10 modèles gratuits d'analyse des fuites dans l'entonnoir de conversion

Une entreprise SaaS B2B comptait 2 000 MQL entrant dans son entonnoir, mais n'a conclu que 47 contrats. Elle soupçonnait une fuite en milieu d'entonnoir, mais ne pouvait pas le prouver car son CRM, son système d'automatisation du marketing et ses notes d'appels commerciaux étaient répartis sur trois systèmes.

Il s'agit d'un problème courant auquel les équipes sont confrontées. Cela entraîne un gaspillage des dépenses marketing, une équipe commerciale frustrée et des cibles de chiffre d'affaires non atteintes, car vous manquez de visibilité sur les performances de votre entonnoir de conversion.

Les modèles d'analyse des fuites dans l'entonnoir de conversion peuvent vous aider. Cet article vous présente certains des meilleurs modèles conçus pour vous aider à identifier rapidement les points de perte, à diagnostiquer les causes profondes et à tester des solutions sur l'ensemble de votre entonnoir de vente et de marketing.

Aperçu des 10 modèles gratuits d'analyse des fuites dans l'entonnoir

Qu'est-ce que l'analyse des fuites dans l'entonnoir de conversion ?

L'analyse des fuites dans l'entonnoir consiste à identifier à quel moment les prospects abandonnent à chaque étape de votre entonnoir de vente ou de marketing, puis à déterminer les raisons de ces abandons. C'est ainsi que vous cessez de faire des suppositions et commencez à prendre des décisions fondées sur des données.

Un entonnoir type passe par les étapes suivantes :

Notoriété : les prospects découvrent votre marque pour la première fois

Intérêt : ils interagissent avec votre contenu ou demandent des informations

Considération : ils évaluent votre solution par rapport à d'autres options

Intention : Ils signalent une intention d'achat par le biais de demandes de démonstration ou de devis

Achat : Ils deviennent des clients payants

Une « fuite » à n'importe quelle étape du cycle de vie du client signifie que vous perdez des clients potentiels. L'analyse des fuites dans l'entonnoir de conversion vous aide à identifier ces failles et à y remédier.

Au lieu de vous débattre avec des données fragmentées, vous pouvez utiliser un modèle d'analyse des fuites dans l'entonnoir pour disposer d'un cadre standardisé permettant de cartographier chaque étape, de suivre les points de perte et de documenter les causes profondes.

Un bon modèle transforme votre flux de travail en un processus clair et reproductible pour colmater les fuites. Cela permet de comparer les performances au fil du temps et entre les campagnes.

📮ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les documents, les discussions et les détails des tâches pertinents en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp (soit plus de 250 heures par an et par personne) en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Comment identifier les fuites dans votre entonnoir

L'erreur la plus courante commise par les équipes est de se précipiter sur les taux de conversion sans comprendre ce qui se passe à chaque étape. Commencez par examiner chaque étape de l'entonnoir séparément avant d'étudier les transitions entre elles.

Suivez les taux de conversion entre les étapes, le temps moyen passé par les prospects à chaque étape, ainsi que tout changement de rythme indiquant une friction. Une baisse soudaine du taux de conversion entre deux étapes est un signal d'alerte majeur qui met en évidence l'un des goulots d'étranglement les plus courants en matière de conversion, méritant d'être examiné.

👀 Recherchez ces schémas de fuite courants :

Fuites en haut de l'entonnoir : votre site web génère un trafic important, mais le taux de remplissage des formulaires est faible. Cela indique souvent un décalage entre le texte de votre annonce et votre page de destination, ou un processus d'inscription trop fastidieux.

Fuites en milieu d'entonnoir : les prospects se refroidissent après une première discussion ou une démonstration. Cela suggère des lacunes dans vos séquences de maturation ou que vos critères de qualification sont trop laxistes, laissant passer des prospects non qualifiés.

Fuites en bas de l'entonnoir : vous envoyez des propositions, mais les transactions s'enlisent avant la conclusion. Cela indique généralement des objections liées au prix, une pression exercée par un concurrent ou l'incapacité à atteindre le véritable décideur.

