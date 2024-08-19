Comment procéder à une analyse du comportement des clients ?

Le lancement d'un nouveau produit ou d'une campagne de marketing avec un accueil mitigé de la part du public peut s'avérer décevant.

Sans informations exploitables sur leurs habitudes numériques - habitudes d'achat en ligne, interactions avec les médias sociaux, utilisation des applications - vous ne pouvez que deviner ce qui n'a pas fonctionné.

Grâce à une analyse efficace du comportement des clients, vous pouvez éviter ces écueils et empêcher vos stratégies marketing de tomber à plat.

Comprenons mieux ce concept grâce à un guide en six étapes sur l'analyse du comportement des clients. 👇

Qu'est-ce que le comportement du client?

Le comportement du client comprend l'ensemble des actions, décisions et processus psychologiques dont les clients font preuve lorsqu'ils interagissent avec une marque, de la prise de conscience initiale à l'évaluation post-achat

Par exemple, dans le paramètre d'un café, la compréhension du comportement des clients comprend des détails tels que la fréquence des visites, les boissons préférées, et s'ils accompagnent leur café d'une collation.

La connaissance de ces informations vous permet d'adapter vos offres et vos stratégies marketing au comportement d'achat des clients.

Il ne s'agit pas seulement de ce que les clients font, mais de pourquoi ils le font. Sont-ils motivés par la commodité, le prix, l'excellence du service à la clientèle ou la qualité ? Font-ils suivre les tendances ou s'en tiennent-ils à ce qu'ils connaissent ?

Comprendre le comportement d'achat des clients est plus important que jamais sur le marché actuel. Pourquoi ? Les consommateurs sont bombardés de choix à gauche et à droite. Pour se démarquer, les entreprises doivent entrer dans l'esprit de leurs clients. Il s'agit de savoir exactement ce que les clients veulent et ont besoin.

Qu'est-ce que l'analyse du comportement des clients ?

L'analyse du comportement des clients va au-delà des observations superficielles en vérifiant les réponses des clients aux campagnes d'e-mail et à plusieurs points de contact entre la marque et le client.

Elle évalue également leur style d'engagement sur les médias sociaux, leurs habitudes d'achat en magasin et leurs itinéraires de navigation sur votre site web.

Ce type de données qualitatives aide les organisations à repérer les tendances dans le comportement des consommateurs et à prédire leurs actions futures, créant ainsi des stratégies marketing personnalisées et hautement ciblées pour fidéliser les clients.

💡Pro Tip: Conduisant cette analyse deux fois par an significativement

il s'agit d'une analyse de la consommation d'énergie et de la consommation d'eau https://clickup.com/fr-FR/blog/131565/gestion-du-cycle-de-vie-du-client/ améliore la gestion du cycle de vie du client /%href/

à votre entreprise 🔁

Qui plus est, les études de marché et l'analyse du comportement des clients sont étroitement liées. Alors que les études de marché fournissent des informations générales sur les tendances du secteur et les caractéristiques démographiques des consommateurs, l'analyse du comportement des clients offre un regard plus approfondi sur les préférences individuelles et les comportements d'achat habituels.

En intégrant les deux, les entreprises peuvent élaborer des stratégies plus ciblées pour accroître la satisfaction des clients, affiner leurs efforts marketing et prendre des décisions fondées sur des données qui trouvent un écho auprès de leur public et améliorent la fidélisation des clients. Cette combinaison garantit une compréhension complète du marché et améliore les performances globales de l'entreprise.

L'analyse du comportement des clients se concentre sur les actions individuelles et les préférences des clients potentiels ou existants d'une entreprise. Elle étudie les aspects psychologiques et comportementaux des décisions des consommateurs et des comportements d'achat complexes

Par instance, l'étude de marché peut révéler qu'un certain groupe démographique préfère les produits écologiques, mais l'analyse du comportement du consommateur explique comment et pourquoi ces clients prennent des décisions d'achat dans cette catégorie. Cela peut être dû à des facteurs externes influençant le prix, la réputation de la marque ou les fonctionnalités du produit.

À lire aussi: Marketing du cycle de vie du client : Le guide du marketeur

Importance de l'analyse du comportement des clients

Il est plus important que jamais de savoir ce qui motive les décisions de vos clients. Approfondissons l'importance de mener une analyse du comportement des clients.

1. A un impact sur la prise de décision de l'entreprise

Il est essentiel d'avoir une vision claire de la façon dont les clients interagissent avec votre marque pour prendre des décisions d'entreprise intelligentes.

