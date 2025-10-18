Modèles gratuits de flux utilisateur Miro pour rationaliser la conception UX

Une équipe produit a passé plusieurs semaines à débattre des raisons pour lesquelles son nouveau processus d'inscription ne fonctionnait pas.

Les formulaires semblaient simples, le texte était clair et les boutons étaient exactement là où les utilisateurs pensaient les trouver.

Mais lorsqu'ils ont mapper les étapes réellement suivies par un client, ils ont constaté le problème : les utilisateurs abandonnaient à mi-chemin parce que le parcours était encombré de clics supplémentaires. 🫤

Des points d'entrée aux moments de décision, les modèles de flux utilisateur Miro présentent tout de manière visuelle, ce qui facilite l'identification des obstacles et la conception d'expériences intuitives.

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

Et pour couronner le tout, nous examinerons également d'excellents modèles ClickUp qui améliorent l'efficacité des processus et la collaboration au sein des équipes. 🤩

Aperçu des meilleurs modèles de flux utilisateur

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de flux utilisateur Miro et ClickUp :

Que sont les modèles de flux utilisateur Miro ?

Un modèle de flux utilisateur Miro est un cadre visuel qui mappe, schématise et documente la séquence d'étapes qu'un utilisateur suit pour accomplir une tâche spécifique ou atteindre un objectif dans le cadre d'un produit ou service numérique.

Cela aide les équipes UX et produit à illustrer les parcours des utilisateurs, les points de décision et les interactions, ce qui facilite la conception, la révision et l'optimisation collaborative des expériences utilisateur.

🧠 Anecdote : Le terme « expérience utilisateur » a été inventé en 1993 par Donald Norman alors qu'il travaillait chez Apple, marquant un changement significatif dans l'orientation de la conception, qui est passée de l'esthétique à la fonctionnalité centrée sur l'utilisateur.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de flux utilisateur Miro ?

Voici ce que vous devez rechercher dans les bons exemples de flux utilisateur Miro :

Visualisation claire de chaque étape, point de décision et résultat pour chaque utilisateur

personnalisation facile* pour différents cas d'utilisation et objectifs de produit

Organisation logique de l'entrée à la sortie, avec un début et une fin clairement indiqués

Utilisation de symboles standardisés pour les organigrammes (ovales pour le début/la fin, rectangles pour les actions, losanges pour les décisions, flèches pour la direction du flux)

Fonctionnalités de collaboration pour les commentaires entre pairs, les remarques et les contributions asynchrones de l'équipe

Concentrez-vous sur les objectifs des utilisateurs et de l'entreprise, en veillant à ce que les flux restent axés sur les objectifs et centrés sur l'utilisateur

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1980, l'interface utilisateur graphique (GUI) a révolutionné la conception en déplaçant l'attention de l'esthétique statique vers les expériences interactives. Cela a jeté les bases de la conception UX moderne.

5 modèles de flux utilisateur Miro

Voici quelques modèles Miro que vous pouvez utiliser :

1. Modèle de flux utilisateur Miro

via Miro

Le modèle de flux utilisateur Miro aide les équipes à mapper étape par étape les parcours des utilisateurs, depuis les points d'entrée jusqu'aux décisions et aux résultats. Grâce à ses formes, connecteurs et outils de collaboration intégrés, il simplifie l'interaction des utilisateurs avec le produit et identifie les domaines à améliorer.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Concevez des exemples de flux utilisateur structurés à l'aide de formes et de connecteurs prédéfinis

Mappez des parcours complexes à plusieurs niveaux sur une toile infinie

Optimisez la collaboration grâce aux commentaires en temps réel, aux mentions et à la modification en cours

Reliez les flux aux fiches produit, aux synthèses de recherche ou aux notes de réunion pour plus de contexte

Présentez les parcours utilisateur aux parties prenantes en toute simplicité grâce au mode « Présentation » du diagramme du flux de l'utilisateur

📌 Idéal pour : les concepteurs UX qui créent des flux d'intégration, les chefs de produit qui affinent les chemins de navigation et les développeurs qui ont besoin d'un plan visuel clair pour les interactions avec les utilisateurs.