Pour diagnostiquer efficacement ces problèmes, vous devez regrouper les données issues de vos dossiers CRM, de vos rapports d'automatisation marketing, de vos analyses de site web et de vos notes d'appels commerciaux. C'est là que les modèles s'avèrent inestimables, en vous aidant à analyser les données et en orientant votre enquête.

📮ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue d'ensemble cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des charges administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : rassemblez 200 professionnels au sein d'un seul environnement de travail ClickUp, en utilisant des modèles personnalisables et le suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

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💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour rassembler plus rapidement les données relatives à votre entonnoir de conversion. Cet assistant IA de bureau dispose de tout le contexte de votre environnement de travail ClickUp, ainsi que des applications connectées. Effectuez des recherches dans vos notes commerciales, vos tableaux de bord, vos documents et vos autres outils depuis un seul endroit, puis transformez ces informations éparses en un résumé clair indiquant où les prospects abandonnent le processus et ce qu'il faut examiner ensuite.

Les 10 meilleurs modèles d'analyse des fuites dans l'entonnoir

Cette liste de modèles couvre l'ensemble du travail de gestion des fuites dans l'entonnoir, de la visualisation initiale du pipeline au diagnostic des causes profondes, en passant par le test des solutions.

Chacun est conçu pour une phase spécifique du processus d'analyse, ce qui vous permet de constituer une boîte à outils complète pour faire du diagnostic des fuites une discipline reproductible et évolutive. 🛠️

1. Modèle de pipeline de ventes par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les données clients grâce à une interface glisser-déposer avec le modèle de pipeline de ventes ClickUp

Vos transactions sont au point mort, mais vous ne parvenez pas à identifier le blocage. C'est là que l'identification des goulots d'étranglement par l'IA peut vous aider. Sans un suivi des bons indicateurs du pipeline de ventes, l'identification des goulots d'étranglement relève de la pure conjecture, et des transactions à forte valeur ajoutée peuvent vous échapper.

Bénéficiez d'un aperçu visuel de l'ensemble de votre entonnoir de vente et identifiez instantanément les points où les transactions s'accumulent et stagnent grâce au modèle de pipeline de vente de ClickUp. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une visibilité immédiate sur leur pipeline afin de hiérarchiser leurs efforts et de faire avancer les transactions.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Vues personnalisables : suivez les transactions à chaque étape grâce à vos suivez les transactions à chaque étape grâce à vos vues ClickUp préférées. Glissez-déposez des cartes dans une vue Kanban ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble, ou passez à une vue Liste pour un détail plus précis.

Informations détaillées : enrichissez vos tâches avec des données essentielles telles que la valeur de la transaction, la probabilité de conclusion et le nombre de jours passés à chaque étape grâce enrichissez vos tâches avec des données essentielles telles que la valeur de la transaction, la probabilité de conclusion et le nombre de jours passés à chaque étape grâce aux champs personnalisés de ClickUp . Cela vous aide à identifier rapidement les transactions qui nécessitent le plus d'attention

Informations basées sur l'IA : identifiez les deals bloqués trop longtemps à une même étape grâce à identifiez les deals bloqués trop longtemps à une même étape grâce à ClickUp Brain . Demandez « Quels deals sont restés à l'étape Proposition pendant plus de 14 jours ? » et obtenez instantanément une liste avec des suggestions d'actions de suivi basées sur l'historique du deal et des modèles similaires de deals clôturés avec succès.

Suivi automatisé : signalez automatiquement les transactions lorsqu'elles dépassent la durée moyenne par étape grâce signalez automatiquement les transactions lorsqu'elles dépassent la durée moyenne par étape grâce aux automatisations ClickUp , afin de ne rien manquer.

🚀 Idéal pour : les équipes commerciales et les responsables des revenus qui ont besoin d'identifier rapidement les transactions bloquées et les goulots d'étranglement à l'étape de clôture.