En étudiant leurs comportements - ce qu'ils achètent et comment ils s'engagent avec votre marque - vous obtenez des informations qui aident vos équipes de développement de produits et de tarification à prendre des décisions qui établissent une connexion avec vos clients.

L'analyse permet également d'affiner vos stratégies opérationnelles en repérant les endroits où le parcours client connaît des chutes potentielles. Ce flux de travail axé sur les données garantit que les décisions sont étayées par des informations exploitables plutôt que par l'intuition.

2. Améliore les stratégies de marketing numérique

L'analyse du comportement des clients est la clé pour optimiser l'engagement en ligne et favoriser les discussions.

L'analyse du comportement des clients à travers des données telles que les taux de clics, les interactions sur les médias sociaux et les schémas de navigation sur le site Web aide à créer des campagnes plus personnalisées et plus ciblées. Lorsque votre contenu trouve un écho auprès de segments d'audience spécifiques, il renforce la connexion entre la marque et ses clients fidèles.

Des techniques telles que les tests A/B et la segmentation de la clientèle permettent d'affiner vos campagnes de marketing numérique.

💡Pro Tip: Utiliser un logiciel de segmentation de la clientèle _pour plonger plus profondément dans la micro-segmentation, où vous créez des segments de clients plus petits et plus spécifiques basés sur des données granulaires telles que la fréquence d'achat ou le comportement de navigation. Cela permet de mener des campagnes extrêmement ciblées qui répondent à des besoins et à des intérêts de niche

Par exemple, Netflix utilise le test A/B pour évaluer différentes stratégies de recommandation. En testant diverses options concernant les suggestions de films et la présentation des miniatures, Netflix peut identifier ce qui résonne le mieux avec les utilisateurs, ce qui améliore encore l'engagement. Ainsi, un utilisateur qui aime les films romantiques peut voir des miniatures mettant en avant des éléments romantiques, ce qui augmente la probabilité de clics.

3. Améliore les stratégies de communication

Décoder la façon dont les clients consomment l'information et les messages qui résonnent en eux permet d'adapter les stratégies de communication de votre entreprise. Vous pouvez choisir les canaux médiatiques préférés de groupes distincts et diffuser des messages personnalisés pour répondre à leurs points faibles.

Par exemple, vous pourriez constater que votre public du millénaire préfère le contenu informel et visuel sur des plateformes comme Instagram, tandis que vos clients de la génération X réagissent mieux aux informations détaillées dans les newsletters par e-mail.

Grâce à ces informations, vous pouvez développer une stratégie de communication plus nuancée qui permet d'atteindre efficacement les clients à forte valeur ajoutée et d'engager votre clientèle diversifiée.

**A lire également Qu'est-ce que la gestion de la communication client ?

Outils impliqués dans l'analyse du comportement du client

Avec les bons outils, vous pouvez obtenir des informations approfondies sur ce qui motive vos clients et sur la façon dont ils interagissent avec votre marque.

Voici quelques outils utilisés dans le cadre d'une approche plus méthodique.

Outils d'analyse web

Ils constituent l'épine dorsale de l'analyse du comportement des clients et fournissent des données précieuses sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec vos plateformes en ligne. Ils suivent des indicateurs tels que les pages affichées, le temps passé sur le site, les taux de rebond et les chemins de conversion, offrant ainsi une idée claire des parcours des clients et des points de friction associés.

Mieux encore, grâce à ces informations, vous pouvez déterminer avec précision quel contenu touche la corde sensible des utilisateurs, identifier les pages qui génèrent le plus de conversions et comprendre où les visiteurs décrochent dans votre entonnoir.

Vous pouvez utiliser un logiciel d'analyse marketing pour rassembler ces données de manière organisée et pertinente.

Les outils de conception UX sont essentiels pour reconnaître et améliorer la façon dont vos clients se sentent et interagissent avec les interfaces numériques de votre marque

Ils aident à suivre les éléments de conception tels que l'emplacement des boutons d'appel à l'action (CTA) et des popups pour voir lesquels maintiennent les utilisateurs engagés plus longtemps. Plus votre UX est intuitive et conviviale, meilleure sera la satisfaction de vos clients.

Les outils de points de contact, quant à eux, planifient et analysent les interactions des clients sur différents canaux, tels que les médias sociaux, les e-mails, les visites en magasin et le service client. En optimisant chacun de ces points de contact, vous garantissez une expérience client cohérente et homogène.