📖 À lire également : Méthodes de recherche UX pour améliorer l'expérience utilisateur

2. Modèle de diagramme de flux UI Miro

via Miro

Le modèle de diagramme de flux Miro UI aide les équipes à mapper la structure et la navigation des produits numériques. Il permet de visualiser les écrans, les actions et les points de décision, ce qui facilite la conception d'interfaces conviviales et la détection des lacunes de navigation avant le début du développement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Concevez des flux de produits intuitifs grâce à des éléments d'interface utilisateur et des connecteurs prédéfinis

Visualisez les chemins de navigation entre les écrans pour repérer rapidement les problèmes d'utilisabilité

Organisez les flux complexes à l'aide de sections groupées pour l'administrateur, les utilisateurs connectés ou les vues personnalisées

Présentez les flux aux parties prenantes à l'aide d'une présentation claire et détaillée, étape par étape

📌 Idéal pour : les concepteurs UX/UI qui élaborent des stratégies UX pour créer des interfaces d'application, les chefs de produit qui testent la logique de navigation et les développeurs qui traduisent les flux en conceptions fonctionnelles.

🧠 Anecdote : En 1955, l'ingénieur industriel Henry Dreyfuss a publié Designing for People, soulignant l'importance d'une conception centrée sur l'humain dans le développement de produits.

3. Modèle de flux d'écran Miro

via Miro

Le modèle Miro Screen Flow aide les équipes à mapper le parcours des utilisateurs dans une application ou un site web, écran par écran.

Ce modèle de wireframe présente les wireframes dans l'ordre et établit des connexions avec les chemins de navigation sur un tableau Miro. Il facilite la validation de la logique de conception, l'identification des impasses et l'amélioration du parcours de l'utilisateur avant le développement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Réalisez la connexion entre les écrans à l'aide de flèches pour afficher clairement les actions et les transitions des utilisateurs

Mapper les flux détaillés pour l'inscription, la connexion, la recherche et la gestion des profils

Collaborez en temps réel avec les concepteurs, les chefs de produit et les développeurs pour obtenir rapidement des commentaires

📌 Idéal pour : les concepteurs UX qui testent la logique de disposition, les chefs de produit qui examinent les flux de navigation et les développeurs qui s'assurent que les transitions d'écran correspondent aux exigences.

📮 ClickUp Insight : 24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent de faire un travail plus significatif, et 24 % supplémentaires estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Près de la moitié des travailleurs se sentent donc bloqués sur le plan créatif et sous-estimés.

4. Modèle de parcours client Miro

via Miro

Le modèle de parcours client Miro permet de mapper tous les points de contact d'un client avec un produit ou un service. Vous pouvez mapper différentes étapes, objectifs et points faibles afin d'identifier facilement les possibilités d'amélioration et d'aligner les équipes interfonctionnelles sur les besoins des clients.

Les équipes marketing, commerciales, produit et d'assistance peuvent toutes travailler sur le même mapper de l'expérience utilisateur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Tracer les interactions clients de bout en bout à travers plusieurs étapes et canaux

Capturez les objectifs, les points faibles et les émotions des utilisateurs à l'aide d'éléments visuels et de notes autocollantes

Organisez les activités du parcours dans des couloirs structurés pour une analyse plus précise

Présentez les parcours sous forme de représentation visuelle claire qui rend les données clients exploitables

📌 Idéal pour : les équipes marketing qui perfectionnent leurs campagnes, les chefs de produit qui alignent les fonctionnalités sur les besoins des clients et les spécialistes de l'expérience client qui améliorent l'expérience globale.

🔍 Le saviez-vous ? Le questionnaire sur l'expérience utilisateur (UEQ), développé en 2008, est un outil largement utilisé pour évaluer la qualité de l'expérience utilisateur dans les produits numériques.

5. Modèle de diagrammes de flux Miro

via Miro

Le modèle de diagrammes de flux Miro simplifie les processus complexes en mapper visuellement chaque étape. Peu importe que vous documentiez un système, un flux de travail ou un processus décisionnel. Le logiciel de création d'organigrammes fournit une structure claire qui réduit l'ambiguïté.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des flux de processus à l'aide de formes standardisées telles que des décisions, des actions et des connecteurs

Visualisez les dépendances et les séquences pour repérer rapidement les goulots d'étranglement

Personnalisez les flux avec du texte, des couleurs et des libellés pour plus de clarté et d'harmonisation

📌 Idéal pour : les analystes commerciaux qui rationalisent les opérations, les gestionnaires de projet qui mapper les flux de travail et les développeurs qui clarifient la logique du système.

🔍 Le saviez-vous ? En 1947, l'American Society of Mechanical Engineers a adopté des symboles standard pour les diagrammes de flux (dérivés des travaux de Gilbreth), qui ont jeté les bases des conventions modernes en matière de diagrammes de flux et d'expérience utilisateur.