2. Étapes pour créer un modèle d'entonnoir de vente avec ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle « Étapes de création d'un entonnoir de vente » de ClickUp pour créer automatiquement des tâches

Sans une approche structurée de l'entonnoir, vous risquez de créer des définitions d'étapes ambiguës et des protocoles de transfert peu clairs, qui sont les principales causes des fuites au milieu de l'entonnoir.

Clarifiez votre processus grâce au modèle « Étapes de création d'un entonnoir de vente » de ClickUp et prévenez les fuites avant qu'elles ne se produisent. Ce modèle est idéal pour les équipes qui créent ou refondent leur entonnoir, car il garantit que chaque étape a un objectif clair et des critères de qualification précis.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Structure étape par étape : décomposez le processus de création de l'entonnoir en tâches concrètes et définissez chaque étape avec des critères d'entrée et de sortie clairs

Indications intégrées : Documentez les protocoles de transfert entre vos équipes commerciales et marketing directement dans le modèle, afin d'éviter toute confusion quant à la responsabilité de chacun.

Documentation associée : Consignez votre documentation officielle sur les processus dans Consignez votre documentation officielle sur les processus dans ClickUp Docs , directement liée à vos tâches de gestion de l'entonnoir

Processus d'audit trimestriel : utilisez ce modèle chaque trimestre pour auditer votre entonnoir de conversion et vérifier que vos définitions d'étapes correspondent toujours au comportement réel des acheteurs

🚀 Idéal pour : les équipes qui créent ou refondent leur entonnoir avec des définitions d'étapes et des règles de transfert plus claires.

3. Modèle de rapport analytique par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, évaluez et mettez en avant les données de performance essentielles grâce au modèle de rapport ClickUp Analytics.

La compilation manuelle des données brutes dans des rapports est chronophage et source d'erreurs, et le résultat final ne parvient souvent pas à transmettre les informations clés nécessaires pour passer à l'action.

Le modèle de rapport analytique de ClickUp est conçu pour vous aider à communiquer vos réussites et vos enseignements en regroupant les indicateurs de l'entonnoir de conversion dans un seul rapport partageable.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Sections pré-structurées : Organisez vos indicateurs clés de performance (KPI), vos tendances et vos informations dans un format cohérent et facile à suivre pour les parties prenantes

Données en temps réel : Éliminez la saisie manuelle des données en extrayant les données en temps réel de vos Éliminez la saisie manuelle des données en extrayant les données en temps réel de vos tableaux de bord ClickUp directement dans vos rapports

Résumés générés par l'IA : résumez automatiquement les principales conclusions et générez des recommandations pour la direction en quelques secondes avec ClickUp Brain

Rapports programmés : configurez des rapports récurrents pour suivre l'évolution des fuites au fil du temps, transformant ainsi des analyses ponctuelles en un cycle configurez des rapports récurrents pour suivre l'évolution des fuites au fil du temps, transformant ainsi des analyses ponctuelles en un cycle d'amélioration continue

🚀 Idéal pour : les responsables RevOps, marketing et de l'équipe commerciale qui transforment les données de l'entonnoir de conversion en rapports clairs et récurrents à l'intention des parties prenantes.

4. Modèle de résultats d'analyse des données par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les données brutes à l'aide du modèle « Résultats d'analyse des données » de ClickUp et transformez-les en informations pertinentes.

Votre équipe effectue une analyse, identifie une fuite, puis… les résultats se perdent dans un document aléatoire. Six mois plus tard, vous vous retrouvez à résoudre le même problème une nouvelle fois, car il n'y a pas de mémoire institutionnelle.

