez efficacement les jalons des projets, les données d'intégration ou les OKR à l'aide de bases de données avec des vues personnalisables pour afficher.

Rattrapez facilement votre retard grâce à la page générée par l'IA et aux résumés de commentaires qui font apparaître les mises à jour clés en quelques secondes.

Lancez rapidement de nouveaux projets ou documents à l'aide de modèles prédéfinis pour la gestion de projet , les notes de réunion ou les forfaits marketing.

Limites de Confluence

L'éditeur de page peut être lourd et frustrant, en particulier avec une mise en forme complexe, des images ou des macros, ce qui ralentit la création de documents.

Manque de gestion adéquate des pages et du contenu, entraînant une désorganisation des données.

Tarifs Confluence

Free

Standard : 5,42 $/mois par utilisateur

Premium : 10,44 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Confluence ?

Comme le dit un utilisateur:

Comme nous appartenons au secteur des services, la tenue de réunions régulières et la documentation de celles-ci font partie de nos activités quotidiennes pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise. Confluence nous aide dans nos discussions collaboratives et facilite également la lecture et la rédaction des documents personnels de l'entreprise. […] L'une des principales limites de Confluence est que ses pages ne peuvent pas être conçues ou personnalisées comme dans MS Word ou Notion en raison de sa rigidité et de ses modèles fixes.

Comme nous appartenons au secteur des services, la tenue de réunions régulières et la documentation de celles-ci font partie de nos activités quotidiennes pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise. Confluence nous aide dans nos discussions collaboratives et facilite également la lecture et la rédaction des documents personnels de l'entreprise. […] L'une des principales limites de Confluence est que ses pages ne peuvent pas être conçues ou personnalisées comme dans MS Word ou Notion en raison de sa rigidité et de ses modèles fixes.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Confluence

6. Zoho Workplace (idéal pour la gestion des e-mails, des documents et des équipes)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace est une suite collaborative conçue pour les organisations qui souhaitent simplifier leur environnement de travail numérique. Vous disposez d'un tableau de bord pour accéder à tous vos outils, gérer vos tâches et rester informé grâce à une connexion unique.

Grâce à des applications intégrées telles que Zoho Mail, Cliq, WorkDrive et Connect, les professionnels peuvent rédiger, partager et collaborer sur du contenu en temps réel.

Son assistant IA intégré Zia ajoute une couche d'intelligence en affichant les résultats de recherche sur toutes les plateformes de connexion, vous aidant ainsi à localiser des messages, des fichiers ou des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Workplace

Collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations avec Zoho Writer , Sheet et Show .

Stockez et organisez vos fichiers dans des dossiers d'équipe partagés à l'aide de Zoho WorkDrive avec version.

Automatisez les mises à jour répétitives de discuter et de tâche à l'aide des bots de Zoho Cliq pour fluidifier les flux de travail.

Limites de Zoho Workplace

Options de personnalisation limitées, entraînant des inefficacités dans les grandes entreprises

Ses limites de stockage peuvent être contraignantes pour les projets nécessitant beaucoup de données.

Tarifs de Zoho Workplace

Workplace Standard : 4 $/mois par utilisateur

Mail Lite : 1 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Mail Premium : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Workplace Professional : 7 $/mois par utilisateur

Workplace Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Workplace

G2 : 4,4/5 (plus de 26 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Workplace ?

Un évaluateur vérifié partage son avis :

Zoho Projects simplifie considérablement la gestion des tâches et le suivi des projets. J'apprécie particulièrement la disposition claire, basée sur des listes et des diagrammes de Gantt. Cela nous facilite la vie, car il fournit les jalons des tâches ainsi que le temps nécessaire. […] Bien que Zoho Projects soit riche en fonctionnalités, la courbe d'apprentissage peut être un peu raide pour les nouveaux utilisateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de personnaliser des flux de travail avancés.

Zoho Projects simplifie considérablement la gestion des tâches et le suivi des projets. J'apprécie particulièrement la disposition claire, basée sur des listes et des diagrammes de Gantt. Cela nous facilite la vie, car il fournit les jalons des tâches ainsi que le temps nécessaire. […] Bien que Zoho Projects soit riche en fonctionnalités, la courbe d'apprentissage peut être un peu raide pour les nouveaux utilisateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de personnaliser des flux de travail avancés.

