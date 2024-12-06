10 modèles gratuits d'analyse des causes profondes (Five Whys)

Comprendre la cause réelle d'un problème est la seule façon de le résoudre. Bien sûr, vous pouvez faire face aux conséquences immédiates et rafistoler le problème, mais vous ne pouvez vraiment résoudre le problème qu'à sa racine.

C'est la théorie qui sous-tend l'analyse des causes profondes, et c'est la raison pour laquelle ce processus est inestimable si vous essayez de résoudre un problème.

Élaborer à chaque fois sa propre analyse des causes profondes est fastidieux et source d'incohérences. L'utilisation d'un modèle vous permet d'être cohérent et de progresser plus rapidement. Suivez-nous pour découvrir pourquoi un modèle d'analyse des causes profondes est si précieux et quels sont les meilleurs modèles à utiliser en 2024.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse des causes profondes ?

L'analyse des causes profondes (ACR) vous aide à trouver la ou les causes profondes d'un problème, afin que vous puissiez travailler à la résolution du véritable problème - au lieu de lutter contre les conséquences. Le processus d'analyse des causes profondes vous permet d'approfondir la question, d'envisager toutes les options possibles et d'identifier ce qui ne va vraiment pas.

Vous pouvez ensuite prendre des mesures correctives pour résoudre le problème réel, plutôt que les symptômes.

Un modèle d'analyse des causes profondes vous permet d'accélérer le processus. Ces modèles sont créés par des experts et des praticiens sur la base de méthodes éprouvées, de sorte que vous n'avez pas à partir de zéro.

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans le tableau de bord ClickUp

Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un modèle d'analyse des causes profondes à l'intérieur de votre outil de rapports de votre choix pour raccourcir votre chemin vers la résolution du problème. ⚒️

Bonus: Storyboard templates !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse des causes profondes ?

Il existe de nombreux modèles outils d'analyse des causes profondes et les méthodologies existantes. Certains préfèrent un diagramme de Pareto (ou un graphique en barres) pour visualiser leurs points de données, tandis que d'autres préfèrent plutôt utiliser un diagramme de flux Six Sigma ou un diagramme d'Ishikawa (ou diagramme en arêtes de poisson) pour représenter leurs conclusions et leurs recherches.

Que vous soyez une personne très visuelle ou que vous préfériez une approche plus textuelle, il existe un modèle d'analyse des causes profondes pour vous.

Un bon modèle d'analyse des causes profondes vous aidera :

Utiliser une méthodologie éprouvée pour trouver la cause première

Organiser vos idées, vos données et vos recherches

Parvenir à une conclusion sur la cause première probable d'un problème

Rationaliser votre flux de travail en matière d'analyse des causes profondes

Assurez la cohérence de toutes vos ACR

Il n'existe pas de méthode ou de modèle idéal pour l'analyse des causes profondes. Des équipes différentes apprécieront un cheminement différent vers la recherche du problème sous-jacent. Certains modèles sont génériques et peuvent être utilisés pour différents problèmes, tandis que d'autres sont plus spécifiques, par exemple pour résoudre un problème informatique.

L'astuce consiste à trouver le modèle qui convient à votre équipe et à vos besoins.

10 modèles d'analyse des causes profondes à utiliser en 2024

Explorons notre liste des meilleurs modèles d'analyse des causes profondes pour 2024. Quel que soit votre mode de travail et le type de problème que vous essayez de résoudre, vous trouverez ici un modèle d'analyse des causes profondes qui vous conviendra.

1. ClickUp Modèle d'analyse des causes profondes

Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Lorsque vous résolvez un problème, il est essentiel d'afficher clairement tout ce que vous savez sur ce qui a contribué au résultat final. C'est pourquoi le Modèle d'analyse des causes profondes par ClickUp est en tête de notre liste.

Ce modèle d'analyse des causes profondes vous offre une vue d'ensemble de votre travail de résolution de problèmes en cours, mais vous permet également de plonger plus profondément pour explorer les tâches, les notes et les raisons individuelles. La vue Liste vous permet de voir d'un coup d'œil quels sont les problèmes entrants, en progression ou résolus, avec des drapeaux de priorité qui vous permettent d'identifier ce qui est le plus important.