Le modèle « Résultats d'analyse des données » de ClickUp crée une base de connaissances structurée et consultable de vos analyses d'entonnoir passées, garantissant ainsi la capture et la réutilisation d'informations précieuses.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Documentation structurée : documentez chaque analyse de manière exhaustive grâce à des sections dédiées à votre hypothèse, votre méthodologie, vos conclusions et vos recommandations

Catégorisation intelligente : classez les résultats par étape de l'entonnoir, par gravité et par cause profonde à l'aide des champs personnalisés de ClickUp, ce qui facilite le filtrage et l'analyse des tendances historiques

Collaboration en équipe : impliquez les parties prenantes de différents services pour qu'elles examinent le document et donnent leur avis directement dans le document d'analyse à l'aide des commentaires et des @mentions

Revue historique : avant de lancer une nouvelle analyse, filtrez rapidement les résultats antérieurs pour voir si votre équipe a déjà traité un problème similaire, ce qui vous fera gagner un temps précieux

🚀 Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un historique consultable des analyses d'entonnoir, des hypothèses et des recommandations passées.

5. Modèle d'audit et d'amélioration des processus par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez les processus de votre entreprise grâce à des contrôles qualité, des analyses et la gestion du changement à l'aide du modèle d'audit des processus de ClickUp

Vous savez que votre entonnoir présente des fuites, mais vous soupçonnez que le problème ne vient pas des prospects, mais de votre processus. Une qualification incohérente, des délais de suivi trop longs et des transferts chaotiques entre les équipes sont des facteurs qui sapent silencieusement vos revenus et qui sont difficiles à repérer sans un examen systématique.

Le modèle d'audit et d'amélioration des processus de ClickUp fournit une checklist structurée pour auditer vos processus d'entonnoir existants, vous aidant ainsi à identifier ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Examen systématique : Laissez la structure Laissez la structure de la checklist d'audit vous guider à travers un examen complet des processus de chaque étape de l'entonnoir, de la réception des prospects à la conclusion de la vente

Analyse des écarts : utilisez les sections dédiées pour documenter les points faibles de votre processus et identifier les possibilités d'amélioration

Actions automatisées : déclenchez automatiquement des tâches de suivi et attribuez-les à la bonne personne lorsqu'un élément est signalé comme « à améliorer » à l'aide des automatisations ClickUp

Validation post-changement : effectuez cet audit après tout changement majeur apporté à l'entonnoir de conversion (comme la mise en place d'un nouveau CRM ou la restructuration de votre équipe commerciale) afin de vous assurer que le nouveau processus fonctionne comme prévu.

🚀 Idéal pour : les équipes opérationnelles et RevOps qui auditent les processus de l'entonnoir de conversion afin d'identifier les ruptures de relais et les incohérences dans l'exécution.

💡 Conseil de pro : un super agent ClickUp peut examiner votre pipeline à intervalles réguliers, signaler les transactions bloquées ou les étapes qui traînent, et vous envoyer un résumé rapide avant que les petites fuites ne se transforment en problèmes de chiffre d'affaires plus importants. Considérez les Super Agents comme des coéquipiers hautement qualifiés, disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Ils disposent d'une vue d'ensemble complète de votre environnement de travail convergent et apprennent et s'améliorent à chaque interaction, mission et commentaire. Essayez de créer votre premier Super Agent dès aujourd'hui !

6. Modèle d'analyse des causes profondes par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez la cause profonde des problèmes de qualité dans les processus ou les produits et élaborez des plans d'actions correctives à l'aide du modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp

Il ne suffit pas d'identifier où se situent les fuites dans votre entonnoir. Sans approfondir la question, vous risquez de mettre en œuvre des solutions superficielles qui ne résolvent pas le problème sous-jacent, ce qui signifie que la fuite réapparaîtra.

Le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp vous guide tout au long d'une analyse structurée, vous aidant ainsi à comprendre les véritables facteurs à l'origine des fuites dans votre entonnoir.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Méthode des 5 pourquoi : utilisez la utilisez la méthode des 5 pourquoi , qui consiste à poser des questions de manière itérative, pour afficher les détails des problèmes superficiels et identifier le problème fondamental.