Limites de l'utilisation de Miro pour la conception de flux utilisateur

Miro présente plusieurs limites qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité des flux de travail et l'expérience de l'équipe. Examinons certaines d'entre elles que vous devez éviter :

Les performances lentes sur les tableaux volumineux ou complexes, en particulier ceux contenant beaucoup de fonctionnalités, peuvent nuire à la collaboration et à l'itération en temps réel

La surcharge de fonctionnalités peut submerger les membres non techniques de l'équipe, rendant l'intégration et l'utilisation de base plus difficiles

Les limites de forme (telles que 6 000 symboles par tableau) restreignent l'échelle des flux utilisateur ou des organigrammes étendus

les particularités de navigation et de sélection *(glisser pour sélectionner ou déplacer des objets) peuvent entraîner des modifications accidentelles fréquentes et frustrer les utilisateurs

Une organisation non structurée des tableaux conduit à des environnements de travail encombrés, car il est fastidieux d'organiser les tableaux en dossiers ou sous-projets

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de conception graphique, ce qui le rend inadapté au travail de conception visuelle nuancée ou haute fidélité

Modèles de flux utilisateur alternatifs

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Voici quelques excellents modèles proposés par le logiciel de suivi des utilisateurs:

1. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une expérience utilisateur fluide et identifiez les points faibles à l'aide du modèle de flux utilisateur ClickUp

Le modèle de flux utilisateur ClickUp permet de visualiser facilement la manière dont les utilisateurs naviguent dans votre produit, votre site web ou votre service. Des points d'entrée aux décisions et actions, ce modèle vous aide à documenter et à optimiser le parcours utilisateur. Et comme il est intégré à ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez établir la connexion entre les flux directement aux tâches, aux commentaires et à l'exécution des projets.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez plusieurs écrans et décisions utilisateur pour repérer les points de friction dans votre flux de travail de conception web

Personnalisez les flux à l'aide de libellés, de texte et de couleur pour une reconnaissance et un alignement rapides

Partagez des flux utilisateurs professionnels et perfectionnés avec les parties prenantes afin de vous mettre d'accord sur les décisions de conception avant de passer à la construction

📌 Idéal pour : les chefs de produit qui conçoivent des expériences d'intégration, les concepteurs UX qui valident les parcours des utilisateurs, et les équipes marketing qui mapper les entonnoirs de conversion.

🚀 L'avantage ClickUp : les tableaux blancs ClickUp vous permettent d'esquisser les parcours des utilisateurs, de mapper les points de décision et de créer une connexion visuelle entre chaque étape en temps réel avec votre équipe. De plus, grâce à la génération d'images alimentée par l'IA, vous pouvez instantanément donner vie à des concepts abstraits ou à des écrans sans avoir besoin d'outils visuels externes. 👇🏼

2. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des diagrammes visuels de vos processus quotidiens grâce au modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp vous aide à décomposer des flux de travail complexes en visuels clairs, étape par étape. Vous pouvez mapper les pipelines de recrutement, les processus d'approbation et les transferts entre équipes. Au lieu de simplement afficher les actions et les résultats, il organise les tâches par rôle. De cette façon, vous voyez les responsabilités des responsables du recrutement, des recruteurs, des prospects ou de toute autre équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les processus par couloirs pour clarifier les responsabilités entre les différents rôles ou équipes

Suivez les tâches parallèles et les recoupements entre les parties prenantes, et pas seulement les étapes séquentielles

Ajoutez des chemins de rejet, d'approbation ou de contrôle pour visualiser ce qui se passe lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu dans un forfait

Documentez à la fois les points de décision et les points de contact dans un flux unique

📌 Idéal pour : les équipes RH qui standardisent les étapes de recrutement, les responsables opérationnels qui veillent à la conformité des processus et les équipes interfonctionnelles.

🚀 L'avantage ClickUp : ClickUp Brain est un gestionnaire de projet par l'IA qui vous aide à rationaliser les flux de travail de conception UX. Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des améliorations concrètes pour les flux utilisateur Par exemple, lorsque vous mappez les flux d'utilisateurs, vous pouvez vous poser les questions suivantes : Générez un flux utilisateur pour un processus de paiement basé sur nos dernières recherches en matière d'expérience utilisateur

Suggérez des améliorations pour le flux de cette page d'accueil afin de réduire les abandons

Créez une liste de tâches pour mettre en œuvre le nouveau flux d'intégration L'outil d'IA analyse les tâches, les documents et les flux de travail existants, puis fournit des recommandations exploitables en quelques secondes.

3. Modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez les flux de données et comprenez le comportement de l'utilisateur, les sources de données et les destinations grâce au modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Le modèle de diagramme de flux de données ClickUp vous aide à mapper la manière dont les informations circulent dans un système. Il se concentre sur les entrées, le stockage et les sorties de données, ce qui en fait l'outil incontournable pour les architectes système, les développeurs et les analystes. Vous disposez ainsi d'un moyen structuré pour visualiser la manière dont les informations sont créées, transformées et partagées avec leurs symboles de processus, leurs magasins de données et leurs entités externes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Standardisez la notation DFD (entités, processus, magasins de données, flux) pour que les diagrammes soient compréhensibles par tous

Identifiez les redondances, les inefficacités ou les connexions manquantes avant la mise en œuvre du système

Documentez les mouvements de données de manière à faire le lien entre les équipes d'entreprise et techniques

📌 Idéal pour : les analystes système qui documentent l'architecture des données, les développeurs qui conçoivent des intégrations et les équipes d'entreprise qui clarifient la manière dont les informations circulent entre les applications.

4. Modèle de carte conceptuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une carte conceptuelle grâce à l'interface glisser-déposer du modèle de carte conceptuelle ClickUp

Le modèle de carte conceptuelle ClickUp vous aide à capturer, organiser et établir la connexion entre vos idées.

En tant que modèle d'organigramme, il vous permet de partir d'un concept central, de brancher dans des sous-concepts et de les lier à des idées et des résultats. Cela le rend particulièrement efficace pour le brainstorming, la cartographie des connaissances et l'exploration de sujets abstraits ou complexes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Commencez par un concept central, puis branchez-vous dans des sous-concepts, des idées et des résultats pour une réflexion non linéaire

Visualisez les relations à l'aide de connecteurs avec un libellé (par exemple, « mène à », « est pour », « peut être ») afin de saisir le sens.

Transformez vos sessions de brainstorming abstraites en maps visuelles claires qui inspirent l'action.

Personnalisez les nœuds et les connecteurs avec des couleurs et des libellés pour plus de clarté et de contexte.

📌 Idéal pour : les enseignants qui expliquent des concepts, les équipes produit qui réfléchissent à des fonctionnalités, les utilisateurs qui mapper des domaines de connaissances et les stratèges qui établissent la connexion entre des idées et des résultats.

🚀 L' avantage ClickUp : les cartes mentales ClickUp transforment vos idées en workflows visuels dynamiques. Map rapidement les parcours des utilisateurs, réfléchissez à des flux alternatifs ou connectez des éléments de conception dans un espace interactif unique. Chaque nœud peut être converti en tâches exploitables, lié à des documents ou attribué à des membres de l'équipe, ce qui facilite la collaboration. Visualisez vos idées et vos flux de travail dans les cartes mentales ClickUp

5. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les points de contact et les frictions dans le parcours client grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp.

Le modèle de carte du parcours client ClickUp vous aide à voir votre produit ou service à travers les yeux du client. Décomposez l'ensemble du parcours en plusieurs phases : sensibilisation, réflexion et conversion. Vous pouvez également suivre ce que font, ressentent et vivent les clients à chaque étape.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez le parcours client en étapes claires avec des actions, des points de contact et des expériences alignés.

Capturez les émotions des clients pour repérer les points de friction et les moments de satisfaction.

Attribuez la propriété afin que chaque étape du parcours ait une équipe responsable.

📌 Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent améliorer leurs campagnes, les responsables CX qui souhaitent améliorer la satisfaction client et les équipes produit qui souhaitent aligner les fonctionnalités sur les besoins réels des utilisateurs.

6. Modèle de carte de processus Swimlane ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les processus et assurez la livraison des projets dans les délais grâce au modèle de carte de processus Swimlane de ClickUp.

Le modèle de carte de processus Swimlane de ClickUp apporte de la clarté aux processus complexes et interfonctionnels. Il sépare les responsabilités en « voies » pour chaque rôle, service ou partie prenante. Il est ainsi facile de voir qui est responsable de quoi, comment les tâches circulent entre les équipes et où des goulots d'étranglement peuvent se produire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez les processus en couloirs pour indiquer quelle équipe ou quel rôle est responsable à chaque étape.

Mapper les transferts de tâches pour mettre en évidence les retards, les chevauchements ou les risques de mauvaise communication.

Identifiez les inefficacités en suivant le suivi du travail qui s'effectue entre les équipes ou les services.

📌 Idéal pour : les équipes opérationnelles, la gestion de projet, les processus d'intégration des ressources humaines, les initiatives interdépartementales et tout flux de travail nécessitant plusieurs transferts.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

7. Modèle d'activité UML ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concevez des activités pour tous les processus grâce au modèle d'activité UML ClickUp.