Utilisant les 5 pourquoi comme base pour vous aider à identifier la cause sous-jacente, ce modèle est facile à utiliser, que vous soyez un expert en gestion de projet ou que vous découvriez l'idée d'effectuer des ACR. Les sections à code couleur et les champs personnalisés vous permettent de personnaliser la liste pour la rendre adaptée à vos besoins. 🤩

Utilisez ce modèle pour vous aider à créer un hub central pour toutes vos analyses des causes profondes. Avec un espace pour ajouter un département et des assignés, il est idéal pour utiliser l'approche de résolution de problèmes à l'échelle de l'entreprise.

2. ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

Pour les équipes travaillant dans le domaine du développement de logiciels et des technologies de l'information, le modèle d'analyse des causes profondes (Root Cause Analysis) de ClickUp IT est un outil indispensable Modèle d'analyse des causes profondes en informatique par ClickUp est une excellente option. Il a été conçu à l'intention des équipes informatiques et comporte des champs personnalisés qui vous aident à explorer la cause première du problème afin que vous puissiez le résoudre efficacement.

Le modèle utilise deux méthodologies RCA pour vous aider à découvrir la cause sous-jacente. L'analyse du pourquoi vous encourage à plonger en profondeur pour découvrir la cause première, et l'approche des 6M vous aide à catégoriser le type de problème que vous êtes en train de résoudre.

Le modèle d'analyse des causes profondes permet d'attribuer plusieurs rôles, de sorte que vous pouvez identifier l'encodeur, l'analyseur et le réviseur dans le processus. Enregistrez la date du problème et son statut actuel. Vous passez ensuite au processus des 5 Espaces, suivi d'un espace pour une proposition de solution.

Ce modèle est un excellent choix pour les équipes informatiques qui ont besoin d'une solution plus personnalisée à utiliser en parallèle de leur modèles de rapports de bug . Bien que ClickUp soit hautement personnalisable par nature, cette modèle d'ingénierie contient tout ce dont vous avez besoin dès le départ. 💻

3. Modèle ClickUp 5 Whys

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Tableau blanc-Template.jpeg Modèle ClickUp 5 Whys https://clickup.com/templates/5-whys-kkmvq-6319650 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les listes travaillent bien pour certaines personnes, mais pour d'autres, une approche plus visuelle est la voie à suivre. Si c'est votre cas, le modèle des 5 raisons par ClickUp pourrait être le moyen idéal pour vous aider à découvrir la cause première. 🌱

Ce modèle d'analyse des causes profondes, très visuel et aux couleurs vives, utilise l'approche des 5 pourquoi pour parvenir à la cause réelle du problème, afin que vous puissiez le résoudre de manière plus efficace. Le modèle et la méthodologie sont simples : posez cinq fois la question "pourquoi ?", inscrivez vos notes sur les cartes et tirez-en une conclusion.

Utilisez ce modèle de processus d'analyse des causes profondes lorsque vous privilégiez l'approche du Tableau blanc, en particulier si vous collaborez avec d'autres personnes sur des problèmes de résolution et d'analyse des causes. Le modèle peut paraître simple, mais c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour trouver votre réponse.

Bonus: Modèles d'énoncés de problèmes !

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause & Effet

ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause & Effet

Avant d'identifier la cause première, il faut d'abord explorer tous les problèmes potentiels. Ce modèle Modèle de Tableau blanc Cause & Effet par ClickUp vous offre un moyen très interactif de le faire.

L'approche du diagramme de cause et d'effet vous permet d'explorer les causes potentielles tout en gardant le symptôme ou le problème au premier plan. Ajoutez des Box pour mettre en évidence les causes principales, puis complétez l'organigramme pour envisager les causes possibles à un niveau inférieur. Une fois votre diagramme achevé, vous disposerez d'un grand nombre de facteurs contributifs potentiels à prendre en considération et d'un facteur qui pourrait s'avérer être la cause première.

Ce modèle efficace d'analyse des causes profondes est un bon choix si vous avez besoin d'un moyen de faire un remue-méninges sur les causes potentielles d'une manière visuelle tout en utilisant la technique des 5 pourquoi. Son style est similaire à celui du modèle outils de cartographie des processus il s'agit donc d'une excellente option si votre équipe en a l'habitude.

Le format Tableau blanc est idéal pour résoudre des problèmes et noter rapidement des idées avec d'autres personnes en temps réel ou de manière asynchrone, puis les arranger en un diagramme plus clair et concis. 🎯

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances

ClickUp Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances

Trouver la cause première n'est pas un processus instantané. Cela prend du temps et implique un ensemble de tâches de recherche différentes, avec des échéances, des complexités et des dates d'échéance. Enregistrez votre progression en cours de route à l'aide de ce Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances par ClickUp .