Brainstorming visuel : créez un diagramme en arête de poisson et mappez visuellement tous les facteurs susceptibles de contribuer à une fuite à l'aide créez un diagramme en arête de poisson et mappez visuellement tous les facteurs susceptibles de contribuer à une fuite à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Suggestions basées sur l'IA : identifiez les causes potentielles en fonction du contexte de la fuite et d'analyses similaires issues de l'historique de votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Contributions interfonctionnelles : partagez facilement le modèle et invitez les parties prenantes des équipes commerciales, marketing et produit à apporter leur point de vue, car les fuites dépassent souvent les frontières entre les équipes

🚀 Idéal pour : les équipes pluridisciplinaires qui cherchent à comprendre pourquoi une fuite dans l'entonnoir se produit avant de choisir une solution.

7. Modèle de flux d'utilisateur par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des parcours utilisateur détaillés, de la page d'accueil à la conversion, à l'aide du modèle de flux utilisateur ClickUp

Le modèle de flux utilisateur de ClickUp est idéal pour les équipes qui analysent des entonnoirs numériques (tels que des sites web, des applications ou des essais de produits) afin d'identifier les points de friction cachés.

Cela vous aide à comprendre le comportement des utilisateurs et à identifier les possibilités d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Cela contribue naturellement à colmater les fuites dans l'entonnoir.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Cartographie visuelle : cartographiez chaque étape du parcours utilisateur, de la page d'accueil initiale à l'évènement de conversion final, à l'aide d'un organigramme.

Cartographie collaborative des flux : collaborez avec l'ensemble de votre équipe pour cartographier le flux utilisateur en temps réel à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Annotation des points de friction : marquez les points d'abandon, les éléments d'interface utilisateur prêtant à confusion et les autres zones de friction directement sur le diagramme de flux à l'aide d'annotations et de commentaires

Validation des données : superposez les données superposez les données d'analyse comportementale issues d'outils tels que les cartes thermiques et les enregistreurs de session à votre carte de flux afin de valider vos hypothèses à l'aide du comportement réel des utilisateurs

🚀 Idéal pour : les équipes PLG et marketing qui cartographient les parcours numériques afin d'identifier les points de friction et les points d'abandon.

🎥 Vous souhaitez transformer des expériences de marque et de produit disparates en un parcours unique, cohérent et amélioré ? Cette vidéo vous montre comment faire.

8. Modèle de tableau blanc pour les expériences de croissance par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les sessions de brainstorming virtuelles avec votre équipe à l'aide du modèle de Tableau blanc « ClickUp Growth Experiments ».

Lorsque vous avez une douzaine d'idées pour colmater une fuite dans l'entonnoir, mais aucune méthode structurée pour les tester, il est facile de se sentir indécis. De bonnes idées tombent à l'eau parce que l'équipe n'arrive pas à décider par quoi commencer ni comment mesurer la réussite.

Le modèle de tableau blanc « Expériences de croissance » de ClickUp offre un canevas structuré pour concevoir, mener et analyser des expériences de croissance afin de colmater les fuites de votre entonnoir.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Canvas d'expérimentation : documentez l'hypothèse, la conception du test, les indicateurs de réussite et les résultats de votre expérimentation dans une vue unique et organisée

Priorisation visuelle : réfléchissez et hiérarchisez les idées d'expérimentation avec votre équipe à l'aide de cadres de référence tels que « réfléchissez et hiérarchisez les idées d'expérimentation avec votre équipe à l'aide de cadres de référence tels que « impact vs. effort » dans ClickUp Tableaux blancs

Résultats exploitables : créez instantanément des tâches pour déployer les variantes les plus performantes en tant que changements permanents de processus en effectuant la connexion de votre tableau d'expérimentation avec créez instantanément des tâches pour déployer les variantes les plus performantes en tant que changements permanents de processus en effectuant la connexion de votre tableau d'expérimentation avec les tâches ClickUp

Approche axée sur le retour sur investissement : classez les expériences en fonction de leur impact potentiel et de leur facilité de mise en œuvre, afin de vous concentrer sur classez les expériences en fonction de leur impact potentiel et de leur facilité de mise en œuvre, afin de vous concentrer sur l'amélioration continue là où cela compte le plus.