Enterprise AI Search dans ClickUp rassemble tout votre travail, vous permettant de trouver instantanément des informations dans tous les outils connectés, tels que Google Drive, Notion, Slack et Gmail, à partir d'un seul endroit. Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous obtenez des réponses rapides et contextuelles tirées des tâches, des documents, des chats et des réunions, afin d'avoir toujours une vue d'ensemble. Grâce aux mises à jour en temps réel et aux agents alimentés par l'IA, vous pouvez être sûr que vos résultats de recherche sont à jour et achevés. Cette expérience unifiée vous fait gagner du temps, stimule la productivité et vous aide à prendre des décisions éclairées sans avoir à fouiller dans plusieurs plateformes.

7. MangoApps (idéal pour la collaboration sociale sur intranet et l'engagement des employés)

via MangoApps

MangoApps est une plateforme pour employés qui combine les fonctionnalités d'un intranet, d'un centre de collaboration et d'une suite de gestion du travail. Elle offre un intranet moderne avec un générateur de pages sans code, des tableaux de bord basés sur le rôle, des portails pour employés personnalisés et une communication multicanale via des alertes, des newsletters et des mises à jour ciblées.

La plateforme intègre également des assistants et agents IA directement dans votre flux de travail, aidant les employés à rechercher du contenu interne, à achever des tâches et à accéder instantanément à l'assistance RH ou informatique. Ces assistants sont formés à partir des données internes de votre entreprise, garantissant ainsi des réponses contextuellement précises et sécurisées.

Les meilleures fonctionnalités de MangoApps

Motivez vos employés grâce à un système de reconnaissance et de récompenses pour les jalons, les réalisations et l'appréciation des collègues.

Accédez à une communication multilingue grâce à la traduction intégrée dans plus de 50 langues.

Créez et personnalisez des assistants IA dans AI Studio à l'aide des données de votre entreprise et de la génération augmentée par la récupération.

Limites de MangoApps

La gestion des tâches sur plusieurs projets est fragmentée ; il n'existe pas de vue unifiée simple ni de rapports pour les tâches en attente.

Les fonctions avancées de gestion de projet (telles que les diagrammes de Gantt) sont absentes.

Tarifs MangoApps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MangoApps

G2 : 4,2/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MangoApps ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à partager :

J'apprécie les applications Mango en raison des nombreuses options qu'elles fournissent, comme la possibilité de maintenir une connexion avec des personnes de toute l'entreprise qui se trouvent dans des emplacements éloignés. […] Elles sont très faciles à utiliser et personnalisables. […] Il n'est pas facile de publier des questions ou des mises à jour transversales entre les groupes. Une grande partie du contenu doit être regroupée dans un seul groupe, ce qui fait perdre certaines opportunités d'atteindre un public plus large.

J'apprécie les applications Mango pour les nombreuses options qu'elles fournissent, comme la possibilité de maintenir une connexion avec des collègues de toute l'entreprise qui se trouvent dans des emplacements éloignés. […] Elles sont très faciles à utiliser et personnalisables. […] Il n'est pas facile de publier des questions ou des mises à jour transversales entre les groupes. Beaucoup de contenu doit être regroupé dans un seul groupe, ce qui fait perdre certaines opportunités d'atteindre un public plus large.

8. Workona (le meilleur pour l'organisation des onglets et des espaces de travail)

via Workona

Workona organise vos onglets ouverts, vos applications cloud et vos ressources de projet dans des espaces dédiés, transformant votre navigateur en un espace de travail ciblé. Chaque espace agit comme un bureau numérique pour un projet, contenant tout, des documents Google Docs et canaux Slack aux fichiers Figma.

Ses modèles intelligents de recherche et d'automatisation des flux de travail basés sur l'IA vous permettent de paramétrer de nouveaux projets avec des dossiers liés, des onglets partagés et des outils connectés. Grâce à l'enregistrer automatiquement, aux instantanés de sauvegarde et à la synchronisation des appareils, vous ne perdrez jamais votre travail.