L'objectif de ce modèle est de vous aider à rester organisé lorsque vous suivez le processus des 5 pourquoi ou après avoir identifié la cause première. Enregistrez le nom du programme et l'identité du gestionnaire du projet, puis consultez la liste des tâches pertinentes affectées au projet. Ajoutez un assigné, un statut, une date d'échéance, une complexité de tâche, une date de début et un service.

Utilisez ce modèle pour vous aider tout au long de votre processus d'analyse des causes profondes ou pour vous aider à ne pas perdre de vue les tâches que vous avez identifiées à la suite de votre rapport d'analyse des causes profondes. C'est un moyen utile de rester organisé et concentré sur vos tâches et vos objectifs. 🙌

6. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Modèle d'analyse du temps ClickUp

Une fois la cause première identifiée, le problème ne s'arrête pas automatiquement. Vous devrez surveiller la progression au fil du temps pour vous assurer qu'il est résolu. Suivez les tâches de production qui posent problème à l'aide de ce Modèle d'analyse du temps par ClickUp .

Voyez en un coup d'œil les niveaux de productivité de votre équipe et vérifiez où se trouvent les goulets d'étranglement. Voyez quelles sont les tâches qui nécessitent une action, qui sont déjà en cours de progression ou qui sont achevées.

Attribuez un code couleur à vos produits, à vos services, à la cause première du problème et à vos lignes de production pour suivre rapidement la progression. Enregistrez les dates de début et d'échéance, le nombre de travailleurs, les coûts des travailleurs et les temps morts. ⌚

Ce modèle de cause racine inspiré des 5 raisons est un excellent ajout à votre bibliothèque si vos équipes travaillent régulièrement sur la production et l'expédition - qu'il s'agisse d'un produit physique ou numérique. Utilisez-le en même temps que vos logiciel de gestion des incidents pour surveiller les temps morts et agir de manière plus stratégique en réponse aux problèmes.

7. ClickUp Modèle de leçons apprises

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Lessons-Learned-Template.png Modèle de leçons tirées de ClickUp https://clickup.com/templates/project-management-lessons-learned-t-182171588 Télécharger ce modèle /$$cta/

Dans une entreprise très active, la fin d'un projet signifie que vous passez directement au suivant - et vous risquez de manquer des occasions de repérer les problèmes en cours. Utilisez le Modèle de leçons apprises par ClickUp pour examiner en détail les résultats positifs et négatifs de votre projet.

Ce modèle sous forme de liste permet à l'équipe de projet et à la direction de l'entreprise de prendre connaissance des leçons apprises le contrôle du projet un espace réservé au gestionnaire pour explorer les leçons apprises tout au long de votre projet. Partagez un problème ou un fait marquant et ajoutez une description détaillée, un assigné, une priorité et une date d'échéance. Indiquez si vous avez examiné le problème ou non et l'impact qu'il a eu sur le projet.

Utilisez l'outil Modèle de leçons apprises dans le cadre de votre flux de travail post-projet, parallèlement à une analyse des 5 pourquoi, afin d'identifier les défis potentiels à venir et de travailler de manière proactive à leur résolution. C'est aussi l'occasion de se féliciter de ce qui a bien fonctionné dans le cadre de votre projet, de sorte que vous puissiez prendre ces habitudes positives pour le prochain projet. 🌻

8. ClickUp 4Ls Modèle Rétro

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-4Ls-Retrospective-Template.jpg ClickUp 4Ls Retro Modèle https://clickup.com/templates/4ls-retro-kkmvq-6147824 Télécharger ce modèle /$$cta/

La rétrospective 4Ls est un autre moyen efficace de mesurer le déroulement de votre projet. Utilisez ce modèle modèle de rétrospective des 4L par ClickUp pour encourager les membres de votre équipe à partager leurs réflexions honnêtes sur le projet, de manière claire et concise.

Le processus des 4L vous encourage à partager ce que vous avez aimé, désiré, détesté et appris à propos des différents jalons et moments clés du projet. Le modèle vous aide à consigner ces informations de manière organisée, en donnant des conseils utiles aux membres de l'équipe sur la manière de l'utiliser.