🚀 Idéal pour : les équipes de croissance qui souhaitent hiérarchiser et tester des idées pour colmater les fuites de l'entonnoir de conversion de manière structurée.

9. Checklist pour l'audit de l'entonnoir marketing par HubSpot

via HubSpot

La checklist d'audit de l'entonnoir marketing de HubSpot offre un cadre d'audit rapide aux équipes marketing qui se concentrent sur les performances de l'entonnoir inbound. Elle est particulièrement adaptée aux équipes qui travaillent déjà au sein de l'écosystème HubSpot.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Format liste de contrôle : le modèle fournit une checklist permettant d'examiner systématiquement chaque étape de l'entonnoir marketing

Axé sur le contenu : il met fortement l'accent sur l'évaluation des aimants à prospects, des séquences de maturation et des performances globales du contenu

Limitation : cette checklist est principalement axée sur le marketing et ne couvre pas en profondeur les étapes de transfert vers l'équipe commerciale ou celles situées en bas de l'entonnoir, ce qui peut constituer un angle mort.

🚀 Idéal pour : les équipes marketing, en particulier les utilisateurs de HubSpot, qui souhaitent analyser les performances de leur entonnoir d'acquisition et identifier les lacunes dans la maturation des prospects.

10. Modèle d'analyse de l'entonnoir de vente dans le secteur du transport et de la logistique par Template.net

Le modèle d'analyse de l'entonnoir de vente pour le transport et la logistique de Template.net est un modèle simple de type feuille de calcul destiné aux responsables d'entreprises de transport ou de logistique. Il vous aide à analyser votre entonnoir de vente à chaque étape, de la génération de prospects à la conclusion de la vente.

C'est une bonne option pour les équipes qui souhaitent un suivi de base sans fonctionnalités avancées de flux de travail.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Formules prédéfinies : le modèle calcule automatiquement les taux de conversion d'une étape à l'autre, ce qui vous évite d'avoir à créer vous-même les formules

Personnalisation simple : sa structure de base s'adapte facilement à diverses configurations d'entonnoir et peut être exportée vers différents formats

Limitation : Il s'agit d'un modèle statique qui nécessite une saisie manuelle des données. Il n'a pas de connexion avec des sources de données en temps réel, ce qui signifie qu'il peut rapidement devenir obsolète et qu'il n'offre pas les fonctionnalités de collaboration d'une plateforme intégrée.

🚀 Idéal pour : les équipes de transport et de logistique qui souhaitent un suivi simple de l'entonnoir à l'aide de feuilles de calcul, sans fonctionnalités avancées de flux de travail.

Comment choisir le bon modèle d'analyse des fuites dans l'entonnoir

Le choix du bon modèle n'est pas une question de préférence, mais de correspondance entre le modèle et la tâche précise que vous essayez de terminer. Si vous vous trompez, vous vous retrouverez avec des informations incomplètes, des données incohérentes et des solutions qui ne tiennent pas la route.

Voici une méthode pratique pour faire votre choix en fonction de la phase d'analyse, de la structure de l'équipe et de l'étape du funnel sur laquelle vous vous concentrez. N'oubliez pas que la plupart des équipes obtiennent les meilleurs résultats en combinant plusieurs modèles.

Choix en fonction de la phase d'analyse :

Phase d'analyse Modèles recommandés Découverte et cartographie Modèle de pipeline de ventes, modèle de flux d'utilisateurs Diagnostic Modèle d'analyse des causes profondes, modèle de conclusions d'analyse des données Tests et corrections Modèle de Tableau blanc pour les expériences de croissance, modèle d'audit des processus Rapports Modèle de rapport analytique

Vous trouverez peut-être également utile de faire votre choix en fonction du type de votre équipe.

Pour les organisations axées sur les ventes, un modèle de pipeline de ventes associé à un modèle d'analyse des causes profondes peut s'avérer très efficace. Les équipes axées sur le marketing ou sur la croissance par le produit (PLG) constateront que l'association d'un modèle de parcours utilisateur à un modèle d'expériences de croissance donne les meilleurs résultats.