De plus, l'extension Tab Manager de la plateforme (disponible pour Chrome, Firefox et Edge) vous permet de contrôler entièrement vos onglets ouverts en les regroupant dans des environnements de travail pertinents.

Les meilleures fonctionnalités de Workona

Suspendre automatiquement les onglets inactifs pour économiser de la mémoire et accélérer les performances de votre navigateur.

Enregistrez automatiquement l'intégralité de votre session afin de pouvoir fermer les onglets et revenir à tout moment sans perdre votre progression.

Partagez votre environnement de travail avec vos collègues afin que chacun ait accès au même ensemble de ressources, de notes et de tâches.

Limites de Workona

La version gratuite vous limite à seulement cinq espaces.

La compatibilité des navigateurs peut varier. Certaines fonctionnalités fonctionnent différemment sur Chrome, Firefox et Brave, et tous les navigateurs n'enregistrent pas les regroupements comme prévu.

Tarifs Workona

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Équipe : 8 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workona

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workona ?

Extrait d'un avis d'utilisateur vérifié :

Workona m'a aidé à gérer plusieurs profils d'utilisateurs simultanément de manière très efficace. Je ne perds plus les onglets sur lesquels je travaille dans différents projets et cela m'aide à gérer des ressources telles que les signets. […] Il m'a fallu quelques heures pour l'implémenter sur deux profils d'utilisateurs avec plusieurs projets. […] Il est lent à charger sur du matériel peu performant comme les ordinateurs portables équipés de Celeron (mais tout est lent sur Celeron).

Workona m'a aidé à gérer plusieurs profils d'utilisateurs simultanément de manière très efficace. Je ne perds plus les onglets sur lesquels je travaille dans différents projets et cela m'aide à gérer des ressources telles que les signets. […] Il m'a fallu quelques heures pour l'implémenter sur deux profils d'utilisateurs avec plusieurs projets. […] Il est lent à charger sur du matériel peu performant comme les ordinateurs portables équipés de Celeron (mais tout est lent sur Celeron).

🔍 Le saviez-vous ? Groove Networks, pionnier du partage de fichiers et de la collaboration en temps réel entre utilisateurs, a été fondé par Ray Ozzie. Il a ensuite été racheté par Microsoft en 2005 pour 120 millions de dollars. Sa technologie a finalement été intégrée à SharePoint de Microsoft, puis a évolué pour faire partie de OneDrive.

9. Notion (idéal pour un espace de travail flexible pour les notes, les projets et les bases de données)

via Notion

Notion est un outil de productivité flexible qui vous aide à organiser vos notes, gérer vos tâches, collaborer avec votre équipe et créer des bases de données personnalisées. Vous pouvez créer des pages pour vos projets, des wikis pour partager les connaissances de votre équipe et des listes à faire pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Lorsque vous avez besoin d'un espace pour réfléchir, il vous suffit de créer une page avec des images intégrées et des notes rapides. Utilisez le tableau Kanban par glisser-déposer ou créez des checklist avec des rappels.

Au-delà des notes et des tâches, les bases de données de Notion vous permettent de créer tout ce que vous voulez, des calendriers de contenu aux systèmes CRM. Grâce à ses fonctionnalités de collaboration et de commentaire en temps réel, vous pouvez discuter de vos projets sans quitter votre environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Automatisez le travail répétitif avec Notion Agent , qui peut achever des tâches, mettre à jour des bases de données et créer du contenu.

Capturez toutes les discussions grâce à AI Meeting Notes , qui résume, attribue des tâches et met automatiquement à jour les pages de projet.

Trouvez du contexte dans les documents Notion, les PDF et les outils connectés à l'aide de Enterprise Search .

Créez des documents interactifs à l'aide de plus de 50 blocs de contenu, notamment des diagrammes, des activer/désactiver, des éléments intégrés et des tableaux.

Limites de Notion

Les performances peuvent être ralenties par des bases de données volumineuses, de nombreuses pages ou un contenu lourd.