En gardant ces deux points à l'esprit, examinons quelques options logicielles pour mener une analyse approfondie du comportement des clients :

ClickUp: Ce logiciel de gestion de projet polyvalent permet d'organiser les commentaires des clients et de suivre les interactions des utilisateurs sur différents points de contact. Grâce à ses fonctionnalités robustes de rapports et de visualisation, La solution CRM de ClickUp vous aide à identifier les préférences de vos clients et à y répondre dans les plus brefs délais. Grâce à des intégrations avec des outils tels que Google Analytics, Salesforce, HubSpot, etc., ClickUp peut consolider toutes vos données d'interaction avec les utilisateurs en un seul endroit. Vous pouvez alors utiliser ClickUp Brain l'assistant IA, pour l'analyser et en tirer des enseignements. Vous pouvez également utiliser la fonction Tableur et d'autres affichages dans ClickUp pour étudier les données comme vous le souhaitez Google Analytics: Moteur de l'analyse web, il offre une vision approfondie du trafic web et du comportement des utilisateurs. Les rapports personnalisables et le suivi des données en temps réel vous permettent d'afficher les indicateurs de conversion et d'identifier les possibilités d'amélioration Hotjar: Cet outil UX populaire offre des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des outils de rétroaction pour vous aider à visualiser la façon dont les utilisateurs s'engagent avec votre site Web. Essayez les alternatives de Hotjar si vous êtes à la recherche d'une option plus riche en fonctionnalités Mixpanel: Suivez les interactions des utilisateurs avec les applications et les sites Web en temps réel à l'aide de Mixpanel. Ses fonctionnalités vous permettent d'analyser les comportements des utilisateurs à un niveau granulaire, y compris les statistiques sur la rétention, l'engagement et une variété d'indicateurs de conversion Salesforce: Cet outil de CRM complet permet aux entreprises de surveiller les interactions avec les clients sur plusieurs canaux. Ses fonctionnalités d'analyse et de rapports à grande échelle offrent des données significatives sur le comportement des clients et aident à la segmentation de la clientèle HubSpot: HubSpot propose une suite d'outils de marketing, de vente et de service essentiels pour étudier le comportement des clients. Il suit les interactions à travers les différents entonnoirs de votre parcours client, de la génération de leads à l'assistance après-vente

**A lire également 10 logiciels de fidélisation de la clientèle

Mise en œuvre d'une analyse du comportement des clients

La réalisation d'une analyse du comportement des clients est cruciale pour comprendre véritablement vos clients et personnaliser vos efforts de marketing. ClickUp pour les équipes marketing est un outil de gestion de projet polyvalent qui peut également contribuer de manière significative à l'analyse du comportement des clients. Ses fonctionnalités vous permettent d'organiser, de suivre et d'analyser efficacement les données qualitatives et quantitatives, ce qui vous donne des indications précieuses sur les préférences et les comportements des clients.

En exploitant les capacités de ClickUp, vous pouvez mieux comprendre votre cible et affiner vos stratégies marketing en conséquence.

Voici un guide étape par étape de la mise en œuvre de l'analyse du comportement des clients avec ClickUp :

Etape 1 : Utiliser les champs personnalisés de ClickUp pour suivre les données spécifiques des clients

Ajoutez des points de données essentiels à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour améliorer l'évaluation

Paramètres Champs personnalisés de ClickUp pour une meilleure segmentation lors de l'étude des données clients telles que l'historique d'achat, les préférences produits et les commentaires.

Les données collectées dans ces champs peuvent être utilisées pour personnaliser les communications, par exemple en envoyant des recommandations de produits basées sur les achats passés ou les commentaires.

En exploitant les données des clients grâce à son moteur de recommandation sophistiqué, Amazon a considérablement augmenté ses ventes et amélioré l'expérience de ses utilisateurs. Les suggestions de produits personnalisées comptent pour environ 1,5 milliard d'euros 35 % du chiffre d'affaires d'Amazon , ce qui démontre l'efficacité de cette approche axée sur les données pour augmenter les taux de conversion et favoriser la fidélisation des clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-9.png Tâches ClickUp /$$img/

Gérer toutes les tâches personnalisées liées à l'étude du comportement des clients à l'aide de ClickUp Tasks

Utiliser les données de ces champs personnalisés à l'aide de Tâches ClickUp vous permet de créer des campagnes adaptées à des groupes spécifiques, en proposant des produits qu'ils sont le plus susceptibles d'acheter.