Ce modèle a été conçu pour aider les membres de l'équipe à l'utiliser outil de rétrospective de projet est un moyen idéal pour recueillir les pensées et les sentiments de chaque membre de votre équipe de projet, ainsi qu'une analyse des 5 raisons. Leurs commentaires peuvent vous aider à obtenir des informations précieuses qui n'auraient peut-être pas été évoquées lors d'une réunion de rétrospective traditionnelle. ✨

9. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de projet ClickUp https://clickup.com/templates/project-retrospective-t-200564357 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les rétrospectives de projet sont un moyen utile de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, mais les informations ne sont pas toujours enregistrées ou exploitées. Les Modèle de rétrospective de projet par ClickUp vous offre une nouvelle façon d'aborder la rétrospective de votre projet, avec des tâches que vous pouvez assigner et dont vous pouvez suivre la progression. ⚒️

Ce modèle inspiré des 5 raisons prend une rétrospective de projet traditionnelle et la rend organisée et attrayante, grâce à son approche de style Tableau coloré. Enregistrez ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas fonctionné, vos leçons apprises, les solutions alternatives et les clarifications, le tout dans un seul espace.

Ajoutez des tâches et des sous-tâches en dessous, et attribuez-les à des personnes pour qu'elles se les approprient. Ajoutez des dates d'échéance, des domaines connexes et des équipes responsables pour que vos commentaires restent organisés et pertinents.

Utilisez ce modèle comme un moyen plus engageant de consigner vos réflexions lorsque vous organisez une rétrospective de projet. Encouragez chacun à contribuer directement au Tableau, ou utilisez-le pour organiser les idées soulevées lors de votre réunion de rétrospective du projet.

10. Modèle Excel d'analyse des causes profondes

Suivez les résultats de votre analyse des causes profondes à l'aide de cette feuille de calcul simple

L'utilisation de ClickUp est gratuite et s'accompagne d'une vaste collection de modèles d'analyse des causes profondes, mais il arrive que votre équipe ne soit pas prête à passer à l'action ou que l'on vous demande de trouver une solution spécifique au logiciel. Dans ce cas, ce modèle Excel d'analyse des causes profondes inspiré des 5 raisons est la meilleure option que nous ayons trouvée.

Ce modèle simple d'analyse des causes profondes vous permet de consigner en détail le problème, la cause profonde et les solutions efficaces potentielles. Vous disposez de beaucoup d'espace pour ajouter des descriptions, des priorités, des mesures d'atténuation et des résultats.

Si vous êtes limité à l'utilisation d'Excel, ce modèle est une bonne option car il vous permet de centraliser l'enregistrement des causes profondes et des solutions possibles pour tous les projets. Le format tableau fonctionne bien si vous préférez une approche moins visuelle de l'amélioration des processus d'entreprise et que vous souhaitez simplement enregistrer des informations pour les utiliser ensuite dans un rapport d'analyse des causes profondes destiné aux parties prenantes. 📚

Maintenant que vous disposez d'une sélection de modèles d'analyse des causes profondes, vous vous demandez probablement comment les mettre en pratique.

Voici les étapes de base pour réaliser une analyse des causes profondes à l'aide de l'un des modèles ci-dessus :

Définir le problème ou la question: Expliquez clairement le problème que vous essayez de résoudre et pourquoi il est important. Recueillir des données et des informations: Recueillir autant d'informations que possible, à partir de sources et de points de vue différents. Identifier la cause immédiate: Utilisez vos données et vos informations pour déterminer ce qui a déclenché le problème. **Une fois que vous avez identifié la cause immédiate, utilisez la technique des 5 pourquoi pour creuser davantage et atteindre la cause profonde du problème. Utilisez un modèle d'analyse des causes profondes: Choisissez l'un des modèles ci-dessus qui correspond le mieux à vos besoins et remplissez-le avec vos conclusions. Remue-méninges sur les solutions possibles: Une fois la cause première identifiée, remue-méninges sur les solutions possibles pour y remédier. Mettre en œuvre et suivre les solutions: Mettez en œuvre la solution choisie et suivez son efficacité au fil du temps.

Gagnez du temps avec ces modèles gratuits d'analyse des causes profondes

Comprendre la cause première d'un problème prend du temps, et il faut souvent un effort d'équipe pour le faire avec succès. Utilisez ces exemples et modèles d'analyse des causes profondes pour vous aider à gagner du temps et de l'énergie, et d'atteindre plus rapidement la cause sous-jacente.

La plupart des modèles présentés ici existent à l'intérieur de ClickUp, le hub de productivité ultime pour les équipes et les entreprises. Notre plateforme vous offre un endroit central pour vos tâches, tableaux de bord, objectifs, documents, chat, tableaux blancs, et plus encore. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon non seulement d'enregistrer vos CR, mais aussi d'organiser l'ensemble de votre vie professionnelle.