Les fonctions de recherche et la mise en avant des connaissances peuvent être incohérentes.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Comme partagé dans une récente critique:

Notion m'a aidé à organiser mes pensées et mes projets d'une manière que les autres carnets numériques n'ont pas réussi à faire. Entre les emojis, la connexion avec d'autres applications et les visuels qui aident mon cerveau à organiser les informations de la manière qui me convient le mieux, cet outil m'a été précieux en tant qu'employé à temps plein et en tant qu'entrepreneur. […] Je pense que la centralisation de mon calendrier a été difficile, tout comme le fait de lier différents projets à un calendrier « unique » et d'obtenir des rappels. *

Notion m'a aidé à organiser mes pensées et mes projets d'une manière que les autres carnets numériques n'ont pas réussi à faire. Entre les emojis, la connexion avec d'autres applications et les visuels qui aident mon cerveau à organiser les informations de la manière qui me convient le mieux, cet outil m'a été précieux en tant qu'employé à temps plein et en tant qu'entrepreneur. […] Je pense que la centralisation de mon calendrier a été difficile, tout comme le fait de lier différents projets à un calendrier « unique » et d'obtenir des rappels. *

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

10. Rambox (le meilleur pour la gestion des applications et la communication)

via Rambox

Rambox est un organisateur d'espace de travail qui vous aide à gérer différentes applications web telles que les messageries instantanées, les e-mails, la gestion de projet, les discussions d'équipe et les réseaux sociaux.

Il vous suffit d'ajouter les applications que vous utilisez le plus, de les configurer dans des espaces de travail personnalisés et de définir des notifications. Vous pouvez les regrouper par projet et même mettre en veille les plateformes inactives afin d'économiser la mémoire de votre ordinateur.

Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des mots de passe, le changement rapide de compte, le mode sombre et la prise en charge des extensions personnalisées, il est facile de maintenir votre flux de travail sans distraction. Vous pouvez suspendre les notifications pour vous concentrer, intégrer des extensions telles que des correcteurs grammaticaux ou des gestionnaires de mots de passe, et synchroniser votre installation sur tous vos appareils en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Rambox

Mettez fin aux distractions instantanément grâce au mode Concentration .

Passez d'un outil à l'autre à l'aide de la recherche rapide et des raccourcis.

Verrouillez l'environnement de travail à l'aide d'un mot de passe principal ou d'une clé de sécurité FIDO U2F pour une protection supplémentaire.

Appliquez l'injection JavaScript ou CSS pour personnaliser l'apparence et le fonctionnement des applications individuelles.

Limites de Rambox

Il consomme beaucoup de mémoire, en particulier avec de nombreux services ou onglets.

Seule une petite sélection d'extensions Chrome est disponible sous forme de plugins.

Tarifs Rambox

Basique : Gratuit

Pro : 7 $/mois (jusqu'à trois utilisateurs)

Entreprise : 14 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Rambox

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rambox ?

Un critique de Capterra résume ainsi :

Vous pouvez accéder à plusieurs sites web dans une seule application, c'est génial ! Grâce à une application compagnon, vous pouvez regrouper toutes les applications web essentielles au sein d'une plateforme unique et unifiée. […] Il manque des extensions essentielles et ne permet pas d'ouvrir simultanément des pages web dans un navigateur et dans l'application. La navigation sur les sites d'actualités ou les ressources semble trop compliquée. *

Vous pouvez accéder à plusieurs sites web dans une seule application, c'est génial ! Grâce à une application compagnon, vous pouvez regrouper toutes les applications web essentielles au sein d'une plateforme unique et unifiée. […] Il manque des extensions essentielles et ne permet pas d'ouvrir simultanément des pages web dans un navigateur et dans l'application. La navigation sur les sites d'actualités ou les ressources semble trop compliquée. *

💡Conseil de pro : les agents IA de ClickUp peuvent effectuer des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail, y compris les tâches, les documents, les chats et même les outils externes connectés tels que Google Drive ou GitHub, afin de faire apparaître instantanément les informations pertinentes, quel que soit leur âge ou leur emplacement. Par exemple, si vous devez préparer une mise à jour de projet ou répondre à une question d'un client, un agent IA peut automatiquement rassembler des informations à partir de documents passés, de discussions récentes et d'applications intégrées, puis résumer ou présenter les résultats en quelques secondes. Cela vous évite d'avoir à fouiller manuellement dans plusieurs plateformes et vous garantit de toujours disposer du contexte complet et des dernières informations à portée de main. Apprenez à créer votre propre agent dans ClickUp :