Lire aussi: Nous avons testé les meilleurs logiciels de bases de données clients

Etape 2 : Visualiser les données à l'aide des tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-1.gif Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Personnalisez votre interface d'évaluation visuelle avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord de ClickUp vous permettent de visualiser les indicateurs clés du comportement de vos clients et d'optimiser leur expérience de recherche de produits. Vous pouvez configurer des tableaux de bord qui tirent des données des tâches et des champs personnalisés pour suivre les paramètres de satisfaction et la valeur à vie des clients (CLV).

Les mises à jour en temps réel vous permettent de surveiller et d'analyser le comportement des clients au fur et à mesure afin de pouvoir remédier rapidement à toute baisse soudaine des niveaux d'engagement des clients. De même, les diagrammes et les graphiques mettent en évidence les indicateurs qui ne fonctionnent pas pour vos clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image2-4-1400x842.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Identifier les tendances du comportement des clients en visualisant les données avec les tableaux de bord ClickUp

Ce qui est génial, c'est que vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord en fonction de vos besoins spécifiques, ce qui vous assure de recueillir les données les plus pertinentes pour vos objectifs en matière d'expérience client.

Étape 3 : Organiser les données avec ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-11.gif ClickUp Documents /$$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour stocker des notes sur les différents comportements des clients au cours de points d'interaction uniques

Créez un référentiel centralisé des référentiels de comportement des clients recueillis à partir d'interprétations de données et de commentaires de clients antérieurs avec Documents ClickUp . Le partage des résultats avec votre équipe devient un jeu d'enfant, et chacun peut ajouter des commentaires, des suggestions et des mises à jour en temps réel, au fur et à mesure que de nouvelles données arrivent.

Ce type de collaboration entre plusieurs membres de l'équipe permet à chacun de rester sur la même page en ce qui concerne le comportement des clients, ce qui se traduit par des campagnes marketing plus efficaces.

Etape 4 : Configurer les Automatisations ClickUp basées sur les déclencheurs d'actions des clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Automatisation-1-1400x971.png Automatisation ClickUp /$$$img/

Concevez une Automatisation ClickUp pour envoyer automatiquement les données des applications de service à la clientèle vers vos feuilles de calcul

Pour aller plus loin, utiliser ClickUp Automatisations pour améliorer vos flux de travail en paramétrant des déclencheurs basés sur des activités clients spécifiques. Par exemple, vous pouvez mettre à jour automatiquement le profil d'un client lorsqu'il effectue un achat et faire en sorte qu'un membre de l'équipe soit averti pour effectuer un suivi avec des offres personnalisées.

Ces automatisations réduisent le travail manuel lié au traitement et à la personnalisation des interactions avec les clients.

💡Pro Tip: *Emploi d'un système d'automatisation du marketing_ tool comme ClickUp pour gérer les campagnes cross-canal automatise les interactions avec les clients par e-mail, SMS, médias sociaux et notifications push. Cela permet de garantir une expérience cohérente sur toutes les plateformes.

Etape 5 : Modifiez vos objectifs avec ClickUp Objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Objectifs-8-1400x934.png Objectifs ClickUp /$$img/

Essayez les Objectifs ClickUp pour définir comment votre équipe entend exploiter les données sur le comportement des clients

Définissez des objectifs spécifiques liés au comportement des clients en utilisant Objectifs ClickUp . Au fur et à mesure que les comportements et les interactions des clients évoluent, mettez à jour vos objectifs pour refléter ces changements.

Liez les données relatives à vos tâches à vos objectifs pour mesurer l'efficacité de vos stratégies en temps réel. Cela vous aidera à suivre la progression et à ajuster votre approche si nécessaire pour rester en phase avec vos objets.

Etape 6 : Intégrer ClickUp à votre pile technologique existante

Le plus important est d'intégrer ClickUp à vos outils de gestion de la relation client (CRM), à vos plateformes d'analyse et à tout autre logiciel permettant de suivre le comportement des clients. ClickUp Integrations automatisent le flux de données entre ClickUp et d'autres outils, ce qui permet d'économiser le temps nécessaire à la mise à jour des systèmes. Cette centralisation des données réduit la complexité de la gestion de plusieurs outils de rapports et diminue le risque de divergences.

Vous pouvez intégrer plus de 1 000 outils à ClickUp, y compris divers outils de marketing, de vente et de gestion de l'information logiciel de suivi des clients .