Le modèle d'activité UML ClickUp vous aide à mapper des flux de travail détaillés et à contrôler la logique des flux dans les processus logiciels ou d'entreprise. Contrairement aux organigrammes plus simples, celui-ci vous permet de capturer des chemins sous condition, des boucles, des actions simultanées et des transitions, tels que définis dans le langage de modélisation unifié (UML).

De plus, comme il est intégré à ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez intégrer ce diagramme dans votre plan de projet global et le relier à des tâches afin que tout le monde soit sur la même page.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Représentez les comportements complexes des utilisateurs : bifurcations, jonctions, branches décisionnelles, flux parallèles et flux d'objets.

Utilisez une structure formelle familière à la fois aux équipes techniques (développeurs, architectes) et aux parties prenantes non techniques.

Décomposez les cas d'utilisation ou les fonctionnalités en étapes détaillées afin de mettre au jour la logique cachée ou les cas limites.

📌 Idéal pour : les architectes logiciels qui documentent les flux de travail des cas d'utilisation et les équipes d'ingénieurs qui modélisent les comportements avant le développement.

🚀 L'avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX fait passer la gestion de projet par l'IA au niveau supérieur, en aidant les concepteurs UX à transformer des flux statiques en workflows optimisés et exploitables. Vous pouvez aller au-delà de la simple création de tâches : il analyse vos conceptions, suggère des améliorations et prédit même les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent. Bénéficiez d'un environnement de travail IA unifié avec ClickUp Brain MAX Vous pouvez compter sur lui pour : Technologie de conversion de la parole en texte : convertissez vos idées exprimées oralement en tâches, commentaires ou notes à tout moment

*gestion de l'expansion de l'IA : Convergez plusieurs LLM en un seul outil

Optimisation du flux de travail : obtenez une analyse approfondie de vos flux et découvrez des améliorations, des alternatives ou des goulots d'étranglement potentiels

8. Modèle de feuille de route UX ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la progression du produit au fil du temps grâce au modèle de feuille de route UX ClickUp

Le modèle de feuille de route UX ClickUp vous aide à planifier, visualiser et suivre le processus de conception UX au fil du temps. Que vous créiez quelque chose de nouveau ou que vous amélioriez un produit existant, ce modèle vous aide à clarifier vos objectifs UX à long terme.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Menez des études auprès des utilisateurs afin d'aligner les idées et les objectifs d'entreprise, afin que le travail se concentre sur ce qui compte vraiment

Suivez la progression à l'aide d'étapes telles que Ouvert , Achevé , etc. pour surveiller chaque tâche UX

Planifiez et conceptualisez à l'aide de plusieurs vues, notamment la vue Tableau blanc pour le brainstorming et le Guide de démarrage pour l'intégration

📌 Idéal pour : les concepteurs UX, les équipes produit, les dirigeants et les parties prenantes interdépartementiales qui ont besoin d'une référence commune pour le travail UX à venir.

9. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez des sessions de test utilisateur grâce au modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle de test d'utilisabilité ClickUp vous offre un espace pour planifier, organiser et réaliser des tests d'utilisabilité. Vous pouvez ainsi observer comment les utilisateurs réels interagissent avec votre produit et identifier les points qui leur posent problème afin d'apporter des améliorations éclairées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez en détail vos sessions de test utilisateur à l'aide de champs dédiés aux objectifs, tâches, résultats, participants et notes

Classez les exemples de tests d'utilisabilité et les commentaires à l'aide des champs personnalisés afin que les parties prenantes aient une visibilité sur ce qui compte

Passez d' une vue ClickUp à l'autre (tableau blanc, liste, diagramme de Gantt, calendrier, charge de travail, etc.) pour vous adapter à la façon dont vous et votre équipe pensez et travaillez le mieux

📌 Idéal pour : les équipes UX/UI, les concepteurs de produits et les analystes d'entreprise qui souhaitent obtenir des informations claires et exploitables sur l'ergonomie directement à partir des interactions des utilisateurs.

Voici ce que Bazza Gilbert, chef de produit chez AccuWeather, pense de ClickUp :

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour fluides sur l'état d'avancement. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. , est très fluide.

Concevez votre flux avec ClickUp

Les flux utilisateurs déterminent la manière dont les individus interagissent avec votre produit. Les outils tels que les modèles de flux utilisateur Miro sont parfaits pour esquisser les parcours et repérer rapidement les points de friction.

Mais avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous pouvez transformer ces flux en projets concrets.

Utilisez-le pour décomposer vos idées en tâches, les attribuer à vos collègues, suivre la progression à l'aide de tableaux de bord et même collaborer en temps réel. C'est là que mapper rencontre la gestion, et que les grands forfaits UX deviennent de grandes expériences utilisateurs.