11. Bitrix24 (le meilleur pour un projet CRM tout-en-un et une suite de communication)

via Bitrix24

Bitrix24 est une plateforme de gestion d'entreprise basée sur le cloud. Elle vous aide à gérer les relations avec les clients, à suivre les pipelines de vente, à attribuer et gérer les tâches, et à stocker les fichiers importants.

Vous pouvez organiser vos projets dans des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des groupes de travail collaboratifs. La plateforme propose également des formulaires personnalisés, des sites web et des boutiques en ligne pour interagir avec vos clients, ainsi que des analyses et des rapports détaillés pour vous tenir informé de la progression et de la productivité.

CoPilot peut générer des notes de réunion, proposer des idées, rédiger des brouillons de messages, résumer des appels ou même transformer des recommandations de suivi en tâches exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Automatisez les flux de travail récurrents et les opérations standard à l'aide de déclencheurs et de règles personnalisés.

Suivez le temps, la charge de travail et les performances pour optimiser la productivité de l'équipe.

Centralisez la communication grâce au discuter intégré, aux visioconférences, aux groupes de travail et aux flux d'activité à l'échelle de l'entreprise.

Limites de Bitrix24

Le service client est souvent lent et peu réactif, en particulier pour les utilisateurs du forfait gratuit.

L'interface peut sembler encombrée et peu intuitive en raison de son large intervalle d'outils, ce qui rend l'intégration et la formation plus complexes.

Tarifs Bitrix24

Standard : 124 $/mois (jusqu'à 50 utilisateurs)

Professionnel : 249 $/mois (jusqu'à 100 utilisateurs)

entreprise : 499 $/mois (jusqu'à 250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

L'avis d 'un utilisateur sur le logiciel :

C'est une très bonne plateforme pour les petites entreprises qui souhaitent utiliser un outil de communication et de collaboration de qualité entreprise sans les coûts et les inconvénients de plateformes telles que Jira, Confluence et MS Teams. […] Je n'aime pas le fait que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles pour un utilisateur Basic lorsque l'entreprise compte jusqu'à 5 personnes et qu'il faille passer à une version supérieure et payer le double pour 100 employés afin de bénéficier des fonctionnalités supplémentaires telles que la pointeuse, etc.

C'est une très bonne plateforme pour les petites entreprises qui souhaitent utiliser un outil de communication et de collaboration de qualité professionnelle sans les coûts et les inconvénients de plateformes telles que Jira, Confluence et MS Teams. […] Je n'aime pas le fait que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles pour un utilisateur Basic lorsque l'entreprise compte jusqu'à 5 personnes et qu'il faille passer à une version supérieure et payer le double pour 100 employés afin de bénéficier des fonctionnalités supplémentaires telles que la pointeuse, etc.

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque le télécopieur a été inventé en 1843 par Alexander Bain, il pouvait transmettre des images via les lignes télégraphiques. Techniquement, les gens envoyaient donc déjà des « documents numériques » il y a plus de 180 ans.

Faites en sorte que les pièces mobiles s'emboîtent parfaitement

La gestion du travail à l'aide de plusieurs outils est épuisante, chronophage et source d'erreurs. Les outils logiciels d'espace de travail unifié présentés ici vous offrent des options pour centraliser votre flux de travail, améliorer la collaboration et augmenter la productivité, mais ils présentent encore des lacunes.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est conçue pour vous offrir un système de gestion des tâches flexible avec des capacités d'IA intégrées.

Grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain intégrée à la plateforme et à la centralisation de toutes les tâches, documents, discuter, tableaux de bord, calendriers, formulaires et tableaux blancs en un seul endroit, ClickUp est le seul espace de travail IA convergent dont vous aurez besoin.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez un mode de travail plus intelligent et plus efficace ! ✅