Pharmacy Mentor, une communauté de professionnels de la pharmacie, s'est d'abord appuyée sur l'environnement Google de travail pour gérer les données clients. Cependant, leur installation est devenue encombrée, compliquant la récupération des données et les rapports sur les projets.

Pour relever ces défis, Pharmacy Mentor est passé à ClickUp qui a rationalisé son CRM, sa gestion de projet et sa gestion de données. Cela a centralisé leur processus de gestion des clients, en automatisant les déclencheurs de tâches pour les mises à jour des clients.

ClickUp a permis à notre entreprise de devenir beaucoup plus productive, de gagner du temps, de réduire le nombre de réunions inutiles et d'augmenter considérablement la satisfaction des employés et des clients.

Lewis Norwood, Titre des relations avec les clients, Pharmacy Mentor

👀 Bonus : Modèles pour l'analyse du comportement des clients

Essayez ces modèles pour améliorer votre analyse du comportement des clients et vos tactiques de marketing :

Modèle d'analyse des besoins des clients par ClickUp

Le modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp est personnalisé pour vous aider à analyser les besoins des clients et à identifier de nouvelles opportunités d'amélioration.

Modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp est l'outil idéal pour analyser les besoins de vos clients actuels et futurs. Entièrement personnalisé, il vous permet de recueillir facilement des informations sur les points faibles de vos clients, d'organiser les commentaires en tâches réalisables et de créer des forfaits pour améliorer la satisfaction.

Ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin : Statuts personnalisés ClickUp pour suivre la progression des besoins de chaque client, des champs personnalisés pour ajouter des détails tels que les liens vers les formulaires d'évaluation et les descriptions de projets, et des Affichages personnalisés ClickUp comme Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour s'adapter à votre flux de travail.

Modèle de Plan de Parcours Client par ClickUp

Le modèle de plan du parcours client de ClickUp est personnalisé pour vous aider à visualiser et à suivre les expériences des clients du début à la fin.

Modèle de plan d'itinéraire client de ClickUp vous permet de visualiser chaque étape de l'expérience client, du premier contact à l'achat et au-delà.

Commencez par créer des personas de clients pour représenter les différents segments de votre public, en guidant votre processus de cartographie. Identifiez les points de contact clés, tels que les publicités en ligne et les médias sociaux, et utilisez Vue Tableau de ClickUp pour organiser et visualiser ces interactions.

Détaillez ensuite l'ensemble du parcours client en notant les actions et les réactions émotionnelles à chaque étape. Recueillez les commentaires des clients à partir de différentes sources et intégrez-les à votre analyse.

Les tableaux de bord consolideront ces données, ce qui facilitera l'identification des points à améliorer et l'affinement de vos stratégies pour stimuler la satisfaction globale des clients.

Modèle de rapport d'analyse de données par ClickUp

Le modèle de rapport d'analyse de données de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à analyser les données de manière efficace et organisée.

Le Modèle de rapport d'analyse des données ClickUp offre une interface pratique pour décomposer des points de données techniques en indicateurs plus simples. Comparez les observations à travers divers ensembles de données et créez des rapports empilés avec une table des matières, des liens de tâches et d'autres fichiers sur le cloud.

Pour commencer, déterminez l'objectif de votre rapport et les informations que vous souhaitez découvrir. Une fois que vous connaissez vos objectifs, collectez des données personnalisées à partir de sources telles que des bases de données et des sondages et organisez-les visuellement à l'aide de la vue Tableau.

Analysez les données pour repérer les modèles, identifier les tendances et utiliser des diagrammes pour voir comment les différents points de données sont connectés.

Also read: 11 modèles gratuits de plans d'itinéraire client

Take the Guesswork Out of Customer Behavior with ClickUp (Ne vous faites pas d'illusions sur le comportement de vos clients avec ClickUp)

L'analyse du comportement des clients vous permet d'établir une véritable connexion avec eux et de générer une croissance significative de votre entreprise. Comprendre les actions de vos clients et les motivations derrière ces actions vous permet d'élaborer des stratégies qui résonnent plus profondément avec eux.

En tirant parti de l'analyse du comportement des clients, vous obtenez des informations sur les modèles et les préférences qui peuvent guider vos décisions et affiner votre approche. Testez la longue liste de fonctionnalités de ClickUp et révolutionnez la façon dont vous utilisez les données quantitatives et qualitatives pour augmenter vos ventes et développer votre marque. Commencez gratuitement dès aujourd'hui !