Les équipes hybrides auraient tout intérêt à combiner plusieurs modèles dans un environnement de travail unique qui établit la connexion entre les données commerciales, les analyses de produits et les performances marketing.

Certaines équipes peuvent également tirer profit d'une sélection basée sur l'étape du funnel concernée.

Fuites en haut de l'entonnoir : utilisez le modèle de flux d'utilisateur avec des modèles axés sur le marketing pour diagnostiquer des problèmes tels qu'un ciblage inadéquat, un message peu percutant ou des abandons sur les pages de destination

Fuites au milieu de l'entonnoir : utilisez le modèle d'audit des processus et le modèle de résultats d'analyse des données pour identifier les points de friction dans les processus de maturation, d'intégration ou de qualification

Fuites en bas de l'entonnoir : combinez le modèle de pipeline de ventes avec le modèle d'analyse des causes profondes et concentrez-vous sur les inefficacités au niveau des étapes de la transaction, les objections liées aux prix ou les lacunes dans l'exécution de l'équipe commerciale

📚 À lire également : Comment créer des tableaux de bord marketing qui génèrent des résultats

Optimisez votre entonnoir de conversion grâce à l'environnement de travail IA convergent de ClickUp

La plupart des équipes n'échouent pas parce qu'elles ont choisi le mauvais modèle. Elles échouent parce que leurs modèles sont dispersés dans différents outils. Gérer les analyses à travers des feuilles de calcul, des documents et des applications de gestion de projet déconnectés ne fait qu'engendrer une prolifération d'outils et oblige les équipes à changer constamment de contexte

Cette dispersion des informations brise l'élan. Les informations se perdent, les relais sont rompus et personne n'a une vue d'ensemble.

ClickUp n'est pas simplement un outil d'analyse d'entonnoir de plus : c'est un environnement de travail IA convergent où l'ensemble de votre processus d'analyse d'entonnoir est regroupé en un seul endroit.

Créez et établissez les connexions entre tous les modèles, des flux d'utilisateurs aux pipelines de vente, au sein d'un seul environnement de travail

Liez les tâches, les données, les tableaux de bord et les documents afin que chaque information soit exploitable

Utilisez l'IA pour mettre en évidence les tendances, résumer les résultats et accélérer la prise de décision

Assurez la coordination des équipes commerciales, marketing et produit autour d'un même contexte en temps réel

Prêt à colmater ces fuites dans votre entonnoir de conversion ? Lancez-vous gratuitement avec ClickUp et transformez le diagnostic des fuites en un processus reproductible. ✨

Foire aux questions

Un modèle d'entonnoir de vente vous aide à visualiser et à gérer les transactions à mesure qu'elles progressent dans les différentes étapes, tandis qu'un modèle d'analyse des fuites dans l'entonnoir est spécialement conçu pour diagnostiquer où et pourquoi les prospects abandonnent le processus. Considérez le premier comme un outil de suivi opérationnel et le second comme un outil d'analyse diagnostique.

La plupart des équipes tirent profit d'analyses approfondies trimestrielles, complétées par des vérifications mensuelles plus légères des indicateurs de conversion clés. Si vous avez récemment modifié la structure de votre entonnoir de conversion, lancé un nouveau produit ou constaté une baisse soudaine des conversions, vous devriez effectuer une analyse immédiate.

Les fuites en début de parcours, qui surviennent entre les étapes de sensibilisation et d'intérêt, indiquent généralement des problèmes de message ou de ciblage. Les fuites en fin de parcours, qui se produisent entre l'étape de réflexion et l'achat, signalent généralement des problèmes liés à la gestion des objections, à la tarification ou au positionnement concurrentiel.

Pas vraiment. Les différentes phases de l'analyse nécessitent des structures différentes. La plupart des équipes utilisent deux ou trois modèles en parallèle : un pour cartographier l'entonnoir, un pour analyser les causes profondes et un autre pour assurer le suivi des expériences et produire des rapports.